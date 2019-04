Un diputado alemán invitado a Cataluña el 1-O asegura que su papel no era el de “observador internacional”

Un diputado alemán y miembro de la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa para el Partido de la Izquierda, Andrej Hunko, ha desvinculado el papel que él ejerció durante la consulta independentista del 1 de octubre de 2017 del que realizan los observadores internacionales en jornadas electorales. “Las actuaciones llevadas a cabo en esta ocasión en Cataluña no se ajustan a este perfil de observación sino que se trataba más bien de un régimen de visitas más informal”, ha afirmado en el juicio del procés.

Hunko ha sido citado a petición de la defensa de Oriol Junqueras y Raül Romeva, aunque la Fiscalía puede haber sacado provecho de algunas de sus afirmaciones para probar el delito de malversación, ya que ha admitido que alguien pagó por él dos noches de hotel en Barcelona y que, durante el 1-O estuvo acompañado por “autoridades catalanas”. El diputado alemán ha asegurado no conocer quién sufragó ese gasto. “En el hotel se me indicó que no debía pagar esos costes”, ha explicado,que ha calificado de “frecuente” este procedimiento. “Muchas veces cuando se emiten estas invitaciones se puede llegar a unos acuerdos de compartir los gastos, que una parte se haga cargo de gastos de viaje y la otra del alojamiento, por ejemplo. Es habitual en este tipo de acuerdos. No es atípico”, ha afirmado.

El diputado ha asegurado que él se pagó el viaje desde Colonia a Barcelona y sufragó varias noches de hotel al margen de esas dos a las que fue invitado. Tampoco cobró ningún sueldo por ese trabajo, según su versión. Respecto a quién le acompañó junto a otros diputados europeos, Hunko ha asegurado que no se reunió con ningún político catalán ni antes, ni durante ni después del 1-O, pero que el día de la votación sí se movió en un coche junto a varios parlamentarios belgas y a un “representante catalán”. “No puedo asegurar si era un miembro de la administración de Cataluña, pero sí un representante de esa parte”, ha explicado, antes de aclarar que ese acompañamiento no se produjo en las visitas a los centros de votación,sino solo en los desplazamientos. “Yo me moví con total libertad, independencia y autonomía”, ha dicho.

El alemán ha explicado que recibió en septiembre una invitación para visitar Cataluña durante el 1-O, pero ha asegurado que no recuerda qué persona concreta o entidad se la envió, pero que creía que era del Diplocat. Se decidió a acudir porque venían otros diputados internacionales. El alemán ha explicado que tiene una larga experiencia como observador internacional en comicios, pero que ese no fue su papel en Cataluña. “Una observación oficial se fundamenta en un sistema bastante amplio de medidas. Previendo que con mucha anterioridad viajen un gran número de observadores de larga duración que recopilan información etc. Y luego se van integrando otras estructuras de observación”, ha dicho, antes de sostener que la actividad que hicieron en Cataluña “no se ajusta” a ese perfil.