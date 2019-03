El juicio del ‘procés’, en directo | Nieto dice que hubo actos violentos y organizados contra la Guardia Civil

Jesús García "La alineación de Trapero con la Generalitat era total". "A partir de la Junta de Seguridad, la confianza ya era mínima", explica Nieto. "Sí confiábamos en que hubiera una reacción por parte de la jefatura. La alineación de Trapero con la Generalitat era total, pero entendíamos que la jefatura, entre los comisarios, prevaleciera lo que nunca puede desaparecer de un cuerpo policial, que jamás se puede poner de espaldas o de canto con un mandato judicial". 04/03/2019 10:56

Fernando J Pérez "La excusa era que había niños pequeños y personas mayores, y esa era la excusa que iban a tener los Mossos [para no actuar contra el referéndum]", afirma Nieto sobre su conversación con el mayor Trapero, máximo responsable operativo de la policía autonómica catalana. 04/03/2019 10:54

Jesús García El diálogo con Trapero. Nieto relata sus diálogos con el entonces major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. El secretario de Estado planteó a Trapero una situación similar a la que vivió la Guardia Civil el 20-S, pero con los Mossos. Y quiso saber si Trapero autorizaría entonces el uso de la fuerza. "Si hay niños o personas mayores, no", le trasladó Trapero, siempre según su declaración. 04/03/2019 10:54

Jesús García Sin opción de diálogo. "No hubo el más mínimo gesto de diálogo. Llegaron con una idea y se fueron con la misma idea. Se podría haber simulado ese referéndum en las plazas de los municipios o en lugares abiertos, donde no se fuese en contra de ese mandato". 04/03/2019 10:52

Fernando J Pérez "Todo esto [las actuaciones policiales del 1 de octubre] se podía haber evitado no tratando de sostener algo manifiestamente ilegal como era la celebración del referéndum", afirma Nieto. 04/03/2019 10:52

Jesús García Advertencias sobre "choques violentos" el 1-O. Nieto explica que se advirtió a la Generalitat, con antelación, del riesgo para la seguridad en el caso de mantener la convocatoria del referéndum. "Se había creado un clima que había una realidad paralela. Podía haber muchas personas que fuesen parte de una estrategia que, en lo mediático, funcionó. Todo el relato del movimiento independentista llevó a que la noticia fuese que el perro muerde al hombre y no que el hombre muerde al perro. Se le dio la vuelta", cuenta Nieto. 04/03/2019 10:49

Fernando J Pérez El papel de Forn el 28-S. El conseller de Interior, afirma Nieto, "intervino muy poco, una o dos veces, para llamar la atención a Pérez de los Cobos por interpelar al president de forma poco respetuosa y para decir que no estaba de acuerdo con el dispositivo enviado porque los Mossos eran suficientes para el 1 de octubre" 04/03/2019 10:47

Jesús García Petición para desconvocar el referéndum. Los cuatro representantes del Gobierno insistieron "una y otra vez", en la Junta de Seguridad, que "desconvocaran el 1 de octubre". "Si se trataba de dar una muestra de movilización, que lo hicieran y que no solo no se iba a evitar por parte del Gobierno, sino que se protegería, pero no podíamos admitir que se llevara a cabo un acto expresamente prohibido que se suspendió por parte del Tribunal Constitucional". 04/03/2019 10:47

Fernando J Pérez El 28-S, una reunión "surrealista". "[En la junta de seguridad, presidida por Puigdemont] No se nos trasladó cómo iba a ser el dispositivo de los Mossos, todo fue bastante surrealista, estábamos en una mesa hablando del dispositivo para evitar el referéndum con quienes habían convocado el 1-O. Era bastante complejo de manejar, no nos trasladaron nada que tuviera que ver con el plan operativo, sobre cómo se iban a disponer las fuerzas y sí nos trasladaron permanentemente excusas que justificaran que no se iba a hacer. Les preguntamos reiteradamente en qué situaciones pensaban que habría que actuar con empleo de fuerza (...) y ellos decían que había una parte de la población que entendía que la ley [de desconexión] era la que se había aprobado en el Parlament y no las resoluciones del Tribunal Constitucional". 04/03/2019 10:44

Jesús García Realidades paralelas. Nieto plantea lo "absurdo" de la reunión de la Junta de Seguridad y acusa al Govern de trasladar "excusas" para "justificar que no iban a hacer" nada por impedir el referéndum. "Decían que había una parte de la población que entendía que la ley era lo que se había aprobado en el Parlament", explica en alusión a la ley del referéndum aprobada por la Cámara autónoma el 6 de septiembre. 04/03/2019 10:43

Jesús García Puigdemont: el bien supremo era la "convivencia". "Puigdemont nos trasladó que el bien supremo a proteger es la convivencia ciudadana. Nosotros le respondemos que había que proteger el cumplimiento de la ley", explica Nieto sobre la Junta de Seguridad. Esa obligación de cumplir la ley "había quedado clara en las resoluciones de la Fiscalía y en el auto". El exsecretario de Estado admite que "había que hacerlo con una serie de garantías, con la proporcionalidad". Nieto describe la reunión como "surrealista": "Estábamos en una mesa hablando sobre cómo evitar el referéndum del 1 de octubre con quienes habían convocado el 1 de octubre". 04/03/2019 10:40

Jesús García La orden de impedir el referéndum, un "mandato muy claro". El fiscal intenta desactivar una de las tesis de las defensas: que el auto del TSJC del 27 de septiembre de 2017 ordenaba impedir el referéndum pero "sin alterar la normal convivencia ciudadana". Nieto recuerda que las fuerzas de seguridad recibieron solamente la parte dispositiva de la resolución (que ordenaba impedir el referéndum) y que, en todo caso, la orden relevante era esa. "Trasladamos al presidente de la Generalitat que había un mandato muy claro". 04/03/2019 10:38

Fernando J Pérez El Gobierno asiste a la junta de seguridad como "gesto de buena voluntad". "Los acuerdos se cierran entre la Consejería de Interior y la Secretaría de Estado de Seguridad, y no hubo acuerdo ni en fecha ni orden del día, hubo un periodo de más de ocho años en las que no hubo reuniones, no se puede convocar cuando quiere el presidente de la Generalitat ni se puede poner un orden del día sin haberlo consensuado previamente. En este caso asistimos como gesto de buena voluntad", sostiene Nieto. 04/03/2019 10:35

Jesús García La Junta de Seguridad previa al 1-O. Nieto explica que podía haber "relación" entre el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ordenaba impedir el referéndum "sin alterar la convivencia ciudadana" y la convocatoria, por parte del entonces president Carles Puigdemont, de una Junta de Seguridad . 04/03/2019 10:35

Fernando J Pérez La "poca colaboración" de Trapero. "En las primeras reuniones de coordinación asistía Trapero con actitud de poca colaboración o de no asumir que fuera necesaria la colaboración y a partir del 24 de septiembre, Trapero mandaba a otros oficiales del cuerpo", recuerda Nieto 04/03/2019 10:32

Fernando J Pérez Pérez de los Cobos fue "mal recibido". El exsecretario de Estado de Seguridad afirma que el coordinador de seguridad nombrado por la Fiscalía Superior de Cataluña, el coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos fue "recibido mal" por los mandos de los Mossos. "Tengo conocimento verbal, así me lo trasladó Pérez de los Cobos, de que el mayor Trapero manifestó verbalmente que no estaba de acuerdo con la designación, y luego hubo un recurso contencioso contra la designación que fue inadmitido. Tengo constancia de que no se admitió de buen grado". 04/03/2019 10:30

Jesús García Los Mossos, sin "el más mínimo interés" por coordinarse ante el 1-O. Nieto asegura que no tiene constancia de que los Mossos "mostraran el más mínimo interés, ya no digo entusiasmo" para coordinarse y cumplir los mandatos judiciales. "La actitud de la dirección de los Mossos fue muy reacia a formar parte de esa coordinación y a ejercerla". 04/03/2019 10:29

Jesús García El papel de Pérez de los Cobos. Nieto afirma que tuvo conocimiento de la designación del coronel Diego Pérez de los Cobos, por parte de la Fiscalía, para coordinar el operativo policial del 1-O. El coronel dependía orgánicamente del secretario de Estado. 04/03/2019 10:27

Jesús García Las reuniones en la sede de la Fiscalía en Cataluña. La Fiscalía dictó diversas órdenes para impedir el referéndum en los días previos al 1-O. Se organizaron reuniones para coordinar el dispositivo. Nieto explica su conocimiento de esas reuniones, en las que no participó. 04/03/2019 10:26

Fernando J Pérez Los Comités de Defensa del Referéndum. "Supimos posteriormente y comprobamos e identificamos que los CDR tenían una estructura sólida amparada en otras organizaciones existentes y que realizaron una tarea de coordinación muy importante. Sí le digo que derivaron en una actitud violenta o que propiciaba actitudes violentas". 04/03/2019 10:25

Jesús García La violencia "organizada" antes del 1-O. Nieto explica que había "incidentes violentos" cada vez que actuaba la Guardia Civil para tratar de detener la logística del referéndum días antes del 1-O. "Nos llevaron a pensar que no era espontánea, sino que había una organización". 04/03/2019 10:23

Fernando J Pérez Los daños a vehículos de la guardia civil el 20-S. "Pude comprobar los daños en directo como casi todos los españoles y tuve constancia de que eran daños muy serios y que los vehículos no pudieron ser posteriormente reutilizados, el nivel de destrucción fue muy alto", rememora Nieto a preguntas del fiscal Javier Zaragoza. 04/03/2019 10:23

Jesús García "Seria preocupación" por el "tumulto" del 20-S. "Tuve la obligación de seguir esas imágenes y pude comprobar cómo la situación se agravaba. Teníamos seria preocupación por las consecuencias de ese tumulto". 04/03/2019 10:22

EL PAÍS El exdelegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, a su llegada este lunes al Tribunal Supremo donde declarará como testigo en el juicio del procés. Lo hará después del ex secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto, que ha sido el primero en declarar en esta décima sesión del juicio. La fotografía es de Ballesteros (Efe). 04/03/2019 10:21

Fernando J Pérez El barco con policías de Palamós. Nieto afirma que los responsables del puerto de Palamós, dependiente de la Generalitat, impidieron con "razones evasivas" el atraque de un buque comercial con agentes de la Policía Nacional. No obstante, el ex secretario de Estado reconoce que en esas decisiones, los responsables de los puertos tienen un "margen de discrecionalidad alto" y que en cualquier caso, el trastorno para el operativo no fue demasiado importante pues había "alternativas" para el atraque del barco. Nieto afirma no saber con certeza quién tomó la decisión de vetar la entrada del barco en el puerto de Palamós. 04/03/2019 10:21

Jesús García Nieto y el 20-S: más dudas sobre los Mossos. El 20 de septiembre de 2017, un registro judicial en sedes de la Generalitat -que implicó la detención de altos cargos por la organización del referéndum- provocó una protesta multitudinaria frente al Departamento de Economía. La Fiscalía ancla en esa jornada el relato de "violencia" sobre el procés. El fiscal Javier Zaragoza pregunta al entonces secretario de Estado sobre ese episodio. "Me informaron de que la Guardia Civil pidió apoyo a los Mossos y que hubo respuestas contradictorias por parte de ellos". 04/03/2019 10:20

Jesús García Las sospechas sobre el papel de los Mossos. La respuesta de Joaquim Forn a la carta del ministro incluía datos que "preocuparon" al ministerio. "La percepción que tenía la Generalitat era absolutamente distinta a la nuestra. Decía que no se reconocía la interpretación legal en la que se amparaba la orden, que no era necesario porque la capacidad de los Mossos era suficiente", relata Nieto. "Nos sorprendió especialmente que nos dijera que no había habido ningún tipo de concentración tumultuosa y que habían sido pacíficas y familiares", añade en alusión a los hechos del 20 de septiembre de 2017. 04/03/2019 10:16

Jesús García La carta del 22 de septiembre. Nieto relata que el Ministerio del Interior informó al entonces consejero de Interior, Joaquim Forn, sobre el envío de los agentes a Cataluña. En la misiva se hace mención también a los incidentes del 20-S frente al Departamento de Economía. 04/03/2019 10:13

Fernando J Pérez José Antonio Nieto asume la responsabilidad sobre el dispositivo policial para el referéndum del 1 de octubre. Sitúa la decisión de enviar los efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil en la aprobación, el 6 y 7 de septiembre de 2017, de las leyes de desconexión en el Parlament. "Ahí se pasó de un plano teórico al plano real". 04/03/2019 10:13

Jesús García Apoyo del ministro. "Conté con el apoyo de mi ministro, del ministro del Interior, y de otros ministerios", dice Nieto sobre la decisión de enviar a policías y guardias civiles a Cataluña. La decisión vino motivad, insiste, por la petición de la Fiscalía para que tuvieran una "colaboración activa" en impedir el referéndum. 04/03/2019 10:12

Jesús García La Operación Copérnico: 6.000 efectivos. Nieto detalla que la cifra de agentes enviados a Cataluña fue "oscilando", pero que finalmente se situó "en torno a los 6.000". El secretario de Estado asume la responsabilidad sobre el envío del contingente a Cataluña en la que fue bautizada como Operación Copérnico. 04/03/2019 10:11

Jesús García La instrucción de la Fiscalía, clave. Nieto explica que la decisión de enviar efectivos a Cataluña se toma después de la aprobación, el 6 y 7 de septiembre en el Parlament, de las leyes de desconexión. Y, sobre todo, de la instrucción de la Fiscalía Superior de Cataluña del 8 de septiembre de ordenar a todos los cuerpos policiales a "prevenir o evitar el referéndum que se había convocado" 04/03/2019 10:10

Jesús García Visitas a Barcelona. En los meses de septiembre y octubre de 2017, Nieto era el mando superior de todos los efectivos de Policía y Guardia Civil. El exsecretario de Estado relata sus viajes a Barcelona antes y después del referéndum del 1 de octubre. 04/03/2019 10:08

Fernando J Pérez Buenos días. Se inicia la décima sesión del juicio del procés. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, llama a declarar a José Antonio Nieto, ex secretario de Estado de Seguridad. 04/03/2019 10:06

EL PAÍS El primer testigo del día. El ex secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto, a su llegada este lunes al Tribunal Supremo donde va a declarar como testigo en el juicio del procés. La declaración de Nieto abrirá la décima sesión del juicio. La fotografía es de Ballesteros (Efe). 04/03/2019 10:01

EL PAÍS La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha dicho este lunes en TV3 que "sorprende" y produce "perplejidad" que los miembros del anterior gobierno del PP "intenten decir [en el juicio del procés] que no tenían ningún tipo de responsabilidad o conocimiento" de la actuación policial en Cataluña durante el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, como hizo la semana pasada el exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. Información de Efe. 04/03/2019 09:51

EL PAÍS En poco más de 15 minutos comienza la décima sesión del juicio del procés. Se abre con la declaración del ex secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto 04/03/2019 09:43

EL PAÍS Esta tarde pasarán como testigos por el Supremo antiguos miembros de la mesa del Parlament. Lo harán Antonio Bayona y Xavier Muro, letrado mayor y secretario general del Parlament en los meses más tensos del procés. Ambos advirtieron, en un informe por escrito, a la entonces presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, y a los diputados autonómicos de las consecuencias legales de admitir a trámite y publicar las leyes de desconexión —la ley del Referéndum y la Ley de Transitoriedad Jurídica— de los días 6 y 7 de septiembre de 2017. Estas normas suponían el más grave incumplimiento, hasta entonces, de las resoluciones del Tribunal Constitucional que ordenaban paralizar los actos secesionistas. En la sesión de la tarde, además de Muro y Bayona, hay otra tres testificales: José María Espejo Saavedra, miembro de Ciudadanos en la Mesa del Parlament en la legislatura secesionista; David Pérez Ibáñez, miembro de la Mesa por el PSC, y Neus Munté, exconsejera de la Presidencia de la Generalitat, que dimitió el 14 de julio de 2017 cuando Carles Puigdemont remodeló su Govern con consejeros dispuestos a llegar hasta el final del camino de la secesión. Información de Fernando J. Pérez. 04/03/2019 09:28

EL PAÍS Recordamos que esta décima sesión del juicio se abre con la declaración del ex secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto, a la que seguirá la del ex delegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo. El antiguo número dos del Ministerio del Interior y el máximo representante del Ejecutivo central en la comunidad serán interrogados sobre dos momentos claves: la reunión del 28 de septiembre de 2017 con el expresident Carles Puigdemont, en la que se le advirtió de posibles actos violentos si se seguía adelante con el referéndum ilegal del 1 de octubre y por la actuación policial, en forma de cargas por toda Cataluña, en la jornada de la consulta, que el Tribunal Constitucional había suspendido y el Tribunal Superior de Justicia había ordenado impedir. Información de Fernando J. Pérez. 04/03/2019 08:56

EL PAÍS Turno de los incómodos defensores de la legalidad en el juicio del ‘procés’ Por Fernando J. Pérez. La vista entra en su cuarta semana con la declaración del letrado mayor y el secretario del Parlament. 04/03/2019 08:43

EL PAÍS Un sector del Supremo ve difícil encajar el ‘procés’ en el tipo de rebelión Por Reyes Rincón y Xavier Vidal-Folch. Algunos magistrados abogan por que se tipifique un nuevo delito: desoír al Constitucional para declarar la independencia. 04/03/2019 08:39

EL PAÍS Un púgil en el juicio del ‘procés’ Por Jesús García. El abogado Javier Melero plantea una estrategia golpe a golpe para defender al exconsejero de Interior Forn. 04/03/2019 08:22

EL PAÍS Para la sesión de esta tarde, los testigos que están convocados son: el vicepresidente del Parlament bajo la presidencia de Carme Forcadell, José María Espejo Saavedra (Ciudadanos) y el exdiputado autonómico del PSC David Pérez. A continuación, será el turno del que fuera letrado mayor de dicha cámara parlamentaria en aquellas fechas, Antoni Bayona i Rocamora, y el exsecretario general del Parlament Xavier Muro. Cerrará la sesión Neus Munté, consellera de Presidencia con Carles Puigdemont hasta renunciar al cargo en julio de 2017. 04/03/2019 08:12

EL PAÍS El tribunal del Supremo tiene previsto que la comparecencia del presidente del Parlament, Roger Torrent, sea la última antes de parar la sesión para comer. El Torrent tenía que haber declarado como testigo el pasado miércoles, pero la citación se pospuso debido a la coincidencia con el Pleno del Parlament que preside. 04/03/2019 07:57

EL PAÍS Este lunes declararán como testigos: el ex secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto; el exdelegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo; el responsable de Interior bajo vigencia del artículo 155, Juan Antonio Puigserver; y el presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent. Será el número dos del exministro del Interior Juan Ignacio Zoido quién abra la sesión de este lunes, a las 10.00. Tendrá que responder a todas las preguntas que le formulen sobre el despliegue de 6.000 policías y guardias civiles a Cataluña los días previos al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, así como el propio operativo diseñado para esa jornada. Su comparecencia tendrá lugar pocos días después de que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el propio Zoido defendiesen ante el tribunal presidido por Manuel Marchena la actuación policial durante esos días. Eso sí, dijeron no saber nada de dicho operativo y se remitieron a Nieto y Millo. El que fuera delegado del Gobierno en Cataluña y Puigserver serán los siguientes en declarar. 04/03/2019 07:46

EL PAÍS Buenos días. Este lunes se celebra la décima jornada del juicio del procés. Esta sesión entrará de lleno en la gestión policial del 20-S y del 1-O, con la declaración del alto cargo de Interior que coordinó el dispositivo contra el referéndum y de mandos policiales, además de la secretaria judicial que abandonó por una azotea el registro en el Departamento de Economía el 20 de septiembre de 2017. 04/03/2019 07:43

EL PAÍS Hasta aquí la novena sesión del directo del juicio del procés. Este lunes, con la reanudación del juicio, les seguiremos informando minuto a minuto. Muchas gracias por seguirnos y buenas noches. 28/02/2019 21:54

EL PAÍS "Esta crónica tendría que haberse titulado Todos traicionaron a Urkullu", comienza el resumen de la sesión de la jornada de Pablo Ordaz. Zoido no sabe nada El exministro del Interior ha intentado esquivar todas las preguntas en el juicio del 'procés' 28/02/2019 20:51

EL PAÍS El documental 1-O no se emitió en TVE porque podía influir "en la mente de los jueces". La administradora única de RTVE, Rosa María Mateo, ha asegurado este jueves que la Corporación no emitió el documental 1-O, que trata los hechos ocurridos ese día en Catalunya, porque pensó que "no era conveniente", estando cerca el juicio al referéndum, porque podría influir "en la mente de los jueces". Mateo respondía así al portavoz de ERC, Joan Tardà, quien le preguntó sobre la posibilidad de que hubiera más pluralidad en RTVE sobre la cuestión catalana y es que, a su juicio, aunque la Corporación emite tertulias a nivel estatal en las que se habla de Catalunya, "pocas veces hay alguien que defienda la visión independentista". (EP) 28/02/2019 20:29

EL PAÍS Escrito de denuncia de Carles Mundó. El exconseller de Justicia Carles Mundó ha acusado a la Fiscalía de apartarse de la realidad durante el interrogatorio al que le sometió el Supremo para "querer dar la impresión" de que se oponía a seguir las indicaciones de la justicia para ampliar los horarios de los juzgados de guardia el 1-O. En un escrito, al que ha tenido acceso Efe, el abogado de Mundó, Josep Riba, denuncia ante la sala del Tribunal Supremo que está juzgado a la cúpula del procés que durante el interrogatorio al exconseller de Justicia la Fiscalía preguntó por hechos que figuran en un informe de la Guardia Civil que son "absolutamente incorrectos" y que "se apartan de la realidad". (EFE) 28/02/2019 20:22

EL PAÍS Zoido endosa a sus subordinados la responsabilidad del operativo policial del 1-O El exministro del Interior respalda la actuación policial el día de la consulta independentista y denuncia "resistencia activa y organizada" de los ciudadanos Por Reyes Rincón Fotografía de Víctor J. Blanco (GTRES) 28/02/2019 19:45

Fernando J Pérez Terminan todos los testigos de la jornada y el juicio del procés queda suspendido hasta el próximo lunes, cuando seguirán declarando los responsables principales del operativo policial contra el referéndum ilegal del 1 de octubre 28/02/2019 19:16

Fernando J Pérez El tribunal llama a Adrià Comella, antiguo subordinado del exconsejero de Justicia Carles Mundó, y también imputado en otro procedimiento derivado del procés, el del Juzgado de Instrucción 13, razón por la que se acoge a su derecho a no declarar. Comella aclara que no ha sido nunca diputado de ERC, como figura en su citación. 28/02/2019 19:15

Fernando J Pérez El abogado de Ginesta le dice al tribunal que su cliente opta por no declarar. Ginesta quería hacer unas declaraciones antes de salir, pero el juez Marchena se lo impide y llama a Francesc Iglesies, también subordinado de la exconsejera procesada Dolors Bassa. Iglesies también ha estado investigado y Vox renuncia a su declaración, lo que le permite marcharse. 28/02/2019 19:10

Fernando J Pérez Domènech termina la declaración y abandona la sala tras saludar a los nueve procesados en el banquillo. El tribunal llama a Josep Ginesta, número dos de la exconsejera Dolors Bassa, e investigado en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona por estos mismos hechos. El tribunal, en tal condición, le exime de decir verdad y de contestar las preguntas que considere que le pueden perjudicar. 28/02/2019 19:07

Fernando J Pérez "Para mí en ese momento el Gobierno había entrado en una lógica de guerra, que se certificó en los días siguientes, y un mínimo democrático es que el pueblo catalán se movilizara en los días siguientes", dice Domènech en relación a los hechos del 20 de septiembre. "El 1 de octubre fue un acto de autoafirmación colectiva como no había visto nunca", dice Domènech. 28/02/2019 19:04

Fernando J Pérez Xavier Domènech dice que hay "un sintoma de fracaso democrático cuando una acusacion la forma un partido incapaz de condenar el franquismo", en referencia a Vox, que le ha citado como testigo para el juicio del procés. Le interroga el letrado del partido de extrema derecha, Pedro Fernández, sobre unos tuits del 20 de septiembre de 2017, que reconoce como propios. "Ese día aciago para todos, en el que se produjeron 17 detenciones, hubo un intento de llegar a la sede de la CUP sin orden judicial. (...) 400 cargos públicos con investigaciones judiciales abiertas veníamos de una larga historia de ruptura de la Constitución territorial... ese día yo llamé, como mínimo, a que protestáramos por esos hechos". Domènech dice ese día estaba en Madrid y que a la concentración ante la Consejería de Economía del 20 de septiembre acudió su mujer con su hijo de cuatro años, lo que demuestra que esa manifestación no tenía un carácter violento. 28/02/2019 19:01

Fernando J Pérez Se reanuda la sesión. El tribunal llama a Xavier Domènech, exlíder de Catalunya en Comú y de Podemos en Cataluña. 28/02/2019 18:55

Jesús García Acaba la declaración de Zoido. Marchena ordena un receso de 15 minutos. 28/02/2019 18:35

Jesús García Turno del abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva. A preguntas suyas, Zoido afirma que desconoce el "criterio" por el que la policía actuó en unos colegios electorales y no en otros. 28/02/2019 18:28

Jesús García Defensa cerrada de la actuación policial. Zoido insiste: "Unos han intentado cumplir con la cuestión principal, que era impedir el referéndum, y otros han tolerado que se hicieran las votaciones" 28/02/2019 18:16

EL PAÍS Hemeroteca | Los buques que alojaron a miles de policías. Los 6.000 agentes de las fuerzas de seguridad del Estado que se desplazaron a Cataluña para el dispositivo del 1-O se alojaron, en buena parte, en varios cruceros que contrató el Ministerio del Interior, que entonces dirigía Juan Ignacio Zoido, hoy interrogado en el Tribunal Supremo. 28/02/2019 18:11

Jesús García Turno de Jordi Pina, abogado de Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez. Pregunta por las fechas y el modo en que se envió el contingente de policías en Cataluña. 28/02/2019 18:04

EL PAÍS Hemeroteca | El "a por ellos" previo al 1-O. Benet Salellas, abogado de Jordi Cuixart, está preguntando a Zoido sobre los episodios en los que centenares de personas despedían en septiembre de 2017 a los guardias civiles que se dirigían a Cataluña desde otros puntos del Estado al grito de "a por ellos" y enarbolando banderas españolas. 28/02/2019 17:57

Jesús García Las defensas tratan de cuestionar a Zoido. El abogado de Cuixart pregunta a Zoido cómo supo que la actuación policial fue, en su opinión, "proporcionada". "Tengo la información que me trasladaron, no estaba in situ. No sé si he visto todas las imágenes o me falta alguna". 28/02/2019 17:57

Jesús García "A por ellos". Turno del abogado de Jordi Cuixart, que pregunta al exministro sobre los gritos de "a por ellos" con los que fueron despedidos policías y guardias civiles cuando pusieron rumbo a Cataluña. "Lo vi a través de los medios y yo no aprobaba aquellas expresiones". 28/02/2019 17:51

Jesús García Actuación "destacada". Zoido defiende con vehemencia la actuación de la policía el 1 de octubre. Dice que tuvieron una "actuación destacada" ante situaciones difíciles, que algunos de ellos "sufrieron lesiones importantes" y que en ocasiones "tuvieron que replegarse" ante la imposibilidad de actuar en los colegios electorales. 28/02/2019 17:48

Jesús García Las "armas de guerra". Vox pregunta de nuevo por el armamento solicitado por los Mossos. "Recuerdo que se había pedido armamento del que se califica de guerra, y la munición también". 28/02/2019 17:45

Jesús García Votantes "organizados y estructurados". Pregunta ahora el abogado de Vox, Javier Ortega-Smith, que trata de subrayar la violencia "organizada" -la palabra la ha empleado el exministro- del 1-O. "Se ha demostrado que había una organización, una planificación, una estructura a la hora de cómo se colocaban para impedir que nadie pudiera pasar". A diferencia de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, Vox -que ejerce la acusación popular- acusa a los líderes independentistas, también, de un delito de organización criminal. 28/02/2019 17:40

Jesús García La culpa no es de la Policía."No debe culparse a la Policía y la Guardia Civil. Deben asumir la responsabilidad quienes alentaron y promovieron un referéndum que había sido prohibido y declarado totalmente ilegal". 28/02/2019 17:37

Jesús García Turno de la abogada del Estado, que pregunta en qué momento se decidió intervenir en los colegios electorales durante el 1-O. "Creo que pocos minutos antes de las nueve de la mañana tuvieron una llamada con los Mossos. La preocupación era porque se habían dado cuenta de que había pocos colegios que estuviesen en condiciones de que no hubiera ningún acto". 28/02/2019 17:34

Jesús García La compra de armas. La fiscal pregunta por una compra de armas de los Mossos. Esa compra "se impidió porque no se consideró que fuera necesario", dice Zoido. 28/02/2019 17:31

EL PAÍS Las preguntas más incómodas para Zoido. Xavier Melero, abogado del exconseller de Interior Joaquim Forn, ha puesto en aprietos al exministro del Interior Juan Ignacio Zoido, como ya hizo ayer con la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría. Este es un extracto del intercambio de preguntas y respuestas entre Melero y Zoido. Xavier Melero, abogado delde Interior Joaquim Forn, ha puesto en aprietos al exministro del Interior Juan Ignacio Zoido, como ya hizo ayer con la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría. Este es un extracto del intercambio de preguntas y respuestas entre Melero y Zoido. https://twitter.com/el_pais/status/1101149515355025414 28/02/2019 17:29

Jesús García El repliegue de la Policía, ¿por qué? Durante la mañana del 1-O, los agentes actuaron -en algunos casos empleando la fuerza- contra los votantes del referéndum. Por la tarde, sin embargo, esa actuación cesó. ¿Por qué? Zoido dice que no lo sabe y que en todo caso no lo decidió él. "Así como no di la orden de actuar y dónde, tampoco dije cuándo tenían que dejar de hacerlo. Los operativos tomaron esa decisión y ellos sabrán por qué lo hicieron". 28/02/2019 17:26

Jesús García Violencia contra la policía el 1-O. "Hay hechos e imágenes que así lo acreditan. Se produjeron actuaciones violentas contra ellos", explica Zoido en alusión a la violencia que los ciudadanos ejercieron, segun su declaración, contra agentes de la Guardia Civil y la Policía. 28/02/2019 17:24

Jesús García Con los Mossos a favor, todo habría sido distinto. La fiscal sigue conduciendo su interrogatorio a Zoido hacia las críticas a los Mossos d'Esquadra por su supuesta pasividad ante el referéndum. "Con un despliegue fuerte de Mossos y el apoyo de 6.000 policías y guardias civiles se hubiese obtenido un mejor resultado". 28/02/2019 17:23

Jesús García Intentos frustrados para que se "desconvocara" el referéndum. "Se les pidió hasta el último momento que desconvocaran el referéndum, que era manifiestamente ilegal. Dijeron que no, que no se suspendía", explica Zoido sobre la renuencia del Gobierno de Carles Puigdemont a abandonar el 1-O. 28/02/2019 17:20

Jesús García "Dudas" limitadas sobre el papel de los Mossos. "A medida que se acercaba [a fecha del referéndum] había dudas... Pero Pérez de los Cobos [el coronel de la Guardia Civil que coordinaba el dispositivo] decía que al final cumplirían. Y aunque Trapero no... Confiaba en que los Mossos respondieran", dice Zoido. 28/02/2019 17:19

Jesús García Las "reticencias" de Trapero. La fiscal pregunta a Zoido si los responsables policiales le trasladaron ciertas "reticencias" de Josep Lluís Trapero, entonces major de los Mossos, al "cumplimiento de órdenes judiciales". El exministro no afirma que pusiera problemas para obedecer las órdenes, pero sí señala que "parece que no era muy colaborador". "No le gustaba el hecho de estar coordinado por Pérez de los Cobos y planteaba reticencias". 28/02/2019 17:17

Jesús García "Escudos humanos" y "resistencia activa y organizada" el 1-O. Zoido admite que no se pudo cumplir con la orden judicial por la oposición de los ciudadanos. "Había unos auténticos escudos humanos que impidieron que se pudiera acceder. Había una resistencia activa y organizada". 28/02/2019 17:13

EL PAÍS El Constitucional rechaza los recursos de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. El Tribunal Constitucional ha rechazado los recursos contra la prisión provisional del exlíder de la Asociación Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez y del presidente de Òmniun Cultural, Jordi Cuixart. Esta decisión, tomada por unanimidad, abre el camino para que acudan al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Se trata de la primera vez, según precisan fuentes jurídicas a Efe, que el tribunal de garantías se pronuncia sobre el fondo de las prisiones provisiones de los acusados en el juicio del "procés". 28/02/2019 17:11

Jesús García Culpas a la Generalitat. El exministro atribuye al Gobierno catalán la responsabilidad de los hechos del 1-O por mantener la convocatoria del referéndum pese a los requerimientos. "El mantenimiento de la celebración del referéndum iba a comportar problemas. Pero albergábamos la esperanza de que pudieran recapacitar". También tenía esperanzas Zoido, dice, de que la policía autonómica iba a detener las votaciones. "A mí me trasladaban que los Mossos cumplirían con las órdenes de la autoridad judicial y que impedirían el referéndum". 28/02/2019 17:11

Jesús García El acoso a la comitiva judicial del 20-S. Zoido afirma que la comitiva judicial tuvo problemas por la concentración frente a Economía del 20 de septiembre de 2017. "Me informaron que estuvieron prácticamente 24 horas dentro porque no habían podido salir. Aquello fue muy preocupante. La letrada tuvo que ir de una azotea a otra, superando los obstáculos que hay para dividir los pisos. Y eso ya por la noche". 28/02/2019 17:07

Jesús García Turno de la Fiscalía. Dirige el interrogatorio a Zoido la fiscal Consuelo Madrigal. 28/02/2019 16:59

Jesús García Quién mandaba en el 1-O. "Los orgánicos que estaban allí, estaban coordinados. Estaba el señor Pérez de los Cobos, estaba el jefe superior de Policía, el general jefe de la Guardia Civil y estaban los Mossos d'Esquadra", dice Zoido. 28/02/2019 16:59

Jesús García Las declaraciones de Zoido sobre los hechos del 20-S. Melero recuerda que, según dijo Zoido en su comparecencia ante el Senado, los guardias civiles tuvieron que "refugiarse" en el Departamento de Economía. "Si lo dije es por un informe que me enviaran de la Guardia Civil". 28/02/2019 16:56

Jesús García Zoido contra las cuerdas. Intensidad en el debate entre Melero y Zoido. "Me dijeron que estaban coordinándose y trabajando", dice Zoido, que no recabó información sobre el dispositivo. "¿Alguien le sugirió alguna crítica a los planes de los Mossos?, pregunta Melero. "No recuerdo, pero sí a lo mejor que había que incrementar el número de los Mossos". "Yo no di la orden de qué tenían que hacer ni cómo lo tenían que hacer". "¿Quién dio la orden de que fueran a tal o cual colegio, que intervinieran?" "Los operativos". 28/02/2019 16:55

EL PAÍS Hemeroteca | Quién es Diego Pérez de los Cobos. Alfredo Pérez Rubalcaba, Antonio Camacho, Jorge Fernández Díaz y Juan Ignacio Zoido. Cuatro ministros del Interior -dos socialistas y otros dos del PP- se han dejado asesorar por Diego Pérez de los Cobos, el coronel de la Guardia Civil al que la Fiscalía Superior de Cataluña encargó coordinar el operativo policial del 1-O. Pérez de los Cobos declarará como testigo en el Supremo el próximo martes 5 de marzo. 28/02/2019 16:53

Jesús García Contradicción de Zoido. "No valoro los dispositivos policiales. Ni los diseñé ni nada", dice Zoido minutos después de criticar, por "insuficiente" el dispositivo de 7.000 mossos previsto para el 1-O. 28/02/2019 16:52

Jesús García El desconocimiento de Zoido. La declaración del exministro está trufada de "lo desconozco" y "no lo sé". El exministro se aparta de las decisiones más operativas vinculadas al dispositivo policial para impedir el referéndum. 28/02/2019 16:51

EL PAÍS "Un dispositivo insuficiente". El exministro del Interior Juan Ignacio Zoido reconoce que el dispositivo policial para el 1-O fue "insuficiente". El exministro del Interior Juan Ignacio Zoido reconoce que el dispositivo policial para el 1-O fue "insuficiente". https://twitter.com/el_pais/status/1101142450926546945 28/02/2019 16:50

Jesús García El papel de Pérez de los Cobos. "¿Quién dirigía el dispositivo?", pregunta Javier Melero. "El coordinador era el señor Pérez de los Cobos, por decisión primero del fiscal y luego de la magistrada", en alusión al coronel Diego Pérez de los Cobos. Melero pregunta por qué acudió a una reunión de coordinación antes de ser nombrado. Zoido defiende que "siempre ha mantenido relaciones estrechas con muchos órganos de la Generalitat". "Sé que estaba allí, pero no sé quién le llamó". 28/02/2019 16:49

Jesús García Competencias "genéricas". La resolución del TSJC (27 de septiembre de 2017) era "más genérica" a la hora de distribuir las competencias entre Mossos, Guardia Civil y Policía Nacional, admite Zoido a preguntas del abogado Javier Melero. 28/02/2019 16:39

Jesús García Las instrucciones de la Fiscalía. La Fiscalía Superior de Cataluña dictó unas órdenes en las que se ordenaba precintar los colegios electorales con anterioridad al 1 de octubre. Esas órdenes quedaron invalidadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Sin embargo, para cumplirlas se hubiesen necesitados 90.000 efectivos, según las estimaciones que cita el abogado Melero. Zoido dice que le parece una cifra exagerada. 28/02/2019 16:36

Jesús García Dispositivo de Mossos, ¿insuficiente?. Zoido denuncia que la cifra de Mossos destinada al referéndum (7.000) fue insuficiente para cumplir el mandato judicial. Y compara ese número con los 12.000 que se movilizaron durante las elecciones autonómicas del 21 de diciembre de 2017. Melero replica que, pese a la disparidad de cifras, "el número de horas trabajadas" fue superior el 1-O que en las elecciones. 28/02/2019 16:31

Jesús García Melero defiende la eficacia de los Mossos. Zoido admite que los policías lograron cerrar solamente 113 centros de votación de los 2.239 que estaban habilitados. El abogado le hace ver que es una cifra muy baja. El exministro contraataca. "Lo que he pensado muchas veces es qué hubiera sucedido si no se hubiese facilitado que se celebrara ese referéndum ilegal. Y si en lugar de los 6.000 o 7.000 mossos hubiese habido 12.000 mossos, como pasa habitualmente". 28/02/2019 16:30

Jesús García La figura del comisario Ferran López. El abogado del exconsejero de Interior, Joaquim Forn, saca a relucir la figura de Ferran López. El letrado argumenta que López, comisario de los Mossos d'Esquadra, participó en las reuniones de coordinación sobre el 1-O por mandato del major Josep Lluís Trapero. Y, sin embargo, después de la aplicación del artículo 155 de la Constitución fue nombrado jefe de los Mossos. El abogado trata de explotar esa supuesta contradicción. "Fue nombrado a propuesta mía. Le dije que esperara que cumpliera con la Constitución. No tuve ninguna queja de él", explica Zoido. 28/02/2019 16:27

Jesús García Incumplimiento de los Mossos. Zoido relata que, el 1-O, habló con el secretario de Estado de Seguridad y éste le trasladó que "no se habían cumplido las previsiones a las que se habían comprometido los Mossos d'Esquadra". 28/02/2019 16:24

Jesús García La ruptura de la coordinación del 1-O. Melero pregunta si se mantuvo esa coordinación hasta el final. Zoido responde que no. "Creo que se mantuvo en alguna provincia. Pero a primera hora de la mañana del domingo día 1, cuando no se había cerrado prácticamente ningún colegio y había grandes aglomeraciones de personas que impedían que se pudiera cumplir con el mandato judicial, parece ser que empezaron a tomar las medidas". Zoido recuerda que la instrucción del secretario de Estado autorizaba a "tomar las medidas" con "carácter exclusivo" desde la Delegación del Gobierno. "Desde allí me estuvieron informando a lo largo de la mañana y la tarde". 28/02/2019 16:23

Jesús García "Priorizar la seguridad sobre la eficacia". Melero recita ante Zoido la instrucción del secretario de Estado de Interior del 29 de septiembre de 2017. Esa instrucción indicaba que se debía "priorizar la seguridad" de los ciudadanos y la policía "sobre la eficacia" de impedir el referéndum. Zoido responde que cree que, visto lo visto el 1-O, sí se cumplieron esas instrucciones. . Melero recita ante Zoido la instrucción del secretario de Estado de Interior del 29 de septiembre de 2017. Esa instrucción indicaba que se debía "priorizar la seguridad" de los ciudadanos y la policía "sobre la eficacia" de impedir el referéndum. Zoido responde que cree que, visto lo visto el 1-O, sí se cumplieron esas instrucciones. http://cort.as/-FFcy 28/02/2019 16:21

Jesús García Auxilio o sustitución de los Mossos. Zoido explica que la función de auxilio de la Policía y la Guardia Civil a los Mossos "cambió" el 1 de octubre, en alusión a una instrucción del secretario de Estado del 29 de septiembre. Ante la "ineficacia" de los Mossos, recuerda Zoido, la Policía podía sustituir a los Mossos. 28/02/2019 16:17

Jesús García 6.000 policías como "auxilio" a los Mossos y para "mantener la vigencia de la Constitución. "¿Cuántos agentes fueron enviados a Cataluña?", pregunta el abogado. Zoido responde que la Secretaría de Estado había calculado unas 6.000 personas entre policías y guardias civiles. "Se enviaron pero no estuvieron los 6.000 a la vez, porque había descansos y relevos, y había que atender otras necesidades. No se podía despreocupar el resto de la nación". El exministro insiste en que se enviaron como "auxilio" a los Mossos y como "policía judicial". La misión era "mantener la vigencia de la Constitución y la soberanía nacional". 28/02/2019 16:15

Jesús García El contingente de policías y guardias civiles. El abogado Melero pregunta cuándo surge la determinación, por parte del Gobierno, de enviar contingentes de Policía y Guardia Civil a Cataluña. "Por parte de la Secretaría de Estado se empieza a valorar la necesidad de que hubiera que reforzar. Empiezan a hacer unos estudios. Cuando a raíz de los hechos del 20 de septiembre en torno a Economía y de los 41 registros que se hacen, con aglomeraciones y manifestaciones en todos los sitios, se interpuso una querella por la Fiscalía el día 22. A partir de ahí es cuando ya empezamos a concretar un poco más el tema. Y creo recordar que el día 22 le mandé al conseller la notificación de que, dadas las circunstancias, íbamos a reforzar la presencia de policías y guardias civiles en misión de auxilio a los Mossos d'Esquadra y para cumplir, como policía judicial, los requerimientos de los órganos judiciales". 28/02/2019 16:13

Jesús García Actuaciones "proporcionadas" el 1-O. La defensa pregunta a Zoido sobre su comparecencia de 2018 ante la comisión de Interior del Senado, en la que habló del dispositivo del 1-O. "Lo de excesos no lo comparto. Fue una actuación proporcionada dadas las circunstancias que se produjeron aquel día". 28/02/2019 16:08

Jesús García El abogado de Forn, Joaquim Melero, es el que ha propuesto la comparecencia de Zoido y el que abre el interrogatorio. 28/02/2019 16:06

Jesús García Se reanuda la sesión en el Tribunal Supremo. Es el turno de Juan Ignacio Zoido, que ejercía como ministro del Interior durante el 1-O. 28/02/2019 16:05

Jesús García La novena sesión del juicio del 'procés' se reanudará a las 16.00 con la declaración, como testigo, del exministro del Interior Juan Ignacio Zoido. 28/02/2019 13:37

Jesús García Finaliza la declaración de Ada Colau. 28/02/2019 13:07

Jesús García El Ayuntamiento apoyó el "paro de país" del 3 de octubre. Turno del abogado de Dolors Bassa, que pregunta a Colau si el Ayuntamiento de Barcelona se sumó al "paro de país" del 3 de octubre. "Había una sensación de dolor y de indignación democrática tan amplias... El 3 de octubre fuimos todas las instituciones en Cataluña y toda la sociedad civil", dice Colau, que la define como una "protesta democrática" que nada tenía que ver con la independencia. Según Colau, ese paro fue "convocado por todo el mundo" porque generó un enorme consenso. 28/02/2019 13:07

Jesús García Llamadas al delegado del Gobierno para detener las cargas. "Las imágenes de las cargas eran brutales y tuve que actuar como alcaldesa. Llamé al delegado del Gobierno, Enric Millo, y le exigí que pararan las cargas policiales. Finalmente pararon por la tarde. Pero el hecho era muy grave. Hubo unos 1.000 heridos", defiende Colau. El Ayuntamiento también se ha personado como acusación popular en la causa que investiga el titular del juzgado de instrucción número 7 de Barcelona, que mantiene como investigados a una treintena de agentes y mandos de los antidisturbios del Cuerpo Nacional de Policía que actuaron en Barcelona. 28/02/2019 13:05

Jesús García El apoyo del Ayuntamiento de Barcelona al 1-O. Con independencia de las consecuencias jurídicas del referéndum, dice Colau, "los derechos políticos no estaban suspendidos". La alcaldesa defiende el "apoyo político" del Ayuntamiento al 1 de octubre. 28/02/2019 13:03

Jesús García En defensa de Cuixart. La alcaldesa aprovecha su declaración para elogiar la figura de Jordi Cuixart, acusado y presidente de Òmnium Cultural. "Con Cuixart me he reunido muchísimas veces, en un principio institucional", por su papel como presidente de Òmnium, relata Colau. Define a Cuixart como "una persona pacífica, de consensos, dialogante" "muy querido" en la ciudad. "Se me parte el alma viendo a Cuixart en prisión preventiva, como el resto de acusados. Si por el 1-O estamos aquí deberíamos estar millones de personas". 28/02/2019 13:00

Jesús García El 1-O, una "movilización pacífica". "¿Cuál fue la actitud de la ciudadanía que pudo percibir el 1-O?", pregunta el abogado de Cuixart. "Creo que es muy relevante destacar, porque a muchos nos maravilló y aún nos sorprende, el tipo de movilización del 1 de octubre. El 1-O no fue de ninguna institución ni partido, sino de la gente. Fueron millones de personas autoorganizados". Colau dice que fue una movilización "pacífica" pero "determinada" para la "defensa de derechos fundamentales". La alcaldesa opina que se podría "trazar un paralelismo con cuestiones de desobediencia civil". 28/02/2019 12:59

Jesús García El pasado de Colau en la PAH. La defensa de Cuixart pregunta a Colau sobre el "comportamiento de la ciudadanía" el 1-O. Marchena no permite la pregunta por considerarla excesiva. El abogado había apelado a la antigua "condición de activista" de Colau en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). "Preguntarle algo de corte sociológico la convierte casi en perito", replica Marchena. 28/02/2019 12:57

Fernando J Pérez Sobre las manifestaciones del 11 de Septiembre. El abogado Jordi Pina, que defiende al exlíder de la ANC, Jordi Sànchez, pregunta a Colau sobre si en la manifestación de la Diada del 11 de Septiembre de 2017 hubo algún tipo de altercado o violencia. "En estos años se han producido muchas movilizaciones masivas, lo que para la ciudad es un motivo de orgullo democrático. Los 11 de Septiembre han sido muy masivos todos estos años, con cientos de miles de personas, en algún caso más de un millón. Sorprendentemente, con tanta gente, no se ha producido ningún incidente en estas manifestaciones, que han sido cívicas y pacíficas", corrobora la alcaldesa de Barcelona. 28/02/2019 12:57

Jesús García El intento de registro en la sede de la CUP. "¿Le consta si hubo otros registros en sedes oficiales de la Generalitat ese mismo día?", pregunta el abogado de Cuixart. "Llegaban noticias de que se producían registros. Y recuerdo especialmente la alarma que generó que la policía intentara entrar en la sede de la CUP sin ninguna orden para ello", afirma la alcaldesa. 28/02/2019 12:56

Jesús García Turno de la defensa de Jordi Cuixart. Toma la palabra el abogado Àlex Solà, uno de los tres que integran la defensa del presidente de Òmnium. 28/02/2019 12:55

Jesús García La Fiscalía y la Abogacía del Estado renuncian a formular preguntas a Ada Colau. 28/02/2019 12:55

Jesús García Colau denuncia las "cargas policiales brutales" el 1-O. La alcaldesa detalla que participó en el referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017. "Participé como ciudadana y como alcaldesa. La noche anterior estuve visitando la escuela a la que yo iba a votar, el instituto de La Sedeta", explica Colau. El día de la votación, asegura que estuvo mucho tiempo "haciendo cola" y que fue entonces cuando "empezaron a llegar noticias horribles" sobre "cargas policiales brutales". "Tuve que hacer llamadas porque la situación se volvió" complicada. 28/02/2019 12:54

Jesús García Aunque no fue testigo directo de lo ocurrido, Colau asegura que la situación el 20-S fue "pacífica y tranquila" porque así se lo refirieron varios miembros de su Gobierno municipal que se encontraban en la sede del Departamento de Economía. 28/02/2019 12:50

Jesús García Llamamiento a la "movilización pacífica". La alcaldesa de Barcelona dice que, ante la "enorme preocupación" por los hechos ocurridos, hicieron un llamamiento a la "movilización pacífica". "Pensábamos que las instituciones podían estar en peligro". 28/02/2019 12:50

EL PAÍS La acusación particular de Vox ha preguntado a Ada Colau por su actividad en Twitter. https://twitter.com/el_pais/status/1101085434199695360 28/02/2019 12:49

Jesús García El intento de entrada en la sede de la CUP. "La Policía Nacional intentó entrar en la sede de la CUP sin tener un requerimiento judicial", recuerda Colau. Ese suceso "acrecentó la sensación de excepcionalidad", añade Colau. 28/02/2019 12:46

Jesús García "Alarma social" por los registros. "¿Hay este tipo de concentraciones cuando hay registros judiciales?", pregunta el número dos de Vox. La alcaldesa denuncia que se detuvieron "cargos electos" y que el 20-S se produjo en un contexto de "anomalía" que generó una "alarma social", lo que desembocó en protestas de los ciudadanos. 28/02/2019 12:45

Jesús García La alcaldesa no estuvo en las protestas. Colau no estuvo presente en las protestas frente al Departamento de Economía, pero asegura que recibía información de lo que ocurría aquella jornada. Sobre el papel de la Guardia Urbana aquel día, asegura que se puso "a disposición" para "tareas de apoyo" (como el tráfico) a los Mossos d'Esquadra. "Sí, tengo constancia de que hay servicios municipales que intervinieron". 28/02/2019 12:44

Jesús García Colau y los hechos del 20-S. Colau recuerda que se encontraba en Madrid el 20-S y que, cuando llegó a Barcelona, hizo un comunicado oficial. "Había una sensación de estado de excepción. Estábamos viendo cosas anómalas que no habíamos visto nunca". 28/02/2019 12:42

Jesús García El tuit de Colau el 20-S. Ortega-Smith recuerda a Colau un tuit que escribió a las 8.51 del 20 de septiembre de 2017. "Es un escándalo democrático que se registren instituciones y se detengan cargos públicos por motivos políticos. Defendamos las instituciones catalanas", decía aquel tuit. 28/02/2019 12:42

Jesús García "Incomodidad por responder a un grupo de extrema derecha". Colau traslada al tribunal su "incomodidad" por responder a Vox. Le pregunta el número dos del partido y abogado Javier Ortega-Smith. 28/02/2019 12:40

Jesús García Empieza la declaración de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Dice que conoce a "todos los acusados" y que ha tratado "frecuentemente" con ellos. "Tengo una relación de cordialidad, en algunos casos más próxima y en algunos casos de amistad". Colau ha sido citada a propuesta de Vox y de las defensas de Jordi Turull y Jordi Sànchez. 28/02/2019 12:40

Jesús García Finaliza la declaración de Ernest Benach. Marchena ordena un receso. La novena sesión del juicio del 'procés' se reanudará a las 12.30 horas con la declaración, como testigo, de la alcaldesa de Barcelona Ada Colau. 28/02/2019 12:02

Jesús García Turno del fiscal Jaime Moreno, que pregunta a Benach sobre una iniciativa legislativa popular para celebrar un referéndum de autodeterminación. Benach replica que "no cumplía ninguno de los requisitos" y que estaba "presentada con una forma desastrosa, por ser generoso". 28/02/2019 11:49

EL PAÍS Saludar o no saludar a Santi Vila. El exconseller Santi Vila, que abandonó el Govern de Cataluña después de que el president Carles Puigdemont no convocara elecciones y en cambio se encaminara hacia la declaración unilateral de independencia, ha sido saludado hoy por el lehendakari Iñigo Urkullu, con quien habló para tratar de desatascar la situación catalana en 2017. Sin embargo, el diputado de Esquerra Republicana Gabriel Rufián ha negado el saludo a Vila, estrechando la mano a todos los acusados que estaban sentados en el banquillo excepto al exconseller. Esta es la secuencia de ambos momentos. ElSanti Vila, que abandonó el Govern de Cataluña después de que elCarles Puigdemont no convocara elecciones y en cambio se encaminara hacia la declaración unilateral de independencia, ha sido saludado hoy por el lehendakari Iñigo Urkullu, con quien habló para tratar de desatascar la situación catalana en 2017. Sin embargo, el diputado de Esquerra Republicana Gabriel Rufián ha negado el saludo a Vila, estrechando la mano a todos los acusados que estaban sentados en el banquillo excepto al. Esta es la secuencia de ambos momentos. https://twitter.com/el_pais/status/1101068772876668928 28/02/2019 11:46

Jesús García "El dictamen del Consell de Garanties Estatutàries no tiene carácter vinculante", explica Ernest Benach, cuya declaración supone un espaldarazo a la de Carme Forcadell. Benach explica que estuvo presente en la tormentosa sesión del 6 de septiembre de 2017 en la que se aprobó la ley del referéndum. "El horario quemaba, hubo muchas reconsideraciones". 28/02/2019 11:45

Jesús García El papel de los expresidentes del Parlament en la defensa de Forcadell. La abogada de Carme Forcadell es la que ha solicitado (y obtenido) la declaración como testigos de dos expresidentes del Parlamento catalán: Núria de Gispert (CiU) y Ernest Benach (ERC). El objetivo de esas declaraciones es corroborar algunas de las tesis defendidas en el juicio por Forcadell. Entre otras y en especial, que la Mesa del Parlament no debe entrar a valorar el fondo de los asuntos para admitir a trámite proposiciones o proyectos de ley. Forcadell se escudó en ese argumento para defender la tramitación de las leyes de desconexión y la ley del referéndum. "La Mesa no tiene que juzgar a entrar el contenido, sino si la forma de presentación es la correcta", defiende Benach. 28/02/2019 11:37

Jesús García Turno del expresident del Parlament Ernest Benach. Declara como testigo Benach, que fue presidente del Parlament (por ERC) entre 2003 y 2010, durante las dos legislaturas del tripartito de izquierdas (Esquerra, PSC e ICV). En la sesión de ayer ya declaró otra expresidenta de la Cámara autónoma, Núria de Gispert. Declara a propuesta de la abogada de Carme Forcadell. 28/02/2019 11:34

Jesús García "¿Entiendo que no puedo manifestar lo que pienso de este juicio?", pregunta Dante-Fachín a Marchena una vez finalizada su declaración. "No", le responde, tajante, el presidente del tribunal. 28/02/2019 11:32

Jesús García La concentración frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Dante-Fachín explica su intervención en el acto de protesta que tuvo lugar el 21 de septiembre de 2017 frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en la avenida de Lluís Companys. 28/02/2019 11:29

EL PAÍS Podemos llamó a votar en el referéndum del 1-O, aun siendo contrario a la independencia. https://twitter.com/el_pais/status/1101064246589157378 28/02/2019 11:25

Jesús García Marchena pone coto a la exhibición de vídeos. La abogada de Carme Forcadell pide que se exhiba un vídeo. Marchena dice que no. "No vamos a permitir como pertinente la exhibición de un vídeo para que cualquier testigo responda a preguntas sobre lo que pueda apreciarse en ese vídeo. En la prueba documental veremos los vídeos y los valoraremos". En los últimos días, las defensas han logrado que el tribunal acepte la emisión de algunos vídeos sobre el 20-S y el 1-O; en especial, de actuaciones de la policía durante la jornada del referéndum. La abogada protesta. "Cuando yo hablo, usted deja de hablar", zanja Marchena. 28/02/2019 11:25

Jesús García Los coches de la Guardia Civil. Dante-Fachín expone, sin que le pregunten, que vio a "periodistas de televisión subidos" a los coches patrulla de la Guardia Civil aparcados frente a la sede de Economía. "Y cuando me marché creo que había unos cuantos más", añade. La fiscal le pregunta si tenían desperfectos. "Que 20 periodistas estén encima de un coche cualquiera con sus trípodes y sus cámaras... Puedo deducir que sí". 28/02/2019 11:22

Jesús García Turno de la fiscal. La fiscal Consuelo Madrigal pregunta al exdiputado en qué franja horaria estuvo frente al Departamento de Economía el 20 de septiembre de 2017. "Vi la noticia, la consulté en el tren, y llegué pasadas las nueve". 28/02/2019 11:20

Jesús García Fachín no recuerda si su partido llamó a ocupar las escuelas. El testigo no recuerda si su partido, Podem Catalunya -del que era el secretario general- llamó o no a la gente a ocupar las escuelas la noche anterior al 1-O para garantizar que se pudiera votar. "La gente compartía un anhelo político". 28/02/2019 11:19

Jesús García Fachín y el 1-O. Dante-Fachín era secretario general de Podemos Catalunya durante el 1 de octubre de 2017. El abogado le pregunta si hizo "llamamientos" a la gente a votar. El exdiputado expone que, aunque el partido no tiene como objetivo la independencia, sí decidió llamar a participar. 28/02/2019 11:16

EL PAÍS Foto: El lehendakari, Iñigo Urkullu, a su salida del Tribunal Supremo, en el que ha declarado como testigo al principio de la vista. (Efe) 28/02/2019 11:13

Jesús García El 20-S, más allá del independentismo. "Se veía que no era una concentración independentista al uso, sino bastante plural", declara Fachín. El exdiputado dice que estuvo "muy cerca" de la puerta de Economía y explica que la gente "se iba moviendo" sin dificultad. "La única preocupación que percibí y que podía ser motivo de molestia para los agentes era que les molestara el humo de mi cigarro". 28/02/2019 11:13

EL PAÍS Anabel Díez: "Urkullu intermedió y fracasó". https://twitter.com/anabeldn/status/1101061950547640320 28/02/2019 11:12

EL PAÍS Despedidas. Al terminar su declaración, Iñigo Urkullu solo ha saludado a Santi Vila. El diputado de ERC Gabriel Rufián a todos los acusados, salvo precisamente a Vila. https://twitter.com/el_pais/status/1101060823370223616 https://twitter.com/el_pais/status/1101061549341327362 28/02/2019 11:10

Jesús García Benet Salellas, uno de los abogados de Jordi Cuixart, dirige ahora el interrogatorio a Albano Dante-Fachín y le pregunta por su participación en la protesta del 20-S frente a Economía. 28/02/2019 11:09

EL PAÍS Marchena a reconducido a una abogada de la defensa y a la abogada del Estado. https://twitter.com/anabeldn/status/1101060835449995264 28/02/2019 11:07

Jesús García Acaba la declaración de Gabriel Rufián. Turno de Albano Dante-Fachín, exdiputado en el Parlament de Podem. Define su profesión como "precario". Luce un lazo amarillo en apoyo a los políticos independentistas encarcelados. 28/02/2019 11:06

Jesús García Rufián, a Vox: "Es una vergüenza que estén aquí". Vox pregunta a Rufián sobre el 20-S: "¿Tuvo conocimiento de que la comisión judicial tuvo que salir por un edificio colindante?" "Reitero: es una vergüenza que ustedes estén aquí como partido xenófobo, racista..." Marchena le corta y Rufián responde a la pregunta: "No fue así, es una fake new". 28/02/2019 11:02

Jesús García Marchena reprende ahora a la abogada del Estado. "Lo que pueda pensar Rufián del proceso en Cataluña es prescindible para la sala. Su respuesta no le interesa a la sala", explica el presidente del tribunal. 28/02/2019 11:00

EL PAÍS El presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha reconducido la declaración de Gabriel Rufián. https://twitter.com/el_pais/status/1101058404066328576 28/02/2019 10:58

Jesús García Las maneras de Rufián. La abogada del Estado pregunta a Rufián si es socio de la Asamblea Nacional Catalana (ANC). Rufián responde con sorna: "Soy asociado de la ANC, de la biblioteca de mi barrio y del videoclub". El diputado de ERC ha protagonizado diversas polémicas por declaraciones públicas. 28/02/2019 10:58

Jesús García 1-O: policías "apeleando" a ciudadanos. El abogado de Junqueras pregunta a Rufián ahora sobre el 1 de octubre. "Vi a gente con un anhelo brutal a votar. A partir de la mañana vi imágenes que nos perseguirán a todos los demócratas de policías apaleando a señoras". "Jamás pensamos que nos enfrentaríamos a una salvajada", añade el diputado de ERC. 28/02/2019 10:56

Jesús García "Aquel día no vi violencia, solo vi gente. La única violencia que vi fue la de la policía el 1 de octubre", resume Rufián sobre las protestas frente al Departamento de Economía del 20 de septiembre de 2017. 28/02/2019 10:55

Jesús García Marcaje estrecho de Marchena a Rufián. El presidente del tribunal marca de cerca a Rufián y le advierte de que no está aquí para hablar de "muchísimas cosas" sobre el proceso independentista. "Su testimonio es pertinente sencillamente porque estuvo en los hechos del 20 de septiembre. El tribunal pide que los describa, no que los etiquete". 28/02/2019 10:54

Jesús García Rufián intentó entrar en Economía. "Me chirría que se dijera que aquello fuera una rebelión o un tumulto porque yo fui a merendar. Y en una revolución la gente no va a merendar", dice Rufián antes de explicar que intentó entrar, sin éxito, en el Departamento de Economía. 28/02/2019 10:52

Jesús García "No estábamos haciendo nada malo". "Entendíamos que no se estaba haciendo nada malo, que se estaba deteniendo de forma arbitraria a gente y que teníamos que protestar". 28/02/2019 10:51

Jesús García Rufián, presente durante el 20-S. Gabriel Rufián explica que estuvo presente en el Departamento de Economía. "Entendía que eso era un atropello. Le pedimos que sacara sus sucias manos de las instituciones", dice el diputado sobre las palabras dirigidas a Mariano Rajoy aquella jornada. 28/02/2019 10:50

EL PAÍS Urkullu saluda solo a Santi Vila. Al terminar su declaración como testigo, el lehendakari Iñigo Urkullu se ha detenido a estrechar la mano al exconsejero de Empresa Santi Vila, uno de los acusados. (Fotografía: captura de la señal de vídeo del Tribunal Supremo). 28/02/2019 10:50

Jesús García Gabriel Rufián define como "amigos" y "padres políticos" a los acusados, pero asegura que eso no le impedirá "decir la verdad". Ha sido propuesto por la defensa del exvicepresidente Oriol Junqueras, pero el presidente del tribunal, Manuel Marchena, le recuerda que está obligado a responder a las preguntas de todas las partes. "¿Tiene usted algún obstáculo?" "No. Contestaré a Vox, aunque me parece una vergüenza que estén aquí". Marchena advierte a Rufián de que no está aquí para "hacer valoraciones políticas". 28/02/2019 10:49

Jesús García Finaliza la declaración del lehendakari Íñigo Urkullu. Turno de Gabriel Rufián, diputado de Esquerra Republicana de Cataluña. 28/02/2019 10:47

Jesús García Turno de Vox. El abogado Javier Ortega-Smith pregunta sobre los comentarios para la aplicación del artículo 116 de la Constitución, sobre estados de alarma, excepción y sitio. Urkullu aclara que en ningún caso habló con Rajoy de ese artículo, sino que reprodujo algo que se estaba "comentando" públicamente. 28/02/2019 10:46

Jesús García "Interceder" entre Rajoy y Puigdemont. "De las conversaciones que mantenía con Rajoy o Puigdemont daba cuenta a la otra parte, esa era también mi función de interceder en la comunicación para superar una situación de bloqueo reconocida por uno y otro", detalla Urkullu sobre su papel en la crisis catalana. 28/02/2019 10:44

Jesús García Urkullu, por la vía "bilateral". Turno de la abogada del Estado, que quiere saber si planteó a Puigdemont la imposibilidad de celebrar un referéndum ilegal. "No solamente eso, sino también la vía unilateral. Siempre abogué por la bilateralidad. Es una vía que sigue siendo la pertinente que desemboque en el deseo de una mayoría social constatable de una consulta legal y pactada". 28/02/2019 10:41

Jesús García "Máxima delicadeza" tras los hechos del 20-S. Urkullu explica que habló con Rajoy sobre las protestas del 20 de septiembre de 2017 frente al Departamento de Economía. El presidente Rajoy le dijo que, visto lo visto, en adelante la actuación del Gobierno sería "lo mínimo posible" y "con la máxima delicadeza posible". Aquel 20-S fue un juez de Barcelona el que ordenó registros en sedes de la Generalitat en el marco de una investigación sobre el referéndum. 28/02/2019 10:39

Jesús García "Crispación" en la sociedad catalana. El fiscal pregunta a Urkullu qué ha querido decir cuando ha explicado que la situación en Cataluña se estaba "yendo de las manos". "Por la presencia de la Guardia Civil [el 20-S] y lo que eso provocaba de convulsión en la sociedad catalana. Estábamos llegando a puntos de crispación en la vida catalana que no era lo pertinente", explica Urkullu. 28/02/2019 10:38

Jesús García Ni DUI ni referéndum ilegal. Urkullu dice que las propuestas que lanzó "en absoluto" pasaban por celebrar un referéndum ilegal o declarar, de forma unilateral, la independencia. 28/02/2019 10:37

Jesús García La negativa de Puigdemont de ir al Congreso. El fiscal pregunta a Urkullu sobre la oferta de Ana Pastor, presidenta del Congreso de los Diputados, a Puigdemont para acudir a la Cámara baja a defender su propuesta. 28/02/2019 10:35

EL PAÍS Ortuzar (PNV): "[El lehendakari], más que mediar, intermedió". El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado este jueves que el lehendakari, Iñigo Urkullu, "más que mediar, intermedió" para que hubiera "una comunicación" entre los Gobiernos de Mariano Rajoy y de Carles Puigdemont, tras el referéndum del 1 de octubre. Según ha apuntado el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dejó "muy claro" en aquellos días que "no admitía mediaciones, en el sentido estricto de la palabra mediación". "Él, la mediación, tal y como se conoce en los conflictos de ámbito internacional, ya sabía que no la iba a aceptar bajo ningún concepto. Otra cosa es que personas de buena voluntad, como el lehendakari, como más gente que hizo aquellos días, intentando desatascar y buscar una solución, más que mediar, intermediara para que hubiera una comunicación, porque nadie descolgaba el teléfono para hablar con la otra parte", ha añadido. 28/02/2019 10:31

Jesús García Turno del fiscal Jaime Moreno, que pregunta por el ofrecimiento del Gobierno a Puigdemont a comparecer ante el Congreso y el Senado. "¿Sabe cuál fue la respuesta de Puigdemont?", pregunta el fiscal. 28/02/2019 10:30

Jesús García "Posibilidad" de no aplicar el 155.Había una "posibilidad" de que no se aplicara "definitivamente" el 155 si Puigdemont convocaba unas elecciones. "Pero no había una respuesta taxativa por parte del Gobierno español". 28/02/2019 10:28

Jesús García Rajoy, reticente al 155. "Mariano Rajoy no era muy dado a la aplicación del artículo 155", explica el lehendakari, que responde a las preguntas del abogado y exdiputado en el Congreso Francesc Homs. Puigdemont, sigue Urkullu, pedía "garantías" de que no se aplicaría el 155 y no se las pudo dar. 28/02/2019 10:27

EL PAÍS Puigdemont descarta elecciones y deja vía libre a la aplicación del artículo 155. Hemeroteca |y deja vía libre a la aplicación del artículo 155. http://cort.as/--mEr (Foto Albert Garcia) 28/02/2019 10:26

Jesús García La respuesta de Mariano Rajoy: nada que traspase la Constitución. "La respuesta en todo momento fue una actitud de escucha, de atención, aun cuando la respuesta no fuera satisfactoria los días 25 a 27 de octubre. También era una actitud renuente a cualquier paso que pudiera interpretarse como una negociación que traspasara los límites de la Constitución". 28/02/2019 10:25

Jesús García El acuerdo frustrado del 25 de octubre: la "presión" sobre Puigdemont. Urkullu explica que la noche del 25 de octubre se había alcanzado un acuerdo. El día 26 mantuvieron una nueva conversación apenas una hora antes de que Puigdemont compareciese ante los medios, presuntamente para convocar elecciones. "Finalmente, me comunicó, lamentando que las personas se le estaban rebelando. Entendía que tenía una presión en su propio grupo parlamentario de Junts pel Sí y no podía proceder al acuerdo de disolver el Parlament y convocar las elecciones autonómicas". 28/02/2019 10:20

Jesús García "Receptividad" de Puigdemont. Urkullu detalla que siempre encontró "disposición al diálogo" por parte de Puigdemont. Dijo que encontró "absoluta receptividad" a sus planteamientos. Ambos siguieron en contacto los días previos al 27 de octubre de 2017 sobre la DUI (declaración unilateral de independencia), de la que el lehendakari le indicó que la declaración hecha el día 10 de octubre (que quedó suspendida) no había tenido un valor normativo. 28/02/2019 10:19

Jesús García Ni DUI ni 155. "También hice planteamientos de lo que no debiera ser una declaración de independencia y que no condujera al artículo 155 de la Constitución". 28/02/2019 10:17

Jesús García Las "propuestas" de Urkullu. El lehendakari detalla que planteó "cuatro o cinco propuestas" a la Generalitat y al Gobierno bajo el esquema de diálogo y negociación entre el 4 de octubre de 2017 (tres días después del referéndum) y el 27 de octubre de ese año (día de la declaración unilateral de independencia). 28/02/2019 10:17

Jesús García 4 octubre, día clave. El día 4 de octubre de 2017, Urkullu recibió "muchas solicitudes de intervención" ante la escalada de tensión por el procés. "Fui presentando propuestas tanto a la Generalitat como al Gobierno español". 28/02/2019 10:16

EL PAÍS Mensaje de Rull. La cuenta a nombre del exconsejero catalán de Territorio ha publicado un mensaje en el que el político acusado lamenta su "aislamiento". "Una de las cosas más duras del juicio es el aislamiento emocional. Los días que vamos al Tribunal Supremo no podemos llamar a nuestras familias. Los horarios lo hacen incompatible", afirma. https://twitter.com/joseprull/status/1101044466243305472 28/02/2019 10:15

Jesús García "Acuerdos" y "diálogo". "Hice de enlace entre las realidades de bloqueo que se estaban manifestando. Nuestra función ha de ser buscar acuerdos mediante el diálogo. No entiendo una acción basada en la crispación", dice Urkullu a preguntas de Francesc Homs. 28/02/2019 10:15

Jesús García Urkullu, a Rajoy sobre el 20-S: la situación "se está yendo de las manos". "Le dije que las cosas no debían seguir de la manera que se estaban conduciendo e hice la observación de que todo se estaba yendo de las manos. Le dije que había que medir mucho los pasos que había que dar para evitar la fractura social". Rajoy le contestó, asegura el testigo, que "haría lo mínimo" y "cuidaría lo máximo" para lograr ese objetivo. 28/02/2019 10:13

Jesús García Actividad intensa entre el 4 y el 27 de octubre. El 21 de septiembre de 2017, mantiene una nueva conversación telefónica con Mariano Rajoy. A partir del 4 de octubre, "se me solicita que intervenga y lo hacen muchas personas". Desde el 4 al 27 de octubre fue "prolija la relación que mantuve con todo tipo de responsables políticos, institucionales, sociales". 28/02/2019 10:12

EL PAÍS Llega Gabriel Rufián al Supremo. El diputado de ERC en el Congreso ha llegado hace unos minutos a la sede del Tribunal Supremo. Rufián declarará tras el lehendakari, Iñigo Urkullu, que está dando su testimonio en este momento. https://twitter.com/Nuriarocaf/status/1101045288876294144 28/02/2019 10:11

Jesús García La reunión con Rajoy. Trasladó a la entonces vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, la preocupación de Puigdemont. Más tarde, se reunió el 19 de julio de 2017 con Mariano Rajoy durante dos horas. 28/02/2019 10:11

Jesús García Mediador a petición de Puigdemont. Urkullu explica su papel de "mediación" en el procés. Relata una reunión con el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que le trasladó la impresión de "bloqueo absoluto" en la relación entre el Gobierno y la Generalitat. "Me pidió que interviniera para encaucar la situación y conducirnos a una solución pactada entre ambos Gobiernos". 28/02/2019 10:09

Jesús García Urkullu, propuesto por la defensa de Josep Rull, "jura" decir la verdad. 28/02/2019 10:08

Jesús García Empieza la novena sesión del juicio del 'procés' en el Tribunal Supremo con la declaración del lehendakari Íñigo Urkullu. 28/02/2019 10:06

EL PAÍS Nadie llama a los tres testigos clave "Oriol Soler, David Madí y Xavier Vendrell no están citados en el juicio. Es raro, porque saben latín. Y mucho más". El análisis de Xavier Vidal-Folch. Foto: Miembros del tribunal durante la declaración como testigo de Joan Tardá en el juicio del procés. (Efe) 28/02/2019 09:21

EL PAÍS Una delegación de 13 eurodiputados y diputados de varios estados miembros de la Unión Europea (UE) asistirá este jueves a la novena jornada del juicio por el procés. La delegación estará integrada por miembros de la Plataforma de Diálogo UE-Cataluña, diputados de la Red Parlamentaria de Grupos de Amistad con Cataluña, así como el presidente del Consejo Ejecutivo de Córcega, Gilles Simeoni, y el diputado francés Paul Molac. El Tribunal Supremo rechazó originalmente la presencia de observadores internacionales en la sala de audiencias durante el juicio, tal y como lo solicitaron los acusados, y defendió que las sesiones son televisadas en directo. Sin embargo, los miembros de la delegación han defendido que el juicio "no solo es un asunto interno de España, sino que tiene una clara dimensión europea, ya que choca con valores fundamentales de la UE, como la democracia, la libertad de expresión, la libertad de reunión y el derecho a la participación política". (EP) 28/02/2019 09:13

EL PAÍS La voz de Iñaki: Rajoy, Marchena y Zoido El testimonio de Mariano Rajoy ayer ante el Supremo tuvo mucho de anómalo porque no parecía un testigo aportando pruebas, parecía un político defendiendo su gestión 28/02/2019 09:00

EL PAÍS Editorial | 'Balance provisional' . "Sea quien sea el inculpado o el testigo, lo judicial debe estar separado de lo político" Foto: Mariano Rajoy, durante su declaración en Tribunal Supremo. (EFE) 28/02/2019 08:33

EL PAÍS Viñeta de Peridis de este jueves. 28/02/2019 08:30

EL PAÍS Rajoy, una apología de sí mismo. El expresidente aprovechó su testimonio en el juicio para defender su gestión mientras algunos abogados intentaron hacer política. La crónica de la declaración del expresidente del Gobierno, de Pablo Ordaz. Con Mariano Rajoy de testigo, bebiendo agua a sorbos y con cara de estar pensando “a que me pierdo el Madrid-Barça”, el juez Manuel Marchena se enreda en una discusión muy viva con el abogado Francesc Homs sobre la pertinencia o no de ciertas preguntas. –Pero vamos a ver, señor letrado, usted no puede examinar en términos jurídicos a ningún testigo… –De acuerdo, señoría, como usted manda aquí, hago otra pregunta… Foto: Mariano Rajoy abandona el Supremo tras su declaración. En vídeo, la declaración del expresidente. (Luis Sevillano) 28/02/2019 08:08