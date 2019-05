Juicio del ‘procés’, en directo | El tribunal ve los vídeos de las cargas policiales en el 1-O propuestos por las defensas

EL PAÍS Posible suspensión de Romeva. A las 12 se reúne la Mesa del Senado. A su conclusión, se conocerá el informe de los letrados sobre la posible suspensión del senador Raül Romeva, imputado en el juicio. Informa Miquel Alberola. 29/05/2019 08:35

Las imagenes de supuesta violencia copan las grabaciones propuestas como prueba por el ministerio público. Crónica de Reyes Rincón. Foto: El juez Marchena, este martes en el Tribunal Supremo. (Efe) 29/05/2019 08:31

El día que Estrasburgo da un golpe al secesionismo, un fiscal vuelve a recurrir a la chapuza como método de trabajo. Crónica de Pablo Ordaz. Foto: Los fiscales Consuelo Madrigal y Jaime Moreno, durante una sesión del juicio. (Efe) 29/05/2019 08:30

Buenos días. Este miércoles comienza la sesión número 49 del juicio del procés. Continuará el visionado de vídeos, en este caso a propuesta de las defensas, que muestran los incidentes del 1-O y los días anteriores y posteriores a la jornada del referéndum ilegal. 29/05/2019 08:21

EL PAÍS Finaliza la sesión de hoy en el Tribunal Supremo. 28/05/2019 20:02

Fernando J Pérez En el vídeo, el entonces conseller Jordi Turull dice que ante un Estado que no parará de fastidiar "pondremos más garantías democráticas y más rigor". También sale Marta Rovira, de ERC, presentando la ley del referéndum de autodeterminación, que fue suspendida y anulada por el Tribunal Constitucional. 28/05/2019 18:37

Fernando J Pérez El siguiente vídeo es del acto de presentación del referéndum del 1 de octubre en el Teatro Nacional de Cataluña con todo el Govern de Puigdemont. 28/05/2019 18:33

Fernando J Pérez "Tenemos la fecha, el referéndum ya no hay quien lo pare, es la fuerza de todo un pueblo en movimiento", se escucha a Jordi Cuixart en un mitin. "En Cataluña ya nunca habrá elecciones autonómicas", dice. "No negociéis, seguid fuertes, aguantad y el 1 de octubre seremos miles de personas para construir un país unido y cohesionado". "El 1-O tendremos garantías democráticas y junta electoral, porque nuestro Gobierno se ha comprometido a ello", dice Jordi Sànchez en el mismo acto. 28/05/2019 18:30

Fernando J Pérez Se reanuda la sesión, turno para los vídeos de la Abogacía del Estado. 28/05/2019 18:27

Jesús García Manuel Marchena ordena un receso hasta las 18.20 horas. 28/05/2019 17:59

Jesús García Vídeos de las cámaras de la policía. La fiscalía exhibe ahora vídeos grabados por las cámaras que llevan incorporadas los agentes antidisturbios. Se ven primeros planos de enfrentamientos y tensión con ciudadanos. 28/05/2019 17:40

Fernando J Pérez Ahora se ven vídeos grabados por policías nacionales en el Instituto Pau Romeva de Barcelona. Se trata de la salida de los antidisturbios, que se encuentran encerrados en una calle cortada al tráfico. En el vídeo se escuchan disparos de pelotas de goma. 28/05/2019 17:27

Fernando J Pérez El tribunal sigue viendo vídeos del 1 de octubre, en Roquetes (Tarragona) en el que masas de ciudadanos lograron expulsar a los agentes de la Guardia Civil del colegio electoral al que acudían a impedir el referéndum. 28/05/2019 17:17

Jesús García "El pueblo de Cataluña está evitando un golpe de Estado", dice el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, en su intervención en el acto frente al Palacio de Justicia. Las imágenes son las retransmisión en directo emitida por TV-3 aquella jornada. 28/05/2019 16:57

Jesús García Intervención de Forcadell en la concentración frente a la sede del TSJC, el 21 de septiembre. El vídeo muestra ahora a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, junto a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Fue una protesta por las detenciones del día anterior por la organización del referéndum. "Muchas gracias por vuestro coraje", empieza Forcadell. "Estamos aquí para exigir la libertad de los detenidos, porque son servidores públicos", dice Forcadell. "Os queremos en casa, con vuestras familias y no pararemos hasta que lo consigamos", dice Forcadell en el vídeo. Ella misma ingresaría después en prisión preventiva, donde sigue, por los hechos del 'procés'. 28/05/2019 16:51

Jesús García Plano general del 20-S. Un vídeo muestra un plano general del ambiente en torno a la sede de Economía cuando Sànchez y Cuixart, ya de noche, llaman a poner fin a la protesta. Se ve cómo aún hay cientos de personas concentradas en torno a Rambla de Catalunya y la Gran Vía de Barcelona. 28/05/2019 16:46

Jesús García Casa-cuartel de Valls, 20 de septiembre. El vídeo es un intento de manifestantes de hacer pintadas frente a la fachada de la casa-cuartel de la Guardia Civil en Valls. "A casa, opresores, marchaos", grita uno de ellos tras ser descubierto y apartado por agentes. 28/05/2019 16:44

Jesús García Registro del 20-S en Sabadell. El fiscal exhibe ahora vídeos sobre el registro en un domicilio practicado el 20-S en Sabadell en el que los Mossos d'Esquadra intervinieron para dar apoyo a la Guardia Civil. Decenas de manifestantes gritan "fuera" e "independencia" a la cara de los agentes enviados al domicilio por orden judicial, que tratan de mantener la línea policial frente a la vivienda. 28/05/2019 16:42

Jesús García "¿Cuántos estáis dispuestos a imprimir papeletas?", pregunta Jordi Sànchez a las masas el 20-S. La gente aplaude. "Ante eso, ni Rajoy ni el Constitucional ni todas las fuerzas de seguridad del Estado nos podrán parar. El 1 de octubre votaremos". 28/05/2019 16:37

Fernando J Pérez El discurso de Jordi Sànchez el 20-S. "Ha llegado el día de salir a la calle a defender nuestra dignidad y nuestras instituciones", dice el líder de la ANC, que traslada el mensaje de Puigdemont de que el 1 de octubre habrá referéndum. 28/05/2019 16:34

Jesús García Vídeo frente a la comandancia. La sala exhibe un vídeo en el que unos manifestantes piden que se vayan "las fuerzas de ocupación" frente a la comandancia de la Guardia Civil en Travessera de Gràcia, en Barcelona. 28/05/2019 16:30

Fernando J Pérez En el mismo colegio, un grupo de un centenar de ciudadanos rodea a los guardias civiles, que se retiran hacia los coches. "Adentro, guarros, que soy unos guarros", se escucha a alguno. "Els carrers seren sempre nostres", gritan todos. 28/05/2019 16:30

Fernando J Pérez La entrada en Sant Esteve Sesrovires. En el vídeo se ven las primeras agresiones directas de los vídeos de este martes, con una patada en la cabeza, a un agente de la Guardia Civil que acababa de ser derribado. 28/05/2019 16:29

Fernando J Pérez En un vídeo se aprecia cómo un guardia es derribado con una silla que le impacta a la altura de las piernas en Sant Joan de Vilatorrada al acceder al colegio electoral. Los concentrados recriminan la acción al agresor. 28/05/2019 16:27

Fernando J Pérez En el Colegio Quercus de Sant Joan de Vilatorrada, los concentrados increpan a los guardias que cargan para entrar en la escuela: "En el País Vasco teníais que estar", se escucha a un ciudadano. Los agentes usan la fuerza para arrancar a la gente de las barandillas a las que se aferran. Los bomberos se interponen entre los agentes y los votantes. 28/05/2019 16:24

Jesús García Gritos ante la Guardia Civil. El vídeo muestra (aunque no con demasiada claridad, porque la cámara no va dirigida hacia la primera línea de enfrentamientos) el intento de la Guardia Civil por entrar en el colegio. Se escuchan gritos y cánticos de protesta de los ciudadanos. Un señor mayor aparece en el suelo. Otro chico sale disparado de la masa hacia fuera, aunque no resulta herido. La cámara se aproxima ahora a primera línea, donde se ve un forcejeo. Los guardias tratan de arrancar a personas de la primera línea del colegio. 28/05/2019 16:14

Jesús García "Por orden de la Fiscalía, se pide que les dejéis entrar o sacar las urnas", dice la agente de los Mossos ante la presencia de agentes frente al colegio, dispuestos a entrar. Cientos de personas permanecen concentradas en la rampa de acceso al colegio. 28/05/2019 16:11

Jesús García Vídeo del 1-O en Sant Cebrià de Vallalta. "'Que viene la poli!", gritan unos niños que aparecen en escena en una calle del municipio. Al fondo se ve cómo, efectivamente, avanzan algunos agentes de la Guardia Civil a paso lento y armados con sus escudos. El vídeo se corta y aparecen otras imágenes del mismo municipio en el que los concentrados en el colegio charlan distendidamente con los Mossos d'Esquadra. La charla finaliza con aplausos. Entre tanto, se ve aparecer al fondo de la imagen a los guardias civiles. 28/05/2019 16:10

Jesús García Se reanuda el juicio del 'procés' con la exhibición de nuevos vídeos de la Fiscalía. 28/05/2019 16:07

EL PAÍS Jordi Sànchez ha pedido permiso al Supremo para acudir a la ronda de contactos con el Rey de cara a la próxima investidura, según fuentes jurídicas. 28/05/2019 14:50

Fernando J Pérez El tribunal interrumpe la exhibición de los vídeos y ordena un receso hasta las 16.00. 28/05/2019 13:56

Fernando J Pérez En Sant Andreu de la Barca, un grupo de agentes uniformados de la Guardia Civil protege a otros compañeros de paisano que habían acudido a un centro escolar donde se realizaba la votación ilegal. 28/05/2019 13:51

Fernando J Pérez En Castellbisbal, otro vídeo, recoge un forcejeo con la Guardia Civil. 28/05/2019 13:49

Fernando J Pérez El siguiente vídeo corresponde a Fonollosa (Barcelona). Un grupo de ciudadanos rodea y acompaña a los guardias civiles fuera del municipio, entre gritos de "hijos de puta" y "cabrones". 28/05/2019 13:48

Fernando J Pérez Mientras los agentes retiran la barricada de sillas y mesas, los manifestantes, entrelazados gritan "Votarem". Los agentes buscan una entrada trasera para reventarla. 28/05/2019 13:46

Fernando J Pérez Los agentes se quitan las boinas, se ponen los cascos antidisturbios. "Lo hacemos todo pacífico, tres o cuatro quitando, tres o cuatro protegiendo, primero la barricada, y la sacamos lejos del mogollón para que no estorben después". 28/05/2019 13:43

Fernando J Pérez Los mossos explican a los concentrados que los guardias civiles vienen a cumplir un mandato judicial de impedir el referéndum. Los concentrados están con los brazos entrelazados detrás de unas mesas de escuela con comida. El guardia civil les explica que entiende cuál es la problemática, pero que tienen una orden judicial que cumplir, también les dice que ellos tienen también familia. "No lo parece", responde alguien desde la masa. 28/05/2019 13:41

Fernando J Pérez El siguiente vídeo corresponde al 1 de octubre, a la entrada de los agentes de la Guardia Civil en Sant Martí Sesgueioles (Barcelona) para impedir el referéndum del 1-O. Tras sortear varios tractores que obligan a la comitiva a dejar atrás los coches, un agente se acerca a hablar con dos mossos, que les explican que hay niños pequeños en el lugar y les acompañan ante la masa. Los concentrados cantan "No pasarán" y "Els carrers seren sempre nostres". 28/05/2019 13:39

Fernando J Pérez Un vídeo muestra la expulsión de agentes de la Guardia Civil de la sede de la CUP en la calle Casp, de Barcelona. 28/05/2019 13:35

Fernando J Pérez Otro vídeo es de un reportero de TV3 subido y dando botes en el Patrol de la Guardia Civil. "Pasemos al siguiente, por favor", pide el juez Marchena. 28/05/2019 13:33

Fernando J Pérez Un vídeo del 20-S recoge cómo manifestantes arrojan objetos y acosan a agentes de paisano mientras los voluntarios de la ANC se muestran impotentes para impedirlo. 28/05/2019 13:32

Fernando J Pérez Muchos de los vídeos que están mostrándose en el Salón de Plenos del Supremo fueron emitidos por medios de comunicación. El tribunal los hace visionar sin sonido. 28/05/2019 13:29

Fernando J Pérez En otro vídeo se recoge un intento de acometimiento a los guardias civiles en el registro de la casa de Joan Ignasi Sànchez, en Sabadell el 20 de septiembre. 28/05/2019 13:28

Fernando J Pérez Otra grabación recoge la entrada de Jordi Cuixart y Jordi Sànchez en la Consejería de Economía y su posterior intento de templar los ánimos de los congregados. 28/05/2019 13:27

Fernando J Pérez Un vídeo recoge el discurso que dio Oriol Junqueras el 20-S a la salida de la Consejería de Economía. Y luego decenas de personas saltando encima de los coches de la Guardia Civil mientras gritan "esta noche os vais sin coche". 28/05/2019 13:25

Fernando J Pérez Un vídeo recoge el recibimiento con lanzamiento de botellas de plástico a los Mossos que acudieron a proteger los coches de la Guardia Civil el 20-S. 28/05/2019 13:23

Fernando J Pérez Se ven los coches de la Guardia Civil llenos de basura y desperdicios y manifestantes haciéndose fotos delante de ellos. En otro se ve a decenas de personas subidas encima de uno de los Patrol rotulados. En un tercero, los coches llenos de carteles y pegatinas. 28/05/2019 13:17

Fernando J Pérez El fiscal exhibe 14 vídeos de la actuación del 20 de septiembre de 2017 ante la Consejería de Economía y de la sede de la CUP. En el primer vídeo hay imágenes mezcladas de ambas intervenciones policiales. 28/05/2019 13:16

Fernando J Pérez Las imágenes corresponden al intento de impedir el registro en el domicilio de Joan Ignasi Sànchez, asesor de la exconsejera de Gobernación Meritxell Borràs. 28/05/2019 13:14

Fernando J Pérez La concentración en un momento consigue expulsar a los Mossos de seguridad ciudadana del lugar del registro en Sabadell. 28/05/2019 13:12

Fernando J Pérez El siguiente vídeo corresponde a un registro en Sabadell, el 20 de septiembre, en el domicilio de un asesor de la Consejería de Gobernación. En la imagen se aprecian forcejeos de los manifestantes con los Mossos. 28/05/2019 13:10

Fernando J Pérez En el vídeo se ve cómo un grupo de manifestantes impide la salida de un vehículo en el que va custodiado un detenido ante la Consejería de Exteriores. 28/05/2019 13:09

Fernando J Pérez Los siguientes vídeos corresponden a la Consejería de Exteriores. Mientras los guardias civiles se van del lugar, un grupo de manifestantes cantan la canción Passi-ho bé y otros hacen una sentada contras las "fuerzas de ocupación" que acaban de realizar el registro el 20 de septiembre. Intentan impedir la salida de los vehículos. Los Mossos tratan de proteger la salida. 28/05/2019 13:06

Fernando J Pérez "Sois unos fascistas y no tenéis cojones a dar la cara", le increpan los manifestantes a los guardias que se llevan los coches dañados. 28/05/2019 13:04

Fernando J Pérez En una imagen, un guardia de paisano con un perro policía examina los vehículos policiales dañados, como buscando un posible artefacto explosivo, entre las risas de los manifestantes concentrados. Cuando los servicios municipales retiran los coches, algunos de los concentrados también se burlan. 28/05/2019 13:03

Fernando J Pérez "Esta noche os vais sin coche", gritan algunos de los concentrados a los guardias civiles que registraron la Consejería de Economía el 20-S. Las imágenes muestran al menos un Nissan Patrol rotulado con las lunas destrozadas y varios vehículos llenos de pasquines y pegatinas. 28/05/2019 13:01

Fernando J Pérez Otro vídeo recoge la salida de la comisión judicial de guardias civiles que el 20-S registró la Consejería de Economía. Son escoltados por los Mossos antidisturbios entre fuertes gritos de "hijos de puta". Algunos manifestantes hicieron una sentada para entorpecer la actuación policial. Fueron desalojados por los agentes antidisturbios. 28/05/2019 12:53

Fernando J Pérez En esa ocasión, los Mossos cargaron contra los manifestantes para dispersarlos. "Sense violència", "hijos de puta", les gritaban los concentrados. En el vídeo se escuchan, aunque no se ven, vidrios rotos. Algunos manifestantes hacen gestos a los agentes como para incitarles a un enfrentamiento. 28/05/2019 12:51

Fernando J Pérez Una grabación muestra el acceso por la fuerza de agentes antidisturbios de los Mossos para proteger los vehículos de la Guardia Civil y el acceso a la consejería en la noche del 20 al 21 de septiembre. Son recibidos con gritos de "hijos de puta" y algún lanzamiento de objetos. "No merecéis la senyera que lleváis", les increpan los concentrados. Las imágenes son posteriores a la desconvocatoria de la concentración. 28/05/2019 12:49

Fernando J Pérez A continuación se muestran cuatro vídeos seguidos de la concentración del 20 de septiembre de 2017 en la Consejería de Economía. Se han visto los daños en los coches de la Guardia Civil, prácticamente ocultos por pegatinas; ciudadanos gritando "Independencia" y "No estamos solos". También se muestra a un agente de los Mossos escoltando a una mujer que lleva anudada una bandera al cuello. 28/05/2019 12:47

Fernando J Pérez Otro vídeo muestra la invasión de las vías del AVE en la estación de Girona. La defensa protesta porque la Fiscalía no sabe a qué fecha pertenecen. 28/05/2019 12:45

Fernando J Pérez En las imágenes se ve gente protestando a los Mossos por la imposibilidad de acceder a su centro de trabajo por la huelga del 8 de noviembre, que el fiscal confunde con el paro de país del 3 de octubre. 28/05/2019 12:43

Fernando J Pérez El siguiente vídeo es sobre el corte de una carretera en la huelga general del 8 de noviembre, en protesta por el encarcelamiento de los líderes independentistas. 28/05/2019 12:42

Fernando J Pérez En otro vídeo se ve a un grupo de individuos insultando a los agentes del instituto armado, también en Calella. 28/05/2019 12:41

Fernando J Pérez Los vídeos que se exhiben son los seleccionados por la Fiscalía. El ministerio público no es capaz de identificar el lugar y la fecha del vídeo que se está viendo en la sala. En el que se ve ahora a un grupo de personas increpando a guardias civiles en Calella. 28/05/2019 12:40

Fernando J Pérez Se reanuda la sesión, con la exhibición de vídeos del otoño independentista catalán. 28/05/2019 12:38

Jesús García Marchena ordena un receso. La sesión se reanudará a las 12.30 con la exhibición de los vídeos seleccionados por la Fiscalía. 28/05/2019 11:58

Jesús García Escrache a la policía. El vídeo muestra ahora las imágenes de un escrache frente al hotel Avenida de La Seu d'Urgell. Decenas de personas hacen sonar cacerolas frente al hotel, protegido por agentes de los Mossos d'Esqudara, y dan gritos de "fuera las fuerzas de ocupación". 28/05/2019 11:57

Jesús García El fiscal no sabe identificar los vídeos. Nueva discusión a propósito de la identificación de los vídeos. Las defensas piden de nuevo al fiscal que identifique los vídeos. El fiscal se muestra incapaz y dice que lo que quiere mostrar es que todo fue un "continuo" de incidentes. Marchena admite que es un asunto importante para la estrategia de defensas. 28/05/2019 11:56

Jesús García Lanzamiento de objetos a la policía. En el vídeo de la salida de la CUP se ve cómo algunas personas arrojan objetos a las furgonetas y a los agentes. Muchas otras piden que se eviten esas situaciones de violencia, pero obstaculizan la salida y lanzan gritos de "independencia". 28/05/2019 11:51

Jesús García La salida de la sede de la CUP. Las imágenes muestran furgonetas de los antidisturbios de la policía abandonando las inmediaciones de la sede de la CUP, después de no conseguir permiso para entrar. 28/05/2019 11:47

Jesús García Lanzamiento de objetos y huida de la Guardia Civil. Nuevo vídeo del 1-O que muestra cómo dos coches de la Guardia Civil tienen que huir a toda velocidad mientras varios ciudadanos les persiguen y les arrojan todo tipo de objetos. 28/05/2019 11:44

Jesús García Nuevos vídeos de Sant Joan de Vilatorrada. La sala sigue exhibiendo diversos vídeos, de muy corta duración, sobre lo ocurrido en el IES Quercus de Sant Joan de Vilatorrada. Las imágenes no necesariamente están en orden, pero muestran cómo finalmente la Guardia Civil ha accedido al interior del centro. La tensión es evidente. En las secuencias finales de la grabación, cuando la Guardia Civil ya ha abandonado el centro, decenas de jóvenes se plantan delante de los antidisturbios. Los bomberos se interponen entre ambos bandos. "Cataluña", gritan los concentrados, que también aclaman a los Mossos. Una patrulla se aproxima a los bomberos y también se sitúa entre los ciudadanos y la línea de guardias civiles, que están protegidos con los escudos. 28/05/2019 11:43

Jesús García Resistencia ante la Guardia Civil. Nuevo vídeo de Sant Joan de Vilatorrada. Se ve cómo, parapetado tras una valla metálica, el concejal del municipio barcelonés anuncia a la Guardia Civil que no van a dejarles pasar. En una secuencia posterior, los antidisturbios intervienen y tratan de retirar a las personas concentradas en las puertas. En la mayoría de ocasiones lo hacen con sus propios brazos. 28/05/2019 11:39

Jesús García "Esta es nuestra policía". Vídeo en la que se ve a ciudadanos aplaudiendo a una pareja de Mossos al grito "esta es nuestra policía". Es Sant Joan de Vilatorrada y en las imágenes se ve al concejal y payaso Jordi Pesarrodona. 28/05/2019 11:38

Jesús García Puerta rota. Vídeo de escasa duración en la que se ve cómo los guardias civiles rompen una puerta de vidrio para acceder a un colegio electoral. 28/05/2019 11:37

Jesús García Los Bomberos frente a la Guardia Civil. La sala exhibe ahora otro vídeo en el que varios bomberos de la Generalitat se plantan, con sus cascos, frente a los antidisturbios de la Guardia Civil. Los ciudadanos les aclaman: "Bombers, bombers, bombers". "No pasarán", gritan los concentrados frente al colegio electoral. El fiscal indica que se trata de Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona). 28/05/2019 11:36

Jesús García Nuevo vídeo de la tensión entre Guardia Civil y Mossos. Agentes de la Guardia Civil acceden por unas escaleras a un centro de votación y una patrulla de los Mossos intenta impedírselo. Los dos Mossos (el binomio que acudió al colegio) es apartado. Las imágenes muestran cómo los ciudadanos tratan de impedir, con sus manos, el acceso de la Guardia Civil. 28/05/2019 11:35

Jesús García Vídeo de la tensión entre Guardia Civil y Mossos. Vídeo de otra actuación de la Guardia Civil el 1 de octubre. Los agentes retiran arrastrando por el suelo a algunos concentrados. Se produce una discusión entre tres guardias civiles y tres agentes de los Mossos d'Esquadra en los que parece que les recriminan su actuación (solo se escucha el griterío de fondo, pero no la conversación que mantienen). 28/05/2019 11:34

Jesús García Vídeo del 1 de octubre. Nuevo vídeo del 1 de octubre de 2017. Esta vez se ve a antidisturbios de la Guardia Civil tratando de acceder a un colegio electoral. Las escaleras que dan acceso al centro están ocupadas por decenas de personas que taponan la entrada. Mantienen los brazos levantados. Las defensas piden al fiscal que ubique el lugar y día de los hechos, pero Jaime Moreno dice que no es posible. "Me encantaría poder decir, pero soy incapaz de ubicar el vídeo". Las imágenes parecen grabadas por un teléfono móvil. La cámara enfoca a la primera línea de choque entre los antidisturbios y los ciudadanos. Se produce un forcejeo mientras los guardias empujan con sus escudos. "Somos gente pacífica", se escucha de fondo. 28/05/2019 11:33

Jesús García Vídeo a partir de una noticia sobre los hechos del 20-S. El vídeo que se exhibe ahora es una noticia del canal de televisión Cuatro sobre los hechos del 20 de septiembre de 2017 frente al Departamento de Economía. Manuel Marchena ordena que se le quite la voz al vídeo, en el que se ve cómo los antidisturbios de los Mossos detienen a un par de personas al finalizar la protesta. También se aprecian los daños a los vehículos de la Guardia Civil. 28/05/2019 11:29

Jesús García Vídeo de la intervención de la Policía el 1-O en el Ramon Lull de Barcelona. El fiscal sigue sin poder identificar dónde y cuando ocurren las imágenes que está exhibiendo. El vídeo muestra una concentración de personas que gritan "fuera las fuerzas de ocupación" frente a los antidisturbios del Cuerpo Nacional de Policía y corresponde al 1 de octubre. En la siguiente secuencia se observa cómo Roger Español lanza una valla metálica de obra en dirección a los policías. Se trata, pues, de los incidentes ocurridos en torno a la escuela Ramon Llull de Barcelona. Se escuchan lo que parecen disparos de pelotas de goma (o salvas) y se ve cómo los antidisturbios retroceden, caminando hacia atrás, por la presión de los ciudadanos. 28/05/2019 11:28

Jesús García Vídeo de los incidentes del 20-S en el Departamento de Exteriores. El vídeo muestra ahora la complicada salida de Xavier Puig como detenido frente al Departamento de Exteriores el 20-S. La Guardia Civil introduce al detenido en el vehículo. A los agentes les rodean cientos de personas que golpean el techo del coche al grito de "libertad". Se trata de un plano cerrado, enfocado sobre el coche, pero del que se deduce que hay una gran aglomeración de personas. En el techo del vehículo no logotipado hay flores, pero también hay ciudadanos que golpean con violencia el techo. Los manifestantes dificultan extremadamente la salida del vehículo policial por la Vía Laietana, en pleno centro de Barcelona. 28/05/2019 11:25

Jesús García Vídeo de destrozos de coches de la Guardia Civil. Sin pausa, se exhibe automáticamente el siguiente vídeo. En realidad, son fotografías de coches de la Guardia Civil en los que se aprecian daños diversos; en general, pintadas y pegatinas enganchadas a los vehículos. 28/05/2019 11:22

Jesús García Vídeo de la Guardia Civil el 1-O mientras abandona un pueblo. "Es la salida de un lugar de votación", dice el fiscal, que no acierta a decir dónde ocurren los hechos. "Creo que Vilatorrada", apunta, en alusión a Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona). "Visca Catalunya", se oye decir desde la perspectiva de quien graba con teléfono móvil los hechos. En las imágenes se ve cómo diversos coches y efectivos de la Guardia Civil circulan por una estrecha carretera seguidos muy de cerca por decenas de ciudadanos al grito de "fuera, fuera". 28/05/2019 11:21

Jesús García "Si cualquier parte observa que hay una repetición desde otro ángulo y quieren prescindir de ella, no tienen más que decirlo", interviene Manuel Marchena. La defensa de Jordi Cuixart pide que indique lugar y fecha de los hechos. Se interrumpe por un momento la exhibición de los vídeos. 28/05/2019 11:19

Jesús García La misma secuencia de los Jordis, pero desde otro punto de vista. La Fiscalía exhibe ahora la misma secuencia, pero grabada con otra cámara. En este caso, el dispositivo que graba fija el zoom sobre la figura de Jordi Cuixart, que se ve de perfil y con el megáfono en la mano. 28/05/2019 11:18

Jesús García "Òmnium Cultural y la Asamblea os pedimos que a partir de las doce abandonemos la movilización porque nuestro objetivo es el 1 de octubre", pide Sànchez desde el techo del coche de la Guardia Civil. Los concentrados -la mayoría, jóvenes- le interrumpen constantemente y piden que no se dé "ni un paso atrás". "Bote, bote, bote, español el que no bote", gritan los concentrados, que aplauden y silban a partes iguales. 28/05/2019 11:17

Jesús García Intervención de Jordi Sànchez. Sigue la exhibición del mismo vídeo: los Jordis subidos al coche de la Guardia Civil intentando desconvocar la manifestación. A Sànchez la cámara también le enfoca desde la espalda. Su voz se oye un poco distorsionada. "Hemos venido aquí porque tenemos un objetivo y es el 1 de octubre", dice Sànchez, que es interrumpido con nuevos gritos de "votaremos". La cámara enfoca durante buena parte del vídeo a los manifestantes que escuchan (o interrumpen) a Sànchez. "Os pido, en nombre de la Asamblea, que hemos hecho posible que el 1 de octubre haya referéndum". Su voz queda tapada en numerosas ocasiones por los manifestantes. "Somos el pueblo", gritan. 28/05/2019 11:13

Jesús García Silbidos y abucheos contra Cuixart. Ante la petición de Cuixart de poner fin a la concentración, los manifestantes responden con silbidos y abucheos. "Ni un paso atrás" y "vosotros id a casa, nosotros nos quedamos", replican. 28/05/2019 11:07

Jesús García Cuixart pide poner fin a la concentración. En el mismo vídeo, Cuixart exhorta a los concentrados a seguir la protesta al día siguiente frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. "¡Huelga general!", claman los concentrados mientras agitan banderas independentistas. 28/05/2019 11:05

Jesús García Vídeo de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart el 20-S. La Fiscalía comienza con la exhibición de vídeos sobre la noche del 20-S en Economía. En las imágenes se ve a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart subidos a un coche de la Guardia Civil. Megáfono en mano, Jordi Cuixart da las gracias a las miles de personas concentradas en Economía, que dan gritos de "independencia" y "votarem" ("votaremos"). "Los que nos querían dividir, exaltar, los que nos querían violentos, están enfadados y nosotros no", se oye decir a Cuixart, filmado de espaldas junto a Sànchez. "Estamos subordinados y decididamente alzados por luchar por nuestra libertad, nuestras instituciones y nuestro país". 28/05/2019 11:02

Jesús García La defensa de Jordi Cuixart pide la Fiscalía ubique "el lugar y la fecha" de cada vídeo antes de emitirlo. "Es una relación de lugares de votación", responde el fiscal Jaime Moreno, que admite que no en todos los casos disponen de ese dato. Tras una serie de discusiones, empieza por fin la emisión de los vídeos propuestos por la Fiscalía. 28/05/2019 10:59

Jesús García Primero, ver los vídeos; después, impugnarlos. Ante las peticiones de las defensas para impugnar determinados vídeos de las acusaciones (por considerarlos poco fiables), Manuel Marchena aclara que en primer lugar deben verse los vídeos y después impugnarlos. El abogado Andreu Junqueras afirma que debería "bloquearse" la mera exhibición de los vídeos antes de decidir sobre la impugnación. 28/05/2019 10:56

Jesús García Exhibición de los vídeos. Marchena anuncia que va a comenzar la exhibición de los vídeos, pero advierte de que no van a incluir "comentarios" de personas que "valoren" esas imágenes. 28/05/2019 10:53

Jesús García Contenido sí, valoraciones no. Marchena sigue recitando la lista de documentos que quedan fuera, pero el criterio siempre es el mismo: el contenido de los informes lo va a examinar el tribunal para dictar su sentencia; las valoraciones hechas por la policía en base a esos contenidos, en cambio, quedan excluidas. La cuestión es que debe ser el propio tribunal el que valore en cada caso qué consecuencias deben extraerse de los datos aportados por los investigadores. 28/05/2019 10:22

Jesús García Más pruebas que no se tendrán en cuenta. Marchena sigue rechazando documentos por el mismo motivo. Por ejemplo, un informe sobre Enfocats, la supuesta hoja de ruta hacia la independencia. "Nos interesa el contenido del documento, pero no la valoración que se pueda hacer". El presidente del tribunal rechaza también un informe de la Guardia Civil en el que aparecen "noticias periodísticas" sobre el rechazo del atraco al buque Moby Dada en Palamós. Queda fuera igualmente: un informe sobre una reunión de los Comités de Defensa de la República (CDR) en Sabadell; un informe sobre "amenazas de los CDR de salir a la calle"; un comunicado de los CDR; una valoración sobre cómo el independentismo "se prepara para la acción directa", etcétera. 28/05/2019 10:20

Jesús García Pruebas excluidas. Marchena recita ahora determinadas pruebas documentales que "tienen que ser excluidas" y no se usarán como prueba para la sentencia. Cita un informe de la Guardia Civil sobre llamamientos públicos realizados por el exvicepresidente Oriol Junqueras. Tampoco se va a considerar prueba un informe valorativo relacionado con la agenda Moleskine, pero sí se va a tener en cuenta la "transcripción" de esos documentos. Marchena excluye igualmente un informe sobre "personalidades políticas" que el 20-S asistieron a la sede de Economía. "Todo está en la línea de rechazar informes valorativos que no pueden sustituir la aportación que podrían haber ofrecido los que suscriben ese informe y que podrían haber sido citados como testigos". Por el mismo motivo, Marchena rechaza un informe valorativo sobre la relación de escraches sufridos por la Guardia Civil en Cataluña. 28/05/2019 10:17

Jesús García Ajustar la prueba a las exigencias de Estrasburgo. "La sala ha querido que la práctica se ajuste a las exigencias del Tribunal de Estrasburgo. Por eso se pasó de la afirmación genérica de toda la prueba documental a una relación ordenada de los documentos", afirma Marchena. El presidente del tribunal alude a lo ocurrido en la sesión de ayer, cuando las partes leyeron una descripción de la lista de documentos que consideran importantes. Marchena recuerda que las defensas plantean una "diferencia" entre las pruebas documentales que en su día presentaron y las que han subrayado esta vez, ya durante el juicio oral. 28/05/2019 10:11

Jesús García La prueba documental. Marchena dice que el hecho de que la Fiscalía no mencionara en la jornada de ayer algunos documentos no significa que haya renunciado a ellos. La sala, dice, no puede convertir el "error" de la Fiscalía sobre las "indicaciones" del tribunal como una "renuncia". La renuncia, recuerda Marchena, tendría que ser expresa. 28/05/2019 10:09

Jesús García Rechazo del careo De los Cobos-López. La sala acaba de rechazar la pertinencia del careo entre el comisario de los Mossos d'Esquadra Ferran López y el coordinador del 1-O, el teniente coronel Diego Pérez de los Cobos. La defensa de Joaquim Forn había solicitado un careo entre ambos por las versiones diametralmente opuestas sobre el 1-O. Las alegadas "contradicciones" entre esos dos testigos serán analizadas por el tribunal. Las contradicciones, apunta Marchena, se han apreciado en "numerosísimos testigos". 28/05/2019 10:06

Jesús García Comienza la sesión en el juicio del 'procés'. Manuel Marchena resuelve algunas cuestiones pendientes. 28/05/2019 10:05

Buenos días. La sesión en el juicio del procés comenzará este martes en el Tribunal Supremo a las 10.00. 28/05/2019 09:12

Jesús García Marchena no permite a la fiscal Consuelo Madrigal que rebata las impugnaciones formuladas por las defensas. Y da por finalizada la sesión hasta mañana a las 10 horas. 27/05/2019 17:09

Jesús García Marchena propone una fórmula de actuación: que justo después de la exhibición de los vídeos se pase de inmediato a formular las conclusiones definitivas por todas las partes. "Si alguna de las partes tiene intención de modificar alguna de sus conclusiones, por favor que sea por escrito", pide Marchena. Este paso sirve para que, si las acusaciones o las defensas lo consideran oportuno, puedan modificar parte de sus escritos. 27/05/2019 17:07

Jesús García Manuel Marchena indica que el tribunal dará respuesta mañana a distintas cuestiones que se han suscitado a lo largo de la jornada de hoy a propósito de la prueba documental. En función de esa respuesta, se exhibirán documentos y posteriormente vídeos. 27/05/2019 17:06

Jesús García La fiscal Consuelo Madrigal anuncia que no impugna ninguna prueba documental de las defensas, ya que quiere que el tribunal disponga de todas las pruebas, "tanto favorables como desfavorables". 27/05/2019 17:01

Jesús García Las acusaciones plantearán ahora la impgunación de la prueba documental presentada durante una hora por la defensa. Los abogados de los 12 acusados han ido citando la relación de documentos que pretenden hacer valer en el juicio para lograr la absolución de sus clientes. 27/05/2019 17:00

Jesús García Se reanuda la sesión del juicio del 'procés'. Las defensas explicitan ahora los documentos que quieren que sean exhibidos en la sala. 27/05/2019 16:08

Jesús García Finalizan las impugnaciones de las defensas y Manuel Marchena ordena un receso hasta las 16 horas. Por la tarde, los abogados de los acusados plantearán los documentos que quieren que se exhiban y las acusaciones tendrán la oportunidad de impugnarlos. 27/05/2019 13:46

Jesús García La abogada de Meritxell Borràs, Judit Gené, impugna "en bloque" la prueba propuesta por la Abogacía del Estado. 27/05/2019 13:38

Jesús García La abogada de Carme Forcadell, Olga Arderiu, pide que se excluyan como prueba los tuits atribuidos a la presidenta del Parlament. Recuerda que uno de los tuits, según el atestado de la Guardia Civil, se escribió a las 9 de la mañana cuando en realidad se hizo -según declaró un testigo- a las seis de la tarde. 27/05/2019 13:32

Jesús García La abogada de Jordi Cuixart impugna "toda la documentación procedente del juzgado 13". Marina Roig alude a la causa que mantiene abierta el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona sobre la organización del referéndum del 1-O. La juez ha procesado a 30 personas -la mayoría, altos cargos y empleados de la Generalitat- por organizar el referéndum y les ha impuesto una fianza de 5,8 millones. 27/05/2019 13:24

Jesús García Pina impugna los correos electrónicos por los que sus clientes (Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull) no han sido preguntados durante el juicio, ya que considera que no se han sometido al principio de contradicción que rige el proceso. 27/05/2019 13:20

Fernando J Pérez El letrado Jordi Pina está haciendo la lista de documentos que impugna, entre ellos todos los procedentes de otras causas judiciales del procés, como los del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona. 27/05/2019 13:09

Fernando J Pérez Melero afirma que los documentos que solicitan las acusaciones como prueba son "documentos dúplex". "No impugnamos ninguno porque entendemos que apuntalan las tesis de la defensa", afirma el letrado de Joaquim Forn. 27/05/2019 13:03

Jesús García Impugnación de los documentos. Las defensas comienzan el turno de impugnación de algunos documentos de las acusaciones. Andreu Van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva, impugna actuaciones del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona. 27/05/2019 13:02

Jesús García Discusión sobre los documentos. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, anuncia que resolverá más adelante sobre un conflicto suscitado en la sala a propósito de los documentos propuestos por la Fiscalía. Algunas defensas han interpretado que, al citar ciertos documentos, la fiscal Consuelo Madrigal renunciaba a otros. Madrigal ha tratado de aclarar que no, que los que ha citado son los que quiere que se exhiban. Las defensas han pedido que no se le dé un segundo turno e interpretan -con la excepción del abogado de Joaquim Forn, Javier Melero- que ha renunciado a esos documentos. 27/05/2019 12:54

Jesús García Fin precipitado de la lectura. Las defensas aseguran que se dan por "instruidas" para evitar que continúe la lectura de 92 folios de la Abogacía del Estado. Marchena, tras escuchar a todas las partes, lo acepta. 27/05/2019 12:41

Jesús García Lectura de 92 páginas con una lista de documentos. La abogada del Estado, Rosa María Seoane, elaboró un informe de 92 páginas con la relación de documentos que considera relevantes para sostener su acusación. Hoy se ha remitido a ese informe, pero Manuel Marchena le ha dicho que tiene que citar la relación de documentos completa. O esa, que debe leer los 92 folios. A esa tarea está dedicada ahora Seoane: a leer una breve descripción de cada uno de esos documentos. La abogada del Estado ha intentado evitar ese trámite, pero Marchena ha insistido en que debe hacerse de esa forma: "No nos reunimos para dar nada por reproducido, sino para examinar la fuente de la prueba". El presidente del tribunal insiste en que es necesario citar los documentos para que las defensas puedan poner en duda, si así lo quieren, la "autenticidad, concepto de documento e incluso la licitud" de los documentos. 27/05/2019 10:57

Fernando J Pérez Los documentos que la fiscalía solicita que sean exhibidos en el juicio incluyen, entre otros, el polémico documento Enfocats -la hoja de ruta apócrifa hacia la independencia-, la agenda Moleskine de Josep Maria Jové, número dos del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, las facturas y albaranes de Unipost a la Generalitat para el reparto de los sobres electorales, transcripciones de entrevistas a Josep Rull y Joaquim Forn o los correos electrónicos de diversos procesados. El ministerio público también pide que se examinen los llamamientos de Jordi Sànchez y Jordi Turull para manifestarse el 20 de septiembre e informes sobre la actividad en Twitter en aquella jornada y en la del 1 de octubre de 2017. 27/05/2019 10:53

Quim Torra vuelve a colgar el lazo amarillo de solidaridad con los presos en la fachada el Palau de la Generalitat. El president se resistió a la decisión de la Junta Electoral Central de retirar esos símbolos durante la campaña electoral de las elecciones generales. 27/05/2019 10:50

Jesús García La fiscal Consuelo Madrigal está desgranando los documentos que obran en la causa y que son de interés para la acusación del ministerio público. 27/05/2019 10:38

Jesús García Comienza la exhibición de la prueba documental propuesta por la Fiscalía. 27/05/2019 10:28

Jesús García Marchena imparte instrucciones de la línea que seguirá el tribunal sobre la petición de lectura de determinadas pruebas documentales. El presidente circunscribe esas peticiones a la puesta en duda de la veracidad de esos documentos. 27/05/2019 10:28

Fernando J Pérez El tribunal abrirá un turno previo para que las partes presenten alegaciones sobre los documentos. “No se trata de abrir un debate sobre lo que el documento prueba". Lo que se podrá es impugnar la autenticidad del documento. "Se debe poner especial incidencia en los documentos que sirvan como prueba de vulneración de derechos fundamentales", explica Marchena. 27/05/2019 10:27

Jesús García Comienza la 47ª sesión del juicio del 'procés' con la exhibición de la prueba documental. Manuel Marchena traslada unas consideraciones previas. Rechaza, por ejemplo, una petición de las defensas para que se pida al juzgado de instrucción número 13 de Barcelona que requiera a ciertos testigos nuevos vídeos del 1-O. 27/05/2019 10:22

EL PAÍS Se atrasa el inicio de la sesión, que estaba previsto para las 10. 27/05/2019 10:12

Buenos días. Tras una semana marcada por la toma de posesión y posterior suspensión de los diputados independentistas presos, a las 10 se reanuda el juicio del procés. 27/05/2019 09:07

Fernando J Pérez Termina la última de las periciales del juicio y 46ª sesión de la vista oral del procés. El lunes se reanudará el juicio con el comienzo de la prueba documental. 23/05/2019 17:46

Fernando J Pérez El perito informático señala que la web estaba alojada en un servidor externo, Cedemón, que compartían tanto Òmnium como el CTTI. 23/05/2019 17:20

Fernando J Pérez La siguiente prueba pericial, pedida por la defensa de Jordi Cuixart, es sobre la titularidad y gastos de una web sobre el referéndum, que se atribuía a Òmnium Cultural a través del Centro de Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat. 23/05/2019 17:19

Jesús García La prueba pericial está relacionada con un informe de la Comisaría General de Información de los Mossos d'Esquadra de 28 de septiembre de 2017 sobre el dispositivo del 1-O. En el primer párrafo, escrito en lengua catalana, se dice "El dia 1 d'octubre de 2017 s'ha de celebrar el referéndum". En el escrito de la Fiscalía, esa expresión se traduce como literalmente al castellano como "se ha de celebrar", en un sentido imperativo. La Fiscalía interpreta con esa frase que los Mossos se implicaron en la celebración del referéndum. Para Forn, sin embargo, la traducción da lugar a confusión y así lo ratifica la perito de la defensa. "La traducción no es adecuada ni desde el punto de vista discursivo, porque es un texto que proyecta escenarios del 1 de octubre, ni tampoco pragmáticamente. En español puede tener un sentido obligatorio cuando en realidad es un informe de los Mossos dirigido a sus superiores, por tanto no se entiende que pueda ser una orden o mandato". "La traducción ideal sería el 1 de octubre se va a celebrar o se celebrará". 23/05/2019 17:05

Jesús García Turno de una perito filóloga citada por la defensa del exconsejero de Interior Joaquim Forn. 23/05/2019 16:59

Fernando J Pérez Termina la declaración de los dos peritos médicos. 23/05/2019 16:59

Fernando J Pérez "Nosotros la etiología no la podemos decir, nos basamos en lo que dice el informe", señalan los peritos. Los expertos médicos reconocen que los tipos de lesiones que presentaron los guardias se eran compatibles con las agresiones que dijeron recibir al ser atendidos. 23/05/2019 16:54

Fernando J Pérez "Usted puede tener una lesión si va por la calle mirando el móvil y tropieza con un árbol", afirma uno de los médicos. 23/05/2019 16:53

Jesús García "¿Una patada genera una contusión?", pregunta el fiscal Javier Zaragoza, que trata de acreditar que las lesiones de los policías el 1-O se produjeron como consecuencia el enfrentamiento con los votantes. 23/05/2019 16:52

Fernando J Pérez "Por el informe médico es imposible determinar [que el origen de una lesión es una agresión]", señalan los peritos médicos. 23/05/2019 16:52

Fernando J Pérez "La práctica totalidad de los informes hablan de contusiones y erosiones". En 33 casos el agente refiere "agresión", constatan los peritos. "La etiología [origen] de la agresión o eres testigo presencial o no la puedes determinar, una lesión se puede producir por una multitud de causas, infinitas"., explica el doctor Caballero. 23/05/2019 16:51

Fernando J Pérez "No hemos encontrado ningún caso grave", afirma el doctor Crusí sobre los 60 informes analizados. En 32 casos, recuerda Caballero, no se prescribe tratamiento, y en 12 casos es para alivio sintomático. En 11 casos se inmovilizan dedos de una mano, afirman. 23/05/2019 16:49

Fernando J Pérez Los doctores Crusí y Caballero han analizado los partes de lesiones de 60 policías y no han encontrado documentación sobre los 41 agentes que alegaron lesiones con asistencia médica. 23/05/2019 16:47

Fernando J Pérez La siguiente prueba pericial, propuesta por la defensa de Junqueras y Romeva, tiene que ver con el origen de las lesiones sufridas por los guardias civiles y los policías nacionales el 1 de octubre de 2017. Los declarantes son Xavier Crusí y Ferran Caballero, médicos. 23/05/2019 16:44

Fernando J Pérez Las defensas aducen que los documentos de los que está interrogando el fiscal no constan en la causa. "A pesar de que está en el informe el análisis de los documentos y las dificultades para seguir con el interrogatorio, el fiscal renuncia a seguir con el interrogatorio", dice Zaragoza. 23/05/2019 16:42

Fernando J Pérez En el despacho del señor Jové, explica el agente, se encontraron anotaciones manuscritas sobre el referéndum ilegal. "Es una movilización coordinada desde el Govern, una de las instituciones de la Generalitat", valora el agente, con las protestas de la defensa. 23/05/2019 16:41

Fernando J Pérez El Enfocats también se refiere a estructuras de Estado, las que ya existían y las de nueva creación, entre ellas la Seguridad Social catalana, señala el agente. 23/05/2019 16:37

Fernando J Pérez El fiscal Javier Zaragoza interroga al testigo sobre el documento Enfocats -la hoja de ruta apócrifa del procés y que los acusados no reconocen como verdadero-. "La movilización social es un elemento estratégico para la consecución de los objetivos [la independencia]", afirma el sargento. El miembro de la Guardia Civil señala que el documento incorporaba la vía unilateral para la independencia de Cataluña. 23/05/2019 16:36

Fernando J Pérez La prueba pericial arranca entonces con el sargento, aunque lo hará en calidad de testigo-experto, como ha decidido el tribunal. 23/05/2019 16:33

Fernando J Pérez El tribunal termina de deliberar y por unanimidad decide que la pericial de los guardias civiles sobre la documentación recogida en el despacho de Jové puede celebrarse, y que uno de los agentes -un capitán del instituto armado- que ya ha declarado como testigo no lo hará como perito. Esta se celebrará solo con la presencia de un sargento. 23/05/2019 16:29

Fernando J Pérez El tribunal se retira a deliberar durante 10 minutos sobre la admisión de la pericial. 23/05/2019 16:14

Fernando J Pérez Turno ahora para otra pericial de dos guardias civiles sobre los objetos incautados en el despacho de Josep Maria Jové, número dos de Oriol Junqueras. La defensa del exvicepresidente catalán recuerda al tribunal que ha impugnado la pericial. 23/05/2019 16:10

Fernando J Pérez La defensa de Joaquim Forn afirma que da por buena y correcta la traducción que hizo el sargento. Y el perito ratifica la traducción, con lo que termina su pericial. 23/05/2019 16:08

Fernando J Pérez La entrevista, publicada en el diario digital Vilaweb el 11 de octubre de 2017, fue traducida por el sargento por orden de su superior. 23/05/2019 16:06

Fernando J Pérez Se reanuda la 46ª sesión del juicio del procés. El tribunal llama como perito a un sargento de la Guardia Civil en relación con la traducción de una entrevista al exconsejero catalán de Interior Joaquim Forn. 23/05/2019 16:04

EL PAÍS AMPLIACIÓN | Los miembros de la Mesa del PP y Ciudadanos han votado en contra de pedir informe a los letrados. Pero ha salido adelante con los votos de PSOE y Unidas Podemos. La Mesa se reunirá el viernes a las 12.30 para ver el dictámen. PP y Cs reconocen que tanto Supremo como las cámaras pueden suspender a los presos. Son artículos concurrentes el de la Lecrim y el del Congreso. 23/05/2019 16:03

EL PAÍS ÚLTIMA HORA | La Mesa del Congreso ha decidido pedir un informe a los letrados y se volverá a reunir mañana para tomar una decisión sobre los presos. Informa Anabel Díez. 23/05/2019 15:45

Fernando J Pérez Termina la pericial de la valoración de los inmuebles del 1-O. El tribunal suspende la vista hasta las 16.00. 23/05/2019 13:08

Fernando J Pérez "Se puede obtener dinero por esos locales, ojalá me los dejaran a mí gratis", responde el perito de la acusación Irisarri cuando el abogado de la defensa Mariano Vergès le pregunta si se pueden alquilar esos inmuebles públicos. 23/05/2019 12:56

Fernando J Pérez "Ustedes reprochan al dictamen de los peritos de la acusación que no han visitado los inmuebles ¿han realizado ustedes visitas a los locales?" pregunta la abogada del Estado. "Nosotros somos de la zona, hemos consultado el catastro y tenemos elementos objetivos", explica uno de los autores de la contrapericial. 23/05/2019 12:51

Fernando J Pérez "No hay valoración posible porque los edificios públicos de la Generalitat no están en el mercado de alquiler", dice uno de los peritos de la defensa. 23/05/2019 12:42

Fernando J Pérez "Los edificios públicos no están sujetos a rentas de alquiler", reiteran los peritos de la defensa. "[Si los jueces les hubieran encargado un peritaje] hubiésemos contestado que los edificios públicos dedicados a equipamientos públicos" y no lo habrían realizado, afirma el perito Joan Güell. 23/05/2019 12:36

Fernando J Pérez Se reanuda la sesión tras el receso. Turno para las abogada del Estado, Rosa Seoane, para interrogar a los cuatro peritos tasadores sobre el valor de uso de los inmuebles públicos utilizados para el 1 de octubre. 23/05/2019 12:33

Fernando J Pérez El tribunal ordena un receso hasta las 12.25. 23/05/2019 11:59

Fernando J Pérez "No es de sentido común que un edificio público tenga una rentabilidad que duplica a la de uno privado", afirma el perito de la defensa Jordi Duatis. 23/05/2019 11:57

Fernando J Pérez El perito de la defensa dice que no cabe aplicar una "prima de riesgo" a los inmuebles públicos del 1-O, al no ser una inversión. 23/05/2019 11:55

Fernando J Pérez El perito de Ibertasa explica cómo han calculado la tasa de rentabilidad inmobiliaria de los inmuebles del 1-O. 23/05/2019 11:49

Fernando J Pérez Los peritos siguen explicando los criterios técnicos que han aplicado para sus informes de tasación de los inmuebles públicos utilizados para el referéndum ilegal del 1 de octubre. 23/05/2019 11:43

Fernando J Pérez Un perito de la defensa afirma que el dictamen de los peritos de la acusación es "un mero ejercicio teórico para llegar a un valor", y que se basa en parte en una normativa catastral, y "para calcular el valor catastral utilizan la superficie de todo el inmueble: en un edificio se usan 300 metros y se valoran 10.000". 23/05/2019 11:36

Fernando J Pérez El perito de Ibertasa explica los criterios de elaboración de su dictamen, y dice que han calculado los valores de suelo, construcción y depreciación de los inmuebles utilizados para el referéndum, dando por hecho que son edificios singulares y que están fuera del tráfico inmobiliario ordinario. 23/05/2019 11:31

Fernando J Pérez El valor de uso de los locales públicos utilizados el 1 de octubre, integra, según las acusaciones, los fondos supuestamente malversados por la Generalitat para el 1 de octubre. 23/05/2019 11:26

Fernando J Pérez "Los edificios públicos utilizados el día de autos no están en el mercado inmobiliario y no dan lugar a una contraprestación. El servicio que se hizo el día de autos no está sujeto a tasas o precios públicos", contrapone Güell, perito de la defensa. 23/05/2019 11:24

Fernando J Pérez "En nuestro informe decimos que son bienes excluidos del tráfico del mercado inmobiliario ordinario, pero esto ocurre con todos los bienes de titularidad pública, hay ámbitos en los que trabajamos como peritos, como inmuebles de uso portuario o bienes de uso público que usan privados de forma especial, y para calcular la tasa o el canon permiten comparar esos inmuebles con el tráfico inmobiliario ordinario", explica el perito Irisarri. 23/05/2019 11:21

Fernando J Pérez El valor de uso que manejan los peritos de la acusación es el valor potencial de arrendamiento que podrían tener los locales usados el 1-O en el mercado. Los peritos tasadores de la defensa consideran que el informe de Segipsa e Ibertasa soslaya el hecho de que no existe la posibilidad de alquiler de edificios civiles ni el lucro cesante. 23/05/2019 11:17

Fernando J Pérez Por parte de la fiscalía, los técnicos pertenecen a la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio [Irisarri] y la empresa privada Ibertasa [Cámara]. 23/05/2019 11:14

Fernando J Pérez Termina la declaración de los testigos. El tribunal llama a la tercera de las pruebas periciales previstas en el juicio del procés, sobre el valor de uso de los locales del 1 de octubre. Son Carlos Javier Irisarri, José Manuel Cámara [propuestos por el fiscal y la Abogacía del Estado] y Jordi Duatis y Joan Güell [propuestos por la defensa de Dolors Bassa]. 23/05/2019 11:12

Fernando J Pérez "Esa orden [la del 6 de septiembre de la colegiación de los gastos del 1-O] era imposible de ejecutar, y además tenía claramente las indicaciones del propio secretario general de que no se llevaría a cabo ningún gasto [para el referéndum], explica Solà. "Era imposible de ejecutar porque lamentablemente quizá seamos ineficientes en capacidad de gestión y necesitábamos seis meses para ejecutar un contrato". 23/05/2019 11:06

Fernando J Pérez "Es un procedimiento absolutamente reglado y el conseller de ninguna manera podía comprometer ningún gasto". "El conseller [Vila] me dijo que el departamento no haría ningún gasto relacionado con el 1 de octubre", afirma el funcionario autonómico Solà. "Todas las adjudicaciones están fiscalizadas previa o posteriormente por la Intervencion", añade. 23/05/2019 10:59

Fernando J Pérez El cuarto testigo de este jueves es Josep Solà. Este declarante, propuesto por la defensa de Santi Vila, fue director de servicios del departamento de Empresa, dirigido por aquel acusado. 23/05/2019 10:54

Fernando J Pérez El alto funcionario Villòria afirma que "ni este acuerdo [del 6 de septiembre de 2017] ni cualquier otro acuerdo puede servir para realizar un gasto o contratación" y que "se debe seguir el procedimiento administrativo que está establecido y reglado". Añade que "no existen dotaciones presupuestarias compartidas entre departamentos de la Generalitat" y que "ningún departamento puede comprometer ningún gasto ni afectar a partidas de otro departamento". A preguntas del abogado Juan Segarra, confirma que ni en ese momento ni posteriormente, Vila cambió sus instrucciones. 23/05/2019 10:47

Fernando J Pérez Sobre el acuerdo de 6 de septiembre para la autorización colectiva de los gastos para el 1-O, Villòria señala que Vila le dijo que "se trataba de una declaración política y bajo la cobertura del mismo no se debía realizar ningún gasto para el 1 de octubre". 23/05/2019 10:43

Fernando J Pérez Villòria dice que ningún edificio perteneciente o adscrito a la Consejería de Empresas fue utilizado para el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. 23/05/2019 10:41

Fernando J Pérez El procedimiento para comprometer un gasto en una consejería es "un circuito reglado de obligado cumplimiento, con fases muy determinadas y marcadas", explica Villòria. "El señor Vila me dijo que diera indicaciones para que no se iniciase ningún expediente de gasto relacionado con el referéndum del 1-O", explica el exsecretario del departamento. "Me dijo que el presidente [Puigdemont] le dijo que el 1-O se financiaría con aportaciones de particulares". 23/05/2019 10:41

Fernando J Pérez "No fui cesado [con el 155] y con las peculiaridades y situación anómala de la intervención pude seguir ejerciendo mi cargo", explica Villòria, que ejerció de interlocutor con las autoridades estatales durante esa etapa. 23/05/2019 10:38

Fernando J Pérez El tercer testigo de la mañana es Pau Villòria, abogado y funcionario del cuerpo superior de la Generalitat. Este testigo, propuesto por la defensa del exconsejero de Empresa Santi Vila, fue secretario general de este departamento. 23/05/2019 10:37

EL PAÍS El Supremo devuelve al Congreso la decisión sobre los diputados presos. El Tribunal Supremo insiste en los argumentos que ya ofreció en su auto del 14 de mayo y "que fue debidamente comunicado a la Cámara". En cuanto al informe sobre la posible aplicación del 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal le dice que "la configuración constitucional del Tribunal Supremo hace inviable la elaboración del informe requerido". Informa Reyes Rincón. 23/05/2019 10:26

Jesús García "Tenía la certeza absoluta de que no se estaba haciendo nada para el referéndum del 1 de octubre", dice Urios sobre la actividad del Departamento de Gobernación. "¿Y quién pensaba usted que corría con los cargos del referéndum?", pregunta el fiscal. "No podía saberlo, no entraba en el ámbito de mis actuaciones", dice el testigo. Urios admite que tenía "dudas" de que pudiera llevarse a cabo el referéndum porque "no se movía nada a nivel administrativo". 23/05/2019 10:22

Jesús García "En el ámbito administrativo, hablar de solidaridad no tiene relevancia ninguna. Es más una voluntad política", sigue el testigo sobre el acuerdo en el que el Gobierno catalán se comprometía a asumir conjuntamente las consecuencias de organizar el referéndum. 23/05/2019 10:20

Jesús García "La señora Borràs, como miembro del Gobierno, tomó parte en él", dice el testigo a preguntas del fiscal. La toma de decisiones se definía como "colectiva, colegiada y solidaria", admite. Señala que le "extrañó" ese tipo de lenguaje en el ámbito administrativo. La pugna está clara: el fiscal trata de demostrar que todos los miembros del Govern de Carles Puigdemont se implicaron en la organización del referéndum del 1-O (y por tanto, en el gasto público); la defensa, por su parte, trata de alejar a Meritxell Borràs de ese tipo de decisiones. 23/05/2019 10:18