Juicio del ‘procés’, en directo | Trapote: “La Policía actuó el 1-O tras confirmar que los Mossos estaban inactivos”

Jesús García "No tuvo que ser hospitalizado ningún policía", dice Trapote sobre las lesiones de los policías. En su declaración ha mencionado que fueron lesionados un total de 65 policías. 07/03/2019 12:04

Fernando J Pérez Pelotas de goma: "El uso de material antidisturbios lo elige el jefe de grupo. Si es menester usarlo porque la situación lo requiere, lo utiliza. Y si puede dejar de usarlo, se hace. Pero si la situación lo aconseja, el jefe de equipo tiene el protocolo que le dice cuándo usarlo", afirma Trapote. 07/03/2019 11:58

Jesús García El exmagistrado Santiago Vidal, origen de la causa del 'procés', pide declarar como investigado. El exmagistrado Santiago Vidal ha pedido a la juez de instrucción número 13 de Barcelona prestar declaración como investigado. Lo hará el próximo 22 de marzo. Vidal ya acudió a declarar en esa condición por orden del juez. Esta vez lo hará a iniciativa propia, un derecho que asiste a todo investigado. Vidal, suspendido de sus funciones como juez por elaborar el borrador de una suerte de Constitución catalana, es uno de los cerca de 40 investigados por el juzgado 13. En los meses previos al referéndum, Vidal dio conferencias en las que informó de presuntas ilegalidades que el Gobierno catalán estaba cometiendo para organizar el referéndum; por ejemplo, acceder a los datos fiscales de los catalanes. Aquellas declaraciones dieron lugar a una querella que, a su vez, desembocó en la causa judicial del 13, de donde han salido la mayor parte de las pruebas contra los líderes independentistas que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo. 07/03/2019 11:58

Jesús García La escuela Fedac-Horta y las investigaciones sobre policías. Pina recuerda al excomisario que el mando operativo que intervino en esa escuela está siendo investigado por un juez de Barcelona. Trapote había explicado que los agentes tuvieron que retirarse de allí ante la "virulencia" de los concentrados. El ex jefe superior de Policía de Cataluña admite que hay "procedimientos" abiertos en los juzgados (unos 50, dice) para "determinar si los policías conculcaron o vulneraron derechos de algunos ciudadanos". 17 de los procedimientos se han archivado y hay ya cuatro sentencias absolutorias, recuerda el comisario, que demuestra una memoria precisa para los datos. 07/03/2019 11:54

Fernando J Pérez Los policías en los hoteles "estaban siendo objeto de hostigamiento por ciudadanos y grupos independentistas o radicales para hacerles cualquier tipo de escrache, impedirles el descanso y decirles que se fueran de allí", recuerda Trapote. 07/03/2019 11:52

Jesús García El acoso a policías en hoteles. Turno de Jordi Pina, que defiende a Jordi Sànchez (ANC) y a los exconsejeros Jordi Turull y Josep Rull. El abogado pregunta por las situaciones de hostigamiento a los policías alojados en hoteles de Figueres, Reus y en localidades de la comarca del Maresme. "Algún representante del Partido Popular fletó un autobús con personas afines para dar apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad", dice Trapote sobre una concentración de apoyo a los agentes antidisturbios. 07/03/2019 11:51

Fernando J Pérez "Insuficiente, inadecuado e ineficaz", así describe el comisario Trapote el dispositivo de Mossos el 1 de octubre. 07/03/2019 11:50

Jesús García Uso de la fuerza. "Intentamos garantizar la seguridad colectiva, pero llega un momento en que no se puede. Ante las agresiones que estamos manteniendo, hay que emplear la mínima fuerza imprescindible", explica Trapote a preguntas del abogado Andreu Van den Eynde. El letrado pregunta si hubo "mediación" con los ciudadanos, pero el excomisario insiste. "¿Cómo vamos a mediar, si la resistencia era brutal? No había nadie allí que quisiera mediar". 07/03/2019 11:48

Fernando J Pérez Nota de color. Oriol Junqueras, sentado detrás de su abogado, Andreu Van den Eynde, se ha puesto sobre la solapa un lazo morado, en conmemoración del Día de la Mujer. Raül Romeva también lo luce al menos desde ayer. 07/03/2019 11:46

Fernando J Pérez "Hubo 65 policías heridos y todos, casi todos, fueron como consecuencia de practicar las entradas y registros. Si hay algún caso de que se ha pegado con la furgoneta o se ha caído, como están las actas perfectamente redactadas y los partes facultativos, ahí consta cómo se ha producido la lesión", le contesta Trapote al abogado de Junqueras, Andreu Van den Eynde. El comisario jubilado ha tratado de evitar contestar directamente si las lesiones se debieron a "acometimientos" de ciudadanos. 07/03/2019 11:43

Jesús García Más testigos-investigados en el juicio del 'procés'. Además de Trapero, el Tribunal Supremo ha citado para la tarde del jueves a otras tres personas que permanecen investigadas a raíz del 1-O. Uno de ellos es Josep Maria Jové, que fue número dos de Oriol Junqueras. Los documentos hallados en su casa -el power point Enfocats y una libreta Moleskine que era una especie de dietario del procés- fueron esgrimidos por la Fiscalía como pruebas de cargo contra los líderes independentistas. También han sido citados el exmagistrado Santiago Vidal y el jurista Carles Viver Pi-Sunyer, exmagistrado del Tribunal Constitucional y considerado "arquitecto jurídico" del procés. 07/03/2019 11:35

Fernando J Pérez "¿Los informes de inteligencia se compartían con otros cuerpos?", pregunta el letrado Melero. "En las reuniones periódicas en la Delegación del Gobierno con el coordinador hacíamos análisis. No nos cambiábamos papeles pero sí comentábamos lo que estaba aconteciendo, se comentaba la problemática, las circunstancias sobrevenidas y los sucesos que iban aconteciendo. Nosotros los informes no se los pasábamos a la policía autonómica, sí intercambiábamos información que estaba en los informes. Hablábamos de la problemática y de la coordinación, sí recibíamos [información de Mossos]. 07/03/2019 11:33

Jesús García El 'major' de los Mossos Josep Lluís Trapero declarará el próximo jueves. El Tribunal Supremo ha dado a conocer la nueva tanda de testigos para la semana que viene. El jueves por la tarde está prevista la declaración del major de los Mossos d'Esquadra durante el procés, Josep Lluís Trapero. Los responsables del Ministerio del Interior han acusado a Trapero de "alinearse" con la Generalitat y de permitir, con el diseño de un operativo ineficaz e insuficiente, la celebración del referéndum. El coordinador del dispositivo, Diego Pérez de los Cobos, ha sido el más beligerante con el papel de Trapero, que está procesado en la Audiencia Nacional por rebelión. 07/03/2019 11:32

Jesús García Las críticas al plan de Trapero. El exjefe superior Sebastián Trapote recuerda las críticas del fiscal. La llamada de atención del fiscal al jefe de los Mossos fue suficientemente clara para decirle que ese plan no servía, ha dicho Trapote. El abogado de Joaquim Forn pregunta si se plantearon "alternativas" a ese plan. "Nosotros no le íbamos a decir al major qué plan debía presentar". Trapote insiste en que desconoce qué plan finalmente planteó y presentó el exjefe de la policía autonómica Josep Lluís Trapero. "Nunca tuve conocimiento del plan", afirma. 07/03/2019 11:18

Jesús García El dispositivo "pasivo" de los Mossos. "El dispositivo estaba enfocado a salvaguardar la seguridad colectiva" y no tanto a cumplir la orden judicial, relata Trapote. "Era imposible", agrega, "que con ese dispositivo pudieran hacer cualquier tipo de intervención dentro de un colegio". Define la actuación más como "pasiva" que "obstructiva" a preguntas del abogado de Vox. 07/03/2019 11:10

Fernando J Pérez Trapote recuerda que hubo algún "enfrentamiento puntual" entre Mossos y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado durante el 1-O. "En las actas constan estos enfrentamientos, refriegas o incidentes que ocurrieron", afirma. 07/03/2019 11:10

Jesús García El "seguimiento" de los Mossos. Trapote afirma que los Mossos hicieron seguimientos a los antidisturbios del Cuerpo Nacional de Policía. "Informaban de cuándo salíamos, cuándo entrábamos..." 07/03/2019 11:09

Jesús García Un total de 65 agentes del CNP heridos. Trapote detalla que, en las cuatro provincias, resultaron heridos 65 policías. "De éstos, 24 en Barcelona, 20 en Lleida, 7 en Girona, 7 en Tarragona, 6 en Sabadell y 1 en L'Hospitalet", dice con precisión el exjefe superior. 07/03/2019 11:07

Jesús García El abogado de Vox Javier Ortega-Smith pregunta a Trapote por el grado de "organización" de los ciudadanos concentrados en los colegios electorales. 07/03/2019 11:06

Jesús García Mossos inactivos. La Policía actuó tras confirmar que "la policía autonómica estaba inactiva", explica Trapote, que narra la elevada concentración de ciudadanos "en las inmediaciones de los colegios". 07/03/2019 11:01

Jesús García Acaba el interrogatorio de la fiscal Consuelo Madrigal. Turno de la abogada del Estado Rosa Seoane. 07/03/2019 10:54

Fernando J Pérez Las dificultades de la intervención del 1-O. "A veces era más complicado salir que entrar en los colegios. Los ciudadanos que estaban fuera estaban mucho más cabreados, enrabietados y las reacciones eran más violentas y las unidades se tenían que emplear de una manera más fuerte que a la entrada, no podíamos consentir que nos rodearan y nos bloquearan y no nos dejaran salir. Una serie de individuos cuya agresividad era de una alta virulencia. Esto estaba todo perfectamente organizado. No eran cualquiera, estaban perfectamente organizados, llamados por las redes, hacían cadenas humanas, nos bloqueaban, nos agredían...", rememora el excomisario Trapote. 07/03/2019 10:52

Jesús García La Policía tuvo que retirarse en Horta (Barcelona). Trapote explica el caso de un centro de Horta, en la calle Campoamor. "Intentamos entrar para intervenir el material y tuvimos que desistir porque la virulencia era tal que lo tuvimos que dejar. Si no, las consecuencias hubieran sido graves tanto para los policías como para los ciudadanos que estaban ahí concentrados". 07/03/2019 10:52

Fernando J Pérez El momento de sustituir a los Mossos. "A primera hora, sobre las 7.00-7.15 del 1 de octubre llamo al coordinador [Pérez de los Cobos] y le informo de los datos que poseo y que me cuentan los funcionarios desplazados a los centros de votación. Me dice que me llama en un momento, que va hablar con el secretario de Estado de Seguridad [José Antonio Nieto]. Teníamos dos planes, el a) y el b). El a) colaborar con la policía autonómica y el b) sustituirlos y hacer nosotros la intervención. Y en ese momento decidimos sustituirlos", rememora Trapote. "No mantuve ninguna comunicación con el señor Trapero, yo me dirigía al coordinador [De los Cobos]" 07/03/2019 10:48

Jesús García La inacción de Mossos el 1-O: patrulleros y no antidisturbios. "Nos dijeron que los efectivos de policía autonómica eran prácticamente para unas elecciones normales. Y además no son de unidades de ARRO ni Brimo [antidisturbios], sino efectivos de seguridad ciudadana, patrullas". 07/03/2019 10:43

Fernando J Pérez La declaración de Trapote confirma, casi con los mismos términos, las respuestas que dio el coordinador del dispositivo policial contra el referéndum, el coronel Diego Pérez de los Cobos en su interrogatorio del pasado martes. 07/03/2019 10:41

Jesús García El operativo del 1-O y las sospechas sobre los Mossos. Trapote explica al detalle el operativo para el 1-O. "Preparamos un gran despliegue de las unidades de intervención policial y seguridad ciudadana", dice en alusión a los antidisturbios. El objetivo inicial era dar "apoyo" a los Mossos, aunque en caso de "inacción", pasarían a actuar en sustitución de la policía autonómica. Dice que las sospechas sobre las Mossos se constataron "el día 1 por la mañana". 07/03/2019 10:40

Fernando J Pérez La instrucción de la Fiscalía. "Nos transmiten la instrucción en la que se complementaban los criterios de actuación, cómo se tenía que desarrollar el dispositivo y marcar las pautas de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y se vuelve a recoger la colaboración con la policía autonómica, y se recoge que en un momento determinado si la policía autonómica no actúa, lo que tiene que hacer es que nosotros haríamos la sustitución". 07/03/2019 10:40

Jesús García La fiscal pregunta si la previsión ante el 1-O era de "riesgo". "Contemplábamos un escenario muy difícil y complicado", confirma Trapote. 07/03/2019 10:38

Jesús García Las instrucciones de la Fiscalía, ¿derogadas? "En absoluto", responde el exjefe superior. En la línea con lo explicado ya por el coordinador del dispositivo, el coronel Diego Pérez de los Cobos, asegura que en ningún momento entendió que las órdenes del fiscal dejaran de estar vigentes después del auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ordenó impedir el referéndum. "En el auto dice que cesen, pero no dice que queden sin efecto y sin valor". La vigencia o no de las instrucciones de la Fiscalía es uno de los elementos a debate en el juicio. Las defensas alegan que, cuando el TSJC tomó la iniciativa en el asunto, todo lo ordenado por el fiscal hasta entonces quedó derogado. 07/03/2019 10:36

Fernando J Pérez El plan del 1-O. "Teníamos previsiones de que nos íbamos a encontrar muchas dificultades para dar cumplimiento a ese mandamiento [judicial, de impedir el referéndum ilegal]". "El fiscal nos dijo que estuviéramos preparados por si había que actuar en sustitución de la policía autonómica", afirma Trapote. 07/03/2019 10:33

Jesús García Seguridad y ley: el difícil equilibrio. "En este caso", dice Trapote sobre el 1-O, "había que tener una especial sensibilidad". El exjefe superior dice que era una "misión complicada": "Había que garantizar la seguridad colectiva y por otro lado dar cumplimiento a un mandato judicial". 07/03/2019 10:31

Jesús García Mossos y el plan para evitar el uso de la fuerza. La fiscal pregunta a Trapote por la instrucción de los Mossos en la que señalaban que no iban a usar la fuerza el 1-O. El exjefe superior de la Policía dice que no conoció el plan. 07/03/2019 10:30

Fernando J Pérez No se pidió apoyo. “Si necesitaban apoyo se lo íbamos a dar, pero en principio no pidieron ningún apoyo y en una ocasión el responsable de Interior, [Joaquim Forn] dijo que no haría falta ningún apoyo ni que viniera ningún operativo de fuera; lo dijo públicamente”, recuerda el excomisario Trapote. 07/03/2019 10:29

Jesús García El plan de los Mossos, desconocido. Trapote alaba la "colaboración" del número dos de los Mossos, Ferran López, pero afirma que no conocía el dispositivo preparado. "No tuve acceso a ningún dispositivo de Mossos". "Si necesitaban apoyo, se lo íbamos a dar. Pero no pidieron ningún apoyo". 07/03/2019 10:28

Fernando J Pérez El acoso a los policías en los hoteles. "Hubo varios temas relacionados con ello, hubo problemas en un hotel de Figueres, en unos hoteles del Maresme y en uno de Reus. En las inmediaciones se personaban multitud de personas del mundo independentista para protestar por su presencia. Llegaron a amenazar por teléfono a los dueños de los hoteles. A los policías les gritaban, les chillaban, no les dejaban descansar. No les iban a pegar. No soy testigo presencial pero recibo información de los acontecimientos ocurridos en los hoteles", admite Trapote. 07/03/2019 10:25

Jesús García La "coordinación" policial y la ausencia de Trapero. Trapote explica ahora las reuniones operativas en la sede de la Delegación del Gobierno, en la calle Mallorca de Barcelona. El exjefe superior afirma que él asistió a "todas" las reuniones, mientras que Trapero, entonces jefe de los Mossos, no lo hizo. En su lugar acudió quien era su número dos, el comisario Ferran López. 07/03/2019 10:25

Jesús García La instrucción dirigida a CNP y Guardia Civil. Trapote relata la instrucción del fiscal dirigida exclusivamente al Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia Civil en la que se les pedía "auxiliar" a los Mossos porque es quien tenía "prioridad" para ejercer las competencias en seguridad ciudadana en Cataluña. 07/03/2019 10:21

Fernando J Pérez Trapote dice que su información procedía de "fuentes abiertas, redes sociales, y medios de comunicación". "Había un llamamiento de los miembros del Govern y de asociaciones independentistas para que el día del referéndum acudiera el personal de manera masiva a los colegios para bloquear la entrada e impedir la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y garantizar que se llevara cabo", recuerda Trapote. 07/03/2019 10:20

Jesús García La "preocupación" por el 1-O. "Todos éramos conscientes de que ese día iba a ser muy complicado", sigue Trapote a preguntas de la fiscal. 07/03/2019 10:19

Jesús García Las reticencias de Trapero y las críticas a su plan. El entonces major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, "no admitía que un responsable del Ministerio del Interior fuera el responsable del operativo". Trapote recuerda las críticas del fiscal al plan presentado por el jefe de los Mossos. "Es para unas elecciones normales, pero no para un dispositivo de la envergadura que va a requerir un referéndum declarado inconstitucional", le trasladó el fiscal superior, José María Romero de Tejada, siempre según la declaración de Trapote. 07/03/2019 10:18

Jesús García Las reuniones en la Fiscalía. Trapote explica las reuniones en la sede de la Fiscalía Superior de Cataluña, a la que acudieron los jefes de la Guardia Urbana, Mossos d'Esquadra (Josep Lluís Trapero), Guardia Civil (Ángel Gozalo) y él mismo. "El fiscal nos dio instrucciones sobre las competencias de distintos cuerpos... Se trataba de que conociéramos nuestras funciones por los acontecimientos ocurridos en Cataluña". El testigo relata una segunda reunión en la que el fiscal pidió a los cuerpos policiales un "plan de actuación". El tercer encuentro fue el 21 de septiembre y sirvió para nombrar coordinador operativo al coronel Diego Pérez de los Cobos. 07/03/2019 10:15

Jesús García Los incidentes "más significativos" fueron los del día 20 de septiembre de 2017, relata Trapote, que cita la actuación del CNP "en la sede de la CUP" en Barcelona. 07/03/2019 10:11

Jesús García El informe de Trapote sobre el 1-O. La fiscal Consuelo Madrigal empieza preguntando a Trapote por un informe sobre la actuación policial durante la jornada del referéndum del 1 de octubre de 2017. "Se recogían todas las actuaciones en las cuatro provincias", dice. 07/03/2019 10:11

Jesús García Turno de Sebastián Trapote, que fue jefe superior del Cuerpo Nacional de Policía en Cataluña durante los meses del 'procés'. En la actualidad está jubilado. 07/03/2019 10:09

Jesús García La no declaración del dueño de Unipost. Comienza la sesión del juicio del 'procés' con la declaración de Pablo Raventós, que fue administrador de la empresa Unipost de mensajería. El tribunal ha vuelto a alterar el orden de los testigos. Raventós ha advertido a la sala de su condición de investigado en otro procedimiento y de que no va a declarar. Marchena le agradece su tiempo y le invita a marcharse. El encargo a Unipost para la mensajería electoral del referéndum es uno de los puntos del delito de malversación del que acusa la Fiscalía a los dirigentes independentistas. 07/03/2019 10:08

EL PAÍS Buenos días. Reanudamos el directo del juicio del procés. Hoy es la decimotercera sesión en la Sala Segunda. 07/03/2019 08:17

Jesús García La fiscal pregunta al director del diario catalán sobre el anuncio del registro de catalanes en el exterior, que también fue publicado por el rotativo. 06/03/2019 17:57

Fernando J Pérez Anuncios gratis del procés. "Aparte de informar y opinar, en algunos temas, si son temas fundamentales, como la discriminación, pues [la publicidad] se inserta de forma gratuita; no es habitual, pero sí para transmitir valores fundamentales sociales, éticos y democráticos. Con el Gran Recapte [d'aliments] o la Fundación Pasqual Maragall lo hemos hecho. La empresa pensó que el derecho a decidir era un valor fundamental. Fue iniciativa propia del departamento comercial sin ánimo de lucro". 06/03/2019 17:56

Jesús García Anuncios a favor del referéndum "sin ánimo de lucro". La fiscal pregunta a Xirgo sobre la inserción de anuncios relacionados con el 1 de octubre. En particular, una campaña de promoción de las votaciones en las que aparecía una vía del tren. "Llegó un requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña diciendo que paráramos y, a partir de ese día, no se publicó". Xirgo dice que se emitieron "sin ánimo de lucro". 06/03/2019 17:52

Jesús García Finaliza la 12ª sesión del juicio con la declaración de Xavier Xirgo, director del diario catalán El Punt Avui. Dice que tiene una relación "profesional" con algunos acusados y "algo parecido a una amistad" con otros. 06/03/2019 17:51

Jesús García Turno de Núria Llorach, presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), el ente público que engloba a TV-3 y Catalunya Ràdio. Llorach permanece como investigada en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. Llorach admite que tiene "amistad" con los acusados. "Por indicación de mi abogado me voy a acoger a mi derecho a no declarar". 06/03/2019 17:49

Jesús García Burriel explica que no llegaron a cobrar y el fiscal se sorprende. "Pregunté a la Generalitat qué pasaba con esta factura y por qué no la cobraba. Se reclamó por e-mail y por teléfono. Reclamada está". El fiscal pregunta si han iniciado algún procedimiento judicial y Burriel señala que no lo han hecho. "Lo dimos por perdido". "¿80.000 euros?", pregunta el fiscal. "Sí." "¿Tirados?", insiste Jaime Moreno. "Sí". "Pues yo 80.000 euros no los tengo todos los días, si los pierdo me da algo", ironiza el fiscal sobre la ausencia de reclamación judicial de la factura. "¿Han seguido tratando con la Generalitat?". "Sí". "¿Después de esto?", inquiere de nuevo el fiscal, que no sale de su sorpresa por la falta de pago. "Sí", remacha Burriel. "Pues no hay más preguntas". 06/03/2019 17:45

Jesús García Servicios para catalanes en el extranjero. Burriel defiende que la campaña no tenía que ver con el referéndum, sino que servía "para notificar a los que viven fuera de Cataluña que si se registraban podían disfrutar del centro médico, del carnet joven y algo más". 06/03/2019 17:42

Jesús García Turno de Ferran Burriel, director de Nothingad Comunicació. Fue la agencia responsable de diseñar, a través de una UTE, la campaña del "registro de catalanes en el exterior", que fue difundida por la Generalitat en periódicos catalanes. La campaña fue encargada por el Departamento de Presidència. 06/03/2019 17:38

Fernando J Pérez La campaña Civisme: "Era un expediente entero que vino del departamento de Presidencia. La empresa lo rechazó porque tras enviar órdenes de compra [de los espacios publicitarios en los medios], algún medio nos dijo que no podía ir por la homologación con la Generalitat, sino a tarifa, lo que suponía un sobrecoste para nosotros. Las campañas institucionales tienen descuentos, pero nos dijeron que esto era una campaña política y eso va a tarifa, y yo no voy a asumir la diferencia con lo que es el coste de homologación", recuerda Olga Solanas. Al final la Generalitat renunció a la campaña. 06/03/2019 17:32

Jesús García La campaña de "registro de catalanes en el exterior". La fiscal Concepción Espejel pregunta a Solanas por dos campañas cuya difusión se encargó a Focus Media. La primera es la del "registro de catalanes en el exterior": un anuncio que se difundió en prensa en el que aparecía un mapa de Cataluña con un "sí" y un "no" sobreimpresionado. La testigo explica que Focus solo se encargó de la compra de espacios publicitarios, pero no del contenido. Dice que fue una campaña de 130.000 euros y que la empresa, pese a que la facturó, no llegó a cobrar. "El departamento financiero de mi empresa sigue moviendo el tema porque se han generado facturas negativas", explica. 06/03/2019 17:30

Fernando J Pérez Termina Teresa Guix. El tribunal llama a declarar a Olga Solanas, directora de oficina de Focus Media, empresa de publicidad responsable de la campaña del referéndum. 06/03/2019 17:18

Jesús García Encargo encubierto de la Generalitat. Teresa Guix explica que el responsable de contenidos digitales de Presidència de la Generalitat, Roc Fernàndez, le pidió que pagara ella directamente a la persona que compró el dominio de la web del Pacte pel Referèndum. "Me dijo: 'nos gustaría que te enviaran la factura a ti. Y yo acepto porque la persona que contrató el alojamiento de la web no tiene un contrato abierto con la Generalitat". 06/03/2019 17:06

Fernando J Pérez "Esa web daba información sobre quiénes eran las asociaciones e individuos que estaban de acuerdo para realizar un referéndum pactado", recuerda Guix."El trabajo lo encarga la Generalitat, el señor Roc Fernández". 06/03/2019 17:02

Fernando J Pérez Entra a declarar Teresa Guix Requejo, diseñadora gráfica.Trabajó para la Generalitat, con contratos menores, y realizó un diseño para la web Pactepelreferendum a principios de 2017. "Hice una factura negativa en julio de 2017 para no cobrar ese trabajo porque me citaron en la Guardia Civil y pensé que era mejor anular este trabajo" 06/03/2019 17:00

Fernando J Pérez "Ni sabíamos la forma ni los términos de pago, no sabíamos absolutamente nada", señala Franquesa. "Nuestra sensación era que los técnicos del CTTI no querían desarrollar un sistema de votación electrónica porque no creían en él o no querían comprometerse". 06/03/2019 16:54

Fernando J Pérez "Nos echamos atrás". "Nos reunimos con técnicos del Centro de Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI) para, explicar a nivel técnico cómo funcionaba el sistema, fue el 20 de agosto aproximadamente. Los técnicos del CTTI no estaban muy dispuestos a realizar un proyecto de estas características. Nos echamos para atrás, no sabíamos quién iba a pagar, el Constitucional lo iba a parar y la parte técnica no estaba lista". "No cobramos absolutamente nada", recuerda Franquesa. 06/03/2019 16:53

Jesús García La Generalitat no iba a pagar. El fiscal busca indicios de compromisos de gasto en la aplicación informática para el referéndum. "Íbamos a presentar el proyecto para que se analizase, pero creo que no hablamos de dinero. Nos dejaron claro que la Generalitat no iba a pagar absolutamente nada de eso, que tenía las cuentas bloqueadas. Que nos pagaría una tercera parte. ¿Quién era esa tercera parte? Eso ya no lo sé". 06/03/2019 16:50

Jesús García Los asistentes a la reunión de Pedralbes. Franquesa dice que había "15 o 20 personas" en total, pero que no recuerda quiénes eran. Dice que solo reconoció a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Marta Rovira. 06/03/2019 16:48

Fernando J Pérez "No partíamos desde cero". "No me pregunte de las fechas de los timing, porque no me acuerdo", contesta Franquesa al fiscal, cuando le pregunta por los plazos para hacer el sistema de votación electrónica para el 1-O. "¿Cuánto tardan en hacerlo?", insiste el fiscal. "El señor Nos tenía experiencia en aspectos técnicos, no partíamos desde cero", explica Franquesa. "Explicamos que era un sistema seguro y descentralizado", recuerda. 06/03/2019 16:48

Fernando J Pérez "Nos contactó Xavier Vendrell". "Nos contactan en agosto de 2017. Xavier Vendrell, excargo de Esquerra Republicana, se identificó primero como Jordi. Luego supimos que era Vendrell; quedamos en un bar de Sant Joan Despí, nos preguntó si éramos capaces de crear un sistema electrónico, sabíamos que era para el referéndum. Nos dijeron que eso sería legal", explica Franquesa. 06/03/2019 16:44

Jesús García La Guardia Civil citó a los dos testigos contra Puigdemont y Junqueras. En octubre de 2017, la Guardia Civil elaboró un informe sobre la base de la declaración de Nos y Franquesa. Los agentes concluían que, según sus declaraciones, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras "han dirigido la toma de decisiones respecto a la búsqueda del sistema de votación para la celebración del referéndum del 1 de octubre". . En octubre de 2017, la Guardia Civil elaboró un informe sobre la base de la declaración de Nos y Franquesa. Los agentes concluían que, según sus declaraciones, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras "han dirigido la toma de decisiones respecto a la búsqueda del sistema de votación para la celebración del referéndum del 1 de octubre". http://cort.as/--nqT 06/03/2019 16:41

Jesús García Finaliza la declaración de Vicent Nos. Turno de su socio Quim Franquesa. 06/03/2019 16:39

Jesús García Interviene Josep Riba, abogado de Carles Mundó. El letrado pregunta por las fotografías que le enseñaron sobre algunos asistentes a la reunión de Pedralbes y sobre su declaración, ante la Guardia Civil, a finales de septiembre de 2017. "¿Usted había visto fotos o reportajes donde aparecieran miembros del Gobierno?" "Sí, pero hasta aquel momento no sabía quién era nadie". El letrado le recuerda también su declaración como testigo (febrero 2018), en la que no nombró a Carles Mundó. 06/03/2019 16:38

Fernando J Pérez "Antes de la reunión de Pedralbes, Quim había trabajado el tema y nos dijeron el formato que iba a tener y nos pasaron el texto de la ley y las condiciones que tenía que tener el sistema electrónico de voto. La forma de pago no me importaba, mientras no me pagaran en bitcoin o en efectivo o con un cheque", responde Nos Ripollés. 06/03/2019 16:36

Fernando J Pérez "No había dinero y lo dejé". "No se habló de ningún contrato, yo lo dejé sin saber a quién había que facturarle, de hecho fue el motivo por lo que lo dejé, no había dinero y lo dejé", afirma Vicent Nos Ripollés a preguntas de la abogada del Estado. 06/03/2019 16:34

Jesús García Finaliza el interrogatorio del fiscal. Turno de la abogada del Estado, que pregunta quién contactó por primera vez con él para preparar el operativo. "El único interlocutor que tuve, salvo la reunión de Pedralbes, fue Quim", indica. 06/03/2019 16:32

Jesús García La prohicición del referéndum. "¿Sabía que era un referéndum ilegal?", pregunta el fiscal Jaime Moreno. "Cuando tuve esas reuniones aún no se decía referéndum ilegal. Hasta que no pasaron dos o tres semanas desde que dijimos que no, no hubo orden de nada. Pero tampoco sabría decírselo seguro", contesta el informático. 06/03/2019 16:30

Jesús García Casi medio millón de euros para un proyecto frustrado. El fiscal pregunta qué contraprestación económica iba a suponer el proyecto. "No sabría decirle la cantidad exacta, pero el importe total era entre 400.000 y 500.000 euros". Nos Ripollés insiste en que nunca llegaron a desarrollar el trabajo. "Les dije que teníamos ya muy poco tiempo, porque era el 15 de agosto. Comenté que si no teníamos el dinero para empezar a trabajar, no íbamos a hacer nada". 06/03/2019 16:29

Fernando J Pérez La reunión en Pedralbes. "Se explicó como funcionaría un sistema de votación blockchain y qué ventajas tendría. Fue la exposición de la propuesta que llevábamos preparada. Una propuesta muy sencilla con ventajas y desventajas del sistema, y la posibilidad de tumbar un sistema que era descentralizado. Cuando Quim me lo contó iba solo dirigido a la votación en el extranjero. En la reunión se preguntó si era posible o no [hacerlo para toda la población catalana]", recuerda el informático Nos Ripollés 06/03/2019 16:29

Fernando J Pérez Quim Franquesa y Nos Ripollés desarrollaron una propuesta para la Generalitat para el referéndum del 1 de octubre. "Yo solo he estado en una reunión a mediados de agosto, la víspera de los atentados, en el Palau de Pedralbes. Estaba el señor Junqueras, el señor Puigdemont y la señora Marta Rovira. En la Guardia Civil me enseñaron otras fotos que identifiqué como personas que estuvieron en la reunión". 06/03/2019 16:25

Fernando J Pérez Le interroga el fiscal Jaime Moreno. Le pregunta por su socio Quim Franquesa, que desarrollaba un sistema de votación electrónica, con tecnología blockchain. "Quim me contactó para un proyecto de votación electrónica, yo no contaba con los recursos y cuando pasó todo esto hicimos la propuesta", dice Vicent Nos Ripollés. 06/03/2019 16:23

Fernando J Pérez Vicent Nos Ripollés, es informático y tiene empresas relacionadas con el software. "Si cuenta la alcoholemia, sí he estado procesado, me condenaron y cumplí la condena", cuenta cuando el juez le pregunta si ha estado alguna vez procesado. 06/03/2019 16:22

Fernando J Pérez Se reanuda la sesión en el Supremo. El juez Marchena manda llamar a Vicent Nos Ripollés. 06/03/2019 16:20

Fernando J Pérez Termina Pedro Buil, práctico del puerto de Palamós. El tribunal interrumpe la sesión hasta las 16.15. 06/03/2019 14:38

Fernando J Pérez "El práctico es el asesor del capitán para las maniobras de atraque, desatraque y fondeo", explica Pedro Buil. 06/03/2019 14:34

Fernando J Pérez La declaración del práctico contradice a Rull. El testimonio del práctico Pedro Buil contradice completamente la declaración del exconseller de Territorio Josep Rull, que adujo motivos técnicos para no permitir la entrada del Moby Dada en Palamós. 06/03/2019 14:31

Fernando J Pérez “¿Era técnicamente viable atracar el barco en el puerto de Palamós?”. “Afirmativo”, contesta Buil. El barco estaba en buen estado, el mar estaba en calma. “Los muelles estaban totalmente desocupados”, recuerda el práctico. La eslora del barco Moby Dada, afirma, era compatible con los barcos de crucero que tenían previsto entrar en Palamós en los días siguientes. 06/03/2019 14:29

Fernando J Pérez Fondeo permitido. La autoridad marítima -la Capitanía- de Palamós permitió el fondeo en aguas exteriores del puerto de Palamós, pero la Generalitat, de quien depende el puerto, no permitió el atraque en aguas interiores. 06/03/2019 14:23

Fernando J Pérez La declaración del práctico titular del puerto de Palamós, Pedro Buil, tiene que ver con la no autorización por parte de la Generalitat, al ferry Moby Dada, fletado para alojar a policías, a atracar en el puerto gerundense. 06/03/2019 14:22

Fernando J Pérez La carta de indignación del práctico del puerto de Palamós. "¿Remitió usted una carta al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña?", pregunta Fidel Cadena. "Afirmativo. Leí en la prensa un articulo donde exponía la declaración del señor Rull, conseller de Territorio. Me pareció deleznable que se implicara a un funcionario del Estado central en algo falso. Podía ser sancionado por la Administración y no hay derecho que un conseller involucre a alguien falsamente", explica Buil. Lo que leyó es que el barco Moby Dada, con policías, no entró en el puerto de Palamós porque la Capitanía Marítima no le había permitido fondear, concepto distinto del de amarrar. El fondeo es en aguas exteriores del puerto -el amarre es interior- y sí depende de Capitanía Marítima. 06/03/2019 14:19

Fernando J Pérez El tribunal cambia el orden de las declaraciones y llama a Pedro Buil Armengol, capitán de la marina mercante y práctico del puerto de Palamós. 06/03/2019 14:15

Jesús García Travé dice que comunicó esas llamadas a los policías. "No podíamos ejercer nuestro trabajo". Vox y las defensas renuncian a formular nuevas preguntas a los testigos. 06/03/2019 14:13

Jesús García Llamadas para "presionar" al hotel. Travé explica que recibió "numerosas llamadas" al hotel "para hacer presión para que se fueran". "Tantas, que tuvimos que cortar el teléfono". El administrador recibió insultos y amenazas y las personas que comunicaban amenazaban con boicotear al hotel. 06/03/2019 14:13

Jesús García "¿Hubo un comunicado de desalojo?", pregunta el fiscal. "No, porque ellos establecieron un perímetro de seguridad en el hotel para evitar posibles concentraciones. El fiscal pregunta si hubo "actos de hostigamiento o acoso", pero Travé lo niega. "Las dos únicas que he visto eran pacíficas". 06/03/2019 14:12

Jesús García Las concentraciones frente al hotel de Figueres. Travé explica que hubo "dos concentraciones" frente al hotel, pero que no eran muy numerosas. "Una era de estudiantes a mediodía y la otra a la inversa, de partidarios, de gente que les apoyaba". 06/03/2019 14:11

Fernando J Pérez Interroga el fiscal Fidel Cadena. Travé "no recuerda" exactamente cuántos policías tuvo alojados durante los meses álgidos del procés, pero dice que fueron "más de un centenar". 06/03/2019 14:11

Fernando J Pérez Entra a declarar Sergi Travé, administrador del hotel Travé, de Figueres (Girona). También ha pedido al tribunal, y así se le ha concedido, que no se difunda su imagen. 06/03/2019 14:09

Jesús García Las defensas rechazan preguntar al director del hotel y se da por finalizado su interrogatorio, de apenas cinco minutos. 06/03/2019 14:05

Jesús García Niega las presiones. El director del hotel niega haber recibido "presiones" para desalojar a los policías del Gaudí de Reus. "¿Se marcharon por propia voluntad o hubo un acuerdo?" "Se acabó la reserva y no teníamos más alojamiento", responde Esteban. 06/03/2019 14:05

Fernando J Pérez Interroga el fiscal Fidel Cadena. En el hotel Gaudí estuvieron alojados desde el 12 de septiembre, con 20 habitaciones -40 agentes- y desde el día 19, entre 105 y 110. 06/03/2019 14:04

Jesús García "Fuera las fuerzas de ocupación". El director del hotel recuerda las concentraciones contra el alojamiento de los policías. El hotel Gaudí de Reus llegó a alojar a más de 100 antidisturbios. "Fuera la policía, fuera las fuerzas de ocupación e insultos", gritaban, explica el director a preguntas del fiscal. 06/03/2019 14:04

Fernando J Pérez Termina Montserrat del Toro y el tribunal llama al siguiente testigo: Alberto Fraile Esteban, director del hotel Gaudí de Reus (Tarragona), donde se alojaron agentes antidisturbios de la Policía Nacional que participaron en el operativo contra el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. 06/03/2019 14:01

Jesús García "He revivido cada día lo que sucedió". La abogada de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell pregunta a Del Toro cómo es que en una primera declaración por videoconferencia no fue capaz de reconocer la voz de Forcadell y esta vez sí. "He revivido por desgracia cada día lo que sucedió para fijarlo en la memoria para este día", responde. Del Toro cree que era Forcadell la que estaba presente, pero afirma que no la vio. 06/03/2019 13:58

Fernando J Pérez Efectos secundarios. Del Toro afirma que la tensión y el estrés de aquellas fechas del procés le afectaron a la salud. 06/03/2019 13:56

Jesús García Desacreditar a la testigo por su beligerancia contra el independentismo. La defensa trata de desacreditar a la testigo por su parcialidad, al considerarla beligerante contra el independentismo. El abogado pregunta si es titular de una cuenta de Facebook. "Tenía un perfil, pero no lo uso", responde la testigo, que se muestra un tanto evasiva. "No sé cómo se da uno de baja de esas cosas". La defensa pregunta a Del Toro por un comentario que emitió a raíz de una noticia en la que llamaba "destroyers" a miembros de ERC. "No lo recuerdo, sinceramente. Hubo un incidente en el pueblo donde resido, pero no creo que tuviera que ver con Esquerra Republicana, sino con unos actos vandálicos". 06/03/2019 13:52

Jesús García La filiación política de la secretaria. "¿Es usted seguidora de Unidad Nacional Española o de Leridanos contra la Independencia?", pregunta el abogado Andreu Van den Eynde. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, recuerda que no puede interrogarla sobre sus "convicciones ideológicas". Diversas personas han difundido a través de Twitter la supuesta vinculación de la secretaria judicial con esos grupos de defensa de la unidad de España. Marchena admite que pregunte sobre si es titular de una cuenta de Twitter o sobre si ha difundido ciertos mensajes, pero "no puede preguntarle nada relacionado con su perfil ideológico". 06/03/2019 13:49

Fernando J Pérez Discreción. "Llevo mi vida con la mayor de las discreciones", le indica Del Toro a Andreu Van den Eynde. 06/03/2019 13:45

Fernando J Pérez Raül Romeva luce en su solapa un lazo morado. El exconseller de Exteriores de la Generalitat, acusado de rebelión y que se enfrenta a una petición de 16 años de cárcel, está sentado en la sala detrás de su abogado, Andreu Van den Eynde. 06/03/2019 13:42

Jesús García "Éramos conscientes de que íbamos a pasarnos muchas horas allí", dice Del Toro a preguntas del abogado Andreu van den Eynde, que también defiende a diversos altos cargos investigados por el juzgado donde la testigo ejerce como secretaria judicial. Entre ellos, Josep Maria Jové (Esquerra) cuyo despacho fue uno de los cuatro registrados en el Departamento de Economía. Jové renunció a estar presente en el registro de su despacho. En su escrito de acusación, la Fiscalía defiende que las movilizaciones alentadas por la ANC y Òmnium entorpecieron gravemente el trabajo de la comisión judicial porque, entre otras cosas, se impidió el traslado de los detenidos para que estuvieran presentes en los registros. Del Toro dice que no sabía entonces que Jové había renunciado a estar allí. 06/03/2019 13:41

Jesús García Turno del abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva. 06/03/2019 13:38

Fernando J Pérez "¿Como es que no hizo referencia al helicóptero en las declaraciones de la fase de instrucción?", pregunta Jordi Pina. "Simplemente porque los agentes de Policía se rieron en ese momento, aunque yo lo decía muy en serio. Ellos me dijeron que era imposible. Cuando salí a la azotea fui perfectamente consciente de que era imposible", contesta Del Toro. 06/03/2019 13:35

Fernando J Pérez "¿No oyó que hubiera grupos de música [el 20-S ante la Consejería de Economía?", pregunta Jordi Pina. "Solo en los descansos podía centrarme en el ruido exterior", relata Montserrat del Toro. 06/03/2019 13:33

Jesús García El delito de "rebelión" en instrucción 13. El abogado Jordi Pina pregunta a la secretaria judicial si el delito de rebelión figuró en algunos de los autos redactados por el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. Del Toro confirma que constaba en las diligencias de instrucción. 06/03/2019 13:24

Fernando J Pérez El testimonio de Montserrat del Toro queda bastante encapsulado ante las preguntas de las defensas, ya que ha dicho que no se asomó a las ventanas de la Consejería en ningún momento, y que no tuvo interlocución con los acusados durante la jornada del 20 de septiembre de 2017. 06/03/2019 13:17

Jesús García "Tumulto". Del Toro explica que las "canciones" que se escucharon por la mañana desde el interior de la sede de Economía dieron paso, por la tarde, a "gritos y murmullos". "Se oía el ruido típico de un tumulto". 06/03/2019 13:16

Jesús García Los vehículos policiales. Montserrat del Toro niega haber visto a periodistas subidos encima de los coches de la Guardia Civil aparcados frente al Departamento de Economía. 06/03/2019 13:15

Jesús García Denuncia de irregularidades en los registros. La abogada de Cuixart denuncia que la comisión judicial entró en más dependencias del Departamento de Economía de las que ordenaba el auto judicial. La denuncia forma parte de las supuestas irregularidades que algunas defensas han planteado en el marco de la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que se mantiene abierta y que investiga los preparativos del referéndum. Buena parte de la base probatoria del Tribunal Supremo partió de las diligencias ordenadas por el juez del 13, el fallecido Juan Antonio Ramírez Sunyer. 06/03/2019 13:06

Jesús García Los abogados y la secretaria, viejos conocidos. Algunos abogados que están interrogando a Montserrat del Toro ya la conocían con anterioridad. Esos letrados defienden a los investigados -entre ellos, altos cargos de la Generalitat- en la causa abierta por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona sobre los preparativos del referéndum. Del Toro es la secretaria judicial de ese juzgado, por lo que en los últimos meses ha tenido que tratar con los abogados en multitud de ocasiones a propósito de diligencias, escritos y declaraciones. 06/03/2019 12:59

Jesús García Un 'mosso', de rodillas para ayudar a Del Toro. "Recuerdo perfectamente el muro y luego el acceso a los camerinos, que eran unas escaleras muy estrechas en bajada". "Tengo poca estatura y era imposible pegar un salto de un metro. Un mosso se puso de rodillas y me pidió que utilizara su rodilla como una escalera para subir primero el muro y luego me ayudaron a bajar por el otro lado", explica Del Toro. 06/03/2019 12:56

Jesús García El primer informe de la secretaria. La defensa de Cuixart pregunta a Del Toro sobre un primer informe que elaboró sobre los hechos del 20-S que entregó en el juzgado. Intenta buscar contradicciones entre lo contenido en ese informe y su declaración de hoy. "Estoy bajo juramento y recuerdo ver salir a uno detrás de otro", en alusión a Sànchez y Cuixart. 06/03/2019 12:55

Jesús García Turno de Marina Roig, abogada de Jordi Cuixart. La Fiscalía atribuye al presidente de Òmnium Cultural un papel clave en las movilizaciones del 20-S. 06/03/2019 12:52

Jesús García La abogada del Estado pregunta por qué el dueño del teatro Coliseum puso pegas para que saliera por ese edificio. "No se me comentó, pero lo entiendo", afirma Del Toro. 06/03/2019 12:51

Fernando J Pérez “¿Por qué se planteó salir en helicóptero?”, pregunta la abogada del Estado. “Vi que no se podía salir por la puerta. Eso se transformó en una concentración y se convirtió en un tumulto de gente, no se podía transitar por la calle, inocentemente pensé que se podía salir por otro lado, y solo quedaba por aire”. 06/03/2019 12:50

Fernando J Pérez Se reanuda la sesión con la testifical de Montserrat del Toro. La letrada de la Administración de Justicia del juzgado 13 de Barcelona responde a las preguntas de la abogada del Estado. 06/03/2019 12:45

Jesús García Marchena ordena un receso de 30 minutos. La sesión se reanudará con las preguntas de las otras acusaciones y de las defensas a la secretaria judicial Montserrat del Toro, testigo clave de la jornada del 20 de septiembre de 2017. 06/03/2019 12:10

Fernando J Pérez "¿Hubo colaboración de los funcionarios en los registros?", pregunta el fiscal Zaragoza. "De algunas personas sí, Montserrat Vidal Roca no puso ningún impedimento para dejarme su teléfono, dar contraseñas de acceso a sus archivos… El resto de funcionarios entiendo la situación, pero colaboración… En fin, estamos acostumbrados a que en las entradas y registros colaboración suele haber poca". 06/03/2019 12:09

Jesús García El "miedo" de la secretaria. "Preocupación tuve todo el día. Y miedo tuve a partir de las 21.30 cuando vi lo que había fuera", explica la secretaria judicial a preguntas del fiscal Javier Zaragoza, que va finalizando ya su interrogatorio. 06/03/2019 12:06

Jesús García La salida del teatro. "Corrimos hacia la derecha hasta el primer vehículo no logotipado, que estaba oculto detrás de unas furgonas sí logotipadas. Todo eso, pasada la medianoche", sigue Del Toro. Ya en el coche, llamó al juez. 06/03/2019 12:06

Jesús García Del Toro, en la azotea y las pegas del gerente del Coliseum. Explica que tuvo que ser ayudada para saltar un "murete" de un metro y que después la condujeron al camerino del Coliseum. Allí tuvo que esperar "media hora" porque el gerente del teatro se mostraba poco receptivo a dejarla salir. 06/03/2019 12:05

Jesús García Los guardias se quedan. La secretaria sigue explicando minuciosamente su accidentada salida de Economía. Explicó al teniente que salía "aceptando las condiciones" y con "el acta judicial" y que los guardias tenían "orden de sus superiores de quedarse". 06/03/2019 12:02

Jesús García Finalmente, la salida "alternativa": el teatro Coliseum. "Me ofrecieron salir por el teatro contiguo. Me explicaron que en el edificio de Economía hay, en la segunda planta, que equivale a un cuarto piso, un acceso a una azotea, que no es la última de donde habíamos tomado las fotos, sino un acceso que permite llegar a la azotea del edificio contiguo, que casualmente es el teatro". "Aprovechando el final de una función, saldríamos entre el público. Me dijeron que no tuviera miedo que me acompañarían ocho mossos d'esquadra vestidos de paisano". 06/03/2019 12:01

Jesús García Las gestiones del juez con Trapero. El juez llamó al major de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero para exigirle que, en media hora, facilitara la salida de la secretaria judicial del Departamento de Economía. "Le advirtieron de que debía poner todos los medios de que disponía para que, a la mayor brevedad y en un plazo de media hora que no pudo ser cumplido, del modo que fuera se me permitiera la salida". 06/03/2019 11:59

Jesús García "Me tienes que sacar de aquí". La llamada al juez. Cuanto tuvo cobertura, Del Toro llamó al magistrado sobre las 22.45. Recuerdo que solo le dije: 'Me tienes que sacar de aquí. No podemos salir por la puerta principal y no hay opción. No hay salida. Me dijo 'no te preocupes, voy a hacer lo que pueda". 06/03/2019 11:58

Fernando J Pérez La tercera oferta de salida. "En vez de un pasillo de civiles, un pasillo de la Brigada Móvil de los Mossos, solo transitado por mí. No podían garantizar la seguridad de los agentes ni la custodia de los efectos intervenidos por la Guardia Civil. Ni como persona ni como profesional podía permitirse este tipo de salida", afirma Del Toro. 06/03/2019 11:57

Fernando J Pérez Segunda oferta de salida. "Me ofrecen un pasillo de civiles a cada lado, podía salir no sé hasta dónde, pero por las mismas razones que rechacé la primera oferta, rechacé la segunda: no podían asegurar que saliéramos como comitiva judicial", recuerda la secretaria judicial. 06/03/2019 11:56

Fernando J Pérez La primera oferta de salida. "Tuve tres ofertas, se dirigieron siempre a mí a través del responsable de la Guardia Civil. El teniente, para protegerme de contactos personales con quien él considera que no convenía que me conocieran, hizo de intermediario. Lo primero es que yo sola saliera por la puerta principal custodiada por dos mossos de seguridad, agentes normales, con chaleco antibalas, me acompañarían hasta donde no hubiera gente y que en la primera boca de metro regresara como pudiera .Esa opción ni la contemplé. No había pasillo, tenía que cruzar por mitad de la gente. Era inadmisible: soy parte de la comisión y tengo que salir de la misma forma que entré, y yo con lo que había visto en la puerta no era una opción segura". 06/03/2019 11:56

Jesús García Sànchez no podía disolver la concentración. "No quería que se me identificara ni supiera quién soy. Me quedé en el pasillo por donde salieron las tres personas. Primero salió Jordi Sànchez, luego Jordi Cuixart. Vi cómo una persona con un micrófono de TV-3 les seguía preguntando", explica Del Toro. "Y unos pasos por detrás", sigue, "vi al teniente de la Guardia Civil que sale también cabizbajo. Le miro y me hace igualmente que 'no' con la cabeza. Hablamos y me dice que Sànchez le había comentado que no podía hacer nada para retirar el contingente de gente, de civiles, que se había aglomerado en la puerta. Que no se podían retirar". 06/03/2019 11:49

Fernando J Pérez Una avalancha y gente que queda aplastada contra el cristal, en el exterior, cuenta Del Toro. "Me asusto, veo que impacta una botella de agua contra el cristal, y me retiro al despacho que estaba ocupado por Sànchez, Cuixart y el teniente de la Guardia Civil viendo cómo iba a realizar la salida". 06/03/2019 11:48

Jesús García La salida de Economía. Del Toro afirma que, poco antes de las 22.00, la comitiva judicial ya estaba dispuesta y "preparada" para salir. Este aspecto, la hora de salida, es uno de los aspectos más polémicos de lo ocurrido en Economía el 20-S. 06/03/2019 11:46

Jesús García La aglomeración de ciudadanos. "Tal era la gente que había varias capas de cabezas. No sé cómo definirlo de un modo más gráfico", dice la secretaria judicial. 06/03/2019 11:45

Fernando J Pérez "Personas de paisano controlaban las entradas y salidas de la consejería", describe la secretaria judicial Del Toro. 06/03/2019 11:45

Jesús García La azotea y el helicóptero. Del Toro explica que subió a la azotea del edificio de Economía a las 21.15 "con los registros terminados". Los guardias le dijeron que no subiera porque "no merecía la pena". La describe como una azotea "difícilmente transitable. Comprendí que mi petición inicial de un helicóptero no habría sido viable porque estaba llena de antenas y cables". "Miré abajo y vi un mar de gente, que es lo que nos esperaba a la salida por la puerta principal. En ese momento, tomé fotografías de lo que se veía desde allí arriba. La multitud de gente llegaba hasta la plaza de Cataluña, se extendía por las calles perpendiculares". Del Toro dice que la intención de las fotografías era "incorporarlas al informe" que pensaba ya entonces elaborar al día siguiente sobre "las incidencias ocurridas a lo largo del día", para darlos a conocer tanto al juez como a distintos organismos. 06/03/2019 11:43

Fernando J Pérez Forcadell al megáfono. "Antes de las siete de la tarde, creo, se oía la megafonía, una voz femenina que identifiqué como la de Carme Forcadell, en ningún momento me asomé ni al balcón ni a ventana alguna por recomendación de la policía. Los agentes, que sí se asomaron, me confirmaron que era ella. Era de noche, volvimos a oír el “votarem” (votaremos) y “ni un pas enrere” (ni un paso atrás). 06/03/2019 11:38

Jesús García La llegada de Oriol Junqueras. El fiscal pregunta si le consta la llegada al edificio de Oriol Junqueras en algún momento del día. Del Toro explica que oyó "un tumulto desde el exterior" y le explicaron que acababa de entrar Junqueras. "Como su despacho no era objeto de registro, no le di mayor importancia". 06/03/2019 11:35

Fernando J Pérez Incidente con las secretarias de Jové. "En el despacho de Josep Maria Jové, [número dos de Junqueras] vi que pasaba algo en las mesas que estaban al otro lado de la puerta. Las secretarias personales del señor Jové tenían un documento y entendían que el registro no se extendía a sus mesas. El magistrado instructor dijo que se podía acceder a ello. Los policías judiciales se lo expusieron a las secretarias personales. La documentación de la mesa de las secretarias no se incorporó, finalmente". 06/03/2019 11:33

Jesús García Cinco bocadillos a repartir. "A las 16.30, seguíamos en el despacho del señor Jové y apareció un agente de la Guardia Civil con un paquete con algunos bocadillos, cinco o seis, a repartir entre los que estábamos allí", sigue Del Toro a preguntas del fiscal sobre si habían podido comer algo. "Me dijo que una agente de los Mossos le había dado la comida porque se había apiadado de nosotros". 06/03/2019 11:33

Jesús García No se podía salir. "Era imposible pedir comida al exterior", dice Del Toro, que relata con angustia su paso por Economía. "No se podía salir en esas condiciones", cuenta la secretaria judicial, que indica que solamente tuvieron acceso a una máquina de vending con "refrescos y chocolate". 06/03/2019 11:30

Fernando J Pérez Segundo registro. “Sobre las 13.00 vamos al despacho de la señora Natalia Garriga, en la octava planta. Ya iniciado el registro, comparece el teniente de la Guardia Civil y me comenta que ha tenido varias entrevistas con el señor [Jordi] Sànchez [presidente entonces de la ANC] y que las condiciones que le han sido impuestas para permitir el acceso al edificio no eran aceptables para la fuerza actuante, y que teníamos que proseguir sin la presencia de los detenidos. Me dijo que incluso con la dificultad de desplazar a la multitud de la puerta principal, las condiciones eran formar un pasillo humano de civiles a través del cual podrían acceder al edificio los detenidos, y que vinieran sin esposas, sin conducción policial, entrando libremente. El teniente le dijo que no era posible por seguridad jurídica y por integridad de los detenidos y los agentes", rememora Del Toro. 06/03/2019 11:28

Jesús García Los guardias civiles, refugiados en Economía. "A lo largo del día tuvieron que entrar dentro porque había tal aglomeración de gente en la misma puerta que no podían garantizar su propia seguridad", explica Montserrat del Toro. La secretaria explica que los detenidos no llegaron para estar presentes en el registro, pero que el juez indicó que continuara sin ellos igualmente (a través de sus abogados, los encausados habían renunciado a estar presentes en los registros). 06/03/2019 11:28

Jesús García Gritos de "no saldrán". Del Toro explica que se oía mucho "ruido" de la calle. "Desde el interior es un murmullo constante". Alrededor de las 11.00, empezó a oír mensajes por megafonía. El fiscal pregunta si recuerda qué lemas coreaban. "Hablaban en catalán. Por la mañana era 'votaremos', 'no saldrán', 'no pasarán', son frases sueltas que uno podía oír". "Me dijeron que no me acercara a la ventana porque había gente con móviles y cámaras". 06/03/2019 11:23

Fernando J Pérez Primer registro. “A las 9.30 subimos a la planta segunda, donde está la oficina de procesos electorales. La policía judicial tiene un incidente con un funcionario que les saca una foto, y le piden que la borre, y él la borra. Me dicen que el señor García Ramírez, responsable de la asesoría jurídica del departamento, solicita ser notificado del auto, le notifico la parte dispositiva que nos autoriza a entrar en las dependencias y le doy la copia. Luego se marcha. Regresamos a Procesos Electorales. La señora Vidal Roca era la única presente en el momento. Llamo desde su despacho al magistrado instructor y exponerle la situación a la que nos estábamos enfrentando. Le doy cuenta de todo y le pregunto si inicio el registro sin la presencia de las personas, me dice que lo haga sin perjuicio de que si alguno de ellos compareciera se hiciera constar en el acta”. 06/03/2019 11:22

Jesús García La negativa de la intendente de Mossos Teresa Laplana a enviar efectivos. Del Toro relata un segundo incidente, esta vez con la intendente de los Mossos d'Esquadra Teresa Laplana. "Era un registro judicial. Nadie en ningún momento intentó ponerse en contacto conmigo. Todas las comunicaciones se hicieron a través del teniente de la Guardia Civil, que era el responsable de la policía judicial y de la investigación". La secretaria explica que uno de los oficiales de la Guardia Civil vio cómo hablaba con Laplana. "No oí la conversación. Solo pude ver que se acercó a ella y estuvieron hablando de un modo serio y pausado. Y vi que, al cabo de unos minutos, el teniente se gira, me mira y me hace 'no' con la cabeza". El teniente le trasladó después que había pedido que se adoptaran medidas de seguridad para formar un cerco alrededor de la puerta y que la señora Laplana había dicho que era innecesario y consideraba que no se tenía por qué producir ningún altercado de orden público". 06/03/2019 11:19

Fernando J Pérez Cuando la secretaria judicial le pareció ver que un joven escupía a un guardia, sobre las nueve de la mañana habló con el teniente de la Guardia Civil al mando: "Le dije que había que llamar [a los Mossos] porque había visos de que iba a desbordarse la situación". 06/03/2019 11:18

Jesús García Primer incidente con un guardia civil a las 9.00. El fiscal pregunta cuándo empezó a notar la presencia de ciudadanos frente a Economía. "A las 9.00 observo que ya empieza a amontonarse mucha gente. Se lo comento al teniente de la Guardia Civil porque veo un incidente muy desagradable con un agente de la Guardia Civil a través del cristal". "¿Qué pasó?", pregunta el fiscal. "Una persona se acercó muy cerca del guardia civil que custodiaba la puerta de acceso y le puso una bandera muy cerca de la cara y le grita algo y a mí me da la sensación de que le escupe". 06/03/2019 11:16

Fernando J Pérez Los primeros momentos en la Consejería. En el atrio había dos mossos de seguridad ciudadana a los que comunicamos a qué veníamos, nos dejaron acceder a una mesa al fondo, y allí nos identificamos nuevamente a un ordenanza. Hubo un momento de desconcierto: le pedimos al ordenanza que buscara a la persona del edificio que fuera la máxima responsable según el organigrama que tuviera a su disposición. Había algún que otro funcionario que entraba a trabajar. Sobre las 8.30 me retiré y comparecen dos personas que se identifican como abogados de la Generalitat, y me dicen que saben que no pueden ser objeto de notificación, y que estaba a la espera de que compareciera un responsable. 06/03/2019 11:14

Jesús García Dificultades para encontrar los despachos. Del Toro recuerda que las diligencias eran "secretas" y que se presentaron en Economía dos abogados de la Generalitat. "Les comenté que no podía notificarles el auto", del que solo tenía la parte dispositiva por encontrarse la causa bajo secreto de sumario. La secretaria pidió localizar al máximo responsable del edificio. Y también, localizar los despachos que iban a registrar. "Nadie nos daba razón de dónde estaban las cosas". 06/03/2019 11:13

Jesús García La entrada en Economía y los vehículos. "Franqueamos la puerta a las ocho en punto, que es cuando abrieron de cara al público. Los tres vehículos se dejaron justo en la puerta para que la salida y el trayecto hasta la puerta fuera lo más corto posible", explica Del Toro, paso a paso y pausadamente, sobre la jornada del 20-S. 06/03/2019 11:11

Jesús García Registros y detenciones. "El juez había acordado el registro a la misma hora en los distintos domicilios y despachos. Y una vez finalizados esos registros, donde se supone que a primera hora podrían haber sido encontrados, la policía judicial se encargaba de su conducción a la consejería". El fiscal pregunta si había una "orden de detención" contra Jové y otros responasbles de Economía. "No lo recuerdo", afirma la secretaria judicial. 06/03/2019 11:09

Jesús García Los cuatro despachos de los registros de Economía. "El registro al que yo me quedé por ser en principio el más complejo eran cuatro entradas en un mismo edificio", dice en alusión al registro en "determinados despachos" de la sede de Economía. Se trataba de cuatro despachos: los de Josep Maria Jové, Natàlia Garriga, Mercedes Martínez y la oficina de procesos electorales. 06/03/2019 11:07

Jesús García Los hechos del 20 de septiembre de 2017. El fiscal Javier Zaragoza empieza el interrogatorio directamente con el 20-S. "Vinieron a recogerme a la Ciudad Judicial y nos trasladamos en coche hasta la conselleria" de Economía, explica Del Toro. La secretaria asistía a los registros ordenados por el entonces titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, en una cuarentena de edificios de la Generalitat por los preparativos del referéndum. 06/03/2019 11:06

Fernando J Pérez El presidente del tribunal advierte al público de que se expulsará de la sala a todo el que sea percibido utilizando un teléfono móvil [en la idea de no captar la imagen de Montserrat del Toro, letrada de la Administración de Justicia del Juzgado 13 de Barcelona] 06/03/2019 11:04

Jesús García La secretaria judicial declara sin que se exhiba su imagen. Comienza la declaración de la secretaria del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Montserrat del Toro. Marchena anuncia que no se exhibirá por señal institucional la imagen de la secretaria y pregunta a las partes si tienen algún inconveniente. El presidente del tribunal recuerda que no supone una merma de publicidad del proceso. El fiscal Javier Zaragoza dice que es "una medida absolutamente necesaria para garantizar su protección, ya que vive en Barcelona". El abogado de Oriol Junqueras, Andreu van den Eynde, considera que no debería ejercer esa protección "simbólica" y califica a la testigo de "muy controvertido". Jordi Pina señala que no tiene "ningún inconveniente" en que no se difunda su imagen. Pero se opone a las motivaciones del fiscal en el sentido de que "vive en Cataluña o Barcelona". 06/03/2019 11:03

Jesús García Finaliza la declaración de Pérez de los Cobos. Marchena le agradece que su testimonio ha sido "esencial" para las acusaciones y las defensas. 06/03/2019 10:58

Fernando J Pérez La abogada del Estado solicita incorporar como prueba el auto de sobreseimiento del Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona, no firme, sobre las actuaciones policiales realizadas en el colegio Infant Jesús de Barcelona. “El desenlace jurisdiccional en otro procedimiento no determina un interés especial por parte de la sala”, afirma Marchena. 06/03/2019 10:58

Jesús García Mandato judicial "cumplido". Turno de Francesc Homs, que pregunta a Pérez de los Cobos si considera un "éxito" la actuación policial. "Se cumplió el mandato judicial porque lo que ocurrió el 1 de octubre no fue un referéndum". "Entre comillas votar sí se pudo", admite el testigo. 06/03/2019 10:54

Jesús García Nueva discusión sobre el auto del TSJC. Ana Bernaola, abogada de Jordi Turull, pide a Pérez de los Cobos que aclare si las instrucciones de la Fiscalía decaían o no con la entrada en vigor del auto del TSJC. La abogada dice que los propios informes policiales contradicen esa tesis. "Son cosas distintas", aclara Pérez de los Cobos. "El auto decía que cesaría el ministerio fiscal, pero en ningún caso pone que deje de permanecer la vigencia de las instrucciones". 06/03/2019 10:52

Fernando J Pérez "¿Por qué asumieron los daños personales y materiales?", pregunta Mariano Bergés. "Había un auto absolutamente claro de la magistrada que había que llevar a efecto con la mayor profesionalidad, no se actuó a cualquier precio. Se asumen las consecuencias de una actuación policial en cumplimiento de un auto, como se hace siempre. En ningún momento se planteó permitir que la actividad ilegal se desarrollara, no contemplo incumplir el mandato judicial", recuerda Pérez de los Cobos. 06/03/2019 10:51

Jesús García Turno de Mariano Bergés, abogado de la exconsejera Meritxell Borràs, que pregunta por qué fue prioritario retirar material antes que cerrar colegios. Pérez de los Cobos niega, a preguntas de la defensa, que se impidiera el referéndum "a cualquier precio", pero matiza que sí se "asumieron las consecuencias de una actuación policial". 06/03/2019 10:50

Fernando J Pérez Pérez de los Cobos, sobre la intervención policial el 1 de octubre. "La hicieron unidades muy duchas en manifestaciones y altercados de orden público, muy acostumbradas a intervenciones de este tipo y actúan con los criterios de actuación que recoge nuestra normativa" 06/03/2019 10:32

Jesús García Las hipótesis del dispositivos el 1-O."No tenía una previsión de cuánta gente podía haber en cada local", explica Pérez de los Cobos, que insiste en dos grandes "condicionantes" del dispositivo: la "actitud" de la gente ante esos colegios y la "disposición" de los Mossos a cumplir la orden judicial de impedir el referéndum. 06/03/2019 10:28

Jesús García Turno de Àlex Solà, uno de los tres abogados que defiende a Jordi Cuixart, el presidente de Òmnium Cultural. 06/03/2019 10:15

Fernando J Pérez Acuerdos y discrepancias con Trapero. "Estoy de acuerdo con el señor Trapero con la parte de que cualquier intervención debe buscar siempre garantizar la seguridad de los ciudadanos, y con mucho más énfasis cuando hay personas vulnerables. En lo que no estoy de acuerdo es que eso se convirtiera en el fin último de la actuación cuando tenemos un mandato que nos ordenaba unas actuaciones muy claras", dice Pérez de los Cobos. 06/03/2019 10:14

Jesús García Golpes en la cara. El abogado pregunta si hubo golpes en extremidades superiores de ciudadanos, así como en la cara. "Hubo multitud de intervenciones y golpes que afectaron a distintas partes del cuerpo" de los ciudadanos, explica De los Cobos. "Ninguno de los informes me llega con el detalle de en qué han consistido las actuaciones", insiste el testigo. Pina también pregunta por el uso de "gas pimienta" en una escuela de Aiguaviva (Girona). "Lo ignoro". 06/03/2019 10:13

Fernando J Pérez "No hubo ninguna carga policial", reitera De los Cobos. "¿Qué entiende por carga?", le pregunta el abogado Pina. El testigo repite la explicación del martes: "Desde el punto de vista de técnica policial es una actuación contundente para disolver una manifestación o desalojar un centro o un espacio. Ese día [el 1 de octubre de 2017] no se disolvió ninguna manifestación ni tampoco se practicó ningún desalojo", recuerda el coronel de la Guardia Civil. La explicación abre un rifirrafe entre el letrado y el juez Marchena. "No intentemos, como no le guste una respuesta, advertir al testigo de que puede convertirse en un delincuente", le reprende el magistrado al abogado cuando este le dice a De los Cobos que puede estar mintiendo al decir que no hubo cargas el día del referéndum ilegal. 06/03/2019 10:08

Jesús García Los encapuchados. Pina pregunta a Pérez de los Cobos por qué afirmó ayer que había personas "encapuchadas" el 1-O. "En el informe que recibí de la Jefatura Superior de Policía hacía referencia a que habían encontrado personas encapuchadas en algunos locales". 06/03/2019 10:04

Jesús García La intervención en Infant Jesús. Pina pregunta por la actuación policial en un centro privado -Infant Jesús de Sarrià, donde votó el expresident Artur Mas-. Pérez de los Cobos dice que no conoce el caso concreto. 06/03/2019 10:02

Jesús García Actuar o no actuar. La defensa pregunta por qué en algunas localidades intervinieron los antidisturbios durante el 1-O y en otras ni aparecieron. "En Badalona y Terrassa no hubo intervención, en L'Hospitalet y Sabadell sí. ¿Hay algún criterio?", pregunta Jordi Pina. "Que yo sepa no", responde De los Cobos. 06/03/2019 10:01

Jesús García División del terreno entre policías. Pérez de los Cobos detalla por qué la Guardia Civil actuó en unas zonas y la Policía en otras. El criterio fueron las "antiguas demarcaciones policiales" que había en Cataluña antes del despliegue de los Mossos, detalla. 06/03/2019 10:00

Jesús García Resistencia pasiva y activa. Pérez de los Cobos afirma que hubo resistencia "pasiva" durante el referéndum, pero también y "en la mayoría de los casos", esa resistencia se convirtió en "activa". 06/03/2019 09:57

Jesús García No hay contradicción, sino matices. Tras escuchar el audio, las dos frases pronunciadas por Pérez de los Cobos resultan bastante parecidas. En la fase de instrucción dijo: "El cumplimiento de la ley está por encima de la convivencia ciudadana". En la sesión de este miércoles ha afirmado: "En un Estado de derecho es imposible la convivencia ciudadana sin el respeto a la ley" 06/03/2019 09:55

Jesús García Posible contradicción de Pérez de los Cobos. El tribunal permite que se escuche un fragmento del audio de la declaración del testigo en búsqueda de una posible contradicción sobre una afirmación del testigo relacionada con la convivencia ciudadana y el cumplimiento de la ley. 06/03/2019 09:51