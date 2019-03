El juicio del ‘procés’, en directo | Los ‘observadores’ internacionales testifican en la vista

EL PAÍS El responsable de Diplocat se desvinculó de la financiación del 1-O. En su testimonio del pasado 14 de marzo, el que fuera máximo responsable del Consejo de la Diplomacia Pública (Diplocat), Albert Royo, intentó desvincular este consorcio público-privado de la política exterior de la Generalitat. “Diplocat no organizó ningún referéndum ni estuvo involucrado en ningún referéndum”, sostuvo Royo. Crónica de Reyes Rincón. Foto: Albert Royo (segundo desde la derecha) en una imagen de 2013. (ACN) 27/03/2019 09:10

EL PAÍS Tres grupos de "observadores". La organización del referéndum requirió a tres grupos de expertos: The Hague Centre for Strategic Studies, dirigido por Daan Everts.

El dirigido por Helena Catt, que testifica hoy (13 personas).

que testifica hoy (13 personas). La delegación parlamentaria dirigida por el esloveno Dimitrij Rupel (33 personas). 27/03/2019 09:07

EL PAÍS Los gastos destinados para la organizacion del 1-O, según la Guardia Civil. 27/03/2019 08:54

EL PAÍS El gasto en los "observadores". El informe de la Guardia Civil sobre los fondos públicos supuestamente malversados por la Generalitat en el referéndum del 1-O ascendió a 192.000 euros y corrió a cargo del Diplocat, el Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña. Los agentes señalaron como máximo responsable de estos pagos al exconsejero Raül Romeva, uno de los 12 imputados. Hemeroteca | La Guardia Civil eleva a 1,9 millones la malversación en el referéndum ilegal del 1 de octubre. Un informe sostiene que Junts pel Sí pudo usar subvenciones para sufragar gastos de la consulta independentista. Reportaje de Reyes Rincón y Óscar López-Fonseca. Foto: El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, en 2918 en Berlín. (Efe) 27/03/2019 08:53

EL PAÍS ¿Quién es Baena? "Un testigo clave. Y de relumbrón, pues fue condecorado por el Gobierno de Mariano Rajoy por su papel en el procés". Análisis de Xavier Vidal-Folch. Foto: El teniente coronel Daniel Baena (a la derecha) en un acto de la Guardia Civil. (Efe) 27/03/2019 08:26

EL PAÍS Baena: Cataluña era un "polvorín". El teniente coronel Daniel Baena calificó ayer de "insurreccional" el periodo tanscurrido entre el 20 de septiembre y la aplicación del 155. Crónica de Reyes Rincón. Foto: El juez Marchena, en el centro, con el resto de jueces que forman el tribunal, durante la sesión de este martes. (Efe) 27/03/2019 08:18

EL PAÍS El teniente coronel gana el duelo. Este martes, las defensas no fueron capaces de poner contra las cuerdas al teniente coronel de la Guardia Civil Daniel Baena, que coordinó todas las investigaciones. Baena estuvo detrás de todas las investigaciones que han servido a la Fiscalía para respaldar sus acusaciones. Desde la malversación a la rebelión pasando por la desobediencia. Crónica de Pablo Ordaz. Foto: Algunos de los acusados por el procés, detrás de sus abogados, durante la sesión de este martes en el Supremo. (Efe) 27/03/2019 08:15

EL PAÍS Hemeroteca | Polémica sobre la contratación de los expertos. El centro holandés que ‘supervisó’ el referéndum niega que fuese ilegal que la Generalitat les contratase El exdiplomático Daan Everts, jefe de uno de los equipos de observadores internacionales, aseguró no importarle de dónde procedía el dinero para supervisar la consulta. Entrevista de Isabel Ferrer. Foto: El embajador Daan Everts, jefe de los Observadores Internacionales para el referéndum catalán del Hague Centre for Strategic Studies. (Joan Sánchez) 27/03/2019 07:48

EL PAÍS Una experta electoral y un exdiputado. Testifican hoy Helena Catt, exdirectora de la Comisión Electoral de Nueva Zelanda, y el exdiputado socialdemócrata alemán Felix von Grünberg. Catt y Von Grünberg formaron parte del grupo contratado por la organización del plebiscito para ejercer como "observadores internacionales". 27/03/2019 07:46

EL PAÍS Buenos días, Comenzamos aquí el relato de la nueva jornada del juicio del procés, marcado hoy por el testimonio de los llamados "observadores internacionales". 27/03/2019 07:39

Fernando J Pérez Con el percance de salud del testigo secretario de los atestados termina la 22ª sesión del juicio del procés. Mañana miércoles serán interrogados los observadores internacionales del referéndum ilegal de autodeterminación del 1-O. 26/03/2019 17:59

Fernando J Pérez El siguiente testigo se encuentra indispuesto, anuncia Marchena, y el médico forense ha estado atendiéndole y no está en condiciones de prestar declaración, con lo que se le citará en una nueva ocasión. La letrada Marina Roig solicita al tribunal que el testigo saliente, Baena, no se ponga en contacto con el siguiente declarante, secretario de los atestados y mano derecha de aquel. "Se puede y se debe [hacer asi]", dice Marchena 26/03/2019 17:55

Jesús García Finaliza la declaración del teniente coronel Daniel Baena. 26/03/2019 17:54

Jesús García Turno de Mariano Bergés, abogado defensor de la exconsejera de Trabajo Dolors Bassa. El abogado pregunta si hay alguna anotación sobre Bassa en la agenda Moleskine de Josep Maria Jové, considerado arquitecto del 'procés'. El abogado intenta desvincular a Bassa del núcleo del proceso de independencia. Consigue que el teniente coronel responda que Bassa no aparece vinculada ni a las llamadas para obtener voluntarios ni a los llamamientos para participar en movilizaciones. 26/03/2019 17:52

Jesús García Un "lapsus" sobre Forcadell. Turno de Olga Arderiu, abogada de Carme Forcadell. La abogada recuerda que, esta mañana, Baena ha explicado que en la agenda Moleskine de Josep Maria Jové se mencionaba el futuro nombramiento de Carme Forcadell como presidenta del Parlament. Y le indica que eso no existe. "Pues entonces será lo que conste en diligencias", dice el tenient coronel, quien afirma que ha podido haber tenido un "lapsus". 26/03/2019 17:50

Jesús García La obediencia de la Guardia Civil. "Yo recibo una orden y la cumplo. Lo que no hace la Guardia Civil es interpretar lo que dice el fiscal", explica Baena en su última intervención a preguntas de Marina Roig. 26/03/2019 17:48

Fernando J Pérez El teniente coronel Baena se remite cada vez con más frecuencia a lo que consta en las diligencias ante las preguntas de los abogados. Su visión del sumario, a diferencia de la de sus subordinados, es más panorámica y menos centrada en los detalles concretos de la instrucción. 26/03/2019 17:47

Jesús García Entrada y registro en la sede de Òmnium. La abogada pregunta por qué la Guardia Civil pidió el registro de la sede de Òmnium Cultural. "La línea de investigación nos hace pensar que puede haber pruebas e indicios en esta sede. Se solicita al juez del 13 y nos la concede". "¿Pruebas o indicios de qué delito?" "De malversación... todos los delitos del juzgado de instrucción número 13. Lo que conste en diligencias", responde, cada vez más impaciente, el teniente coronel. 26/03/2019 17:45

Jesús García "Investigamos a personas que no hacen cosas, no entidades", insiste Baena a preguntas de la abogada de Jordi Cuixart. 26/03/2019 17:40

Jesús García La investigación "urgente" del 20-S. Las primeras diligencias sobre los hechos del 20-S, explica Baena, se elaboraron de forma "urgente" y con apenas "cuatro gestiones". El teniente coronel asegura que se hicieron esas diligencias preliminares por orden del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que después remitió el expediente a la Audiencia Nacional. La abogada Marina Roig asegura que fue al revés, que primero se remitieron a la Audiencia Nacional y después al juez del 13. 26/03/2019 17:38

Jesús García Turno de Marina Roig, abogada de Jordi Cuixart, que pregunta si se incluyeron en los atestados discursos del presidente de Òmnium Cultural. "Si constan en los atestados, constan", responde Baena. Su interrogatorio camina ya hacia las seis horas. 26/03/2019 17:36

Jesús García Jordi Pina pregunta por qué, en un atestado policial, se vinculó a Jordi Turull con un delito de malversación antes de ser consejero de Presidència. "No investigamos cargos públicos, investigamos personas", responde con problemas Baena. 26/03/2019 17:34

Jesús García Dos investigaciones "totalmente distintas". Baena defiende que la investigación impulsada por la Fiscalía y la dirigida por el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona "son dos cosas totalmente distintas". "El 13 es una investigación concreta sobre unas personas que pueden haber cometido unos delitos. La instrucción de la Fiscalía se emite para evitar la cartelería del referéndum. Cuando esas investigaciones evolucionas, ya se incorporan al 13". 26/03/2019 17:30

Fernando J Pérez El teniente coronel de la Guardia Civil Daniel Baena está siendo un testigo complicado para los abogados defensores. El máximo responsable de la investigación sobre el referéndum del 1 de octubre está defendiendo en cada respuesta que su actuación estuvo amparada en la ley y controlada por jueces y fiscales. 26/03/2019 17:30

Fernando J Pérez "Yo cuento aquí lo que viví, no lo que está en los atestados", le contesta el teniente coronel Baena a Jordi Pina. El juez Marchena respalda esta posición del testigo y dice que es incluso "más sano" para la vista oral. 26/03/2019 17:25

Jesús García Actuación de la Guardia Civil en El Vallenc. El abogado pregunta pregunta por la actuación de la Guardia Civil en la sede del semanario El Vallenc, de Valls Tarragona) adonde los agentes acudieron en busca de material para el referéndum. "Creo que no fue ordenada por el juzgado de instrucción número 13, sino que se enmarca en cumplimiento de la instrucción de Fiscalía para poder inspeccionar naves", contesta Baena. 26/03/2019 17:24

Jesús García Las urnas del referéndum. El abogado pregunta si encontraron las urnas antes del 1 de octubre. "Yo no estaba buscando urnas", dice Baena. "Las hemos visto en los vídeos". Pina insiste en preguntar si la Guardia Civil ha encontrado algún rastro de contratación del expediente de compra de urnas. "No", afirma el testigo. 26/03/2019 17:21

Jesús García Las declaraciones de Santiago Vidal. El abogado Jordi Pina pregunta por las declaraciones del exmagistrado Santiago Vidal que motivaron el inicio de las diligencias del juzgado de investigación número 13 de Barcelona. Baena defiende que, de las declaraciones públicas de Vidal, sí se podía iniciar la investigación de un delito de malversación. "Hizo referencia a que tenía los datos censales de los ciudadanos de Cataluña". 26/03/2019 17:13

Fernando J Pérez Turno para Jordi Pina, defensor de Jordi Turull, exconsejero de Presidencia. El letrado pide explicaciones de por qué y cuándo su cliente se querelló contra la unidad de policía judicial encabezada por Baena. "Se denuncia que las actuaciones policiales se están haciendo sin sustento de ningún juzgado. No he tenido acceso a la querella, de hecho no nos han notificado nada, sé que salió en los medios de comunicación contando que se había interpuesto". 26/03/2019 17:11

Fernando J Pérez El teniente coronel Baena empieza, quizá, a acusar el cansancio después de siete horas de permanencia en el Supremo -cuatro horas y media respondiendo a preguntas-. Sus respuestas a la abogada Bernaola, aunque siguen siendo correctas, denotan un punto de impaciencia. 26/03/2019 17:07

Fernando J Pérez "Si incluimos en los atestados elementos favorables para la persona investigada, hacemos una investigación prospectiva", sostiene el teniente coronel Baena. 26/03/2019 17:00

Fernando J Pérez El juez Marchena interrumpe por tercera vez a la letrada Ana Bernaola para decirle que los atestados policiales por los que pregunta al teniente coronel Baena no van a ser objeto de examen para el tribunal. 26/03/2019 16:59

Jesús García Las movilizaciones sociales y la "presión". A preguntas de la abogada, el teniente coronel dice que las movilizaciones sociales fueron "determinantes" durante lo que insiste en llamar "periodo insurreccional". "Era un elemento más como hacer una legislación paralela para llegar a la desconexión. Era para hacer una presión y elevar el nivel de conflictividad con el Estado". 26/03/2019 16:50

Fernando J Pérez El documento Enfocats. La abogada de Jordi Sànchez, Ana Bernaola, trata con sus preguntas de quitar relevancia al documento Enfocats -la hoja de ruta del procés hallado en el despacho de Josep Maria Jové y que ninguno de los protagonistas del desafío independentista reconoce-. Al mismo tiempo, se emplea en desvincular a su cliente de los detalles de ese documento. 26/03/2019 16:46

Fernando J Pérez El teniente coronel Baena afirma que si no hubo detenciones de ciudadanos el 1 de octubre fue para evitar un mal mayor. 26/03/2019 16:38

Fernando J Pérez El juez Marchena le replica a la abogada de Jordi Sànchez que la investigación sobre su cliente no deriva de los tuits que escribió desde el año 2012. 26/03/2019 16:37

Jesús García Cuestionar la investigación. La abogada de Jordi Sànchez trata de acreditar que la investigación sobre el procés fue prospectiva, y cuestiona por qué se incluyeron elementos relativos a Jordi Sànchez. Baena replica que las investigaciones se inician por unos hechos y que, cuando surge nuevos indicios, la línea de investigación puede variar. 26/03/2019 16:33

Jesús García La investigación de Fiscalía de 2016 sobre la ANC. El teniente coronel explica que, en 2016, en la primera investigación ordenada por la Fiscalía, se investigó a la ANC porque "lo pidió el fiscal". Baena admite que no sacaron "ninguna conclusión" sobre la ANC ni Òmnium. 26/03/2019 16:30

Jesús García Turno de Ana Bernaola, abogada del despacho Molins & Silva que pregunta en representación de Jordi Sànchez, expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC). "La investigación no era de las subvenciones de ANC y Òmnium, sino de la creación de estructuras de Estado", dice Baena a preguntas de Bernaola sobre el papel de Sànchez y su asociación en las pesquisas de la Guardia Civil. 26/03/2019 16:29

Jesús García La hoja de ruta de 2015. El abogado Francesc Homs trata de hacer incurrir al testigo en una contradicción: si, como ha sostenido, no investigaban "programas políticos", pregunta, ¿cómo es que sí investigaron la hoja de ruta de 2015 aprobada por el Gobierno catalán? Manuel Marchena interrumpe la pregunta porque considera que se le está pidiendo una opinión. 26/03/2019 16:27

Jesús García El CNI catalán. ¿Llegaron a la conclusión de que el Cesicat pudiera desembocar en un CNI catalán?", pregunta Homs "No", dice Baena. "Las investigaciones no son globales, investgamos contratos concreto", insiste el teniente coronel, que sigue defendiendo a capa y espada -y con cierto éxito- la investigación que él mismo dirigió. 26/03/2019 16:24

Fernando J Pérez "Si el Estatuto dice que Cataluña no tiene competencia para recaudar el IVA y si vemos un intento de crear una estructura para gestionar el IVA, lo investigamos", defiende el teniente coronel Baena a preguntas de Homs. 26/03/2019 16:23

Jesús García Turno de Francesc Homs, que pregunta a Baena por las "fuentes de conocimiento" de la investigación de la Guardia Civil. "Nosotros no investigábamos si la Generalitat era competente o no. Investiagmos a personas por si cometen un hecho ilícito". Homs ejerce como codefensa de los acusados Jordi Turull y Josep Rull. 26/03/2019 16:22

Fernando J Pérez El abogado Melero va finalizando su interrogatorio preguntando a Baena sobre el contenido de los atestados que afectan a su cliente, Joaquim Forn, exconsejero de Interior. Las preguntas versan sobre la actuación del 20 de septiembre ante la Consejería de Economía y la petición de un dispositivo de Mossos para ayudar a mantener el orden público y la seguridad de la comisión judicial. 26/03/2019 16:20

Jesús García Los observadores internacionales. Melero trata de demostrar la debilidad de los indicios sobre el pago de observadores internacionales para el procés. "¿El indicio con el que ustedes trabajan es una noticia de prensa?" "Puede ser", responde Baena. 26/03/2019 16:17

Fernando J Pérez El teniente coronel Baena, principal responsable de la investigación de la Guardia Civil sobre el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 sigue defendiendo la pertinencia y la relevancia de los indicios recabados en las distintas actuaciones judiciales sobre el procés. 26/03/2019 16:16

Jesús García La Agencia Tributaria. El abogado recuerda que la Agencia Tributaria formaba parte de las competencias enmarcadas en el Estatut. "La investigación consiste en ver si el desarrollo va más allá de lo que el Estatut permite y si se iba a utilizar para crear una estructura del Estado". Melero pregunta si la agencia sigue abierta y ha sido impugnada por alguien. Baena responde: "La investigación sigue abierta". 26/03/2019 16:13

Jesús García La agenda Moleskine de Jové. El abogado pregunta por las referencias a los Mossos en la agenda Moleskine de Josep Maria Jové, considerado uno de los cerebros del procés. Baena dice que hay solo una alusión de un miembro de la CUP. Melero le recuerda que hay también una anotación sobre que los Mossos "siempre cumplirán las órdenes judiciales". "¿No le ha parecido necesario recordarla?", pregunta Melero. "¿Ahora? No me acordaba", responde el teniente coronel. 26/03/2019 16:12

Jesús García El Enfocats no se corresponde con la realidad, sugiere el abogado. Javier Melero pregunta si la hoja de ruta contenida en 'Enfocats' tuvo correspondencia con la realidad. 26/03/2019 16:10

Jesús García "No hubo ninguna detención exepto las que se hicieron el 1 de octubre y posterior", dice a preguntas de Melero, que trata de desmontar el relato del teniente coronel sobre el "periodo insurreccional" entre el 20 de septiembre y el 28 de octubre. 26/03/2019 16:09

Jesús García Turno del abogado del exconsejero de Interior Joaquim Forn. Javier Melero pregunta al teniente coronel si el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información realizó alguna actividad el día 1-O. Baena contesta que no porque la Guardia Civil estuvo allí para evitarlo. 26/03/2019 16:08

Fernando J Pérez En breves momentos se reanudará la 22ª sesión del juicio del procés. 26/03/2019 16:01

EL PAÍS El jefe de la investigación del 1-O declara que Cataluña era "un polvorín" El teniente coronel Daniel Baena califica de "insurreccional" el periodo tanscurrido entre el 20 de septiembre y la aplicación del 155. Por Reyes Rincón Foto: El tribunal que juzga el procés, durante la sesión de este martes. (EFE) 26/03/2019 15:55

Jesús García El presidente del tribunal, Manuel Marchena, ordena un receso hasta las 16 horas. 26/03/2019 14:16

Fernando J Pérez "¿Propusieron usted balizar un coche?", pregunta Van den Eynde. "Sí, y el juez nos dijo que no. Pedimos más de uno", contesta el teniente coronel Baena. 26/03/2019 14:16

Jesús García "Investigamos conductas de personas que hacen cosas, no de entidades", dice Daniel Baena, que defiende la investigación. El abogado pregunta si leyeron los correos electrónicos de Pere Aragonès, actual vicepresidente de la Generalitat. 26/03/2019 14:14

Fernando J Pérez "¿Han localizado algún mensaje explícito de llamada a la violencia de los señores Junqueras y Romeva?", pregunta Van den Eynde. "No", responde Baena. "¿Y sabe si los independentistas han hecho lema de civismo y pacifismo en sus innumerables manifestaciones?", vuelve el letrado. "Sí", admite el teniente coronel. 26/03/2019 14:14

Fernando J Pérez El letrado Van den Eynde pregunta a Baena por los sucesos del 20 de septiembre de 2017 ante la Consejería de Economía. 26/03/2019 14:11

Fernando J Pérez "A mí el juez nunca me ha ordenado investigar el procés, me ha ordenado investigar el uso de fondos públicos para un fin ilícito", señala el teniente coronel Baena. 26/03/2019 14:03

Fernando J Pérez El letrado Andreu Van den Eynde está tratando de desacreditar la legalidad de las escuchas telefónicas y de las diligencias policiales y judiciales en la investigación del procés. El teniente coronel Baena está defendiendo que las actuaciones se realizaron de acuerdo con la legalidad y con control judicial. 26/03/2019 13:58

Fernando J Pérez El teniente coronel Baena está defendiendo con vehemencia la pulcritud de las investigaciones sobre el procés. Al menos hasta este momento, las defensas no le están haciendo incurrir en grandes dudas o titubeos, como a alguno de sus subordinados que han testificado en jornadas anteriores. 26/03/2019 13:46

Jesús García La multiplicidad de procesos del 'procés'. El abogado de Oriol Junqueras trata de pone el acento en una de las irregularidades que, denuncia, se han producido en la investigación sobre el procés: la multiplicidad de causas penales. Van den Eynde pregunta a Baena por qué no informó a los fiscales y jueces de las investigaciones que llevaba a cabo en las otras causas. 26/03/2019 13:46

Fernando J Pérez "Aquí no ha habido que hacer mucho arco de iglesia, si viendo la tele se ve", afirma el teniente coronel Baena cuando Van den Eynde le reprocha la supuesta superficialidad de las investigaciones sobre el proceso independentista catalán. 26/03/2019 13:42

Jesús García Las reservas de la investigación. El abogado pregunta por qué Baena pidió que las diligencias se mantuvieran secretas. "Si uno está investigando a gente que sabe que están siendo investigadas no se suele dejar". 26/03/2019 13:41

Fernando J Pérez "Nací enfadado yo", se disculpa Van den Eynde cuando el juez Marchena le diga que no se enfade con el testigo si no da las respuestas que le gustaría que diera. 26/03/2019 13:38

Jesús García Investigación que se remonta a 2012. El abogado sigue preguntando por las primeras diligencias ordenadas por la Fiscalía y subraya que algunas investigaciones se remontan a hechos de 2012. "Nosotros no pensamos que el gobierno de la Generalitat quisiera desbordar nada. Investigamos si la contratación rebasa...", dice Baena. 26/03/2019 13:36

Jesús García Objetivo: desacreditar la investigación. El abogado de Junqueras trata de desacreditar la investigación liderada por Baena y apunta al origen: la instrucción de la Fiscalía para investigar el 'procés'. El testigo defiende que la investigación fue eminentemente económica en su origen y que se fue ampliando con los meses y a medida que se aproximaba la fecha del referéndum. 26/03/2019 13:33

Fernando J Pérez Van den Eynde pregunta al testigo por qué investigaron por sedición. "El fiscal nos da la puerta para investigar la inversión de dinero público en estructuras de Estado, lo que primero hacemos es eminentemente una investigación económica. Ese es el primer objeto, de primeras no vamos buscando sediciosos por ahí", responde Baena. 26/03/2019 13:33

Jesús García Ante la negativa de Baena a reconocer que es el responsable del perfil de Twitter Tácito -y, como tal, autor de tuits contra el independentismo- las defensas lo tienen complicado ahora para seguir explorando esa vía. Sobre todo porque el presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha vetado un examen forense para acreditar que Daniel Baena era el titular de la cuenta. Marchena denegó la petición alegando que un “previo filtro telemático” sobre “los plantamientos ideológicos” de testigos no puede ser “presupuesto de validez de los actos de investigación”. 26/03/2019 13:28

Jesús García El abogado Van den Eynde pregunta si sabe que el perfil de Tácito en Twitter dice que es politólogo. El abogado le ha preguntado si es licenciado en Ciencias Políticas. 26/03/2019 13:26

Jesús García Baena niega ser Tácito. El abogado de Oriol Junqueras pregunta al testigo si es responsable de una cuenta de Twitter en la que emitió presuntamente mensajes contra el independentismo con el pseudónimo de Tácito mientras investigaba el procés. "Ya sé por qué lo pregunta", responde Daniel Baena. El teniente coronel niega que sea propietario de esa cuenta con una explicación barroca y alambicada. "Ha habido una asociación con una cuenta... Tenía una cuenta personal y yo seguía a esa cuenta, como a otras... Una información se asoció a esa cuenta y empezó... Se publicó... Ha sido desmentido a prensa, en el Congreso, en el Senado, en la comisión de Interior del Congreso... Y no, no soy propietario de esa cuenta". 26/03/2019 13:25

EL PAÍS El teniente coronel que tuiteaba contra el ‘procés’ mientras lo investigaba. Las defensas tratarán de desacreditar a Daniel Baena, jefe de la investigación del 1-O, por falta de imparcialidad. Por Jesús García. http://cort.as/-G8O6 26/03/2019 13:25

Jesús García Turno de las defensas, que tratarán de desacreditar la investigación liderada por el teniente coronel Daniel Baena. El primero en preguntar es Andreu van den Eynde. 26/03/2019 13:23

Jesús García Turno de Vox. El abogado Pedro Fernández pregunta si Baena estuvo presente en los registros del 20-S y y en el 1-O y el testigo responde que no. 26/03/2019 13:22

Fernando J Pérez Sobre el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI): "¿El personal y los medios estaban orientados a la celebración del referéndum?", pregunta la abogada del Estado. "Sí, por eso actuamos allí", afirma el teniente coronel. 26/03/2019 13:18

EL PAÍS Los vídeos y Marchena. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha vuelto a repetir una idea que lleva semanas reiterando. La sala verá los vídeos pero lo hará al final del proceso, ha dicho ante una petición de la fiscal Consuelo Madrigal. Esta mañana, Jordi Sànchez, expresidente de Assemblea Nacional Catalana (ANC) se ha quejado en Twitter de esta forma de proceder. "¡Una clara vulneración del derecho defensa! Marchena no permite confrontar en este momento procesal las palabras de los guardias civiles con los vídeos de los hechos. No es lo mismo desmentir o contrastar unas palabras cuando se acaban de decir que al cabo de unas cuantas semanas", ha escrito. https://twitter.com/jordialapreso/status/1110465590823714816 26/03/2019 13:11

Jesús García La fecha de los registros. "Nosotros hablamos con el juez, proponemos al juez y es él quien nos dice la fecha", en alusión a los registros ordenados el 20 de septiembre de 2017, apenas unos días antes de la celebración del referéndum. 26/03/2019 13:10

Fernando J Pérez Turno para la abogada del Estado, Rosa Seoane. La letrada vuelve sobre los criterios de investigación y el control judicial y fiscal de las actuaciones de la Guardia Civil. 26/03/2019 13:08

Fernando J Pérez El interrogatorio de la fiscal llega a su fin. Madrigal pregunta a Baena sobre las incidencias del periodo entre el 19 de septiembre y el 27 de octubre de 2017. “¿La actuación de las personas concentradas era espontánea?”, inquiere la fiscal. “No, estaba organizada. Había una común actuación de objetivos, lugares y motivos. Ese periodo de insurrección fue en protesta por la actuación judicial”, responde el teniente coronel. 26/03/2019 13:07

Jesús García Movilizaciones "organizadas". La fiscal pregunta ahora por los incidentes durante el 1 de octubre y otras movilizaciones ciudadanas. Baena afirma que las protesta "estaban organizadas". 26/03/2019 13:06

Jesús García Vuelta a los observadores. El interrogatorio de la fiscal, algo desordenado, vuelve ahora sobre los gastos para observadores internacionales del referéndum. "¿Sabe quién firmó el contrato de la señora Helena Catt?", pregunta Consuelo Madrigal. "Exactamente quién firmó los contratos no lo sé, sé que hubo gastos de desplazamiento y de alojamiento". 26/03/2019 13:03

Jesús García "No me acuerdo" y "consta en diligencias", responde ahora Baena a las preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal, que insiste en pedir al teniente coronel una explicación con alto grado de detalle de aspectos muy concretos de la investigación sobre el 'procés'. 26/03/2019 13:02

Fernando J Pérez La fiscal cambia de tercio y pasa a preguntar sobre las entradas en tres imprentas que realizaban los carteles y dípticos del referéndum. El teniente coronel Baena confirma que iniciaron las inspecciones tras la llamada de un comunicante anónimo. "Fue una inspección fiscal del almacén, no un registro", aclara el testigo. 26/03/2019 12:59

Fernando J Pérez La fiscal Madrigal está repasando de manera minuciosa el proceso de encargo y facturación de los envíos postales para el referéndum ilegal del 1 de octubre, encargados a la empresa Unipost. Esta es una de las patas principales del delito de malversación del que se acusa a los 12 procesados en el juicio. 26/03/2019 12:50

Jesús García Las facturas anuladas de Unipost. "Se habían generado notras de entrega, notas de pedido, proformas y facturas. Las facturas se anularon todas a la vez", pregunta el teniente coronel Daniel Baena. De esa forma, no se trata de una anulación "definitiva", explica el teniente coronel. "Lo que produce es que no haya un descuadre en el balance". 26/03/2019 12:46

Jesús García Las cartas del 1-O. La fiscal sigue preguntando por la incautación de material para celebrar el referéndum del 1-O. “Nos consta que algunas de las cartas sí llegaron a distribuirse porque algunas personas las recibieron”. 26/03/2019 12:43

Jesús García Se reanuda la 22ª sesión del juicio del procés tras el receso. El teniente coronel Baena sigue respondiendo a las preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal. 26/03/2019 12:43

Fernando J Pérez El tribunal ordena un receso de treinta minutos. 26/03/2019 11:58

Jesús García El encargo a Unipost. La fiscal pregunta por el encargo de la Generalitat a la empresa Unipost para repartir papeletas y tarjetas censales. "Mi equipo me dice que hay una correlación entre lo encontrado en el registro y las facturas", dice Baena, que tiene una visión global de todo lo investigado pero no conoce los detalles. El testigo refiere a menudo lo que su "equipo" de policía judicial le comenta. 26/03/2019 11:55

Jesús García Repaso global a la malversación. La fiscal Consuelo Madrigal está transformando el interrogatorio a Daniel Baena en un repaso global al delito de malversación de fondos públicos. El testigo tiene una ventaja: conoce la totalidad de lo investigado porque, como jefe de policía judicial de la Guardia Civil en Cataluña, fue el máximo responsable de la investigación del 1-O. 26/03/2019 11:51

Fernando J Pérez La campaña Civisme. Baena dice que se investigó esta campaña, en la que el departamento de Presidencia pidió de urgencia una ampliación presupuestaria el 25 de agosto de 2017 de cerca de 3 millones de euros. "Pensamos e investigamos que era una campaña referida para publicitar el referendum. Nos sorprendió la urgencia", recuerda el teniente coronel. 26/03/2019 11:50

Jesús García El uso de la "Crida". Baena habla de una herramienta del Departamento de Trabajo, "Crida" (Llamada) que habitualmente se utiliza para conseguir voluntarios. El teniente coronel lo pone de ejemplo de cómo una competencia estatutaria puede ser la máscara para usos ilegales. “Es una web que era para movilización de voluntariado pero se iba a movilizar para el referéndum”. 26/03/2019 11:41

Fernando J Pérez El Centro de Tecnologías de Información de Cataluña (CTTI): "Allí se albergaban software y programas para la desconexión y se invertía dinero público. Descubrimos 15 aplicaciones ya en preproducción listas para ser activadas el 1 de octubre. Se desactivaron y eso provocó el censo universal. Al hacer esa acción en el CTTI y tras los incidentes del 1 de octubre, cuando unos colegios abrieron y otros no, se provocó la activación del censo universal", afirma Baena. Sobre las activaciones y desactivaciones de los programas para el referéndum durante aquella jornada, el teniente coronel dice: "Eso fue una acción a nivel global, con Google sí conseguimos desactivar la vía, pero con Amazon fue imposible". 26/03/2019 11:39

Jesús García La Agencia Tributaria. La fiscal pregunta ahora por una de las estructuras de Estado previstas por el Govern, la creación de una Agencia Tributaria propia. Baena constata que era así y que todo ese material está aportado al juez de instrucción número 13 de Barcelona. 26/03/2019 11:30

Fernando J Pérez Las Estructuras de Estado. El teniente coronel Baena explica que inicialmente investigaron "el desarrollo de la competencia estatutaria para tener una estructura de Estado aprovechando el marco legal que da el Estatuto". "Lo que investigamos es la inversión de dinero público para que ese desarrollo se produzca", afirma. "Cuando se registra el despacho del señor Salvadó se intervienen una serie de medidas para el 2 de octubre, y de esas medidas que ordena el Parlament al Ejecutivo son las que tenía Salvadó en su despacho: agencia tributaria, ciberseguridad, DNI catalán, fronteras, recaudación de IVA… Toda aquella infraestructura necesaria para que un estado sea viable en el momento de la desconexión. Había un inventario de bienes del Estado en Cataluña", recuerda. 26/03/2019 11:30

Jesús García Los observadores internacionales. Baena explica que los investiadores encontraron, entre otras cosas, anotaciones sobre los observadores. "El apoyo internacional al proceso era una de las piedras angulares. Un Estado necesita ser reconocido..." La fiscal Consuelo Madrigal le corta para preguntarle qué tipo de observadores eran. "A mí me dicen que eran observadores del referéndum y que proyectaban lo que veían allí". 26/03/2019 11:28

Jesús García La investigación "exquisita" sobre los Mossos. "La juez quería saber qué se había dicho en la sala de mando para extraer las valoraciones", dice sobre la petición de la juez Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional, para conocer las comunicaciones de los Mossos. "Lo hicimos de forma exquisita, porque fue una actuación simultánea en todas las salas de mando". Baena explica que se obtuvo "bastante material" que arroja "indicios" sobre lo que ocurrió el 1 de octubre. El teniente coronel alude al comportamiento de los Mossos d'Esquadra durante el referéndum del 1-O. La Fiscalía acusa a los Mossos de "pasividad" y de no impedir la consulta ilegal. 26/03/2019 11:23

Jesús García Escraches a familiares de guardias civiles. La fiscal pregunta si los escraches afectaron a parejas e hijos de guardias civiles. Baena responde que sí y que se han interpuesto denuncias por ese motivo. 26/03/2019 11:20

Jesús García "Aquello literalmente era un polvorín". "Los policías con algún grado de responsabilidad sabíamos que cualquier incidente pequeño podría derivar en una escalada incontrolada. Afortunadamente no fue así, pero que no fuera así no quiere decir que la sensación que teníamos los tres cuerpos policiales de que aquello era un polvorín fuera incuestionable", afirma Baena. 26/03/2019 11:18

Jesús García La diligencia del 20-S se cumplió. "Excepto el hecho de que no pudieran ir los detenidos al punto, que eso se solventó, desde un punto de vista judicial nosotros cumplimos con el objetivo: reunir unas pruebas y aportarlas al juez", declara Baena. De su declaración se desprende que las protestas frente a Economía no impidieron la diligencia policial. El teniente coronel matiza que eso no entra en contradicción con el hecho de que se produjeran incidentes que dificultaran las gestiones de la Guardia Civil. 26/03/2019 11:17

Jesús García Las protestas del 20-S en Economía. Baena afirma que no estuvo presente en los hechos ocurridos frente al Departamento de Economía el 20 de septiembre de 2017. Se encontraba, dice, en el cuartel de la Guardia Civil de Travessera de Gràcia, en Barcelona. 26/03/2019 11:16

Jesús García Más cortes de carreteras tras el 155. A diferencia de los ataques en instalaciones de la Guardia Civil, los cortes de carreteras y vías férreas fueron más frecuentes tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución: desde el 27 de octubre se contabilizaron, según Baena, "más de 193 cortes de carreteras y vías férreas". 26/03/2019 11:14

Fernando J Pérez Asedios a la Guardia Civil. "En casas cuarteles se producen concentraciones de personas insultando, impidiendo la entrada y salida y manifestando una actitud hostil hacia la presencia de la Guardia Civil en esos sitios", afirma el teniente coronel Baena. 26/03/2019 11:12

Jesús García Baena asegura que se produjo un lanzamiento de una prenda de ropa con "líquido inflamable" en una casa cuartel de la Guardia Civil en Igualada. Y cifra en 47 los "escraches" a instalaciones de la Guardia Civil. El teniente coronel matiza una respuesta anterior y asegura que 88 fueron los incidentes que ocurrieron en total. 26/03/2019 11:10

Fernando J Pérez “En el periodo anterior [al 19 de septiembre de 2017] las concentraciones son casi de protesta, la ciudadanía se concentra y protesta, en el periodo que califico de insurreccional [del 19 de septiembre al 27 de octubre] se producen ante acuartelamientos, sedes judiciales, y alojamientos de guardias y policías nacionales, por todo el territorio como respuesta de la actividad del Estado", señala Baena. 26/03/2019 11:09

Jesús García Cambio "radical" en las protestas tras el 155. "Ahí ya no hay problemas porque no hay llamadas a la movilización de estas asociaciones. Y porque los Mossos d'Esquadra en ese periodo hacen dispositivos de seguridad muy eficaces, que evitan cualquier tipo de incidente". 26/03/2019 11:08

Jesús García El abogado de Joaquim Forn, Javier Melero, pide que el testigo no se refiera a lo ocurrido entre el 20 de septiembre y el 27 de septiembre como "periodo insurreccional". Marchena permite que lo haga pero asegura que esa expresión no va a "vincular" a la sala. 26/03/2019 11:06

Jesús García La declaración del teniente coronel Baena, una de las testificales clave del juicio del procés, ha tenido, hasta este momento tres ejes: la investigación de la Guardia Civil estuvo en todo momento bajo el control judicial y de la Fiscalía; el proceso independentista tuvo un carácter "insurreccional", y los documentos principales de la investigación -el Enfocats y, sobre todo, la agenda de Jové- son una mera corroboración de lo investigado. 26/03/2019 11:05

Jesús García 88 escraches en cuarteles de la Guardia Civil. La mayoría, 84, se produjeron en lo que Baena denomina "periodo insurreccional", entre el 20-S y el 155. 26/03/2019 11:04

Jesús García Acceso a los correos. Baena afirma que, por orden del juez de instrucción 13 de Barcelona, analizaron los correos del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI). 26/03/2019 10:59

Fernando J Pérez Anotaciones sobre presión al Estado: la agenda de Jové, número dos de Oriol Junqueras, decía que "había que ir incrementando la conflictividad y que hay que ir modulando", recuerda el teniente coronel Baena. 26/03/2019 10:58

Jesús García Los "acuerdos marco" de la Generalitat y el 1-O. Baena defiende que la forma de financiación del referéndum se basaba en "acuerdos marcos". El teniente ha recordado que se trata de una fórmula que permite eludir controles, ya que no deben identificarse todos los gastos. 26/03/2019 10:57

Jesús García La agenda Moleskine y su coincidencia de la realidad: el nombramiento de Forcadell. La fiscal pregunta si las anotaciones de la agenda Moleskine de Josep Maria Jové coincidían con los hechos. "Nada más había que ver programas de televisión para ver que lo que estábamos investigando lo teníamos delante de nuestra cara. Fue corroborándose en gran medida aquello que estaba anotado en la agenda". Dice que la agenda llegó a profetizar incluso nombramientos de cargos públicos. Por ejemplo, el de Carme Forcadell, líder de la ANC, como presidenta del Parlament. 26/03/2019 10:55

Jesús García Niega una causa general. "No se investigaba a Òmnium o a ANC per se", explica el teniente coronel, que niega una causa general contra las asociaciones o el independentismo o una investigación de carácter político. 26/03/2019 10:52

Jesús García 'Enfocats' no tiene por qué coincidir con la realidad. "Hay cosas que coincidían y otras que no. En el 'Enfocats' decía una fecha distinta a la que finalmente fue utilizada para la celebración del referéndum. Pero eso tiene que ver con cuestiones de la actividad política en Cataluña", asegura el testigo. 26/03/2019 10:51

EL PAÍS Se retira el último lazo amarillo del Palau de la Generalitat. El lazo amarillo que estaba colgado en una de las paredes del Pati dels Tarongers, en el interior del Palacio de la Generalitat, ha sido descolgado este martes, han explicado fuentes del Ejecutivo catalán. Esto llega después de que el lunes Ciudadanos anunciara que volvería a denunciar al presidente de la Generalitat, Quim Torra, ante la Junta Electoral Central (JEC) por mantener este lazo dentro de la Generalitat. Pese a que el Govern había retirado el viernes la pancarta con el lazo de la fachada de la Generalitat, se había mantenido un lazo amarillo en el Pati dels Tarongers. (Europa Press) 26/03/2019 10:47

Jesús García La importancia de 'Enfocats'. baena asegura que el 'Enfocats' tiene importancia porque lo que ya habían investigado antes "aparece plasmado" en ese documento Power Point. En su declaración todos los acusados aseguraron que no conocían ese documento apócrifo que fue hallado en el registro del domicilio de Josep Maria Jové. 26/03/2019 10:46

Fernando J Pérez "Nosotros no investigamos programas políticos ni acuerdos políticos; nosotros empezamos a investigar a una serie de personas que pueden cometer una serie de hechos que pueden ser considerado delito, como la inversión de dinero público en un hecho delictivo", afirma el teniente coronel Baena. 26/03/2019 10:46

Fernando J Pérez "No se coge la agenda y se investiga sino que investigamos y la agenda aparece" afirma Baena sobre la libreta Moleskine en la que Josep María Jové apuntó diversas reuniones sobre el proceso de independencia de Cataluña. 26/03/2019 10:45

Fernando J Pérez "El referéndum era la piedra angular sobre la que pivotaba todo el proceso, era condición sine qua non para poner al Estado en situación de conflicto", señala Baena, que cita el documento Enfocats, y la agenda Moleskine de Josep María Jové, que fue, dice, no el inicio, sino la ratificación de la investigación. 26/03/2019 10:43

Fernando J Pérez Informaciones de fuentes abiertas contrastadas con la información recopilada en los registros. "iObservamos una transposición casi calcada con lo que se veía con fuentes abiertas, aquello que se estaba diciendo estaba sucediendo de forma real", dice Baena. Entre estas coincidencias cita las llamadas estructuras de Estado para una hipotética Cataluña independiente. “Ha sido un proceso publicado en fuentes oficiales, con la investigación hemos hecho una retrospectiva y hemos dado sentido a las acciones que estaban pasando”, señala. 26/03/2019 10:42

Jesús García 88 acciones contra la Guardia Civil. Baena describe "88 actuaciones" contra la Guardia Civil. Dos de ellas ocurrieron antes del 19 de septiembre. La gran mayoría (84) sucedieron entre esa fecha y la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Y con posterioridad al 155, solo dos más. 26/03/2019 10:37

EL PAÍS Los lazos amarillos y Torra. La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha rechazado la petición de medidas cautelarísimas que había hecho el president de la Generalitat, Quim Torra, sobre la retirada de los lazos. Es decir, no puede volverlos a poner. Informa Reyes Rincón. 26/03/2019 10:37

Jesús García Las investigaciones del equipo de Baena. El teniente coronel, jefe de la policía judicial de la Guardia Civil en Cataluña, defiende las investigaciones hechas a las órdenes de distintos jueces y vinculadas al procés. Baena asegura, a preguntas de la fiscal, que se podía "aprovechar" el material de unas causas para otras. 26/03/2019 10:36

Jesús García Baena investigó los hechos del 20-S, origen de la "sedición". El juez ordenó a Baena la confección de unas "diligencias urgentes" sobre lo ocurrido frente al Departamento de Economía. "Me comenta que ve indicios del delito de sedición y que es competente otra jurisdicción. Y las remite a la Audiencia Nacional". El teniente coronel explica que Carmen Lamela ordenó más investigaciones sobre el 20-S. 26/03/2019 10:33

Jesús García Equipos para analizar los indicios del procés. "Se encontró muchísimo material. La línea de investigación evolucionaba. A la vista de la primera criba vi la necesidad de constituir unos equipos de análisis crítico", explica Baena sobre la investigación del procés. Su declaración está siendo, por ahora, un intento de defender que toda la investigación liderada por el juez de instrucción 13 de Barcelona fue pulcra. 26/03/2019 10:29

Jesús García Clima "insurreccional" tras el 20-S. A partir de los registros del 20 de septiembre de 2017, "se aumentaron las concentraciones" y cambió "el clima" de las protestas contra la Guardia Civil. "Nos poníamos en un clima claramente insurreccional". 26/03/2019 10:26

Jesús García Las movilizaciones contra la Guardia Civil. "Al principio, las movilizaciones tenían un carácter de protesta, porque las investigaciones estaban relacionadas con cartelería, publicidad, correspondencia", sigue el teniente coronel a preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal. "Parecía una labor de poca entidad para impedir el referéndum". Las protestas consistían en concentraciones frente a los cuarteles de la Guardia Civil. Todo cambió, dice Baena, el 19 de septiembre, con la incautación de las cartas para el electorado en la nave de Unipost en Terrassa (Barcelona). "Aquello fue un golpe duro". 26/03/2019 10:25

Jesús García Más líneas de investigación. Baena sigue tratando de defender la bondad de la investigación del juzgado 13 de Barcelona, que las defensas ponen en cuestión. Aunque al principio se investigó el gasto público, pronto surgieron nuevas líneas de investigación. "Los hechos que investigábamos estaban directamente relacionados con la preparación del referéndum", defiende el teniente coronel. 26/03/2019 10:22

Jesús García La malversación y el "call center" del referéndum. El teniente coronel explica la investigación sobre la malversación del juzgado 13 de Barcelona. Uno de los aspectos que se investigaron fue el acondicionamiento de una nave del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información que supuestamente iba a servir como "call center" para el referéndum. "Lo precintamos y lo pusimos a disposición de la magistrada del TSJC", explica Baena, que se expresa de forma atropellada y habla a gran velocidad. "El CTTI era el centro neurálgico" del referéndum, añade a preguntas de la fiscal, que apenas pude dirigir el interrogatorio ante la verborrea de Baena. 26/03/2019 10:21

Jesús García El auto que prohibía el referéndum. El teniente coronel Daniel Baena explica ahora la investigación abierta por la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Mercedes Armas, que el 27 de septiembre de 2017 dictó un auto en el que ordenaba impedir el referéndum. Armas también dio instrucciones al equipo de Baena para investigar páginas web vinculadas al 1-O, que tenía abiertas unas diligencias sobre la actividad del Govern. Sobre el auto del 27-S, Baena dice el auto le llegó "por vía orgánica" porque fue trasladado al general jefe de la zona de Cataluña, Ángel Gozalo. Éste ya declaró como testigo en el juicio del 'procés'. Baena asegura que recibió solamente "la parte dispositiva" del auto, es decir, aquella en la que se ordenaba impedir la apertura de locales públicos como colegios electorales. 26/03/2019 10:17

Jesús García Defensa de la investigación. "Cuando había indicios claros, investigábamos para ver qué dinero público se utilizaba", explica el testigo, que está tratando de defender la pulcritud de las investigaciones que lideró en el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona. 26/03/2019 10:13

Jesús García El teniente coronel Daniel Baena explica el origen de la investigación sobre el referéndum del 1-O en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. Dirige el interrogatorio la fiscal Consuelo Madrigal. 26/03/2019 10:12

Jesús García Comienza la 22ª sesión del juicio del procés. El teniente coronel citado en primer lugar asegura que fue condenado a una "pena de multa" por "un delito contra la integridad moral". "Los antecedentes ya están cancelados", explica. Como con el resto de compañeros guardias civiles que han declarado, no se exhibirá públicamente su imagen. 26/03/2019 10:09

EL PAÍS El teniente coronel que tuiteaba contra el 'procés' mientras lo investigaba Las defensas tratarán de desacreditar hoy a Daniel Baena, jefe de la investigación del 1-O (en la imagen, a la derecha), por falta de imparcialidad, ya que supuestamente utilizó un seudónimo en Twitter para criticar duramente a los líderes independentistas a los que investigaba. Por Jesús García. Fotografía de Marta Pérez (Efe) 26/03/2019 08:11

EL PAÍS Buenos días. Reabrimos el directo del juicio del procés para informar sobre la 22ª sesión de la vista. 26/03/2019 08:09

Jesús García Finaliza la declaración del teniente de la Guardia Civil y, con ella, la 21ª sesión del juicio. La vista oral en el Tribunal Supremo se reanudará mañana con la declaración del teniente coronel Daniel Baena, jefe de la policía judicial de la Guardia Civil en Cataluña y máximo responsable de las investigaciones policiales sobre el 1-O. Las defensas tratarán de desacreditar su relato por considerarlo "parcial", ya que Baena vertió supuestamente en redes sociales opiniones contrarias al independentismo. 25/03/2019 18:18

Jesús García El pasillo. El guardia civil afirma que hacer un "pasillo" para permitir la salida de la comitiva judicial era prácticamente imposible a partir de las 11.00 por la cantidad de gente acumulada frente al departamento. "Si hay 40.000 personas, habrá que dar los avisos, disolver la concentración... Yo no voy a hacer un pasillo con 40.000 personas ahí". 25/03/2019 18:16

Jesús García Las armas en los vehículos de la Guardia Civil. El teniente explica que "lo normal" es meter el material, incluidas las armas, en el maletero del coche. El 20-S, la Guardia Civil informó a los Mossos de que habían quedado armas en los vehículos aparcados frente al Departamento de Economía y que acabaron destrozados por los manifestantes. 25/03/2019 18:14

Jesús García Turno de Javier Melero, abogado del exconsejero de Interior Joaquim Forn. Melero pregunta sobre los registros el 19 de septiembre de 2017 en la sede de Unipost, de Terrassa. Dice el teniente de la Guardia Civil que se enteró al día siguiente de los "problemas" porque antes había estado en un dispositivo contra el yihadismo. El día 20, relata el testigo, un compañero le dijo: "A ver si vamos a tener que acabar como los de ayer". 25/03/2019 18:11

Jesús García El papel de la intendenta de Mossos. La abogada de Jordi Cuixart pregunta si sabe que la intendenta de Mossos, Teresa Laplana, abandonó el Departamento de Economía sin escolta. "No lo sé", responde el teniente de la Guardia Civil. Tampoco sabe el jefe del dispositivo de seguridad del 20-S si hubo "actuaciones musicales" frente a la sede del departamento. 25/03/2019 18:10

Jesús García La salida por la azotea y las grúas. El teniente explica la propuesta de un inspector de los Mossos para que la secretaria judicial saliera por la azotea del Departamento de Economía. También trataron el asunto de las grúas que debían retirar los vehículos destrozados de la Guardia Civil. 25/03/2019 18:05

Fernando J Pérez Subidos a los coches de la Guardia Civil. "Primero fueron periodistas los que subieron en los vehículos [logotipados de la Guardia Civil] pero fue visto y no visto que se subieran después más personas", afirma el teniente de la Guardia Civil 25/03/2019 17:57

Fernando J Pérez Turno para la letrada Marina Roig, defensora de Jordi Cuixart. 25/03/2019 17:50

Jesús García Problemas informáticos. "Me dijo que había habido un problema con un ordenador", admite el teniente a preguntas del abogado Jordi Pina. El teniente alude a los problemas que encontró la Guardia Civil para finalizar los registros en el Departamento de Economía. Los Mossos d'Esquadra argumentan que tenían formado un dispositivo de seguridad para garantizar la salida de la comitiva judicial. Pero que les comunicaron un problema informático -que podría llevarles toda la noche solventar- y por eso desmontaron el operativo. 25/03/2019 17:49

Jesús García Subida a la azotea. El teniente de la Guardia Civil admite que Sànchez le enseñó una foto del "gentío" en la Rambla de Catalunya (frente a la Consejería de Economía) pero asegura que ya conocía el carácter multitudinario de la protesta porque había subido a la azotea del edificio. 25/03/2019 17:43

Fernando J Pérez "Sànchez me dijo que la gente, la masa, no se lo iba a permitir", afirma el teniente sobre la posibilidad de que el líder de la ANC desconvocara la concentración ante la Consejería de Economía. 25/03/2019 17:42

Fernando J Pérez "Camaradería" con el expresidente del la ANC. El teniente reconoce cierta relación de "camaradería" con Jordi Sànchez. "Yo le decía cosas y él me decía cosas", recuerda. 25/03/2019 17:38

Jesús García Ataques a la Guardia CIvil. "Les tiraron latas, a uno le dio un mechero debajo del ojo... Pero lesionados, con lo que se entiende por una lesión, no", dice el testigo a preguntas del abogado Jordi Pina. El teniente no recuerda si se lanzaron flores a los guardias, pero asegura que había cientos de flores en el suelo. 25/03/2019 17:34

Fernando J Pérez Bulos del 20-S. La jornada del 20 de septiembre de 2017, por lo que se desprende de la declaración del teniente de la Guardia Civil, fue rica en bulos que llegaron hasta los más altos responsables del procés. Entre ellos, que el Gobierno había intervenido la Generalitat o que había asumido la dirección de TV3. 25/03/2019 17:33

Fernando J Pérez Intervención del juez Marchena. "Usted no puede abroncar al testigo por las respuestas que dio en otro órgano judicial", le reprende el juez Marchena al abogado Jordi Pina. 25/03/2019 17:29

Fernando J Pérez "¿Temió por la integridad física de la comitiva judicial o de sus compañeros?", pregunta el abogado de Vox, Javier Ortega Smith. "Hubo dos o tres momentos que sí. Una vez yo estaba arriba y oigo un barullo que no era normal, pregunto por radio qué pasa, y cuando voy bajando están diciendo que han suspendido la autonomía de Cataluña, me pongo un poco tenso pero me dicen que no hay nada. Y por la noche, cuando se abalanzaron sobre las puertas, también pensé que si lo lograban no sé cómo íbamos a salir de ahí", recuerda el testigo. 25/03/2019 17:27

Jesús García Pregunta el abogado de Turull, Rull y Sànchez. El abogado Jordi Pina pregunta al testigo por qué, en su declaración en el Tribunal Supremo, no aludió ni a las amenazas ni a los insultos que este lunes sí ha relatado en el Tribunal Supremo. 25/03/2019 17:27

Fernando J Pérez Pasillo de voluntarios para la salida de la consejería. La abogada del Estado trata de poner de relieve que el pasillo de voluntarios para la salida de la comitiva judicial de la Consejería de Economía el 20-S no era un servicio de orden sino un intento de asumir las funciones de seguridad ciudadana que corresponden a las diferentes policías. 25/03/2019 17:20

Fernando J Pérez Ambiente "hostil". "Cuando se hizo de noche el ambiente se iba poniendo un poquito más hostil", afirma el teniente sobre el 20-S. 25/03/2019 17:16

Fernando J Pérez "Fue un servicio de mucha tensión acumulada durante ese día. Tenía gente muy veterana que me ayudó bastante y gente más nueva que lo pasó un poquito peor, pero actuaron como profesionales, y nada, un servicio más. He estado en servicios de orden público, control de masas, de terrorismo y lo que se ha visto ahí, no se ha visto. He estado en macroconciertos con 60.000 personas y nadie ha puesto una pegatina", explica el teniente en la última pregunta del fiscal Jaime Moreno. 25/03/2019 17:10

Jesús García Las conversaciones con Jordi Sànchez. El testigo admite que mantuvo conversaciones con "camaradería" con el expresidente de la ANC Jordi Sànchez, especialmente por la tarde y noche del 20-S. El teniente pidió a Sànchez que disolviera la concentración. "Dígale ya que se vayan porque esto no puede seguir así. Llevamos mucho tiempo así. Ya vale". 25/03/2019 17:05

Fernando J Pérez Noticias falsas sobre TV3 en el teléfono de Cuixart el 20-S. "Yo sobre todo con Cuixart no hablé nunca directamente, una vez que estaba hablando con Sànchez, se acercó y le enseñó un teléfono y decía que TV3 había sido intervenida por el Gobierno, me dice que si sé yo algo y le digo que no tengo ni idea de esa noticia", explica el teniente. 25/03/2019 17:04

Jesús García La puerta de Economía. "Nos pusimos todos a sujetar la puerta. No sabíamos si querían entrar, si querían tirar la puerta. Nos pusimos a sujetarla desde dentro", explica el testigo sobre el supuesto acometimiento de manifestantes contra la entrada del Departamento de Economía. El teniente que ha declarado antes que él ha dado esa misma versión, aunque ha enfatizado que el objetivo era precisamente derribar la puerta. 25/03/2019 17:02

Fernando J Pérez El plan de evacuación en helicóptero. "Estuvimos viendo como estaba la situación para el helicóptero, había un aparato en base y les dije que los pilotos estuvieran preparados por si acaso. Le dije a un guardia que si hacía falta tirar una antena que había que la tirara". 25/03/2019 17:01

Jesús García El teniente, sobre el momento en que Jordi Sànchez y Jordi Cuixart se subieron a uno de los vehículos de la Guardia Civil. "Me daba igual, estaban los vehículos destrozados". 25/03/2019 16:59

Fernando J Pérez 20-S: ¿cómo salir de la Consejería de Economía?. "Con la cantidad de gente era inviable hacer un pasillo", afirma el teniente del GRS sobre las condiciones para la salida de la Consejería de Economía, el 20 de septiembre de 2017. 25/03/2019 16:57

Fernando J Pérez La llamada de Sànchez a Trapero. "En un momento [Jordi Sànchez] me dijo que iba a llamar a Trapero, me lo quiso pasar, yo le dije que no tenía nada que hablar con él, y le dije que hablara con el general de la 7ª Zona de Cataluña, un teniente no tiene por qué hablar con un jefe de los Mossos, el protocolo de la Guardia Civil es así", explica el testigo. 25/03/2019 16:56

Jesús García "No podíamos dar un paso". El teniente asegura que los guardias civiles vieron privada su libertad de movimientos el 20-S y destaca la actitud "hostil" de los manifestantes. "La comisión judicial no podíamos movernos ni dar un paso. No podíamos salir. Ni se me planteó esa opción de salir", señala el agente. 25/03/2019 16:50

Fernando J Pérez "La voluntad del pueblo", según Junqueras. "Junqueras me dijo que tenía que entender que era la voluntad del pueblo, y yo le dije que tenía que entender que ese era mi trabajo", rememora el teniente de la Guardia Civil. 25/03/2019 16:49

Jesús García Los insultos a los guardias. "Fascistas, terroristas, esta noche no salís de aquí, fascistas vosotros sois los terroristas...", explica el jefe de seguridad sobre los insultos recibidos frente al Departamento de Economía. "Mi gente se comportó como profesionales, aguantaron todo lo que tuvieron que aguantar. Cada vez que había un relevo, el griterío era tremendo. Aprovechaban cuando cantaban Els Segadors o L’Estaca para hacer el relevo rápido". 25/03/2019 16:47

Jesús García La llegada de los detenidos. "Habría peligro para los detenidos y para los guardias", dice el jefe del dispositivo de seguridad en la Consejería de Economía sobre la llegada de los detenidos en los registros del 20 de septiembre de 2017. 25/03/2019 16:44

Fernando J Pérez Robos en los coches de la Guardia Civil. El testigo relata al fiscal todos los efectos que supuestamente fueron sustraídos por la multitud de los coches de la Guardia Civil frente a la Consejería de Economía. Habla de placas, una llave de repuesto, los papeles del vehículo, una tarjeta de repostaje. "¿Hubo algo que no se llevaran?", pregunta el fiscal. "Sí, el Tomtom [el GPS]", afirma el teniente. 25/03/2019 16:42

Fernando J Pérez Sin respuesta de los Mossos. "Hasta las 11.00, con una fuerza normal, los vehículos podrían haberse sacado en un cerco hasta el garaje", afirma el teniente de los GRS, que cuenta que no recibieron contestación de los Mossos para hacer esta protección. 25/03/2019 16:33

Fernando J Pérez Las primeras peticiones de ayuda el 20-S. "No sé si sobre las 8.30 vemos que la gente empieza a gritar y les digo a los dos mossos de la puerta de la necesidad de ir avisando a los superiores, en control de masas las cosas cambian muy rápidamente. Ellos lo comunican a la sala [de coordinación de la policía autonómica]", explica el teniente del GRS. 25/03/2019 16:28

Fernando J Pérez Interroga al teniente de los GRS el fiscal Jaime Moreno. "En los vehículos había armas, cargadores y mucho material que utilizamos en este tipo de servicios. Estábamos en alerta 4 antiterrorista y llevábamos también material de control de masas; somos una unidad de control de masas", señala el mando de la Guardia Civil. 25/03/2019 16:22

Fernando J Pérez Teniente de los GRS. El teniente era el jefe del dispositivo de seguridad de los Grupos Rurales de Seguridad (GRS), los antidisturbios de la Guardia Civil, formado por siete cabos, dos guardias y él mismo. 25/03/2019 16:20

Fernando J Pérez Se reanuda la 21ª sesión del juicio. El tribunal llama a un teniente de la Guardia Civil, que dirigió la seguridad exterior en la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017. 25/03/2019 16:18

EL PAÍS El guardia civil a cargo del registro en Economía: "Sànchez tomaba las decisiones y Laplana las acataba" El teniente que dirigió el operativo afirma que los manifestantes "hostigaron" e "intimidaron" a la comitiva judicial. Por Reyes Rincón Foto: Los fiscales Javier Zaragoza y Jaime Moreno, durante la sesión de este lunes. (EFE) 25/03/2019 14:56

Fernando J Pérez Termina el interrogatorio del primer testigo de la jornada 21ª del juicio del procés. La vista oral se reanudará a las 16.15. 25/03/2019 14:19

Fernando J Pérez Turno para Mariano Bergés, letrado de Dolors Bassa. El abogado pregunta sobre el informe de una de las observadoras internacionales del procés. 25/03/2019 14:18

Fernando J Pérez Melero trata de hacer ver con sus preguntas la idea de que los superiores del teniente en la Guardia Civil no pidieron ayuda el 20-S a la cúpula de los Mossos d'Esquadra. 25/03/2019 14:12

Fernando J Pérez Turno para Javier Melero, letrado de Joaquim Forn, exconsejero catalán de Interior.El abogado hace al testigo reconocer que los miembros de la comitiva judicial del 20-S no fueron objeto de agresión. 25/03/2019 14:07

Fernando J Pérez Toma la palabra Francesc Homs, abogado de Jordi Turull. El letrado pregunta al testigo sobre los gastos para el referéndum ilegal del 1-O. "No le examinemos [al testigo] de Derecho", le pide Marchena a Homs. 25/03/2019 14:01

Fernando J Pérez El juez Marchena impide una pregunta sobre la identidad de la cuenta de Twitter Tácito, que las defensas atribuyen a otro teniente de la Guardia Civil que instruyó los atestados sobre el referéndum ilegal del 1-O. 25/03/2019 14:01

Fernando J Pérez "¿Sabe si la masa tomaba tapas?", el interrogatorio de Van den Eynde suscita la sonrisa del tribunal. El juez Marchena le pide que haga preguntas de relevancia jurídica. 25/03/2019 13:55

Fernando J Pérez "¿Eran guardaespaldas o eran personas?", pregunta Van den Eynde. "Los guardaespaldas son personas", le recuerda el juez Marchena al letrado. El abogado admite que ha formulado mal la pregunta. 25/03/2019 13:53

Fernando J Pérez Toma la palabra Andreu Van den Eynde, letrado de Oriol Junqueras y Raül Romeva. Esta abogado estuvo presente en algunos de los registros de la jornada convulsa del 20 de septiembre de 2017. 25/03/2019 13:51

Jesús García El helicóptero y la secretaria judicial. El teniente admite que hizo algún comentario "jocoso" sobre la propuesta de la secretaria judicial de salir de Economía con un helicóptero. El testigo ha ratificado la declaración de la secretaria del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Montserrat del Toro, que en el juicio dijo por primera vez que llegó a solicitar un helicóptero para salir del registro. "Empezábamos a estar nerviosos, recibíamos llamadas de los familiares preocupados por nuestra situación, y la secretaria estaba muy nerviosa, tenía que hacer gestión de personal en situación de crisis y le quité hierro al asunto". 25/03/2019 13:46

Fernando J Pérez Cuestionario accidentado. El interrogatorio de Jordi Pina al testigo teniente de la Guardia Civil se está viendo interrumpido en numerosas ocasiones por el juez Marchena, que indica al letrado la improcedencia o la falta de interés jurídico para la causa de las preguntas. 25/03/2019 13:41

Fernando J Pérez "Esperpéntico me parece tener que gestionar la seguridad con el presidente de una asociación, eso tenían que hacerlo las fuerzas de seguridad", señala el teniente de la Guardia Civil testigo. 25/03/2019 13:37

Fernando J Pérez "Formule una pregunta de trascendencia jurídica", le vuelve a exhortar el juez Marchena al letrado Jordi Pina. 25/03/2019 13:35

Jesús García Las conversaciones con Laplana. Pina pregunta de nuevo por las conversaciones, a mediodía, entre el teniente y la intendente de Mossos Teresa Laplana. Pina pregunta si acordaron realizar un cordón de voluntarios de la ANC. Tras una larga pausa, contesta el teniente. "Creo que no". 25/03/2019 13:33

Fernando J Pérez Toma la palabra Jordi Pina, el letrado de Jordi Sànchez. El testigo no recuerda si en el vehículo en el que él viajaba hacia la Consejería de Economía el 20-S también viajaba la letrada de la Administración de Justicia del Juzgado 13 de Barcelona. 25/03/2019 13:25

Fernando J Pérez "¿Sabe por qué no constan las imágenes de esa avalancha sobre la puerta de la Consejería de la que usted habla?", pregunta la letrada Roig. "No lo sé", responde el teniente de la Guardia Civil testigo. 25/03/2019 13:24