Últimas noticias del juicio del ‘procés’, en directo

Fernando J Pérez "La comitiva judicial no tuvo ningún impedimento en hacer su labor", asegura el testigo Molinera. "No los llegué a ver [los coches de la Guardia Civil], cuando acabó la manifestación anecdóticamente estaban llenos de pegatinas. Los medios de comunicación, con cámaras muy grandes, había mucha gente encima y vimos que iban quedando en peor estado", reconoce, a preguntas del fiscal Javier Zaragoza. 29/04/2019 10:16

Reyes Rincón “Actitud de colaboración”. Molinera asegura que había una actitud de colaboración entre la Guardia Civil, los Mossos y los voluntarios. “Todos queríamos que todo saliera bien”. El testigo explica como ejemplo que trajeron comida y agua y se la ofrecieron a los agentes. “Los Mossos cogieron, pero la Guardia Civil no”, cuenta. Según Molinera encima de los vehículos de la Guardia Civil había sobre todo prensa. 29/04/2019 10:11

Reyes Rincón 20-S en Economía. El abogado Andreu Van den Eynde pregunta a Molinera por su presencia en la concentración ante el departamento de Economía el 20-S. Molinera afirma que formó parte del cordón de voluntarios compuesto por miembros de la ANC para facilitar la entrada y salida del edificio. “Era un ambiente muy cívico, muy tranquilo. La gente estaba expectante por lo que podía pasar en las siguientes horas”. Molinera asegura que el cordón se respetó y nadie intentó asaltar la sede del departamento. 29/04/2019 10:08

Reyes Rincón Empieza la sesión 37 del juicio del procés. La jornada arranca con la comparecencia de Jordi Molinera, regidor de Altafulla (Tarragona). Su declaración quedó pendiente la semana pasada. También quedaron pendientes las de Jordi Reyes Pino y Javier Erija, pero las defensas han renunciado. Sí está citado hoy Isaac Peraire, cuya declaración se pospuso el jueves por falta de tiempo. 29/04/2019 10:05

Fernando J Pérez Termina la 36ª jornada del juicio del procés, a falta de la declaración de cinco testigos. El tribunal retomará las sesiones el lunes a las 10 de la mañana. 25/04/2019 18:55

Fernando J Pérez Vallverdú dice que vio los coches dañados de la Guardia Civil "por la televisión" pese a haber permanecido 13 horas ante la puerta de la Consejería de Economía el 20-S. "Estaban los periodistas encima, cuando ves tanta gente imaginas que el coche muy bien no ha quedado, pero no se comentó nada". 25/04/2019 18:47

Fernando J Pérez Los testigos propuestos por las defensas esta tarde han insistido en la idea de que la concentración del 20 de septiembre de 2017 ante la Consejería de Economía fue esencialmente pacífica, tranquila e incluso festiva, y que ese día Oriol Junqueras hizo llamamientos a la calma durante las protestas. 25/04/2019 18:43

Fernando J Pérez Actitud pacífica y festiva. Vallverdú dice que la actitud de los concentrados ante la Consejería de Economía el 20-S "era totalmente pacífica, tranquila y festiva". "La gente cantaba", señala. "Estaba todo el tiempo a pocos metros de la puerta", dice, y señala que en las 14 horas que estuvo en la zona no vio ningún tipo de incidente. 25/04/2019 18:38

Fernando J Pérez Termina la declaración del senador de ERC Joaquim Ayats. El tribunal llama ahora a Teresa Vallverdú, exdiputada autonómica de ERC. 25/04/2019 18:36

Fernando J Pérez Personas subidas a los coches. "No los vi subirse, cuando llegué a mediodía ya vi gente subida. Me llamó la atención pero vi que eran básicamente periodistas y fotoperiodistas", afirma Ayats sobre las personas subidas a los vehículos de la Guardia Civil ante la Consejería de Economía el 20-S. 25/04/2019 18:31

Fernando J Pérez Ayats afirma que la presencia de gente en el Departamento de Economía no tenía por objeto obstaculizar o impedir los registros ordenados por el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona. 25/04/2019 18:28

Fernando J Pérez Ayats declara sobre la concentración ante la Consejería de Economía el 20-S, en la que permaneció desde el mediodía hasta la desconvocatoria, sobre las diez de la noche. "Había un ambiente de tranquilidad, lúdico y de protesta", recuerda. 25/04/2019 18:26

Fernando J Pérez Se reanuda la sesión. El tribunal llama a Joaquim Ayats, senador de ERC. 25/04/2019 18:23

Fernando J Pérez Receso de 15 minutos en el Tribunal Supremo. Para esta tarde quedan programados otros siete testigos de la defensa. 25/04/2019 18:03

Fernando J Pérez "Oriol, tranquiliza a mi familia", fue lo que le dijo Josep Lluís Salvadó, colaborador del exvicepresidente detenido el 20-S, a Junqueras, según relata Juncà. El testigo dice que tiene grabado este momento en su móvil y el abogado de Junqueras pide que se incorpore el vídeo a la causa. El juez Marchena dice que se trata de un documento sin especial relevancia para el juicio. 25/04/2019 18:01

EL PAÍS El 20-S Oriol Junqueras fue a comer con un obispo, afirma Juncà. 25/04/2019 17:58

Fernando J Pérez Juncà afirma que la gente que estaba concentrada ante la Consejería el 20-S estaba en actitud tranquila. 25/04/2019 17:53

Fernando J Pérez Juncà era jefe de gabinete de Junqueras durante los días más tensos del proceso independentista. 25/04/2019 17:52

Fernando J Pérez Termina la declaración de Silvia Sàbat, el tribunal llama a testificar a Lluís Juncà, director general de Promoción Económica, Competencia y Regulación de la Generalitat en el Departamento de Economía y antiguo colaborador de Oriol Junqueras. 25/04/2019 17:51

Fernando J Pérez "Dentro de la consejería el ambiente era tranquilo y relajado, no interfería [la aglomeración de fuera]", afirma la secretaria de Oriol Junqueras en Vicepresidencia. Sàbat dice que en ese momento no supo cuándo pudo salir del edificio la letrada de la Administración de Justicia que participaba en los registros del 20-S. 25/04/2019 17:45

Fernando J Pérez Sucesos del 20-S. La letrada Marina Roig pregunta si en algún momento a las personas situadas en el vestíbulo de la Consejería de Economía el 20-S se les indicó que se metieran dentro del edificio por seguridad. "En ningún momento", afirma la testigo Sàbat. 25/04/2019 17:39

Fernando J Pérez Silvia Sabat, secretaria de Junqueras, afirma que la entrada y salida de la Consejería de Economía el 20-S era "fluida" y "normal", pese a la aglomeración de personas ante el edificio. 25/04/2019 17:36

Fernando J Pérez Termina la declaración de Bernat Picornell. La siguiente testigo es Silvia Sabat, que ha pedido que no se difunda su imagen. El tribunal acuerda que sea así. 25/04/2019 17:28

Jesús García Sin tensión de la Guardia Civil. "La actitud de los guardias civiles era normal. Tenían los brazos cruzados a la espalda. Estaban normal", explca el senador a preguntas del abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva, Andreu van den Eynde. 25/04/2019 17:26

Fernando J Pérez Bernat Picornell afirma que estuvo ante la Consejería de Economía el 20 de septiembre "por apoyo a compañeros y amigos". "La gente necesitaba protestar por una situación que les parecía injusta, pero a la vez fue cívico y festivo". 25/04/2019 17:23

Jesús García Picornell acudió también a la protesta frente al Departamento de Economía el 20 de septiembre de 2017. "El ambiente era cívico y festivo. La gente cantaba. Hubo alguna colla castellera". 25/04/2019 17:23

Jesús García Turno de Bernat Picornell, senador de Esquerra Republicana. 25/04/2019 17:20

Jesús García "Una multitud de personas entró y salió durante todo el día sin ningún tipo de problema", añade el diputado de ERC sobre lo ocurrido el 20-S. Su testimonio, de nuevo, trata de descartar la violencia durante la jornada de protestas por los registros judiciales contra el referéndum. 25/04/2019 17:02

Jesús García Turno de Jordi Orobitg, diputado de Esquerra Republicana y propuesto también por la defensa de Oriol Junqueras. Orobitg estuvo presente en las protestas del 20-S frente al Departamento de Economía. "Era un ambiente festivo, con cánticos, proclamando un derecho de protesta". El abogado pregunta si, dado que estuvo todo el día allí, vio algún tipo de "acometimiento". "Vi un acto. Un chico de 18 años lanzó una botella de agua vacía a la fachada y se tuvo que marchar del lugar de la reprimenda que se llevó de todos los presentes. Fue el acto de más hostilidad que viví". 25/04/2019 16:59

Jesús García Fernàndez recela sobre contestar a Vox. David Fernàndez pregunta al tribunal qué ocurre si decide no responder a las preguntas de Vox, que ha empezado ahora su interrogatorio. "El presidente del tribunal no está para resolver dudas jurídicas. Si usted no quiere declarar, asume las consecuencias", le reprocha Manuel Marchena. El exdiputado accede a declarar, pero recuerda la "crueldad ruin y mezquina de cualquier forma de fascismo". 25/04/2019 16:54

Jesús García La abogada del Estado pregunta cómo se pretendía impedir el acceso de la policía a los colegios del 1 de octubre. "Interponiendo los cuerpos, con esa estrategia que se llama de barrera o de muro, de muralla humana. Eso es así también en los desahucios". 25/04/2019 16:51

Jesús García La violencia de los votantes fue "marginal y reactiva" el 1 de octubre, dice David Fernàndez a preguntas del fiscal Jaime Moreno, que trata de desacreditar su tesis de la no violencia. 25/04/2019 16:49

Jesús García El 1-O según Fernàndez. El exdiputado de la CUP asegura que pasó la noche previa al referéndum en uno de los centros de votación, en el barrio del Clot de Barcelona. Y allí permaneció hasta el recuento final. El testigo dice que acudieron "tres binomios" de Mossos el día 1 de octubre. "Formamos un muro humano de unas 350 personas. La gente también se sentó en las escaleras en silencio, pacíficamente. A mí me tocó interlocutar con los tres binomios. Me dijeron que tenían que entrar a retirar las urnas. Y les dije que no podrían, que la realidad era la que era. Y que la gente pacíficamente impediría ese acceso". Fernàndez añade que sabía que el referéndum había sido anulado por el Tribunal Constitucional, y dice que desobedeció de forma consciente. 25/04/2019 16:41

Jesús García Según David Fernàndez, la actitud fue "deliberadamente pacífica y no violenta" durante toda la jornada. "Los resultados en términos humanos son evidentes. No hay ningún herido". Los hechos ocurrieron en paralelo al registro del Departamento de Economía. El testigo describe como situación "anómala" el intento de la Policía de entrar en la sede de un partido político "sin orden judicial". 25/04/2019 16:33

Jesús García Fernàndez está relatando las "ocho horas de cerco policial" frente a la sede de la CUP, unos hechos que no forman parte de la acusación contra los líderes independentistas pero que las defensas esgrimen para poner en entre dicho lo ocurrido el 20-S. 25/04/2019 16:32

Jesús García Fernàndez en el 20-S. David Fernàndez explica que acudió al intento de registro por parte de la Policía en la sede de la CUP, en Barcelona. La actitud de los manifestantes, declara, era "pacífica" y "severamente indignada". 25/04/2019 16:26

Jesús García En otoño de 2017, Fernàndez no ostentaba ningún cargo público, recuerda a preguntas del abogado Benet Salellas, que como el testigo también fue diputado de la CUP. 25/04/2019 16:25

Jesús García Turno del exdiputado de la CUP David Fernàndez, que estuvo presente en el intento de registro de la formación anticapitalista por parte del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) el 20 de septiembre de 2017. "He sido procesado tres veces", admite. Una de ellas fue absuelto y las otras dos, condenado. Sus condenas son por oponerse al servicio militar y por "por tirar pintura ante el Consulado de Perú". 25/04/2019 16:21

Jesús García El 1-O según Wagensberg. El diputado explica que estuvo en Barcelona durante el 1-O y, en concreto, que pasó la tarde en la Escola Industrial. "La actitud era 100% pacífica y era una jornada festiva". Asegura que había "cierto temor" de que pudieran llegar las fuerzas de seguridad. "La ciudadanía protagonizó el acto de desobediencia civil más grande que yo he visto en mi vida y el más grande en Europa en los últimos años". 25/04/2019 16:14

Jesús García Los campos de refugiados. Wagensberg explica que Jordi Cuixart estuvo "muy preocupado" por los campos de refugiados y que Òmnium "ayudó muchísimo" en esa tarea. El abogado Benet Salellas está preguntando por una campaña impulsada por Òmnium (Casa Nostra, Casa Vostra) para demostrar que su actividad, como declaró Cuixart en su declaración, era muy amplia e iba más allá de la independencia de Cataluña. 25/04/2019 16:13

Jesús García Con el testimonio de Wagensberg, las defensas tratan de contrarrestar el relato de las acusaciones y de acreditar que el movimiento independentista fue pacífico y las movilizaciones, no violentas. 25/04/2019 16:11

Jesús García El proyecto 'En Peu de Pau'. El abogado Andreu Van den Eynde pregunta cuál era el objetivo del proyecto En Peu de Pau (En Pie de Paz). "El objetivo era fomentar la cultura de la no violencia, el ejercicio legítimo del derecho a la protesta". Wagensberg asegura que no había "estructura", pero sí "muchos actores" involucrados en ese proyecto. 25/04/2019 16:07

Jesús García Se reanuda la sesión del juicio del Tribunal Supremo. Es el turno de Ruben Wagensberg, diputado de Esquerra Republicana y cuya declaración también ha sido solicitada por las defensas. 25/04/2019 16:05

Fernando J Pérez El tribunal interrumpe la sesión hasta las 16.00. Dos de sus miembros, Ana Ferrer y Luciano Varela, tienen que asistir a la Junta Electoral Central. 25/04/2019 13:01

Fernando J Pérez El fiscal Jaime Moreno saca a relucir dos tuits del testigo Armadans en el que este da las gracias a las personas que acudieron el 20 de septiembre de 2017 a las movilizaciones contra la operación de la Guardia Civil para impedir los preparativos del referéndum del 1-O. 25/04/2019 12:58

Fernando J Pérez "Yo no vi ningún incidente [el 1-O en Barcelona], nada que no fuera una concentración de protesta por gente que no era especialmente activista", afirma. 25/04/2019 12:47

Fernando J Pérez Armadans relata lo que vio en las cinco escuelas de Barcelona que visitó el 1 de octubre con motivo del referéndum ilegal. "Vi gente que se estaba organizando, que se había conocido ahí mismo, vi compañerismo, civismo, ningún tipo de incidente, era la sociedad civil organizada de forma colaborativa y activa. Esos días recibí llamadas de gente de fuera de Cataluña y España; recuerdo una activista por la paz en el País Vasco que fue acosada por ETA que me dijo que le impresionaba lo que estaban haciendo y que se hiciera de forma muy pacífica, que en otro lugar no sería posible". 25/04/2019 12:46

Fernando J Pérez "Romeva tiene tres vertientes sobre la paz, activista, investigador y docente. Siempre ha estado convencido de que la violencia no es un instrumento aceptable para la resolución de conflictos políticos", afirma Armadans. 25/04/2019 12:41

Fernando J Pérez Armadans explica las iniciativas sobre cultura de paz y desarme en los que ha coincidido con el acusado Raül Romeva, exconsejero de Exteriores de la Generalitat. 25/04/2019 12:39

Fernando J Pérez Termina la testifical de Joan Vintró. El octavo declarante es Jordi Armadans, director de la Fundació per la Pau. "Conozco a Romeva desde hace 27 años hemos coincidido siempre en cuestiones relacionadas con la paz", explica. 25/04/2019 12:38

Fernando J Pérez "El Libro Blanco en ningún caso es un documento de estrategia política, es un documento académico con análisis jurídicos e hipótesis de escenarios", afirma el catedrático Vintró. 25/04/2019 12:28

Fernando J Pérez El catedrático Vintró afirma que el Libro Blanco trataba de la transición hacia la independencia en términos de "legitimación política", no de "intimidación o coerción". 25/04/2019 12:25

Fernando J Pérez Se reanuda la sesión. El séptimo testigo es Joan Vintró, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona y también redactor del Libro Blanco de la Transición Nacional de Cataluña. Afirma que ese documento no preveía usar a los Mossos como fuerza para la secesión. 25/04/2019 12:23

Fernando J Pérez Receso de 15 minutos en el Tribunal Supremo. 25/04/2019 11:58

Fernando J Pérez El fiscal Jaime Moreno pregunta al testigo Alberti si en el Libro Blanco analizaron la posibilidad de celebrar un referéndum unilateral, sin acuerdo con el Estado. El catedrático reconoce que fue así. 25/04/2019 11:56

Fernando J Pérez Alberti afirma que los redactores del Libro Blanco no recibieron ningún tipo de remuneración por su trabajo. 25/04/2019 11:53

Fernando J Pérez El catedrático Alberti afirma que el Libro Blanco partía del "marco constitucional vigente", y que la movilización civil para forzar la negociación con el Estado, a la que se alude en él, se hace "como una consideración de carácter general porque un proyecto de la envergadura de un referéndum sobre el futuro político debía contar con un fuerte apoyo social y se insistía en esa idea", explica. "En segundo lugar se decía que la movilización social como ejercicio del derecho de manifestación y de participación política debía ser siempre de carácter pacifico y civilizado", afirma. 25/04/2019 11:53

Fernando J Pérez Lecciones de Derecho Constitucional. El presidente del tribunal interrumpe al letrado Benet Salellas y dice que el Libro Blanco figura en la causa y que el tribunal se lo va a leer "hasta la última página" por "todos y cada uno de los integrantes". "No puedo permitir que el juicio se convierta en una disertación de un constitucionalista, eso es un insulto para el tribunal", dice Marchena. "La sala no puede escuchar lecciones de Derecho Constitucional de un testigo, y no tenga duda que la producción bibliográfica del testigo será examinada, pero de otra manera", afirma. 25/04/2019 11:49

Fernando J Pérez El Libro Blanco de la Transición Nacional. Enoch Alberti afirma que el Libro Blanco "es un conjunto de informes desde mayo de 2013 hasta el verano de 2014 con las vías posibles para poder celebrar una consulta sobre el futuro político de Cataluña, los posibles escenarios y diversas hipótesis más sus ventajas, inconvenientes y dificultades que podrían presentarse". "En absoluto marcaba una hoja de ruta para la independencia; pretendía estudiar desde un punto de vista general las vías posibles para celebrar la consulta y los diversos escenarios tanto si se hacía de acuerdo con el Estado como si no se podía realizar", afirma. 25/04/2019 11:47

Fernando J Pérez El siguiente testigo, el séptimo, es Enoch Alberti, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona y miembro del Consejo Asesor para la Transición Nacional de Cataluña. 25/04/2019 11:41

Fernando J Pérez "Nunca vi que Romeva se desviara de esta orientación [de resolución pacífica de conflictos], nunca", afirma Félix Martí. 25/04/2019 11:40

Fernando J Pérez El testigo presenta al entonces "joven Romeva" como experto en resolución pacífica de conflictos, desarme y cultura de paz. 25/04/2019 11:38

Fernando J Pérez "Romeva pidió entrar como especialista en desarme y procesos de paz en el Centro Unesco de Cataluña", explica Martí."El encargo era contribuir a la normalización del sistema educativo en Bosnia tras la guerra. Estuvo un año en Sarajevo para ello, era un encargo difícil, todavía había francotiradores, lo hizo con gran acierto y dedicación ejemplar". 25/04/2019 11:36

Fernando J Pérez El sexto testigo de la jornada es Félix Martí, que formó parte del mismo grupo de trabajo que Raül Romeva en el Centro Unesco de Cataluña. Martí fue procesado por el Tribunal de Orden Público en 1971 y amnistiado en 1977. 25/04/2019 11:32

Fernando J Pérez "Él nunca estaría en un proyecto político que contemplara la violencia como una opción", afirma Aymerich sobre Junqueras. 25/04/2019 11:21

Fernando J Pérez "Él [Junqueras] siempre hablaba de los principios democráticos, y lo vinculaba a que si existe por la ciudadanía un anhelo sostenido en tiempo debería buscar un canal por los poderes políticos", explica Mayte Aymerich, alcaldesa de Sant Vicenç dels Horts. 25/04/2019 11:19

Fernando J Pérez "Oriol Junqueras no pudo votar en el centro que inicialmente le correspondía, se desplazó a otro centro, y luego retornó al centro cercano a su domicilio, saludó a los vecinos y vecinas y les pidió mucha calma y serenidad, y mostrar con nuestra actitud valores democráticos", afirma. 25/04/2019 11:17

Fernando J Pérez "Los Mossos habían pasado el día anterior por diferentes centros para cerciorarse de que no había material de votación. El día de la votación, los Mossos estuvieron en todos los centros con la intención de requisar urnas y papeletas, y en algunos centros lo consiguieron y en otros no, porque había muchas personas que de manera pacífica mostraron su voluntad de permanecer", rememora. 25/04/2019 11:15

Fernando J Pérez El abogado Andreu Van den Eynde pregunta a Aymerich sobre el uso de colegios electorales en su municipio el 1 de octubre. "No me consta que se ocupara ningún centro de ocupación en Sant Vicenç, no me parece mal que en otros municipios los vecinos lo hicieran, pero en Sant Vicenç, no", recuerda. 25/04/2019 11:13

Fernando J Pérez Termina la declaración de Gerardo Pisarello, la quinta testigo es María Teresa Aymerich, alcaldesa de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), y sucesora en este cargo de Oriol Junqueras. 25/04/2019 11:11

Fernando J Pérez "Las decisiones del patronato del Diplocat [en el que había 39 miembros] se tomaban por unanimidad", recuerda Gerardo Pisarello. 25/04/2019 11:05

Fernando J Pérez El presidente del Tribunal, Manuel Marchena, interrumpe al testigo cuando este se lanza a una explicación histórica sobre el derecho de autodeterminación en el Estatuto de Núria en 1932. 25/04/2019 11:02

Fernando J Pérez El Diplocat, afirma Pisarello, reflejaba la pluralidad de visiones políticas y sociales de Cataluña. 25/04/2019 11:01

Fernando J Pérez Pisarello es primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Barcelona y representante del municipio en el consorcio Diplocat. 25/04/2019 10:57

Fernando J Pérez Concluye la testifical de Daniel García Tenorio. El cuarto testigo de la mañana es Gerardo Pisarello, escritor hispano-argentino, doctor en Derecho y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona. 25/04/2019 10:55

Fernando J Pérez García Tenorio afirma que Diplocat no es una herramienta de internacionalización del procés, al menos "no unicamente", se le escapa. 25/04/2019 10:50

Fernando J Pérez "UGT es una organización internacionalista desde su fundación", recuerda García Tenorio sobre los motivos del sindicato para entrar en el Patronato de Diplocat. Relata que buscaban explicar al mundo las realidades socioeconómicas de Cataluña. 25/04/2019 10:47

Fernando J Pérez Termina la testifical de Antoni Millet. El siguiente en declarar es Daniel García Tenorio. Este testigo fue miembro de la ejecutiva de UGT en Cataluña y representaba al sindicato en Diplocat. Es compañero de sindicato de la exconsejera de Trabajo, Dolors Bassa. 25/04/2019 10:44

Fernando J Pérez Millet, a preguntas del fiscal Fidel Cadena, niega que en el presupuesto de Diplocat hubiera partidas para el referéndum ilegal del 1 de octubre. 25/04/2019 10:40

Fernando J Pérez El testigo reconoce que la participación de la Generalitat en Diplocat era "superior al 80%, seguro". 25/04/2019 10:39

Fernando J Pérez La última reunión del Pleno del Diplocat fue en noviembre de 2016, explica Millet. El abogado Van den Eynde tiene interés en que explique que dentro de sus programas había partidas para investigación y becas sobre la realidad de Cataluña. Estos programas están bajo sospecha de que fueron utilizados para camuflar a los observadores internacionales del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. 25/04/2019 10:33

Fernando J Pérez "Diplocat es muy pequeño para el mundo, que es muy grande", señala el testigo Millet. "La diplomacia pública se entiende más como paradiplomacia o relaciones públicas internacionales", describe, contraponiéndola a la diplomacia gubernativa tradicional. 25/04/2019 10:30

Fernando J Pérez Millet ha sido llamado por la defensa de Oriol Junqueras y Raül Romeva para poner sobre la mesa la pluralidad de entidades, organismos, instituciones y personas que formaban parte de Diplocat, el consorcio de diplomacia pública de Cataluña. 25/04/2019 10:27

Fernando J Pérez Termina el interrogatorio de Jacint Jordana. El siguiente testigo, según el guión de la jornada, es Antoni Millet, abogado y representante de la Federación Catalana de Cajas de Ahorro en el Patronato y la Ejecutiva del Diplocat. 25/04/2019 10:24

Fernando J Pérez "¿Quién paga los gastos de locales de Diplocat?", pregunta el fiscal Jaime Moreno. "Supongo que estará el presupuesto del Diplocat, supongo que los paga la Generalitat", responde Jordana. El miembro del patronato, reconoce que la Generalitat supone el 90% del presupuesto de la entidad de diplomacia pública catalana. 25/04/2019 10:21

Fernando J Pérez Jordana insiste en la tesis de que la función de Diplocat era dar a conocer la realidad catalana, en diferentes ámbitos -político, cultural, social, económico...- al exterior. 25/04/2019 10:18

Reyes Rincón Antes de la comparecencia de Jordana, el presidente del tribunal del procés, Manuel Marchena, ha iniciado la sesión dando cuenta de la decisión a la que ha llegado la Sala sobre una petición que formuló ayer el abogado Jordi Pina: que en el interrogatorio de los testigos propuestos por las defensas, los abogados que no han pedido la testifical sean los últimos en intervenir. Así, primero intervendrían las defensas que han pedido la comparecencia del testigo, luego las acusaciones y, finalmente, el resto de abogados. El juez Marchena ha reiterado que se mantiene el criterio del tribunal de que el turno de interrogatorio de testigos de la defensa se cerrará por las acusaciones, como se ha venido haciendo hasta ahora. 25/04/2019 10:16

Fernando J Pérez La 36ª sesión del juicio del procés se reanuda con Jacint Jordana, directivo del Diplocat, el consorcio público-privado de diplomacia pública de Cataluña. Se trata de un testigo solicitado por el abogado Andreu Van den Eynde, letrado de Oriol Junqueras y Raül Romeva. Jordana niega que Diplocat tuviera como objetivo internacionalizar el procés o ejercer de brazo de la Generalitat para la independencia. 25/04/2019 10:15

EL PAÍS Los acusados se enganchan al móvil Jordi Turull y Jordi Sànchez se pasan una mañana anodina utilizando el teléfono a hurtadillas. Por Pablo Ordaz Foto: Los acusados Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Turull, detrás de sus abogados. (Efe) 24/04/2019 21:16

EL PAÍS Lo irreparable no es reparable ¿Acaso no abochorna pensar que el Estado español sería incapaz de impedir la fuga de nueve ciudadanos archiconocidos? El análisis de Xavier Vidal-Folch Foto: Los acusados en el juicio del 'procés', durante una de las sesiones. (AFP) 24/04/2019 20:02

EL PAÍS El exdirector de los Mossos asegura que Trapero nunca habría aceptado una intromisión del poder político Albert Batlle admite que dejó el cargo porque sentía "incomodidad" ante la celebración del 1-O. Por Reyes Rincón Foto: Vista general del Salón de Plenos del Tribunal Supremo este miércoles. Efe 24/04/2019 17:57

Fernando J Pérez Termina la 35ª sesión del juicio del procés. La vista oral se reanudará mañana a las 10 de la mañana. 24/04/2019 17:36

Fernando J Pérez La exjefa de Protocolo de la Consejería de Economía, Anna Teixidó, cuenta que el 20-S, Jordi Sànchez ofreció que Lluis Llach acompañara a la letrada de la administración de Justicia para salir del edificio, pero que esa opción fue rechazada por la funcionaria y por la Guardia Civil. 24/04/2019 17:15

Fernando J Pérez "Sobre condiciones para entrar los detenidos juraría que Jordi Sànchez no se pronunció. Sobre el pasillo de voluntarios expuso lo que estaba capacitado para hacer. Hubo una incomprensión inicial de Guardia Civil y mía, nos sorprendió que Jordi Sànchez interlocutara y nos explicaron que era una actuación habitual de Mossos de mediación", explica Anna Teixidó. 24/04/2019 17:02

Fernando J Pérez La desconvocatoria del 20-S. "Hay un momento en que Cuixart y Sànchez y yo vamos a la escalera del hall y se habla de la necesidad de desconvocar; es tarde y hay un volumen muy grande de gente concentrada. Ellos consideran que para desconvocar tienen que asegurarse de que son representativos para la gente y tienen la percepción de que no son referentes para toda la gente concentrada y hablan de diputados que suman a todas las sensibilidades y les hablan de sumarse a la desconvocatoria", señala Anna Teixidó. 24/04/2019 16:55

Fernando J Pérez Anna Teixidó, jefa de protocolo de la Consejería de Economía, relata que facilitó a los agentes de la Guardia Civil que intervinieron el 20-S en el edificio un despacho para que pudieran descansar. También les proporcionó información sobre la seguridad de las salidas del edificio. 24/04/2019 16:49

Fernando J Pérez En el turno anterior, el abogado Jordi Pina ha pedido que las defensas que no han llamado al testigo que está declarando en ese momento lo interroguen en el último lugar si se trata de testigos propuestos por alguna otra defensa. Es decir, que puedan interrogar después de las acusaciones. Lo pide después de que el eurodiputado de ERC Jordi Solé terminara su interrogatorio con las preguntas de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que le han preguntado si sabía que las protestas del 20 de septiembre de 2017 eran contra el cumplimiento de un mandato judicial. 24/04/2019 16:44

Fernando J Pérez "Hubo una concentración no muy masiva, pero sí numerosa, en la isla central de la calle, pero accedo por la puerta sin ningún problema a la Consejería", recuerda Teixidó. 24/04/2019 16:40

Jesús García Turno de Anna Teixidó, que fue jefa de protocolo del Departamento de Economía de la Generalitat durante los meses del 'procés'. 24/04/2019 16:36

Jesús García El eurodiputado Jordi Solé ha explicado en su breve declaración lo que vio durante la jornada del 20-S. Ha rechazado que hubiera escenas de violencia y ha insistido en que hubo libertad de movimientos frente al Departamento de Economía. 24/04/2019 16:33

Jesús García "¿Vio a alguien que acometiera a algún policía?", pregunta Van den Eynde. "No, para nada", responde el testigo. 24/04/2019 16:21

Jesús García "El ambiente era calmado, no había una situación de tensión", explica Solé sobre sus vivencias del 20-S, opuestas a las que describieron los agentes de la Guardia Civil que practicaron en los registros. "Me identifiqué como eurodiputado y no tuve ningún problema en entrar al hall del edificio". 24/04/2019 16:10

Jesús García Se suma a la protesta del 20-S. "Utilizando mi derecho como ciudadano a protestar, decidí ir a Barcelona acompañado de tres concejales del municipio donde soy alcalde, Caldes de Montbui", explica a preguntas del abogado Andreu van den Eynde. El objetivo de la declaración es acreditar que el 20 de septiembre de 2017 el ambiente frente a Economía fue pacífico. La Fiscalía, en cambio, considera que ese día comenzó la violencia en el 'procés' y ancla en aquella jornada el delito de rebelión. 24/04/2019 16:08

Jesús García Se reanuda la sesión del juicio del 'procés'. Empiezan los testigos de la defensa. El primero es el eurodiputado de Esquerra Republicana (ERC) Jordi Solé. Su testimonio ha sido solicitado por la defensa de Oriol Junqueras. Solé estuvo presente en las protestas del 20 de septiembre de 2017 frente al Departamento de Economía. 24/04/2019 16:06

Jesús García Finaliza la declaración de Albert Batlle. Marchena ordena una pausa hasta las 16 horas. 24/04/2019 13:21

Jesús García "El major Trapero era muy celoso de las competencias que tenía cuando actuaba como policía judicial", dice Albert Batlle. 24/04/2019 13:16

Jesús García El abogado de Joaquim Forn trata de demostrar que, tras el nombramiento de su cliente como consejero del Interior, nada cambió en la estructura de mando de los Mossos d'Esquadra. E intenta desligar, a través del testimonio de Albert Batlle, la dirección operativa de la dirección política. 24/04/2019 13:16

Jesús García Incomodidad por su cargo político. "Me sentía incómodo sobre el escenario referido al director general de la policía [el propio Batlle]. No tenía ninguna duda sobre las Mossos. Otra cosa eran las presiones que podía recibir yo", añade a preguntas de la fiscal. 24/04/2019 13:09

Jesús García Batlle propuso el nombramiento de Trapero. Albert Batlle revela que fue él quien propuso el nombramiento de Josep Lluís Trapero como major (comisario principal) de los Mossos d'Esquadra. "Consideré necesario recuperar la figura del major. Lo propuse a Jané". 24/04/2019 13:04

Jesús García Incomodidad "compartida" con el exconsejero del Interior. La fiscal Consuelo Madrigal pregunta a Batlle si trasladó a Jordi Jané la "incomodidad" que sentía ante "el cariz que tomaban los acontecimientos". "No solo lo comuniqué sino que en muchas ocasiones lo compartí con el señor Jané". 24/04/2019 13:03

Jesús García Las dudas de Batlle sobre el 1-O. El abogado de Vox pregunta a Batlle si advirtió a los miembros del Gobierno catalán sobre la ilegalidad del referéndum. "Manifesté mi opinión al consejero del Interior", dice el testigo. "Siempre dije que los Mossos se debían al cumplimiento de la ley y a la seguridad ciudadana". 24/04/2019 13:02

Jesús García El papel de los Mossos. Batlle dijo que estaba convencido, "como así ha sido", de que los Mossos d'Esquadra seguirían cumpliendo la ley. 24/04/2019 13:01

Jesús García Motivos "diversos" para dimitir, aunque estaba "incómodo" por el 1-O. "Los motivos son diversos: de índole política, profesional, personal...", dice Batlle para explicar su dimisión. Vox pregunta por los motivos "políticos". Batlle dice que el nuevo consejero tenía "libertad absoluta" para nombrar a su nuevo equipo. El abogado de la acusación popular insiste y pregunta si la dimisión estuvo vinculada al 1-O. "Cómodo no me sentía. Estaba incómodo por cómo podían evolucionar las cosas. No solo por el nombramiento de Joaquim Forn, con quien había tenido una relación muy estrecha en el Ayuntamiento de Barcelona. Pero había notado una cierta incomodidad de los grupos parlamentarios con mi persona. La CUP había pedido en diversas ocasiones mi dimisión". 24/04/2019 12:59

Jesús García La reunión con Forn, solo para presentar la dimisión. Batlle detalla que entregó la carta personalmente a Forn en su despacho, durante una reunión que duró "apenas un minuto", y que después renunció al cargo. El exdirector de los Mossos dice que en ningún momento Forn le dijo nada relacionado con el referéndum. 24/04/2019 12:57

Jesús García Batlle fue nombrado director de los Mossos d'Esquadra en junio de 2014 y cesó en julio de 2017, tras el nombramiento de Joaquim Forn como consejero del Interior. "Le presenté una carta de dimisión el día 17. Era una carta protocolaria", dice a preguntas de Vox. "Terminaba diciendo que los Mossos, en el periodo que se avecinaba, seguirían cumpliendo siempre la legalidad vigente". 24/04/2019 12:56

Jesús García Turno del exdirector de los Mossos d'Esquadra, Albert Batlle, que abandonó el Gobierno catalán en el verano de 2017, meses antes del referéndum del 1-O. Ha sido Vox quien lo ha propuesto como testigo. 24/04/2019 12:55

Jesús García Los centros públicos para el 1-O. Lloveras dice que no le consta que Ayuntamientos adheridos a la AMI cedieran locales públicos para las votaciones. "Lo que me consta es que hicieron una manifestación pública, sin ningún efecto jurídico, de apoyo al referéndum". 24/04/2019 12:40

Jesús García Lloveras explica que la AMI es "un espacio de debate político de Ayuntamientos". Afirma que "casi 800" forman parte de la entidad. Vox pregunta por la petición de colaboración a los alcaldes sobre el referéndum. 24/04/2019 12:39

Jesús García Se reanuda la sesión. Es el turno de la expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) y alcaldesa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras. Explica que ha sido investigada por la causa del procés en el Tribunal Supremo y posteriormente por desobediencia en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Aunque aclara que la causa ya ha sido archivada, por lo que puede responder a todas las preguntas en su declaración como testigo. Ha sido propuesta por Vox. 24/04/2019 12:37

Jesús García El tribunal ordena un receso hasta las 12.30 horas. 24/04/2019 11:44

Jesús García El final del Pacte. Elena explica el final del Pacte Nacional del Referéndum. "El objetivo que tenía era acotado: explicar que la manera de afrontar el conflicto era a través de un referéndum. Las actividades finalizaron con una recogida de firmas". 24/04/2019 11:40

Jesús García El objetivo del Pacto Nacional por el Referéndum era "crear un espacio" para hacer posible la celebración de una consulta sobre la independencia, señala. "Había entidades de la máxima pluralidad, desde la CUP hasta los comunes". Dice que en el ámbito civil estaban también "todas las federaciones deportivas" y "todos los sindicatos", incluidos UGT y CC OO. 24/04/2019 11:29

Jesús García Turno de Joan Ignasi Elena, que fue portavoz del Pacto Nacional por el Referéndum. Se da la circunstancia de que, a lo largo del juicio del procés, Elena está ejerciendo también como una suerte de "portavoz jurídico" de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y en esa condición atiende de forma regular a los medios de comunicación sobre el devenir del juicio. 24/04/2019 11:28

Jesús García El abogado de Joaquim Forn trata de minimizar el papel de Donaire. Javier Melero le pregunta si tienen representación sindical en el cuerpo, y el mosso admite que no. También reconoce que ha sido expedientado por el Departamento de Interior por unas declaraciones públicas en las que pidió "abrir las puertas de las cárceles" para liberar a los presos independentistas. "Moltes gràcies", se despide Donaire. 24/04/2019 11:26

Jesús García El chat de Mossos por la Independencia. El fiscal pregunta si tiene vinculación con un grupo de Telegram llamado "Mossos por la Independencia". "Podría ser", responde el testigo. "Es un chat en el que hablamos de todo. De opiniones, de política, se hacen bromas, etcétera". El fiscal pregunta si recuerda una conversación sobre llevar tractores al puerto de Barcelona el 1-O o sobre la necesidad de avisar de los movimientos de la policía. "No lo recuerdo". El testigo se está mostrando absolutamente desmemoriado sobre lo dicho en ese chat. "No lo recuerdo", insiste en cinco ocasiones a preguntas del fiscal Javier Zaragoza. 24/04/2019 11:24

Jesús García "La Policía Nacional y la Guardia Civil no aparecieron cuando los terroristas atacaron. Pero atacan sin escrúpulos a los demócratas catalanes", escribió Donaire, supuestamente, el 1-O. "No recuerdo ese tuit", dice a preguntas de Vox. 24/04/2019 11:22

EL PAÍS Los tuits de Albert Donaire. Este es uno de los mensajes que el agente de los Mossos d'Esquadra Albert Donaire envió en septiembre de 2017, poco antes del referéndum del 1-O. "Como mosso, estoy al lado del Govern para garantizar que se celebre con normalidad el referéndum del 1-O". Este es uno de los mensajes que el agente de los Mossos d'Esquadra Albert Donaire envió en septiembre de 2017, poco antes del referéndum del 1-O. "Como, estoy al lado del Govern para garantizar que se celebre con normalidad el referéndum del 1-O". https://twitter.com/albertdmcat/status/905776675463589889 24/04/2019 11:21

Jesús García El papel del testigo el 1-O. Albert Donaire explica que trabajó por la tarde en un colegio electoral en Ribes de Freser. "Hicimos nuestra tarea como mossos, respetando siempre las resoluciones para no causar un daño mayor a la población, pero siempre cumpliendo la Constitución". Declara que no pudieron incautarse de material por la "gran cantidad de gente" que había. Y aclara que en el colegio de Ribes i Freser no aparecieron agentes de la Guardia Civil. 24/04/2019 11:21

Jesús García Los tuits de apoyo al 1-O. Ortega-Smith insiste en preguntar sobre el mensaje de Twitter. Albert Donaire admite que es autor de ese y otros tuits en septiembre de 2017. "No pienso retirar una sola urna el 1 de octubre. Espero que todo el mundo sepa a quién soy leal", escribió. "Lo dije por las leyes que habían sido aprobadas y aún no habían sido recurridas", defiende. Explica que es socio de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, así como de la sectorial de la ANC sobre los Mossos que tienen "una ideología". 24/04/2019 11:19

Jesús García "Usted tiene el deber legal de declarar. Es un agente de la autoridad y debe saber el papel de un testigo en una causa penal", le insiste Marchena. 24/04/2019 11:17

Jesús García Ortega-Smith alude a un mensaje de Twitter en el que Albert Donaire expresaba su apoyo al Gobierno de Carles Puigdemont para organizar el referéndum del 1-O. "Yo no soy el que está siendo juzgado aquí", replica el testigo. Manuel Marchena le pide que "no confunda el escenario" y le recuerda que "ha sido citado como testigo". 24/04/2019 11:16

Jesús García Javier Ortega-Smith toma la palabra. Vox ha pedido la declaración de Albert Donaire, que está intentando declarar en catalán. "Era agent dels Mossos", dice. "¿Y eso qué quiere decir?", pregunta Ortega-Smith. "Agente de los Mossos". 24/04/2019 11:15

Jesús García Declara Albert Donaire, un mosso independentista. El tribunal llama a declarar a Albert Donaire, un agente de los Mossos d'Esquadra independentista que, en diferentes apariciones públicas, ha abogado por "abrir las puertas de las cárceles" para sacar a los líderes independentistas. 24/04/2019 11:14

Fernando J Pérez Jordi Pina, letrado del exconsejero de Presidencia de la Generalitat Jordi Turull, intenta con sus preguntas hacer ver que la entrada de la Guardia Civil en la delegación de Unipost que dirigía el testigo se realizó de manera irregular. 24/04/2019 11:11

Jesús García La visita de la Guardia Civil a Unipost. El abogado Jordi Pina pregunta al testigo si, cuando se presentaron en la sede del Eixample de Barcelona, los agentes de la Guardia Civil le presentaron una orden de registro. "No lo recuerdo", dice Ramírez, aunque sí se identificaron como agentes. "Venían a ver si llegaba un envío determinado de la Generalitat". Pina intenta demostrar que hubo irregularidades en la entrada porque la Guardia Civil no advirtió al responsable de Unipost de que podía no permitirles la entrada. "No dijeron nada. Pero yo les facilité la entrada", explica. 24/04/2019 11:11

Jesús García El empleado de Unipost que colaboró con la Guardia Civil. El abogado de Vox pregunta si facilitó a la Guardia Civil un correo electrónico con un archivo Excel. El testigo admite que sí. "Era una orden de trabajo. Para mi delegación, recordaba el número de envíos exactos que iba a recibir". Asegura que, "oficialmente", no le constaba el motivo del envío. "Pero era un rumor en la calle y entre los empleados... Era vox populi que nosotros íbamos a repartir lo que íbamos a repartir. Pero no por nada, porque éramos los que repartíamos todos los envíos de la Generalitat". 24/04/2019 10:54

Jesús García Rafael Ramírez, jefe de zona del Eixample de Barcelona de Unipost, es el tercer y último testigo vinculado a la empresa de mensajería que declara esta mañana en el Tribunal Supremo. 24/04/2019 10:51

Fernando J Pérez "Hablamos de clientes, no de campañas", responde Anton Raventós, cuando la fiscal le pregunta si se le comentó que Unipost iba a tener un "encargo especial y cuantioso", en referencia al reparto de los sobres del referéndum. 24/04/2019 10:45

Fernando J Pérez "Me enteré por la prensa y por el director general [Pablo Raventós]" de la incautación por la Guardia Civil del material electoral en la sede de Unipost. "Lo comentó en el consejo de administración, él dijo que no sabía que había material electoral dentro de la nave". 24/04/2019 10:43

Fernando J Pérez "No me encargaba de la parte contable, lo he leído por la prensa", le responde Anton Raventós al abogado de Vox cuando se le pregunta sobre las facturas de la Generalitat. 24/04/2019 10:40

Jesús García El testigo se desmarca del encargo del 1-O. El abogado de Vox pregunta por la emisión de cinco facturas a la Generalitat por los trabajos del referéndum. "No lo sé, no me encargaba de la parte contable. Lo he leído por la prensa". El letrado pregunta por una reunión en el hotel Pulitzer de Barcelona entre Pablo Raventós y un responsable de la Generalitat. "No lo comentó en el consejo". Tampoco sabe que el Gobierno catalán encargara a Unipost el reparto de material electoral para el referéndum. 24/04/2019 10:39

Jesús García Segundo testigo de la jornada. Es Anton Raventós, que fue presidente no ejecutivo de Unipost durante las fechas del procés. Como tal, presidía el consejo de administración, mientras que su hermano Pablo Reventós era el director general de la empresa. Su comparecencia también ha sido solicitada por Vox pese a que otros responsables de la empresa de mensajería ya habían testificado en el juicio a petición de la Fiscalía. 24/04/2019 10:37

Fernando J Pérez El tribunal llama ahora a Antón Raventós, presidente de Unipost, la sociedad a la que se encargó supuestamente el reparto de los sobres electorales del referéndum ilegal del 1-O. 24/04/2019 10:37

Jesús García La crisis de Unipost. El exresponsable financiero explica la crisis en la que estaba sumida Unipost. "La gente no cobraba las nóminas a tiempo, había problemas de liquidez... Uno de los sectores que se quedó vacío fue ventas". 24/04/2019 10:12

Jesús García Unipost y la malversación: el millón de euros que no se cobró. El abogado de Vox pregunta si recuerda que Unipost facturase un millón de euros por los trabajos vinculados al 1-O. Barragán admite que había "facturas proforma por ese montante" hechas en septiembre, pero que no dependían de él. Pero añade que esas facturas "no sirven para subirlas a la plataforma para que se cobren ni justifican nada, simplemente son un presupuesto". Las acusaciones consideran que el encargo de la Generalitat es uno de los pilares que demuestran la malversación, a pesar de que todos sus responsables (y también los consejeros) han negado que se haya abonado ese dinero. Pese a todo, como había ya un compromiso de gasto, las acusaciones consideran que puede considerarse malversación. 24/04/2019 10:12

Jesús García La orden de no enviar. "Se dio orden de paralizar los envíos y de no tramitarlos", explica Barragan, aunque admite que lo supo con posterioridad. El testigo se refiere al encargo de la Generalitat para remitir tarjetas censales y cartas certificadas para el 1-O. 24/04/2019 10:07

Jesús García El contrato marco con la Generalitat. Barragan explica que Unipost (la empresa a la que la Generalitat encomendó el reparto de sobres y papeletas para el referéndum del 1-O) tenía un "contrato marco" con el Gobierno catalán. 24/04/2019 10:04

Jesús García Comienza la sesión en el Tribunal Supremo. El primer testigo es Xavier Barragan, director financiero de Unipost. Su testimonio ha sido propuesto por la acusación popular de Vox. 24/04/2019 10:03

EL PAÍS El abogado Andreu Van den Eynde, defensor de Oriol Junqueras y Raül Romeva, ha renunciado a tres testigos, informa Reyes Rincón. Se trata del exconseller de Acción Exterior, Alfred Boch, que estaba citado mañana, y Xavier Pedrós y Miguel Ángel Estradé, citados para el 25 de abril. 23/04/2019 17:25

Jesús García Finaliza la sesión en el Tribunal Supremo. El juicio se reanudará mañana, miércoles, a las 10 horas. 23/04/2019 17:01

Jesús García Un error en la citación de Albert Batlle, que no comparecerá este martes. El último testigo previsto para esta tarde era el exdirector de los Mossos d'Esquadra Albert Batlle. Se ha producido, sin embargo, una confusión en su citación. Manuel Marchena explica que Batlle fue citado "con un determinado apellido" por la acusación de Vox y "con otro distinto" por las defensas. Batlle recibió dos notificaciones y, aunque se le advirtió de que solo era válida la del día 23, "ha debido entender que la anulación era para los dos días", explica el presidente del tribunal. Batlle, sin embargo, prestará declaración mañana, miércoles, a las 13 horas. Al no haber previsto más testigos para hoy, Marchena da por concluida la sesión. 23/04/2019 16:59

Jesús García Puigdemont le cesó por "falta de confianza". "¿Cuál fue el motivo de su cese?" "A mí me cesó el presidente de la Generalitat aduciendo falta de confianza. Es lo que me dijo y es lo que yo puedo decir". Asegura que no le dio explicaciones adicionales. 23/04/2019 16:51

Fernando J Pérez "Ya se estaba publicando por diversos medios lo que podía pasar, y la situación de una posible cárcel ya se estaba hablando en aquellos tiempos", reconoce Baiget sobre sus declaraciones del 3 de julio de 2017 que le costaron el cargo. 23/04/2019 16:51

Jesús García No se hablaba de vía unilateral. Baiget asegura, como los exconsejeros que han declarado antes que él, que al momento de su cese no se había hablado en ningún caso de referéndum unilateral. 23/04/2019 16:50

Fernando J Pérez En la misma entrevista por la que fue destituido, Baiget apuntó que no temía tanto a entrar en prisión por su papel en el proceso independentista como a los riesgos “contra el patrimonio” que puede sufrir, porque afectarían a su familia. 23/04/2019 16:50

Jesús García "Lo que el director del periódico buscaba era el sentimiento más personal. Eran reacciones personales a lo que pudiera sentir", dice sobre la entrevisa en El Punt Avui. "Esta situaciones también afectan a la persona. Cuando hablo de patrimonio hablo también de mi familia. Has de ser consciente de tu responsabilidad". Dice Baiget que en aquellos momentos ya se hablaba de la posibilidad de que las decisiones del Govern tuvieran como consecuencia el ingreso en prisión o incluso la afectación al patrimonio de los consejeros. 23/04/2019 16:49

Fernando J Pérez Baiget fue destituido después de que afirmara el 3 de julio de 2017 en una entrevista en El Punt Avui: "El Estado tiene tanta fuerza que probablemente no podremos hacer el referéndum. ¿Se aprobará una norma legal catalana para que se pueda hacer? Sí, pero en el minuto uno vendrá la suspensión". 23/04/2019 16:48

Jesús García El abogado de Vox pregunta a Jordi Baiget por una entrevista en el diario El Punt Avui el 3 de julio de 2017. Baiget manifestó que probablemente no se podría llevar a cabo el referéndum. "A mi entender, había diversas fórmulas a ese fin. Se podría hacer un proceso participativo o unas elecciones". 23/04/2019 16:48

Jesús García Turno de Jordi Baiget, exconsejero de Empresa y Conocimiento de la Generalitat. Baiget fue el primer consejero en abandonar el Ejecutivo de Carles Puigdemont. Fue nombrado en enero de 2016 y abandonó el cargo el 4 de julio de 2017. 23/04/2019 16:46

Fernando J Pérez Termina la declaración de Meritxell Ruiz. El tribunal llama a Jordi Baiget, exconsejero de Empresa. 23/04/2019 16:46

Jesús García Referéndum pactado. La abogada del Estado pregunta si aun cuando se presentó la pregunta del referéndum pensó que iba a ser un referéndum pactado. Responde que sí. 23/04/2019 16:44

Fernando J Pérez Ruiz reconoce que recibió varios requerimientos, cree que hasta cinco, del Tribunal Constitucional para abstenerse de seguir adelante con el proceso independentista. 23/04/2019 16:43

Fernando J Pérez "En ningún momento se me planteó la via unilateral como una vía posible, sí que me costaba verme en esa tensión [dialéctica] con el Estado español. Si no había un acuerdo habría más tensión política, dialéctica, y creía que podía aportar poco en ese escenario", afirma Meritxell Ruiz. 23/04/2019 16:42

Fernando J Pérez La exconsejera niega que el expresident Puigdemont o el exvicepresidente Junqueras le exigieran un compromiso con el proceso independentista para seguir en la Consejería. "Me pidieron compromiso con el Gobierno y la tarea que estaba desarrollando", señala. 23/04/2019 16:38

Jesús García La consejera y la "vía unilateral". Ruiz insiste en que la vía unilateral "no era un tema que se hablase en el Gobierno". "Siempre habíamos hablado de un referéndum pactado con el Estado". El abogado de Vox, Juan Cremades, pregunta a Meritxell Ruiz qué gestiones hizo el Govern para lograr esa consulta pactada. "Muchas", responde ella. "Queríamos que se escuchase la voluntad del pueblo de Cataluña y del 80% de la población que quería un referéndum pactado". 23/04/2019 16:37

Fernando J Pérez Meritxell Ruiz vincula la decisión de dimitir a la destitución, el 3 de julio de 2017, de Jordi Baiget, exconsejero de Empresa. También lo liga al hecho de tener hijos pequeños y haber cumplido con los objetivos para los que fue nombrada. 23/04/2019 16:36

Jesús García El papel del referéndum en la salida de Ruiz. Ruiz enmarca su salida en la decisión de otro consejero, Jordi Baiget, de abandonar. E insiste en las cuestiones "personales": había acabado el curso escolar y creía que era "un buen momento" para dejarlo. "¿Tenía algo que ver con el referéndum?", pregunta el abogado de Vox. "No, no directamente", dice Ruiz, que insiste en que en el seno del Gobierno se hablaba hasta esa fecha de un acuerdo con el Estado. 23/04/2019 16:36

Jesús García Meritxell Ruiz fue nombrada consejera de Educación en enero de 2014 y cesó de su cargo el 14 de julio de 2017, junto a otros altos cargos del Gobierno. "¿Fue una dimisión o los cesaron?" "A los consejeros nos cesa el presidente de la Generalitat, así que fue un cese". Vox pregunta cuál fue el motivo. "Le dije al presidente que no quería seguir en el Gobierno". 23/04/2019 16:34

Jesús García Se reanuda la sesión en el Tribunal Supremo. Es el turno de la exconsejera de Educación e la Generalitat Meritxell Ruiz. 23/04/2019 16:33

Fernando J Pérez En breves momentos se reanudará el juicio del procés en el Tribunal Supremo. 23/04/2019 16:32

EL PAÍS El ‘exconseller’ de Interior admite que dimitió ante la posiblidad de un referéndum no pactado Jordi Jané afirma que, mientras estuvo en el Govern, nunca se planteó la via unilateral. Por Reyes Rincón Foto: Jordi Jané, exconseller de Interior de la Generalitat de Cataluña ,este martes en el Tribunal Supremo. (Efe) 23/04/2019 15:25

Fernando J Pérez La sesión se interrumpe hasta las 16.30. 23/04/2019 14:16

Fernando J Pérez "Los establecimientos junto a la consejería estaban haciendo un buen negocio, había mucha gente durante muchas horas y la gente consume", afirma el intendente subrayando que el 20-S ante la Consejería de Hacienda, asunto eje de la acusación por sedición y supuesto inicio de la violencia del procés, la normalidad era la tónica. 23/04/2019 14:15

Fernando J Pérez El intendente de mediación, en sus respuestas, tiende a quitar importancia a los sucesos del 20 de septiembre de 2017 ante la Consejería de Economía. Dice que no vio a manifestantes tratando de forzar la puerta del edificio. Los guardias civiles que estaban dentro relataron lo contrario. 23/04/2019 14:06

Fernando J Pérez El intendente dice que fue él quien ayudó a la letrada de la administración de Justicia a salir por el teatro Coliseum en lugar de por la puerta de la Consejería de Economía, y afirma que la funcionaria salió sola del edificio, sin problemas. 23/04/2019 14:02

Fernando J Pérez Al igual que el sargento, el intendente de Mossos, está sirviendo de muy poco a las tesis acusatorias de Vox, que les ha convocado como testigos este martes. Su declaración, de hecho, tiene más utilidad para las defensas de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. 23/04/2019 13:57

Fernando J Pérez El intendente dice que los líderes de ANC y Òmnium preguntaron qué podían hacer para contribuir a calmar la situación el 20 de septiembre de 2017. "El problema es que había una carga emocional elevadísima en los concentrados y pretender que todos los concentrados hicieran caso era improbable", afirma el mando de los Mossos. 23/04/2019 13:54

Fernando J Pérez "No podemos apreciar los daños porque había tal gentío que no se podían ver los coches", afirma el intendente sobre los coches de la Guardia Civil aparcados frente a la Consejería de Economía el 20-S. 23/04/2019 13:50

Fernando J Pérez "Yo no tengo ningún contacto con la letrada [de la administración de justicia del juzgado 13 de Barcelona] hasta las 23.30 en que el major Trapero me ordena personalmente que vaya a hablar con ella para indicarle que había una salida mucho más fácil y factible. (...) Ella nos manifiesta que quiere salir con nosotros, les dijimos a los efectivos de la Guardia Civil que podían salir por ahí pero declinan porque argumentan que quieren salir con los vehículos porque había unas armas en su interior", explica el intendente. 23/04/2019 13:48

Fernando J Pérez "Había una concentración extraordinaria, con una densidad muy compacta. Quisimos atravesar la masa pero nos fue imposible y tuvimos que rodearla bajando hasta Gran Vía y entrar por un pasillo que habían creado los voluntarios de ANC", afirma el intendente de mediación de Mossos. 23/04/2019 13:45

Fernando J Pérez El intendente estuvo presente el 20 de septiembre de 2017 por la noche en la Consejería de Economía de la Generalitat. 23/04/2019 13:44

Jesús García El intendente era el jefe del área de mediación de los Mossos d'Esquadra. El testigo ha sido propuesto por Vox. Recuerda que ese área fue creada en 2011. Su objetivo era "establecer espacios de diálogo con colectivos en el ámbito del orden público". 23/04/2019 13:42