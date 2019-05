El juicio del ‘procés’, en directo | Siguen las pruebas periciales sobre la malversación en el 1-O

Fernando J Pérez Termina la 45ª sesión del juicio del procés. La vista oral se reanudará mañana a las 9.30. 22/05/2019 19:02

Jesús García Finaliza la declaración de los peritos. Manuel Marchena da por finalizada la sesión de hoy, en la que no se ha podido escuchar a todos los testigos previstos. Marchena ha dado paso, sin embargo, al inicio de la prueba pericial. 22/05/2019 19:01

Fernando J Pérez "Puede haber actos de no violencia que generen inestabilidad", afirma Castañar a preguntas de Pedro Fernández, abogado de Vox. 22/05/2019 19:01

Jesús García La abogada del Estado cuestiona otra de las conclusiones de los peritos: que no hubo apenas detenidos el 1-O. Pregunta si han tenido en cuesta que la prioridad era actuar de manera muy rápida e impedir el referéndum. 22/05/2019 18:59

Jesús García Las "faltas de disciplina". La abogada del Estado pide en qué se concretan las llamadas "faltas de disciplina" a las que han aludido los peritos de la defensa de Jordi Cuixart. "Se concretan en actos puntuales de agresión, fruto de un momento de tensión, que no están planificados", detallan. 22/05/2019 18:58

Fernando J Pérez "Eso [el hecho de que fuera el Govern quien convocara el referéndum ilegal] le da al referéndum una legitimidad, cuando hay un conflicto entre legalidad y legitimidad", afirma Castañar. 22/05/2019 18:56

Jesús García "Se hizo un esfuerzo por legitimar el referéndum", explica el perito, ahora a preguntas de la abogada del Estado. La acusación insiste en si las movilizaciones obedecían a un "impulso estratégico". 22/05/2019 18:49

Fernando J Pérez "¿La desobediencia civil apoyada por el Gobierno no rompe la esencia de la desobediencia civil?", pregunta el fiscal. "No tanto, la desobediencia civil tenía como meta el referéndum, tenía una función muy concreta", responde Lederach. 22/05/2019 18:48

Fernando J Pérez El fiscal interroga a los peritos sobre una serie de actuaciones de los manifestantes del 1-O, como patadas, insultos, empujones o puñetazos son o no violencia desde su punto de vista. Los expertos admiten que en algunos caso pueden serlo. 22/05/2019 18:44

Fernando J Pérez El juez Marchena ha llamado la atención tres veces al fiscal por las preguntas que ha planteado a los peritos. 22/05/2019 18:43

Jesús García El fiscal pregunta a los peritos si sabían que en los meses del procés había "alerta 4" antiterrorista y por tanto los policías debían llevar armas. El fiscal alude así a las armas aparecidas en los coches de la Guardia Civil aparcados frente al Departamento de Economía, que según los peritos no suponen una buena praxis. 22/05/2019 18:42

Fernando J Pérez El fiscal Jaime Moreno sigue interrogando a Paul Lederach y Jesús Castañar, sociólogos y expertos en desobediencia civil no violenta, que realizaron un dictamen pericial a petición de la defensa de Jordi Cuixart. 22/05/2019 18:35

Fernando J Pérez Se reanuda la sesión tras el receso de la tarde. 22/05/2019 18:31

Fernando J Pérez El tribunal ordena un receso de 15 minutos. 22/05/2019 18:08

Fernando J Pérez Las dos manos de la disciplina no violenta. “Una es firme en convicciones y principios, firme en lo que cree y lo que hace. La otra es la mano abierta a la convicción, la persuasión y proteger la dignidad del otro”, explica Lederach. 22/05/2019 18:08

Fernando J Pérez El fiscal recuerda el informe de los Mossos a Puigdemont en el que alertaban de una posible escalada de violencia si se seguía adelante con el referéndum ilegal del 1-O. "Hay unas agresiones puntuales, una falta de disciplina [en la estrategia no violenta] por una agresión anterior [de los policías a los concentrados], pero no se ve una escalada de violencia". 22/05/2019 18:03

Fernando J Pérez El fiscal pregunta a los peritos si en su dictamen oyeron testimonios de personas presentes en los hechos, como guardias civiles y policías, o si han visto partes de lesiones. "Hemos manejado siempre la cifra más alta [de partes de lesiones], 93, creo que fueron", explica Castañar. 22/05/2019 18:00

Fernando J Pérez Lederach afirma que el 1-O fue más bien una movilización horizontal y dispersa geográficamente, no de las élites hacia las masas. 22/05/2019 17:55

Fernando J Pérez "Cuixart y Òmnium apelaron a la no agresión física y material de forma explícita", señalan los expertos. 22/05/2019 17:51

Fernando J Pérez Los expertos dicen que los concentrados el 1-O ante los colegios electorales no recibieron a los agentes con violencia, y que los actos hostiles fueron aislados, aunque afirman en esa ocasión se notó la falta de experiencia en resistencia no violenta. 22/05/2019 17:49

Fernando J Pérez El 1 de octubre, señalan los expertos en resistencia civil, constituye un ejemplo de "no colaboración e interposición no violenta". "Se nota que requiere otro nivel de preparación, que se mantuvo en su mayoría la perspectiva no violenta, pero faltaba la preparación para los momentos más fuertes cuando llegan los cuerpos de seguridad. Quizá no todos tenían el mismo nivel de entrenamiento desde la perspectiva de la no violencia", explica Lederach. 22/05/2019 17:44

Fernando J Pérez Los destrozos en los coches de la Guardia Civil el 20-S fue una "ruptura de la disciplina no violenta", explica Castañar. "No es que se haya roto los coches, sino que pequeños actos poco a poco han dado lugar a la destrucción" de los vehículos, señala el sociólogo. 22/05/2019 17:42

Fernando J Pérez "Desde la lógica de la no violencia no tendría ningún sentido una acción violenta [el 20-S]. Eso podía haber supuesto una deslegitimación del movimiento y poner en riesgo el referéndum del 1-O", afirma Castañar. 22/05/2019 17:41

Fernando J Pérez El 20 de septiembre no fue un acto de resistencia civil, afirman Lederach y Castañar al unísono. 22/05/2019 17:38

Fernando J Pérez “Hay una plataforma histórica sobre acción civil no violenta en Cataluña (…) En otoño de 2017 la gente tenía esa actitud de no violencia en lo que hicieron, se nota en las formas de base, en los discursos de liderazgo y en las acciones, que son eventos emergentes en el tiempo, había esa capacidad espontánea de abogar y mantener esa disciplina (…) El número de participantes que salieron en varios de los eventos más importantes mantuvieron una disciplina importante de no violencia. Notamos que era más por eventos que por un proceso que podemos encontrar en los documentos que pueden trazar una estrategia de acción civil no violencia”, afirma Lederach. 22/05/2019 17:36

Fernando J Pérez El concepto de desobediencia civil. "Es una transgresión consciente, pública, colectiva para generar un cambio social y asumiendo la responsabilidad por ello. Es una forma de acción no violenta", afirma Castañar. Lederach cita a líderes como Martin Luther King o Gandhi. 22/05/2019 17:31

Fernando J Pérez Los peritos hablan de tres categorías de "acción no violenta": la protesta y persuasión, la no colaboración y la interposición no violenta. Bajo esas tres categorías saca 200 tácticas, tanto de movilizaciones como de liderezgo. Los expertos distinguen entre pacifismo y resistencia civil no violenta. "No toda persona que esté en un proceso no violento es pacifista", señala Lederach. 22/05/2019 17:29

Fernando J Pérez John Paul Lederach es doctor en Sociología y profesor emérito de Construcción de la Paz Internacional en la Universidad de Notre Dame (Indiana, Estados Unidos). Jesús Castañar, también sociólogo, es experto en resistencia civil y no violencia. Ambos elaboraron un informe en enero de 2019 a petición de la defensa de Jordi Cuixart, presidente de Òmnium. 22/05/2019 17:25

Fernando J Pérez La segunda pericial de la jornada la propuso la defensa de Jordi Cuixart y tiene que ver con el "análisis estratégico del procés". Los peritos son John Paul Lederach y Jesús Castañar. 22/05/2019 17:22

Fernando J Pérez Termina la declaración de las cuatro peritos sobre la malversación de caudales públicos en el referéndum del 1-O. 22/05/2019 17:19

Fernando J Pérez Las peritos insisten en que analizaron el programa del registro de catalanes en el exterior porque, además de incluir actuaciones como el carné de bibliotecas o las colonias de verano, contemplaba, a su entender, la participación en el referéndum ilegal de autodeterminación del 1-O. 22/05/2019 17:04

Fernando J Pérez Francesc Homs, abogado de Jordi Turull, pregunta sobre los informes sobre la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. "¿Puede haber campañas publicitarias que no se contabilizan a efectos de gasto, que no generan gasto, en los entes que emiten los anuncios?", pregunta. "Son medios de titularidad pública y el uso de ese espacio televisivo para una actividad suspendida por el TC tiene un valor que nosotros no podemos determinar; se le da el valor que la Corporación da a la hora de emitir la factura", afirma una de las peritos. 22/05/2019 16:57

Fernando J Pérez Judit Gené, abogada de Raül Romeva, pregunta a las peritos sobre cómo hicieron el estudio sobre el Diplocat. "Nuestra fuente de conocimiento es la documentación que nos remite la interventora general [de la Generalitat de Cataluña]", afirma una de las peritos del Ministerio de Hacienda. 22/05/2019 16:39

Fernando J Pérez "El producto [el anuncio del registro de catalanes en el exterior] estaba vinculado con el referéndum por el contenido", afirma una de las peritos a preguntas del abogado Andreu Van den Eynde, defensor de Junqueras y Romeva. Esta experta recuerda que el anuncio contenía un mapa de Cataluña y la expresión "sí o no", que para ella evoca el referéndum ilegal. 22/05/2019 16:28

Fernando J Pérez Turno para la abogada del Estado, Rosa Seoane, que interroga a las cuatro peritos. Las expertas en materia de contabilidad pública explican que en caso de que se interrumpa la prestación del servicio por parte de la Administración y por causas ajenas al contratista "hay obligación de indemnizar a este" por los servicios efectivamente prestados y por el lucro cesante del servicio que no se llegó a prestar. 22/05/2019 16:25

Fernando J Pérez "La suma de todos los importes [para el referéndum] es de 917.648 euros", cuantifica una de las peritos. El subtipo agravado de la malversación se sitúa en el umbral de 250.000 euros. 22/05/2019 16:13

Fernando J Pérez La fiscal Madrigal está desgranando los diferentes servicios supuestamente abonados por el Govern de Carles Puigdemont para la realización del referéndum del 1-O. Estos servicios integran la acusación por malversación de caudales públicos que pesa sobre exmiembros del Ejecutivo catalán que se sientan en el banquillo. 22/05/2019 16:09

Fernando J Pérez Se reanuda la 45ª sesión del juicio del procés. La fiscal Consuelo Madrigal sigue interrogando a las cuatro peritos del Ministerio de Hacienda sobre los gastos de la Generalitat para el referéndum ilegal del 1 de octubre. 22/05/2019 16:05

Jesús García Manuel Marchena ordena un receso hasta las 16 horas. La sesión seguirá con el interrogatorio de la fiscal Consuelo Madrigal a las cuatro peritos de Hacienda. 22/05/2019 14:01

Jesús García Los anuncios del 1-O en TV-3. La fiscal pregunta ahora por la emisión de anucios en TV-3 sobre el referéndum del 1 de octubre de 2017. La perito de Hacienda dice que se emitieron dos facturas, pero que la interventora general de la Generalitat nunca las mencionó en sus comunicaciones con hacienda. 22/05/2019 13:54

Jesús García La campaña "no se llegó a emitir", admite la perito de Hacienda, que dice que se encargó por parte de Presidència por el procedimiento de urgencia. 22/05/2019 13:48

Jesús García La campaña Civisme. La fiscal pregunta una solicitud para pedir fondos para la campaña de Civisme, que según han declarado los responsables de la Generalitat pretendía promover valores cívicos y no llegó a ejecutarse. "Se pedían 3,4 millones de euros". 22/05/2019 13:47

Jesús García La campaña del registro en el exterior "no se llegó a pagar", aunque las facturas se emitieron contra el Departamento de Presidencia. 22/05/2019 13:43

Jesús García Campaña del registro de catalanes en el exterior. Hernández explica que esa campaña tenía tres expedientes distintos: el diseño del anuncio, la inserción en prensa escrita y la inserción en redes sociales. La Generalitat defiende que era para que los catalanes que viven en el extranjero se beneficiaran de ciertos servicios. 22/05/2019 13:42

Jesús García La campaña internacional del referéndum. Teresa Hernández, una de las cuatro peritos, explica que la intención expresada de esa campaña era "dar a conocer el momento trascendental de la política catalana". La campaña se concretó con la inserción, en los principales diarios europeos, del anuncio de una conferencia. Del contenido de las publicaciones se desprende su vínculo con el referéndum del 1-O, concluye Hernández. "El dibujo era una urna con una papeleta que entraba y ponía 'referéndum catalán' en la lengua de cada país". 22/05/2019 13:39

Jesús García El Diplocat. Las peritos explican que Diplocat se financia en un "85%" por parte de la Generalitat. "El hecho de que la financie mayoritariamente no es una casualidad, sino que en sus propios estatutos está previsto que la Generalitat debe hacerlo". Concluyen que este órgano "forma parte de la hacienda pública catalana". 22/05/2019 13:36

Jesús García "El gasto se considera realizado en el momento de la prestación de servicio. Pero eso no impide que si luego se renuncia a ese crédito, se va a cancelar la obligación. Se va a producir un aumento del patrimonio que tiene la consideración, desde el punto de vista de la hacienda pública, de ingreso", explica una de las cuatro peritos de Hacienda. 22/05/2019 13:33

Jesús García Las abogadas del Estado ratifican que hubo compromiso de gasto a preguntas de la fiscal, que trata de apuntalar su tesis sobre la malversación de fondos públicos. Cuando el servicio se ha prestado ya se puede considerar que hay obligación de gasto público, coinciden en su declaración las peritos de Hacienda. 22/05/2019 13:26

Jesús García Tejera dice que hubo un intento de "búsqueda de la verdad material" sobre los gastos del referéndum. "Estuvimos trabajando intensamente", dice, en los requerimientos. 22/05/2019 13:18

Jesús García Denuncias. Tejera explica que hubo diversas denuncias planteadas ante la Fiscalía por supuestos incumplimientos en relación con gastos de la Generalitat. 22/05/2019 13:15

Jesús García Segunda advertencia de Marchena ante un interrogatorio espeso de la fiscal Consuelo Madrigal. "Vamos a centrarnos en aspectos concretos". 22/05/2019 13:14

Jesús García El control financiero de la Generalitat. Tejera dice que se hacía un doble sistema con "verificaciones formales" sobre los gastos de la Administración autonómica. 22/05/2019 13:14

Jesús García "Lo que interesa al tribunal son las partidas concretas", interrumpe Manuel Marchena a la fiscal Consuelo Madrigal, que está haciendo preguntas genéricas sobre modelos de gestión, conocimiento de los peritos de Hacienda, etcétera. El presidente del tribunal pide que formule las preguntas con más concreción para averiguar determinadas partidas presupuestadas supuestamente ligadas al 1-O. 22/05/2019 13:09

Jesús García María del Carmen Tejera, abogada del Estado, dice que participó en el asesoramiento "técnico" al Ministerio de Hacienda sobre el control financiero de la Generalitat. Dice Tejera que en ningún momento recibieron ningún tipo de indicaciones sobre cómo debían trabajar. Tejera recuerda que los abogados del Estado tienen garantizada la plena libertad de criterio respecto a los cargos políticos. 22/05/2019 13:00

Jesús García Se reanuda la sesión. Manuel Marchena ordena que se practique la prueba pericial. Considera el presidente del tribunal, entre otras cosas, que la alegación de las defensas es extemporánea. 22/05/2019 12:54

Jesús García Marchena ordena un nuevo receso, esta vez de diez minutos, para decidir definitivamente sobre el testimonio de las cuatro funcionarias de Hacienda. 22/05/2019 12:40

Jesús García Sigue la discusión en la sala de vistas sobre la pertinencia o no de la prueba de los peritos de Hacienda. Las defensas alegan que genera indefensión y las acusaciones piden que se practique sin más. Marchena ya se ha inclinado, en una de sus intervenciones, por escuchar a las cuatro funcionarias de Hacienda, que esperan sentadas su turno. Su testimonio es clave sobre el delito de malversación de fondos públicos. 22/05/2019 12:39

Jesús García El abogado de Dolors Bassa también se queja de que no podrán rebatir a las peritos. Manuel Marchena dice que "valora" las alegaciones de las defensas. Pero dice que se basa en la idea de si hay que rechazar o no una práctica de la prueba por la existencia de un informe previo. Marchena recuerda que ha admitido periciales médicas propuestas por las defensas sobre las heridas de la policía. 22/05/2019 12:30

Jesús García El abogado Josep Riba, que defiende al exconsejero de Justicia Carles Mundó, protesta por la forma de comparecencia (conjunta) de las peritos de Hacienda. 22/05/2019 12:27

Jesús García Comienza la prueba pericial con funcionarios de Hacienda. Marchena ordena que comience la prueba pericial con la comparecencia conjunta de cuatro peritos propuestos por la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Vienen a explicar y responder preguntas sobre su informe relativo a la "determinación de fondos públicos destinados a la organización, preparación, logística, financiación y ejecución del referéndum". Se trata de cuatro funcionarias de Hacienda. Todas ellas juran decir la verdad. 22/05/2019 12:25

Jesús García Se reanuda la sesión en el juicio del procés. Comienza ahora la prueba pericial para ganar tiempo. Esta tarde seguirán los últimos cuatro testigos del juicio. 22/05/2019 12:23

Jesús García Manuel Marchena ordena un receso hasta las 12.15. 22/05/2019 11:46

Jesús García Los presupuestos están asignados "a órganos de la administración", no al Gobierno como tal, porque no lo es, concluye el testigo. El fiscal Jaime Moreno pregunta al testigo si conocía que la disposición adicional 40, que contenía un presupuesto para el referéndum, había sido suspendida. "Tuve conocimiento por los medios de comunicación, pero no me afectaba al presupuesto del departamento". 22/05/2019 11:32

Jesús García El abogado pregunta si el consejero de Justicia tenía "disposición" sobre los expedientes de contratación de otra consejería. El testigo responde que no. 22/05/2019 11:29

Jesús García Cortadelles explica los procesos de contratación que se seguían en el Departamento de Justicia. El objetivo de la defensa es tratar de demostrar que el exconsejero de Justicia, Carles Mundó, no participó en ningún tipo de contratación vinculada al referéndum del 1-O. La fiscalía pide siete años de cárcel para Mundó, que permanece en libertad provisional, por malversación de fondos públicos. 22/05/2019 11:19

Jesús García El quinto testigo de la mañana es Ángel Cortadelles, exdirector de servicios del Departamento de Justicia dirigido por Carles Mundó. 22/05/2019 11:14

Jesús García Las huelgas posteriores al 1-O. El alto cargo de Trabajo defiende que se utilizaron los criterios habituales para los servicios mínimos. El abogado pregunta por los "acuerdos en frío", que sirven como "referencia" para dictar esos servicios. 22/05/2019 11:07

Jesús García Turno del cuarto testigo de la mañana, Enric Vinaixa, que fue director general de Relaciones Laborales e Igualdad en el Departamento de Trabajo de la Generalitat, dirigido por Dolors Bassa. 22/05/2019 11:05

Jesús García La abogada del Estado trata de poner en duda que la cesión de los centros previa al 1-O fuese como las demás. La testigo replica que otros fines de semana se reciben incluso más peticiones. 22/05/2019 11:00

Jesús García El fiscal pregunta si había "inquietud" por parte de algunos responsables de los centros. La testigo admite que sí, pero era por falta de información sobre lo que iba a ocurrir el 1-O y cuáles serían los centros de votación que iban a utilizarse. 22/05/2019 10:53

Jesús García Correo del Departamento de Trabajo. La testigo dice que se envió un correo electrónico a los centros cívicos recordando que se debían cumplir las normas. Sobre las noches previas al 1-O, se recibieron "12 peticiones", que fueron autorizadas. "Si reunían los requisitos, se autorizan". 22/05/2019 10:49

Puigdemont culpa a Sánchez de la petición del Supremo. "Pedro Sánchez busca su investidura por la puerta de atrás, aprovechándose de una intromisión del poder judicial en el legislativo y vulnerando los derechos de los parlamentarios y de los electores. Ese sí que sería un mal comienzo de legislatura", ha escrito el expresidente de la Generalitat, en referencia a la petición de la Fiscalía para que el Tribunal Supremo ordene al Congreso suspender a los cinco diputados electos que están encausados en el juicio del procés. https://twitter.com/KRLS/status/1131116536163381250

Jesús García Sans detalla los eventos anuales que justifican la cesión de locales: la castañada, la verbena de Sant Joan, fiestas de barrio... Eran actividades que se llevaban a cabo fuera del horario habitual, incluida la noche. La defensa trata de demostrar con este testimonio que el uso de escuelas e institutos durante los días previos al 1-O se enmarcaba en esta cesión de espacios. "Hay unas 9.000 cesiones de espacios al año", explica la testigo, que añade que son gratuitas. 22/05/2019 10:47

Jesús García Turno de la tercera testigo de la jornada. Es Rosa Maria Sans, que en 2017 era jefa del servicio de programación de actividades del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias. Su testimonio ha sido solicitado por la defensa de la exconsejera de Trabajo Dolors Bassa. "Gestionamos la vida de equipamientos con la cesión de espacios a las entidades". Sans asegura que este tipo de actividades son normales y habituales antes del 1-O. 22/05/2019 10:44

Jesús García El fiscal no puede preguntar por hechos que van más allá de 2015 -la defensa, que ha soliciltado al testigo, se ha circunscrito a esas fechas- y decide no formular más preguntas. 22/05/2019 10:42

Jesús García El fiscal Jaime Moreno pregunta sobre la hoja de ruta de la ANC, que hablaba de movilizaciones "espectaculares". "Habla de movilizaciones, no recuerdo si ese u otro calficativo porque ha pasado mucho tiempo". 22/05/2019 10:40

Jesús García Gené explica que, en 2015, dejó la ANC junto a Forcadell. Niega que la que más tarde fue nombrada presidenta del Parlament tuviera entonces aspiraciones políticas. "Me dijo que quería regresar a su trabajo y descansar". 22/05/2019 10:39

Jesús García "En las manifestaciones de la ANC jamás había incidentes de ningún tipo", reivindica el testigo, que trata de apuntalar la tesis de la defensa: las entidades independentistas siempre han defendido las movilizaciones pacíficas y no violentas. 22/05/2019 10:37

Jesús García Forcadell "no participaba en la redacción" de la hoja de ruta unitaria, sino que se limitaba a emitir su "opinión". Gené dice que en la ANC hay gente "de lo más variopinto" y de distintas ideologías. 22/05/2019 10:34

Jesús García La "hoja de ruta unitaria" de la ANC no tenía relación con el libro blanco elaborado por el Govern, explica el testigo. La defensa de Forcadell trata de desmontar una de las tesis de la Fiscalía: que el proceso hacia la independencia contó con tres patas perfectamente coordinadas -Govern, Parlament, entidades independentistas- y que todas ellas colaboraron para conseguirlo. 22/05/2019 10:33

Jesús García La relación de la ANC con los partidos políticos. Gené dice que había "independencia total" de la ANC respecto a los partidos políticos. El testigo recuerda que se establecieron "incompatibilidades muy estrictas" para los miembros de la entidad independentista, que no podían ser cargos públicos para mantener la libertad de criterio. 22/05/2019 10:32

Jesús García Forcadell al frente de la ANC. Gené explica que Forcadell fue elegida presidenta de la ANC en 2012 porque fue la que obtuvo un mayor número de votos. La abogada pregunta por sus competencias como presidenta y el testigo explica que es meramente "representativa" y que es "uno más". "No es una presidencia ejecutiva. Su voto tenía el mismo valor que el mío". 22/05/2019 10:29

Jesús García Turno del segundo testigo de la jornada, Ricard Gené. Su testimonio también ha sido solicitado por la abogada de Carme Forcadell. Gené formó parte del secretariado de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) desde su fundación, en 2012, hasta 2015. 22/05/2019 10:28

Jesús García Con el aval de Manuel Marchena, el fiscal pregunta ahora por otro tuit de Forcadell sobre el 1-O, en el que daba las gracias a los votantes del referéndum. El testigo dice que ese mensaje también lo redactó él. 22/05/2019 10:22

Jesús García La abogada de Forcadell, Olga Arderiu, dice que no ha hecho "una sola pregunta" sobre redes sociales y acusa al fiscal de "extralimitarse" en las preguntas. 22/05/2019 10:20

Jesús García El tuit de Forcadell. El fiscal pregunta por un tuit emitido por Forcadell llamando a la defensa de las instituciones. El testigo dice que el tuit lo escribió él y no la presidenta del Parlament, y que no fue a las 9 de la mañana sino a las 6 de la tarde. "Es un error de Twitter, de cómo accede quien ha hecho el atestado". 22/05/2019 10:18

Jesús García Turno de las acusaciones. El fiscal Jaime Moreno pregunta a Martínez si informó a Forcadell de que había vehículos de la Guardia Civil dañados. "Cuando fui, no me fijé en los coches y no tenía idea ni constancia de cómo estaba el registro judicial". Dice que había tanta gente que resultaba "asfixiante" permanecer allí. Tampoco pudo seguir las redes sociales porque "no había cobertura" y Twitter "no cargaba" los mensajes. 22/05/2019 10:16

Jesús García Saludos con Junqueras. Forcadell entró con Oriol Junqueras al Departamento de Economía, pero "en ningún momento" se dirigió a las personas concentradas frente a la sede. La defensa trata de demostrar que Forcadell mantuvo un cierto perfil institucional en su tarea y que en ningún caso fue responsable de movilizar a los ciudadanos durante el otoño caliente del 'procés'. 22/05/2019 10:11

Jesús García La presencia de Forcadell el 20-S. Martínez asegura que Carme Forcadell únicamente estuvo una hora (de 17 a 18 horas) frente a la sede de Economía. Llegaron en el coche oficial de la presidenta del Parlament. 22/05/2019 10:09

Jesús García La abogada de Forcadell pregunta a Martínez por su presencia durante los registros del 20-S en el Departamento de Economía. "Había más y más gente con tono reivindicativo y festivo, sin más", dice el testigo, en línea con lo explicado ya por la mayoría de testigos propuestos por las defensas. 22/05/2019 10:08

Jesús García El primer testigo de la jornada es Jordi Martínez Soler, que era asesor del gabinete de Presidencia del Parlament y se encargaba de la gestión de redes sociales de la entonces presidenta, Carme Forcadell. 22/05/2019 10:07

Jesús García Buenos días. Se reanuda el juicio del 'procés' en el Tribunal Supremo. Este miércoles declara la última tanda de testigos propuestos por la defensa. 22/05/2019 10:06

EL PAÍS Suspensión. El Supremo había dejado en manos del Congreso la activación del artículo 21.2 del Reglamento del Congreso, que prevé la suspensión de los parlamentarios que se encuentren en prisión preventiva. Esa es la primera decisión clave de la nueva Mesa del Congreso. Con todo, la suspensión no sería automática sino que mediaría un informe de los letrados de las Cortes que abocará previsiblemente a suspenderles de derechos, sueldo y funciones. 22/05/2019 10:00

EL PAÍS ÚLTIMA HORA | La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que suspenda a los cinco parlamentarios presos del procés en el día en que se reanuda el juicio tras dos días de suspensión por la constitución de las Cortes, donde los encausados tomaron posesión ayer. 22/05/2019 09:58

EL PAÍS El comienzo de la fase pericial. Los primeros peritos, a propuesta del fiscal, comparecen para ratificar su informe sobre "determinación de fondos públicos destinados a la organización, preparación, logística, financiación y ejecución del referéndum" ilegal. Han sido citados para ratificar los funcionarios de Hacienda María del Carmen Tejera, Sara Izquierdo y Teresa Hernández Guerra. Le seguirá una pericial propuesta por la Abogacía del Estado sobre un informe emitido el 29 de octubre de 2018 por la Intervención General del Estado a solicitud del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, que ha procesado a una veintena de altos cargos de la Generalitat por la organización del 1-O y ha sido aportado al Supremo. Se ha llamado para ratificarlo a la subdirectora general de Estudios y Coordinación de la Intervención General de la Administración del Estado, Mercedes Vega. 22/05/2019 09:50

EL PAÍS Puigdemont también lamenta la muerte de Eduard Punset. En un tuit, el presidente fugado en Bélgica ha expresado su pesar por la desaparición del expolítico y divulgador de la ciencia en su cuenta de Twitter. "Perdemos a un hombre brillante, humanista, generoso, heterodoxo. Tuve el privilegio de conocerle y siempre recordaré sus reflexiones, su punto de vista siempre en vanguardia, fresco y rompedor. Deja una obra publicada que resistirá el paso del tiempo. Descanse en paz", ha escrito. https://twitter.com/KRLS/status/1131093271806205953 22/05/2019 09:31

EL PAÍS Pésame de Junqueras por Punset. Oriol Junqueras ha lamentado en la cuenta de Twitter a su nombre la muerte del expolítico y divulgador científico Eduard Punset. El político preso reproduce una carta que Punset le dirigió en su época de vicepresidente de la Generalitat expresándole su deseo de votar en el referéndum sobre la independencia de Cataluña. https://twitter.com/junqueras/status/903229121689411584 22/05/2019 09:28

EL PAÍS Tras los testigos, llega la fase pericial. La segunda fase del juicio consistirá en la ratificación de varios informes de expertos propuestos por las acusaciones y las defensas relativos a gastos del referéndum del 1-O, lesiones sufridas por agentes de la Guardia Civil y de la Policía en dicha jornada y hasta un estudio sobre una entrevista concedida por el exconsejero del Interior Joaquim Forn. 22/05/2019 09:06

EL PAÍS Los últimos testigos, a la tarde. A las cuatro se ha citado a Josefina Valls, directora de Servicios del Departamento de Gobernación; Xavier Urios, abogado jefe de Gobernación; Pau Villòria, secretario general de la Consejería de Empresa; y finalmente Josep Solà, director de Servicios del Departamento de Empresa. Con ellos concluirá la fase testifical del juicio, por la que han pasado más de 400 declarantes. 22/05/2019 08:20

EL PAÍS Otros testigos de la mañana. Les seguirán también en la sesión de la mañana Enric Vinaixa, director general de Relaciones Laborales e Igualdad en el Trabajo de la Generalitat y Ángel Cortadelles, exdirector de Servicios de la Consejería de Justicia. 22/05/2019 08:12

EL PAÍS Primeros citados. A las 10 se ha citado a Jordi Martínez i Soler, miembro del departamento de Comunicación de la Presidencia del Parlament; Ricard Gené Casals, miembro de la Secretaría General de la ANC, y a Rosa Sans, responsable recursos humanos de la empresa Artyplan y jefa del servicio de programación de actividades de la Generalitat. 22/05/2019 08:09

EL PAÍS Protestas. La bancada en el Congreso de PP, Ciudadanos y Vox protestaron cuando algunos diputados prometieron el cargo en otro idioma diferente al castellano, especialmente cuando lo hicieron con proclamas en favor de políticos en prisión preventiva. El diputado y líder de ERC, Oriol Junqueras, acató la Constitución "desde el compromiso republicano y por imperativo legal" y como "preso político" en medio de un gran alboroto. Batet, en su discurso antes de finalizar la sesión, dijo: "Ninguno de nosotros ni de nuestros partidos representa en exclusiva a España. Cada uno de nosotros somos del pueblo, pero ninguno somos el pueblo". 22/05/2019 08:04

EL PAÍS El juicio se reanuda hoy después de la interrupción, el lunes y el martes, de las sesiones por la constitución de las Cortes. Cuatro de los encausados recogieron sus actas de diputados (Oriol Junqueras por ERC y Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez por Junts per Cat) y un quinto, Raül Romeva (ERC), de senador. 22/05/2019 07:57

EL PAÍS Buenos días. Iniciamos aquí el relato de la última sesión del juicio con testigos. Hoy concluye la fase testifical de la vista, con los testimonios de los últimos nueve declarantes citados por las defensas. 22/05/2019 07:33

Jesús García Finaliza la declaración de los peritos. Manuel Marchena da por finalizada la sesión de hoy, en la que no se ha podido escuchar a todos los testigos previstos. Marchena ha dado paso, sin embargo, al inicio de la prueba pericial.

EL PAÍS Recogida del acta del diputado por el PdeCAT Jordi Turrull. "Recogiendo y firmando el acta de diputado en @Congreso_Es. Orgulloso de ser la voz de los ciudadanos de Lleida, el Pirineo y Arán y de defender el mandato del 1 de Octubre. Unidad, transversalidad y determinación.", ha publicado en la cuenta de Twitter a su nombre el político preso. https://twitter.com/jorditurull/status/1130394320891187200 20/05/2019 10:57

EL PAÍS No habrá juicio hasta el miércoles. La decisión de los magistrados de permitir salir a los presos implica que se suspende la sesión del juicio de este lunes, por lo que la vista oral se retomará ya el miércoles con los últimos testigos y las primeras periciales. 20/05/2019 10:46

EL PAÍS Críticas de Puigdemont. "Bestial. Presos políticos acreditando su condición: entran en el Congreso elegidos para defender las mismas ideas por las que los tienen presos. ¡Una vergüenza para unos, una dignidad inmensa para vosotros, amigos!", apunta el expresidente en su cuenta de Twitter. https://twitter.com/KRLS/status/1130391112601014272 20/05/2019 10:36

EL PAÍS Junqueras hace declaraciones en el Congreso en un tuit con vídeo. https://twitter.com/Esquerra_ERC/status/1130389450880684032 20/05/2019 10:34

EL PAÍS Oriol Junqueras ya ha recogido sus credenciales. El líder de ERC ha publicado fotografías de su firma y recogida de acta de diputado en la cuenta a su nombre en Twitter. "Hoy hemos podido salir de la cárcel de Soto del Real gracias a vuestros votos para recoger las credenciales que nos acreditan como senadores y diputados del Congreso. Vuestros votos nos han hech libres. Y el domingo nos harán libres en Europa". https://twitter.com/junqueras/status/1130388525260660736 20/05/2019 10:25

EL PAÍS Así ha sido la llegada de Raül Romeva (ERC) al Senado, entre abrazos con sus compañeros de partido. https://twitter.com/Esquerra_ERC/status/1130385447643963393 20/05/2019 10:17

EL PAÍS Apoyo de Puigdemont. El expresidente de la Generalitat ha mostrado su apoyo a los políticos presos. "Acabo de ver las imagenes de Raül Romea entrando en el Senado cono una dignidad inmensa. Imposible no emocionarse viendo la fortaleza ante la injusticia. Espero poder ver las [entradas] de Jordi Sànchez, Josep Rull, Jordi Turrull y Oriol Junqueras entrando al Congreso", ha publicado en su cuenta de Twitter. https://twitter.com/KRLS/status/1130384648276762630 20/05/2019 10:16

EL PAÍS Los políticos presos ya están dentro del Congreso, en la primera planta. Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull tienen que hacer los trámites, como la presentación de credenciales y declaración de bienes e ingresos, previa para que mañana puedan tomar posesión como diputados. Raül Romeva también ha llegado al Senado. 20/05/2019 10:11

EL PAÍS Carles Puigdemont, en la SER. El expresidente ha dicho que no pasará por Madrid para recoger su acta de eurodiputado, de ser elegido el próximo domingo. Cree que no le hará falta. 20/05/2019 09:48

EL PAÍS Los políticos presos, mañana. Este martes, cuando se constituyen las Cortes, los presos no podrán contactar con la prensa. Acudirán al Congreso para asistir a la sesión constitutiva y, al igual que el resto de sus señorías, jurar o prometer la Constitución para adquirir la condición plena de diputado. En esta segunda jornada, los cuatro presos serán llevados al hemiciclo y allí permanecerán mientras dure la sesión, sin salir a los pasillos. Estando dentro tendrán libertad de movimiento y subirán y bajarán al menos tres veces las escaleras del hemiciclo para participar en las sucesivas votaciones para la nueva Mesa del Congreso. Eso sí, nada más acabar la sesión deberán regresar a prisión. (EP) 20/05/2019 09:40

EL PAÍS Carles Puigdemont, en la SER: "Tenemos claro el camino que tenemos que seguir si la voluntad de los ciudadanos es que Toni Comin, Clara Ponsatí y yo mismo sigamos representados en el Parlamento Europeo: continuar la labor que llevamos haciendo desde hace un año y medio en el exilio". El expresidente de la Generalitat está siendo entrevistado en el programa Aquí, amb Josep Cuní de la cadena SER de Cataluña. 20/05/2019 09:37

EL PAÍS Trámites de los políticos presos. Los cuatros presos elegidos en los comicios del pasado 28 de abril, Oriol Junqueras, de ERC, y Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull, de Junts per Catalunya, realizan este lunes, bajo supervisión policial, los trámites pertinentes para recoger sus respectivas actas de diputados. Han abandonado la cárcel de Soto del Real (Madrid) minutos después de las nueve de la mañana. 20/05/2019 09:17

EL PAÍS Buenos días. Este lunes sigue en el Tribunal Supremo el juicio del procés. Gracias por seguirnos. 20/05/2019 07:49

Reyes Rincón Termina el interrogatorio a Simó y la sesión. El juicio se reanudará el próximo lunes, aunque Marchena ha aludido al cierre de la sesión a un escrito presentado por uno de los abogados que puede alterar el calendario. 14/05/2019 18:58

Reyes Rincón La abogada pregunta a Simó sobre la votación de la declaración unilateral de independencia el 27 de octubre de 2017. La testigo recuerda que se hizo un “debate específico” sobre esta declaración y, a preguntas de la letrada, afirma que en la reunión de la Mesa ella misma hizo constar que las propuestas que se iban a votar “no tendrían efecto jurídico”. “Una portavoz había dicho lo contrario y yo opté por aclararlo porque es lo que nos habían dicho los letrados”. En esa reunión, Simó también dijo que los preámbulos no eran objeto de votación. “¿Al final en el pleno la parte que se le hizo leer a Forcadell era el preámbulo y por tanto no se votó?”, pregunta la abogada de la expresidenta del Parlament. Simó contesta afirmativamente. 14/05/2019 18:53

Reyes Rincón Admisión a trámite. La abogada Olga Arderiu pregunta a Simó qué criterio seguía la mesa para decidir si se admitían o no las iniciativas parlamentarias “Cumplir los requisitos formales que establece el reglamento. Dependiendo del periodo de sesiones, los planos pueden llegar a tener 200 iniciativas”, señala la testigo. 14/05/2019 18:47

Reyes Rincón Anna Simó es la última testigo de la jornada. También está procesada por desobediencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), pero opta por declarar. Fue secretaria primera de la mesa hasta finales de 2017. 14/05/2019 18:43

Jesús García Melero ha interpretado que el fiscal está preguntando sobre cuestiones que afectan solamente a Corominas y le recomienda que no las conteste. "Si son referidas a mi actuación, como ha dicho mi letrado no las responderé". Manuel Marchena ordena un receso de 20 minutos para que Corominas hable con su letrado. 14/05/2019 18:12

Jesús García Xavier Melero interviene. Melero es el abogado defensor de Lluís Corominas e interviene sobre el tono de las preguntas del fiscal. 14/05/2019 18:10

Jesús García El fiscal acorrala a Corominas a propósito de las advertencias del Tribunal Constitucional a los miembros de la mesa del Parlament. El testigo-procesado contesta con dificultad. "No recuerdo". Pero no hace uso, por ahora, de su derecho a no contestar preguntas que puedan incriminarle. 14/05/2019 18:08

Jesús García La Fiscalía recuerda a Corominas en que hay "al menos dos precedentes" en los que la mesa del Parlament "inadmitió a trámite" dos proposiciones de ley. Trata de desmontar así la tesis de que la mesa no puede dejar de admitir propuestas por cuestiones de legalidad, sino solo por aspectos formales. "Las consideraron incongruentes", recuerda el fiscal Javier Zaragoza. Corominas responde que no recuerda la proposición de ley. 14/05/2019 18:02

Jesús García Corominas recuerda que a finales de julio de 2017 pasó a ser presidente del grupo parlamentario y dejó la mesa del Parlament. Aun así, defiende que los días 6 y 7 de septiembre -durante la aprobación de la ley del referéndum y de las leyes de desconexión- "todos los grupos parlamentarios pudieron participar". Corominas defiende la bondad de los trámites parlamentarios del otoño de 2017, lo que no solo sirve para la defensa de Forcadell -que le ha propuesto como testigo- sino también para la suya propia. Corominas afrontará un proceso por desobediencia ante el TSJC. 14/05/2019 17:58

Jesús García El referéndum, sobrevenido. "El referéndum afloró políticamente a través de la cuestión de confianza a la que se sometió Puigdemont", explica Corominas. 14/05/2019 17:50

Jesús García Los informes de los letrados del Parlament "no son vinculantes ni preceptivos", dice Corominas. El exvicepresidente primero, sin embargo, señala que Forcadell siempre trasladó a los diputados esos informes para su conocimiento. 14/05/2019 17:47

Jesús García Corominas dice que Forcadell no impartió órdenes al resto de miembros de la mesa; al revés, quienes tenían más experiencia, como él mismo, le dieron consejos en los primeros meses. 14/05/2019 17:43

Jesús García Turno de Lluís Corominas, exvicepresidente primero de la mesa del Parlament. Corominas está procesado por un delito de desobediencia por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Pese a esa condición, accede a declarar. 14/05/2019 17:41

Jesús García Arderiu dice que "se cumplieron los trámites parlamentarios" sobre la ley del referéndum y las leyes de desconexión de septiembre de 2017, que causaron una gran polémica y el rechazo frontal de la oposición. Señala que "todos los grupos" políticos "se pudieron expresar". 14/05/2019 17:29

Jesús García Turno de Mercè Arderiu, letrada del Parlamento catalán. Coincide con la idea expresada ya por Pere Sol: el criterio para inadmitir temas a trámite es solo formal, pero no se entra a cuestiones de fondo. Esta idea trata de reforzar la tesis de defensa de Carme Forcadell: como presidenta del Parlament, no podía oponerse a la tramitación de leyes (del referéndum, de desconexión) en la cámara. 14/05/2019 17:23

Jesús García "En ningún caso la presidenta me dijo si tenía que ir a algo o no", dice en alusión al papel de Carme Forcadell como presidenta del Parlament. 14/05/2019 17:15

Jesús García "¿Por qué cesó?", pregunta la abogada del Estado. "Por motivaciones de carácter personal, responde Pere Sol. Considera que no estaba "preparado para el cargo" de secretario general del Parlament. "No me encontraba cómodo. Me estaba afectando a mi salud y a la familia". 14/05/2019 17:12

Jesús García El fiscal Javier Zaragoza trata de poner en aprietos a Pere Sol preguntándole sobre las advertencias del Tribunal Constitucional sobre la ilegalidad de ciertas iniciativas del Parlamento catalán. 14/05/2019 17:09

Jesús García Pere Sol dice que la mesa solo puede inadmitir a trámite propuestas por cuestiones formales. El fiscal Javier Zaragoza pone en duda si eso lo dice el reglamento del Parlament. "Estamos hablando de una cuestión de interpretación", dice Sol. No obstante, admite que "no siempre ha actuado así" el Parlamento catalán. En la tercera legislatura, recuerda, se inadmitió una iniciativa legislativa por cuestiones formales. 14/05/2019 16:59

Jesús García La defensa de Forcadell pregunta a Pere Sol sobre la comisión de estudio del llamado "proceso constituyente", que sufrió diversos avatares. Se trata, en cualquier caso, de los antecedentes del camino que llevó a la aprobación de la ley del referéndum y de las leyes de desconexión en septiembre de 2017. 14/05/2019 16:46

Jesús García Forcadell "introdujo la novedad de que los dos grupos parlamentarios sin representación en la mesa pudieran asistir con voz pero sin voto", comienza explicando Pere Sol a preguntas de la letrada Olga Arderiu. 14/05/2019 16:41

Jesús García Comienza la ronda de testigos solicitados por la defensa de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. El primero de ellos es Pere Sol, que fue secretario general de la cámara autónoma de octubre de 2015 a octubre de 2016. 14/05/2019 16:39

Jesús García Finaliza la declaración de testigos relacionados con los hechos del 1 de octubre de 2017. La mayoría de ellos han narrado actuaciones policiales de gran violencia en centros de votación. 14/05/2019 16:37

Jesús García El teléfono móvil, en manos de la policía. Raya explica que estaba grabando los hechos con teléfono móvil y que, en un momento de la intervención, el teléfono desapareció. Sugiere la testigo que su móvil quedó en manos de un agente antidisturbios. "El móvil no lo recuperé y tengo indicios de que se han conectado desde Andalucía. Se me han borrado mensajes de WhatsApp. Tengo indicios de que el móvil lo tiene el cuerpo de policía". 14/05/2019 16:34

Jesús García Herida durante la intervención. La testigo explica que la policía se comportaba de forma "muy agresiva", mientras que los ciudadanos estaban sentados de forma "pacífica y calmada". "Empezaron a abofetear a la gente y a arrastrarla de muy malas maneras y sin mediar palabra. Eso es lo que más me inquietó". Cuando llegaron a la altura donde estaba Raya, explica la mujer, los agentes estaban "cansados". "Me agarraron por una pierna y me soltaron, me lanzaron". 14/05/2019 16:32

Jesús García La violenta actuación policial en la escalera del Pau Claris. "La gente empezó a gritar porque la policía arrancaba a la gente de muy mala manera. Daban patadas, también utilizaban la defensa... Vi cómo agarraban del pelo a mujeres... Los sacaron violentamente hasta que se presentaron al pie de la escalera", narra la testigo. Raya añade que, una vez que retiraron a toda la gente, una docena de policías se pusieron delante de la escalera y, sin mediar palabra, "alguien dio la orden y empezaron a subir por el tramo de escaleras donde yo me encontraba". 14/05/2019 16:31

Jesús García Los hechos del Pau Claris. Raya acudió al centro de votación del instituto Pau Claris, en Barcelona, uno de los lugares más conflictivos de la votación el 1-O. Cuando llegó, explica, había "ambiente festivo" con gente joven y del barrio. Raya explica que agentes de la Policía empezaron a "estirar y arrancar" a votantes de la escalera del colegio electoral. 14/05/2019 16:29

Jesús García Turno de Esther Raya, una testigo que asegura que hay varios sindicatos policiales que tienen "la voluntad de presentar una querella" contra ella por el 1-O. Marchena no logra aclarar si está o no investigada. Pero le da igualmente la oportunidad de que no responda a algunas preguntas si lo cree oportuno. Raya, que es diseñadora gráfica, ha sido propuesta por la defensa de Jordi Cuixart. 14/05/2019 16:26

Jesús García "Yo fui a dar una opinión, limpia y clara. Nada más", dice la mujer a preguntas de Àlex Solà, uno de los abogados de Jordi Cuixart. La mujer niega, a preguntas del letrado, que alguien le indicara ponerse en primera línea contra los agentes. 14/05/2019 16:21

Jesús García La intervención de la Policía. La mujer relata la agresión que sufrió el 1-O en el colegio Estel por parte de un agente del Cuerpo Nacional de Policía. "Me cogió y me estrelló en el suelo. Yo solo podía decir 'ay, mi pierna'. Me había fracturado una parte de la pelvis entera. Eso me costó cuatro meses de no poderme valer. No lo olvidaré jamás". Manuel Marchena le pide que se tranquilice. "No estoy nerviosa, estoy indignada", responde la mujer. 14/05/2019 16:19

Jesús García Turno de María Luisa Carrillo, que la noche antes del 1-O se presentó en el colegio público Estel de Barcelona. "Me acerqué y me dijeron que había muchos actos. Los vecinos me dijeron que a las siete de la mañana habría un almuerzo. Y bajé antes para echar una mano". 14/05/2019 16:18

Jesús García Carles Mundó tenía "delegadas" las atribuciones sobre contratación, señala la testigo. Vintró dice que hubo "muchas solicitudes de información" por parte de distintos órganos judiciales sobre gastos relativos al referéndum. Afirma que se entregó toda la información. Declara que tenía "instrucciones concretas" de que no se impulsara ningún expediente relacionado con el referéndum. "Me dijo que era por orden del conseller". 14/05/2019 16:10

Jesús García La defensa pregunta a Vintró por los expedientes de contratación de la Generalitat y, en particular, del Departamento de Justicia. El objetivo de esta citación es discutir los indicios relativos al delito de malversación de fondos públicos que se atribuye a Carles Mundó. 14/05/2019 16:07

Jesús García Se reanuda el juicio. Turno de Montserrat Vintró. La testigo ha sido propuesta por la defensa del exconsejero de Justicia Carles Mundó. Vintró era en 2017 subdirectora de gestión económica del Departamento de Justicia, cargo que sigue desempeñando. 14/05/2019 16:05

Jesús García Finaliza la declaración del testigo. Manuel Marchena ordena un receso hasta las 16 horas. 14/05/2019 14:02

Jesús García Los intentos del fiscal por desmontar al testigo. El fiscal Jaime Moreno pregunta a Guerra si observó la presencia de agentes de los Mossos d'Esquadra. "Vi dos. Estaban por ahí en la esquina". Moreno pregunta si la gente "bloqueó" la puerta ante la llegada de la policía. "Fue instantáneo. Se hizo como una bola. Los ves venir y de pronto te ves rodeado. Hicimos como una piña, pero asustados de intentar estar allí tranquilos". El fiscal pregunta si vio "volar objetos" como vallas o conos, lanzados contra la policía. "Yo no vi nada, en aquel trozo no había nada". Moreno no pregunta al testigo por las lesiones que sufrió, pero trata de laminar su testimonio poniendo el acento en presuntas agresiones cometidas contra la policía. 14/05/2019 14:01

Jesús García Agresiones de gravedad en las Escoles Pies. "Sin decir nada, empezaron a pegarnos. Tengo problemas del corazón. Si me hubiesen dicho que iba pasara eso, me hubiese marchado. Tenía que salir de allí. Cuando estaba yéndome, me cogió un policía por la espalda y me pegó puñetazos en las costillas. Otro me empezó a pegar en la cara y en la cabeza. El que me tenía cogido por la espalda me tiró al suelo. Y el otro me pegó una patada que me rompió las costillas. Estuve mes y medio de baja". 14/05/2019 13:56

Jesús García Guerra es mecánico. El 1-O, acudió a votar por la mañana, pero como había mucha gente regresó a casa. Finalmente, votó en las Escoles Pies de Barcelona con unos amigos. Dice que llegó allí sobre las 10.30 y que a mediodía llegaron agentes del Cuerpo Nacional de Policía. "Vinieron unas 26 furgonas". 14/05/2019 13:53

Jesús García Turno de Santiago Guerra, el último de los testigos previstos para esta mañana. Con su testimonio -y la renuncia a uno de los que habían sido citados- ya son 11 las personas que han desfilado por el Tribunal Supremo. Esta tarde está prevista la declaración de otras seis personas, incluidos algunos miembros de la mesa del Parlament que están siendo investigados por desobediencia en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). 14/05/2019 13:51

Jesús García La fiscal Consuelo Madrigal renuncia a formular preguntas a Meca, que ha relatado una de las agresiones de mayor gravedad del 1-O. 14/05/2019 13:49

Jesús García La denuncia de Meca. El testigo explica que interpuso una denuncia por esos hechos y que sufrió "policontusiones". Los hechos, dice, están siendo investigados por el juzgado de instrucción número 7 de Barcelona. El testigo dice que ignora si la Policía finalmente se incautó de material en el centro de votación, pero afirma que pudo votar. "Fui a casa, me limpié la sangre, me cambié la ropa. Me fui a otro centro que hay en el barrio y voté". 14/05/2019 13:48

EL PAÍS Una persona herida tras una carga policial en la escola Mediterránea de la Barceloneta (Barcelona) el 1-O de 2017. Foto: Carles Ribas 14/05/2019 13:47

Jesús García Las agresiones de la Policía al testigo. Meca cuenta que llegaron más de 10 furgonetas del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) a la Escola Mediterrània. "Alguien gritó 'a por ellos' y nos comenzaron a agredir", dice el testigo, que asegura que no hubo ninguna advertencia previa. "Ejercieron una acción de compresión bastante importante. Intenté aguantar. Y luego recibí un golpe en la cabeza con una porra. Intenté protegerme con el antebrazo y me dieron en el antebrazo. Por la parte derecha, me dieron dos puñetazos en la cara. Por la parte izquierda, me levantaron toda la piel del brazo con esos guantes tan raros que llevan. Tengo una cierta humanidad y les costaba moverme. Alguien me cogió de las piernas y me tiró al suelo. Se tiraron encima de mí. Recibí puñetazos en el estómago, pisotones en las rodillas y dos rodillazos importantes en el lado izquierdo de la cara que me produjo sangrado". 14/05/2019 13:45

Jesús García El testigo, en el 1-O. Meca explica que acudió a votar a la Escola Mediterrània, en el barrio de la Barceloneta de Barcelona. Fue uno de los escenarios más conflictivos de la jornada del 1-O. 14/05/2019 13:40

Jesús García Turno de Jordi Meca, que acudió a las protestas del 20-S. Su testimonio ha sido solicitado por la defensa de Jordi Cuixart. Dice que vio "periodistas subidos encima de algo", en alusión a los coches de la Guardia Civil aparcados frente al Departamento de Economía. Meca explica que vio "un pasillo de un ancho que cabían tres personas" formado por un "servicio de orden con petos verdes". El testigo dice que lo reconoció con celeridad, porque es el mismo servicio de orden de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) para las grandes movilizaciones del independentismo. 14/05/2019 13:39

Jesús García El fiscal Jaime Moreno pregunta si recuerda "un tractor y unas balas de paja" en el acceso al pueblo. "No lo recuerdo", dice. La mujer admite, a preguntas del fiscal, que siguieron a los vehículos y agentes de la Guardia Civil hasta que se fueron del pueblo. Niega que escuchara insultos. "Cantaban". Tampoco vio patadas a los agentes. 14/05/2019 13:34

Jesús García Turno de Magdalena Clarena, que votó el 1-O en Fonollosa (Barcelona). "Estábamos sentados en la plaza. Vinieron los guardias civiles muy arreglados. Uno me cogió del brazo, fuerte, y me tiró al suelo en medio de la plaza". Otro agente le ayudó después a levantarse. Le dijo: 'No tengas miedo, estamos aquí para ayudar', según explica. Dice que como consecuencia de la agresión resultó herida en la muñeca. 14/05/2019 13:32

EL PAÍS Auto del Supremo sobre las peticiones de los presos. El Tribunal Supremo rechaza que deba pedirse suplicatorio a las Cortes para continuar el juicio y deniega la suspensión de la vista. Además, rechaza la petición de libertad de los presos con escaño pero autoriza su salida de prisión el 21 de mayo para asistir a los plenos de constitución de Congreso y el Senado. Informa Reyes Rincón 14/05/2019 13:26

Jesús García El papel de los Mossos. Badia explica que a primera hora de la mañana llegó una pareja de los Mossos. Dice que firmó un acta en el que se hizo responsable "de todo lo que pasara". La policía autonómica se quedó "en los alrededores", aunque no los vio directamente. 14/05/2019 13:25

Jesús García La fiscal Consuelo Madrigal recuerda al testigo que un agente fue herido en la zona testicular. El testigo dice que no sabe nada de esas lesiones. 14/05/2019 13:25

Jesús García "No vi que ningún ciudadano agrediera a los agentes. Somos gente pacífica en nuestro pueblo", dice Badia. 14/05/2019 13:21

Jesús García La intervención de Badia el 1 de octubre. Badia acudió a la escuela Joventut de Callús. "Se hicieron diversas actividades el fin de semana", explica. Admite el alcalde que en algunos centros se estaba "organizando el referéndum de autodeterminación". El alcalde dice que supo de la presencia de la Guardia Civil y trató de intermediar con los mandos policiales. "Le pedí si me podía enseñar la orden de registro. Dijo que no la tenía y le dije que con órdenes verbales no era suficiente". El agente "se giró y se fue", de modo que Badia decidió ponerse al lado de la puerta. "El primer guardia uniformado que llegó me dio con el escudo me tiró al suelo. Luego vi que la Guardia Civil estaba cargando contra mis vecinos". El "forcejeo" duró alrededor de media hora, hasta que los agentes abandonaron el local "con unas bolsas". 14/05/2019 13:20

EL PAÍS Joan Badía, por entonces alcalde de Callús, fue citado por desobediencia el 1 de octubre y se negó a declarar. La causa quedó archivada Foto: El exalcalde de Callús, Joan Badia. 14/05/2019 13:19

Jesús García Turno de Joan Badia, alcalde de Callús (Barcelona) por Esquerra Republicana. Explica que en 1973 fue "detenido y torturado" por la Brigada Político Social del franquismo. "Fuimos juzgados en el Tribunal de Orden Público, pero al final nos absolvieron porque el fiscal retiró los cargos". También fue citado como investigado por el 1-O. "La jueza de Manresa me imputó un delito de desobediencia, pero, como el fiscal no vio delito, archivó la causa". Forma parte de Òmnium Cultural. 14/05/2019 13:17

Jesús García A preguntas del fiscal Jaime Moreno, el testigo admite que la Guardia Civil no logró finalmente acceder al colegio electoral. "¿Vio usted algún forcejeo con los ciudadanos?", pregunta el fiscal. "Si forcejeo es hacer una manifestación pacífica con los brazos arriba o cruzados, sin responder a los ataques indiscriminados... Entonces sí" 14/05/2019 13:13

Jesús García Las confusiones del caso de Pesarrodona. Tras el 1-O, Pesarrodona fue citado a declarar como investigado por un delito de odio y por otro de resistencia grave a la autoridad. El caso fue archivado aunque, según ha señalado al inicio de su declaración, se le ha abierto un nuevo procedimiento por desobediencia. En cualquier caso, Pesarrodona nunca fue investigado por haberse puesto una nariz de payaso junto a un guardia civil el 20-S, tal como difundieron algunos sectores del independentismo, por ejemplo, Òmnium Cultural. 14/05/2019 13:12

Jesús García Arrastrado por el suelo y golpeado. "Me echaron hacia atrás por el hombro y ya me vi arrastrado por el suelo. Sin saber cómo, volví a estar en primera fila y ahí me quedé. De golpe me empezaron a golpear con la porra en la zona testicular. Me dieron cuatro golpes enormes en los testículos", explica. Explica al tribunal que denunció los hechos porque consideró el ataque "innecesario e increíble". Uno de los "grandes lesionados" del referéndum se produjo allí, dice el testigo, en Sant Joan de Vilatorrada. Se trata de Joan Vergés. Relata que los guardias abrieron una puerta con un ariete y que fue entonces cuando Vergés resultó herido. "Le pillaron el dedo en medio de la puerta y casi pierde una falange". 14/05/2019 13:10

EL PAÍS La juez archivó la causa contra el concejal de ERC Jordi Pesarrodona por un delito de odio y resistencia grave a la autoridad por llevar una nariz de payaso y apostarse durante varias horas al lado de un guardia civil, en los registros en la sede de Gobernación de la Generalitat el 20 de septiembre Foto: Jordi Pesarrodona, ante el Departamento de Gobernación. 14/05/2019 13:06

Jesús García El papel de Pesarrodona el 1-O. El testigo explica que acudió a votar el 1 de octubre en un colegio del municipio donde es concejal, Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona). "Vinieron 10 furgonetas y supe que recordaban ese día", dice en alusión a la protesta del 20-S. Pesarrodona sugiere que la Guardia Civil acudió a su municipio por él. "Me reconocieron. Uno de ellos me dijo 'usted, famosito, venga hacia aquí', y me situó en primera fila". 14/05/2019 13:06

Jesús García La nariz de payaso. "Utilizamos la nariz de payaso como herramienta simbólica de protesta para evitar cualquier tipo de conflicto", dice el testigo, que el 20-S se plantó frente a la puerta de Gobernación junto a un agente de la Guardia Civil que custodiaba en los registros luciendo una nariz de payaso. "Siempre llevo una nariz de payaso en mi bolsillo. Me situé junto a los guardias civiles. Fue una protesta simbólica". 14/05/2019 13:03

Jesús García La presencia de Pesarrodona durante el 20-S. El testigo explica que estuvo presente el 20 de septiembre de 2017 en Barcelona. "Vi a través del móvil que había convocatorias para protestar pacíficamente delante del Departamento de Economía. Pero al llegar por Via Laietana, vi el Departamento de Gobernación y me quedé allí protestando". 14/05/2019 13:02

Jesús García "Debido a la represión, los conozco a todos", dice Pesarrodona sobre los acusados. Marchena le recuerda, como a todos los testigos, que tiene la obligación de decir la verdad. 14/05/2019 13:00

Jesús García Turno de Jordi Pesarrodona, payaso de profesión y concejal de Esquerra Republicana (ERC) en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona). Acude a declarar acompañado de su abogado, David Casellas. Explica que estuvo procesado (y fue absuelto) por un accidente laboral de una cooperativa. También fue investigado, dice, por los hechos del 1-O en Sant Joan de Vilatorrada. El caso fue archivado de forma provisional, pero dice que tiene abierta otra causa por desobediencia. Manuel Marchena le recuerda que tiene una "condición especial" y que tiene derecho a rechazar algunas preguntas. 14/05/2019 12:59

Jesús García La fiscal Consuelo Madrigal dice que un agente recibió "una patada" en el momento de repliegue. La testigo dice que no lo vio. 14/05/2019 12:55

EL PAÍS El TC desestíma el recurso de amparo de Jordi Cuixart contra decisiones del Supremo que denegaron su puesta en libertad provisional tras ser procesado por un delito de rebelión. 14/05/2019 12:49

Jesús García Cinco lesionados. La abogada señala que hubo "cinco lesionados" por la actuación de la Guardia Civil en Fonollosa (Barcelona). Dice la testigo que le consta que los agentes están siendo investigados. 14/05/2019 12:48

Jesús García Rebatir la versión policial. Los testigos de esta mañana tratan de rebatir el relato de violencia que defendieron los agentes de la Policía y la Guardia Civil en sus declaracones. Torras asegura, como el resto de testigos de la defensa, que la única violencia corrió a cargo de las fuerzas de seguridad del Estado. "Le esposaron y lo trasladaron al ángulo más visible de la iglesia, a la vista de todos los vecinos", dice sobre la actuación de la Guardia Civil en Fonollosa. Pese a la "carga policial", no hubo agresiones de los ciudadanos, dice la testigo. 14/05/2019 12:45

Jesús García Los agentes de la Guardia Civil "bloquearon la carretera" en Fonollosa, el pequeño pueblo al que acudió Torras, en la comarca del Bages (Barcelona). "Empezaron a subir por la calle hasta la plaza de la iglesia". 14/05/2019 12:41

Jesús García Se reanuda la sesión del juicio del 'procés'. Es el turno de Mercè Torras, sexto testigo de la jornada. Torras también declara a petición de la defensa de Jordi Cuixart. Es abogada y prestó un servicio de orientación jurídica en cinco colegios electorales durante el 1-O. 14/05/2019 12:38

Jesús García El presidente del tribunal, Manuel Marchena, ordena un receso hasta las 12.30 horas. 14/05/2019 11:53

Jesús García "¿Sabe que un agente tiene una inflamación testicular?", pregunta el fiscal Jaime Moreno. En el juicio, un guardia civil que actuó en Callús explicó que recibió una patada en los testículos por parte de un ciudadano. Carmona dice que no vio esa patada y duda de que realmente se produjera. "En ninguna de las grabaciones la vi. He visto muchos vídeos y le aseguro que no hay patada". 14/05/2019 11:51

Jesús García Sin agresiones de los ciudadanos. La testigo explica que no hubo agresiones de los ciudadanos el 1-O. "Era un acto de desobediencia civil". Carmona dice que se aportaron nueve partes de lesiones en la denuncia, aunque hubo 15 lesionados. "También había mucha gente que estaba magullada y contusionada y dijeron que no valía la pena, que ahí lo dejaban". 14/05/2019 11:47

Jesús García Las agresiones de la Guardia Civil. "Hay una agresión bastante significativa... Pero seguimos siempre con las manos alzadas gritando 'somos civiles, no terroristas", dice la testigo. Carmona explica que, a medida que la Guardia Civil se abría paso, algunos agentes simplemente bloqueaban. Pero otros nos dieron patadas y nos pegaron con la porra". 14/05/2019 11:43

Jesús García La testigo relata cómo los guardias "golpean con el escudo" al alcalde de Callús, Joan Badia. "Fue entonces cuando oí los únicos insultos ese día, 'hijos de puta". La testigo dice que ella y el resto de concentrados permanecieron sentados y con las manos en alto. 14/05/2019 11:41