Juicio del ‘procés’, en directo | El exdelegado del Gobierno Enric Millo declara en el Tribunal Supremo

Jesús García Al 'expresident' solo le interesaba el referéndum. Millo mantuvo, dice, otras dos reuniones con Puigdemont que el expresidente catalán pidió que no se hicieran públicas. "Le intenté persuadir que era muy mal camino y que su obligación era cumplir con la ley. Pero no le interesaba mucho hablar de otros temas salvo tener el visto bueno para celebrar un referéndum de independencia". Millo lamenta que "no hubo oportunidad de dialogar nada" porque encontró "una silla vacía" al otro lado de la mesa. 05/03/2019 09:47

Jesús García La primera reunión con Puigdemont: que no acabe mal. Millo recita sus reuniones con el expresident Carles Puigdemont. La primera, tras su toma de posesión como delegado del Gobierno, en la que abordaron ya el conflicto del 'procés. "Le manifesté mi voluntad de intentar que esto no acabara mal, que no acabara en una confrontación con el Estado". En esa primera cita, explica Millo, Puigdemont también le trasladó esa voluntad de concordia. 05/03/2019 09:44

Jesús García El interlocutor con la Generalitat. Una de sus funciones era la "interlocución permanente" con la Generalitat. "Siempre intenté mantener una relación correcta, de intercambio de información y de colaboración". "Intenté mantenerlo hasta el final", dice Millo, que admite que esa relación se "complicó" por los sucesos del 'procés'. 05/03/2019 09:42

Jesús García El fiscal Javier Zaragoza inicia el interrogatorio a Millo, que fue delegado del Gobierno en Catauña entre 2016 y junio de 2018. 05/03/2019 09:41

Jesús García Millo afirma que no tiene "ningún inconveniente" en que su imagen sea captada y difundida, como ha ocurrido con el resto de testigos. 05/03/2019 09:40

Jesús García Comienza la 11ª sesión del juicio del 'procés' con la declaración de Enric Millo, exdelegado del Gobierno en Cataluña. La Fiscalía pide una restricción de la publicidad para Millo, en el sentido de que su imagen no sea captada por la señal institucional. Las defensas se oponen a ello y argumentan que Millo es "un personaje público". 05/03/2019 09:39

Reyes Rincón Termina la sesión. El presidente del tribunal da por terminada la sesión de hoy. Mañana se adelanta media hora el inicio para intentar recuperar algo de tiempo porque hoy se han quedado varios testigos pendientes. La sesión del martes empezará a las 9.30 con el exdelegado del Gobierno en Cataluña, Enric Milló. 04/03/2019 20:30

Reyes Rincón La abogada de Forcadell está sometiendo a un amplio interrogatorio a Muro para intentar legitimar la tramitación de las resoluciones del procés. Varias de las preguntas hacen referencia a los días 6 y 7, en las que se tramitaron y aprobaron las leyes de ruptura. “Tuvimos 26 reuniones de la Mesa en esa sesión”, explica el testigo. 04/03/2019 20:17

Jesús García Una de las "excepciones" para no admitir a trámite una proposición, por parte de la Mesa, es cuando haya una contradicción "palmaria y evidente" con la Constitución. Las afirmaciones de Muro desmontan la tesis de los expresidentes del Parlament y del actual presidente, Roger Torrent, en el sentido de que no se pueden inadmitir a trámite las propuestas porque supondrían una censura. 04/03/2019 19:53

Jesús García Advertencias orales y escritas. "En algunos casos, advertimos mediante nota escrita y en otras verbalmente en el transcurso de las reuniones de la mesa del Parlament", declara Xavier Muro a preguntas del fiscal. 04/03/2019 19:51

Fernando J Pérez Respetar las resoluciones del Constitucional. Muro también ratifica que advirtió verbalmente y por escrito de la obligación de respetar las resoluciones del Constitucional contra el proceso independentista catalán. 04/03/2019 19:51

Fernando J Pérez Iniciativas parlamentarias. Xavier Muro ratifica que la Mesa tiene como función principal calificar y admitir a trámite las iniciativas parlamentarias. Y dice que con carácter general solo se fijará en motivos de forma para inadmitir. No obstante, señala que puede haber excepciones en la jurisprudencia del Constitucional que permitan inadmitir por cuestiones de fondo. 04/03/2019 19:49

Fernando J Pérez Muro ha pedido que su imagen no sea difundida por la grabación institucional del juicio, y el tribunal accede a ello. 04/03/2019 19:46

Fernando J Pérez Termina Antoni Bayona y el tribunal llama a Xavier Muro, secretario general del Parlament. 04/03/2019 19:45

Fernando J Pérez Las defensas interrogan ahora a Antoni Bayona. En primer lugar interviene la letrada Olga Arderiu, abogada de Carme Forcadell, expresidenta del Parlament. 04/03/2019 19:29

Jesús García Deber de "no admitir". "Había un deber de no admitir y no tramitar. Una función básica de cualquier persona que asesora a otra es advertirle de las responsabilidades de tomar una decisión", explica Bayona. 04/03/2019 19:27

Fernando J Pérez Advertencias a la Mesa. El ex letrado mayor del Parlament Antoni Bayona está repasando, a preguntas del fiscal, todos los hitos parlamentarios y las advertencias a la Mesa sobre el proceso independentista catalán. 04/03/2019 19:21

Fernando J Pérez Bayona ratifica que el Constitucional anuló todas las resoluciones del Parlament tendentes al proceso independentista catalán. 04/03/2019 19:15

Fernando J Pérez Antoni Bayona ratifica, a preguntas del fiscal Fidel Cadena, que el Reglamento del Parlament otorga a la Mesa la capacidad de inadmitir iniciativas tanto por incumplimiento de requisitos formales como por su falta de adecuación al ordenamiento jurídico 04/03/2019 19:13

Jesús García Finaliza la declaradión de David Pérez. Turno de Antoni Bayona, ex letrado mayor del Parlament. 04/03/2019 19:07

Fernando J Pérez Las acusaciones terminan de interrogar a David Pérez, ahora toma la palabra Olga Arderiu, abogada de Carme Forcadell, expresidenta del Parlament. 04/03/2019 18:56

Fernando J Pérez "Mostramos quejas de que se tramitara por lectura única la ley del referéndum, y dijimos que se tenían que cumplir los plazos de enmiendas y para pedir dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias", recuerda David Pérez. 04/03/2019 18:53

Fernando J Pérez La abogada del Estado pregunta a David Pérez por los plazos de convocatoria de la Mesas del Parlament y sobre otros aspectos del procedimiento parlamentario. 04/03/2019 18:48

Fernando J Pérez Se reanuda la sesión tras el receso de 15 minutos. La abogada del Estado interroga a David Pérez Ibáñez, exmiembro de la Mesa del Parlament por el PSC. 04/03/2019 18:43

Fernando J Pérez El tribunal se toma un receso de 15 minutos antes de que la abogada del Estado interrogue a David Pérez. 04/03/2019 18:18

Fernando J Pérez La fiscal Consuelo Madrigal sigue preguntando a David Pérez, miembro de la Mesa del PSC, sobre las advertencias que recibió el órgano de gobierno de la Cámara para no seguir adelante con la tramitación de iniciativas del procés. Las preguntas tienen que ver, en su mayoría, con hechos que fueron públicos en el otoño de 2017. 04/03/2019 18:16

Fernando J Pérez David Pérez Ibáñez, del PSC, ratifica que los miembros de la Mesa del Parlament fueron notificados por el Tribunal Constitucional del deber de impedir iniciativas que siguieran adelante con el proceso independentista. Y dice que hasta en cinco ocasiones se le denegó la realización de informes sobre este tipo de iniciativas. 04/03/2019 18:05

Fernando J Pérez "Se produjeron inadmisiones por cuestiones de forma y cuestiones de fondo, cuando se entra a leer el contenido de la iniciativa se entra en cuestiones de fondo", afirma David Pérez, del PSC, sobre su etapa como miembro de la Mesa del Parlament 04/03/2019 18:00

Fernando J Pérez La fiscal Consuelo Madrigal interroga a David Pérez, miembro de la Mesa del Parlament durante los meses más candentes del procés. El Reglamento de la Cámara, explica, obliga a la Mesa a admitir o inadmitir a trámite las iniciativas teniendo en cuenta tanto cuestiones formales como de fondo. 04/03/2019 17:58

Fernando J Pérez Termina la declaración del miembro de la Mesa José María Espejo-Saavedra, de Ciudadanos. El Tribunal llama a David Pérez Ibáñez, que ocupaba un puesto en el órgano de gobierno de la Cámara por el PSC. Después acudirá Antoni Bayona, exsecretario general del Parlament. 04/03/2019 17:54

Reyes Rincón Plazo trámite enmiendas. La abogada de Forcadell trata de demostrar que sí se cumplieron los trámites parlamentarios para la aprobación de las leyes de ruptura porque se abrió plazo de presentación de enmiendas y se dio tiempo a todos los grupos. El diputado explica que hubo “unas horas” para registrar enmiendas. “Lo normal es dar varios días”, señala Espejo. ¿Ciudadanos presentó enmiendas?” “No”. 04/03/2019 17:47

Fernando J Pérez Toma la palabra la abogada de la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, que pregunta a Espejo-Saavedra si esta utilizó en algún momento de su mandato el voto de calidad. "No lo recuerdo", señala el vocal de Ciudadanos. 04/03/2019 17:32

Reyes Rincón Público en sesiones del 6 y 7 de septiembre. El diputado recuerda que en aquellas dos sesiones había “mucho público”. Aunque las leyes de ruptura no estaban en el orden del día, todo el mundo estaba a la espera “de que se pulsara el botón”. La abogada del Estado pregunta si estaban Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. “Me pareció verlos en la tribuna”, aunque no puede precisar si fue en esas sesiones o en otras de aquellos días. 04/03/2019 17:30

Fernando J Pérez La publicación de la ley del referéndum en el Boletín Oficial del Parlament. "Lo discutimos y debatimos, dado que sobre estas iniciativas el secretario general y el letrado mayor advirtieron por escrito que eran contrarias a los mandatos del Tribunal Constitucional. El secretario general ordenó a los funcionarios que no se publicase esta iniciativa. Al final se publicó no por el funcionario, sino por algún sistema extraño que no he sabido entender, por el que un miembro de la Mesa podía publicar contra las directrices del secretario general del Parlamento en el boletin digital". 04/03/2019 17:23

Fernando J Pérez Termina la fiscal Madrigal y toma el turno la abogada del Estado, Rosa Seoane, que sigue preguntando a Espejo-Saavedra sobre la Mesa del 6 de septiembre de 2017, día en que se votó la ley del referéndum. 04/03/2019 17:13

Reyes Rincón DUI del 27 de octubre. Madrigal pregunta por los trámites para aprobar la declaración unilateral de independencia. "¿Alguien pidió que fuera en secreto la votación?", "Sí, uno de los portavoces de Junts pel Sí, creo que fue Roger Torrent [actual presidente de la Cámara]". 04/03/2019 17:12

Fernando J Pérez Los encuentros con parlamentarios extranjeros sobre el referéndum. "Se hacían encuentros con diputados de otros Parlamentos, lo organizaba en ocasiones Diplocat, siempre se invitaba a todos los grupos, pero los grupos no independentistas decidieron no acudir para no blanquear lo que era un atentado contra el Estado de derecho", afirma Espejo-Saavedra. 04/03/2019 17:10

Fernando J Pérez Sobre las leyes de desconexión. "Retorciendo absolutamente el Reglamento, impidieron a los diputados acudir al Consejo de Garantías Estaturias, fue el propio Consejo quien motu proprio emitió un documento en el que decía que los diputados tenían derecho a introducir enmiendas". 04/03/2019 17:08

Reyes Rincón Ley de transitoriedad. “Apareció sorpresivamente de madrugada en la Mesa”, recuerda el diputado sobre la tramitación de la seguda de las leyes de ruptura. Espejo explica que protestó por aquella situación que, en su opinión, incurría en “fraude de ley” 04/03/2019 17:06

Fernando J Pérez "Los grupos se dejaron la piel" para tratar de impedir el desarrollo de las leyes de desconexión, afirma el representante de Ciudadanos en la Mesa del Parlament, José María Espejo-Saavedra. 04/03/2019 17:06

Fernando J Pérez Sobre los plenos de las leyes de desconexión, del 6 y 7 de septiembre."Eran unos plenos que estaban ya agendados, pero pretendían meter de una manera irregular, cambiando el orden del día, una proposición de ley, que llevando registrada más de un mes, se admite a trámite y se debate inmediatamente (...) No fue algo espontáneo", sostiene Espejo-Saavedra. 04/03/2019 17:03

Reyes Rincón Pleno del 6 y 7 de septiembre. Madrigal pregunta al diputado de Ciudadanos por el pleno del 6 de septiembre en el que se aprobó la ley de referéndum. “¿Fue ajetreado?” “Seguramente el más ajetreado que se haya vivido en el Parlamento”, señala Espejo. La fiscal interroga al diputado sobre si “era necesario” concentrar todos los debates en tan poco tiempo. Espejo considera que se hizo de forma “irregular” para sacar adelante las leyes de ruptura. 04/03/2019 17:02

Reyes Rincón Avisos reiterados. La fiscal Madrigal está repasando todas las resoluciones tramitadas por la Mesa del Parlament desde 2016 y que fueron anulados por el Tribunal Constitucional. Espejo recuerda también que todos los miembros de la Mesa eran advertidos por el Constitucional de que si desobedecían ese mandato podrían derivarse consecuencias penales. 04/03/2019 16:56

Fernando J Pérez Las advertencias de Espejo-Saavedra a sus compañeros de la Mesa. "En todas y cada una de las reuniones de la Mesa en las que se calificaban iniciativas parlamentarias que desarrollaran la resolución de inicio del proceso constituyente, anulada por el Tribunal Constitucional, advertí y pedí que constara en acta, que no se podía admitir porque habíamos sido advertidos por el Tribunal Constitucional", afirma el diputado de Ciudadanos. “Hubo mucho debate e intenso, los miembros proclives a admitir venían a decir que no tenían por qué hacer caso al Constitucional en cuanto implicaba convertir la Mesa en un órgano censor y que no correspondía a la mesa decidir qué se tramita o no y que el Tribunal Constitucional no estaba por encima de la Mesa del Parlamento”, añade. 04/03/2019 16:51

Reyes Rincón Debate en la Mesa. “En todas las reuniones de la Mesa en la que se calificaban inciativas parlamentarias que supusieran un desarrollo de la resolución de inicio del proceso constituyente (anulada por el Constitucional) advertí expresamente que aquello no se podía admitir porque todos habíamos sido advertidos por el Constitucional”, señala Saavedra. El diputado cuenta que hubo un “debate intenso” sobre ello en la Mesa. Los miembros de la Mesa proclives a tramitarlas decían que no tenían que cumplir las resoluciones del Constitucional porque convertiría a la Mesa en un “órgano censor” 04/03/2019 16:51

Fernando J Pérez Espejo-Saavedra reconoce que el Tribunal Constitucional notificó personalmente la orden de impedir o paralizar las iniciativas tendentes a la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre, con advertencia de las consecuencias penales de no hacerlo. 04/03/2019 16:47

Reyes Rincón Distintas versiones. El diputado de Ciudadanos está contradiciendo lo que le acaba de declarar Torrent. Según Espejo-Saavedra la admision o inadmision de las distintas iniciativas parlamentarias sí es una función de la Mesa y en la que esta puede influir. “Lo normal es que se admitan la gran mayoría de iniciativas, pero hay algunas que se inadmiten”, ha dicho. No obstante, aclara que en la última legislatura todas las que se inadmitieron lo fueron por “razones formales”, no “materiales”. 04/03/2019 16:47

Fernando J Pérez "El presidente del Parlament tiene voto de calidad y tiene deber de garantizar los derechos de todos los diputados, la Mesa no es un órgano político sino un órgano gubernativo, que tiene obligación de cumplir el reglamento, las leyes, la Constitución y el Estatuto", explica Espejo-Saavedra. Esta declaración es radicalmente opuesta a la prestada hace unos instantes por el presidente del Parlament, Roger Torrent. 04/03/2019 16:43

Fernando J Pérez José María Espejo-Saavedra, miembro de la Mesa del Parlament por Ciudadanos, entra a declarar. Le interroga la fiscal Consuelo Madrigal. 04/03/2019 16:41

Fernando J Pérez Quejas de Marina Roig. La abogada se queja de que el tribunal no permita interrogar al testigo Torrent sobre los hechos del 20 de septiembre. "La sala es la primera interesada, pero si usted tenía tanto interés en lo que podía aportar Torrent sobre esos hechos lo podría haber propuesto [como testigo], pero este interés sobrevenido nos lleva a declararlo impertinente". 04/03/2019 16:38

Fernando J Pérez Continúa la bronca de Marchena a las defensas. El juez Marchena ha lanzado, en la décima jornada, la bronca más severa a los abogados de cuantas se llevan en el juicio del procés, en este caso al letrado de Oriol Junqueras y Raül Romeva, Andreu Van den Eynde. Jordi Pina, abogado de Jordi Sànchez, se introduce en el debate sobre la pertinencia de las preguntas a Roger Torrent en su turno de intervención. 04/03/2019 16:36

Jesús García Bronca de Marchena a Van den Eynde. Marchena abronca al abogado de Junqueras por las preguntas que está formulando al presidente del Parlament. "Todas las preguntas son improcedentes", le reprocha el presidente del tribunal. "No entre en debate conmigo sobre el alcance de la tutela judicial". La bronca se alarga ya unos minutos. Marchena insiste en que no introduzca preguntas que "rompen el principio de contradicción". Van den Eynde insiste y Marchena trata de zanjarlo: "Parece que yo no me explico. No puedo entrar en discusión con usted". 04/03/2019 16:33

Jesús García La experiencia de Torrent el 1-O. El presidente del Parlament explica que acudió con sus dos hijas pequeñas antes de que abrieran los colegios electorales para ir a votar. Más tarde, dice, estuvo en Sant Julià de Ramis. "Vi a la Guardia Civil cargando contra ciudadanos...", relata. Marchena interrumpe su respuesta y recuerda que se trata de un testigo de la acusación, y que el motivo de que esté en la sala es su papel como presidente del Parlament, no como testigo de los hechos del referéndum del 1 de octubre. 04/03/2019 16:28

Fernando J Pérez "Aquí [en el banquillo] tendríamos que ser miles, porque fuimos miles los que participamos en los hechos que se enjuician", afirma Roger Torrent, en una expresión similar a la utilizada por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en su declaración como testigo. 04/03/2019 16:28

Jesús García Turno de Andreu Van den Eynde, abogado de los exconsejeros de Esquerra Republicana Oriol Junqueras y Raül Romeva. 04/03/2019 16:26

Fernando J Pérez La ley de transitoriedad "apelaba al diálogo entre instituciones", señala Torrent. "La ley de transitoriedad buscaba una solución al conflicto entre el Gobierno catalán y español, también desde una perspectiva multilateral, con Europa y buscaba una seguridad para el conjunto de la ciudadanía y las instituciones". 04/03/2019 16:26

Jesús García La ley de transitoriedad "nunca tuvo efectos jurídicos", señala Torrent en su declaración, pese a admitir que se aprobó en el Parlament. 04/03/2019 16:25

Jesús García Forcadell "no podía hacer otra cosa". La abogada del Estado insiste a Torrent sobre la actuación de la procesada Carme Forcadell. "La presidenta Forcadell no podía hacer otra cosa que no fuera admitir a trámite la propuesta de los grupos parlamentarios", dice el actual presidente de la Cámara, de Esquerra, sobre la votación de la ley del referéndum del 6 de septiembre de 2017. 04/03/2019 16:23

Fernando J Pérez Termina el fiscal Cadena y comienza a interrogar la abogada del Estado, Rosa Seoane. 04/03/2019 16:22

Fernando J Pérez "La Mesa del Parlament solo puede inadmitir propuestas por cuestiones de forma, nunca de fondo", insiste Torrent. El fiscal Cadena le replica si sabe que "el Tribunal Constitucional les dice que están facultados para inadmitir proposiciones inconstitucionales sin que eso vulnere los derechos de los parlamentarios". Y el presidente del Parlament repone: "Eso no lo podemos admitir el conjunto de los demócratas. Los grupos pueden participar del debate político, que es esencial desde el punto de vista del debate político, no podemos censurar que los grupos debatan acerca de las propuestas". 04/03/2019 16:20

Jesús García Turno del fiscal Fidel Cadena. 04/03/2019 16:16

Fernando J Pérez "¿La finalidad de las leyes [de desconexión] era para separar una parte del territorio nacional?", pregunta el abogado de Vox. “La finalidad de esas leyes es que los ciudadanos pudieran votar y decidir democráticamente su futuro. (…) No vamos a cambiar la solución de futuro que los ciudadanos puedan votar” 04/03/2019 16:16

Jesús García El referéndum, solución al conflicto catalán. Roger Torrent asegura que "el conflicto político entre Cataluña y el Estado" solo se resolverá con un referéndum. "No vamos a renunciar nunca a la voluntad mayoritaria de los catalanes y catalanas a decidir nuestro futuro. Yo voté el 1 de octubre y tengan presente que volveremos a votar. 04/03/2019 16:15

Fernando J Pérez "La Mesa no es un órgano censor". "Los informes de los letrados de la Cámara no son vinculantes, la Mesa es un órgano político que no entra a valorar nunca el fondo de las propuestas por muy inconstitucionales que uno pueda pensar que son, sino comprobar que las propuestas se presentan en tiempo y forma. Es un órgano político, no un órgano censor", afirma Roger Torrent, que como testigo hace reflexiones similares a las realizadas, como acusada, por su predecesora, Carme Forcadell. 04/03/2019 16:13

Fernando J Pérez Torrent dice que un presidente del Parlament "no puede inadmitir una iniciativa". "¿Como presidente de la Mesa cuáles son las razones para inadmitir una iniciativa?", pregunta Javier Ortega-Smith, abogado de Vox. "No se puede inadmitir una iniciativa, cualquier presidente o presidenta que lo hciciera, censuraría el funcionamiento parlamentario y el ius officium de los parlamentarios. Nunca puede limitar, censurar esta libertad de expresión de los grupos parlametnarios. Esto enlaza con el artículo 23 de la Constitución, sobre el derecho de participación política. A veces la propuesta final no tiene nada que ver con la inicial". 04/03/2019 16:10

Jesús García Defensa cerrada de Forcadell. "En su lugar, hubiera hecho exactamente lo mismo", dice Roger Torrent sobre su predecesora en la Cámara catalana, Carme Forcadell. 04/03/2019 16:10

Fernando J Pérez Roger Torrent ha sido convocado como testigo por la acusación popular de Vox. Promete decir la verdad. Se declara compañero y amigo de algunos de los acusados, lo que, dice, no le impide decir la verdad. Dice que el hecho de que 11 de los 12 acusados sean o hayan sido diputados autonómicos supone una "grave distorsion" del funcionamietno de la Cámara. 04/03/2019 16:07

Fernando J Pérez Se reanuda la sesión con el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent. El tribunal ha saltado el turno del exdelegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo. 04/03/2019 16:04

Jesús García Finaliza la declaración de José Antonio Nieto, exsecretario de Estado del Ministerio del Interior, después de casi cuatro horas. La sesión se reanudará a las 16 horas con la declaración de Enric Millo, que fue delegado del Gobierno en Cataluña durante los meses del procés. 04/03/2019 14:20

Fernando J Pérez Dedicación exclusiva al procés. "Me dediqué en exclusiva al 1-O desde mediados de septiembre hasta enero del año siguiente, yo no tenía que pedir informes porque se me informaba en tiempo real, in situ, de manera verbal. Luego se realizó un informe memoria de todas las actuaciones", afirma Nieto. 04/03/2019 14:18

Jesús García La actuación en la sede de la CUP. El abogado de Cuixart pregunta al testigo sobre la presencia de antidisturbios de la Policía Nacional frente a la sede de la CUP el 20 de septiembre de 2017. Los agentes acudieron a la sede de la formación anticapitalista, pero no entraron porque no tenían orden judicial para ello. Nieto afirma en su declaración que "respondía a un mandato judicial" para "buscar material de apoyo al referéndum". 04/03/2019 14:15

Jesús García Armas y encapuchados el 20-S. Salellas pregunta a Nieto por el carácter de la manifestación del 20 de septiembre de 2017. "¿Hubo armas o encapuchados?" Nieto afirma que no le consta la presencia de armas, pero sí cree haber visto a alguna persona con capucha. 04/03/2019 14:12

Jesús García Turno de Benet Salellas, abogado de Jordi Cuixart. 04/03/2019 14:09

Jesús García No hay órdenes para finalizar la actuación policial. Nieto insiste: "No hubo ninguna orden de ningún tipo para cesar" en la actuación policial del 1 de octubre. Por la mañana, los agentes intervinieron en multitud de colegios electorales. Por la tarde, sin embargo, no hubo actuaciones. En declaraciones anteriores al fiscal, el exsecretario de Estado ha subrayado que fue por la "fatiga" de los agentes. 04/03/2019 14:04

Jesús García Buena y mala fe. "¿Cómo sabe que había ciudadanos que actuaban de buena fe y otros de mala fe?", ironiza Jordi Pina, que trata de ridiculizar las afirmaciones del exsecretario de Estado. "No tengo capacidad para separar los buenos de los malos". Manuel Marchena reprende a Pina por la pregunta porque no tiene ninguna relevancia jurídica. 04/03/2019 14:01

Jesús García Conocimiento directo de los hechos. Nieto defiende su conocimiento sobre los hechos ocurridos en Cataluña en septiembre y octubre de 2017, tanto a través de los mandos operativos como de multitud de informes que fue recibiendo. Nieto, que era secretario de Estado de Interior, muestra un conocimiento mucho más directo que el que exhibieron, por ejemplo, el expresidente Mariano Rajoy o la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. 04/03/2019 13:53

Fernando J Pérez Termina Andreu Van den Eynde y toma la palabra Jordi Pina. El letrado del exconseller de Territorio Josep Rull, incide en el episodio de la negativa del atraque del ferry Moby Dada, con policias nacionales, en el puerto de Palamós. 04/03/2019 13:47

Jesús García El fracaso de una movilización "alternativa". Nieto relata que, en la Junta de Seguridad, el Gobierno planteó a la Generalitat que cancelara el referéndum a cambio de permitir una movilización alternativa. "Se intentó buscar una solución que no fuese renunciar a la legítima reivindicación política de esos dirigentes. Pero sin que supusiese un incumplimiento de la ley o un delito. Y no lo conseguimos". 04/03/2019 13:47

Jesús García "Anormalidad" en Cataluña el 1-O. "Lo anormal es lo que sucedió en Cataluiña el 1 de octubre: que no hicieran caso a lo que pedía la policía. Mi obligación era garantizar la seguridad de los efectivos", declara Nieto sobre el papel de los ciudadanos en las votaciones sobre la independencia. Su declaración supera ya las tres horas. 04/03/2019 13:44

Jesús García Los "actos de violencia" ocurridos en Cataluña. El abogado de Junqueras desafía a Nieto a detallar los "actos de violencia" ocurridos en Cataluña. "Muchos", dice Nieto, que empieza por los hechos del 20-S. "A un número importante de vehículos policiales se les destroza de la forma en que se hizo. Se mantuvo a unos guardias civiles aislados sin poder salir. Me parece que es una muestra importante de violencia". 04/03/2019 13:37

Fernando J Pérez "Antes estaba la convivencia que la eficacia, así se hizo en todas las actuaciones de la Policía y la Guardia Civil", sostiene Nieto a preguntas del letrado de Junqueras. 04/03/2019 13:34

Fernando J Pérez Sobre el acta de la reunión de coordinación de seguridad del 28 de septiembre. "Yo no hice el acta, si yo la hubiese hecho la habría redactado de otra forma, pero sí creo que se recoge la idea de que hay un riesgo de alteración de la convivencia si se mantiene el referéndum", afirma Nieto a preguntas del letrado Andreu Van den Eynde. 04/03/2019 13:31

Jesús García Los "riesgos" del 1-O no están en el acta de la Junta de Seguridad. El abogado de Junqueras pregunta por qué la existencia de "riesgos" o "choques violentos" para el referéndum no aparece recogida en el acta de la Junta de Seguridad. 04/03/2019 13:30

Fernando J Pérez Termina Javier Melero y toma la palabra Andreu Van den Eynde, letrado de Oriol Junqueras y Raül Romeva. 04/03/2019 13:29

Jesús García Las armas del 20-S. Melero pregunta por la presencia de armas en los coches de la Guardia Civil durante las protestas frente al Departamento de Economía el 20-S. Nieto afirma que tuvo "conocimiento" posterior de la presencia de las armas, pero subraya que no tenía necesariamente que saberlo porque los agentes actuaban por orden del juez. 04/03/2019 13:26

Fernando J Pérez La actuación de las fuerzas de seguridad estatales el 20 de septiembre. Nieto afirma, a preguntas de Melero, que el 20-S no se ordenó la actuación de agentes de orden público de la Policía Nacional ante la Consejería de Economía porque probablemente habría supuesto un problema competencial, ya que la competencia de orden público, cuando no existe una orden judicial, es de los Mossos. "La no actuación y la no presencia de funcionarios de Mossos en la cantidad necesaria permitió una sensación de que no había limites que llevó al destrozo absoluto de los vehículos de la Guardia Civil", sostiene Nieto. 04/03/2019 13:24

Jesús García Seguridad vs eficacia. La instrucción de Nieto se cumplió "absolutamente" porque los policías lograron el "equilibrio" entre la seguridad -impedir que ciudadanos y policías resultaran lesionados- y la eficacia, o sea, impedir las votaciones. "Se rompió la colaboración y el compromiso de los Mossos". 04/03/2019 13:17

Jesús García La ruptura de la coordinación el 1-O. "No es cierto que no se atendieran los requerimientos de los Mossos", replica Nieto a preguntas del abogado del exconsejero de Interior Joaquim Forn. Melero replica que solo se atendieron 12 de 112 requerimientos de la policía autonómica. "Las actuaciones se llevaron en una determinada circunstancia", defiende el exsecretario de Estado, que insiste en que se mantuvo la coordinación. "Se evidenció que no había un objetivo común entre Policía y Guardia Civil y Mossos d'Esquadra porque no se actuaba para impedir el referéndum, sino para legitimarlo". 04/03/2019 13:15

Jesús García El auto de la juez "no facilitó las cosas". El abogado pregunta a Nieto por una entrevista en El Periódico en la que afirmó que el auto del TSJC de 27 de septiembre de 2017 -que ordenaba impedir el referéndum pero anulaba las instrucciones de la fiscalía- "no facilitó las cosas". "El auto", responde Nieto en el Supremo, "introduce una variable y eso supone un cambio". "En una entrevista en un medio de comunicación... Usted sabe cómo se hacen, yo no sé si mi expresión fue esa. El interés del periodista puede ser el que sea". 04/03/2019 13:11

Fernando J Pérez Nieto reconoce que el auto de la juez del TSJC no mencionaba la parte dispositiva el precintado de los colegios electorales y la vigilancia de esos precintos, como había sugerido una pregunta anterior de la abogada del Estado. 04/03/2019 13:10

Jesús García Las detenciones del 1-O. Melero pregunta cuántas detenciones se produjeron el 1-O. "Creo que no llegó a una decena", responde Nieto. Por contraste, pregunta cuántos oficiales y suboficiales de Policía y Guardia Civil están siendo investigados. "Hay un número importante de personas que están teniendo que sufrir esa situación. Son varias decenas". 04/03/2019 13:03

Jesús García El 1-O, ¿éxito o fracaso? Melero pregunta por el cierre de colegios el 1-O. Nieto relata que hubo incidentes en 53 de los 104 o 113 (son las cifras del secretario de Estado) que se cerraron durante el referéndum por parte de la Policía y la Guardia Civil. "¿Fue un resultado exitoso el cierre del 5% de los colegios?" "Lo que se consiguió el 1 de octubre es que ningún organismo serio en el mundo, ningún país..." Marchena interrumpe el interrogatorio. 04/03/2019 13:02

Jesús García Las entrevistas de Nieto. Melero recuerda a Nieto dos entrevistas en las que habló sobre el número de agentes necesarios para impedir el referéndum. Y señala que en una de ellas habló de 90.000 personas y, en la otra, de 60.000. "Yo digo que si Mossos hubiera dejado claro que iban a cumplir el mandato judicial, no se hubiese celebrado el 1 de octubre". 04/03/2019 12:58

Jesús García "¿Alguien dio alguna recomendación de naturaleza técnica?", pregunta Melero. "Pues no lo sé", responde el exsecretario de Estado. 04/03/2019 12:57

Fernando J Pérez El interrogatorio de Melero a Nieto se va endureciendo, y obliga al juez Marchena a intervenir: "Usted tiene que responder, no interrogar", reconviene el presidente del tribunal al exsecretario de Estado. 04/03/2019 12:56

Jesús García Las "deficiencias" en el plan de los Mossos. El abogado de Joaquim Forn pregunta qué otras supuestas "deficiencias" se encontraron en el plan de los Mossos y si se plantearon correcciones. "No es lo mismo coordinar que mandar", dice Nieto. Marchena le recuerda que debe contestar a la pregunta del abogado. "Entre las funciones de De los Cobos no estaba exigir ninguna actuación al responsable de los Mossos. Sí reiterar que, con esos efectivos, entendía que el número y la disposición era insuficiente". 04/03/2019 12:55

Jesús García El dispositivo "más potente". Melero afirma que, por las horas destinadas de Mossos, el del 1-O fue el "dispositivo más potente" de la policía autonómica. Nieto se muestra en desacuerdo con esa afirmación. "Estoy seguro de que no es así. El de 11.600 es superior al de 7.800". 04/03/2019 12:50

Jesús García El papel de Pérez de los Cobos. Nieto afirma que el coronel Diego Pérez de los Cobos -nombrado coordinador del dispositivo- no tenía conocimiento del informe final de los Mossos sobre el 1-O. Sí le constaba a Pérez de los Cobos, sin embargo, que se había "producido un incremento" de efectivos en el plan de los Mossos, siempre según la declaración del exsecretario de Estado. 04/03/2019 12:49

Jesús García El documento final del 29 de septiembre. Nieto afirma que no ha visto el documento elaborado por los Mossos el 29 de septiembre, que contenía el plan final para el referéndum del 1-O. Melero está tratando de demostrar que se produjo un "incremento de efectivos" tras las observaciones del fiscal superior de Cataluña. 04/03/2019 12:47

Fernando J Pérez Melero empieza su interrogatorio a José Antonio Nieto, con una serie de golpes de tanteo al ex secretario de Estado de Seguridad. Le pregunta sobre los momentos iniciales de los planes de actuación de las fuerzas de seguridad ante el referéndum ilegal. El abogado-púgil, con una serie de golpes de tanteo al ex secretario de Estado de Seguridad. Le pregunta sobre los momentos iniciales de los planes de actuación de las fuerzas de seguridad ante el referéndum ilegal. http://cort.as/-FMxi 04/03/2019 12:44

Jesús García El "borrador" de Trapero. Melero pregunta por el "borrador" del major Josep Lluís Trapero y que recibió objeciones. "El que lo considera insuficiente es el fiscal jefe, que fue el que lo solicitó", dice Nieto. "¿Ha visto ese plan de actuación?", pregunta Javier Melero. "No lo vi en su momento porque no asistí a esas reuniones, sino a posteriori". 04/03/2019 12:43

Fernando J Pérez Se reanuda la sesión tras el receso. Toma la palabra el letrado Javier Melero, abogado del exconsejero de Interior de la Generalitat Joaquim Forn. 04/03/2019 12:40

Jesús García Manuel Marchena ordena un receso de 30 minutos. La sesión se reanudará a las 12.30 con el interrogatorio de las defensas a Nieto. 04/03/2019 12:07

Fernando J Pérez Sobre el expediente de compra de armas de guerra por parte de los Mossos. "Es un expediente complejo con dos aspectos que a mí me destacan. Uno, en cuanto a la cantidad: se solicitaba una cantidad elevada de armas y sobre todo de munición. Y otro, en cuanto a la calidad: no eran armas habituales en un cuerpo policial y en las compras de los Mossos. Hicimos una petición expresa de valoración a Guardia Civil y Defensa y mucho después se hizo una modificación de la petición. Se eliminan las armas de guerra". 04/03/2019 12:06

Fernando J Pérez Nieto, a preguntas de la acusación popular: "A Defensa le pedimos ayuda logística, sobre la disposicion y posibilidad de alojar a miembros de Policía y Guardia Civil en instalaciones militares". 04/03/2019 12:02

Fernando J Pérez "Estoy convencido de que si los Mossos, de forma clara y evidente, hubieran manifestado su voluntad de cumplir con el mandato judicial, el 1-O no se habría celebrado, es más, se habría desconvocado", afirma José Antonio Nieto, a preguntas de la acusación popular de Vox. 04/03/2019 12:01

Jesús García Turno del abogado de Vox, Javier Ortega-Smith. El partido ejerce la acusación popular en la causa del 'procés'. Ortega-Smith pregunta a Nieto cuándo conoció Interior el riesgo de que los Mossos no cumplieran las órdenes judiciales. "No hay una fecha concreta, hay una percepción. El día 8 se aprueba la instrucción del fiscal jefe". 04/03/2019 11:56

Jesús García El "borrador" de Trapero que fue rechazado. Nieto habla de un "borrador" de plan que presentó Josep Lluís Trapero, entonces máximo jefe policial de los Mossos, durante una reunión tras el 20-S. El exsecretario de Estado explica que los responsables del Gobierno le trasladaron que era "insuficiente". "Lo que ocurrió el día 1 de octubre se parece muchísimo a aquel borrador". 04/03/2019 11:53

Fernando J Pérez La abogada del Estado vuelve a preguntar sobre los altercados del 20 de septiembre de 2017. "Hubo una presión real y un hostigamiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en los registros de las empresas encargadas de la logística del 1-O y en otras consejerías, no con el grado de virulencia de la Consejería de Economía, pero sí con esa sensación de riesgo". 04/03/2019 11:51

Fernando J Pérez "¿Cuántos efectivos emplearon los Mossos para evitar la celebración del referéndum?", pregunta el fiscal Zaragoza. "Unos 7.800, y tengo el conocimiento de que en jornadas electorales, como el 21-D se emplearon 11.600", responde Nieto en la última pregunta del fiscal Zaragoza. 04/03/2019 11:39

Jesús García Acaba el interrogatorio de la Fiscalía. Turno de la abogada del Estado. 04/03/2019 11:39

Jesús García La "violencia" del 3 de octubre: el "colapso de toda Cataluña". El 3 de octubre se organizó un "paro de país" en Cataluña en protesta por la actuación policial del 1-O. Nieto dice que hubo "actos de violencia grave" y cita como ejemplos de esa supuesta violencia los cortes de carretera o "la ocupación de Sants", en alusión a la estación del AVE de Barcelona. "Se provocó el colapso de toda Cataluña". 04/03/2019 11:38

Fernando J Pérez La actuación de los Mossos el 1-O. "Fue insuficiente, ineficaz y en algunos casos respondía al objetivo de dar apariencia de normalidad a algo que no era normal, porque había sido prohibido por el Tribunal Constitucional." 04/03/2019 11:37

Jesús García "Equilibrio". Los mandos operativos se retiraron de algunos colegios al valorar que podía correr peligro la integridad física de los agentes y de los ciudadanos. Buscaron el "equilibrio" y aceptaron replegarse y no cumplir a toda costa con el objetivo. 04/03/2019 11:35

Fernando J Pérez El presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha interrumpido en numerosas ocasiones al fiscal Javier Zaragoza cuando éste pide al testigo Nieto valoraciones de las imágenes del 1-O. 04/03/2019 11:34

Fernando J Pérez "Hubo una resistencia muy intensa en muchos colegios, y con violencia en algunos de ellos", afirma Nieto sobre el 1 de octubre de 2017. 04/03/2019 11:31

Jesús García Se acaba la intervención por fatiga. Nieto explica que "el final" de la intervención de la policía se debe a la fatiga de los agentes. "Tuvieron una jornada muy larga, con mucha intensidad; no se podía exigir que se prolongara por más tiempo". 04/03/2019 11:31

Jesús García No hay orden política para retirarse durante la tarde del 1-O. Nieto defiende que por la tarde hubo "algunas actuaciones", aunque la mayoría acabaron sobre las 14.00 o 15.00. En el caso de la Guardia Civil, la última fue a las 17.00. El fiscal pregunta si hubo alguna orden política de retirarse. "En absoluto. Se hicieron las que estaban previstas y las que se pudo. Se dio el peor de los escenarios porque los Mossos no actuaron y hubo un nivel de resistencia mayor por parte de las personas en los colegios electorales". 04/03/2019 11:30

Fernando J Pérez Sobre los "lesionados civiles" en la jornada del 1-O. "Hubo lesionados y otros que dijeron que habían sido lesionados”, apunta Nieto. "Nosotros recibimos una información muy genérica que luego nos llegó como pregunta parlamentaria, en la que se hablaba de 850 civiles que recibieron atencion medica el 1-O. Cuando pedimos ampliación de la información vimos que había personas que acudieron con crisis nerviosas al ver la actuación policial por televisión; otros con erosiones al ser removidos, quitados, de la entrada de los colegios. Y tuvimos conocimiento de que había cuatro personas que requirieron una atencion no puntual, una con un infarto, otra que recibió un impacto de una bola de goma y dos más con fracturas de extremidades. "En ningún momento recibimos información detallada de la Generalitat, lo supimos mucho después tras la aplicación del 155", explica Nieto. 04/03/2019 11:28

Jesús García Los colegios cerrados el 1-O: policía contra Mossos. Nieto destaca que, el 1-O, la Policía y la Guardia Civil cerraron "entre 104 y 113" centros. El fiscal pregunta también por los colegios cerrados por los Mossos. "Tenemos informaciones contradictorias. Hay informes que hablan de más de 200 colegios, pero muchos ni llegaron a abrirse. Y luego hubo actuaciones de noventa y tantos colegios que habían cerrado. Pero al hacer análisis más detallados, nos dimos cuenta de que eran municipios muy pequeños". 04/03/2019 11:27

Jesús García Policías con "contusiones muy serias". Nieto afirma que, el 2 de octubre, visitó a algunos de los policías lesionados durante el referéndum en el puerto de Barcelona, donde estaban alojados la mayoría. "Pude hablar con algunos. Tenían contusiones muy serias". 04/03/2019 11:23

Fernando J Pérez Nieto distingue entre "empleo de la fuerza" y "cargas policiales" el 1 de octubre. Dice que "cargas" como tales técnicamente no hubo. Y dice que las "cargas" las realizan los antidisturbios para disolver manifestaciones. 04/03/2019 11:22

Jesús García Enfrentamientos en un número "limitado" de colegios. Nieto asegura que hubo enfrentamientos violentos el 1-O, pero que fueron en un número "limitado" de colegios electorales. Lo cual no impidió que "un número importante de agentes" tuvieran que ser atendidos tras recibir "agresiones" de ciudadanos. 04/03/2019 11:21

Fernando J Pérez El 1-O según Nieto. "Hubo llamamientos en los medios y muchas personas se concentraron llamados por distintas vías. Hubo personas que no actuaron de buena fe y sabiendo lo que hacían, con una actitud de frontalidad", recuerda el exsecretario de Estado de Seguridad. 04/03/2019 11:20

Jesús García "Existía una organización premeditada" por parte de los ciudadanos con el objetivo de impedir el trabajo policial durante el referéndum del 1-O. Nieto relata que hubo también "llamamientos" a impedir la labor policial. "Hubo muchas personas que, seguramente de buena fe, se concentraron en esos lugares. Hubo personas que no actuaron de buena fe y que actuaron sabiendo lo que hacían y con una actitud de frontalidad frente a los policías y guardias civiles". 04/03/2019 11:19

Jesús García Los ciudadanos buscaban "impedir" la actuación policial. Nieto describe la actitud de los ciudadanos que acudieron a votar durante el 1-O. "No era un problema de personas que fuesen a votar, sino de personas con un objetivo añadido al de votar, que era impedir que la Policía o la Guardia Civil pudiera hacer su trabajo". 04/03/2019 11:17

Fernando J Pérez "Los Mossos fueron insuficientes, ineficaces e inoperativos". Nieto relata los criterios de actuación el 1-O ."Eran de pura operatividad. Hicimos una distribución de colegios, teníamos un número reducido de efectivos, y diseñamos una ruta con cada subunidad de efectivos, por proximidad y cercanía de unos a otros, por criterios operativos. Lo realizaron los responsables de las unidades y nos pareció correcto cuando se nos presentó. Yo ratifiqué y ordené que se pusiera en marcha el dispositivo sabiendo que lo haríamos solos, porque los Mossos no iban a colaborar. Fueron, insuficientes, ineficaces e inoperativos". 04/03/2019 11:16

Jesús García Petición de apoyo de los Mossos. "Antes de las 8.00 recibimos una petición de los Mossos de apoyo en más de 200 colegios electorales que venían identificados en un correo electrónico y en muchos de los cuales se pudo actuar". Al llegar, sin embargo, vieron que no había ningún policía en esos colegios, ni siquiera los binomios (parejas) que habían enviado a los colegios. 04/03/2019 11:16

Jesús García La mañana del 1-O y la orden de intervenir "en solitario". Nieto precisa que la orden de "desplegar las unidades" en los colegios electorales de Cataluña ya estaba contenida, de alguna forma, en la instrucción de la Secretaría de Estado. "Había unos pasos que se iban a ir dando y todos lo sabíamos. Yo tenía la verificación de que esos pasos se daban". El exsecretario de Estado recuerda que llegó a la Delegación del Gobierno a las cuatro de la mañana y asegura que cada cuerpo policial "tenía ya diseñada su actuación" que "encajaba en la instrucción" de Interior. A las 7.30 se evaluó la actuación de los Mossos. "Hasta entonces no teníamos constancia de que se hubiese producido un cierre de un colegio. Esperamos durante una hora en la que vamos recibiendo información. Entre las 8.30 y las 9.00 se decide que siga el proceso, pero avisamos de que se va a hacer en solitario porque no hay ninguna unidad de apoyo de los Mossos. Habíamos visto parejas de mossos en colegios electorales, pero no habíamos visto unidades antidisturbios". 04/03/2019 11:13

Jesús García El dispositivo del 1-O. "En función de cuál fuera la actuación de los Mossos, entraríamos al auxilio de ellos o a cumplir nuestra obligación en solitario", explica Nieto, que el 1 de octubre de 2017 se encontraba en la Delegación del Gobierno en Barcelona. 04/03/2019 11:10

Fernando J Pérez La policía actuó de manera "ejemplar" el 1-O. "Si hubiéramos priorizado la eficacia por encima de cualquier otro objetivo, los profesionales tiene formación, dotación en material, capacidades profesionales y amparo legal para haber llegado al 100% de eficacia en cada colegio, con mayor empleo de la fuerza. Y lo podían haber hecho, por eso se priorizó mantener la seguridad propia de los agentes y de su entorno. Y me ratifico en que se realizó de una manera ejemplar. Se usó la mínima fuerza imprescindible", sostiene Nieto. 04/03/2019 11:07

Jesús García Cumplir la orden y garantizar la convivencia. Para Nieto, los dos objetivos (el primero, impedir el referéndum; el segundo, garantizar la convivencia) son compatibles. "Mantener la convivencia no pasaba por permitir el referéndum, porque entonces veríamos cómo se pueden cometer delitos simplemetne con un grupo de personas que los rodearan impidiendo la acción de la justicia". 04/03/2019 11:05

Jesús García Misión cumplida. Nieto opina que el objetivo marcado para el 1-O (impedir el referéndum) se alcanzó con la actuación de la Policía y la Guardia Civil. "Se cumplió el objetivo marcado y se hizo con una adecuada proporción de fuerza". 04/03/2019 11:03

Jesús García La instrucción de la Secretaría de Estado. Nieto habla sobre la instrucción que él mismo firmó el 29 de septiembre de 2017 para actuar frente al referéndum. Los objetivos de esa instrucción eran "muy claros", y por encima de todos cumplir el mandato judicial de "evitar la celebración del referéndum". Las defensas, en especial la del exconsejero de Joaquim Forn, dicen que la prioridad era la seguridad de los ciudadanos y de los policías. "Son criterios generales y habituales al afrontar una actuación". 04/03/2019 11:02

Fernando J Pérez Nieto, muy duro con la actuación de los Mossos. "No me consta que requisaran, y he hecho un esfuerzo para que me conste. No me consta ninguna actuación de cierre de colegios o de incautación de material electoral". 04/03/2019 10:59

Fernando J Pérez "Esperábamos una reacción de la prefectura de los Mossos, Trapero estaba alineado con el Govern, pero esperábamos que en la prefectura prevaleciera que no se puede poner de espaldas o de canto contra un mandato judicial, entendáimos que iba a imponerse ese criterio, desgraciadamente no fue así", recuerda José Antonio Nieto. 04/03/2019 10:56

Jesús García "La alineación de Trapero con la Generalitat era total". "A partir de la Junta de Seguridad, la confianza ya era mínima", explica Nieto. "Sí confiábamos en que hubiera una reacción por parte de la jefatura. La alineación de Trapero con la Generalitat era total, pero entendíamos que en la jefatura, entre los comisarios, prevaleciera lo que nunca puede desaparecer de un cuerpo policial, que jamás se puede poner de espaldas o de canto con un mandato judicial". 04/03/2019 10:56

Fernando J Pérez "La excusa era que había niños pequeños y personas mayores, y esa era la excusa que iban a tener los Mossos [para no actuar contra el referéndum]", afirma Nieto sobre su conversación con el mayor Trapero, máximo responsable operativo de la policía autonómica catalana. 04/03/2019 10:54

Jesús García El diálogo con Trapero. Nieto relata sus diálogos con el entonces major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. El secretario de Estado planteó a Trapero una situación similar a la que vivió la Guardia Civil el 20-S, pero con los Mossos. Y quiso saber si Trapero autorizaría entonces el uso de la fuerza. "Si hay niños o personas mayores, no", le trasladó Trapero, siempre según su declaración. 04/03/2019 10:54

Jesús García Sin opción de diálogo. "No hubo el más mínimo gesto de diálogo. Llegaron con una idea y se fueron con la misma idea. Se podría haber simulado ese referéndum en las plazas de los municipios o en lugares abiertos, donde no se fuese en contra de ese mandato". 04/03/2019 10:52

Fernando J Pérez "Todo esto [las actuaciones policiales del 1 de octubre] se podía haber evitado no tratando de sostener algo manifiestamente ilegal como era la celebración del referéndum", afirma Nieto. 04/03/2019 10:52

Jesús García Advertencias sobre "choques violentos" el 1-O. Nieto explica que se advirtió a la Generalitat, con antelación, del riesgo para la seguridad en el caso de mantener la convocatoria del referéndum. "Se había creado un clima que había una realidad paralela. Podía haber muchas personas que fuesen parte de una estrategia que, en lo mediático, funcionó. Todo el relato del movimiento independentista llevó a que la noticia fuese que el perro muerde al hombre y no que el hombre muerde al perro. Se le dio la vuelta", cuenta Nieto. 04/03/2019 10:49

Fernando J Pérez El papel de Forn el 28-S. El conseller de Interior, afirma Nieto, "intervino muy poco, una o dos veces, para llamar la atención a Pérez de los Cobos por interpelar al president de forma poco respetuosa y para decir que no estaba de acuerdo con el dispositivo enviado porque los Mossos eran suficientes para el 1 de octubre" 04/03/2019 10:47

Jesús García Petición para desconvocar el referéndum. Los cuatro representantes del Gobierno insistieron "una y otra vez", en la Junta de Seguridad, que "desconvocaran el 1 de octubre". "Si se trataba de dar una muestra de movilización, que lo hicieran y que no solo no se iba a evitar por parte del Gobierno, sino que se protegería, pero no podíamos admitir que se llevara a cabo un acto expresamente prohibido que se suspendió por parte del Tribunal Constitucional". 04/03/2019 10:47

Fernando J Pérez El 28-S, una reunión "surrealista". "[En la junta de seguridad, presidida por Puigdemont] No se nos trasladó cómo iba a ser el dispositivo de los Mossos, todo fue bastante surrealista, estábamos en una mesa hablando del dispositivo para evitar el referéndum con quienes habían convocado el 1-O. Era bastante complejo de manejar, no nos trasladaron nada que tuviera que ver con el plan operativo, sobre cómo se iban a disponer las fuerzas y sí nos trasladaron permanentemente excusas que justificaran que no se iba a hacer. Les preguntamos reiteradamente en qué situaciones pensaban que habría que actuar con empleo de fuerza (...) y ellos decían que había una parte de la población que entendía que la ley [de desconexión] era la que se había aprobado en el Parlament y no las resoluciones del Tribunal Constitucional". 04/03/2019 10:44

Jesús García Realidades paralelas. Nieto plantea lo "absurdo" de la reunión de la Junta de Seguridad y acusa al Govern de trasladar "excusas" para "justificar que no iban a hacer" nada por impedir el referéndum. "Decían que había una parte de la población que entendía que la ley era lo que se había aprobado en el Parlament", explica en alusión a la ley del referéndum aprobada por la Cámara autónoma el 6 de septiembre. 04/03/2019 10:43

Jesús García Puigdemont: el bien supremo era la "convivencia". "Puigdemont nos trasladó que el bien supremo a proteger es la convivencia ciudadana. Nosotros le respondemos que había que proteger el cumplimiento de la ley", explica Nieto sobre la Junta de Seguridad. Esa obligación de cumplir la ley "había quedado clara en las resoluciones de la Fiscalía y en el auto". El exsecretario de Estado admite que "había que hacerlo con una serie de garantías, con la proporcionalidad". Nieto describe la reunión como "surrealista": "Estábamos en una mesa hablando sobre cómo evitar el referéndum del 1 de octubre con quienes habían convocado el 1 de octubre". 04/03/2019 10:40

Jesús García La orden de impedir el referéndum, un "mandato muy claro". El fiscal intenta desactivar una de las tesis de las defensas: que el auto del TSJC del 27 de septiembre de 2017 ordenaba impedir el referéndum pero "sin alterar la normal convivencia ciudadana". Nieto recuerda que las fuerzas de seguridad recibieron solamente la parte dispositiva de la resolución (que ordenaba impedir el referéndum) y que, en todo caso, la orden relevante era esa. "Trasladamos al presidente de la Generalitat que había un mandato muy claro". 04/03/2019 10:38

Fernando J Pérez El Gobierno asiste a la junta de seguridad como "gesto de buena voluntad". "Los acuerdos se cierran entre la Consejería de Interior y la Secretaría de Estado de Seguridad, y no hubo acuerdo ni en fecha ni orden del día, hubo un periodo de más de ocho años en las que no hubo reuniones, no se puede convocar cuando quiere el presidente de la Generalitat ni se puede poner un orden del día sin haberlo consensuado previamente. En este caso asistimos como gesto de buena voluntad", sostiene Nieto. 04/03/2019 10:35

Jesús García La Junta de Seguridad previa al 1-O. Nieto explica que podía haber "relación" entre el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ordenaba impedir el referéndum "sin alterar la convivencia ciudadana" y la convocatoria, por parte del entonces president Carles Puigdemont, de una Junta de Seguridad . 04/03/2019 10:35

Fernando J Pérez La "poca colaboración" de Trapero. "En las primeras reuniones de coordinación asistía Trapero con actitud de poca colaboración o de no asumir que fuera necesaria la colaboración y a partir del 24 de septiembre, Trapero mandaba a otros oficiales del cuerpo", recuerda Nieto 04/03/2019 10:32

Fernando J Pérez Pérez de los Cobos fue "mal recibido". El exsecretario de Estado de Seguridad afirma que el coordinador de seguridad nombrado por la Fiscalía Superior de Cataluña, el coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos fue "recibido mal" por los mandos de los Mossos. "Tengo conocimento verbal, así me lo trasladó Pérez de los Cobos, de que el mayor Trapero manifestó verbalmente que no estaba de acuerdo con la designación, y luego hubo un recurso contencioso contra la designación que fue inadmitido. Tengo constancia de que no se admitió de buen grado". 04/03/2019 10:30

Jesús García Los Mossos, sin "el más mínimo interés" por coordinarse ante el 1-O. Nieto asegura que no tiene constancia de que los Mossos "mostraran el más mínimo interés, ya no digo entusiasmo" para coordinarse y cumplir los mandatos judiciales. "La actitud de la dirección de los Mossos fue muy reacia a formar parte de esa coordinación y a ejercerla". 04/03/2019 10:29

Jesús García El papel de Pérez de los Cobos. Nieto afirma que tuvo conocimiento de la designación del coronel Diego Pérez de los Cobos, por parte de la Fiscalía, para coordinar el operativo policial del 1-O. El coronel dependía orgánicamente del secretario de Estado. 04/03/2019 10:27

Jesús García Las reuniones en la sede de la Fiscalía en Cataluña. La Fiscalía dictó diversas órdenes para impedir el referéndum en los días previos al 1-O. Se organizaron reuniones para coordinar el dispositivo. Nieto explica su conocimiento de esas reuniones, en las que no participó. 04/03/2019 10:26

Fernando J Pérez Los Comités de Defensa del Referéndum. "Supimos posteriormente y comprobamos e identificamos que los CDR tenían una estructura sólida amparada en otras organizaciones existentes y que realizaron una tarea de coordinación muy importante. Sí le digo que derivaron en una actitud violenta o que propiciaba actitudes violentas". 04/03/2019 10:25

Jesús García La violencia "organizada" antes del 1-O. Nieto explica que había "incidentes violentos" cada vez que actuaba la Guardia Civil para tratar de detener la logística del referéndum días antes del 1-O. "Nos llevaron a pensar que no era espontánea, sino que había una organización". 04/03/2019 10:23

Fernando J Pérez Los daños a vehículos de la guardia civil el 20-S. "Pude comprobar los daños en directo como casi todos los españoles y tuve constancia de que eran daños muy serios y que los vehículos no pudieron ser posteriormente reutilizados, el nivel de destrucción fue muy alto", rememora Nieto a preguntas del fiscal Javier Zaragoza. 04/03/2019 10:23

Jesús García "Seria preocupación" por el "tumulto" del 20-S. "Tuve la obligación de seguir esas imágenes y pude comprobar cómo la situación se agravaba. Teníamos seria preocupación por las consecuencias de ese tumulto". 04/03/2019 10:22

Fernando J Pérez El barco con policías de Palamós. Nieto afirma que los responsables del puerto de Palamós, dependiente de la Generalitat, impidieron con "razones evasivas" el atraque de un buque comercial con agentes de la Policía Nacional. No obstante, el ex secretario de Estado reconoce que en esas decisiones, los responsables de los puertos tienen un "margen de discrecionalidad alto" y que en cualquier caso, el trastorno para el operativo no fue demasiado importante pues había "alternativas" para el atraque del barco. Nieto afirma no saber con certeza quién tomó la decisión de vetar la entrada del barco en el puerto de Palamós. 04/03/2019 10:21

Jesús García Nieto y el 20-S: más dudas sobre los Mossos. El 20 de septiembre de 2017, un registro judicial en sedes de la Generalitat -que implicó la detención de altos cargos por la organización del referéndum- provocó una protesta multitudinaria frente al Departamento de Economía. La Fiscalía ancla en esa jornada el relato de "violencia" sobre el procés. El fiscal Javier Zaragoza pregunta al entonces secretario de Estado sobre ese episodio. "Me informaron de que la Guardia Civil pidió apoyo a los Mossos y que hubo respuestas contradictorias por parte de ellos". 04/03/2019 10:20

Jesús García Las sospechas sobre el papel de los Mossos. La respuesta de Joaquim Forn a la carta del ministro incluía datos que "preocuparon" al ministerio. "La percepción que tenía la Generalitat era absolutamente distinta a la nuestra. Decía que no se reconocía la interpretación legal en la que se amparaba la orden, que no era necesario porque la capacidad de los Mossos era suficiente", relata Nieto. "Nos sorprendió especialmente que nos dijera que no había habido ningún tipo de concentración tumultuosa y que habían sido pacíficas y familiares", añade en alusión a los hechos del 20 de septiembre de 2017. 04/03/2019 10:16

Jesús García La carta del 22 de septiembre. Nieto relata que el Ministerio del Interior informó al entonces consejero de Interior, Joaquim Forn, sobre el envío de los agentes a Cataluña. En la misiva se hace mención también a los incidentes del 20-S frente al Departamento de Economía. 04/03/2019 10:13

Fernando J Pérez José Antonio Nieto asume la responsabilidad sobre el dispositivo policial para el referéndum del 1 de octubre. Sitúa la decisión de enviar los efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil en la aprobación, el 6 y 7 de septiembre de 2017, de las leyes de desconexión en el Parlament. "Ahí se pasó de un plano teórico al plano real". 04/03/2019 10:13

Jesús García Apoyo del ministro. "Conté con el apoyo de mi ministro, del ministro del Interior, y de otros ministerios", dice Nieto sobre la decisión de enviar a policías y guardias civiles a Cataluña. La decisión vino motivad, insiste, por la petición de la Fiscalía para que tuvieran una "colaboración activa" en impedir el referéndum. 04/03/2019 10:12

Jesús García La Operación Copérnico: 6.000 efectivos. Nieto detalla que la cifra de agentes enviados a Cataluña fue "oscilando", pero que finalmente se situó "en torno a los 6.000". El secretario de Estado asume la responsabilidad sobre el envío del contingente a Cataluña en la que fue bautizada como Operación Copérnico. 04/03/2019 10:11

Jesús García La instrucción de la Fiscalía, clave. Nieto explica que la decisión de enviar efectivos a Cataluña se toma después de la aprobación, el 6 y 7 de septiembre en el Parlament, de las leyes de desconexión. Y, sobre todo, de la instrucción de la Fiscalía Superior de Cataluña del 8 de septiembre de ordenar a todos los cuerpos policiales a "prevenir o evitar el referéndum que se había convocado" 04/03/2019 10:10

Jesús García Visitas a Barcelona. En los meses de septiembre y octubre de 2017, Nieto era el mando superior de todos los efectivos de Policía y Guardia Civil. El exsecretario de Estado relata sus viajes a Barcelona antes y después del referéndum del 1 de octubre. 04/03/2019 10:08

Fernando J Pérez Buenos días. Se inicia la décima sesión del juicio del procés. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, llama a declarar a José Antonio Nieto, ex secretario de Estado de Seguridad. 04/03/2019 10:06

EL PAÍS La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha dicho este lunes en TV3 que "sorprende" y produce "perplejidad" que los miembros del anterior gobierno del PP "intenten decir [en el juicio del procés] que no tenían ningún tipo de responsabilidad o conocimiento" de la actuación policial en Cataluña durante el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, como hizo la semana pasada el exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. Información de Efe. 04/03/2019 09:51

EL PAÍS En poco más de 15 minutos comienza la décima sesión del juicio del procés. Se abre con la declaración del ex secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto 04/03/2019 09:43

EL PAÍS Esta tarde pasarán como testigos por el Supremo antiguos miembros de la mesa del Parlament. Lo harán Antonio Bayona y Xavier Muro, letrado mayor y secretario general del Parlament en los meses más tensos del procés. Ambos advirtieron, en un informe por escrito, a la entonces presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, y a los diputados autonómicos de las consecuencias legales de admitir a trámite y publicar las leyes de desconexión —la ley del Referéndum y la Ley de Transitoriedad Jurídica— de los días 6 y 7 de septiembre de 2017. Estas normas suponían el más grave incumplimiento, hasta entonces, de las resoluciones del Tribunal Constitucional que ordenaban paralizar los actos secesionistas. En la sesión de la tarde, además de Muro y Bayona, hay otra tres testificales: José María Espejo Saavedra, miembro de Ciudadanos en la Mesa del Parlament en la legislatura secesionista; David Pérez Ibáñez, miembro de la Mesa por el PSC, y Neus Munté, exconsejera de la Presidencia de la Generalitat, que dimitió el 14 de julio de 2017 cuando Carles Puigdemont remodeló su Govern con consejeros dispuestos a llegar hasta el final del camino de la secesión. Información de Fernando J. Pérez. 04/03/2019 09:28

EL PAÍS Recordamos que esta décima sesión del juicio se abre con la declaración del ex secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto, a la que seguirá la del ex delegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo. El antiguo número dos del Ministerio del Interior y el máximo representante del Ejecutivo central en la comunidad serán interrogados sobre dos momentos claves: la reunión del 28 de septiembre de 2017 con el expresident Carles Puigdemont, en la que se le advirtió de posibles actos violentos si se seguía adelante con el referéndum ilegal del 1 de octubre y por la actuación policial, en forma de cargas por toda Cataluña, en la jornada de la consulta, que el Tribunal Constitucional había suspendido y el Tribunal Superior de Justicia había ordenado impedir. Información de Fernando J. Pérez. 04/03/2019 08:56

EL PAÍS Para la sesión de esta tarde, los testigos que están convocados son: el vicepresidente del Parlament bajo la presidencia de Carme Forcadell, José María Espejo Saavedra (Ciudadanos) y el exdiputado autonómico del PSC David Pérez. A continuación, será el turno del que fuera letrado mayor de dicha cámara parlamentaria en aquellas fechas, Antoni Bayona i Rocamora, y el exsecretario general del Parlament Xavier Muro. Cerrará la sesión Neus Munté, consellera de Presidencia con Carles Puigdemont hasta renunciar al cargo en julio de 2017. 04/03/2019 08:12

EL PAÍS El tribunal del Supremo tiene previsto que la comparecencia del presidente del Parlament, Roger Torrent, sea la última antes de parar la sesión para comer. El Torrent tenía que haber declarado como testigo el pasado miércoles, pero la citación se pospuso debido a la coincidencia con el Pleno del Parlament que preside. 04/03/2019 07:57

EL PAÍS Este lunes declararán como testigos: el ex secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto; el exdelegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo; el responsable de Interior bajo vigencia del artículo 155, Juan Antonio Puigserver; y el presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent. Será el número dos del exministro del Interior Juan Ignacio Zoido quién abra la sesión de este lunes, a las 10.00. Tendrá que responder a todas las preguntas que le formulen sobre el despliegue de 6.000 policías y guardias civiles a Cataluña los días previos al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, así como el propio operativo diseñado para esa jornada. Su comparecencia tendrá lugar pocos días después de que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el propio Zoido defendiesen ante el tribunal presidido por Manuel Marchena la actuación policial durante esos días. Eso sí, dijeron no saber nada de dicho operativo y se remitieron a Nieto y Millo. El que fuera delegado del Gobierno en Cataluña y Puigserver serán los siguientes en declarar. 04/03/2019 07:46

