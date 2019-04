El juicio del ‘procés’, en directo | Siguen las declaraciones de agentes de la Policía Nacional

EL PAÍS Un contraespionaje de todo a cien Varios agentes aportan nuevos datos para sostener la deslealtad de los Mossos el 1 de octubre. Por Pablo Ordaz 10/04/2019 21:17

EL PAÍS ERC pide ahora a la Junta Electoral que se suspendan las testificales durante la campaña y que pida al Supremo que aparte a Vox porque, según ERC, le beneficia que se esté celebrando la vista oral, informa Reyes Rincón. 10/04/2019 18:24

Fernando J Pérez Se termina la 29ª sesión del juicio del procés. La vista oral continuará mañana a las 10. 10/04/2019 17:31

Fernando J Pérez "El centro estaba cerrado con llave y procedimos a precintarlo, como teníamos que hacer", dice la mossa que hizo el binomio cuando la gente se hubo marchado. 10/04/2019 17:30

Fernando J Pérez "Nos explicaron la situación de la mañana, hicimos el acto de acercarnos al centro pero el número de gente que éramos y el número que eran ellos lo hacía imposible. Se nos acercaron unas personas para decirnos que no nos dejarían entrar, que estaban en el centro para votaciones". 10/04/2019 17:29

Fernando J Pérez El tribunal llama ahora a una mossa, también citada por Vox. La agente trabajaba en la comisaría de Granollers. Intervino en un acta del centro de votación donde fue enviada. "Entré en el turno de tarde noche e hice el relevo a los compañeros en Cardedeu. Había unas 300 personas a la entrada del centro. No intervine material electoral. No impedí que votasen". Le consta que se llamó a la BRIMO [los antidisturbios], pero no acudieron. "Estábamos en las cercanías del centro y al no ser posible acceder, mantuvimos la vigilancia en el exterior. La gente estaba en situación de espera delante del centro de modo pacífico, conglomerados en la entrada del centro". 10/04/2019 17:27

Fernando J Pérez El tribunal llama a un agente de los Mossos. También ha sido convocado por Vox. El agente estaba destinado en Granollers el 1 de octubre de 2017. "Ese día estaba de turno de noche, fui el único indicativo que estaba a requerimientos del 112, para atender algún caso de violencia de género o robo, etc". No tuvo ninguna participación en el 1-O. "Solo hubo una patrulla, dos agentes" para el 1-O, afirma el agente. "Un señor en un colegio en La Garriga quiso pasar borracho con el coche por una calle donde había 200 personas, acudimos para detenerlo". 10/04/2019 17:22

Jesús García Turno del 14º testigo de la vista de este miércoles. Es el quinto guardia urbano de Badalona llamado a declarar como testigo para aclarar el incidente con los carteles en el que se involucró Jordi Cuixart. También fue secretario de las diligencias abiertas por la incautación de material. El abogado de Vox pregunta si vio parte del material incautado y si hubo parte del material que no se pudo recuperar. "No. Cuando llegué por la mañana, nos pasaron novedades. Estábamos pendientes de saber si iba a llegar el señor Téllez y ya está". Javier Ortega-Smith pregunta si se abrió alguna diligencia para averiguar "quiénes podían ser los autores" de sustraer el material. "Desde Guardia Urbana no". El presidente del tribunal, Manuel Marchena, interrumpe el interrogatorio cuando el abogado de Vox intenta conocer otras circunstancias del episodio. Finaliza así su breve comparecencia. 10/04/2019 17:17

Jesús García Turno del 13º testigo de la sesión. Se trata de otro agente de la Guardia Urbana de Badalona, también instructor de las diligencias de los carteles. Su declaración no aporta tampoco nada nuevo, y dura aún menos que las anteriores. 10/04/2019 17:12

Jesús García Turno del 12º testigo de la jornada. Es otro agente de la policía local de Badalona, también propuesto por la acusación popular de Vox. Fue el secretario en las diligencias de incautación de material. "¿Recuerda si en el material que no llegó finalmente a las dependencias policiales se abrió alguna investigación para recuperarlo?" "Investigación no, se hizo referencia a que se le había quitado el género del vehículo policial y poco más". El abogado pregunta si se investigó quién se lo llevó. El policía dice que no hacía falta. "Los compañeros tenían claro que había sido el señor Téllez", entonces teniente de alcalde del Ayuntamiento de Badalona. Finaliza su declaración, también muy breve. 10/04/2019 17:08

Jesús García El testigo fue el instructor del episodio ocurrido en Badalona. Conoció los hechos por la explicación que le dieron los agentes. Dice que le entregaron solo dos carteles, pero que el resto de material no se pudo recuperar. Finaliza su brevísima declaración, de menos de un minuto. 10/04/2019 17:05

Jesús García Turno del 11º testigo de la jornada. Es otro agente de la Guardia Urbana de Badalona que va a explicar el mismo episodio: la incautación de carteles del 1-O y la intervención de Jordi Cuixart. 10/04/2019 17:03

Jesús García "El tono no era tranquilo, no estaba suplicando. Era de exigir que no hiciéramos eso", dice el cabo sobre la actitud de Jordi Cuixart en el incidente de los carteles en Badalona. Finaliza el interrogatorio del agente. 10/04/2019 17:02

Jesús García La abogada pregunta si Téllez transmitió a los agentes que el Ayuntamiento de Badalona había recurrido la orden de Fiscalía de incautar carteles. "Por mucha voluntad política que haya, por encima de eso está el ordenamiento jurídico". 10/04/2019 17:00

Jesús García El cabo admite, a preguntas de la defensa, que no se le pidió la documentación a Jordi Cuixart. "Era una situación tensa. Era una persona conocida. Teníamos ya cinco personas identificadas y el concejal de Badalona. Lo pusimos en texto y ya sería Fiscalía quien buscara la documentación". 10/04/2019 16:58

Jesús García La abogada de Jordi Cuixart, Marina Roig pregunta también al testigo por los carteles incautados por la Guardia Urbana. Dice si alguno de los carteles hacía alguna "referencia explícita" para "llamar a la votación" el 1 de octubre. "El lema era 'hola República, hola Europa y hola 'nou país", insiste el cabo. 10/04/2019 16:56

Jesús García El fiscal Fidel Cadena opta también por interrogar al cabo de la Guardia Urbana. Cadena quiere saber qué decían los carteles. "Decían 'hola república' y un 'sí". 10/04/2019 16:53

Jesús García La llegada del concejal Téllez. El cabo explica que también se acercó a ese lugar el concejal José Téllez, que entonces formaba parte del gobierno municipal de Podem. "El señor Téllez se fue para el coche. Me imaginaba que iban a coger los carteles. Se nos bloqueó el paso. El señor Téllez cogió los carteles, se los pasó al señor Cuixart y a otra persona, y estos dos los repartieron entre el resto de personas. Se fueron saltando y cantando". 10/04/2019 16:51

Jesús García La intervención de Jordi Cuixart. El cabo explica que el presidente de Òmnium y uno de los 12 acusados en el Tribunal Supremo, Jordi Cuixart, se presentó en el lugar para interesarse por el asunto. "Era el que llevaba el mando, el que se hacía notar, los demás se mantenían un poco al margen". El cabo dice que no puede saber si los insultos los dijo Cuixart. "Cuixart dijo que estábamos haciendo el ridículo, que podíamos haber pasado de largo. Era como muy de colegueo". 10/04/2019 16:48

Jesús García "Escoria". "Nos dijeron que después del día 1 de octubre ya no estaríamos trabajando en Badalona, que éramos escoria". 10/04/2019 16:47

Jesús García El ambiente se volvió "más tenso", dice el cabo, porque fue acercándose cada vez más gente al lugar de los hechos. Explica que dijo a sus compañeros que no se acercaran más patrullas al lugar para no incrementar la tensión. 10/04/2019 16:46

Jesús García La alcaldesa de Badalona: "Que se ponga el guardia". El cabo explica que se levantó acta del decomiso de los carteles relacionados con el referéndum. "Yo mismo introduje el material en el vehículo policial", cuenta el testigo. Añade que una de las personas identificadas "llamó a la alcaldesa de Badalona [Dolors Sabater], puso incluso el manos libres". "Le dijo a la alcaldesa: 'Tus guardias nos están robando los carteles". La alcaldesa dijo: "Que se ponga el guardia". "Yo dije que no tenía que hablar con ella". 10/04/2019 16:45

Jesús García Comienza el interrogatorio Javier Ortega-Smith, de Vox, que ha solicitado la declaración de este testigo. Los hechos ocurrieron el 25 de septiembre de 2017 en la calle Francesc Layret de Badalona. El cabo explica que circulaba por la calle junto a dos compañeros. "Observamos un grupo de cinco personas que estaban colgando carteles con unos lemas. Nos paramos, identificamos a estas personas. Se les indicó que no se podían colgar carteles". El cabo explica que vieron un vehículo con carteles en su interior y que decidieron decomisarlos en cumplimiento de la orden de Fiscalía. "Estas cinco personas se comportaron excelentemente. Nos entregaron sus DNI y nos dijeron que hiciéramos nuestro trabajo". 10/04/2019 16:43

Jesús García Turno del décimo testigo de la jornada. Se trata de un cabo de la Guardia Urbana de Badalona. Su declaración está relacionada con la incautación de material por parte de agentes de la policía local en esa ciudad. Durante la intervención aparecieron el concejal de Badalona José Téllez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Este episodio ya ha aparecido en otras sesiones del juicio. 10/04/2019 16:40

Fernando J Pérez El tribunal llama al décimo testigo, caporal de la Guardia Urbana de Badalona. 10/04/2019 16:40

Jesús García Las defensas optan por no formular preguntas al inspector, que finaliza así su interrogatorio. 10/04/2019 16:38

Jesús García Preguntado por la violencia contra los agentes, el inspector dice que en el instituto Can Vilumara de L'Hospitalet hubo "sobre todo insultos". "También nos escupían", recuerda. "¿Intentaron obstaculizar su salida?", insiste el fiscal Cadena. El inspector dice que hubo una intentona, pero que no vio intentos de golpear el coche. 10/04/2019 16:37

Jesús García Golpes a la policía. El inspector relata que uno de los ciudadanos golpeó con el paraguas a uno de los policías. "Con el chaleco y la protección no creo que le hiciera prácticamente nada", explica el testigo en un tono mucho más comedido que otros de sus compañeros. El inspector relata los hechos, pero sin añadir dramatismo a lo sucedido. 10/04/2019 16:35

Jesús García El inspector dice que tardaron "unos minutos" en liberarle de la puerta. "Después de liberarme, la gente seguía empujando la puerta y tardaron todavía unos minutos más en poder romper la puerta prácticamente y pasar al interior". El objetivo de los manifestantes era que "la policía no pudiera entrar al colegio", y no tanto que él quedara atrapado. "¿Sintió mucho dolor?", pregunta el fiscal Cadena. "Durante ese rato lo pasé bastante mal", explica el inspector, que no obstante asegura que el dolor remitió y que no fue a ningún médico. "Al día siguiente no tenía más molestias". 10/04/2019 16:33

Jesús García El inspector intervino en el instituto Can Vilumara de L'Hospitalet de Llobregat, que el 1-O fue utilizado como centro de votación para el referéndum. El inspector relata que la intervención fue rápida "al principio", pero que más tarde "fue más complicado". "Al intentar franquear la puerta, de forma sorpresiva y muy violenta la cerraron. Me pillaron el pie izquierdo con la puerta". 10/04/2019 16:31

Jesús García Turno del noveno testigo de la jornada, un inspector del Cuerpo Nacional de Policía. Se trata de un inspector jefe que asegura haber coincidido "en algún acto institucional" con los acusados. 10/04/2019 16:29

Jesús García El abogado Benet Salellas pregunta si la actuación en L'Hospitalet se detuvo por la intervención de la alcaldesa Núria Marín, del PSC. El policía dice que la alcaldesa se refirió a la actuación policial como "violenta", pero no vincula la retirada del municipio con su aparición. 10/04/2019 16:27

Fernando J Pérez Censo de L'Hospitalet. Benet Salellas recuerda que L'Hospitalet es la segunda ciudad más poblada de Cataluña y dice que tiene "un millón de habitantes". En realidad, el censo es de 254.000 personas. 10/04/2019 16:26

Fernando J Pérez Los policías que iban con el testigo desistieron de entrar en al menos tres colegios que tenían asignados porque no había una unidad de intervención policial que les pudiera acompañar. 10/04/2019 16:20

Fernando J Pérez Los mossos, espectadores. "Los mossos se desplazaron al otro lado de la calle, de cuatro carriles con un bulevar en medio, cuando llegamos. Allí estaban, de espectadores", afirma el policía. 10/04/2019 16:18

Fernando J Pérez El repliegue fue el momento más complicado, la gente en el entorno impedía el paso al vehiculo, al que habían escupido, afirma el testigo. 10/04/2019 16:17

Fernando J Pérez El funcionario relata agresiones de ciudadanos en la entrada y el interior del colegio electoral al que acudieron en L'Hospitalet. "La gente se comportó de forma violenta, quería acceder al personal no uniformado y el personal de intervención lo hizo estupendamente empujando y apartando a la gente del camino que debíamos recorrer. Debido al tiempo que tardamos en el acceso a las dos dependencias, vimos desde el exterior que estaban dispuestas las mesas pero no había ningún material". 10/04/2019 16:16

Fernando J Pérez Se reanuda la sesión. Declara el octavo testigo de la jornada, un policía que actuó el 1 de octubre de 2017 en L'Hospitalet del Llobregat (Barcelona). 10/04/2019 16:10

Fernando J Pérez Termina el séptimo testigo. La sesión se interrumpe hasta las 16 horas. 10/04/2019 14:09

Fernando J Pérez "Las sonrisas irónicas no están permitidas", amonesta el juez Marchena al público. "Pueden ser entendidas como un gesto de aprobación o desaprobación y pueden acarrear la expulsión de la sala", advierte. 10/04/2019 14:05

Fernando J Pérez Andreu Van den Eynde interroga al policía que le ha señalado por su papel el 1-O. "Aportamos un vídeo de un mosso hablando por radio. Salta a la vista que no estaba haciendo absolutamente nada, llamaba la atención, era algo digno de ser grabado, un funcionario policial que ve que compañeros de otro cuerpo están en dificultades y que no tiene el decoro, el detalle, el pundonor profesional de ponerse a disposicion de sus compañeros...", explica el inspector. 10/04/2019 13:58

Jesús García La intervención del abogado de Junqueras el 1-O. El funcionario de Policía explica la intervención del abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva, Andreu Van den Eynde, durante el 1-O. Van den Eynde "hizo valer su condición de letrado" y mostró "el carné del Colegio de Abogados de Barcelona". "Se le deja leer el auto... Era una situación incómoda, porque teníamos la necesidad de hacerlo lo más rápido posible. Se tomó su tiempo para leerlo. Lo leyó entero. Se hizo eterno el tiempo con él. Le pedí que por favor me lo devolviera", explica el policía. Cuando se retira finalmente a la gente, el letrado "no se va", sino que "se queda de pie". "Le dije que no pintaba nada allí porque ya se le habían dado las explicaciones". 10/04/2019 13:50

Fernando J Pérez "Para sacar a los ancianos, era una situación delicada, participamos todos, los UIP y los de paisano, pensamos que podía resultar menos agresivo, y así se fue haciendo" 10/04/2019 13:47

Fernando J Pérez "Uno de los que más costó sacar era un muchacho joven con síndrome de Down", rememora el inspector que acudió al Centre Educatiu Projecte. 10/04/2019 13:45

Fernando J Pérez Barrera de ancianos. El tercer colegio del 1-O al que acudió la comitiva del inspector era el Centre Educatiu Projecte. "A medida que avanzaba la mañana la gente se encontraba más enérgica, justo delante de la entrada habían sentado en sillas a unas 30 personas de avanzada edad que taponaban la entrada. Hubo que levantarles con extremo cuidado". 10/04/2019 13:44

Fernando J Pérez "La consejera tuvo una actitud resistente. Gritaba mucho. Opuso muchas dificultades y estaba agarrada al que luego supe que era su escolta y a otra persona", ha contado el testigo. Clara Ponsatí se encuentra actualmente fugada en el Reino Unido. 10/04/2019 13:41

Fernando J Pérez "Soy compañero, soy compañero". Uno de los concentrados delante de la Consejería de Educación se identifica con la placa de Mossos, y era el escolta de la consejera Ponsatí, a la que el testigo no reconoció en aquel momento. Ponsatí estaba agarrada a su escolta y a otra persona cuya identidad desconoce el inspector. 10/04/2019 13:40

Fernando J Pérez El equipo del inspector acudió después al Servei Central de la Consellería d'Educació. "Había un vehículo de Mossos, que no hacen nada cuando llegamos, la gente se arremolina en la entrada, se empieza a retirar a la gente uno a uno, era imposible pasar si no se les retiraba. Hubo mucha resistencia activa, forcejeos, pataleos, se arrojó algun objeto, el casco de un compañero tenía cáscaras de huevo estampadas... Hubo alguien que aparentaba llevar el protagonismo de la resistencia y que decía: yo estoy en mi casa y no me voy". 10/04/2019 13:38

Fernando J Pérez En la escola Infant Jesús, unas 200 personas taponaban dos carriles de la calle y se sentaban entrelazadas. "No se llegó a entrar dentro porque venía en una lista validada, cuando estábamos en mitad de la intervención me empiezan a recriminar que es un centro de titularidad privada. Hacemos una comprobación y nos retiramos. Los insultos no cesaron en todo momento: hijo de puta, cobarde, fuera las fuerzas de ocupación, y cuando nos retiramos, burlas", explica. 10/04/2019 13:36

Fernando J Pérez "En un centro otro funcionario vio que en un vehículo uniformado de Mossos había urnas cargadas", afirma el inspector. 10/04/2019 13:33

Fernando J Pérez El inspector estuvo en cuatro colegios aquel día: la Escola Infant Jesus, el Servei Central d'Educacio, el Centre Educatiu Projecte y el Dolors Monserda. "La mayor singularidad fue que con el escolta de la consejera [Clara Ponsatí], que iba de paisano, hubo un enfrentamiento; el resto de mossos, su actitud fue pasiva" 10/04/2019 13:32

Fernando J Pérez El siguiente testigo, el séptimo de la jornada, también es inspector de Policía. Estuvo comisionado en Cataluña en el operativo contra el referéndum ilegal del 1 de octubre en el distrito Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona. Dirigía a los funcionarios de paisano que debían ejecutar el mandato judicial de intervenir las urnas y el material electoral. 10/04/2019 13:28

Fernando J Pérez "Desconozco el origen de las heridas pero sí había resistencia activa, a una compañera de orden público le mordieron en una mano, desconozco las heridas que lamentablemente se pudieran producir en esa entrada", afirma el inspector cuando el letrado Salellas le pregunta por los 15 ciudadanos que sufrieron lesiones en el colegio Pau Romeva. 10/04/2019 13:27

Fernando J Pérez "No sé cuántas puertas derribamos, no queríamos hacer daño en el patrimonio de un colegio, se solicitaba por favor que abrieran las puertas para incautar el material, no nos hacían ni caso y nos miraban sin atendernos de ninguna manera", explica el inspector a preguntas del abogado Benet Salellas. "Encontramos muchas evidencias pero no encontramos las urnas; estábamos siendo objeto de contravigilancias y esas barreras impiden nuestra acción rápida". 10/04/2019 13:26

Fernando J Pérez "No se puede acceder al centro a cualquier precio o a toda costa", afirma el inspector, para justificar el tiempo que tardó la comisión que debía retirar el material electoral en entrar en el colegio Pau Romeva. "No se lanzaba [a los concentrados] hacia abajo para evitar que se hicieran daño por las escaleras", señala. "No vi a nadie caer por esas escaleras", asegura. 10/04/2019 13:21

Jesús García El registro en el instituto. "Me llamó la atención que había mucha comida. Y sacos de dormir. Incautamos material, como papeletas", dice el inspector. El funcionario relata que también intervinieron un "manual para el referéndum" y un "acta de constitución de mesa". Nada más incautarse de material, los policías se marcharon. "Se escuchaba cómo había una gran cantidad de gente afuera". 10/04/2019 13:14

Jesús García Los incidentes del instituto Pau Romeva. El inspector repite, con distintas palabras, lo que han contado ya sus compañeros sobre los incidentes del instituto Pau Romeva. Los Mossos, además de entorpecer la circulación al colocar dos vehículos junto al centro, "no hicieron nada más". El agente relata los insultos y provocaciones de los ciudadanos. "Nos llamaron maricones, basura, escoria, mercenarios, terroristas, qué valientes sois con los escudos..." Una vez superadas las barricadas, los policías -sigue el inspector- accedieron al instituto. La puerta estaba cerrada con llave. "Vemos encadenadas entre sí por sus brazos a las personas. Les pedimos que abrieran la puerta para acceder al registro. No atienden al requerimiento y tenemos que abrir la puerta y retirar a personas". 10/04/2019 13:10

Fernando J Pérez Los "Mossos d'Esquadra abandonan la escena por completo", señala el inspector sobre la actuación en el Pau Romeva. 10/04/2019 13:09

Fernando J Pérez "Vimos a los Mossos, había una patrulla de Mossos en la acera contraria al colegio, una presencia absolutamente testimonial, desde donde estaban colocados no podían colaborar ni llevar a cabo el mandato judicial de ninguna manera", explica el inspector que acudió al centro Joan Boscà. 10/04/2019 13:04

Fernando J Pérez El censo universal. "Cuando empezamos a hacer el registro ellos comenzaban a cantar Els Segadors", cuenta el inspector. "Accedo a un aula donde hay cuatro personas sentadas y deduzco que era una mesa electoral, no había acta de constitución de mesa pero estaban colocados allí y tenían un folio con las instrucciones del censo universal y una lista de IP (direcciones de internet) para acceder al censo". 10/04/2019 13:01

Fernando J Pérez Detrás de la barricada había un número importante de personas con las manos levantadas y gritando la consigna "som gent de pau", explica el inspector. "Los compañeros de orden público no solo tenían que encapsularnos sino que tuvieron que apartar a la gente. Se ejerció una resistencia activa", asegura. "Hubo una resistencia para evitar que accediéramos, pero no vi ningún acometimiento grave a los miembros de la Unidad de Intervención". Los antidisturbios, cuenta, usaron los escudos para evitar que la masa se abalanzara sobre ellos. 10/04/2019 12:59

Jesús García "Resistencia activa". El inspector explica que hubo una "resistencia activa" para impedir que los agentes llegaran al colegio Joan Boscà. No hubo allí, sin embargo, ningún "hecho reseñable" de agresión. Las situaciones más complicadas ocurrieron, agrega, en el instituto Pau Romeva. 10/04/2019 12:57

Fernando J Pérez El inspector acudió de paisano en un vehículo sin identificación policial. "Había mucha gente congregada y un par de personas con cascos de moto puestos en la cabeza. Les dijimos que teníamos que pasar para la entrada y registro, nos empiezan a llamar hijos de puta, basura... Tenemos que ser encapsulados por las unidades de intervención. Detrás de la puerta acristalada veo mesas y sillas del colegio dispuesta hasta el techo a modo de barricada para impedir o dificultar nuestro acceso al centro". 10/04/2019 12:56

Jesús García Turno del sexto miembro del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) citado ante el Supremo como testigo. Se trata de un inspector que participó también en el distrito de Les Corts de Barcelona. Participó en los registros de los colegios Joan Boscà y Pau Romeva. 10/04/2019 12:52

Fernando J Pérez El tribunal llama al sexto testigo de la mañana, otro inspector de Policía Nacional. "Estuve desplegado en el distrito de Les Corts y participé en los registros de los colegios Joan Boscà y Pau Romeva. Era el jefe del grupo SOL 45". 10/04/2019 12:51

Fernando J Pérez "A diez metros escasos de nosotros había dos personas vestidas de calle, pero uno de ellos llevaba botas tácticas y otro con un pinganillo con el que hablaba constatemente. Uno llevaba una defensa extensible. Al acabar la intervención se dirigen precipitadamente al coche, un Seat Ibiza y siguen a las unidades de intervención", explica la oficial. 10/04/2019 12:47

Jesús García La vigilancia de los Mossos. "Uno de ellos llevaba unas botas tácticas, y lo que más destacaba es que llevaba además un micrófono en el cuello", dice en alusión a las dos personas que estaban en las inmediaciones del centro Pau Romeva y que, supuestamente, eran agentes de los Mossos d'Esquadra. "Por indicios podríamos presuponer que podrían ser" policías, dice la testigo. 10/04/2019 12:46

Fernando J Pérez La oficial relata el mismo episodio de la llegada de los antidisturbios al colegio Pau Romeva, de Barcelona. "Escuchamos gritar '¡viene la policía, cerrad la puerta!' y la cerraron con una cadena y un candado, al no aparecer nadie vuelven a retomar la votación", explica. "Cuando dieron la orden, si había 100 personas se convirtieron en 200, empezó a llegar gente de todos lados", recuerda. "Un grupo de jóvenes sale de la masa armado con cascos de moto, palos, cadenas, como para recibir a las unidades de intervención", rememora. 10/04/2019 12:43

Fernando J Pérez La oficial, destinada en Madrid, fue movilizada a Cataluña para formar parte del equipo de contravigilancias. "Hacíamos batidas periódicas para informar de la situación de los colegios de nuestro sector". Ella estaba en el distrito de Les Corts, en Barcelona. 10/04/2019 12:38

Jesús García Se reanuda la vista del juicio del 'procés' con otro testimonio, el quinto de la jornada. Se trata de una agente del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) que, como los compañeros que la han precedido, participó en "tareas de contravigilancia" en Les Corts de Barcelona. 10/04/2019 12:37

Jesús García Oriol Junqueras ha pedido a la Junta Electoral Central (JEC) que le permita participar en los debates previstos por las cadenas de televisión y emisoras de radio durante la campaña electoral. En un escrito dirigido al organismo de control de los comicios, el líder de Esquerra y candidato para las generales del 28-A solicita participar en los debates electorales organizados por TV-3, TVE, Catalunya Ràdio y la Agència Catalana de Notícies (ACN). En caso de que no se le permita, pide participar en debates organizados en el centro penitenciario donde se encuentra en prisión preventiva. 10/04/2019 11:56

Fernando J Pérez El tribunal concede un receso hasta las 12.30. 10/04/2019 11:41

Jesús García Manuel Marchena ordena un receso de casi una hora. El juicio se reanudará a las 12.30 horas. 10/04/2019 11:40

Jesús García La defensa trata de desmontar la tesis de la vigilancia policial. "Estos individuos de apariencia policial, ¿sabe a quién realizaban comunicaciones?", pregunta el abogado Javier Melero. "No", admite el agente. El abogado pregunta si tienen algún indicio de que "advirtieran a la masa de algo", en alusión a los votantes del colegio. "No sabíamos qué comunicaban". 10/04/2019 11:39

Fernando J Pérez El agente ratifica que los supuestos mossos apostados en la parte posterior del instituto Pau Romeva realizaban seguimientos de la Unidad de Intervención Policial, los antidisturbios de la Policía Nacional. 10/04/2019 11:37

Jesús García Manuel Marchena llama al cuarto testigo de la mañana, otro agente del Cuerpo Nacional de Policía. También se dedicaba a labores de contravigilancia en Les Corts de Barcelona. El policía ratifica que vieron a dos personas -probablemente Mossos- "comunicando" lo ocurrido en el colegio Pau Romeva. Explica que los agentes de intervención finalmente no llegaron al colegio y se marcharon. "Estas dos personas", dice en alusión a los presuntos mossos de paisano, "salieron a la carrera en un Seat Ibiza detrás de ellos". "El vehículo pertenecía a la Generalitat, a Presidència del Gobierno". 10/04/2019 11:36

Fernando J Pérez El cuarto testigo es otro agente de Policía. Este miembro de las fuerzas de seguridad también realizaba labores de contravigilancia con el indicativo SOL 47 en Les Corts (Barcelona). 10/04/2019 11:34

Fernando J Pérez Los supuestos mossos "estaban en actitud vigilante e iban dando comunicados" a través de los transmisores. "Llevaban material policial oculto, cuando anotamos la matrícula y la pasamos por la base de datos, el Seat Ibiza pertenecía a la Generalitat de Cataluña", explica el agente. 10/04/2019 11:28

Jesús García Un coche que pertenece a Presidencia. El fiscal pregunta por la presencia de "dos personas" transmitiendo información, en alusión a la posible participación de agentes de los Mossos d'Esquadra en los alrededores del Pau Romeva. Explica el funcionario que esas dos personas iban con "ropa convencional". Uno de ellos llevaba "un auricular" y el otro, "unas botas tácticas de color negro" y "una defensa extensible que sobresalía del pantalón". El agente explica que estaban "en actitud vigilante" y que iban "dando comunicados". Y que siguieron detrás de las unidades de intervención de la Policía, como "haciendo seguimientos". "Anotamos la matrícula del coche al que se subieron. Figuraba que un Seat Ibiza de color gris oscuro figuraba como que pertenecía a la Generalitat, a Presidencia del Gobierno". 10/04/2019 11:27

Fernando J Pérez "A la llegada de las unidades de intervención la compañera y yo nos colocamos en un lateral y vimos cómo un grupo de unas veinte personas, alguna con cascos de motos, cadenas de moto, palos, pasamontañas... se separaron de la masa. Nos protegimos en un portal porque peligraba nuestra integridad física", afirma. "Uno de los compañeros, tras identificarnos, nos pone a salvo y es cuando vamos a la parte de atrás del colegio". Allí, explica, vieron a los dos supuestos mossos de paisano que se dedicaban a hacer seguimientos de las unidades policiales de antidisturbios. 10/04/2019 11:25

Fernando J Pérez El tercer testigo de este miércoles es un agente de Policía Nacional, destinado en el indicativo SOL 47, que realizaba labores de contravigilancia el 1 de octubre en el distrito de Les Corts y estuvo en los colegios Joan Boscà y Pau Romeva. Sobre este centro, este agente relata los mismos hechos que los inspectores que han declarado anteriormente. "La gente estaba votando con normalidad y en un momento dado observamos a dos personas alertando de viva voz que llegaba la policía, y la gente se agrupó y cerró la puerta principal con una cadena y un candado". 10/04/2019 11:22

Jesús García Turno de un tercer funcionario del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), que también desarrolló "labores de contravigilancia" en Les Corts (Barcelona). El fiscal pregunta de nuevo por la posible presencia de mossos de paisano en las inmediaciones del colegio Pau Romeva. "Observamos dos vehículos rotulados de los Mossos atravesados, impidiendo el acceso a la entrada principal del colegio. Unos metros más adelante, la compañera y yo nos bajamos del coche y nos acercamos al colegio a pie. Una vez allí, en la puerta de entrada vimos una masa de gente que estaban votando con total normalidad". El agente explica que los votantes alertaron, en un momento dado, de la presencia policial. 10/04/2019 11:21

Jesús García El funcionario explica que los Mossos cortaron la calle con dos vehículos en el colegio Pau Romeva, pero agrega que ellos no intervinieron, solamente estaban para "observar". El abogado Javier Melero pregunta si había "varios cuerpos policiales" llevando a cabo tareas de contravigilancia. "¿Sabía si los otros cuerpos policiales llevaban a cabo actividades de la misma naturaleza?", preguta Melero. "Lo desconozco", admite el testigo, que finaliza así su declaración. 10/04/2019 11:16

Fernando J Pérez Los seguimientos a los antidisturbios de la Policía. "No presencié incidentes porque una vez que dábamos la información nos íbamos a otros colegios", explica. "En el Pau Romeva había un vehículo logotipado de Mossos que cortaba la calle, decidí que dos de mi equipo se quedasen ahí y nos fuimos a la parte posterior. Observamos a dos indivíduos que eran mossos y llevaban medios de transmisión y botas tácticas. Iban camuflados, llevaban medios de transmisión ocultos y uno llevaba una defensa extensible, también llevaban armas cortas bajo las chaquetas. Tenían una actitud expectante y están ahí durante todo el proceso mientras las unidades están en el colegio y, cuando terminan, corriendo se dirigen a un Seat Ibiza gris oscuro con el que salieron detrás de nuestras unidades. Comprobamos la matrícula del vehículo y vimos que era del departamento de Presidencia de la Generalitat", explica el inspector. 10/04/2019 11:16

Fernando J Pérez Este segundo inspector pertenece a la Comisaría General de Policía Judicial y se encontraba trabajando en Cataluña. Su labor se dedicaba a la contravigilancia en el distrito de Les Corts, en Barcelona. 10/04/2019 11:11

Jesús García Turno del segundo funcionario del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) que declara este miércoles ante el Tribunal Supremo como testigo. Explica que fue responsable de un equipo para realizar funciones de contravigilancia en el distrito de Les Corts, en Barcelona. 10/04/2019 11:10

Fernando J Pérez Termina de declarar el inspector que ha sido primer testigo de la jornada. El tribunal llama ahora a otro policía nacional, otro inspector. 10/04/2019 11:09

Fernando J Pérez Las barricadas. El inspector, a preguntas del abogado Benet Salellas, describe que las barricadas realizadas con mesas y sillas del colegio Joan Boscà llegaban hasta el techo y tenían dos metros de profundidad. "Las unidades tuvieron que brear para quitar esos enseres". 10/04/2019 11:07

Fernando J Pérez El agente dice que derribaron las puertas de aulas del colegio de Sabadell y no buscaron las llaves en la conserjería "ante la flagrancia delictiva" de los hechos que se estaban cometiendo. E insiste en que se usó "la fuerza mínima e imprescindible y legítima que tienen los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado". 10/04/2019 11:04

EL PAÍS Hemeroteca | El Barcelona contra Las Palmas del 1-O. En el juicio se ha recordado hoy que en ese encuentro, celebrado a puerta cerrada por decisión del Barça, había unidades antidisturbios de los Mossos d'Esquadra, mientras colegios electorales de la ciudad no contaban con ellos. 10/04/2019 11:03

Jesús García Sin noticias del dispositivo conjunto. El abogado del exconsejero de Interior, Joaquim Forn, pregunta si el día antes del 1-O se había programado un dispositivo de actuación conjunto con Mossos. "A mí no me consta Mossos". Melero pregunta si se le transmitieron las instrucciones dadas por el Ministerio del Interior sobre cómo operar esa jornada. "¿En algún momento del 1 de octubre se le comunicó que el dispositivo había quebrado y que actuarían unilateralmente?", insiste el letrado. "No", responde el agente. Sobre las 8.15 del 1-O le comunican que había "vía libre" para intervenir en los colegios. 10/04/2019 10:56

Fernando J Pérez Actos organizados. El inspector, a preguntas del abogado de Vox afirma que las murallas humanas ante los colegios tenían "el objetivo claro" de que no encontraran "los objetos de delito y proteger las urnas". "En ningún momento hallamos las urnas. Eso no lo hace la sociedad civil de manera espontánea, eso viene diseñado de antemano", afirma el inspector. El policía dice que los vehículos del convoy recibieron el impacto de piedras y de botellas de cristal. 10/04/2019 10:55

Fernando J Pérez Vigilancia a la Policía. "La parte de atrás del colegio había sido tomada por nuestras unidades, que detectan a dos personas de paisano con equipos discretos de comunicación, a uno se le veía la defensa extensible entre la ropa y botas tácticas. Los muerden [detectan] los equipos de contravigilancia míos, y les pido que les identifiquen. Cuando se acaba la intervención de las UIP, estos señores se montan en un Seat Ibiza cuya matrícula no recuerdo, pero que estaba a nombre del departamento de Presidencia de la Generalitat, y salen en persecución de nuestras unidades" 10/04/2019 10:51

Jesús García Sin presencia de orden público. El agente explica que en el distrito de Barcelona en el que se actuó (Les Corts) ni él ni nadie de su equipo vieron nadie de orden público de Mossos. "Eso sí, en el partido del Barça-Las Palmas había orden público. Me parece kafkiano porque era un partido a puerta cerrada". 10/04/2019 10:51

Jesús García Escuela Pau Romeva. El fiscal Javier Zaragoza pregunta ahora por la intervención en esa escuela. "La entrada natural al colegio, una calle muy ancha, había sido cortada por los Mossos, que habían puesto conos y dos coches cruzados para cortar la calle. Después de que se les pidiera que los retiraran, lo hacen y desaparecen del lugar", afirma el inspector de la Policía Nacional. 10/04/2019 10:49

Fernando J Pérez La intervención en la escuela Pau Romeva, el tercer centro al que iba a acudir el inspector a incautar las urnas quedó abortada después de que los manifestantes se concentraran en la puerta y la cerraran tras tener conocimiento de que los antidisturbios iban hacia allá. Sobre las 14.00 volvieron a acercarse y se producen varios "episodios gravísimos", explica el inspector. 10/04/2019 10:47

Fernando J Pérez "Yo vi perfectamente cómo pegaban a un compañero con un paraguas y como el señor de los cascos pegó y volvió a meterse en la muralla. En ese caso no sé si la primera línea tuvo que utilizar las defensas", explica el inspector. "Los mossos se quedaron en la otra parte de la ronda y vieron desde allí la intervención y no tuvieron ni el decoro de acercarse a explicar que no tenían agentes de orden público, como hicieron los de Sabadell", añade el inspector. 10/04/2019 10:44

EL PAÍS Hemeroteca | Las imágenes de las cargas policiales durante el 1-O. En la imagen, agentes antidisturbios de la Policía Nacional forman un cordón de seguridad en los alrededores del colegio Ramón Llull de Barcelona. (Foto: Alberto Estévez, Efe) 10/04/2019 10:43

Fernando J Pérez El agente relata que los concentrados dejaron a cuatro personas mayores al frente de las cuatro mesas del Joan Boscà. Los UIP, dice, les filiaron y trataron de tranquilizarlos porque estaban muy nerviosos y les acompañaron a la salida. 10/04/2019 10:42

Fernando J Pérez "Había un grupúsculo con personas encapuchadas, otros con casco de moto, otro con dos cascos, uno en cada brazo", recuerda. Los enfrentamientos fueron graves: dice que un agente fue agarrado por uno de los ciudadanos y ambos rodaron. "Si no llega a ser por la ropa antitrauma se hubiera partido la nuca", afirma. "Nos encontramos la puerta candada y con una cadena y una barricada con elementos del colegio. Gente detrás de la barricada cantando "som gent de pau" [somos gente de paz]". 10/04/2019 10:40

Jesús García Agresiones en el instituto. El agente relata las agresiones sufridas en el Joan Boscà. "Nos pegaron con paraguas, con cascos de moto..." El agente explica que había miembros de las mesas de avanzada edad que aseguraron que no sabían qué hacían allí. "Nuestro objetivo era el referéndum, paralizar e impedir el referéndum, no [actuar contra] esas personas". 10/04/2019 10:40

Jesús García Los incidentes en el Joan Boscà. El agente explica que, cuando los agentes llegaron, los votantes ya les estaban "esperando". "Tenían personas dispuestas, vigilando, fueron capaces de ver al personal de paisano. Nos empezaron a grabar con móviles. Nos tuvimos que poner capuchas para preservar la seguridad". El agente explica que el colegio se encuentra por encima de la Ronda de Dalt de Barcelona. Y dice que, además de un coche logotipado de Mossos, había un vehículo no logotipado. "No me gustó la situación". 10/04/2019 10:36

Jesús García Insultos y escupitajos. "Salimos entre insultos: 'fascistas', 'fuera las fuerzas de ocupación', 'hijos de puta'... Y desde los balcones nos escupían", sigue relatando el policía en su declaración. Tras esa primera intervención, su equipo se trasladó desde Sabadell a Barcelona para intervenir en el instituto Joan Boscà. 10/04/2019 10:34

Fernando J Pérez El agente de paisano recuerda que entraron al colegio electoral, identificaron a la gente que estaba allí que, aunque a todas luces formaban parte de las mesas, se desentendieron de la organización. "Recogimos una tarjeta de un apoderado de la CUP, que alguién había dejado tirada al salir corriendo", recuerda el agente. 10/04/2019 10:34

Jesús García Paco es "una pieza indispensable en la infraestructura de esta vista", pero "ya está bien", dice Manuel Marchena en relación con la pequeña indisposición del funcionario. La vista se reanuda. El testigo reanuda su declaración alegrándose por la recuperación del "señor Paco, que menudo susto nos ha dado a todos los presentes". 10/04/2019 10:31

Fernando J Pérez El tribunal vuelve a llamar al público para reanudar la 29ª sesión del juicio del procés, que ha sido interrumpida de manera inesperada por la indisposición de un funcionario identificado por Marchena como "Paco". 10/04/2019 10:29

Fernando J Pérez Incidente en la sala. El juez Marchena interrumpe súbitamente la sesión y ordena desalojar el salón de Plenos para que el médico forense atienda a un funcionario del tribunal que, al parecer, se halla indispuesto. 10/04/2019 10:18

Fernando J Pérez Ante la presencia de la Policía, "unos pocos empezaron a simular agresiones y a chillar y eso llevó a la gente que se había apartado a lanzar cánticos, con empujones y resistencia", relata el agente de paisano. Al quedar expedito el camino por la acción de los antidisturbios se encontraron con la puerta del centro cerrada con candado. "A través de los cristales vieron a los que estaban dentro arrancando los cables de los ordenadores y las urnas". 10/04/2019 10:18

Fernando J Pérez El agente relata que los congregados se negaban a obedecer las órdenes. "Había un señor con los brazos en alto que decía que no podíamos actuar porque había personas mayores y niños", afirma. "Se acerca una pareja de mossos, fue surrrealista, le dicen al responsable de la Unidad de Intervención de la Policía (UIP) que no pueden hacer nada porque no disponen de unidades de orden público, acto seguido se retiran y les dejan". El agente dice que la actuación de los antidisturbios de la Policía fue "modélica": fueron sacando a las personas una a una. 10/04/2019 10:15

Jesús García La sesión del juicio del 'procés' de este miércoles en el Tribunal Supremo arranca con la declaración, como testigo, de un agente de la Policía Nacional que elaboró actas el 1-O en colegios de Barcelona y Sabadell. 10/04/2019 10:11

EL PAÍS Echarse al monte o volver a la ciudad El juicio también expresa el dilema del independentismo entre seguir con el pulso al Estado o acatar la Constitución. Crónica de Pablo Ordaz. Foto: La fiscal Consuelo Madrigal y su compañero Jaime Moreno, el martes, durante la sesión del juicio. En vídeo, declaraciones del jefe de información de la Policía el 1-O durante el juicio. (Efe) 09/04/2019 22:47

EL PAÍS El ‘mosso’ de “la república no existe, idiota” alega que es “un dato objetivo” El abogado del agente expedientado acusa a Asuntos Internos de actuar de forma “caprichosa”. Crónica de Jesús García. Foto: Un mosso discute con un agente rural el pasado 21 de diciembre. 09/04/2019 22:46

EL PAÍS Reloj, no marcas las horas El cronograma del referéndum ilegal de secesión del 1-O de 2017 no cuadra. El análisis de Xavier Vidal-Folch Foto: El presidente del tribunal del procés, Manuel Marchena, durante la sesión del juicio de este martes en el Tribunal Supremo. (Efe) 09/04/2019 22:45

EL PAÍS Hoy también, el Supremo ha devuelto a la Junta Electoral la decisión sobre el debate de los candidatos presos. La Fiscalía se opone a dejar en libertad a los candidatos del 28-A que están en prisión. Entre ellos a Jordi Sànchez, candidato al Congreso de Junts per Catalunya, que ha solicitado participar en ese encuentro con adversarios políticos. Información de Reyes Rincón. Foto: Cárcel de Soto del Real (Madrid), donde se encuentran los políticos varones juzgados en el Supremo. (Luis Sevillano) 09/04/2019 18:48

EL PAÍS El jefe de información de la Policía el 1-O asegura que no conoció el plan de los Mossos hasta el día de la votación El comisario sostiene que el objetivo del cuerpo catalán "no era impedir" el referéndum. Crónica sobr el juicio de Reyes Rincón. Foto: El exconseller de Presidencia Jordi Turull, sentado en la primera fila del banquillo de los procesados en el juicio del procés. Detrás, el exconseller de Territorio Josep Rull. (Efe) 09/04/2019 18:44

Fernando J Pérez Termina la 28ª sesión del juicio del procés. La vista oral se reanudará mañana a las 10.00. 09/04/2019 18:34

Fernando J Pérez El decimoséptimo -y, según el guion, último- testigo de esta 28ª sesión es un oficial de Policía Nacional. Este mando intervino el 1 de octubre en la Escuela Lluís Domenech. "Había dos parejas de mossos en actitud pasiva, observando", afirma. "Personas que salían de la escuela les entregaron cuatro urnas a los mossos, sobre las 8.40". "Me identifiqué, pregunté por las urnas y me dijo que se las iba a llevar a su sargento". En otra escuela, en Gavà, los votantes también les entregaron las urnas a los agentes de la policía autonómica. 09/04/2019 18:29

Fernando J Pérez En el primer colegio al que acudió este agente, la gran masa de gente concentrada llevó a la Policía a desistir de entrar en el centro. "Los mossos estaban actitud pasiva", recuerda el agente. 09/04/2019 18:26

Fernando J Pérez Entra a declarar el decimosexto testigo, un agente de Policía Nacional. Este agente estuvo destinado en el distrito de Sants, como funcionario de paisano en labores de información. 09/04/2019 18:23

Fernando J Pérez Receso de 20 minutos. 09/04/2019 18:01

Fernando J Pérez Los agentes detuvieron el 20 de septiembre una furgoneta de la empresa de transportes MRW con cinco cajas que fueron extraidas de la sede de la Assemblea Nacional Catalana. 09/04/2019 17:47

Fernando J Pérez El decimoquinto testigo es otro inspector de la Policía Nacional que intervino en el dispositivo del 1-O como responsable de los funcionarios de paisano del distrito barcelonés de Sants. 09/04/2019 17:43

EL PAÍS Foto: La Policía Nacional intervino también en el colegio Ramón Llull a primera hora de la mañana del 1 de octubre de 2017. (Albert Garcia) 09/04/2019 17:39

EL PAÍS Foto: Agentes de la Policía Nacional desalojan el Instituto Jaume Balmes de Barcelona, unos de los colegios en los que interino el inspector de policía que declara ahora. En ese colegio se produjeron incidentes entre votantes y Guardia Civil y Policía Nacional durante la votación del referéndum ilegal independentista catalán del 1-O. (Samuel Sánchez) 09/04/2019 17:34

Fernando J Pérez "Vi empujones a los funcionarios y también insultos", afirma el inspector sobre el inicio de la actuación en el Jaume Balmes. "Enseñamos el auto y conseguimos abrir la puerta bajo la amenaza de que íbamos a romperla", recuerda. 09/04/2019 17:31

Fernando J Pérez El decimocuarto testigo de este martes es un inspector de Policía Nacional. Este mando intervino el 1 de octubre en el Eixample de Barcelona. Era responsable de los funcionarios no uniformados en ese distrito de la capital catalana y trabajaba en coordinación con los antidisturbios en los centros Jaume Balmes y Ramon Llull. Su equipo no pudo entrar en el Colegio Diputació. 09/04/2019 17:29

Fernando J Pérez "La defensa [la porra] no es solamente para golpear; también es para contener a la gente y para desplazar", explica el agente antidisturbios al letrado Àlex Solà cuando este le pregunta si salieron de los vehículos policiales con las defensas ya preparadas en la mano. 09/04/2019 17:25

EL PAÍS Foto: Un hombre herido en la escuela Mediterrània de Barcelona, durante la jornada del referéndum ilegal del 1-O. (Carles Ribas) 09/04/2019 17:18

Fernando J Pérez "Había mucha gente dispersa por las calles y según pasábamos con las furgonetas lanzaron todo tipo de objetos, desde conos a vallas de obra", afirma el agente. 09/04/2019 17:17

Fernando J Pérez "Hubo manotazos, empujones y alguna patada", señala el agente de la Unidad de Intervención Policial, los antidisturbios de la Policía Nacional. 09/04/2019 17:09

Fernando J Pérez "Unas 300 o 400 personas en una actitud bastante violenta (...) estaban entrelazados por los brazos y bastante bien organizados, no nos dio tiempo a prepararnos, y se vienen contra nosotros, nos acometen. La primera fila llevaba paraguas y alguno llevaba puesto un casco de protección", afirma el agente sobre la intervención en la Escuela Mediterrània. 09/04/2019 17:08

Fernando J Pérez Entra a declarar el decimotercer testigo, un agente de Policía Nacional que trabajó como enlace de los antidisturbios en el distrito de Ciutat Vella. 09/04/2019 17:07

Fernando J Pérez "Nosotros por las funciones que teníamos no estábamos presentes cuando se producen las acciones operativas. Comunicábamos la acción y nos íbamos", afirma el subinspector. 09/04/2019 17:03

Fernando J Pérez El subinspector actuó en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Cuenta que dos mossos entraron a hablar con la gente que estaba dentro del centro cuando se estaba realizando el recuento de votos. "Les vitoreaban, les aplaudían, les decían 'Esta es nuestra policía'" afirma el policía nacional. 09/04/2019 17:02

Fernando J Pérez Entra el duodécimo testigo, un subinspector de la Policía Nacional. El 1 de octubre estaba desplazado a Barcelona para realizar labores de información en el distrito de Ciutat Vella. 09/04/2019 16:58

Fernando J Pérez "Cuando aparecen [las unidades de orden público] aumentó el número de personas congregadas, había gente en actitud de espera en la misma calle y afluyeron hacia la zona", recuerda la inspectora. 09/04/2019 16:54

Fernando J Pérez "Los mossos estaban en un punto fijo, situados allí, pero no actuaban, básicamente estaban presentes", afirma la inspectora sobre la situación en las Escuelas Pías de Barcelona. 09/04/2019 16:52

Fernando J Pérez Entra a declarar la undécima testigo, una inspectora de Policía Nacional. Esta agente actuó el 1-O en labores de información en el distrito barcelonés de Ciutat Vella. Su trabajo consistía en transmitir cuál era la situación en cada uno de los centros en los que tenían que actuar las unidades de policía judicial para incautar las urnas del referéndum ilegal de autodeterminación. 09/04/2019 16:47

Fernando J Pérez "¿Vio a uno de sus subordinados patear a un ciudadano, motivo por el que ha sido imputado?", pregunta el letrado Àlex Solà al inspector. "No, no lo vi", afirma este. 09/04/2019 16:46

Fernando J Pérez "Uno de los criterios era primar la seguridad mediante actuaciones rápidas, desplegué [a los agentes] para hacer los registros lo más rápido posible", recuerda el inspector. 09/04/2019 16:44

Fernando J Pérez "La gente estaba en el suelo haciendo resistencia con patadas para evitar que se la sacara del lugar", afirma el inspector. 09/04/2019 16:37

Fernando J Pérez Los vídeos. Andreu Van den Eynde, letrado de Oriol Junqueras y Raül Romeva, deja constancia de su petición de exhibir los 30 vídeos de las actuaciones policiales en las Escuelas Pías, el Pau Clarís y la Escola Mediterrània, en Barcelona. El juez Marchena ya ha optado por no recordar que todas las imágenes serán reproducidas en la fase documental del juicio. 09/04/2019 16:33

Fernando J Pérez El equipo del inspector también actuó el 1 de octubre en el Casal de Gent Gran de la Barceloneta y en el CEIP Cervantes. 09/04/2019 16:30

Fernando J Pérez "El cecor [centro de coordinación] central nos dijo que paráramos porque se iba acumulando tanta gente que era un problema de seguridad", recuerda el inspector que actuó en Ciutat Vella. 09/04/2019 16:26

Fernando J Pérez "Los compañeros logran salir de la furgoneta y tuvieron que tirar salvas", afirma el mando policial. 09/04/2019 16:23

Fernando J Pérez "El equipo de información me avisa que a 200 metros de ese centro hay otro centro de votación que no tenemos registrado en el listado, y nos previenen de que puede alterarse el orden público. El problema fue allí a la salida. La gente que estaba en ese centro trató de bloquear la salida del vehículo. Nos llovieron conos, piedras, vallas de obra. Fue la situación más delicada, trataron de aislar a seis compañeros de orden público que cerraban el convoy", afirma el inspector. 09/04/2019 16:22

Fernando J Pérez La tercera intervención se realizó sobre el mediodía en la Escola Pía Sant Antoni, de los Escolapios. "Hay cola de gente que parece que entran y salen del centro y cuando nos aproximamos, eso se convierte en gente de pie bloqueando el acceso, recibimos algún lanzamiento de objetos sobre los vehículos, algún cono de obra y vallas de obra tiraron seguro". 09/04/2019 16:20

Fernando J Pérez El inspector afirma que en el colegio Pau Claris recibieron insultos, puñetazos y patadas. "Hijos de puta y sinvergüenzas eran la tónica habitual en todos los colegios", señala. 09/04/2019 16:18

Fernando J Pérez El inspector recuerda que en la Escuela Mediterrània y en el centro Pau Claris había un mosso que trataba de entorpecer la labor de las unidades de la Policía Nacional. 09/04/2019 16:13

Fernando J Pérez La unidad del inspector testigo actuó en tres centros de votación. El primero fue la Escola Mediterrània. Los agentes llegaron sobre las ocho de la mañana. "Toda la gente se aglutinó en el acceso, y los equipos de intervención despejaron el camino. Eran unas 150 personas, había colas de gente esperando para entrar y esa gente cuando llegamos formaba una masa compacta en torno al acceso impidiéndonos acceder (...) Vamos encapsulados con el personal de orden público que nos protege y nos abre una vía para entrar con seguridad". 09/04/2019 16:10

Fernando J Pérez El inspector testigo era el responsable de los equipos que llevaron a cabo la actuación contra el referéndum ilegal del 1-O en el distrito de Ciutat Vella de Barcelona. 09/04/2019 16:06

Fernando J Pérez Buenas tardes. Se reanuda la 28ª sesión del juicio del procés. El tribunal llama a un inspector de la Policía Nacional. Es el décimo testigo de la jornada. 09/04/2019 16:04

EL PAÍS La reacción de Sànchez a la decisión del Supremo sobre los debates electorales en prisión. El expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y candidato de JxCat a las elecciones generales Jordi Sànchez, ha enviado un mensaje en su cuenta de Twitter para valorar la respuesta del Tribunal Supremo a la Junta Electoral Central acerca de la petición de celebrar debates electorales en prisión: "El Tribunal Supremo se inhibe en la decisión del debate electoral en la cárcel. Si la Junta Electoral Central no lo autoriza, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tendrá motivos para intervenir. No permitirlo violará mis derechos políticos y de los electores. Se hacen actividades a menudo y nunca hay problemas de seguridad ni funcionales". El expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y candidato de JxCat a las elecciones generales Jordi Sànchez, ha enviado un mensaje en su cuenta de Twitter para valorar la respuesta del Tribunal Supremo a la Junta Electoral Central acerca de la petición de celebrar debates electorales en prisión: "El Tribunal Supremo se inhibe en la decisión del debate electoral en la cárcel. Si la Junta Electoral Central no lo autoriza, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tendrá motivos para intervenir. No permitirlo violará mis derechos políticos y de los electores. Se hacen actividades a menudo y nunca hay problemas de seguridad ni funcionales". https://twitter.com/jordialapreso/status/1115584501609107456 09/04/2019 14:06

Fernando J Pérez Receso en el Tribunal Supremo hasta las 16 horas. 09/04/2019 14:03

Fernando J Pérez "El referendum estaba convocado por la Generalitat, y consejerías como Educación o Interior propiciaron que elementos de la Generalitat estuvieran al servicio del referéndum. ANC y Òmnium convocaban hasta el último momento sabiendo que era un hecho ilícito, el nexo es evidente", señala el comisario principal. 09/04/2019 14:02

Fernando J Pérez "Fueron muy cautos a la hora de redactar los mensajes", ironiza el comisario cuando el abogado Solà le pregunta si los tuits de los CDR el 1 de octubre hacían llamamientos a la calma y la no violencia. 09/04/2019 13:58

Fernando J Pérez Resistencia activa y pasiva. El juez Marchena impide al letrado Àlex Solà preguntar al testigo sobre sus conceptos sobre resistencia pasiva y activa. 09/04/2019 13:56

Fernando J Pérez Turno para Àlex Solà, abogado de Jordi Cuixart. El letrado pregunta al comisario por la entrada en colegios de titularidad privada. El mando policial admite que pensaba que eran públicos y que "el listado venía viciado". 09/04/2019 13:54

Fernando J Pérez El comisario rechaza la idea de que el dispositivo policial del 1 de octubre tuviera en cuenta en qué colegios iban a votar los líderes políticos y sociales independentistas. 09/04/2019 13:44

Fernando J Pérez "Los miembros de orden público de la Policía saben distinguir lo que es una resistencia pasiva mucho mejor que yo" 09/04/2019 13:40

Fernando J Pérez Turno para Andreu Van den Eynde, defensor de Oriol Junqueras y Raül Romeva, que pregunta al comisario principal por los criterios de actuación policial el 1-O. "Entiendo que ellos [la UIP] tienen sus criterios de actuación, pero tengo claro que no cargaron, si hubieran cargado el resultado hubiera sido otro", afirma el comisario. 09/04/2019 13:40

Fernando J Pérez Dispositivo insuficiente. "¿Cuándo traslada al coordinador la insuficiencia del dispositivo de Mossos?", pregunta Melero. "A las seis y media de la mañana del 1 de octubre, cuando hablamos con nuestra gente en la calle ya le trasladamos que el dispositivo es insuficiente. El dispositivo era para un referéndum normal", responde el comisario. 09/04/2019 13:38

Fernando J Pérez "A las ocho de la mañana [del 1-O] sabemos [que el mecanismo de coordinación con Mossos no va a funcionar] y ordenamos a las unidades que empiecen a actuar", rememora el comisario principal de Policía Nacional encargado de la Operación Copérnico. 09/04/2019 13:32

Fernando J Pérez “Nosotros solo teníamos fuerzas de orden público para garantizar la entrada en los colegios, no para garantizar la seguridad en Cataluña”, afirma el comisario principal a preguntas de Javier Melero. 09/04/2019 13:30

Fernando J Pérez "Nadie me dijo que fuéramos a actuar en coordinación con los Mossos", afirma el comisario. 09/04/2019 13:28

Fernando J Pérez Turno para Javier Melero, abogado de Joaquim Forn, exconseller de Interior, que pregunta al comisario si tuvo conocimiento del plan de actuación del Cuerpo Nacional de Policía. "Doy por bueno lo que me comunicaba el jefe de Información de Barcelona. Yo no soy responsable territorial", señala el mando policial. 09/04/2019 13:27

Fernando J Pérez "Monitorizar las redes sociales de los CDR no supone un plus investigativo muy especial", afirma el comisario, al referirse a los tuits de los Comités de Defensa del Referéndum con instrucciones para llenar los colegios electorales del referéndum ilegal desde horas antes de su apertura. 09/04/2019 13:18

Fernando J Pérez "A la hora de intervenir en los colegios nosotros no contamos nunca con el apoyo de los Mossos d'Esquadra", afirma el comisario principal de la Policía Nacional al frente de la Operación Copérnico contra el referéndum ilegal del 1 de octubre. 09/04/2019 13:16

Fernando J Pérez Decisiones personales de los agentes. "Un componente de un binomio alertó a los concentrados de la llegada de la Policía Nacional", recuerda el comisario, que atribuye estas actitudes "deleznables" a decisiones personales de los agentes de la policía autonómica. 09/04/2019 13:13

Fernando J Pérez "Algún mosso fue de un colegio a otro entorpeciendo nuestra labor; eso no tiene sentido". "Detectamos muchísimas actuaciones que solo puedo concluir que eran para facilitar el referéndum, estaban permitiendo el recuento, diciendo que se podían llevar las urnas a casa... Pero realmente lo que fue terrible es que algunas actuaciones solo podían responder al diseño del propio dispositivo, los seguimientos, cuando fuimos a un determinado punto a pedir refuerzos, equipos camuflados de Mossos nos siguieron". 09/04/2019 13:12

Fernando J Pérez La actitud de los Mossos el 1-O. "Los denominados binomios de los Mossos estaban en actitud expectante y contemplativa", afirma el comisario principal del CNP. "Con los grandísimos profesionales que tienen los Mossos, no quiero hablar del mal diseño del dispositivo, por ejemplo en los incidentes terribles del Ramon Llull, un inspector nuestro se quedó en un corte y se quedó solo y un coche de Mossos lo sacó de allí, si no se lo comen". 09/04/2019 13:12

Fernando J Pérez La resistencia de Clara Ponsatí. El comisario relata un "incidente en los servicios centrales de la Conselleria d’Ensenyament". Allí, explica, la entonces consejera, Clara Ponsatí, huída al Reino Unido, "opuso una gran resistencia. Poco menos que se erigió en mediadora del colegio y un mosso que le prestaba escolta se identificó como tal". 09/04/2019 13:08

Fernando J Pérez "La intervención de las unidades de orden público fue más que medida, fue quirúrgica", sostiene el comisario principal. 09/04/2019 13:06

Fernando J Pérez "Cuando se producen las aproximaciones, el dispositivo cambiaba, en unos parecía que estaban votando y se convertía en un sistema de resistencia de carácter subversivo. No es muy complicado y la resistencia pasiva siempre acaba en resistencia activa", asegura el comisario. 09/04/2019 13:05

Fernando J Pérez El comisario dice que la fuerza utilizada fue "proporcional" y que se primó la seguridad de las personas sobre la eficacia. "Si lo hubiéramos hecho al revés habría habido más detenciones e identificaciones", y no se habría levantado a la gente con las formas que se emplearon el 1 de octubre. 09/04/2019 13:02

Fernando J Pérez "No hubo dos colegios iguales, en unos el personal era más aguerrido, en otros los ciudadanos eran más vanguardistas y en Barcelona es más sencillo organizar a la gente, y donde al principio solo había cien o 200 personas, en diez minutos podía haber tres veces más. No había dos colegios iguales, y la fuerza hubo que utilizarla, claro que sí", afirma el comisario jefe del dispositivo contra el referéndum ilegal. 09/04/2019 13:00

Fernando J Pérez El comisario afirma que se renunció a entrar en varios colegios por "motivos de seguridad" o porque el colegio era de titularidad privada. 09/04/2019 12:56

Fernando J Pérez Auto del tribunal. La aproximación a los colegios se hace de modo que el responsable de orden público, con un megáfono advertía a los concentrados de que se iba a proceder a una intervención en cumplimiento de la orden del TSJC. Se intentaba identificar a las personas que constituían las mesas de votación y se incautaban los efectos e instrumentos de la votación. Cada responsable de la unidad llevaba una copia del auto del TSJC prohibiendo el referéndum, afirma el comisario. 09/04/2019 12:55

Fernando J Pérez Las unidades de información empiezan a comunicarse con nosotros a las 6.30 y la primera actuación de Policía Nacional el 1-O fue sobre las 8.30, recuerda el comisario, a preguntas del fiscal Javier Zaragoza. 09/04/2019 12:52

Fernando J Pérez Toma de decisiones. "Cada responsable tenía 30 miembros del CNP no uniformados que iban a intervenir el día 1. Los responsables de cada colegio, antes de acceder, tenían que establecer comunicación con La Berneda [el centro de mando]. Con esa información, recabada por nosotros, le devolvíamos la instrucción que procediese, y el responsable de cada colegio consultaba al responsable de la UIP [antidisturbios] si se podía acceder". El comisario afirma que en ese circuito de toma de decisiones él era el último responsable de dar luz verde a la entrada en los colegios. 09/04/2019 12:50

Fernando J Pérez Este comisario principal era jefe del área de Información en la llamada Operación Copérnico, contra el referéndum ilegal de autodeterminación. 09/04/2019 12:41

Fernando J Pérez Este comisario principal de policía, cuyo rostro se oculta a las cámaras, afirma que está siendo investigado por "coacciones graves" en relación con el acoso a la sede de la CUP el 20 de septiembre de 2017. "Estoy dispuesto a contestar a cualquier cosa", afirma cuando el juez Marchena le dice que puede acogerse a su derecho a no declarar a preguntas que le puedan incriminar en esa causa. 09/04/2019 12:41

Fernando J Pérez Se reanuda la sesión. El juez Marchena, antes de llamar a declarar a un comisario de Policía Nacional, advierte al público que "está terminantemente prohibido el uso del móvil". 09/04/2019 12:39

Fernando J Pérez El tribunal ordena un descanso hasta las 12.30. 09/04/2019 11:50

Fernando J Pérez "Se identificó presente en el lugar el alcalde de la localidad y ahí no se dijo nada para apaciguar el tema", responde el brigada cuando la abogada Marina Roig le pregunta si hubo llamamientos a la calma entre los concentrados. 09/04/2019 11:48

Fernando J Pérez Bolsas de Mercadona. "Había unas mesas con bolsas de Mercadona o algo así, como simulando que se iba a realizar una comida", afirma el brigada. 09/04/2019 11:47

Fernando J Pérez La ayuda de los Mossos. "Distante del local había dos mossos, estaban retirados, el jefe del dispositivo requirió su asistencia y nos dijeron que tenían que consultar con sus superiores; es cierto que a la salida había cuatro o cinco mossos", explica el brigada que actuó en Esponellà. 09/04/2019 11:45

Fernando J Pérez "Al jefe del dispositivo le volaron las gafas en aquel tumulto, le desaparecieron", afirma el brigada de la Guardia Civil. 09/04/2019 11:43

Fernando J Pérez El noveno testigo es un brigada de la Guardia Civil. Este mando actuó en la localidad gerundense de Esponellà (456 habitantes) el 1 de octubre de 2017. "El jefe de dispositivo nuestro no tuvo opción [de explicar a los concentrados que traían una orden judicial de requisar el material del referéndum], no querían dialogar con nadie". 09/04/2019 11:43

Fernando J Pérez "Hicimos el uso imprescindible de la fuerza y ellos atravesaban el cordón. En un momento, me dieron un codazo y me provocó un hematoma. Fui a tratarme el día 3 de octubre", afirma el agente, que relata que en la acción hubo "empujones y patadas". 09/04/2019 11:36

Fernando J Pérez El octavo testigo es otro agente de la Guardia Civil que también actuó en Garrigàs (Girona). "Les escuché decir 'cogeos de los brazos' y 'no pasarán' (...) nos dijeron hijos de puta, cabrones, gilipollas...", explica el agente sobre su actuación en la jornada del referéndum ilegal del 1-O. 09/04/2019 11:34

Fernando J Pérez El séptimo testigo es otro agente de la Guardia Civil que intervino también en Garrigàs (Girona, 400 habitantes). Su unidad acudió en labores de apoyo para montar un pasillo de seguridad a los compañeros que acudieron a retirar las urnas. "La gente se abalanzaba sobre ellos y no podían controlar la situación, que se había vuelto complicada", afirma. "Era difícil establecer el cordón, nos lo rompían, nos empujaban. Había gente que nos insultaba...", evoca. "En un momento recibo un fuerte golpe en la tibia. La orden era muy clara: montar el dispositivo y en cuanto se pueda replegar sin detenerse. El repliegue fue muy difícil, en el momento que sale gente del local, la gente se altera más y cuando salen los compañeros con una bolsa negra de basura, todo se altera mucho y nos perseguían hasta los mismos vehículos. Salimos aceleradamente. 09/04/2019 11:27

Fernando J Pérez "Después de recibir la agresión, nuestra comitiva se partió y siguiendo instrucciones emprendimos la carrera hacia el exterior del recinto en busca de los coches oficiales. Salí corriendo, porque temí por mi integridad física. El sentimiento de miedo lo tenía bastante presente al haber recibido la agresión", explica el cabo. 09/04/2019 11:16

Fernando J Pérez "La agresión que yo sufrí fue a la salida, había tanta gente que era imposible salir con el material, íbamos en fila uno detrás de otro y había pequeños tramos de escalera. Un compañero de la USECI (agentes de seguridad de la Guardia Civil) perdió el equilibrio y desprotegió el cordón de seguridad. Un señor corpulento me lanzó un puñetazo con un manojo de llaves. Intenté esquivarlo y me hizo un arañazo sobre el ojo derecho", afirma el agente, que acudió a tratarse al día siguiente. 09/04/2019 11:14

Fernando J Pérez El sexto testigo de este martes es un cabo de la Guardia Civil. Este agente intervino el 1-O en el Ayuntamiento de Garrigàs (Girona). 09/04/2019 11:12

Fernando J Pérez El agente testigo también fue lesionado, en este caso por una acción fortuita de un compañero. 09/04/2019 11:09