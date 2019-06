El juicio del ‘procés’, en directo | La Fiscalía presenta sus alegatos finales y defiende que hubo “insurrección”

Ortega-Smith confía en una sentencia condenatoria. El número dos de Vox, Javier Ortega-Smith, ha asegurado esta mañana frente al Tribunal Supremo que la causa contra los líderes independentistas "va a devolver la confianza de los ciudadanos en la justicia". Ortega-Smith, que ha "agradecido" su labor a los cuerpos de seguridad y al juez instructor Pablo Llarena, se ha mostrado confiado en que el informe de Vox servirá para dictar una sentencia condenatoria contra los "golpistas". El dirigente ha insistido en que ha quedado demostrado que el del procés no es un "juicio político". Informa Jesús García.

Casado, sobre la decisión del Parlamento Europeo con Puigdemont y Comín. El presidente del PP, Pablo Casado, ha aplaudido la decisión del Parlamento Europeo de no permitir recoger la acreditación provisional como europarlamentarios a Carles Puigdemont y Toni Comín.

Arrimadas, contra Puigdemont y Comín. Inés Arrimadas (Ciudadanos) da su visión sobre que Carles Puigdemont y Toni Comín no hayan podido recoger su acreditación provisional como europarlamentarios.

Rivera, sobre Puigdemont y Comín en el Parlamento Europeo. Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, se ha alegrado de que Carles Puigdemont y Toni Comín no hayan podido entrar en el Parlamento Europeo para recoger la acreditación provisional como europarlamentarios.

El expresidente catalán y Toni Comín no han podido acceder este miércoles a la Cámara. Una información de Lluís Pellicer y Álvaro Sánchez .

Declaración institucional de Quim Torra, president de la Generalitat: "No hay ningún proyecto político ni interés patriótico que pueda pasar por delante de los derechos humanos".

En su escrito de calificación definitiva, la Fiscalía añade un inciso que no figuraba en el de conclusiones provisionales, del pasado noviembre. El ministerio público escribe: "Se interesa la aplicación del artículo 36.2 del Código Penal, en los términos que establece la citada previsión legal". Según fuentes fiscales, se trata de un inciso habitual en los escritos de calificación y lo que se solicita con ello es que "la concesión del tercer grado penitenciario debe condicionarse al cumplimiento de la mitad de la pena de prisión que finalmente se imponga".

La Fiscalía modifica levemente sus conclusiones, pero mantiene la rebelión . Retira las menciones a los miembros de la mesa del Parlament porque será el TSJC quien los juzgue. En la conclusión primera, añade Jaime Moreno, se introducen breves cambios en cuanto a Unipost, a la reunión de Puigdemont con los Mossos y a una mención a la hoja de ruta de la ANC. En el apartado quinto, interesa la aplicación del artículo 36.2 del Código Penal. Moreno indica que las modificaciones están indicadas en negrita y que se acaban de entregar esta misma tarde a la secretaria judicial. El resto de conclusiones las eleva a definitivas, concluye Moreno. En consecuencia, no ha modificado los tipos de delitos que ya incluía en la acusación inicial: mantiene la rebelión.

Entrevista a Cuixart . La defensa muestra ahora una entrevista a Jordi Cuixart, a las 19.44 horas del 20 de septiembre de 2017. La entrevista se celebra en la confluencia de Gran Via con Rambla Catalunya, en plena protesta por los registros judiciales relacionados con el referéndum. Cuixart habla de protesta "pacífica y serena", pero "contundente" . Denuncia una "suspensión de facto de la autonomía". "El pueblo de Cataluña se puede imprimir las papeletas", insiste Cuixart, aunque admite que el referéndum del 1-O "ya no es el que quisiéramos celebrar" . "El Estado lo ha dinamitado".

Intervención en Aiguaviva . La defensa exhibe ahora vídeos de intervenciones del 1-O en la provincia de Girona. La primera es en la pequeña localidad de Aiguaviva. Los agentes llegan a la plaza del Ayuntamiento, donde hay decenas de personas con las manos en alto y gritando "fuera, fuera". y "votarem" . Una pareja de Mossos d'Esquadra contempla la escena. Los agentes intentan avanzar y ganar posiciones. Se produce de nuevo, como es habitual en los vídeos del 1-O, una melé, con forcejeos entre los vecinos y los agentes . "No hagáis nada", se escucha decir.

Escuela Àgora de Barcelona . El vídeo muestra la columna de agentes antidisturbios de la Policía avanzando hacia el colegio. Hay ciudadanos en el suelo con heridas; uno de ellos está sangrando por la cabeza . "Hay heridos y no nos traen ambulancia", denuncia la persona que está grabando el vídeo con el teléfono móvil. Otro vídeo muestra aparentemente la secuencia anterior, cuando se produce la actuación policial. Se ve a un policía golpeando reiteradamente en la cabeza con su porra a un ciudadano, incluso cuando ya está en el suelo .

Imágenes de Sànchez en Economía el 20-S . La defensa pretende exhibir un vídeo "muy largo" de todas las cámaras del Departamento de Economía, en las que se ve lo que hizo Jordi Sànchez, expresidente de la ANC. Son cámaras de seguridad que no tienen sonido.

Las defensas hacen aparecer a Puigdemont en el juicio. La defensa exhibe ahora el vídeo con la comparecencia de Carles Puigdemont el 26 de octubre de 2017, justo coincidiendo con la declaración del artículo 155 de la Constitución. Puigdemont dice que ha valorado la posibilidad de "convocar elecciones". Pero dice que no hay "garantías" para hacerlo. "Nadie podrá decir que no he estado dispuesto a sacrificios", sigue Puigdemont en una comparecencia pública de una trascendencia histórica.