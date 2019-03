Juicio del ‘procés’, en directo | Declaran ex altos cargos de la Generalitat y observadores internacionales del 1-O

EL PAÍS Los gastos de la ‘diplomacia’ catalana aterrizan en el juicio Algunos testigos están investigados en otras causas judiciales y se acogerán a su derecho a no declarar. Por Jesús García y Fernando J. Pérez. 13/03/2019 08:31

EL PAÍS Una corriente de la CUP decide presentarse al 28-A. El colectivo Poble Lliure, una de las corrientes más importantes de la CUP, anunció ayer por la noche su intención de concurrir a las elecciones generales del 28 de abril. El acuerdo comporta incumplir la decisión que adoptó este domingo el consejo político de los anticapitalistas que por una mayoría cómoda (37 votos a favor, 20 en contra y 4 abstenciones) aprobó no participar en las comicios. La CUP ha reaccionado de forma fulminante ante una medida que considera "trascendente" y avisa de que afectará al marco de relaciones establecido hasta ahora entre ambas partes. Por Àngels Piñol. Fotografía de Cristóbal Castro.

EL PAÍS El juego de tomarle el pelo al Estado Algunos testigos hacen piruetas para tratar de que ni la Fiscalía ni la abogacía del Estado logren probar los supuestos delitos de malversación a los líderes independentistas. Por Pablo Ordaz

EL PAÍS La Generalitat siciliana Para entender el juicio del procés hay que leer a Leonardo Sciascia y a Andrea Camilleri. Por Xavier Vidal-Folch

EL PAÍS La forja de los líderes de la calle En todo proceso hay momentos de tedio ante el desfile de testigos insustanciales, pero el interés del juicio oral vive por sorpresa una sacudida con la aparición de gente que no se esperaba dijesen lo que dicen. Por José Martí Gómez

EL PAÍS El juicio del procés aborda el pago de los carteles para el 1-O que nunca vieron la luz La 15ª sesión, en principio de transición, se centra en cómo y quién pagó la publicidad del referéndum en las calles. Por Fernando J. Pérez y Jesús García

EL PAÍS La rebelión de los Mossos Hubo una cierta rebeldía de los Mossos. Suave, educada y pacífica... contra sus superiores políticos. Por Xavier Vidal-Folch

Jesús García Abierta contradicción con el testigo anterior. La declaración del empleado de Artyplan contradice completamente lo explicado por el testigo anterior, Enric Vidal. Éste ha explicado hace pocos minutos que ignoraba quién estaba detrás del encargo de los carteles (la Generalitat) y que no sabía si tenía que ver con el referéndum. Según este nuevo testigo, sin embargo, el propio Vidal le dijo que dividían los trabajos entre tres empresas para minimizar riesgos ante una intervención policial y judicial. 12/03/2019 17:03

Fernando J Pérez "Enric Vidal dijo que pagaría la Generalitat", sostiene Enrique Mary. El testigo se refiere al testigo anterior, el diseñador gráfico que se encargó de los carteles. "Comentó por encima que dividiendo el trabajo en tres empresas se minimizaban riesgos por si intervenía la Guardia Civil", añade. 12/03/2019 17:00

Fernando J Pérez Los pagos de los carteles. "[Sempere, de Òmnium] no me dijo a quién tenía que facturar. Normalmente los trabajos de Òmnium los facturaba a Òmnium, aunque había excepciones. A veces lo encargaba Òmnium y había que facturar a la ANC o a algún partido, pero no a la Generalitat", señala Enrique Mary. 12/03/2019 16:58

Fernando J Pérez "Urgente y para el referéndum". "Mi trabajo consiste en vender los servicios de impresión de la empresa", afirma Enrique Mary a preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal. "Recibo yo el encargo, por una llamada de Òmnium. Me llama Aitor Sempere, con el que había trabajado antes. Òmnium es cliente de Artyplan desde 2004. Sempere me pidió un presupuesto muy urgente por un volumen considerable. Me dijo que era relacionado con el referéndum, me cantó por teléfono las cantidades". 12/03/2019 16:55

Fernando J Pérez Enric Vidal afirma que no ha tenido nunca encargo alguno de la Generalitat para hacer los trabajos de impresión de los carteles de la consulta ilegal. 12/03/2019 16:50

Fernando J Pérez "No lo voy a facturar nunca", reconoce, a preguntas de la abogada del Estado, Rosa Seoane, el diseñador Enric Vidal en relación con la labor de intermediación para la impresión de los carteles del referéndum ilegal del 1-O. "Después de ver el panorama cuando uno es autónomo no se esfuerza por cobrar...", señala. 12/03/2019 16:48

Fernando J Pérez "¿Sabe que el material fue intervenido en diversos sitios?", pregunta el fiscal Jaime Moreno. "Tengo la sensación de que las preguntas se repiten", contesta el testigo. 12/03/2019 16:40

Fernando J Pérez “La cantidad [de carteles a imprimir] que se acuerda con el tal Toni decido repartirlo en tres partes, una para cada empresa”, explica Enric Vidal. “No especificamos ninguna fecha”. “No volvimos a vernos, traté de hablar con él. A partir de un momento ya no hay más contactos, le llamaba y no contestaba. No llegué a cobrar por la mediación ni facturé por ello", afirma el diseñador gráfico. 12/03/2019 16:33

Jesús García ¿"Toni" es Antoni Molons, cargo de la Generalitat? La Fiscalía sospecha que "el tal Toni" -que encargó, por teléfono, trabajos relacionados con el referéndum a al menos dos personas- es Antoni Molons, que era responsable de Difusión de la Generalitat durante los meses más convulsos del 'procés'. Los fiscales tendrán la oportunidad de preguntar directamente a Molons, pues está citado como testigo. 12/03/2019 16:30

Jesús García Segunda mención a "Toni". Es la segunda vez que el nombre de "Toni" aparece, sin vinculación con un cargo concreto de la Generalitat, aparece en el juicio del procés. En la sesión de ayer, uno de los responsables de Unipost -la empresa de mensajería que iba a distribuir material electoral para el referéndum- dice que el encargo le llegó también de "un tal Toni". 12/03/2019 16:26

Jesús García Llamada de "un tal Toni". A principios de septiembre, explica Vidal, recibió una llamada de "un tal Toni" que poco después le entregó, en el hotel Colón de Barcelona, un USB con el diseño de los carteles para el referéndum. Ese tal Toni ni se identificó como responsable de la Generalitat ni Vidal preguntó de quién se trataba. El testigo explica que aceptó el encargo sin preguntar siquiera el precio: redimensionar el diseño y llevarlo a imprimir a tres empresas, Artyplan, Global Solutions y Marc Martí. 12/03/2019 16:25

Jesús García Un "intermediario" para los carteles del referéndum. Enric Vidal ejerció como una especie de "intermediario" entre la Generalitat y tres empresas de impresión para los carteles del referéndum de independencia del 1-O. Así se desprende del interrogatorio al que el fiscal Jaime Moreno está sometiendo a Vidal, que además de diseñador gráfico es socio de Òmnium Cultural y cargo de Esquerra Republicana en Badalona. 12/03/2019 16:23

Fernando J Pérez Marchena: "Todos los elementos de convicción van a salir de lo que aquí se oiga”. El presidente del Tribunal recuerda a las partes que en la vista oral no se van a tener en cuenta, como prueba, las declaraciones realizadas por acusados, testigos y peritos durante la fase de instrucción. Marchena ya avanzó este criterio de la sala durante la fase de cuestiones previas. 12/03/2019 16:16

Jesús García Socio de Òmnium. Empieza la declaración de Enric Vidal, diseñador gráfico autónomo. "No trabajo para Òmnium Cultural", dice el testigo, que aclara a preguntas del fiscal que es "socio" de la entidad. El abogado de Jordi Cuixart considera impertinente que se pregunte sobre su vinculación a una entidad determinada. 12/03/2019 16:07

EL PAÍS El Supremo autoriza a reincorporarse a su puesto el juez que redactó el borrador de una constitución para Cataluña. Santiago Vidal, exsenador de Esquerra y uno de los cerebros jurídicos del proceso independentista catalán, volverá a ejercer como juez. El Tribunal Supremo le ha reconocido su derecho a incorporarse al servicio activo tras haber sido suspendido durante tres años por redactar una constitución para una hipotética república catalana independiente. El Consejo General del Poder Judicial prorrogó su suspensión como magistrado al cumplirse el plazo al considerarlo no apto para la judicatura sobre la base de un artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial que fue declarado inconstitucional el pasado diciembre, precisamente a instancias del propio Vidal. Crónica de Fernando J. Pérez.

EL PAÍS Casi 400 autocares de independentistas hacia Madrid. Las entidades convocantes de la manifestación de este sábado en Madrid, que protestará contra el juicio del 1-O que se celebra en el Tribunal Supremo contra los líderes del proceso independentista catalán, han avanzado este martes que cuentan hasta este día con 380 autocares que llegarán a la capital desde Cataluña para participar en la misma. (EP)

Jesús García Ni facturas ni albarán de entrega. La testigo explica que Artyplan no emitió ninguna factura ni albarán de entrega por ese trabajo. Finaliza así su brevísima declaración ante el Supremo. Para esta mañana estaba prevista la declaración de dos de los principales guardias civiles vinculados a la instrucción de la causa. 12/03/2019 10:19

Jesús García Òmnium figuraba como cliente. Travé explica que, en la ficha de carteles para el 1-O, "figuraba como contacto Òmnium [Cultural]", la entidad presidida por el encarcelado Jordi Cuixart. La testigo explica, a preguntas de la abogada del Estado, que Òmnium era cliente de Artyplan desde hacía "muchos años". 12/03/2019 10:16

Jesús García Advirtió de no imprimir nada para el 1-O. La testigo explica que, una vez que la Guardia Civil se presentó en la sede de la empresa, envió -como jefa de recursos humanos- un correo electrónico a todos los empleados en los que les pedía "que no se imprimiera nada que hiciera referencia al referéndum". 12/03/2019 10:11

Jesús García Turno ahora de Rosa Maria Sans Travé, responsable de la empresa de impresión Artyplan. Esta es una de las tres sociedades a las que el Departamento de Presidencia de la Generalitat —a través de la entidad soberanista Òmnium Cultural— encargó, según la Fiscalía, la confección del material con el que empapelar las calles catalanas en las semanas previas al referéndum. 12/03/2019 10:07

EL PAÍS El duelo entre Puigdemont y Junqueras. El expresident de la Generalitat Carles Puigdemont dice en una entrevista en RAC1: "Elecciones no son en ningún caso un duelo entre Puigdemont y Junqueras. Buscamos el mismo objetivo y sumamos. El duelo verdadero lo tenemos con el Estado español y su posición autoritaria".

Jesús García Primer testigo fallido. Arranca la sesión de este martes en el Tribunal Supremo. José Oriol González, el primer testigo de la mañana, se acoge a su derecho a no declarar porque permanece investigado en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. González es el propietario de la empresa Buzoneo Directo SL, en Montcada i Reixach (Barcelona). En la nave de esta compañía, la Guardia Civil intervino 507.000 dípticos y 750.000 folletos el 16 de septiembre de 2017. 12/03/2019 10:06

EL PAÍS Puigdemont y la "injusticia" de que no pueda declarar en el juicio del procés. El expresident de la Generalitat Carles Puigdemont dice en una entrevista en RAC1: "No me puedo defender de todo lo que se dice de mí en el jucio. Han decidido que no era de interés escucharme. Es muy injusto".

EL PAÍS Puigdemont, sobre el juicio y el 1-O. El expresident de la Generalitat Carles Puigdemont dice en una entrevista en RAC1: "Los Mossos tenían el deber de analizar los riesgos. Es parte de su trabajo. Nuestra posibilidad era evitar un boicot a una jornada festiva. Estábamos convencidos de que el comportamiento de la ciudadanía sería ejemplar. A mí no me han permitido estar en el juicio porque no me han dejado ser testimonio, como me ofrecí a ser. Dijimos que si los Mossos se encontraban con una resistencia violenta deberían actuar en consecuencia, pero sabíamos que no se la encontrarían (...). El surrealismo de la situación: se le permite a un mentiroso como Millo testimoniar sobre lo que pude decir yo y a mí no se me permite testificar".

EL PAÍS Puigdemont y el juicio del procés. El expresident de la Generalitat Carles Puigdemont dice en una entrevista en RAC1: "Estoy siguiendo el juicio al procés, todo lo que puedo. Se confirma la fabricación de una causa que no existe, una fabulación que va quedando desnuda cada momento que pasa".

EL PAÍS Una nueva euroorden. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, dice en una entrevista en RAC1: "Hay posibilidad de una nueva euroorden de detención porque el Estado español tiene un comportamiento muy errático".

EL PAÍS Ser eurodiputado y diputado del Parlament. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, dice en una entrevista en RAC1: "Estamos viendo opciones con los abogados. No es incompatible ser diputado en el Parlamento catalán y en el europeo. Yo, teóricamente soy un "diputado suspendido" y eso no se sabe si me hace incompatible con mis derechos en otra Cámara" (...) La última palabra la tiene Europa".

EL PAÍS Puigdemont y la posibilidad de ser elegido eurodiputado. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, dice en una entrevista en RAC1: "No necesariamente tendría que pasar por Madrid para recoger el acta de eurodiputado si salgo elegido".

EL PAÍS El apoyo a Sánchez, en el aire. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, dice en una entrevista en RAC1, sobre la posibilidad de apoyar a Pedro Sánchez: "No apoyaremos a Pedro Sánchez si pretende aplicar el 155 en Cataluña. Y hay que ver de entrada si él pide nuestro apoyo. Nosotros vamos a desbloquear la democracia y a bloquear el 155".

EL PAÍS El PNV deja en el aire su coalición con el PDeCAT para las europeas. Los nacionalistas vascos, socios tradicionales de los catalanes, piden saber las intenciones del expresidente Puigdemont. Por Mikel Ormazabal.

EL PAÍS Los lazos amarillos en las instituciones catalanas. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, dice en una entrevista en RAC1, en relación a la obligación de retirar los lazos amarillos de las administraciones de la Generalitat, que espera que el Estado español no esté construyendo un relato ficticio contra Quim Torra. "Torra debe ver la manera más ajustada al derecho para defender los intereses de la Generalitat. Se está pidiendo a una administración que no tiene nada que ver con estas elecciones que retire unos símbolos que no pertenecen a ningún partido. Es insólito".

EL PAÍS Volver a Cataluña como 'president'. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, está siendo entrevistado en RAC1: "No se me pasa por la cabeza ser detenido porque sí. Sí que reclamo volver como presidente electo y que si me tienen que detener sea como presidente"

EL PAÍS Las dos negaciones del "procesado rebelde" La jefatura de los Mossos intentó sin éxito el 26 y el 28 de septiembre que Puigdemont desconvocara la consulta ilegal. Por Pablo Ordaz

EL PAÍS El último (y surrealista) trabajo de Unipost Tres exresponsables de la empresa, en quiebra, declaran que la empresa ni envió las cartas del 1-O ni cobró el encargo. Por Jesús García y Fernando J. Pérez

Fernando J Pérez El testigo Palanqués está imputado en otro procedimiento en Cataluña, por lo que, por consejo de su abogado, se acoge a su derecho a no declarar. 11/03/2019 17:42

Fernando J Pérez El Tribunal llama a David Palanqués, ingeniero industrial y responsable de proyectos del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat. 11/03/2019 17:40

EL PAÍS Hemeroteca. El jefe de Unipost niega haber cobrado un millón de la Generalitat por el referéndum Pablo Raventós, director general de Unipost, declaró en 2018 que el Gobierno catalán no pagó las facturas por el envío de documentación electoral. Reportaje de Jesús García.

Jesús García Sin instrucciones. La fiscal pregunta a Santos si la empresa le dio "instrucciones" para "silenciar" el envío de la Generalitat. "No. Si no, no lo habría puesto por escrito", dice sobre un fichero que tituló "Generalitat Departament de Presidència". 11/03/2019 17:33

Jesús García "Preferencia" a las cartas de la Generalitat. El exempleado de Unipost señala que su jefe le pidió celeridad con unos certificados. "Quería que intentáramos darles salida al día siguiente. Solo sabíamos que eran de la Generalitat". La fiscal Consuelo Madrigal pregunta por qué tenían prioridad. "No lo sé. Nunca nos daban instrucciones de los porqués". Los envíos, sin embargo, nunca llegaron. 11/03/2019 17:28

Fernando J Pérez "Nosotros como delegación propia en Barcelona y Badalona recibíamos toda la correspondencia sin ningún tipo de albarán y sin órdenes de entrega; y se podía tramitar si lo autorizaba la central, lo facturaría la central, ignoro cómo", afirma Santos. "Todos los repartidores tenían que contabilizar y anotar el número de objetos y envíos registrados que se llevaban", señala el exempleado de Unipost. 11/03/2019 17:26

Fernando J Pérez "En ninguno de los años que he estado en Unipost he hablado con nadie de la Generalitat. Tenía varios códigos de cliente y varios puntos de recogida", afirma Santos Falcón. 11/03/2019 17:23

Fernando J Pérez Entra a declarar Antonio Manuel Santos Falcón, otro jefe de producción de Unipost. 11/03/2019 17:20

Jesús García La irrupción de la Guardia Civil en Unipost. Las defensas tratan de poner el acento en presuntas irregularidades de la Guardia Civil tanto en los registros de Unipost en Terrassa como en la incautación de material (teléfonos y ordenadores) de los empleados. "Me dijeron que no les hacía falta una orden porque estaban investigado por orden de la Fiscalía", declara Fuentes sobre los registros en el almacén, a preguntas del letrado Jordi Pina. 11/03/2019 17:17

Fernando J Pérez Entrega irregular. "Los palets [con los sobres y los certificados] me los pasan desde una furgoneta blanca dos transportistas, un hombre y una mujer, frente al bar Batlló, en la calle, en Hospitalet [un restaurante situado en un polígono industrial a unos 500 metros de la sede central de Unipost]. Salí dos veces desde Unipost hasta el punto de encuentro", rememora Fuentes. 11/03/2019 17:12

Fernando J Pérez Los apuros financieros de Unipost. "No estábamos en disposición de decirle a un cliente de ese volumen de facturación que no le atendemos, pero siempre dentro de un orden", afirma Fuentes. 11/03/2019 17:08

Fernando J Pérez El presupuesto misterioso. La fiscal Madrigal recuerda al testigo Fuentes por un correo que envió a un tal Unai Soler que llevaba adjunto una "tabla de cuantificación" de tareas por el envío de más de cinco millones de sobres y varios miles de certificados. Fuentes reconoce que se trataba de "un presupuesto que había pedido la Generalitat" pero que él reenvió sin leer. "No le di mayor importancia", sostiene cuando la fiscal le insiste en que el presupuesto era de más de un millón de euros. "Le digo que no conocía el contenido", insiste. 11/03/2019 17:01

Jesús García La llamada de un tal "Toni". El testigo explica la llamada que recibió el día 18 de septiembre por la tarde (unas horas antes del registro de la Guardia Civil en Unipost) de un tal "Toni", que decía actuar de parte de la Generalitat. "Me llamó ese señor diciéndome que la remesa no se iba a repartir y que vendrían a recogerla", explica a preguntas de la fiscal. 11/03/2019 16:54

Fernando J Pérez "No había albarán de entrega, y mi jefe [Pablo Raventós] me ordenó que incluso aunque llegara el albarán quedara la remesa retenida y que no la sacara a reparto hasta que él no lo autorizase", recuerda Fuentes. 11/03/2019 16:53

Jesús García Empezar y acabar "cuanto antes". El testigo admite que transmitió a su equipo "la instrucción de que se empezara y se acabara cuanto antes" el envío. Menciona una conversación telefónica con una persona que dijo llamar "de parte de la Generalitat". La fiscal Consuelo Madrigal pregunta si no dudó entonces de que el encargo fuera real. Pero Fuentes replica que todo ello debía constar en la nota de entrega, que finalmente nunca llegó. "Por eso, cuando vi que no había nota, lo paré", asegura. 11/03/2019 16:51

Fernando J Pérez Generalitat, cliente VIP. "Era un cliente como la Generalitat, si viene un cliente de esa envergadura y ves que son envíos de esa envergadura, si por lo que sea se olvida el albarán el envío lo admitimos, no le decimos que se vuelva con ello pero los envíos quedan retenidos", sostiene Fuentes. La fiscal le dice que algunos de los sobres llegaron a sus destinatarios. "Por Unipost, le garantizo que no fue", asegura. 11/03/2019 16:49

Jesús García Los "comentarios" sobre las cartas de la Generalitat. “No había albarán y se retuvieron los envíos”, subraya Fuentes, que ratifica la versión del testigo anterior, también antiguo empleado de Unipost. Las cartas estuvieron almacenadas desde el 16 de septiembre hasta el 19, cuando la Guardia Civil registró la sede en Terrassa. "La decisión de subir las cartas de Barcelona a Terrassa fue idea mía. Estaban en una especie de pasillo por donde el personal tenía que ir a trabajar. Estábamos en concurso de acreedores, la gente nerviosa, comentarios en prensa con que la Generalitat quiere enviar no sé qué, a ver si lo van a dar a Unipost y va a generar un problema... Además, estaban cerca de la máquina de café y detecté algún comentario inapropiado". 11/03/2019 16:46

Fernando J Pérez Francisco Juan Fuentes Ruiz declara con la voz levemente temblorosa. "Como no llegó el albarán estaban retenidos los envíos. El albarán es el que pone en marcha todo nuestro circuito productivo", manifiesta, al igual que el testigo anterior. 11/03/2019 16:44

Fernando J Pérez "No se abrió ningún sobre en nuestra presencia [durante el registro de la Guardia Civil en la sede de Unipost]. "¿Supo que contenía nombramientos de presidentes de mesa?", pregunta la fiscal Consuelo Madrigal. "Lo supe en el juzgado de Terrassa cuando se abrió un sobre en presencia del juez de Terrassa (...) Para mí eran cartas ordinarias, la mayoría no tenía justificante de entrega [acuse de recibo], de los 40.000, habría unos 2.000 con justificante", afirma Fuentes, empleado de Unipost. 11/03/2019 16:42

Jesús García Sobres con logotipos de la Generalitat. "Vi que eran envíos de la Generalitat. No tuve claro si eran certificados o cartas ordinarias. Aparecían sobres con el logotipo de la Generalitat, pero iban sin justificante de entrega", dice Fuentes, que asegura que ignora el contenido de ese material. 11/03/2019 16:39

Jesús García Los registros del 19-S en Terrassa. "Estaba en casa. Me llamaron, me dijeron que la Guardia Civil estaba buscando envíos de la Generalitat y fue hacia Terrassa", explica Fuentes. Cuando llegó, había ya agentes allí. El testigo explica que la empresa no dio ningún problema a la comitiva judicial. "Le dije si tenían que tener orden judicial y me dijeron que no hacía falta, que eso era una empresa. Y siguieron". 11/03/2019 16:37

Jesús García Finaliza el interrogatorio de Albert Planas y es el turno ahora de Francisco Juan Fuentes Ruiz, director de operaciones de Unipost en Cataluña y Baleares en la etapa del procés y ahora "en situación de desempleo". 11/03/2019 16:35

Jesús García Cesión de móvil y ordenador. Turno de Mariano Bergés, abogado de la exconsejera Meritxell Borràs, que pregunta también por la entrega de material (teléfono móvil, ordenador) voluntaria a la Guardia Civil. "Al cabo de un rato entró el secretario judicial y nos informó, pero ya lo habíamos cedido". 11/03/2019 16:33

Fernando J Pérez Toma la palabra Jordi Pina, abogado de Josep Rull, exconsejero de Territorio. Le pregunta sobre la entrega del teléfono móvil a los agentes de la Guardia Civil y el acceso de su ordenador y el clonado del mismo. Planas le dijo que accedió a todo ello voluntariamente pese a que no se le había comunicado que tuviera condición de investigado. El letrado trata de invalidar esa prueba por defecto de forma. 11/03/2019 16:33

Fernando J Pérez Albert Planas, director de Producción de Unipost en Cataluña, responde a preguntas de la abogada del Estado, Rosa Seoane. "¿Le dieron instrucciones de que se enviaran como certificadas?", pregunta la abogada. "No, estábamos a la espera de instrucciones", afirma el empleado de la empresa de correo postal privado, ya extinta. "No noté ninguna diferencia con otros envíos que realizaba la Generalitat", sostiene Planas. 11/03/2019 16:30

Jesús García Cartas sin enviar, encargo sin cobrar. Albert Planas ha respondido al fiscal que las cartas para el referéndum jamás se cobraron y que ni siquiera se repartieron. "No se factura nada sin orden de trabajo y sin enviar. Estaban los envíos retenidos y no se podían repartir ni facturar”, explica a preguntas de Jaime Moreno, que finaliza su interrogatorio. 11/03/2019 16:28

Jesús García No se repartieron cartas. Planas asegura que los envíos estaban "retenidos" en el almacén de Terrassa y niega que se llegaran a repartir las cartas. "Estaba todo allí parado". 11/03/2019 16:25

Jesús García Imágenes de seguridad, ¿borradas? El fiscal sigue tratando de demostrar el secretismo de la Generalitat a la hora de encargar los envíos postales a Unipost. "¿Se borraron grabaciones de las cámaras de seguridad de alguna sede de Unipost?”, pregunta el fiscal. Planas dice que lo ignora. "La única cámara, que yo sepa, está en la central, no lo sé". 11/03/2019 16:21

Jesús García "¿Podía haber interés en ocultar esa orden de reparto?" , pregunta el fiscal sobre las cartas y certificados ordenados por la Generalitat “No lo sé. Nosotros sin orden no trabajamos. Y allí estaban las cartas”, explica el testigo. 11/03/2019 16:18

Jesús García Los problemas de la comitiva judicial el 19-S. El fiscal recuerda al testigo que la comisión estuvo dos horas y media para "traspasar la barrera de personas que impedía el acceso". "No lo sé", contesta el testigo. 11/03/2019 16:15

Jesús García Los registros del 19 de septiembre en Terrassa. El fiscal pregunta a Planas por los registros de la Guardia Civil en el almacén de Unipost de Terrassa (Barcelona) el 19 de septiembre de 2017. El testigo recuerda que los guardias civiles entraron finalmente a las 19 horas y que en el exterior había personas concentradas "cantando". "Yo pude entrar sin ningún problema", rememora. 11/03/2019 16:14

Jesús García Envío "de la Generalitat", pero no para el 1-O. Planas confirma que se sabía que era un "envío de la Generalitat", pero no para el referéndum. "¿Se entera cuando se abre en presencia del secretario judicial?", pregunta Moreno. "Exacto", responde el testigo. 11/03/2019 16:13

EL PAÍS Hemeroteca. Unipost no cobró un millón de la Generalitat por las cartas del 1-O La administradora concursal dijo en 2018 que las facturas se anularon, lo que siembra dudas sobre una de las patas de la malversación. Reportaje de Jesús García.

Jesús García Escaso conocimiento del testigo. "¿Cuánto cobra Unipost por carta?", pregunta Jaime Moreno. En este caso, como es un concurso, era el precio del concurso. "Yo era del departamento de producción, no estaba en el departamento comercial", explica el testigo. El fiscal pregunta desde cuándo trabaja en la empresa para no saberlo (1999), pero el testigo contesta que cada concurso público es diferente. 11/03/2019 16:12

Jesús García Turno de Albert Planas, testigo de Unipost. Albert Planas, que fue jefe de producción de Unipost en Cataluña y Baleares, está contestando a las preguntas del fiscal Jaime Moreno. Unipost jugó un papel clave en el referéndum del 1-O. La Fiscalía acusa a los miembros del Govern de Carles Puigdemont de malversar casi un millón de euros con el encargo de sobres y papeletas para el referéndum. Las defensas sostienen que ese encargo nunca se pagó y que ni siquiera existen compromisos de pago, por lo que no puede haber delito de malversación. 11/03/2019 16:09

EL PAÍS Duran i Lleida critica la actitud de Carles Puigdemont. El exlíder de Unió (UDC) Josep Antoni Duran i Lleida ha criticado el afán de "protagonismo" del expresidente catalán Carles Puigdemont, al que ve en una estrategia de "cuanto peor, mejor", y ha lamentado "profundamente" su decisión de excluir a personas "moderadas" del PDeCAT como Carles Campuzano o Jordi Xuclá de las listas al Congreso para las elecciones generales del próximo 28 de abril. "Me duele personalmente", ha admitido. Así lo ha confesado durante la presentación de su último libro El riesgo de la verdad, donde repasa su trayectoria política. (EP)

EL PAÍS Puigdemont desoyó dos veces la petición de los Mossos para que desconvocara el referéndum El jefe de planificación del dispositivo de la policía autonómica admite que rean "conscientes" de que era difícil impedir la consulta con solo dos agentes por colegio. Por Reyes Rincón.

EL PAÍS La semana de Trapero y de los observadores internacionales. Hoy ha arrancado la quinta semana del juicio del procés, que entra en una fase decisiva para apuntalar los delitos de malversación.

Jesús García Escenario de "resistencia pasiva". Quevedo afirma que el análisis de la unidad de Información de los Mossos planteaba un escenario que, en general, apuntaba más a la "resistencia pasiva" durante el 1-O. 11/03/2019 12:06

Fernando J Pérez Turno para Andreu Van den Eynde, letrado de Oriol Junqueras y Raül Romeva. 11/03/2019 12:06

Jesús García Intervención a las dos de la madrugada del 20-S. "Se veía a individuos sacando objetos de los vehículos de la Guardia Civil. Lo veíamos desde el centro operativo con las imágenes del helicóptero. Se activó la petición de intervención de los efectivos de orden público", explica el comisario Quevedo a preguntas del abogado de Forn. El testigo alude a los incidentes ocurridos una vez que se desconvocó la manifestación del 20 de septiembre de 2017. "Tenían una actitud bastante distinta a la actitud que, en general, habían tenido las personas concentradas durante el día. Lo cual no es muy distinto de lo que pasa en otras concentraciones. El personal que queda al final suele ser más conflictivo". 11/03/2019 12:02

Jesús García Coordinación rota el 1-O. Ferran López comunicó el mismo día 1 a Quevedo que el mecanismo de coordinación no iba a funcionar. "Había sido convocado a cuatro reuniones de coordinación. Cuando regresó de la primera, nos dijo que ya no habría ninguna otra y que, a partir de aquel momento, la coordinación se establecería a través del contacto telefónico suyo" con Pérez de los Cobos. 11/03/2019 11:54

Jesús García Las instrucciones de la Fiscalía "decaen". Quevedo opina que "las instrucciones de la Fiscalía decayeron" cuando entró en vigor el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el 27 de septiembre de 2017. En su declaración previa, los máximos responsables de la policía y la Guardia Civil en Cataluña lo interpretaron de modo distinto, y aseguraron que las instrucciones seguían vigentes. 11/03/2019 11:53

Fernando J Pérez El letrado Javier Melero pregunta a Emili Quevedo por si hubo alguna pauta o influencia política del conseller Forn en el dispositivo policial del 1 de octubre. El comisario encargado de este plan operativo lo niega. 11/03/2019 11:50

Jesús García Turno de las defensas. Comienza la ronda de interrogatorios, como siempre cuando se trata de responsables policiales, el abogado del exconsejero de Interior Joaquim Forn. 11/03/2019 11:49

Fernando J Pérez Sobre los "escudos humanos" de ancianos y niños. "En muchos colegios hubo personas que tenían intención de impedir el mandato judicial", explica Quevedo. "¿Eran organizados o espontáneos?", pregunta Ortega-Smith. "No tuve conocimiento, eso es de un ámbito, de inteligencia, al que no tengo acceso". 11/03/2019 11:47

Jesús García Defensa de Trapero. "La preocupación de Trapero era tener el mayor número de efectivos disponibles", dice Quevedo. El comisario recuerda que "fue el propio major" el que "forzó" un aumento de efectivos. La figura de Josep Lluís Trapero, máximo jefe policial de los Mossos d'Esquadra durante el procés, está centrando en las últimas sesiones el protagonismo en el juicio. 11/03/2019 11:45

Fernando J Pérez "Se aportaron todos los efectivos disponibles que eran adecuados a la tipología del dispositivo que se afrontaba (...) De la plantilla de 16.600, unos 800 están en segunda actividad, sin capacidad operativa, hay un absentismo de entre el 10 y el 12% y un cuerpo policial no puede volcar toda su plantilla en un dispositivo, porque una policía trabaja 24 horas y después de un dispositivo vienen otros", explica Quevedo a preguntas del abogado de Vox, Javier Ortega-Smith. 11/03/2019 11:44

Jesús García Mossos en todos los centros. Quevedo defiende que tener una patrulla (binomio) en todos los centros "daba una información veraz" sobre la situación y permitía evaluar "dónde era más adecuado" enviar "otros recursos". El Ministerio del Interior y los mandos del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil consideran que ese dispositivo resultó estéril. "La realidad", admite Quevedo, "es que en muchos centros no se pudo llevar a cabo el mandato judicial". 11/03/2019 11:35

Jesús García Defensa del dispositivo. Quevedo insiste en defender el despliegue de los Mossos para el 1-O. "Se activaron por primera vez efectivos de unidades que no actúan nunca: asuntos internos, evaluación de servicios, personal de oficinas de apoyo... Eran gente que llevaba tiempo sin hacer servicio de calle o sin vestir uniforme". 11/03/2019 11:32

EL PAÍS Hemeroteca | La secretaria judicial el 20-S. El 20 de septiembre de 2017 se produjo un registro judicial en la Consejería de Economía. La secretaria judicial Montserrat del Toro relató en el juicio del procés sus dificultades para salir del edificio, fuera del cual se manifestaban miles de personas.

Jesús García "Confusión" sobre la salida de la secretaria judicial. Turno de la abogada del Estado, Rosa Seoane, que pregunta por la decisión de cómo debía abandonar la letrada de la administración de justicia Montserrat del Toro el Departamento de Economía. "Fui testigo de que hubo mucha confusión. No se sabía si quería salir con toda la comitiva, ella sola... Ello motivó que finalmente, por orden directa del major Trapero, le encarara a un mosso que hablara directamente con la letrada y le preguntara qué quería hacer". 11/03/2019 11:28

Fernando J Pérez En su intervención ante el fiscal, además de confirmar a grandes rasgos que los Mossos advirtieron al Govern del riesgo de mantener el referéndum y solicitaron su desconvocatoria, el comisario Quevedo, ha tratado de defender lo que específicamente era de su competencia: el despliegue de Mossos para el 1-O. “Se aprobó que Mossos aportara un despliegue muy importante para un objetivo muy ambicioso: tener presencia policial en todos y cada uno de los centros de votación”. Preguntado por la no presencia de los antidisturbios autonómicos ante los colegios, ha dicho: “Durante el 1-O en Barcelona había una serie de actividades que tuvieron ocupada a la Brigada Móvil: una manifestación anarquista, una manifestación contra el referéndum, algunos enfrentamientos a los que tuvo que asistir, una concentración de Falange frente al Palau, el partido Barcelona-Las Palmas, que se realizó a puerta cerrada. Además, tenía que cubrir una manifestación que se preveía muy mayoritaria de la ANC para dar publicidad a los resultados del referéndum”. Quevedo ha afirmado además que en esas jornadas era conveniente dejar fuerzas policiales de reserva para atender otros posibles escenarios de seguridad ciudadana. 11/03/2019 11:24

Fernando J Pérez El comisario Quevedo, en la parte final del interrogatorio con el fiscal Zaragoza, ha experimentado las mismas dificultades para escoger los términos que sufrió su colega Manel Castellví el jueves pasado. 11/03/2019 11:17

Fernando J Pérez "Es obvio que ellos [Puigdemont, Junqueras y Forn] conocían que una cosa y otra [celebrar el referéndum y cumplir el mandato judicial] eran incompatibles", señala el comisario Quevedo. "No recuerdo cuáles fueron los términos sobre los que se expresó Castellví [sobre los problemas que podían suceder] “¿Advirtieron de problemas de orden publico y seguridad?", pregunta Zaragoza. "Eso le correspondía al comisario Castellví, pero en términos generales, [se dijo] que ese día habría una alta movilización de personas y que podría haber algún problema de seguridad en diversos supuestos, uno de ellos que hubiera enfrentamientos entre partidarios y detractores del referéndum. “¿Y choques con las fuerzas de seguridad, se plantearon ese escenario?”, insiste Zaragoza. “Era un posible escenario, sí”. 11/03/2019 11:15

Fernando J Pérez "¿Qué les decían a ustedes los miembros del Govern?", pregunta Zaragoza. "En esa reunión no se manifestaron en un sentido u otro, no dijeron ustedes tienen que cumplir con la convivencia y después con el mandato judicial". “¿Qué es lo que dijeron y quiénes?”, vuelve Zaragoza. “Forn no intervino, Junqueras dijo que él creía que no habría ningún tipo de resistencia, y que cuando los agentes intervinieran, la gente iba a dejar pacíficamente que actuaran; y el señor Puigdemont dijo que el Govern tenía un mandato que cumplir y que lo iban a llevar adelante, que entendían nuestras razones, pero que tenían un mandato avalado por las elecciones y que iban a llevar adelante sus planes". 11/03/2019 11:10

Fernando J Pérez "La reunión del 28 era excepcional se dan varios mensajes, reiterando lo que se dijo el día 26", señala Quevedo. "Castellví explicó con mayor detalle lo que podía suceder con la tensión que había, un segundo mensaje era nuestra absoluta disconformidad con las expresiones públicas que habían hecho miembros del Govern, una era la del conseller Forn. Los principios de actuación, como proyectaba hacia la ciudadanía el Govern cómo tenían que actuar las unidades policiales, lo proyectaba en términos de opciones y contraposición entre los principios de actuación y el cumplimiento del mandato judicial, como si hubiera que decidir si una cosa tuviera que prevalecer sobre la otra. De sus manifestaciones quedaba manifiestamente claro que ponían en prevalencia una cosa sobre otra", señala Quevedo, que tiene dificultades para dar con las palabras adecuadas. 11/03/2019 11:07

Fernando J Pérez La reunión del 26 de septiembre con Puigdemont, Junqueras y Forn. "En la del 26 no estuve, me transmitieron que les habían manifestado la preocupación del cuerpo de Mossos por la situación que había en general de tensión en el país, y les reafirmaron que indudablemente el cuerpo de Mossos iba a cumplir con su función como policía judicial. Me dijeron que no habían tenido éxito. "¿Se les pidió que desconvocaran el referéndum?", pregunta Zaragoza. "No sé si en términos exactos, pero a buen entendedor pocas palabras bastan, Trapero me dice que la cosa no ha ido bien, y para que vieran que hay unidad de acción de los mandos, se convoca la reunión del 28". 11/03/2019 11:02

Fernando J Pérez El comisario Quevedo está explicando al fiscal el despliegue de los antidisturbios de los Mossos el 1 de octubre. 11/03/2019 10:56

Fernando J Pérez "¿El dispositivo fue suficiente?", pregunta Zaragoza. "Desafortunadamente, el cumplimento absoluto y completo no se pudo llevar a cabo en su integridad", contesta Quevedo. "¿Qué parte del auto cumplieron ustedes?", insiste el fiscal. "Inhabilitar y cerrar el máximo número de centros de votación que fue posible. Conseguir la inactividad absoluta de 2.300 centros de votación en toda Cataluña. Si no se pudo conseguir con todos los efectivos que aportaron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Mossos, es obvio que no se pudo cumplir en su totalidad". 11/03/2019 10:50

Fernando J Pérez Quevedo reconoce que en jornadas electorales normales no había encontrado ocupaciones de colegios previas. “¿No lo relacionaron nunca con el 1-O?”, pregunta el fiscal. “Las valoraciones que se hicieran sobre la actividad de los centros no eran de mi competencia. Yo esos días estaba absolutamente dedicado a conseguir el mayor número de efectivos y recursos para el 1-O”, dice Quevedo. "¿Qué unidad hacía esas valoraciones?”, insiste Zaragoza. “Entiendo que la Comisaría General de Información, pero esas actuaciones en los colegios eran públicas y conocidas”, contesta el comisario. 11/03/2019 10:48

Jesús García "No cerramos centros ni incautamos material", admite Quevedo a preguntas del fiscal. El comisario afirma que la "ingente actividad" de Mossos no permitió encontrar ningún caso que permitiera cerrar colegios. 11/03/2019 10:41

Jesús García 30.000 o 40.000 efectivos. Quevedo dice que con las órdenes de Fiscalía para impedir el referéndum (sustituidas luego por el auto del TSJC) hacían falta "entre 30.000 y 40.000 efectivos". 11/03/2019 10:37

Jesús García El nombramiento de De los Cobos: Trapero quería un mando operativo, no político. El fiscal pregunta cómo se "encajó" la orden de designar al coronel Diego Pérez de los Cobos coordinador del dispositivo del 1-O. "El major nos comunicó que no estaba de acuerdo en que se estableciera una figura de coordinador porque consideraba que esa figura debía recaer no en un responsable de la estructura política, sino en un mando operativo". 11/03/2019 10:34

EL PAÍS Hemeroteca | Los hechos del 20-S. El 20 de septiembre de 2017, miles de personas protestaron frente a la Consejería de Economía de la Generalitat, que ese día estaba siendo registrada por orden judicial. En una jornada que los participantes han calificado de "festiva", fueron destrozados tres vehículos de la Guardia Civil, hecho que las acusaciones subrayan como un hecho violento que justificaría el delito de rebelión.

Fernando J Pérez Primer reconocimiento de incidentes el 20-S por parte de los Mossos."Sé que en el Centro de Coordinacion hubo momentos de tensión con el lanzamiento de alguna botella a la línea de orden público", dice Quevedo. 11/03/2019 10:30

Jesús García Intento de agresión a dos 'mossos' de paisano. Quevedo afirma que no recuerda si ese día hubo un intento de agresión a dos agentes de los Mossos d'Esquadra de paisano "que fueron confundidos con guardias civiles", según Zaragoza. "Sé que hubo algunos momentos de tensión, con lanzamiento de alguna botella, contra la línea policial", dice sobre los hechos del 20-S. 11/03/2019 10:29

EL PAÍS Hemeroteca | La ley de ruptura. En septiembre de 2017, el Parlament de Cataluña aprobó la ley de transitoriedad. A partir de entonces, el clima en las calles fue tenso, tal y como ha reconocido en el Supremo Emili Quevedo, jefe de la comisaría general de planificación de seguridad de los Mossos.

Fernando J Pérez El 20 de septiembre de 2017. "Mi unidad tuvo que improvisar un centro de coordinación para poder gestionar lo que iba sucediendo desde el propio complejo central", dice Quevedo, en relación a los incidentes ante la Consejería de Economía de la Generalitat en las protestas contra la Operación Anubis para impedir el referéndum ilegal del 1 de octubre. "Hubo requerimientos por parte de la Guardia Cviil a los Mossos para darles apoyo en varios lugares de Cataluña", recuerda Quevedo. "Se enviaron unidades de orden público desde horas anteriores a la tarde noche", señala. "Tenía que ver sobre todo para tener la capacidad de poder conseguir que la comitiva judicial pudiera salir sin mayores problemas de la consellería". 11/03/2019 10:27

Jesús García "No conozco el detalle". Ante la pregunta de si la Guardia Civil pidió apoyo a los Mossos por el 20-S, Quevedo subraya que no conoce "el detalle" porque no se dedicaba a esa tarea. "Sé que hubo varios requerimientos de la Guardia Civil", admite a preguntas del fiscal Javier Zaragoza. 11/03/2019 10:27

Jesús García La improvisación de Mossos ante el 20-S. "Mi unidad tuvo que improvisar un centro de coordinación para gestionar lo que iba sucediendo", dice Quevedo sobre los hechos del 20 de septiembre de 2017, cuando miles de personas se concentraron frente a la sede del Departamento de Economía de la Generalitat para protestar por unos registros judiciales. Los registros, ordenados a la Guardia Civil, no fueron comunicados con anterioridad a los Mossos (la causa estaba bajo secreto de sumario). 11/03/2019 10:26

Jesús García "Clima de tensión". Quevedo explica que el dispositivo Àgora se puso en marcha por "el clima de tensión que se vivía en Cataluña" durante el mes de septiembre de 2017. "Ante las iniciativas políticas en Cataluña, no cabe duda de que se podían generar tensiones en la comunidad, o conflictos entre colectivos antagónicos. Había necesidad de proteger especialmente determinadas instituciones o personas". 11/03/2019 10:21

Fernando J Pérez El dispositivo Ágora se puso en marcha a principios de septiembre y cubría distintos ámbitos de seguridad, como la protección de instituciones de la Generalitat, órganos judiciales, órganos de la Administración General del Estado, protección de determinadas personas en situación de riesgo. "Era un paraguas para dar cobertura y poder hacer un mayor seguimiento de la actividad de los Mossos. Se pone en marcha a principios de septiembre, y cuando aparecen las instrucciones de la Fiscalía y el auto del TSJC [contra el referéndum] se incorpora". 11/03/2019 10:20

Jesús García Las instrucciones de la Fiscalía y el dispositivo Àgora. El fiscal pregunta a Quevedo por las reuniones entre mandos de los Mossos d'Esquadra a raíz de las instrucciones de la Fiscalía para impedir el referéndum. Los Mossos activaron el dispositivo Àgora. Quevedo cuenta que era un operativo para cubrir "distintos ámbitos" de seguridad en Cataluña durante los meses del procés. 11/03/2019 10:18

Fernando J Pérez El malestar de la cúpula de los Mossos. “Hubo unas declaraciones del señor Forn que no nos parecieron bien, que no nos parecieron correctas (…) hacía público que el cuerpo se comportaría el 1-O de la misma forma que en una jornada electoral al uso, normal, y eso obviamente no nos parecía que fuera acorde con la realidad (…) no podíamos actuar como en cualquier otra jornada electoral normal en una actividad política que había sido prohibida”. Hubo quejas que hicimos patentes el 28 de septiembre al señor Puigdemont, a Junqueras y Forn, recuerda Quevedo. 11/03/2019 10:15

Fernando J Pérez La primera reunión con Forn. "En esa reunión con la nueva cúpula, no recuerdo el contenido preciso. Antes de esa reunión hubo una primera toma de contacto entre el nuevo conseller y el mayor [Josep Lluís Trapero], y tanto en esa reunión, de la que nos informó a los mandos, como en la siguiente, Forn nos dijo que él tenía clara la separación entre la actividad política del Gobierno y la actividad operativa y el cumplimiento de la ley por parte de la policía" 11/03/2019 10:14

Jesús García Forn distinguió entre Gobierno y mandato judicial. Quevedo explica lo que el exconsejero de Interior Joaquim Forn trasladó a los mandos: "Forn nos dijo que tenía clara la separación entre la actividad política del Gobierno y lo que debía ser el cumplimiento de la ley por parte de la policía". Con posterioridad, hizo declaraciones públicas que no gustaron a los mandos, detalla el testigo. 11/03/2019 10:14

Fernando J Pérez En la época más caliente del procés, Emili Quevedo era responsable de la Comisaría General Técnica de Planificación. A preguntas del fiscal Javier Zaragoza, el mando del cuerpo autonómico rememora la llegada de Joaquim Forn a la Consejería de Interior, en julio de 2017. "Conozco por los medios" los motivos que llevaron a dimitir al director general de la Policía autonómica, Albert Batlle. "No quería formar parte del nuevo relevo en la consejería, no se sentía cómodo", afirma Quevedo. "Nos citó en una reunión de despedida de mandos y dijo que prefería dejarlo porque no se sentía cómodo con el nuevo equipo", recuerda el comisario. 11/03/2019 10:11

Fernando J Pérez "Tengo la condición de investigado por un juzgado de instrucción de Cataluña, pero no he prestado declaración en esa causa", comunica Quevedo, que se pone, pese a ello, a dispuesto a declarar sobre las preguntas que se le planteen por todas las partes. "Cualquier pregunta que considere que le compromete a su presunción de inocencia tiene derecho a rechazarla", le recuerda el juez Marchena. 11/03/2019 10:06

Fernando J Pérez Castellví afirma que la iniciativa Escoles Obertes buscaba mantener los colegios abiertos el fin de semana anterior al referéndum ilegal para poder llevar este a cabo, pero reconoce que esta iniciativa y sus líderes, así como Òmnium y ANC, siempre han tenido una actitud no violenta. "Los consideramos interlocutores", afirma Castellví. 11/03/2019 09:59

Fernando J Pérez Castellví señala que la actitud del Gobierno de Puigdemont no les llevó a modificar el plan de actuación contra el 1-O ni los mandos se plantearon dimitir ni poner de manifiesto la actitud del cuerpo ante el referéndum. Así termina el interrogatorio de Melero, que ha preferido no entrar en grandes detalles sobre la reunión del 28 de septiembre de 2017, en la que la cúpula de Mossos advirtió de posible violencia el 1 de octubre de seguir adelante con el referéndum. 11/03/2019 09:57

Fernando J Pérez Los CDR. Los Mossos "nunca" establecieron vinculación entre los CDR y el Govern, afirma Castellví. "Primero eran grupos inconexos, aunque con unidad de criterio, sin estar coordinados, así era hasta el 1-O. Tras las manifestaciones de 2 y 3 de octubre, se crea una entidad que los coordina, un perfil de Twitter, y a partir de ahí hubo una coordinación, y la exposición máxima fue el 8 de noviembre cuando consiguieron colapsar las carreteras de Cataluña", señala el ex comisario general de Información de los Mossos. 11/03/2019 09:54

Fernando J Pérez Castellví, hasta el momento, sigue respondiendo de forma lacónica y asiente, en general, a las afirmaciones del letrado, pero se le nota más cómodo que en la sesión del pasado jueves. 11/03/2019 09:48

Fernando J Pérez "La información de inteligencia fue compartida entre los tres cuerpos [Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos]. El escenario del 1 de octubre sería de actividades en los colegios, y nos encontraríamos a gente haciendo resistencia pasiva a la actuación de los agentes. No se preveían actos de violencia", señala Castellví, sobre las reuniones de coordinación entre las distintas policías para impedir el referéndum. 11/03/2019 09:47

Fernando J Pérez La juez del TSJC modificó"totalmente" la instrucción de la Fiscalía contra el referéndum, señala Castellví. "El fiscal ordenaba cerrar colegios y establecer cordón de seguridad, y la juez no ordenaba nada a ese respecto", recuerda Castellví. El comisario afirma que los Mossos entendían que ni legal ni operativamente se podían cerrar los colegios antes del 1 de octubre. 11/03/2019 09:45

Fernando J Pérez “Que yo sepa, la Fiscalía puso énfasis en que el dispositivo no era suficiente. Bajo mi criterio, era por cuantificación”, dice Castellví, que reconoce, a preguntas de Melero, que la dotación inicial se amplió. 11/03/2019 09:43

Fernando J Pérez No hubo injerencias políticas en el plan de actuación de los Mossos, admite el comisario Castellví a preguntas del letrado Melero. El plan preveía el uso de la fuerza y las condiciones que debían darse para ello, reconoce también. Las circunstancias del 1 de octubre “no desbordaron” el plan de actuación de los Mossos, sostiene el comisario. 11/03/2019 09:41

Fernando J Pérez Forn no modificó la cadena de mando en los Mossos y en la prefectura y comisarías generales tras entrar como consejero el 14 de julio de 2017 en sustitución de Jordi Jané, reconoce el comisario Castellví. También niega que las manifestaciones públicas de Forn incidieran en los mandos del cuerpo policial. 11/03/2019 09:39

Fernando J Pérez Comienza el interrogatorio de las defensas a Manel Castellví. Comienza a preguntar Javier Melero, abogado del exconseller de Interior, Joaquim Forn. 11/03/2019 09:37

EL PAÍS El jefe de inteligencia crucifica a sus jefes en el juicio del 'procés' El testimonio del alto mando refleja que la decisión del Govern era llevar a cabo el referéndum ilegal a pesar del riesgo de violencia en la calle. Por Pablo Ordaz

EL PAÍS Junqueras será el candidato de ERC en las elecciones generales El partido anuncia ahora que el republicano concurrirá como cabeza de lista tanto a las elecciones en España como a las europeas. Por Josep Catà

EL PAÍS El jefe de Información de los

Jesús García La quema de documentos en la incineradora de Sant Adrià del Besos. El abogado de Vox pregunta a Castellví por unos hechos que estaban sobreseídos. "Se dio una situación de que se quería intervenir una documentación sin una orden judicial", afirma Castellví. 07/03/2019 19:15

Jesús García Autocrítica de Castellví. "La convocatoria sería pacífica, de resistencia pasiva sin violencia, evidentemente éramos conscientes de que se va producir la escalada, pero sin esa magnitud, y ahí quizá hemos fracasado. El dispositivo de los tres cuerpos fue insuficiente, desde mi punto de vista, pero no soy el comisario de Planificación", lamenta Castellví en la última pregunta de la abogada del Estado. 07/03/2019 19:12

Fernando J Pérez Castellví sostiene que el 1-O "se utilizó la fuerza" por parte de los Mossos. El comisario general de Información de la policía catalana trata de defender la labor del cuerpo en la jornada del referéndum. 07/03/2019 19:01

EL PAÍS ¿Les dijeron que el referéndum no podía celebrarse? [a Forn, Junqueras y Puigdemont]", pregunta Zaragoza. "Efectivamente", contesta Castellví, al que le cuesta dar con las palabras, quizá sabedor de que su testimonio puede ser clave para incriminar a los acusados. El comisario, en su declaración, ha dejado a Forn, y en menor medida a Junqueras, al margen de la decisión de llevar a cabo el referéndum ilegal a toda costa, y se lo ha endosado al fugado Puigdemont. 07/03/2019 18:53

Fernando J Pérez Frustración de Castellví. Les dije [a Puigdemont, Junqueras y Forn]: "Miren el 1 de octubre a las 9.00 se va a dar una situación en las que habrá unas personas de una manera determinada, pasiva o no, colegios ocupados, fuerzas estatales y mossos en el colegio... y eso son dos dualidades antagónicas, unos van a acceder a ese colegio y se va a hacer y los otros se opondrán a esa acción y eso es un conflicto, un desorden. Yo que he vivido muchas manifestaciones, salí un poco frustrado porque las consecuencias es que si la escalada de violencia aumenta, todos corren mas riesgo", relata Castellví." 07/03/2019 18:48

Fernando J Pérez La reunión con Puigdemont, Junqueras y Forn el 28 de septiembre. "¿A raíz de la exposición del contenido del informe y de advertir de que podía darse una escalada de violencia, qué les dijeron?", pregunta Zaragoza a Castellví. "Terminé la exposición explicando lo que usted ha dicho. Antes de que hablara el presidente [Puigdemont] se puso de manifiesto la contraria posición a unos comentarios que se habían dicho por algún miembro del Gobierno de dar una cierta imagen de normalidad para el proceso de votación del 1 de octubre. También se comentó acto seguido de la exposición la situación que se abría el 1 de octubre porque aplicaríamos el mandato de la magistrada. El conseller Forn no habló, sabía cuál sería el posicionamiento de la Prefectura. Junqueras casi no habló, exactamente sus palabras no las tengo presentes, pero entendía nuestra posición, pero digamos que la sensación es que el Govern, aunque no lo dice él, tiraría adelante, que iba a celebrarse el referéndum, ese era el espíritu. Por parte del presidente de la Generalitat, que finalizó la reunión, dijo que comprendía la situación que y se ponía en nuestro lugar pero que había un mandato del pueblo para llevar a cabo el referéndum y una decisión del Gobierno de llevarlo a cabo. Su respuesta nos dejó … ya salí frustrado, un poco frustado. 07/03/2019 18:46

Jesús García Los riesgos de violencia. Castellví dice ahora que sí estuvo en la reunión del 28 de septiembre junto al entonces president Carles Puigdemont, el vicepresidente Oriol Junqueras y el consejero de Interior Joaquim Forn. "Hay un primer mensaje que coincide con el día 26 para trasladar esa preocupación", dice el comisario. "Informo de que había una gran movilización, de que habría llamadas para ir a los colegios, de que sería una participación muy cuantiosa. Y del hecho de que, aunque se está llamando a las personas para que se comporten de manera pacífica y sin ninguna violencia, este hecho no quita que, cuando la fuerza vaya a actuar, esa actitud pasiva de esos grupos se pueda transformar en activa". 07/03/2019 18:06

Jesús García La reunión en el Palau de la Generalitat. El fiscal pregunta por la reunión, la tarde del 28 de septiembre de 2017, entre los mandos de los Mossos y los responsables de la Generalitat. "Habían ido para trasladarle la grave preocupación que había en el ámbito de la seguridad ciudadana y del orden público". "Aunque los llamamientos eran pacíficos, había un clima que podía acabar en una escalada de violencia". El propósito de los mandos, dice Castellví -que no acudió a esa reunión- era trasladar esa preocupación al Govern. 07/03/2019 18:03

Fernando J Pérez "Se habla en el informe [de Mossos] de una posible escalada de violencia", recuerda Zaragoza. "El día 28 prevemos que haya una llamada que siempre hemos considerado pacífica, de resistencia pasiva, de concentración en los colegios de personas transversales, heterogéneas, pero con un clima de no violencia. Ese es el panorama que compartimos". El fiscal Zaragoza, ante esta respuesta, le pregunta si ratifica el informe que firmó el 28 de septiembre y que alertaba de una posible escalada de violencia. 07/03/2019 18:03

Jesús García Los riesgos del 1-O por parte del "independentismo revolucionario". El fiscal pregunta por el contenido del informe relativo a las posibles reacciones del "independentismo revolucionario". "Nuestra preocupación en aquel momento era que personas de ese ámbito entraran en las concentraciones de colegios". 07/03/2019 17:59

Jesús García El informe de riesgos del 28 de septiembre de 2017. Castellví explica que se le pidió al área de análisis que emitiera un informe de "escenarios" del 1 de octubre. "Como se hace con cualquier otro evento de una cierta importancia. Los analistas hicieron una proyección de "qué podría pasar" desde diferentes ámbitos: soberanista, independentista, extrema derecha... 07/03/2019 17:57

Fernando J Pérez Los seguimientos a las fuerzas estatales. Castellví niega un espionaje a Guardia Civil y Policía el 1 de octubre. "Los mossos tienen obligación de trasladar las novedades que se van sucediendo. Si aparece un vehículo de Guardia Civil o Policía, pues igual como si aparece una ambulancia, el CECOR (centro de mando de Mossos) era informado. De seguimientos nunca se dio esa orden ni me consta que se hicieran. "¿Se dio la orden de consultar matrículas de vehículos camuflados de GC?", repregunta Zaragoza. "Lo desconozco, que se hagan comprobaciones de matrícula puede ser, pero si sabes que son de Guardia Civil no es necesario", responde Castellví. 07/03/2019 17:57

Fernando J Pérez Los choques de Mossos con funcionarios de Guardia Civil el 1-O. "Vimos unas imágenes de una actitud que no era acorde con el comportamiento que tiene que tener un policía, de Mossos. Me acuerdo que en aquel acto el mayor Trapero ordenó que se abriera una investigación de Asuntos Internos". 07/03/2019 17:53

Jesús García El papel de los antidisturbios. El fiscal pregunta por qué no estuvieron los antidisturbios a disposición de los agentes del 1-O. La Brigada Móvil "estaba en Barcelona" porque, asegura, "había un partido por la noche..." "¿De alto riesgo?", pregunta el fiscal. "Era un Barcelona creo que Las Palmas", responde Castellví. El comisario justifica que había manifestaciones previstas para el 1-O que "preocupaban bastante", aunque admite que finalmente "no tuvieron trascendencia". 07/03/2019 17:51

Fernando J Pérez Los Mossos, a mediar el 1-O. "¿Le consta cuál fue la actitud de las parejas de Mossos el día 1-O?", pregunta Zaragoza. "Su misión era dialogar, mediar con los concentrados, ya teníamos las previsiones de que los colegios tendrían actividades, intentar el cierre de los locales, lo que se consiguió en 24, en los que no se constituyó el centro a primera hora", explica Castellví. 07/03/2019 17:48

EL PAÍS Reivindicación feminista. Varios de los acusados lucen un lazo morado por el Día de la Mujer, que se celebra este viernes. Raül Romeva, exconseller de Exteriores, ha escrito en su cuenta de Twitter: "Siempre va con nosotros, pero hoy lo llevamos explícitamente sobre la solapa. Desde donde sea, cada día". Varios de los acusados lucen un lazo morado por el Día de la Mujer, que se celebra este viernes. Raül Romeva,de Exteriores, ha escrito en su cuenta de Twitter: "Siempre va con nosotros, pero hoy lo llevamos explícitamente sobre la solapa. Desde donde sea, cada día". https://twitter.com/raulromeva/status/1103695309769711618 07/03/2019 17:45

Jesús García Centros cerrados el 1-O "¿Cuántos centros llegaron a cerrar?", pregunta el fiscal. "Nos constan exactamente 134 locales", dice Castellví. El fiscal pregunta si había alguno en las capitales de provincia o eran todos "pueblos pequeños". "Había un poco de todo", responde el comisario. "Eran de diferentes comarcas... En el escrito están identificados todos". 07/03/2019 17:43

Fernando J Pérez El despliegue de Mossos el 1-O. "Aproximadamente trabajamos unos 11.000 y algo, de los cuales 7.800 estaban destinadas específicamente al operativo", responde Castellví. "¿Utilizaron la BRIMO [los antidisturbios]?", vuelve el fiscal. "La BRIMO en concreto creo que no". "¿Este dispositivo era suficiente?", pregunta Zaragoza. Castellví esquiva dar una respuesta tajante: "Dentro de la orden de trabajar conjuntamente, eso se había despachado en las reuniones de coordinación", responde. 07/03/2019 17:41

Jesús García 239 centros no abrieron nunca. Castellví defiende que, por el hecho de que los Mossos hubieran visitado y "apercibido" a los responsables de los centros, 239 de ellos ni siquiera abrieron las puertas el 1-O. 07/03/2019 17:39

Jesús García Admite que no usaron antidisturbios. "La Brimo en concreto... Pienso que no", dice en alusión a la Brigada Móvil, nombre que recibe la unidad antidisturbios de los Mossos d'Esquadra. 07/03/2019 17:38

Jesús García 2.259 centros de votación. "Había un primer listado de 2.315 locales, pero hubo una rectificación porque parece ser que había algunos privados. Finalmente trabajamos con 2.259 centros". 07/03/2019 17:37

Jesús García Castellví sigue intentando echar balones fuera. A la pregunta del fiscal sobre si investigaron para cerrar los colegios previamente al 1-O, dice el comisario que la Policía y la Guardia Civil también estaban interpelados por el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. 07/03/2019 17:34

Fernando J Pérez Los llamamientos a ocupar los colegios. Castellví identifica varios "cuerpos" movilizados para ocupar los colegios antes del referéndum del 1 de octubre: una llamada a ocupar los centros con actividades lúdicas (Escoles Obertes); una huelga de estudiantes de secundaria y universitaria; los agricultores, que habían tenido una actividad importante colapsando Girona y Lleida y que llevaban tractores para parar a las fuerzas de seguridad; y los CDR. 07/03/2019 17:34

Jesús García La llamada a ocupar los colegios. Castellví asegura que la Asamblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural y los CDR, entre otros muchos colectivos, hicieron llamadas a ocupar los colegios. "Para cerrar esos locales se tendría que haber detectado la actividad que marcaba el auto", dice Castellví en una defensa muy tibia de la actuación de los Mossos. Javier Zaragoza le aprieta: "¿Qué investigaciones hicieron?" 07/03/2019 17:31

Jesús García La ocupación de los colegios. Castellví explica que hubo un "llamamiento masivo importante" a través de redes sociales para ocupar los colegios que iban a ser usados como centros de votación. 07/03/2019 17:28

Jesús García La actividad de Mossos previa al 1-O. Castellví defiende las actuaciones de los Mossos antes del 1-O. "Según consta en los informes que elaboramos y que se dirigieron al TSJC, fueron 4.469 actas y minutas policiales durante los días 29 y 30 [de septiembre]". A preguntas del fiscal, sin embargo, admite que "no" cerraron ningún centro y que tampoco incautaron material. "Quizá alguna propaganda..." 07/03/2019 17:28

Jesús García El dispositivo de los Mossos. El fiscal pregunta a Castellví por el dispositivo de los Mossos para impedir el referéndum. "Se elaboró un plan de actuación. Se tuvo que variar en la cuantificación de efectivos", dice Castellví, que recuerda que no participó en ninguna reunión de coordinación. 07/03/2019 17:26

Jesús García La instrucción del fiscal sobre el cierre de colegios. El fiscal interroga a Castellví por la orden del fiscal de cerrar los locales públicos usados como colegios electorales antes del 1-O. Y, también, sobre el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del 27 de septiembre. 07/03/2019 17:25

Jesús García Sin interrogar a Cuixart y Sànchez. "¿Tomaron declaración a Cuixart o Sànchez?", pregunta el fiscal. "No", responde Castellví. El fiscal recuerda que ellos habían convocado la manifestación, en la que "había habido problemas. "Estaban como organizadores del acto...", intenta justificar Castellví, que se muestra elusivo. "No he gestionado estas diligencias". 07/03/2019 17:22

Fernando J Pérez "¿Detuvieron ustedes a alguien [el 20 de septiembre]?", pregunta el fiscal Zaragoza. “El segundo jefe de la comisaria me comentó que hubo vehículos de la Guardia Civil y también de Mossos que sufrieron daños considerables; se comprobó que Guardia Civil estaba realizando el correspondiente atestado y a partir de eso, se denunció a dos personas, en concreto las que habían robado esas mochilas”, rememora Castellví. 07/03/2019 17:21

Jesús García Las diligencias sobre el 20-S, que no fueron elaboradas por Castellví, fueron presentadas al juzgado de guardia por "daños" y "robo de unas mochilas", explica el comisario. El fiscal cuestiona por qué, en ese caso, llevaba el asunto la división de Información de los Mossos. Castellví recuerda que el major Josep Lluís Trapero dio una orden que habilitaba a Información, después de las instrucciones de la Fiscalía, a llevar las riendas de esas investigaciones. 07/03/2019 17:18

EL PAÍS Hemeroteca | El 27 de octubre de 2018, tres mandos de los Mossos, entre ellos Manel Castellví, admitieron ante el juez Llarena, instructor del procés en el Tribunal Supremo, "situaciones de riesgo" el 1-O y en los registros a la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017. http://cort.as/-FV7Y En la imagen, Castellví saliendo del Tribunal Supremo en esa fecha. (Foto: Víctor Sainz) 07/03/2019 17:15

Jesús García El fiscal, sobre el 20-S. Castellví asegura que estaba fuera de España el 20 de septiembre de 2017 y que no participó en la confección de los atestados de esa jornada. 07/03/2019 17:15

Jesús García Reunión de mandos en Egara. El fiscal pregunta por una reunión de mandos, en septiembre en el complejo policial Egara, nombre en latín de la ciudad de Terrassa, donde están ubicados los cuarteles generales de los Mossos d'Esquadra. 07/03/2019 17:14

Fernando J Pérez Las primeras épocas de los CDR. "Los 42 CDR en esa primera época eran grupos que buscaban propiciar el referéndum y hacer acciones para favorecerlo, desde una chocolatada hasta una asamblea. No veíamos una organización aún. Se encargaban más de retuitear tuits de organizaciones clásicas como la CUP", explica Castellví. 07/03/2019 17:12

Jesús García El fiscal Zaragoza pregunta por la relación de los CDR con la violencia. "A medida que nos acercábamos al 1 de octubre, el número de CDR cada vez era más numeroso. Y sobre todo el mes de septiembre, que en Cataluña hubo 300 manifestaciones o concentraciones, los veíamos cada vez más presentes". 07/03/2019 17:12

Jesús García El perfil de los CDR. El fiscal pregunta si había preocupación por la estrategia "violencia" de los CDR. "Uno de los grandes retos cuando nace un grupo es ver si alguna individualidad radical entra en alguno de estos grupos. Teníamos constancias de 42 CDR", dice Castellví, que destaca el perfil "heterogéneo y transversal": personas del "tejido asociativo" catalán. "Había desde personas más próximas a la ANC, hasta gente de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, gente de la CUP..." El comisario de los Mossos asegura que eran grupos "heterogéneos" cuyo objetivo era promover la acción del referéndum. 07/03/2019 17:10

Jesús García El origen de los CDR: junio de 2017. "Los detectamos por primera vez en junio de 2017 por redes sociales. Pero tenemos constancia de que el primer CDR, que era el Comité de Defensa del Referéndum, es de abril". Castellví explica que, a partir del 1 de octubre, pasaron a llamarse Comités de Defensa de la República. 07/03/2019 17:07

Jesús García Los informes de riesgo. "A finales del mes de septiembre, casi eran semanales o diarios", dice Castellví sobre los informes de riesgos que se fueron emitiendo a propósito del procés. 07/03/2019 17:06

Fernando J Pérez El fiscal Javier Zaragoza interroga a Manel Castellví. Rememora la llegada a la Consejería de Interior de Joaquim Forn, a mediados de julio de 2017. "¿Les convocó a un grupo de trabajo en la Prefectura de Mossos?" Se nos pidió que elaboráramos unos informes de escenarios sobre lo que podría pasar a consecuencia del procés para llevar a cabo el referéndum", explica el comisario de Mossos. 07/03/2019 17:03

