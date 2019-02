El juicio del ‘procés’, en directo | Jordi Cuixart: “Estoy en prisión por ser activista social”

EL PAÍS Seguimiento del juicio desde Barcelona. La asociación Òmnium Cultural, que preside Jordi Cuixart, ha instalado una pantalla gigante en la calle Diputació, en Barcelona, para seguir la declaración del acusado. (Vídeo de Cristóbal Castro). https://twitter.com/el_pais/status/1100334320877744128 26/02/2019 11:01

Jesús García Los coches dañados de la Guardia Civil, un "hecho menor". El fiscal pregunta por los coches de la Guardia Civil que fueron dañados durante el 20-S. Cuixart sigue en la línea de las explicaciones de Jordi Sànchez: desde primera hora había ya periodistas subidos encima de los coches oficiales aparcados frente a la sede de Economía. "Todo denotaba que no era una convocatoria de las que nos gustan a nosotros, más programadas. Pero asumimos la responsabilidad del momento". Cuixart asegura que no fue consciente de los coches dañados hasta por la noche, cuando se despejó la zona. Considera que era "meramente anecdótico". "Me molesta que se rompa algo. No me satisface ver daños. Dicho esto, vi unos coches dañados y lo lamenté públicamente. Pero se utilizó aquello que era un hecho menor. Fue una ruptura de la disciplina no violenta que ha caracterizado el soberanismo. Pero por más que hablemos de ello no van a ser más o menos coches". 26/02/2019 11:01

Fernando J Pérez "¿Preveían actitudes violentas?", le pregunta el fiscal a Cuixart sobre un tuit en el que llama a la movilización ante la Consejería de Economía el 20 de septiembre. "La pregunta es una falta de respeto hacia mi persona. El tuit dice 'aislemos cualquier actitud violenta'. Es una convocatoria que asumimos y que supone un punto de inflexión, el Estado cambia la forma de dirigirse a las instituciones catalanas. Había una voluntad provocativa del Estado que buscaba cómo se podía responder violentamente. Nosotros decimos sobre todo una actitud serena y organizada. Y como no puede ser de otra manera, no hubo violencia el 20 de septiembre" 26/02/2019 10:58

Jesús García Cuixart apuesta por el "diálogo". "Lo que pasa entre Cataluña y el resto del Estado es una cuestión de diálogo", dice Cuixart en su declaración ante el fiscal Jaime Moreno. 26/02/2019 10:53

Fernando J Pérez "Un contencioso político no se puede tratar de arreglar por la vía de la justicia, con nuestra actitud pacífica y serena vamos a mostrar nuestra disconformidad con esta actuación judicial", afirma Cuixart. 26/02/2019 10:53

Fernando J Pérez "Los señores funcionarios de la Guardia Civil y la Policía cumplen órdenes de unos poderes del Estado y políticos, los responsables de la violencia son los poderes del Estado que intentaban asediar la sede de un partido político legalmente constituido", afirma Cuixart, que reafirma que envió un tuit en el que interpelaba a la sociedad a defender las instituciones catalanas el 20 de septiembre. 26/02/2019 10:50

Jesús García "Disconformidad" con los registros. Cuixart califica de "asalto" la orden judicial de registrar 40 sedes de la Generalitat el 20-S. Matiza, no obstante, que el objetivo no era impedir que se ejecutaran los registros, sino "mostrar la disconformidad ante unos poderes del Estado". 26/02/2019 10:50

Fernando J Pérez "El franquismo también era un Estado de derecho, lo que no era social y democrático. Defender la democracia es deber de la ciudadanía", afirma Cuixart. 26/02/2019 10:48

Jesús García El tuit, ¿para protestar o para impedir la actuación judicial? El fiscal exhibe a Cuixart el tuit que envió a primera hora de la mañana del 20-S. "El Estado asalta las instituciones propias y llegará hasta donde le dejemos". "¿Era un acto de protesta o para impedir la actuación [judicial]?", pregunta Jaime Moreno. 26/02/2019 10:48

Fernando J Pérez Jordi Cuixart "no ratifica" las declaraciones que prestó ante el juez instructor del caso del procés, Pablo Llarena. Las preguntas del fiscal sobre el tuit de la convocatoria de la movilización del 20 de septiembre de 2017 han llevado a intervenir a la abogada de Cuixart, Olga Arderiu, para aclarar que su cliente "no ratifica" sus declaraciones en fase de instrucción. 26/02/2019 10:46

Tuit del 20-S. El fiscal Jaime Moreno ha preguntado sobre un tuit enviado por Jordi Cuixart el 20 de septiembre de 2017, cuando miles de personas se concentraron frente a la Consejería de Economía. "Atención: todos a la Rambla de Cataluña con Gran Vía. La democracia se defiende en la calle. Recordad: serena y pacíficamente alzados. ¡Coraje!", decía el mensaje de Cuixart.

Jesús García "Mi prioridad ya no es salir de prisión". Cuixart sigue al ataque y matiza sus declaraciones ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. “Mis declaraciones ante el juez instructor estaban vinculadas a una voluntad de salir de la prisión al precio que fuera. Y esta ya no es mi prioridad. Yo soy un preso político". Cuixart insiste en que, "después de 500 días de cárcel", su "prioridad" ya no es salir de prisión, sino denunciar el ataque de vulneración de derechos y libertades en Cataluña y en el Estado español". "Mi declaración fue condicionada al impacto emocional de estar en prisión, que fue muy grande. Mi prioridad es la absolución y la resolución del conflicto político entre Cataluña y España”. 26/02/2019 10:43

Fernando J Pérez Polémica por un tuit del 20 de septiembre. El fiscal pregunta por un tuit de Òmnium en el que se convocaba a concentrarse en diferentes sedes de la Generalitat el 20 de septiembre de 2017. "Creo que no se llegó a mandar. Me parece que al final se canceló, pero si se mandó ya está". 26/02/2019 10:40

Jesús García 99,9% sin incidentes. Cuixart admite que, durante el 20-S, hubo algún escenario donde se produjo alguna situación de "tensión". Pero insiste en que "el 99,9% de la sociedad" se comportó de manera cívica para defender el "ejercicio de derechos fundamentales: manifestación, libertad de expresión y movilización”. 26/02/2019 10:39

Jesús García Los 'tuits' del 20-S. Una de las pruebas que la Fiscalía menciona en su escrito son los mensajes de Twitter de Cuixart y Sànchez para convocar a los ciudadanos ante el Departamento de Economía. Cuixart insiste en que Òmnium y la ANC asumieron la "responsabilidad de canalizar una protesta" que fue "espontánea". 26/02/2019 10:35

Fernando J Pérez Los Jordis, referentes. "Cuando nos han puesto en prisión nos hemos convertido en referentes de la sociedad catalana, más allá del independentismo, y lo digo contra mi voluntad", afirma Jordi Cuixart, que sostiene que antes de su ingreso en prisión él y Jordi Sànchez, exlíder de la ANC, eran prácticamente "unos desconocidos". 26/02/2019 10:35

Jesús García Los medios de comunicación, como prueba. Cuixart asegura que, al día siguiente del 20 de septiembre de 2017, los medios de comunicación no hablaron en ningún caso de violencia por las movilizaciones. "No hay ni un solo tuit ni mención de ningún líder político que nos mencionen a mí ni a Jordi Sànchez. Pasaban de nosotros porque éramos unos perfectos desconocidos". 26/02/2019 10:33

Jesús García "Sin violencia, pero con mucha determinación". Así fue la reacción de los catalanes el 20-S, defiende Cuixart, que afirma que los registros del 20-S se vivieron como una "agresión" del Estado. 26/02/2019 10:31

Fernando J Pérez El 20 de septiembre "Una convocatoria espontánea que asumimos por responsabilidad". "La concentración se generó de manera espontánea, uno de los principales canales de difusión fue el diario El Mundo, que publicó la noticia", afirma Jordi Cuixart sobre la movilización ante la sede de la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017. "De manera espontánea, se empieza a poner delante de la sede gente que estaba en el bar frente a la sede, que empezó a protestar contra esta entrada y registro. Y cuando llegamos, al ver que se estaba concentrando una cantidad muy importante de personas, por un ejercicio de responsabilidad asumimos la convocatoria". 26/02/2019 10:31

Jesús García Cuixart intenta poner en "contexto" el 20-S. "Si no somos capaces de ubicar bien el 20 de septiembre, no vamos a entender nada. Se produjo un punto de inflexión", dice Cuixart, que recuerda la detención de altos cargos de la Generalitat. El presidente de Òmnium recuerda que la Policía quiso registrar, sin orden judicial, la sede de la CUP. "La recuperación de la Generalitat republicana es anterior a la Constitución porque el sentimiento de autogobierno en Catauña es muy arraigada", agrega. 26/02/2019 10:30

Jesús García El 20-S. Empieza la parte central del interrogatorio a Jordi Cuixart: la concentración ante la sede de Economía el 20 de septiembre de 2017, durante unos registros judiciales para evitar el referéndum. La convocatoria se generó de manera "espontánea", defiende Cuixart. 26/02/2019 10:27

Jesús García El 1-O, "ejercicio de dignidad colectiva". Cuixart asegura que "el derecho a votar se gana votando" y defiende con firmeza el referéndum del 1-O. "No tenemos ninguna duda de que lo que hicimos el 1-O fue un ejercicio de dignidad colectiva". 26/02/2019 10:26

Fernando J Pérez La suspensión del Tribunal Constitucional del referéndum ilegal del 1 de octubre "nos plantea renunciar a ejercer derechos fundamentales, nunca, nunca, nunca dejaremos de ejercer derechos fundamentales", afirma Cuixart, el más vehemente de todos los acusados que han intervenido hasta ahora. 26/02/2019 10:26

Jesús García El referéndum, más importante que cumplir con el Constitucional. "¿Le pareció legal que se celebrara el referéndum con una ley suspendida?" Cuixart responde que nunca fue requerido por el Tribunal Constitucional. "Ante la disyuntiva de la suspensión del Constitucional y el ejercicio de derechos fundamentales, que nadie tenga ninguna duda, Òmnium va a ejercer derechos fundamentales como siempre, de manera festiva y pacífica". 26/02/2019 10:24

Fernando J Pérez “Se clausuraban páginas web como pasa en Turquía, sin ningún tipo de orden judicial”, denuncia Cuixart, en sus respuestas sobre el dominio de Internet en el que se registraron las llamadas de Òmnium a participar en el referéndum. 26/02/2019 10:23

Jesús García La web, en Irlanda. El fiscal pregunta si la web Crida per la Democràcia se alojó en Irlanda para "impedir el cierre" por orden judicial. Cuixart dice que hay "libre mercado" y que seguramente la decisión se tomó porque era "más competitivo" alojar la web en Irlanda. 26/02/2019 10:22

Fernando J Pérez El juez Marchena reconviene a Jordi Cuixart por sus "interjecciones coloquiales", como "hostia" o "collons", que ha repetido con cierta frecuencia a sus respuestas al fiscal Jaime Moreno. 26/02/2019 10:21

Jesús García La "movilización permanente". Jordi Cuixart defiende el "escenario de movilización permanente" -que, en su opinión, sigue vigente hoy- y pide que el tribunal no lo cuestione. 26/02/2019 10:18

Jesús García Las campañas de Òmnium. Cuixart explica las diferentes campañas que ha impulsado en los últimos años Òmnium Cultural para "influir en el conjunto de la sociedad catalana". El fiscal le pregunta por una de ellas, Crida per la Democràcia. 26/02/2019 10:14

Jesús García El fiscal confunde a Puigdemont con Mas. El fiscal Javier Moreno pregunta a Cuixart por su asistencia a una reunión con miembros del Govern en enero de 2016 "sobre la investidura de Puigdemont". Cuixart le corrige: "No era la de Puigdemont, era la del 'president' Mas". 26/02/2019 10:06

Jesús García Cuixart pasa al ataque contra el Estado. Cuixart denuncia la "guerra sucia contra líderes políticos de Cataluña", en alusión a las conversaciones entre el exministro de Interior Jorge Fernández Díaz y el exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), Daniel de Alfonso. El presidente de Òmnium aprovecha para arremeter contra el Estado. "Cuando pedimos más democracia, la pedimos también para el conjunto del Estado español. Hay más de 20.000 personas multadas por la ley mordaza”. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, le pide que se centre en responder las preguntas. 26/02/2019 10:04

Jesús García Cuixart denuncia el "genocidio" que celebra el Día de la Hispanidad. Cuixart sigue explicando el contenido del correo electrónico, en el que se pide una partida presupuestaria de Òmnium para el 12 de octubre, Día de la Hispanidad. "En Cataluña, la sociedad civil no celebra el genocidio del 12 de octubre ni la destrucción de todas las culturas" en la América precolombina. 26/02/2019 10:00

Jesús García De nuevo, el catalán. Cuixart traduce un correo electrónico que él mismo envió, en catalán, al actual vicepresidente de Òmnium. "Tenemos que provocar un tsunami en todo el país", escribe Cuixart a dos semanas del 1-O. El acusado lamenta que tenga que hacer de traductor. "Para esto pedíamos que fuera un juzgado competente lingüísticamente". 26/02/2019 09:58

Jesús García 35.000 correos personales. Cuixart recuerda los "tres registros" que Òmnium ha sufrido a lo largo de su historia. Y señala que, en el último, la Guardia Civil se incautó de más de 35.000 correos personales. El fiscal le pregunta por un correo electrónico enviado al actual vicepresidente, Marcel Mauri, sobre el 1-O. 26/02/2019 09:55

Jesús García Cuixart no conoce el documento 'Enfocats'. Como el resto de acusados, Jordi Cuixart asegura que no conoce el documento 'Enfocats', un power point sin autor conocido que fue hallado en casa de la mano derecha de Oriol Junqueras. "No es un documento de referencia ni del que le pueda responder". 26/02/2019 09:51

Jesús García "Seguimos movilizados". Cuixart admite, a preguntas de la Fiscalía, que el objetivo de Òmnium era movilizar a los ciudadanos. Y que lo sigue siendo. "Estamos pidiendo que escuchen la voz de la ciudadanía. Lo hacemos y lo seguiremos haciendo en el ejercicio de derechos fundamentales. Seguimos movilizados". 26/02/2019 09:49

Jesús García A la cárcel por activista. "Soy un preso político, no un político preso. Hemos entrado en prisión por ser activistas sociales", afirma Cuixart. 26/02/2019 09:46

Jesús García Cuixart critica las preguntas de la Fiscalía. Segunda mención de Cuixart a la estrategia interrogatoria del fiscal Jaime Moreno. "Me ha hecho tres preguntas en una". 26/02/2019 09:45

Jesús García Òmnium y la independencia. El fiscal Jaime Moreno pide ceñirse "a los hechos" y pregunta a Cuixart si Òmnium "apoyaba el proceso de independencia de Cataluña”. Cuixart admite que es una entidad "eminentemente independentista", aunque está centrada en "el derecho a la autodeterminación". El 30 de marzo de 2015, Òmnium firmó la famosa "hoja de ruta" unitaria hacia la independencia. Cuixart admite que fue una decisión "excepcional" ante la imposibilidad de celebrar un referéndum de autodeterminación. El presidente de Òmnium define la hoja de ruta como una "declaración de intenciones" para "convertir las elecciones del 27 de septiembre en unas elecciones de carácter plebiscitario". 26/02/2019 09:43

Jesús García Defensa de Òmnium Cultural. Jordi Cuixart defiende la labor de la entidad que preside, Òmnium Cultural, que define como una de las mayores entidades "cívico-culturales de Europa". Dice que Òmnium está en los "grandes consensos" de Cataluña -la inmigración, la escuela- pero no se posiciona sobre asuntos políticos. 26/02/2019 09:40

Jesús García "Preso político". Jordi Cuixart se define como un "preso político" en el inicio de su declaración y exhibe su alegría proque otros acusados sean también, como él, socios de Òmnium Cultural. 26/02/2019 09:38

Jesús García Jordi Cuixart empieza a declarar. Cuixart anuncia que responderá a la Fiscalía y a los abogados, pero no a la Abogacía del Estado. 26/02/2019 09:36

EL PAÍS La defensa de Forcadell desvincula a la expresidenta del Parlament de cualquier decisión de la convocatoria del 1-O, así como de la aprobación de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI). Argumenta que nunca participó en la toma de decisión del Govern en torno al proceso soberanista y que cuando Junts pel Sí y la CUP pidieron debatir y votar las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica, se limitó a actuar de acuerdo al reglamento del Parlament. (EP) 26/02/2019 08:51

EL PAÍS La Fiscalía acusa a Forcadell de haber permitido la tramitación y aprobación de las leyes de desconexión y convocatoria de referéndum, incumpliendo las sentencias del Tribunal Constitucional. En su escrito de acusación provisional destaca también la participación de la exmandataria en actos y llamamientos a favor de la independencia de Cataluña. (EP) 26/02/2019 08:40

EL PAÍS Forcadell también se enfrenta a una pena 17 años de prisión y 17 años de inhabilitación por el delito de rebelión agravada por condición de jefe o promotor y por la malversación de caudales públicos. La Abogacía del Estado solicita 10 años de cárcel por sedición; mientras que Vox pide 62 años de prisión por dos delitos de rebelión y organización criminal. (EP) 26/02/2019 08:36

EL PAÍS La Fiscalía pide 17 años de prisión y 17 años de inhabilitación para Cuixart por el delito de rebelión agravada por condición de jefe o promotor y por la malversación de caudales públicos. La Abogacía del Estado solicita 8 años de cárcel por sedición; mientras que VOX pide 62 años de prisión por dos delitos de rebelión y organización criminal. El Ministerio Público le acusa de participar en las reuniones organizativas para la consecución de la independencia, en la que se destacó su capacidad de movilización. Al igual que al líder de Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez, le imputa reiterados llamamientos para votar un referéndum en las distintas manifestaciones, como en la concentración del 20 de septiembre de 2017 en la que se dirigió a los concentrados para que defendiesen la independencia e instó a hacer una movilización permanente. (EP) 26/02/2019 08:25

EL PAÍS En la última sesión del juicio el exlíder de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez admitió que durante la concentración ante la sede de la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017 hubo actos de violencia, pero rechazó que fueran fruto de "un intento continuado de asalto" para impedir la labor de los agentes. Su intención era desligarse del delito de rebelión. http://cort.as/-F9s2 26/02/2019 07:48

EL PAÍS Buenos días. Este martes continúa en el Tribunal Supremo el juicio de los líderes independentistas catalanes con los interrogatorios al presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, y la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell. 26/02/2019 07:20

EL PAÍS Unos 40.000 manifestantes han acudido a la manifestación en Barcelona, según la Guardia Urbana. 21/02/2019 20:08

EL PAÍS La policía eleva a 70.000 el número de manifestantes. "La policía rectifica. Hay 70.000 personas manifestándose en Girona. Es la manifestación más grande que ha habido en la capital gerundense, informa Marta Rodríguez. https://twitter.com/MartaRodriguezF/status/1098651860561469440 "La policía rectifica. Hay 70.000 personas manifestándose en Girona. Es la manifestación más grande que ha habido en la capital gerundense, informa 21/02/2019 19:35

EL PAÍS 40.000 manifestantes en Girona, según fuentes policiales. Unas 40.000 personas, según fuentes policiales, intentan llegar por la carretera Santa Eugenia y la avenida Josep Tarradellas a la Audiencia Provincial de Girona, que está blindada por los Mossos. . Unas 40.000 personas, según fuentes policiales, intentan llegar por la carretera Santa Eugenia y la avenida Josep Tarradellas a la Audiencia Provincial de Girona, que está blindada por los Mossos. https://twitter.com/MartaRodriguezF/status/1098649644526198784 21/02/2019 19:28

EL PAÍS Miles de personas se manifiestan en Barcelona con motivo de la huelga. La movilización, con una pancarta principal con el lema "21F Huelga General. Sin derechos no hay libertades" ocupa buena parte del paseo de Gràcia, donde los manifestantes exhiben numerosas esteladas, entre gritos de "Independencia" y "Libertad presos políticos". (Efe) 21/02/2019 19:03

EL PAÍS Decenas de miles de personas se manifiestan por el centro de Girona. "Mientras la cabecera está llegando a la rotonda de la carretera de Santa Eugenia que corta con la Avenida Josep Tarradellas, la cola todavía está en la estación de tren". https://twitter.com/MartaRodriguezF/status/1098643440454246400 21/02/2019 19:01

EL PAÍS La cabecera llega al final del recorrido https://twitter.com/alfcongostrina/status/1098642981731684352 21/02/2019 18:59

Jesús García Finaliza la declaración de Jordi Sànchez. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, da por finalizada la sexta sesión del juicio del procés. Y anuncia que reiniciará el interrogatorio el próximo martes a las 9.30 con las declaraciones de Jordi Cuixart y Carme Forcadell. Tras ellos, será el turno de los testigos, en primer lugar de los políticos. 21/02/2019 18:36

Tuits llamando al civismo y la no violencia. Jordi Pina, abogado de Jordi Sànchez, está leyendo numerosos tuits de su cliente, el expresidente de la Assemblea Nacional Catalana, en octubre de 2017. "La policía española comienza a actuar. Nuestra respuesta es el civismo. Aguantamos pacíficamente. La violencia es suya. ¡Nosotros a votar!", era uno de los mensajes de Sànchez en Twitter.

Jesús García Vídeos de las cargas del 1-O, por primera vez en el juicio. Pina pide que se exhiba un vídeo sobre las cargas policiales durante la consulta del 1 de octubre de 2017. "Es una imagen que los que vivimos en Cataluña la hemos visto muchas veces". En la sala se ven, por primera vez, imágenes de las cargas. Es la actuación policial del instituto Pau Claris de Barcelona, una de las más polémicas, en las que se ve a policías apartando a ciudadanos de una escalera. 21/02/2019 18:30

Fernando J Pérez "¿Hizo reiterados y continuos llamamientos públicos para proteger los centros de votación?", pregunta el abogado Pina. "No, yo hice un retuit", contesta Sànchez. "¿Y para que evitaran que las fuerzas de orden público cumplieran con el cierre de los colegios?", vuelve a preguntar. "En ningún caso llamé a que se obstaculizara la actuación policial", responde el acusado. 21/02/2019 18:29

Jesús García El escrito de acusación. El abogado reproduce frases literales del escrito de acusación de la Fiscalía para que Sànchez conteste si las asume o no. El expresidente de la ANC responde que no. 21/02/2019 18:27

Jesús García "Cataluña no está fracturada". Sànchez insiste: jamás ninguna autoridad judicial le requirió para que hiciese o dejase de hacer en relación con el referéndum. Dice que participó en las votaciones para ejercer el derecho a la movilización en un "acto político". El referéndum "era la expresión de una voluntad que no fracturaba". "Cataluña no está fracturada: el derecho a decidir forma parte del patrimonio colectivo". "No hay democracia sin ley, pero no puede haber una ley que ahogue la voluntad ciudadana. Y el derecho a la autodeterminación está reconocido en los tratados internacionales". 21/02/2019 18:24

Jesús García Fotografías del "pasillo" de la ANC. Sànchez analiza fotografías del "pasillo" formado por voluntarios de la ANC a las puertas del Departamento de Economía el 20 de septiembre de 2017. Toda la declaración a su abogado trata de demostrar que no hubo violencia y que no se entorpeció el trabajo de la comitiva judicial que practicaba los registros. 21/02/2019 18:18

EL PAÍS La posición de la ANC sobre la independencia. Jordi Sànchez, presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) en 2017, sobre los objetivos de la organización que lideraba: "El objeto de la ANC es la independencia de Cataluña. Nunca hemos tenido una actuación judicial motivada por los posicionamientos de la entidad". https://twitter.com/el_pais/status/1098627428149211137 21/02/2019 18:10

Tuits apelando a una movilización pacífica. Jordi Sànchez, presidente de la ANC en 2017, está respondiendo a su abogado, que le pregunta sobre los tuits del 20 de septiembre de 2017. "Era imposible imaginar los actos que luego sucedieron", dice Sànchez en referencia a los tres coches de la Guardia Civil destrozados. En uno de los tuits, publicado por la mañana del 20-S, Sànchez decía: "Ha llegado el momento. Resistamos pacíficamente. Salgamos a defender desde la no violencia nuestras instituciones. Rambla Catalunya - Gran Vía".

Jesús García Pina, enérgico sobre las movilizaciones de la ANC. "El 20-S, cuando usted hizo un tuit, se planteó como altísima probabilidad que hubiera un alzamiento tumultuario y violento?", pregunta. "En absoluto. No había ningún precedente en las movilizaciones de la asamblea". 21/02/2019 18:02

Fernando J Pérez Jordi Sànchez está explicando, a preguntas de su abogado, la historia y la organización interna de la Assemblea Nacional Catalana. 21/02/2019 17:53

EL PAÍS Situación normalizada en la AP-7. La circulación se ha recuperado a la altura de Sant Julià de Ramis, Viladasens y La Ampolla a las 17:47. https://twitter.com/transit/status/1098625000016351234 21/02/2019 17:47

Jesús García 'EnfoCATs', de nuevo. El abogado pregunta sobre el documento 'EnfoCATs', considerado una hoja de ruta informal hacia la independencia. Como los exconsejeros, Sànchez afirma que no lo conocía. Y, sin embargo, critica, fue "la piedra angular sobre la cual se construía una convergencia de actuaciones". Lo califica, tras leerlo en prisión, de documento "apócrifo" y deduce que fue escrito en 2016. 21/02/2019 17:43

EL PAÍS Vídeos de Sànchez y Cuixart dentro de la Consejería de Economía. El tribunal ha exhibido varios vídeos en los que se ve a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, presidentes en 2017 de Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, dentro de la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017. En las imágenes, Sànchez y Cuixart dialogan con la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra. https://twitter.com/el_pais/status/1098622065739915264 21/02/2019 17:43

Jesús García La Trinca emerge en el juicio. El abogado Jordi Pina pregunta a Sànchez por unos cánticos de la gente a la Guardia Civil: "Passi-ho bé". Sànchez puntualiza que es una canción de La Trinca que solía escucharse "en fiestas populares cuando llegaba la hora de despedirse". 21/02/2019 17:39

Fernando J Pérez Jordi Sànchez responde ahora a las preguntas de su abogado, el penalista Jordi Pina. El letrado puntualizará algunos de los pasajes del interrogatorio del resto de las partes. 21/02/2019 17:37

Jesús García "No hay tensión". Las imágenes del interior de la sede de Economía demuestran, según Sànchez, que "no había ningún tipo de tensión" con los agentes y mandos de la Guardia Civil que practicaban el registro. 21/02/2019 17:32

Fernando J Pérez El tribunal está visionando una serie de vídeos. El primero es de TV3, con una retransmisión en directo de la manifestación a la puerta de la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017. "Eran las 22.15. Se nos había pedido que hiciéramos ese pasillo para que pudieran entrar los Mossos, hacer otro pasillo dentro del pasillo y permitir la salida de la comitiva judicial", rememora Sànchez. En la imagen, protestas en Barcelona el 20 de septiembre de 2017 por los registros de la Guardia Civil en varios Departamentos de la Generalitat. 21/02/2019 17:23

EL PAÍS Escoles Obertes. Hemeroteca | El interrogatorio de la Abogacía del Estado a Jordi Sánchez, presidente en 2017 de Assemblea Nacional Catalana (ANC), versa de las Escoles Obertes, la organización que veló para blindar los colegios electorales del 1-O y que animó a la participación en el referéndum. Las Escoles Obertes pidieron que se acudiera a los colegios a las 5 de la mañana. (Foto: Albert García) 21/02/2019 17:13

Jesús García Turno de las defensas en el interrogatorio de Jordi Sànchez. El abogado Jordi Pina tratará de desmontar los indicios del delito de rebelión. 21/02/2019 17:11

Jesús García Finaliza el interrogatorio del fiscal. Comienzan las preguntas de la abogada del Estado, que le pregunta por su relación con Carles Puigdemont. 21/02/2019 16:51

Fernando J Pérez Alusión contra el juez Marchena. Jordi Sànchez, al ser preguntado por el correo de Xavi Strubell, que recibió en su cuenta, replica. "Hay whatsapps que han comprometido el buen nombre del presidente de esta sala y él ha dicho que él no sabe nada. Pues estamos ahí". El exlíder de la ANC se refiere al mensaje del portavoz del PP en el Senado en el que se felicitaba por la candidatura de Manuel Marchena a presidir el Tribunal Supremo y el CGPJ, como una forma de controlar desde detrás las salas claves del alto tribunal. Marchena renunció a ser candidato al máximo puesto judicial español al conocerse ese whatsapp. 21/02/2019 16:51

Jesús García Correo de Xavi Strubell. El fiscal pregunta a Jordi Sànchez por un correo electrónico en el que un tal Xavi Strubell propone a Sànchez aparcar vehículos frente a los colegios electorales. Sànchez dice que es la primera vez que ve el correo y que no conoce a esa persona. "Creo que hubiera sido muy interesante llamarle como testigo". 21/02/2019 16:46

Fernando J Pérez Tensión en el interrogatorio. "¿Por qué siguieron adelante sabiendo lo que había pasado y que era altamente probable que pasara si las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cumplían con su obligación legal de impedir el referéndum?", pregunta el fiscal Zaragoza. "El derecho a la autodeterminación no es un acto ilegal, y era el criterio del ministerio fiscal, que no requirió a ningún juzgado a prohibir esas manifestaciones. Estábamos ejercitando el legítimo derecho de manifestación, reunión, expresión y de autodeterminación del pueblo de Cataluña", responde Sànchez. "La lógica del Estado de derecho incluye respetar la legalidad y las resoluciones judiciales", le replica Zaragoza. "Yo he respetado la legalidad", sostiene el exlíder de la ANC. La lógica del Estado de derecho incluye respetar la legalidad y las resoluciones judiciales, YO he respetado la legalidad". 21/02/2019 16:45

Jesús García Pelea por los heridos del 1-O. Sànchez se resiste a reconocer la existencia de policías heridos durante el 1-O. Admite que algunos tuvieron "contusiones", pero subraya que lo que le consta son los ciudadanos heridos. "Usted sabe que hubo también agresiones a policías, hubo policías lesionados, a los que se les tiraron vallas metálicas, sillas, algunos fueron perseguidos y expulsados. ¿Le consta?", dice el fiscal Javier Zaragoza. "No me consta", dice Sànchez. "¿Solo le constan las de los ciudadanos?", vuelve Zaragoza. Pero Sànchez intenta zafarse y recuerda que un hombre perdió la visión de un ojo y otro sufrió un infarto en Lleida. Zaragoza contraataca y le recuerda que fue el jefe del dispositivo policial el que le atendió. El hombre salvó la vida. 21/02/2019 16:41

Jesús García Sànchez atribuye los enfrentamientos del 1-O a la violencia policial. "Tengo conciencia de que el 1 de octubre hubo 2.000 colegios electorales y que en la práctica totalidad hubo un ambiente festivo y se celebró sin incidentes. Y que en un pequeño número, no creo que fueran más de 50, hubo incidencias cuando hubo una actuación policial que usó de manera desproporcionada la fuerza". 21/02/2019 16:37

Fernando J Pérez Jordi Sànchez se desmarca de los tuits de la cuenta oficial de la ANC, que él presidía, y que llamaban a ocupar los colegios electorales antes del referéndum. 21/02/2019 16:36

Tuit de Sànchez el 1-O. El fiscal Javier Zaragoza ha aludido a un tuit de Jordi Sànchez, presidente de Assemblea Nacional Catalana (ANC), la tarde del 1-O en el que animaba a la gente que no había votado a que lo hiciera. Es el siguiente mensaje: "Quien no haya votado, hasta las 20.00h lo puede hacer. Todos a los colegios electorales para ayudar a proteger el recuento".

Jesús García "Auténtico terror" por la actuación policial. Sànchez aprovecha su declaración para mostrar su "agradecimiento" a los "millones" de personas que "vivieron con auténtico terror una violencia policial que se ejerció de una manera nunca imaginada antes". 21/02/2019 16:34

Fernando J Pérez Jordi Sànchez, siguiendo la estela de Dolors Bassa, distingue entre las "actividades" en los colegios electorales previas al referéndum y que permitieron mantener las escuelas abiertas, y la organización de la consulta ilegal. 21/02/2019 16:33

EL PAÍS La prohibición del referéndum del 1-O. Jordi Sànchez, entonces presidente de Assemblea Nacional Catalana (ANC), responde al fiscal sobre la prohibición de celebrar el referéndum del 1-O. "Sabía que había un mandato del tribunal superior", ha respondido Sànchez. Jordi Sànchez, entonces presidente de Assemblea Nacional Catalana (ANC), responde al fiscal sobre la prohibición de celebrar el referéndum del 1-O. "Sabía que había un mandato del tribunal superior", ha respondido Sànchez. https://twitter.com/el_pais/status/1098605165706326016 21/02/2019 16:30

Jesús García El auto de prohibición del referéndum. Jordi Sànchez habla sobre el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que ordenó impedir el referéndum. Ese auto "modificaba" las decisiones de la Fiscalía, opina Sànchez. "La Fiscalía pedía que los colegios se cerraran el viernes por la tarde. Ese escrito fue enmendado en su totalidad", opina el acusado. 21/02/2019 16:29

Fernando J Pérez "¿Hicieron llamamientos a la ciudadanía para que participara y ocupara los colegios?", pregunta el fiscal Zaragoza. "Sí, durante 15 días hicimos una campaña para pedir la participación, con actos públicos de gran relevancia mediática. Y en ningún momento la Fiscalía tomó medidas para que no se celebraran los actos. En ningún momento recibimos ninguna notificación de que esos actos no se pudieran llevar a cabo", responde Sànchez. 21/02/2019 16:28

Jesús García Sànchez, sobre el valor del 1-O: "Supongo que un Estado de derecho confía en la capacidad de sus instituciones para no dar recorrido a las leyes suspendidas", declara el líder social del independentismo. "Teníamos todo el derecho a participar como ciudadanos, aunque unos lo pudieran considerar constitucional, otros nulo, otros que tenía recorrido..." 21/02/2019 16:23

Fernando J Pérez "Jamás se nos prohibió un acto o se nos impidió participar, o se nos condicionó el mensaje o se nos prohibió llamar a participar. Organizamos actos con miles de personas, jamás nos prohibieron realizarlos", señala Jordi Sànchez. 21/02/2019 16:23

Fernando J Pérez El interrogatorio del fiscal Zaragoza va acercándose al referéndum del 1 de octubre de 2017. "No tuve conciencia de que ninguna autoridad judicial o la Fiscalía prohibiera a la ciudadanía participar en el referéndum". 21/02/2019 16:21

Jesús García La "voluntad de votar" el 1-O. El fiscal interroga ahora sobre la jornada del 1 de octubre de 2017, día de la votación. "Hubo muchas iniciativas autogestionadas" para "favorecer que la ciudadanía fuera a votar". Sànchez se suma a lo expuesto por los exconsejeros en sus declaraciones: un referéndum no es delito "tenga o no recorrido legal". La ciudadanía "asumió de manera muy mayoritaria su voluntad de votar". 21/02/2019 16:20

Fernando J Pérez El millón de papeletas para votar. "Que salió en los periódicos era cierto, que nosotros repartimos papeletas y pedimos a los ciudadanos que imprimieran sus papeletas para que pudieran ejercer su derecho a votar, sí es cierto". Jordí Sànchez niega saber de dónde salieron las papeletas del 1 de octubre. 21/02/2019 16:19

EL PAÍS "Una manifestación improvisada". El expresidente de Assamblea Nacional Catalana (ANC), que ha condenado reiteradamente durante el interrogatorio los destrozos en coches de la Guardia Civil frente a la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017, se defiende de su supuesta responsabilidad en aquellos hechos. "Los daños se produjeron porque había una manifestación improvisada. Es posible que unos pocos se aprovechen del anonimato para causar daños. Eso ocurrió ahí o en un concierto", defiende Sànchez. https://twitter.com/el_pais/status/1098601435950993408 21/02/2019 16:18

Fernando J Pérez Las otras manifestaciones del 20-S. "¿Tuvo conocimiento de situaciones de tensión o de cierta violencia ese día?", pregunta el fiscal Zaragoza. "A lo largo del día supe que hubo otras manifestaciones y tomé más conciencia viendo el sumario de las múltiples manifestaciones que se produjeron ese día. Ese acto ante la consejería no era algo caprichoso, respondía a un estado de opinión de la ciudadanía y que dio lugar a una respuesta improvisada, mayoritariamente pacífica y con algún elemento de tensión, pero sin daños relevantes ni que pusieran en peligro a ninguna persona", afirma Jordi Sànchez. 21/02/2019 16:17

EL PAÍS Los hechos del 20-S en la Consejería de Economía. Jordi Sànchez, presidente en 2017 de Assemblea Nacional Catalana (ANC), reflexiona sobre los coches de la Guardia Civil destrozados el 20 de septiembre de 2017 frente a la Consejería de Economía. "No pueden justificar con esas imágenes un alzamiento", ha defendido Sànchez. https://twitter.com/el_pais/status/1098600477699252226 21/02/2019 16:15

Fernando J Pérez Protestar, no impedir. "No hubo ninguna convocatoria para impedir nada, era una acción de protesta y eso se realizó con mucha naturalidad durante toda la jornada. Fueron 12 horas de movilización con un escenario en Rambla Cataluña-Gran Vía porque daba más espacio, la convocatoria combinaba la parte lúdica y festiva con la reivindicativa", afirma Sànchez. 21/02/2019 16:14

EL PAÍS Los daños en los coches de la Guardia Civil. Siete coches fueron atacados el 20 de septiembre de 2017 junto a la Consejería de Economía. Tres de ellos fueron destrozados y otros cuatro, según el fiscal Javier Zaragoza (tres según Jordi Sànchez, expresidente de la ANC), sufrieron daños de diversa consideración. Estos hechos son la base del interrogatorio del fiscal Zaragoza para la acusación de rebelión contra Sànchez. (Foto: Quique García, Efe) 21/02/2019 16:12

Jesús García Incidentes "como en un concierto". Sànchez trata de minimizar los daños ocurridos durante el 20-S. "Puede ocurrir en un concierto o un acto deportivo". 21/02/2019 16:12

Fernando J Pérez "Nada hacía imaginar que unos pocos hicieran daños sobre esos vehículos, pero por respeto a la mayoría de los ciudadanos que participaron en la manifestacion no podemos inferir que se buscara hacer daño a personas o bienes", afirma Sànchez. "Yo los condeno sin ningún tipo de dudas", dice el expresidente de la ANC en referencia a los daños en los coches de la Guardia Civil. 21/02/2019 16:09

Fernando J Pérez Se reanuda la sesión en el Supremo. El fiscal pide que se exhiban una serie de folios con fotografías de los vehículos dañados el 20 de septiembre de 2017 en las protestas contra los registros en el Consejería de Economía de la Generalitat en la Operación Anubis contra los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre. Las imágenes muestran los vehículos con los cristales rotos, llenos de pintadas y pegatinas, abollados y con desperdicios variados en su interior. "Condené y condeno esos actos, pero esas imágenes no representan la manifestación y no justifican el relato de un alzamiento de 60.000 personas para dañar tres vehículos y personas e inmuebles. La normalidad fue la tónica de la concentración", dice Sànchez. 21/02/2019 16:03

Fernando J Pérez Buenas tardes. En unos minutos se reanudará la sexta jornada del juicio del procés en el Tribunal Supremo. Por la tarde, el fiscal Javier Zaragoza seguirá interrogando a Jordi Sànchez, expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC). 21/02/2019 15:58

Fernando J Pérez Receso hasta las 16.00 en el juicio del procés. 21/02/2019 13:58

Jesús García Duro pulso entre el fiscal y Sànchez. Javier Zaragoza y Jordi Sànchez están manteniendo un pulso dialéctico interesante a propósito de la jornada del 20-S. Zaragoza insiste en tratar de poner en evidencia la violencia contra los vehículos policiales y le pregunta por qué, ante esa situación, no desconvocó a los manifestantes. Sànchez replica que no sabe cómo hacer eso. "En su caso parece muy fácil: con micrófono en mano y diciendo que se retiren", dice Zaragoza. "Le agradezco que me dé esas dotes", ironiza Sànchez. 21/02/2019 13:58

Fernando J Pérez "Ningún voluntario de la ANC abrió los vehículos de la Guardia Civil ni lo permitió. Pedí a los voluntarios que alargaran el cordón para evitar el acceso a los vehículos y cuando los abandonaron no sabían que había dentro", afirma Sànchez. 21/02/2019 13:56

Fernando J Pérez "¿Pidió permiso a la Guardia Civil para subirse al vehículo?", pregunta el fiscal. "Ante la juez Lamela dije que pedí permiso, no. Yo lo comuniqué, y el teniente dijo que adelante. Yo lo comuniqué al teniente, lo comentamos y me dijo que lo hiciera”, responde Sànchez. 21/02/2019 13:53

Los tuits de Sànchez el 20 de septiembre de 2017. El interrogatorio del fiscal Javier Zaragoza al expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, está recordando varios tuits enviados por este último el día que miles de manifestantes protestaron frente a la Consejería de Economía.

EL PAÍS Jordi Sànchez explica por qué se subió a lo alto de un coche de la Guardia Civil en las manifestaciones en la noche del 20 al 21 de septiembre de 2017. https://twitter.com/el_pais/status/1098565153019256834 21/02/2019 13:50

Jesús García Más manifestaciones. Sànchez asume que la noche del 20-S convocaron a nuevas manifestaciones, que eran "cívicas" e iban a servir para pedir la libertad de los altos cargos del Govern detenidos el 20-S. 21/02/2019 13:49

Jesús García La imagen: los 'Jordis' encima del coche de la Guardia Civil. "Subimos encima de un vehículo de la Guardia Civil. Era la única vez. ¿Por qué? Hacía una hora que habíamos hecho la desconvocatoria desde el escenario central. Mucha gente se había ido pero quedaba un grupo de unos pocos centenares de personas que estaban justo delante de la puerta y que no se iban", explica Sànchez. "La única solución" para poner fin fue subir al "único lugar" desde el que la gente podía verles, y alguien les sugirió a él y a Jordi Cuxart que utilizaran el vehículo de la Guardia Civil. 21/02/2019 13:47

Fernando J Pérez El fiscal pregunta a Sànchez por un tuit de la ANC, sobre las 22.00 del 20-S en el que se desmentía que el pasillo de los voluntarios fuera para permitir la salida judicial. “Es verdad que se hizo ese tuit, y la única explicación que encuentro es que el teniente de la Guardia Civil dijo que no iban a usar el pasillo para salir (…) conocí el tuit estando en prisión”, precisa el entonces líder de la entidad soberanista. 21/02/2019 13:45

Fernando J Pérez La tensión del 20-S. "Usted reconoció en la fase de instrucción que hubo un momento de tensión sobre las 22.00 del 20 de septiembre", le recuerda el fiscal. "Seguro que hubo momentos de tensión porque los Mossos y la brigada móvil estaban desplegadas y pendientes de entrar en el pasillo de los voluntarios. Tensión de algún grito y abucheo, pero no violencia ni cargas policiales", afirma Sànchez. 21/02/2019 13:43

Jesús García La salida de la secretaria judicial. La secretaria del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Montserrat del Toro, salió por un edificio anexo al de Economía. Sànchez dice que fue así porque ella quiso. "Se daban todas las circunstancias para salir por la puerta, entre otras cosas porque nadie la conocía". El expresidente de la Asamblea Nacional Catalana recuerda que ella declaró que "no creía seguro salir por la calle" y "quería otra opción". 21/02/2019 13:42

Jesús García La Guardia Civil se queda. Sànchez explica que, pasadas las 23.00 del 20 de septiembre de 2017, el teniente de la Guardia Civil le comunica que no van a salir del edificio utilizando el pasillo de los voluntarios de la ANC. El teniente le explicó, siempre según la declaración de Sànchez, que no podían irse porque tenían los vehículos fuera. "No vamos a abandonar el edificio porque no podemos dejar los vehículos abandonados. Nosotros nos quedamos", le dijo el teniente. Sànchez añade que la grúa municipal no se pone en marcha hasta las 7 de la mañana, de ahí que los guardias permanecieran en el edificio. 21/02/2019 13:37

EL PAÍS Los coches de la Guardia Civil destrozados. El fiscal Javier Zaragoza está centrando buena parte de sus preguntas al expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, en los tres vehículos que fueron seriamente dañados por los manifestantes frente a la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017. Esa fecha se considera como el inicio de la "rebelión" en Cataluña. Foto: Albert García. 21/02/2019 13:34

Jesús García Protesta desconvocada. Sànchez explica el momento en el que Cuixart y él se propusieron desconvocar la protesta. Lo hicieron, dice, porque la comitiva judicial iba a finalizar su tarea y porque el "compromiso" era finalizar a medianoche. 21/02/2019 13:32

Fernando J Pérez En la alocución de las seis de la tarde del 20-S, Sànchez pidió a los manifestantes: "Que nadie se vaya a casa porque será una noche larga e intensa"."¿Por qué no aprovechó para disolver la manifestación?", pregunta el fiscal. "A esa hora nadie me planteó que la comitiva judicial quisiera salir", cuenta el exlíder de la ANC. 21/02/2019 13:31

Jesús García Protesta "retransmitida en directo". Sànchez recuerda que TV-3 y La Sexta retransmitieron en directo las protestas del 20-S. 21/02/2019 13:29

Fernando J Pérez El fiscal pregunta sobre el momento, sobre las seis de la tarde del 20 de septiembre, en el que Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, entre otros, se suben a un altillo y comienzan con el megáfono a lanzar mensajes a la gente concentrada. "Es normal que haya mítines en una manifestación, pasaron muchas personas, se nos castiga por haber asumido responsabilidades en movimientos cívicos. Hubo un acto político, un acto cívico, tomé la palabra entre otros", afirma. 21/02/2019 13:28

Jesús García "No hay motivo para desconvocar". Sobre las 20.00, Sànchez y Jordi Cuixart dieron un pequeño mítin improvisado el 20-S. Sànchez defiende que no había motivo para desconvocar porque no se estaban produciendo incidentes ni la Guardia Civil, que estaba practicando los registros, quería salir. 21/02/2019 13:28

Jesús García Previsión "desbordada". Sànchez dice que preveían la afluencia de unas 2.000 personas, pero señala que esa previsión quedó "desbordada". 21/02/2019 13:25

Fernando J Pérez La presencia de los Mossos. “Mossos yo vi muchos entonces y al final, un grupo numeroso de mediación y otro grupo numeroso de escoltas que estaban ahí (...) Los Mossos estuvieron con 397 agentes, no es una cifra menor y es un informe de los Mossos donde detalla hora por hora sus equipos". ¿Por qué no dejan entonces salir a la comitiva judicial? Niego la mayor, yo no asumo la seguridad y yo no obstaculizo, ni los voluntarios ni los manifestantes tampoco, a la comitiva judicial" 21/02/2019 13:23

