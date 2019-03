Un supuesto observador internacional asegura que él pagó su viaje el 1-O

El exdiputado socialdemócrata alemán Felix von Grünberg ha asegurado este miércoles en el juicio del procés que él sufragó íntegramente su viaje a Cataluña para vivir in situ la consulta independentista del 1 de octubre de 2107. Von Grünberg es el primero de los supuestos observadores internacionales del 1-O que declara como testigo en la vista oral, aunque él ha rechazado ese papel. “No fue una observación electoral como tal, que requeriría unos requisitos previstos en Naciones Unidas. Si no que nos encontrábamos por el mero interés político y personal”, ha afirmado. Su prioridad, ha dicho, no era “validar los resultados” de la consulta, sino “presenciar sin partidismo aquello que estaba ocurriendo en España”.

El gasto de dinero público en viajes de observadores internacionales es una de las patas que sostienen la acusación de malversación contra los líderes independentistas. Según la investigación, el Consejo de la Diplomacia Pública (Diplocat) gastó 192.368,86 euros en la consulta del 1-O. De ellos, 167.065 fueron para sufragar los viajes y la estancia de tres grupos de observadores internacionales, a uno de los cuales (una delegación de 33 parlamentarios dirigida por el esloveno Dimitrij Rupel) pertenecía Von Grünberg, que ha estado en la sala acompañado por un intérprete de alemán que le traducía las preguntas y sus respuestas.

Pero el exparlamentario ha negado que ni el Diplocat ni ningún otro organismo pagara sus gastos. “Los costes han sido íntegramente sufragados por mí personalmente. Tal y como lo suelo hacer, porque quiero mantener mi independencia en este sentido. Puedo hablar tanto por mí como por los otros compañeros que me acompañaron” ha afirmado el exparlamentario alemán, que ha acudido al juicio a petición de las defensas de Oriol Junqueras y Raül Romeva. Al exconsejero de Exteriores, a cuyo Departamento está vinculado el Diplocat, es a quien la Fiscalía atribuye la responsabilidad de ese gasto. Von Grünberg ha afirmado que se reunió y estuvo en contacto con Romeva en las semanas clave del procés, pero también mantuvo contactos con Carme Forcadell y con el PSC y Ciudadanos. “Con el PP creo que también, pero no lo recuerdo con nitidez”, ha dicho.

El exparlamentario ha afirmado no recordar si el Diplocat ofreció pagarle el viaje. “En cualquier caso nunca se sufragaron esos costes. Seguramente porque desde el principio dejé muy claro que para mi era muy importante pagarlos”. Von Grünberg ha contado que también estuvo en Cataluña en la consulta del 9 de noviembre de 2014 y en las elecciones autonómicas de 2015 y de 2017. “Tengo un interés personal por la situación de Cataluña”, ha alegado. También en esas ocasiones, según su versión, corrió con los gastos íntegros del viaje y la estancia.

El exdiputado socialdemócrata ha contado que estuvo en cinco centros de votación durante el 1-O. Y el resumen de lo que vio está más cerca de la tesis de las defensas que de las de las acusaciones: no vio a ningún policía herido, pero sí a varios ciudadanos. Vio cómo la policía “irrumpía” en el colegio Ramón Llull, “rompiendo puertas, habiendo escalado las vallas previamente y despejando a la gente”. “En el siguiente centro fui testigo de heridos lesionados por proyectiles de goma y fueron trasladados en ambulancia a centros hospitalarios”, ha relatado. No obstante, en una respuesta posterior, el exparlamentario ha admitido que no distingue por los uniformes entre los distintos cuerpos de seguridad.“No me sé los colores de cada policía, por lo que no puedo contestar”, ha afirmado cuando una de las acusaciones le ha preguntado si en los centros de votación había Mossos.

Von Grünberg ha asegurado que se quedó “muy sorprendido” por la “tranquilidad” por parte de los votantes a pesar de la “intimidación” que, asegura, sufrieron por parte de las fuerzas de seguridad. “No percibí una actitud violenta o agresiva, sino una admirable situación de contención”, ha señalado.

El presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha intervenido varias veces durante la declaración del exdiputado alemán por la tendencia de este a deslizar en sus respuestas valoraciones personales sobre el conflicto catalán y la necesidad de abrir un “diálogo” para solucionarlo. Marchena las ha cortado y ha pedido al intérprete que le explique que al tribunal solo le interesaban los “hechos”: “Sus valoraciones nos parecen muy respetables, pero prescindibles”.

La cercanía de muchos de los argumentos de Von Grünberg con el relato del 1-O que defienden los líderes independentistas ha molestado visiblemente a la fiscal Consuelo Madrigal, que ha llegado a preguntar al testigo si se ha interesado por conflictos "similares" al de Cataluña "en su propio país", como el caso de Baviera. Marchena ha considerado improcedente la pregunta y no le ha dejado responder.