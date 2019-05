Últimas noticias del juicio del ‘proces’, en directo

Jesús García La actuación del agente. El agente explica que había menos de un centenar de personas frente a las Cotxeres de Canyamars. "La gente se compactó delante de la puerta del local y no nos dejaron acercar más. Nos identificamos. Pedí que se identificara un responsable, no quiso identificarse nadie en concreto. Estuvimos unos 20 minutos informando que nos dejaran acceder dentro del local para comprobar si se hacía alguna actividad relacionada con el referéndum. Fue imposible. Dijeron que no, que no íbamos a pasar". Tras comprobar que no podían acceder al centro, avisaron a la sala y levantaron acta de lo sucedido. 06/05/2019 11:19

Fernando J Pérez "Debido a la poca logística, mi compañero y yo íbamos en un vehículo y tuvimos que dejar en otra localidad a otros dos compañeros", afirma el agente. 06/05/2019 11:17

Jesús García El agente, que forma parte de la unidad de investigación, prestó servicio el 1 de octubre de 2017 en el Casal de les Cotxeres de Canyamars. "Nos repartieron por binomios y nos indicaron que fuéramos a la comisaría de referencia que teníamos ese día, que en mi caso fue Mataró". El agente dice que fueron informados el día 29 de que debían "estar disponibles" para el dispositivo del 1-O. 06/05/2019 11:17

Fernando J Pérez Este agente estuvo en el mismo centro de votación de Canyamars, en Dosrius, sobre el que declaró el testigo anterior. 06/05/2019 11:16

Jesús García El tribunal llama al agente de los Mossos d'Esquadra 9823 a declarar. 06/05/2019 11:15

Fernando J Pérez El tribunal llama ahora al primero de los cuatro mossos previstos para la mañana de este lunes. 06/05/2019 11:14

Fernando J Pérez "Insultos sí, amenazas de muerte, seguro que no hubo", rememora Alvarado, que denunció la actuación de los agentes de la Guardia Civil. Entre los insultos, el testigo cita: "perros, gorilas, fascistas, animales..." 06/05/2019 11:11

Fernando J Pérez "Igual que a mí me rompieron los pantalones, a algunos les rompieron la camiseta, y alguno sangraba", afirma el testigo. 06/05/2019 11:10

Fernando J Pérez "La fila se disgregó y nos juntamos en la entrada del local, hicimos una piña. La mayoría [de los presentes] levantaron las manos y otros nos cogimos de los brazos para impedir que entraran. Había algunas abuelas que se cayeron y empezaron a arrancar a la gente con más fuerza y me sacaron a la fuerza. Acabé por el suelo, esposado. Al cabo de un rato me dijeron que si me relajaba, me dejaban ir. Les dije que sí, que ya había tenido bastante", recuerda Alvarado. 06/05/2019 11:08

Fernando J Pérez Irineo Alvarado, profesor, votó en el referéndum ilegal en el núcleo de Canyamars, en el municipio de Dosrius. "Decidí votar porque votar no era ilegal", responde, a preguntas del abogado Melero. "Nos avisó un compañero de que los guardias civiles subían. Como estaba presente con mi mujer y mi niña de seis meses, decidimos que ellas se separaran y no estuvieran en medio". 06/05/2019 11:05

EL PAÍS El exalcalde de Barcelona Xavier Trias ya se encuentra en el Tribunal Supremo. Trias ha escrito un mensaje en su cuenta de Twitter: "Ya estoy en la Corte Suprema. Hoy declaró como testimonio a petición de la defensa de Jordi Cuixart para explicar lo que vi el 20 de septiembre en Barcelona". https://twitter.com/xaviertrias/status/1125321622326530048 06/05/2019 11:02

Fernando J Pérez Termina la declaración del comisario Pla de los Mossos. El tribunal comienza a llamar a los testigos previstos para este lunes. El primero es Irineo Alvarado. 06/05/2019 11:02

Fernando J Pérez Pla es comisario de Mossos y antes fue inspector jefe de la Policía Nacional. 06/05/2019 10:55

Fernando J Pérez La bandera estelada en el cuartel de la Guardia Civil de Manresa. "Había unas 7.000 personas, le dije al responsable del dispositivo que cuando hubiera menos gente la retiraran", afirma el comisario. Pla dice que haber actuado antes hubiera dado lugar previsiblemente a incidentes y niega que le dijera al teniente de la Guardia Civil al mando del cuartel que la quitara él cuando acabara la concentración. 06/05/2019 10:52

Fernando J Pérez La concentración frente al cuartel de la Guardia Civil de Manresa el 20 de septiembre de 2017. "[Los manifestantes] no tenían ninguna intención de asaltar el cuartel ni agredir a los moradores, una actuación de orden público habría provocado graves altercados", afirma el comisario Pla. 06/05/2019 10:50

Fernando J Pérez El comisario de la región central de Mossos afirma que los agentes de seguridad ciudadana no estaban capacitados, ni por formación ni por equipamiento, para labores de orden público el 1 de octubre, en la actuación contra el referéndum ilegal. "Se les dio la orden de que [en caso de que hubiera alguna actuación de orden público] se apartaran, que no entorpecieran", afirma Pla. 06/05/2019 10:43

Fernando J Pérez "Se hizo un esfuerzo para la región tremendo; si no hubiera habido refuerzos no se habría podido hacer", afirma el comisario Pla sobre el 1 de octubre. El mando habla de que se anularon permisos de los agentes, que se alquilaron vehículos, se trajeron agentes de otras demarcaciones... 06/05/2019 10:41

Fernando J Pérez "Proporcionalidad, congruencia y oportunidad". Esos eran los tres principios con los que actuaron los Mossos el 1 de octubre, según las instrucciones recibidas del alto mando del cuerpo policial autonómico. 06/05/2019 10:39

Fernando J Pérez Termina la declaración de Josep Guillot, el tribunal llama a declarar a un comisario de Mossos, con número de carné profesional 3638 y apellidado Pla. Este mando dirige a los Mossos de la región central, que abarca las comarcas del centro de Cataluña. 06/05/2019 10:35

Fernando J Pérez Los comunicados del sindicato de mandos de Mossos. El fiscal Javier Zaragoza pregunta a Guillot sobre el comunicado del 1 de octubre en el que su sindicato lamentaba los heridos del 1 de octubre. "Los comunicados en caliente pueden ser malinterpretados, ese era en caliente", afirma. "¿Valoraron la posibilidad de sacar un comunicado de repulsa sobre la decisión del Govern de seguir adelante con el referéndum ilegal?", pregunta Zaragoza. "No", reconoce el dirigente sindical de los Mossos. 06/05/2019 10:34

Fernando J Pérez El uso de la fuerza el 1-O. "Se habló de ese uso ante la resistencia pasiva en algunos centros al acceso de los Mossos, para dar cumplimiento a esa orden, acompañar a los ciudadanos al exterior del centro; en caso de que hubiera agresiones a la policía o terceras personas, actuar sobre esas personas, y sin hacer un uso de la fuerza indiscriminado a la población", afirma Guillot. 06/05/2019 10:27

Fernando J Pérez "¿Se ordenaron seguimientos a la Policía y Guardia Civil el 1-O?", pregunta Melero. "Rotundamente no, ese día trabajábamos juntos los tres cuerpos, lo entendíamos así, trabajaríamos en contacto permanente. No se dieron ese tipo de instrucciones, era imposible que se pudieran dar", afirma Guillot. 06/05/2019 10:23

Fernando J Pérez "No teníamos vehículos suficientes, el dispositivo era de una magnitud que nunca se había vivido, se movilizaron todos los servicios centrales para tener el máximo número de agentes ese día, sin desatender el resto de servicios. Se pidieron vehículos a otros departamentos de la Generalitat para poder llevar a todos los agentes a los centros de votación", cuenta el mando de los Mossos. 06/05/2019 10:20

Fernando J Pérez La actuación de los Mossos ante el 1 de octubre. "El major Trapero reclamó máxima implicación y esfuerzo, no era el momento de quejas y que los mandos diéramos ejemplo a los agentes (...). Se habló de mediación, seguridad ciudadana, dar cumplimiento a la orden judicial con un estilo propio. Tenemos muy claro que hay un gradiente, la fuerza debe ser la última ratio, la última instancia, siempre de manera quirúrgica, nunca de manera generalizada", explica Guillot. 06/05/2019 10:16

Fernando J Pérez "¿Hubo alguna injerencia política [de Forn] en la actividad de la policía?", pregunta al testigo el abogado Javier Melero. "No, en todos los meses no hemos tenido ninguna injerencia del conseller, sus declaraciones son retórica política y no hemos tenido ninguna injerencia, si la hubiéramos tenido lo habríamos denunciado" 06/05/2019 10:12

Fernando J Pérez En el consejo de Policía de ese mes de septiembre de 2017 intervino el conseller Forn, acusado de rebelión. "Agradeció el trabajo de los Mossos en los atentados del 17 de agosto y aclaró que desde que era consejero se había cuestionado qué harían los Mossos y quiso dejar claro que una cosa era la función política y otra lo que hacía referencia a la actividad técnica como policía judicial. Habló de separación de responsabilidad política de la responsabilidad policial de los Mossos", señala Guillot. 06/05/2019 10:11

Fernando J Pérez Guillot habla de un comunicado de septiembre de 2017 titulado "No cuestionen la profesionalidad de los Mossos d'Esquadra". "Llevábamos unos meses en los que los medios estaban debatiendo qué harían los Mossos, había contradicciones, con ese escrito ponemos de relieve que como policía judicial obedecemos siempre las órdenes de jueces y fiscales y exigíamos respeto hacia los Mossos y hacia el trabajo que nos ordenaban jueces y fiscales", señala el mando de la policía catalana. 06/05/2019 10:08

Fernando J Pérez Se inicia la 39ª sesión del juicio del procés. El tribunal llama a testificar a Josep Guillot, representante del sindicato de Mandos de Mossos, que representa a inspectores, intendentes y comisarios del cuerpo policial autonómico. Ha sido convocado por la defensa de Joaquim Forn. 06/05/2019 10:07

EL PAÍS Buenos días. Este lunes se retoma el juicio del procés con la testifical del exalcalde de Barcelona Xavier Trias, que dará paso a los primeros testigos de la defensa del expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez, quien ha propuesto citar, entre otros, a dirigentes de la asociación y a una treintena de activistas. 06/05/2019 09:58

EL PAÍS La sesión del juicio en el Tribunal Supremo se suspende hasta el lunes, a las 10 de la mañana. 30/04/2019 18:47

EL PAÍS "Si estaba todo muy claro por las pautas de actuación, ¿por qué el comunicado del 1-O [de su sindicato policial] insiste en la necesidad de amparo jurídico de las parejas de mossos?", repregunta el fiscal a García. "Por haber superado la participación ciudadana al dispositivo, lo que no queríamos es que eso acarreará responsabilidades a nuestros afiliados", explica el secretario general del SAP, sindicato de Mossos. La acción popular pone fin al interrogatorio, preguntado sobre si el operativo podía ser insuficiente. 30/04/2019 18:46

EL PAÍS "¿Alguno trasladó o expresó a Forn su malestar por las manifestaciones que vino realizando desde que tomó posesión?", pregunta la Fiscalía a García sobre una reunión del Consejo de Policía previa al 1 de octubre de 2017. "No, él mismo se adelantó diciendo que había que dejar fuera de cualquier presión mediática a los Mossos", explica García "¿Pero nadie le pidió una explicación por lo que había dicho?", insiste la Fiscalía. "Mi sindicato, no", responde García. "¿Y alguien en la reunión?", sigue el fiscal. "No", explica el representante del sindicato de Mossos. 30/04/2019 18:42

EL PAÍS "Nos informan que de oficio se ha abierto una información reservada para dar respuesta a algunas actuaciones que presuntamente no habían respetado las pautas de actuación de la Jefatura", cuenta García, sobre las consecuencias de la actuación de Mossos el 1 de octubre. "Manifestamos nuestra intranquilidad por cómo pueden acabar", indica el representante sindical y asegura que algunas actuaciones judiciales siguen abiertas y otras archivadas. "Los Mossos siempre eran el centro del foro mediático", lamenta García, que declara que reprochó al comisario Ferran López "¿por qué si el cuerpo de Mossos había cerrado más escuelas, por qué se permitía el acoso mediático y por qué no salían" en su defensa. 30/04/2019 18:37

EL PAÍS "Teníamos claro que el dispositivo del 1 de octubre se hacía conforme a las pautas de actuación de la Jefatura de Mossos. Lo que no queríamos es que esas pautas provocaran la apertura de expedientes disciplinarios", cuenta el representante sindical de Mossos. "Era un dispositivo conjunto", añade, y dice que en una reunión posterior al referéndum con la cúpula policial "toman conciencia" de cómo fue el dispositivo. Es un testigo propuesto por la defensa del exconsejero de Interior Quim Forn. 30/04/2019 18:30

EL PAÍS El siguiente testigo es Pere García, secretario general del Sindicato Autónomo de Policía (SAP) de los Mossos d'Esquadra. "Había cierta preocupación por cuál debía ser su papel. Más si se tiene en cuenta la manifestación de Forn en su toma de posesión cuando dice que los Mossos garantizarán que se pueda votar el 1 de octubre", explica García. A preguntas de Melero, explica que en un Consejo de Policía posterior, Forn "deja claro y se recoge en acta" la "desvinculación de Mossos de cualquier iniciativa política". 30/04/2019 17:52

EL PAÍS "¿Se puso en cuestión el informe de heridos?", pregunta la defensa de Cuixart a Elvira. "Nos consta que alguien consideró la necesidad de tener más datos y creo que fue un buen ejercicio de transparencia", responde Elvira. El fiscal le pregunta si se contabilizaron las personas atendidas por el servicio médico de la Guardia Civil o Policía Nacional. "No", explica el exdirector del CatSalut, porque no forma parte del sistema catalán que servía para recopilarlos. La abogada del Estado pregunta por el título del informe: 'Pacientes atendidos a consecuencia de las cargas de los cuerpos policiales del Estado'. "La denominación que se utilizó era la que correspondía a las actuaciones policiales del 1 de octubre", explica Elvira. La abogada pregunta si se hace referencia a las cargas en los datos diagnósticos, algo que Elvira niega. 30/04/2019 17:43

EL PAÍS "La mayoría de personas fueron atendidas por contusiones. 78% hombres y 32% mujeres. La mitad de los heridos tenía entre 41 y 65. Hubo cinco casos graves registrados: traumatismos craneales que habían dado algunas crisis hipertensivas, alguna afectación a un glóbulo ocular y un infarto", explica Elvira sobre los heridos el 1 de octubre de 2017. 30/04/2019 17:29

EL PAÍS Con este testigo acaban los 17 testigos que acudieron a votar a distintos centros el 1 de octubre de 2017. Ahora es el turno de David Elvira, director del Servicio Catalán de Salud el día que se llevó a cabo el referéndum. "Fui responsable de la coordinación asistencial y recopilación de los datos", cuenta. "Las personas atendidas registradas fueron 1.066: 991 el 1 de octubre y 75 entre el 2 y el 4 de octubre, entre ellos 13 agentes de la autoridad", declara. 30/04/2019 17:27

EL PAÍS El siguiente llamado a declarar es Ramón Forteza, que votó en un colegio en Lleida. "Cuando llegue la puerta estaba acordonada por la policía", relata. "El ambiente era de preocupación. Una señora me dijo que su hija estaba dentro con su novio y llevaban 10 minutos retenidos. 'Usted es abogado, haga alguna cosa'. Me acerqué, pero me expulsaron a golpes. No me dio tiempo ni de explicarme", declara. El testigo relata que regresó al lugar con su toga. "Tengo derecho a entrar y asistirlos y voy a entrar haga lo que haga. Pero fue una mala idea porque me dieron de palos [...] Una señora de 65 años estaba en el suelo y la alejaban de la puerta como si fuese un rondo de fútbol, pateándola. Me abalancé para protegerla. Fue una mala estrategia porque al abalanzarme me volvieron a golpear otra vez", explica. Y asegura a preguntas de la defensa de Junqueras y Romeva que "los únicos que pegaron fueron los agentes de la Policía Nacional". 30/04/2019 17:22

EL PAÍS "¿Recuerda si el acceso para llegar al Ayuntamiento había unas balas de paja y un tractor?", pregunta el fiscal al alcalde de Fonollosa. "Vi unas balas de paja, sí" responde. "¿Sabe que tuvieron que hacer el trayecto a pie?", sigue el ministerio público. "Sí, unos 150 metros", responde Hernández. "¿Sabe si fueron increpados?", inquiere el fiscal. "No estaba allí, no lo sé", declara el alcalde del municipio, que ha sido propuesto por la defensa de Oriol Junqueras y Raül Romeva. 30/04/2019 17:12

EL PAÍS El siguiente testigo es el alcalde de Fonollosa, Eloi Hernández (ERC). "No podía ni imaginar que en nuestro pueblo iba a suceder lo que sucedió después", empieza su declaración. "A la una y media vi unos 20 vehículos que llegaban, paraban en la entrada, y salían más de 80 antidisturbios de la Guardia Civil. Parecía que era como un ejército [...]. Bajé de mi despacho, pensando que se dirigirían a mí. No fue así. Pasaron de largo". Una vez frente al Ayuntamiento, donde se votaba, declara, "empezaron a tirar a la gente al suelo para entrar al colegio". "Sacaron a la gente a golpes, empujones, golpes con los escudos. Pude ver una patada. A una señora mayor la tiraron al suelo, le tiraron a un chico encima y le rompieron una muñeca. Una mujer joven advertía que estaba embarazada [...]. El ambiente era de asombro e incredulidad", explica. 30/04/2019 17:07

EL PAÍS "¿Sabe que dos agentes resultaron heridos?", le pregunta el fiscal a la testigo. "No lo sabía, solo conozco los heridos amigos, a uno se le rompió la nariz, a otro le rasgaron la camisa, a otro le rompieron una muñeca", explica la mujer. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, corta al ministerio público cuando empieza preguntar sobre la actividad en las redes sociales de la testigo. 30/04/2019 16:56

EL PAÍS Jordina Freixanet estuvo en el centro de votación de Alcarràs, en Lleida. "Llegué al centro antes de que abrieran y había unas 400 personas. Era un ambiente festivo e ilusionante, con ganas de entrar a votar", explica. "Cuando se abrió el centro empezó a llegar la Guardia Civil. La gente se agrupó. Empezaron a cargar fuertemente a la gente. Hacia las 9.20, cuando oíamos gritos de la gente que recibía [golpes], subí al primer piso para ver lo que estaba pasando. Había policías por las tres calles, la gente estaba recibiendo, había gente por el suelo. No podía ver mucho más. Vino Antena 3 y un diputado del Congreso y dejaron de cargar", declara. 30/04/2019 16:51

EL PAÍS "¿La gente estaba en la puerta impidiendo la entrada de la policía?", pregunta el fiscal a Torrent. "Sí", responde. "¿Sabe si cinco agentes resultaron lesionados?", añade el ministerio público. "No me consta", responde Torrent, poniendo fin así a su declaración. 30/04/2019 16:46

EL PAÍS Jordi Torrent es el tercer testigo de la tarde, propuesto por la defensa de Oriol Jonqueras y Raül Romeva. Fue a votar en la Escuela Pi Gros, del municipio barcelonés de Sant Cebrià de Vallalta. "A las nueve se abrió y a las nueve y cinco empezó a venir un grupo de unos veintipico policías. Salimos para fuera y cerró el colegio". "¿De qué forma?", pregunta el abogado Van den Eynde. "La gente se sentó pacíficamente a las puertas del colegio, con las manos arriba, gritando 'queremos votar'. Y los policías empezaron a pegar a la gente y a sacar a gente de allí para poder entrar al colegio. Estuvieron media hora o tres cuartos de hora allí. Como llegó más gente, los policías se marcharon. Al cabo de una hora, hora y media, llegaron entre 180 y 200 policías". 30/04/2019 16:44

EL PAÍS "¿Cuando el colegio abrió, usted entró. En ese momento había mossos?", pregunta la abogada del Estado a Carbó. "No los vi", responde la testigo. "¿Sabía que el Tribunal Constitucional había suspendido el referéndum?", insiste. "Yo, personalmente, no". Su declaración acaba después de unos 15 minutos. 30/04/2019 16:38

EL PAÍS Jordina Carbó fue voluntaria en el colegio Pau Claris de Barcelona. Explica en su declaración lo que vivió en el centro al llegar la policía: "Al poco de abrir el colegio, se oyeron unos gritos fuertes de gente gritando 'som gent de pau'. Saqué la cabeza por la ventana y ahí vi que había venido la policía [...]. Apartaban a la gente violentamente con empujones para abrirse paso. También recuerdo unos golpes muy fuertes, bum bum bum, que luego vi que eran mazos [...]. Recuerdo cómo un agente agarró a un chico que tenía al lado, lo agarró por el cuello y la camiseta y lo lanzó por el suelo. Recuerdo a una chica embarazada, que estaba en una pared. En el momento que un agente va hacia ella, un chico, al interponerse, lo agarraron y lo tiraron en el suelo". 30/04/2019 16:34

EL PAÍS Es el turno del diputado de ERC Jordi Salvador, que se refiere a un centro de votación el 1 de octubre en Tarragona. "En ningún momento vi gente pegando, ni palos, ni cócteles molotov, ni piedras. Aquello era un Walt Disney. La gente no iba armada. Había agresividad verbal, insultos, pero no hubo ataques al a policía", explica. Se queja de "cargas desproporcionadas" de la policía. 30/04/2019 16:22

EL PAÍS El fiscal pregunta a Castel si leyó en Twitter que alguien animase a votar el 1 de octubre. “Imagino que yo misma debí llamar a votar”, dice Castel. "¿Sabe si el Govern lo hizo?", repregunta el fiscal. “No me consta”, responde Castel. Su breve declaración se da por finalizada. Ha durado 15 minutos. 30/04/2019 16:16

EL PAÍS "Se oyen dos disparos, no tengo muy claro porque no tengo capacidad para discernir qué tipo de munición usaron, si era fogueo o era foam", declara Castel, sobre la actuación de la policía en un colegio de Tarragona. "Se oyeron dos disparos -repite- y a partir de ese aviso la policía empezó a pegarnos indiscriminadamente. Estaba haciendo fotos y me pegaron por detrás, sin tener capacidad de respuesta ni de reacción ni de protección", añade. 30/04/2019 16:13

EL PAÍS La senadora de ERC Laura Castel se refiere a "episodios de violencia extrema" por parte de la policía en un colegio de Tarragona el 1 de octubre de 2017. “Nos apartaron con violencia y sin atender a la dignidad de nuestro cargo”, dice, sobre la actuación de los agentes. 30/04/2019 16:10

EL PAÍS Se reinicia la sesión en el Supremo. Declara Laura Castel, votante el 1 de octubre de 2017 en un municipio de Tarragona, Ponts d'Icart. "Son compañeros de partido y algunos conocidos", dice, sobre su relación con los encausados. 30/04/2019 16:06

Fernando J Pérez Se suspende la vista oral hasta las 16.00. 30/04/2019 14:05

Fernando J Pérez "¿Si usted conocía que era un acto ilegal por qué puso el pabellón a disposición?", pregunta el fiscal. "Para mi la democracia, poner en manos que mis vecinos puedan votar, no lo veo ilegal. Yo animé a toda la gente a que fuera a votar", responde el alcalde de Sant Julià. 30/04/2019 14:02

Fernando J Pérez "Quiero recobrar la serenidad para ejercer la función de defensa", afirma el letrado Andreu Van den Eynde, que hace una pausa dramática tras escuchar al alcalde de Sant Julià de Ramis. 30/04/2019 13:58

Fernando J Pérez "La Guardia Civil fue directamente a por los vecinos, familias enteras que iban a votar, un domingo electoral como el del 28-A", relata el alcalde de Sant Julià de Ramis. "Vinieron 200 guardias civiles en un pueblo de 3.000 habitantes". 30/04/2019 13:54

EL PAÍS El 1-O el entonces 'president' Carles Puigdemont planeaba votar en Sant Julià de Ramis, pero la Guardia Civil intervino el centro. Aquí puede ver un vídeo del momento de la votación de Puigdemont 30/04/2019 13:51

Fernando J Pérez "Tiraban a la gente por el suelo, les pegaban patadas, no pegaban por encima [de la cintura] porque había muchas cámaras. Dejaron a mucha gente inconsciente, no dejaron entrar la ambulancia, tiraron el cristal al suelo, un concejal mío les pidió un acta de entrada y le apartaron mal", afirma Puigtió. 30/04/2019 13:51

Fernando J Pérez "A primera hora de la mañana, el equipo informático no funcionaba y cuando se tenían que abrir las puertas, una vecina chilló "¡Que viene!", pero no era Puigdemont, sino un ejército de la Guardia Civil", dice Puigtió. Una columna rodeó a gente de la plaza y otra se puso a pegar a la gente que estaba en la puerta del pabellón, relata. 30/04/2019 13:49

Fernando J Pérez Turno ahora para Marc Puigtió, el décimo testigo de la jornada. Es alcalde de Sant Julià de Ramis, el municipio donde residía el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. 30/04/2019 13:47

Fernando J Pérez "La votación continuó gracias al censo universal, vino gente de otros municipios y me quedé al recuento, desconozco qué pasó con la urna", afirma el testigo. 30/04/2019 13:44

Fernando J Pérez El testigo reconoce que sabía que el referéndum estaba suspendido por el Tribunal Constitucional, y recuerda que se lanzaron insultos a los agentes. "También escuché a un agente llamarnos, no sé si ratas o perros, y decirnos que nos iban a dar hasta en el DNI". 30/04/2019 13:41

Fernando J Pérez "En ningún momento se trató de impedir que se llevaran la urna. Si hubiesen dicho que la gente se fuera de ahí, lo más seguro es que la gente se hubiera ido y se les habría dejado coger la urna", considera el testigo. 30/04/2019 13:38

Fernando J Pérez "Un agente me pego directamente en la mano derecha, de ahí mi lesión en el dedo índice de la mano derecha. Luego recibí un puñetazo directo en la cara de un sargento, que me tuvieron que dar puntos porque me hizo una brecha en el entrecejo. Veía las porras por encima de la gente, y un agente de paisano con una gorra pegaba un puñetazo a la gente", cuenta Ferran Soler. 30/04/2019 13:34

Fernando J Pérez "Los policías entraron por una rampa, y en ese momento se hizo el silencio automáticamente, entraron con paso firme y decidido, muy rápido. El alcalde bajó y se adelantó tres o cuatro metros con los brazos arriba, supongo que para presentarse, la primera barrera de escudos lo empujó y le echaron a un lado, y empezaron a pegar indiscriminadamente", afirma el testigo. 30/04/2019 13:32

Fernando J Pérez "A mediodía, cuando había menos gente en la escuela, nos avisaron unos vecinos desde la entrada del pueblo de que estaban llegando muchos vehículos de la Guardia Civil", rememora. "Espontáneamente nos abrazamos y empezamos a cantar el himno nacional de Cataluña, Els Segadors.", evoca. 30/04/2019 13:29

Fernando J Pérez "Llegué temprano, había unas diez personas. Estuve varias horas en el colegio, excepto el tiempo que estuve en la ambulancia y el hospital", afirma el testigo. 30/04/2019 13:27

Fernando J Pérez El noveno testigo del día es Ferran Soler. El 1 de octubre de 2017 estuvo en el centro de votación El Castell de Dosrius (Barcelona). 30/04/2019 13:25

Fernando J Pérez "No vi dar patadas, sí protegerse con las piernas y haciendo movimientos para defenderse de la agresión de la Guardia Civil. Era gente que no se esperaba ser agredida por agentes perfectamente equipados". 30/04/2019 13:24

Fernando J Pérez "Sé que jurídicamente no tenía ninguna garantía, acudí por criterio propio, por mis creencias, nadie me impulsó a hacerlo", cuenta el testigo. 30/04/2019 13:21

Fernando J Pérez "Había muchas lágrimas entre los concentrados", explica Gaya. 30/04/2019 13:18

Fernando J Pérez "Hubo una carga desproporcionada sobre unas personas que estaban en actitud pacífica, festiva, casi de celebración, fue una carga que no entiendo. Hubo golpes con la coraza para apartar a la gente y golpes de porra a diestro y siniestro, mientras la gente coreaba 'somos gente de paz', con las manos alzadas. Me dieron un golpe en la cabeza y caí al suelo, algunas personas intentaron atenderme y fueron víctimas de golpes de porra", explica el testigo. 30/04/2019 13:15

Fernando J Pérez "La policía llegó con una dotación de unos 50 agentes de la Guardia Civil, a la gente que estábamos ahí congregados, esperando el final de la jornada, en un tono festivo, familiar, se nos quedó cara de sorpresa al ver la posición que tomaban. Luego hubo desconcierto al ver avanzar esa escuadra o batallón, he estado en muchas manifestaciones, incluso antes de la Constitución, y nunca había visto eso", relata Emili Gaya. 30/04/2019 13:11

Fernando J Pérez El octavo testigo del día es Emili Gaya, que acudió a votar a un centro de Sant Esteve Sesrovires. El testigo se presentó en el colegio electoral sobre las cinco de la mañana, y posteriormente fueron su esposa, sus hijos y su nieta. "Se fue congregando gente progresivamente, en un tono tranquilo". 30/04/2019 13:08

Fernando J Pérez "Me parece que de la Generalitat no he recibido [una carta en el que se le pedía ceder los colegios para el 1-O]". 30/04/2019 13:05

Fernando J Pérez "Yo solo vi a la policía dar golpes", afirma la excaldesa. "Sabíamos que [el referéndum] estaba suspendido [por el Constitucional] pero entendíamos que teníamos todo el derecho a votar, a expresarnos y poder manifestarnos. Recibí varias comunicaciones esos días, pero no recuerdo", contesta cuando se le pregunta si el Gobierno le notificó la prohibición de ceder locales para el referéndum ilegal. 30/04/2019 13:03

Fernando J Pérez "Entraron a presión, vi que golpeaban a un vecino en la cabeza con una porra. Hicieron dos filas y crearon un pasillo por el que entró gente, que iba grabando. Los agentes iban con mazos y tenazas y rompieron la puerta de acceso al colegio. Oíamos golpes y habían reventado las puertas de dirección, de la despensa de la cocina...", explica la exalcaldesa de Sant Esteve. 30/04/2019 13:00

Fernando J Pérez La séptima testigo de la jornada es Carmen Rallo, alcaldesa de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) el 1 de octubre de 2017. "En el colegio había mucha gente, habían traído cosas para desayunar y estuvimos desayunando, y los críos estaban jugando", explica. "Se dijo que llegaban [los guardias] y cuando salí al patio oí gente gritando y los vi cuando entraron en el patio". 30/04/2019 12:57

Fernando J Pérez El testigo acude al tribunal con el mismo libro de Raül Romeva que traía ayer en su declaración Lluís Llach. 30/04/2019 12:52

Fernando J Pérez "¿Sabía que existían resoluciones del Tribunal Constitucional y un auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que prohibía la votación por ilegal?", pregunta el fiscal. "No estoy muy al caso, pero creo que impedía al Govern hacer acciones, yo solo fui a votar. En ese momento no sabía que la Guardia Civil tenía orden de actuar, lo he sabido después", afirma el testigo. 30/04/2019 12:50

Fernando J Pérez "Estuvieron un rato pegando a la gente indiscriminadamente a todo el mundo que se encontraba en su trayectoria. Recibí unos cuantos porrazos; afortunadamente me cubrí la cabeza, porque iban directamente a la cabeza. Me dieron un puñetazo en la sien derecha", afirma el testigo 30/04/2019 12:45

Fernando J Pérez "Llegaron y nos empezaron a pegar", explica el testigo. "La Guardia Civil aparcó los vehículos a unos ochenta metros, eran unos treinta agentes. Se pusieron en formación con sus escudos y defensas, y a paso ligero fueron acercándose a nuestra posición. Empezaron a pegar. Yo no oí ninguna advertencia, y si la dieron yo no escuché nada", afirma Rubinat. 30/04/2019 12:43

Fernando J Pérez "Nadie me indujo a hacer nada, ni estas personas [los acusados] ni nadie que estuviera en los alrededores de la escuela, fue algo personal". 30/04/2019 12:42

Fernando J Pérez La Guardia Civil llegó al colegio electoral por la tarde. "Se creó una situación de tensión, de qué va a pasar, la gente ya había visto lo que había pasado en Barcelona y otros lugares por la mañana, había cierta inquietud. Salimos fuera del recinto escolar y se entabló una discusión entre varias personas sobre qué hacer: sentarse y manifestar el derecho a votar, o apartarse. El consenso fue que quien quiera sentarse que lo haga de forma pacífica y quien no, que se quedara a un lado". 30/04/2019 12:41

Fernando J Pérez "Se hicieron colas para poder votar, gente de todas las edades y de todo tipo. Estuve casi todo el día, pensé que era un hecho muy importante, llevaba esperando durante mucho tiempo poder decidir el futuro de mi país", afirma Rubinat. 30/04/2019 12:40

Fernando J Pérez Se reanuda la sesión tras el receso. El tribunal llama al sexto testigo, Jordi Rubinat, que estuvo presente en un colegio de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), el 1 de octubre. 30/04/2019 12:36

Fernando J Pérez "Los mossos estuvieron durante la jornada levantando actas y yo estoy investigado por una de esas actas que levantaron, con la que no estoy nada de acuerdo", afirma Salvadó. El testigo afirma que algunos compañeros le dijeron que los agentes de la policía autonómica catalana les habían advertido de que el referéndum era ilegal. 30/04/2019 11:49

Fernando J Pérez El testigo reconoce que pudo votar el 1-O en el mismo centro electoral a última hora de la tarde. 30/04/2019 11:46

Fernando J Pérez "No me consta que los guardias dijeran que venían con orden judicial", afirma Salvadó. "Cuando la Guardia Civil llegó nos apelotonamos en la fachada del pabellón, no sé si como acto reflejo subimos las manos al aire como muestra de no violencia y pacifismo". "Esos ciudadanos lloraban de rabia e impotencia y gracias a ese muro se podía apalear con mayor libertad a los ciudadanos", afirma Salvadó sobre la barrera de guardias civiles. 30/04/2019 11:41

Fernando J Pérez "No se me escapaba de que había ciertas advertencias" de que el referéndum había sido prohibido por los tribunales, reconoce Salvadó. 30/04/2019 11:37

Fernando J Pérez "Muchos críos fueron alojados en un bar de enfrente, porque desamparados, su padre o su madre o los dos estaban ahí, y en el bar recogieron más de una docena de niños, a los que protegieron" 30/04/2019 11:32

Fernando J Pérez "Empezaron a cargar con mucha violencia, vecinos de toda la vida del barrio de Chicago, López siendo apaleado sin ningún tipo de justificación, con los brazos en alto... Eso duró mucho tiempo. Estaba mi primo Xavi, mi hermano Marc... La Guardia Civil nos dio en la zona del vientre, te agachabas, te protegías porque buscaban la cabeza". 30/04/2019 11:31

Fernando J Pérez El concejal cuenta casos de vecinos -el amigo Agustí, el Fede- que, afirma, fueron agredidos por las cargas de la Guardia Civil y que sufrieron lesiones, como fracturas de cabeza. "No vi ninguna actitud agresiva por parte de la gente de La Rápita". 30/04/2019 11:29

Fernando J Pérez "Vimos que estaban llegando muchos vehículos de la Guardia Civil, salí hacia la plaza y como centenares de personas, llegaron 20 o 30 efectivos sin protecciones, y sin preguntar nada empezaron a sacar a la gente de la puerta del colegio. "Vi salir disparado al tío Juanito, que siempre va con camiseta del Barça y barretina". 30/04/2019 11:27

Fernando J Pérez Albert Salvadó llegó al centro de votación con su mujer "con la incertidumbre de si habría gente, de si estaría habilitado para poder votar". "Era una jornada que se preveía de ilusión". 30/04/2019 11:24

Fernando J Pérez El siguiente testigo es Albert Salvadó, concejal de Sant Carles de la Rapita, y que está siendo investigado en Cataluña por su actuación el 1 de octubre de 2017. 30/04/2019 11:20

EL PAÍS El Parlament volverá a convocar a Rajoy, Santamaría y Cospedal. El presidente de la comisión de investigación sobre el 155, Toni Morral, ha anunciado que volverán a convocar al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y a las exministras Soraya Saénz de Santamaría y María Dolores de Cospedal para que comparezcan después de que este martes no hayan comparecido pese a estar citados para hacerlo. 30/04/2019 11:20

Fernando J Pérez "Cuando empezaron a abrir las cabezas de la gente que se manifestaba pacíficamente, en un momento de shock emocional un grupo pequeño de gente les llamó asesinos", admite el testigo. "No vi ningún tipo de patada, vi a un grupo de guardias civiles dando una paliza a un grupo de personas al final", señala. 30/04/2019 11:19

Fernando J Pérez "Para mí era el voto más importante de mi vida, por eso voté a buenas personas, para llegar a ese día...", insiste el testigo. "Cuando se acercaron [los guardias civiles de seguridad ciudadana, de policía judicial] a nosotros fue para empezar a sacarnos. El problema es que éramos muchísima gente, era imposible que la judicial nos pudiera sacarnos a todos. Se apartan dos metros y esperan a que lleguen los otros, y la gente les pedía que no les pegaran, que se marcharan a sus casas y les dejaran votar en paz". 30/04/2019 11:14

Fernando J Pérez "Sabía que el referéndum había estado suspendido por el TC y creo saber que votar no es delito. También supe que deberían habernos protegido y no pegarnos", afirma Salvadó. El testigo reconoce que la justicia había ordenado paralizar el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. También reconoce saber que Interior había reforzado a los Mossos con un despliegue de Policía y Guardia Civil contra la consulta del 1-O. 30/04/2019 11:12

Fernando J Pérez "Desde el 84 se grita 'Fuera las fuerzas de ocupación' en las Diadas. Y algunos durante un rato dijeron 'asesinos', cuando se vio a la gente con la cabeza rota", explica el testigo a preguntas del fiscal Fidel Cadena. 30/04/2019 11:05

Fernando J Pérez "Al final voté en Alcanar cuando me enteré por las redes sociales de que había un censo universal. Fue el mejor voto de mi vida", afirma Salvadó. 30/04/2019 11:03

Fernando J Pérez El testigo niega que insultaran o amenazaran a los agentes de la Guardia Civil, como afirmaron los agentes en su declaración. 30/04/2019 11:02

Fernando J Pérez "En ningún momento nos hablaron, entraron a saco, en ningún momento pensé que fuera a venir la Guardia Civil", afirma el testigo Salvadó. 30/04/2019 11:00

Fernando J Pérez "Les decíamos [a los agentes] que se fueran a sus casas, que solo queríamos votar". "Todo el mundo estaba con las manos en alto, todo el mundo era pacífico y si alguno hizo una intención de algo le decíamos que éramos gente pacifica y que queríamos votar", cuenta Salvadó. 30/04/2019 10:57

Fernando J Pérez Sobre las 9.15 llegó la Guardia Civil, primero con agentes de seguridad ciudadana. "Sin aviso y sin decir nada entraron a sacarnos de malas maneras, si alguien caía al suelo no les importaba mucho, nos empujaban. Luego llegaron otros agentes a apalearnos, nos pegaban en la cabeza sin ningún problema. Se pusieron en formación, nos pegaban en la barriga, el hígado, las partes bajas y según caían de dolor les abrían la cabeza. Me acuerdo del ruido de las porras cuando abrían las cabezas. Vi a gente amiga íntima, a los carniceros del pueblo, vi a amigos, pasteleros, pescadores", relata con emoción. 30/04/2019 10:55

Fernando J Pérez El cuarto testigo es Joan Pau Salvadó. Este declarante estuvo en un pabellón de Sant Carles de la Rapita (Tarragona). Fue a votar con su hermano y la pareja de este. "Había ambiente de emoción, nos conocíamos todos, íbamos con esperanza de poder votar". Sobre las nueve de la mañana entraron al pabellón unas 300 personas y él decidió esperar fuera. 30/04/2019 10:52

Fernando J Pérez Fernández dice que responde a Vox "por imperativo legal". "Correcto", le contesta el juez Marchena. 30/04/2019 10:49

Fernando J Pérez "Después de estar allí fui a votar a la Escuela Industrial, sobre las 10.15-10.30. Antes fui a cambiarme porque llevaba la chaqueta rota y se me habían caído las gafas. Con el censo universal pude votar, no sé cómo funcionaba, fui a votar y pude votar" explica Fernández. 30/04/2019 10:48

Fernando J Pérez "Me dieron un golpe en la mejilla izquierda y me arrastraron", insiste el edil Fernández. "Del golpe que me dieron me tiraron al suelo y me arrastraron", explica. 30/04/2019 10:47

Fernando J Pérez "No vi nada más que ver gente pasivamente allí delante", afirma Fernàndez. Unos se fueron voluntariamente cuando se lo dijo la policía y a otros nos retiraron. "En un momento donde ves vulnerar tus derechos puede que alguien o incluso a mí se me escapara algún insulto". 30/04/2019 10:45

Fernando J Pérez "Fui a la escola Nostra Llar a acompañar a un compañero a votar", explica Fernández. "Había dos mossos y me dijeron que intentaron cerrar el colegio y que no pudieron porque había mucha gente". 30/04/2019 10:43

Fernando J Pérez "Estábamos indignados porque era la vulneración de un derecho fundamental, pero no vi ninguna actuación de ese tipo [agresiones o insultos a los policías]", explica el edil Fernández. 30/04/2019 10:41

Fernando J Pérez "A muchos se les golpeaba, se las arrastraba como si fueran maletas, se las sacaba de manera contundente y eso deja una huella en aquel día y que se manifiesta de diferentes maneras los días siguientes: los concejales mandaban whatsapp lamentando lo que pasó con los vecinos, 23 concejales de 27 lo denunciaron". Julià Fernández es teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sabadell. 30/04/2019 10:40

Fernando J Pérez "Empezaron a retirar y sacar gente de delante del colegio, yo estaba en un lateral, y cuando llegaron a mí, a un señor lo sacaron dándole puñetazos en la espalda y arrastrándole de los pelos. A mí me dieron un golpe en la mejilla izquierda, mis gafas cayeron al suelo, me sacan entre cuatro y luego me dan patadas en la espalda, mi chaqueta y mi bolso se rompieron". 30/04/2019 10:38

Fernando J Pérez "Llegué a la escuela sobre las 8.30 y estaba llena de gente que iba a votar, la calle estaba cortada de tanta gente que había. Cuando estábamos esperando llegaron unas cuantas unidades de antidisturbios que entraron directamente por el medio de la calle y separaron en dos partes a la gente que estaba esperando". 30/04/2019 10:36

Fernando J Pérez El tercer testigo es Julià Fernández Olivares. El declarante, que también estuvo en el Nostra Llar, viene con una insignia amarilla en la solapa. La anterior testigo llevaba un chal del mismo color. 30/04/2019 10:35

Fernando J Pérez "¿Cómo impedían el acceso al centro?", pregunta el juez Marchena a petición de las defensas. "Sentados en el suelo con las manos levantadas y diciendo votarem", cuenta la testigo. 30/04/2019 10:33

Fernando J Pérez "Fui yo voluntariamente como apoderada de ERC. Me dieron la identificación, [era] una manera de ver el proceso del referéndum. Pertenezco a Ómnium, no recibí instrucciones para ejercer como apoderada". 30/04/2019 10:32

Fernando J Pérez "Yo era apoderada, estaba observando y estaba allí, no hice nada en especial. La policía entró con porras rompiendo la cristalera, no había nadie allí. La puerta estaba abierta y rompieron la cristalera. Allí estábamos sentados en el suelo manifestándonos con las manos levantadas". La testigo admite que los presentes en el colegio impedían el acceso a la policía al centro. 30/04/2019 10:30

Fernando J Pérez "Vi llorar, incluso yo lloré, no sufrí lesiones", afirma la testigo. "Estuvieron una hora y media o dos, porque no encontraron nada (...) Pasado un rato decidimos entre todos que se volviera a abrir, había una pareja de mossos que lo que hacía era auxiliar a la gente herida" . 30/04/2019 10:28

Fernando J Pérez "Estuve toda la noche dentro del colegio, hicimos yoga, teatro, actividades deportivas, decidimos hacerlo para votar. Mi hija no va a esta escuela y conozco a padres y madres y ese era mi centro de votación. Hicimos actividades por la orden de cerrar colegio, era una forma de manifestar nuestro derecho al voto, no sabíamos que la policía iba a venir a cerrar los colegios", explica la testigo Calderón. 30/04/2019 10:26

Fernando J Pérez Pilar Calderón afirma que los agentes "reventaron la puerta de la cocina, la puerta del gimnasio" del Nostra Llar. "[Los policías] se llevaron material escolar, algunos disfraces, juguetes... No se llevaron material electoral. Se lo llevaron en una bolsa de basura". 30/04/2019 10:24

Fernando J Pérez La siguiente testigo es Pilar Calderón, que acudió como apoderada en el centro Nostra Llar de Sabadell . "Vimos cómo la policía arrastraba y pegaba a la gente para sacarla de ahí, vi como un policía levantó la porra a una abuelita que estaba sentada en una silla". Calderón dice que ningún votante se abalanzó sobre la policía o agredió, amenazó o insultó a los agentes. 30/04/2019 10:23

Fernando J Pérez "Fue un mal rato considerable, el tiempo que duró no lo sé. Supongo que tardaron en acceder a la puerta porque no se supo mediar, porque llegaron y entraron de esa manera. La gente estaba de pie pacíficamente, como protesta". 30/04/2019 10:18

Fernando J Pérez "Como el 9 de noviembre sabíamos que no se podía producir la votación [que estaba prohibida] pero también sabía que votar no era ningún delito", señala el testigo. 30/04/2019 10:16

Fernando J Pérez Valls responde al fiscal. "Voté en ese colegio, voté con toda normalidad que se puede tener después de que pasó lo que pasó. Me hicieron daño pero lesiones no tuve en mi caso. Pudiera ser que dijera algo fuera de tono pero comprendan que estábamos ejerciendo la voluntad de votar, nos estaban agrediendo. Amenazas no, oí cantos y gritos a favor de poder votar. Los únicos golpes que vi fue de la policía a la gente. Recibí alguna patada meramente provocativa [de la policía]". 30/04/2019 10:15

Fernando J Pérez "La policía estuvo sacando a la gente de manera bastante violenta y rompieron la puerta y entraron dentro del colegio, sacaron gente de dentro de las escuelas, y luego salieron agentes con unas bolsas de basura y se retiraron calle abajo. Se fueron". "En ningún momento los ciudadanos agredieron a la policía", explica Valls. 30/04/2019 10:13

Fernando J Pérez Valls responde a las preguntas del letrado Andreu Van den Eynde. "Empezaron a llegar policías, y en cuestión de minutos había muchos. Estábamos haciendo cola y entró la policía y nos separó en dos grupos, yo quedé frente a la escuela y otro en la acera. Nos separaron por la fuerza, hicieron como una cuña, se abrieron paso y dejaron a la multitud separada en dos bloques", explica. "Sin mediar palabra empezaron a sacar gente, estábamos haciendo gesto de protesta y manifestación. Me cogieron dos policías, me llevaron al otro lado y desde ahí pude ver algo que no hubiera imaginado: golpes, gente a la que cogían por el pelo, escenas espeluznantes". "Vi cómo cogían a la gente por el suelo, a la que tiraban, otro que daba patadas, a otros los cogían normalmente, fue algo bastante violento, no me lo esperaba". 30/04/2019 10:12

Fernando J Pérez Empieza el juicio, el tribunal llama al primer testigo, Santiago Valls, que acudió a votar el 1-O en el Colegio Nostre Llar, de Sabadell. 30/04/2019 10:09

Fernando J Pérez Buenos días. En breves instantes empezará en el Tribunal Supremo la 38ª sesión del juicio del procés. En esta jornada declararán ciudadanos catalanes lesionados por la acción policial contra el referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de octubre de 2017. 30/04/2019 10:06

Fernando J Pérez Termina la 37ª sesión del juicio del procés. Lluís Llach termina su declaración y se va del salón de plenos del Supremo saludando a los acusados con un gesto de llevarse la mano al corazón. El juicio queda suspendido hasta mañana a las 10 de la mañana. 29/04/2019 17:16

Fernando J Pérez "No salimos a la calle si no es con esta norma asegurada [la de que no se produzcan altercados]", explica Lluís Llach. 29/04/2019 17:14

Fernando J Pérez Llach admite que fue quien tuvo la idea de que Sànchez y Cuixart subieran sobre los vehículos de la Guardia Civil el 20-S. "Lo lamento, pero les dije que el único sitio donde puede ser eficaz la desconvocatoria es encima de los coches, porque es el único sitio en el que os puede ver todo el mundo". 29/04/2019 17:09

Fernando J Pérez "Puedo dar fe absoluta de que los guardias civiles fueron siempre respetados, que su comportamiento fue ejemplar y los Mossos ningún problema", responde Llach cuando el abogado Jordi Pina le pregunta si alguien escupió a los agentes estatales el 20-S. 29/04/2019 17:03

Fernando J Pérez "Sànchez y Cuixart me piden que les ayude a hacer un cordón, no por mis cualidades, sino porque soy conocido, mi presencia podía servir para esto, pasamos un poco de sudores y lágrimas para hacer bajar a la gente [de los coches de la Guardia Civil]". 29/04/2019 16:59

Fernando J Pérez La desconvocatoria de la concentración del 20-S en Economía. "Sànchez y Cuixart tenían la mala costumbre de consultarme las cosas y me pidieron a mí y a otras personas que les acompañáramos al escenario para la desconvocatoria. El señor Cuixart se la cargó porque el fue el primero, y a mí en un escenario nunca me habían silbado así, con perdón", relata Lluís Llach. 29/04/2019 16:51

Fernando J Pérez "Tuve conocimiento de que la letrada de la Administración de Justicia [del juzgado 13 de Barcelona] salió del edificio por el tejado mucho antes de que pasase", cuenta Llach. 29/04/2019 16:49

Fernando J Pérez "Yo no vi en ningún caso violencia contra el vehículo de la Guardia Civil, no vi a nadie golpeando con una piedra. Si vi mucha gente encima y creí que los daños se deben a eso", afirma Llach. 29/04/2019 16:44

Fernando J Pérez Junto a Lluís Llach, en la mesa, hay un libro de Raül Romeva. 29/04/2019 16:43

Fernando J Pérez "Que conste que no se impidió nunca [la actuación judicial el 20-S]", afirma Lluís Llach. 29/04/2019 16:39

Fernando J Pérez Llach se presenta ante el tribunal con un lazo amarillo en el jersey. "Soy independentista, y, con la venia, señor presidente, como ciudadano homosexual independentista y aspirante a ciudadano del mundo estoy en desacuerdo [con que Vox le pueda interrogar]. 29/04/2019 16:37

Fernando J Pérez Turno para el último testigo de la jornada,el exparlamentario de Junts pel Sí y cantautor Lluís Llach, citado por la acusación popular de Vox, que le pregunta si estuvo el 20-S frente a la Consejería de Economía de la Generalitat. 29/04/2019 16:35

Fernando J Pérez La política canadiense afirma que no vio agresiones de ciudadanos a policías y guardias civiles. 29/04/2019 16:33

Fernando J Pérez Massé afirma que sabía que el referéndum del 1 de octubre de 2017 había sido prohibid por el Tribunal Constitucional y que se votaba con un censo universal. 29/04/2019 16:29

Fernando J Pérez Massé explica que a su regreso a Canadá dio varias entrevistas a medios de comunicación de Quebec para contar lo que vio en Cataluña. 29/04/2019 16:24

Fernando J Pérez Manon Massé presentó una moción en la Asamblea Nacional de Quebec en la que pedía reconocer la independencia de Cataluña proclamada el 27 de octubre de 2017, y que los acusados han sostenido en el juicio que tuvo un carácter simbólico y declarativo. 29/04/2019 16:21

Fernando J Pérez "Como todo el planeta vi que [la violencia] la produjo la policía española. Vi un pueblo catalán emocionado, no violento, pacífico, que se daba la mano y cantaba para darse ánimos", cuenta Manon Massé. 29/04/2019 16:18

Fernando J Pérez "El miedo iba creciendo a medida que circulaban las imágenes, sentí ese miedo y ansiedad, ese temor a no poder votar y que hubiera alguna violencia contra ellos. En Vic nos decían que no nos fuéramos, nos decían que mientras estuviéramos allí [los policías] no nos iban a pegar". 29/04/2019 16:17

Fernando J Pérez "Se empezó a sentir miedo a votar cuando se vieron imágenes de violencia en las redes sociales y en la televisión. La gente estaba decidida a votar, sabían que era un gesto de desobediencia civil, vi gente a favor y gente que no estaba a favor de la independencia, lo que querían era votar", explica Manon Massé 29/04/2019 16:13

Fernando J Pérez Manon Massé visitó varios colegios electorales en Vic, Gurb, y también en Barcelona. "Una de las cosas sorprendentes fue la gran presencia de gente. En Vic había casi 2.000 personas en el exterior a la espera de abrir los colegios. La gente estaba contenta, cantaba, gritaba lemas sobre el derecho al voto. La gente responsable de los colegios esperaba el material para abrir los colegios y conectarse a Internet para acceder a la información. Vi gente que esperaba para votar y los trabajadores y trabajadoras ya en el interior de los colegios, que temían no poder hacer su trabajo". 29/04/2019 16:11

Fernando J Pérez "Mi partido es independentista y reconoce el derecho de autodeterminación y cuando nos encontramos con la CUP creamos lazos. Para nosotros el derecho del pueblo a la autodeterminación es un derecho fundamental, y cuando nos informamos de que había una delegación de observadores internacionales acepté ir porque para nosotros el derecho de autodeterminación es un derecho importante", explica la dirigente de Quebec Solidaire. 29/04/2019 16:04

Fernando J Pérez Manon Massé es diputada de la Asamblea Nacional de Quebec desde 2014 por la formación Quebec Solidaire, de la que es co-portavoz desde 2017. Su partido mantiene vínculos con la CUP en eventos internacionales. "He participado a título de observadora en el referéndum", cuenta. La testigo afirma que corrió con sus propios gastos. 29/04/2019 16:02

Fernando J Pérez Manon Massé visitó Cataluña en el otoño de 2017. "Estuve en Cataluña como observadora del referéndum del 1 de octubre, invitada por la CUP. Llegué el 29 de septiembre y regresé el 2 de octubre", señala. 29/04/2019 15:59

Fernando J Pérez Se reanuda la sesión. El tribunal interroga, por videoconferencia, a Manon Massé, política nacionalista quebequesa. Ha sido propuesta por la defensa de Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural. 29/04/2019 15:55

Fernando J Pérez En breves momentos se reanudará la 37ª sesión del juicio del procés. 29/04/2019 15:51

Fernando J Pérez Se interrumpe la sesión hasta las 15.50. 29/04/2019 13:35

Fernando J Pérez "¿El uso de pelotas de goma que observó el 1-O fue en el centro de votación o en la calle?", pregunta la abogada del Estado. "Se produjo fuera del centro de votación, en la calle. Me encontraba cerca del centro, escuché los disparos y me dirigí hacia allí. Pude ver heridos, pero no presencié el uso de los proyectiles en sí", afirma Hunko. 29/04/2019 13:35

Fernando J Pérez "¿Conocía la suspensión del TC y la orden judicial que ordenaba impedir el referéndum?", pregunta la abogada del Estado. "Sí, tenia conocimiento de ello". "¿Cuál era la finalidad de su visita, en este contexto?", vuelve la abogada. "El motivo principal era que siendo completamente consciente de que se trataba de un acontecimiento político de gran importancia, mi motivación fue tener un testimonio de primera mano, lo que no implica necesariamente una opinión favorable o contraria. Debo indicar que me siento muy contento de haber tenido ocasión de presenciar los sucesos del 1-O". 29/04/2019 13:30

Fernando J Pérez "No se hizo ningún tipo de recepción o recibimiento a mi llegada; a la mañana siguiente fui saludado por una persona que hablaba alemán y que me sugirió unirme a un coche en particular", explica el testigo. 29/04/2019 13:22

Fernando J Pérez "¿Con quién habló para fijar las reuniones de la visita?", pregunta la abogada del Estado. "No recuerdo ninguna persona en concreto; en esos momentos me encontraba en plena campaña, parte de la comunicación fue gestionada por mi secretaria, y lo que a mí me interesaba era conocer la lista del resto de participantes, era condición absoluta que provinieran de fuerzas democráticas", afirma. 29/04/2019 13:20

Fernando J Pérez "No me puedo acordar si hubo una persona encargada de la portavocía [del grupo de visitantes]", afirma Hunko. 29/04/2019 13:09

Fernando J Pérez "En el vehículo siempre se encontraba un representante catalán, no sé si era de la Generalitat. Pero en los sitios a los que íbamos yo me movía con total independencia y autonomía", explica Hunko sobre sus visitas del 1 de octubre. 29/04/2019 13:05

Fernando J Pérez "¿Quién les dirigía a los centros a los que visitar?", pregunta la fiscal. "Éramos divididos en varios vehículos, yo me movía con visitantes de Bélgica y la competencia sobre a dónde íbamos siempre estaba en manos de los visitantes, había alguna propuesta que se realizaba y la decisión era de los visitantes", explica Hunko. 29/04/2019 13:00

Fernando J Pérez La invitación [para viajar a Cataluña como visitante] me llegó por correo electrónico, no puedo asegurar si fue por Diplocat, estábamos a una semana de las elecciones federales y no guardo un recuerdo concreto de quién particularmente emitió esa invitación. Me pareció un acontecimiento político de importancia y tomé la decisión de acudir", afirma Hunko. 29/04/2019 12:57

Fernando J Pérez "Las dos primeras noches de hotel no fueron sufragadas por mí", afirma Hunko, que no sabe quién las pagó. "En el hotel se me indicó que no debía pagar esos costes", señala. "Es un procedimiento frecuente, cuando se hacen este tipo de invitaciones suele ocurrir que se acuerde que una parte pague los viajes y otra el alojamiento, no es algo atípico". 29/04/2019 12:53

Fernando J Pérez El diputado alemán, del partido La Izquierda, afirma que el comportamiento general de los ciudadanos el 1-O fue de "gran participación y palpable deseo de realizar la votación". El ambiente era "de un elevadísimo grado de decisión y una voluntad absolutamente pacífica", afirma. 29/04/2019 12:51

Fernando J Pérez La visita de Hunko. "El día previo al referéndum, por la noche, visité un centro de votación en las proximidades del hotel en el que me alojaba en el centro de Barcelona, para captar la sensación. Había muchos ciudadanos que la víspera estaban acudiendo a los centros de votación. El 1-O visitamos varios centros de votación, uno de ellos en las proximidades de la Sagrada Familia, donde pude observar el lanzamiento de pelotas de goma", explica. 29/04/2019 12:48

Fernando J Pérez "¿Cobró algún honorario o sueldo por su visita?", pregunta Van den Eynde. "No", responde a secas el diputado Hunko. "He sufragado los costes del viaje yo personalmente; he de decir que viajar de Colonia a Barcelona no resulta muy costoso", señala. 29/04/2019 12:44

Fernando J Pérez "No he tenido reuniones con políticos de Cataluña en los días anteriores al 1 de octubre", señala el político alemán Hunko. La defensa de Oriol Junqueras y Raül Romeva trata de desvincular la visita de los diputados europeos de cualquier tipo de misión de observación del referéndum del 1-O pagada con fondos públicos. 29/04/2019 12:42

Fernando J Pérez El abogado Andreu Van den Eynde pregunta a Hunko si sabía que el Diplocat organizaba un programa de visitantes internacionales en octubre de 2017. "En septiembre recibí una invitación de Diplocat para realizar un viaje y presenciar el referéndum del 1 de octubre", dice. "Se trataba de una visita y en ningún caso de un programa de observación oficial", explica. 29/04/2019 12:38

Fernando J Pérez Se reanuda el juicio del procés. El tribunal llama a Andrej Hunko, miembro del Bundestag (Cámara baja) alemán. 29/04/2019 12:34

Fernando J Pérez Receso en el Supremo hasta las 12.30. 29/04/2019 11:36

Fernando J Pérez "La testigo opina por lo que vio por la tele desde Portugal [sobre el referéndum del 1 de octubre], así cualquier ciudadano podría ser testigo", dice el juez Marchena. 29/04/2019 11:34

Fernando J Pérez Gomes habla sobre una conferencia que dieron Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Raül Romeva en Bruselas en enero de 2017. "Me interesó oír sus ideas sobre cómo resolver el conflicto. Me interesó su compromiso por una solución democrática, negociada". 29/04/2019 11:31

Fernando J Pérez "Romeva siempre ha sido un defensor de las soluciones pacíficas y negociadas", afirma Ana Gomes. 29/04/2019 11:25

Fernando J Pérez Romeva fue el primer hombre en sentarse en la comisión de igualdad de género del Parlamento Europeo, recuerda Gomes. Y señala que trabajaron en un informe sobre feminicidios en México. 29/04/2019 11:21

Fernando J Pérez Gomes y Romeva trabajaron diez años juntos en el Parlamento Europeo en la subcomisión de Seguridad y Defensa. "Trabajamos muy bien juntos", afirma la eurodiputada. "Trabajamos en particular en un informe del que Raül era ponente y yo viceponente, sobre un código de exportación de armas de la UE, las reglas a las que los Estados miembros tienen que vincularse para la exportación de armas a terceros países". 29/04/2019 11:19

EL PAÍS Los presos del ‘procés’ con escaño tendrán que pedir permiso al Supremo para tomar posesión Los cinco dirigentes del procés están suspendidos para ejercer cargo público por haber sido procesados por rebelión estando en prisión. Foto: Carteles electorales con retratos de Gabriel Rufián, Raül Romeva, Oriol Junqueras, Carolina Telechea y Montse Bassa. David Zorrakino 29/04/2019 11:18

Fernando J Pérez Termina la declaración de Ivo Vajgl, exministro esloveno de Exteriores, en defensa de Raül Romeva. El tribunal llama a la siguiente testigo, la eurodiputada socialista portuguesa Ana Gomes. 29/04/2019 11:15

Fernando J Pérez Vajgl señala que Romeva en ningún momento ha defendido una vía violenta o revolucionaria para lograr la independencia y siempre ha buscado el diálogo y las vías pacíficas para afrontar el problema catalán. 29/04/2019 11:13

Fernando J Pérez Vajgl está hablando de una conferencia que pronunció Romeva sobre el derecho de autodeterminación de Cataluña, en la que hizo referencia a un referéndum pactado con el Estado. 29/04/2019 11:07

Fernando J Pérez El juez Marchena le pide a la intérprete de esloveno que le diga al testigo, Ivo Vajgl, que "no ha sido llamado para ofrecer soluciones a un conflicto que excede al tribunal". La declaración está siendo muy accidentada por motivos lingüísticos. 29/04/2019 11:02

Fernando J Pérez "El tema de Cataluña ha estado muy presente en el Parlamento Europeo, y hay diferentes opiniones, es importante hablar con respeto uno al otro, afrontar los problemas con diálogo", afirma Vajgl. 29/04/2019 10:54

Fernando J Pérez "Estábamos sentados juntos en el Parlamento Europeo, lo conozco como un fuerte defensor de los derechos humanos y los derechos de la mujer", señala Ivo Vajgl. 29/04/2019 10:50

Fernando J Pérez Andreu Van den Eynde pregunta a Ivo Vajgl por su relación con su cliente Raül Romeva. "Coincidimos como eurodiputados en 2009. Compartíamos intereses en temas de relaciones internacionales, resolución de conflictos de manera pacífica", afirma el político esloveno. También lo describe como un experto en derechos humanos y derechos de la mujer. 29/04/2019 10:48

Fernando J Pérez Termina Isaac Peraire. El tribunal llama a Ivo Vajgl, eurodiputado y exministro de Exteriores esloveno, que viene acompañado por una intérprete. El tribunal ha alterado el orden de las declaraciones porque la traductora tiene prisa y debe asistir a otro acto esta mañana. 29/04/2019 10:44

Fernando J Pérez "Sí la entendíamos como una convocatoria electoral normal y tengo un compromiso con la democracia y la ciudadanía, y en aquella ocasión también", afirma el testigo Peraire cuando Javier Ortega-Smith le pregunta si sabía que el referéndum del 1 de octubre había sido prohibido por el Tribunal Constitucional. 29/04/2019 10:40

Fernando J Pérez "Aquellos días había concentraciones en diferentes sitios, nos levantábamos muy pronto y nos dábamos apoyo para estar cerca de nuestro amigo Josep Maria Jové. Había cánticos que pedían el derecho a votar el 1 de octubre y para mostrar la protesta por la actuación policial de aquel 20 de septiembre. La salida de la casa de Jové fue fácil para cualquier persona que quisiera entrar o salir de ella", afirma Peraire. 29/04/2019 10:37

Fernando J Pérez "Vi un alto cargo rodeado de policía y es como ver a un diputado en el Congreso encarcelado", dice Peraire, en referencia a Oriol Junqueras, que ayer logró el acta de parlamentario en la Cámara baja. 29/04/2019 10:34

Fernando J Pérez "¿Dónde se colocaron los tractores?", pregunta el fiscal Zaragoza. "Se pusieron encima de la rotonda que había un poco lejos de la casa de Jové, pero no cortaron el tráfico con su presencia, sí que lo cortaron los antidisturbios. En ningún momento nadie que quisiera marcharse no pudo hacerlo. La principal razón por la que estábamos era por estar cerca de nuestro amigo, siempre con actitud positiva, activa", afirma el testigo Peraire. 29/04/2019 10:33

Fernando J Pérez "Nadie pensó que Jové estaría tres días detenido. La policía no tuvo ningún problema para marcharse, la gente hizo que [la policía con Jové] saliera cuanto antes para que fuese puesto cuanto antes en libertad". De ahí Peraire marchó a Barcelona, para estar presente en las protestas de "reivindicación cívica y pacífica" frente a la Consejería de Economía. 29/04/2019 10:29