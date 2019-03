La Policía y la Guardia Civil acusan a los Mossos de “inactividad” para impedir la consulta del 1-O

El jefe de la Guardia Civil en Cataluña durante el 1-O, Ángel Gozalo (d), a su llegada este jueves al Tribunal Supremo. En vídeo, declaración de Sebastián Trapote, responsable de la Policía Nacional el día del referéndum. MARISCAL (EFE) / VÍDEO: EFE-EPV

La declaración este jueves en el juicio del procés de los responsables de la Policía y la Guardia Civil durante el 1-O ha puesto en evidencia una situación que ya se había podido deducir de las sesiones anteriores pero que ha quedado ahora más clara: la coordinación entre los tres cuerpos (Policía, Guardia Civil y Mossos) a los que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña encomendó la tarea de impedir la consulta independentista no funcionó desde el principio debido, sobre todo, a la resistencia de los jefes de la policía catalana a recibir órdenes y ayuda externa. Las sospechas de los responsables policiales sobre la falta de colaboración de los Mossos empezaron el día 19 de septiembre y fueron creciendo a medida que se acercaba el 1-O por la actitud de la policía autonómica en operaciones realizadas en las jornadas previas. A pesar de ello, Interior dejó en manos de los agentes catalanes la puesta en marcha del dispositivo policial la jornada de votación hasta que, a primera hora de la mañana, comprobó la “inactividad” de estos.

Los responsables de la Policía y la Guardia Civil han coincidido casi punto por punto en las explicaciones que han ofrecido al tribunal desde que, el 21 de septiembre de 2017, el fiscal superior de Cataluña designó al teniente de la Guardia Civil Diego López de los Cobos como coordinador del dispositivo de seguridad de los tres cuerpos. Ambos han señalado que el exjefe de la policía autonómica, Josep Lluís Trapero (acusado de rebelión en la Audiencia Nacional) protestó ante este nombramiento y defendió que la policía autonómica podía encargarse sola de la tarea encomendada por el fiscal: evitar que se celebrara la consulta independentista, que había sido suspendida por el Tribunal Constitucional. En una de las primeras reuniones, el fiscal hizo ver a Trapero que su plan de actuación era apropiado para unas elecciones normales, pero no para un dispositivo destinado a impedir una convocatoria electoral ilegal. “Todos éramos conscientes de que ese día iba a ser muy complicado”, ha señalado Sebastián Trapote, responsable de la Policía Nacional el día del referéndum.

El teniente general Ángel Gozalo, máximo responsable de la Guardia Civil en Cataluña durante el procés, ha puesto como ejemplo de la actitud de los Mossos la entrada en un almacén de la empresa Unipost en Terrassa (Barcelona) el 19 de septiembre en cumplimiento de un auto judicial. “La comitiva [de la Guardia Civil] encontró una serie de personas que obstaculizaban el cumplimiento de este auto”, ha afirmado. Los guardias que ejercían como policía judicial, pidieron ayuda a la policía autonómica, "pero hubo un lapso de 40 minutos” hasta que contestaron. “Se nos tuvo mucho tiempo en espera. Ese día percibí que algo estaba fallando. Si pedimos unos apoyos y hay una respuesta que no era especialmente adecuada ni oportuna…”.

Esta situación llevó al Ministerio del Interior a trabajar con un doble plan: uno que pasaba solo por prestar tareas de auxilio a la policía autonómica y otro, para sustituirlos si los agentes catalanes no actuaban. “Había muchos indicios”, ha afirmado el comisario Trapote. “Existían sombras de duda”, ha explicado el teniente general Gozalo.

Durante el interrogatorio, la fiscal Consuelo Madrigal ha preguntado si en los días previos ya se contemplaban “escenarios de posible peligro”. “Sí, contemplábamos un escenario difícil. Siempre hemos contemplado que el 1-O iba a ser un escenario difícil”, ha dicho Trapote. La fiscal ha preguntado también si los días 29 y 30, la Policía ya “sospechaba” que los Mossos podían “no dar cumplimiento” al auto dictado el 27 de septiembre por la juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Mercedes Armas, que instaba a impedir el referéndum. “Teníamos la percepción de que pudiera darse esta situación, pero evidentemente no lo comprobamos fehacientemente hasta el 1 de octubre a primera hora de la mañana”, ha afirmado el comisario.

La brigada de información de la policía se desplegó por los centros de votación la madrugada del 1-O y, antes de las 7.00 Trapote ya tenía información de que los Mossos no estaban cumpliendo la orden judicial. En la misma línea ha incidido Gozalo, quien consideró que la presencia de los Mossos además de ser “escasa” era con una “equipación” poco “adecuada” porque eran patrulleros y no agentes antidisturbios.

El responsable de la Policía ha explicado una conversación que mantuvo a las 7.15 con Pérez de los Cobos: “Llamo al coordinador y le informo de los datos que yo tengo. Me dice que me llama en un momento, que tiene que hablar con el secretario de Estado [José Antonio Nieto]. Al momento me dice que teníamos dos planes, el a y el b. El a era colaborar con la policía autonómica y darle apoyo. Y el b, sustituirlos. Ponemos en marcha el plan b”.

A partir de ese momento, las unidades de intervención de la Policía y la Guardia Civil empiezan a ir hacia los colegios, ante muchos de los cuales hay ya centenares de ciudadanos. “Eso estaba todo perfectamente organizado”, ha afirmado Trapote. “Sabían cómo hacer resistencia, había llamamiento en redes, hacían cadenas humanas, nos bloqueaban el paso, agredían e insultaban, trataban de dificultar no solo la entrada sino también la salida”. Ante esta situación, los agentes “no tuvieron más remedio” que usar la fuerza, ha señalado el comisario, que ha defendido que se actuó de forma “congruente, proporcional y racional”. “La policía no una la fuerza de forma gratuita”, ha dicho.