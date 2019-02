El juicio al ‘procés’, en directo | Declara el exconsejero Josep Rull

EL PAÍS Los protagonistas del 'procés' | Santi Vila, el último de la fila El exconseller y "traidor" se desmarcó de la desconexión, pero arriesga siete años de cárcel. Perfil de Rubén Amón. Ilustración de Sciamarella. 20/02/2019 09:42

EL PAÍS Declara Josep Rull, el consejero que vetó un ferry para policías en Palamós La quinta sesión del juicio del 'procés' se inicia con la declaración del exconsejero de Territorio. El análisis de Jesús García y Fernando J. Pérez. 20/02/2019 09:38

"Grano de arena" de Ada Colau. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha dicho que espera que su declaración en el juicio al referéndum del 1-O sirva para aportar su "grano de arena" para desmontar las acusaciones de la Fiscalía a los encausados, que ha considerado una barbaridad para el sentido común. En una entrevista este miércoles en TV3, ha valorado que los políticos independentistas que han declarado hasta el momento han dado "explicaciones muy serenas y muy detalladas", mientras la Fiscalía ha caído en imprecisiones y errores, ha opinado. En ese sentido, ha considerado que "se acentúa" la sensación de que es un juicio político que no se tendría que haber producido nunca. Preguntada por si el Ayuntamiento se sumará a la huelga general del jueves, ha dicho que ni ella ni los principales cargos electos tendrán agenda pública. (EP) 20/02/2019 09:23

Actividades de protesta. El presidente del Parlament, Roger Torrent, y los expresidentes de la cámara catalana Joan Rigol, Ernest Benach y Núria de Gispert participan en el acto de apoyo a Carme Forcadell en Madrid, con motivo de su inminente declaración en el juicio del 1-O. (Efe) 20/02/2019 09:20

Declaración de Bassa. La exconsellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia de la Generalitat Dolors Bassa ha asegurado que en su declaración en el juicio por el referéndum del 1-O, prevista para este miércoles, los miembros del tribunal "escucharán la verdad".En un apunte en Twitter, ha señalado: "Hoy declaro ante el tribunal. Escucharán la verdad. No tenemos nada que esconder. Lo hago con el orgullo de ser representante de vuestro mandato democrático". (EP) 20/02/2019 09:17

La sesión de ayer. Jaime Moreno y Jordi Turull habitan dos realidades distintas y a menudo distantes, antagónicas cuando se habla del procés. Donde uno (fiscal) ve un intento de ruptura violenta con el Estado, el otro (leal consejero de Puigdemont) contrapone el ejercicio pacífico de un derecho. Moreno-Turull, pareja lingüística Por Jesús García. 20/02/2019 08:32

EL PAÍS Estrategia de la defensa. El abogado de Rull, Jordi Pina, va a intentar desmentir durante el interrogatorio que Rull impidiera atracar el barco y que lo hiciera -como sostiene la Fiscalía- para favorecer la celebración del referéndum de independencia del 1-O, informa Jesús García. 20/02/2019 07:46

EL PAÍS La sesión de hoy comienza con la declaración del exconsejero de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, que afronta una petición de 16 años de cárcel por rebelión. La Fiscalía destaca además que impidió que un ferry, que iba a acoger a policías y guardias civiles, atracara en el puerto de Palamós (Girona). 20/02/2019 07:41

EL PAÍS Buenos días. Hoy comienza la quinta sesión del juicio del procés. 20/02/2019 07:28

EL PAÍS Hasta aquí la cuarta sesión del juicio del procés y sus reacciones. Mañana les seguiremos informando. Gracias por seguirnos. 19/02/2019 21:40

Moreno-Turull, pareja lingüística La lengua atenúa la disputa entre el fiscal y el exconsejero, que le ayuda a traducir pasajes en catalán, se disculpa por sus "catalanadas" y cita a Machado 19/02/2019 20:50

El presidente Pedro Sánchez se ha referido en su cuenta de Twitter a la Sesión de Control de esta tarde en el Senado 19/02/2019 20:29

Los abogados de Turull y Romeva, satisfechos con la sesión de hoy. Los abogados de Jordi Turull y Raúl Romeva, Jordi Pina y Andreu Van den Eynde, respectivamente, se han mostrado satisfechos con las declaraciones de sus defendidos en el Tribunal Supremo al entender que las acusaciones no han probado ni el delito de rebelión ni el de malversación. "Por más que te hagan un millón de preguntas, la respuesta es coherente: no ha habido delito de malversación, desde el Gobierno de Cataluña no se gastó un euro; y por ausencia de interrogatorio, sorprendentemente, de las acusaciones, queda de manifiesto que no han desplegado la más mínima violencia para llegar a un referéndum de autodeterminación", ha señalado Pina. (EP) 19/02/2019 20:15

Damià Calvet, consejero de Territorio y Sostenibilidad, elogia a Romeva: "Por la tarde hemos podido sentir a un Raül Romeva demócrata, republicano y europeísta. Que ha defendido la autodeterminación como un derecho y no como un delito. Y el diálogo ante un Estado desaparecido a la hora de dialogar. ¡También seguimos a su lado! #JuicioALasUrnas #freeTothom". 19/02/2019 19:50

Turull alega que puso el mandato popular de votar por encima del Constitucional El exconseller de Presidencia rechaza que el Govern alentara la violencia o usara dinero público para la consulta del 1-O 19/02/2019 18:56

Analisis en directo de la cuarta jornada de juicio. En la cuarta sesión del juicio del procés han declarado los exconsellers Jordi Turull y Raül Romeva Programa en directo 19/02/2019 18:37

Quim Torra muestra su apoyo a Romeva. El presidente de la Generalitat ha escrito un mensaje de apoyo al exconseller de Asuntos Exteriores y Relaciones Institucionales, Raül Romeva: "Me considero un preso político'. Que al mundo le quede claro que esta situación se da en la Europa del siglo XXI. Todo el apoyo a Raül Romeva, que ha hecho una declaración de valores republicanos y democráticos reafirmando que la autodeterminación no está prohibida en ningún tratado". 19/02/2019 18:17

Fernando J Pérez Termina la cuarta sesión del juicio del procés. 19/02/2019 18:08

Fernando J Pérez La última pregunta de Romeva. ¿Por qué no se fue de España tras entrar dos veces en prisión provisional?" le pregunta Andreu Van den Eynde. "Estoy convencido de que lo que hemos hecho es lícito, legítimo y creo que legal. Defender el principio democrático es una responsabilidad y un deber, y quiero lamentar el hecho de que si estamos aquí es porque quienes tenían que hacer política no lo hicieron y les pasaron a ustedes una responsabilidad que les atañe a ellos. Les pido que devuelvan esa carpeta a donde nunca debió haber salido, a la política", solicita Romeva al tribunal. 19/02/2019 18:07

Jesús García La DUI, una "declaración política". "¿Cuál fue el significado de la declaración de independencia?", pregunta el abogado de Romeva. El exconsejero dice que fue una "declaración política" que tenía que gestionarse e insiste en que se abrió un intento de diálogo. 19/02/2019 18:03

Fernando J Pérez Romeva afirma que, tras el referéndum, el Govern no siguió adelante con la independencia. "Lo que hicimos, siguiendo la práctica internacional, fue recoger el mandato que salía de las urnas del 1 de octubre y reiterar una vez mas la importancia, la pertinencia de iniciar un proceso de negociación, tratar esa cuestión de forma política". 19/02/2019 18:02

Fernando J Pérez Los altercados del 1 de octubre. "La gente ejercía un voto que era su legítimo derecho, y una resistencia pacífica no violenta a la violencia que ejercían los cuerpos de seguridad. Esa resistencia provocó una enorme cantidad de víctimas civiles, dicho sea en términos estrictos. Alrededor de un millar de personas sufrió agresiones y heridas". 19/02/2019 17:55

Meritxell Serret sobre la declaración de Romeva. La exconsellera de Agricultura ha escrito en su cuenta de Twitter: "Hoy Raül Romeva está dando una lección sobre democracia en la Corte Suprema. 'Una democracia que persigue y restringe el derecho a protestar pacíficamente es una democracia débil'. 'Siempre explicamos públicamente lo que íbamos a hacer y siempre reclamamos el diálogo'. #JuicioCatalán". 19/02/2019 17:54

Fernando J Pérez Los recuerdos de Romeva el día del referéndum. "Fui a votar ese día a mi colegio electoral, no tuve ninguna dificultad para emitir mi voto. La situación era de una cierta normalidad, aunque teníamos información de que en muchos colegios votar no había sido posible. Había normalidad tensa pero una firme determinación cívica y pacífica por ejercer el derecho a voto. Vi violencia, la que llevaron a cabo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por desgracia sí hubo violencia ese día, nunca por parte de la ciudadanía, sí de los cuerpos de seguridad del Estado", rememora el exconseller. 19/02/2019 17:53

Fernando J Pérez Los contratos de las delegaciones de la Generalitat en el exterior. "Las delegaciones tienen competencias para contratar servicios, ponentes, estudios para conocer mejor la realidad con la que trabajan. Y con esas competencias, todas ellas certificadas y vigiladas por la rigurosa cadena de control administrativo que existe en la Generalitat, llevan a cabo su actividad. Cualquier información sobre estos gastos se encuadra en la legalidad; no hay ninguna razón para considerar que ninguna de esas acciones supone un ilícito penal bajo ningún concepto”. 19/02/2019 17:50

"Opinar no es un delito". El exconseller Raül Romeva está respondiendo a las preguntas de su abogado, el mismo que tiene Oriol Junqueras. Comparten además estrategia, ya que Romeva, como ya hizo Junqueras, no responderá ni a la Fiscalía, ni a la Abogacía del Estado, ni a la acusación popular de Vox. "Manifestarse no puede considerarse un alzamiento, manifestarse no es alzarse, protestar no es un tumulto y opinar no es un delito, que yo sepa", ha dicho Romeva. 19/02/2019 17:49

El expresident de la Generalitat Carles Puigdemont dice a través de Twitter: "Después de las palabras de Oriol Junqueras, Quim Forn, Jordi Turull y ahora Raül Romeva, nadie que estime el derecho, nadie que estime la democracia, puede dejar de alzar su voz contra un escándalo que se va haciendo grande cada día que pasa". 19/02/2019 17:45

El PP pide a Sánchez que no busque espacios de diálogo entre los CDR y la Constitución. El PP ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no busque "espacios" de diálogo entre los CDR y la Constitución porque "no los hay". En la primera sesión de control al Ejecutivo en el Senado, tras el anuncio del adelanto electoral, el senador del PP Ignacio Cosidó ha acusado a Sánchez de haber hecho un gran "daño" a España en apenas ocho meses en La Moncloa en los que ha "humillado" a miles de españoles e "indignado" a muchos socialistas con su "política de apaciguamiento" con el independentismo catalán. (EP) 19/02/2019 17:43

Jesús García Los gastos de Exteriores y del Diplocat. El exconsejero defiende que no se gastó dinero público para el referéndum. "He leído la causa sigo sin entenderlo. No he visto todavía ni una sola acción de nuestro departamento que sea constitutiva de delito". Dice que los gastos fueron "lícitos" y "acordes con las competencias" atribuidas a su departamento. 19/02/2019 17:40

Fernando J Pérez "¿Por qué íbamos a desconvocar el referéndum?". El abogado Van den Eynde pregunta: "¿Desconvocaron el referéndum?". Con este pie, Romeva responde: ¿Por qué íbamos a hacerlo, si hacer un referéndum no es un delito y respondíamos a la demanda cívica, pacífica reiterada y persistente del 80% de la población? ¿Por qué íbamos a renunciar al referéndum, si el derecho a votar está reconocido en toda democracia? No había ninguna razón para hacerlo”, sostiene. 19/02/2019 17:40

Jesús García "Separación de poderes". Romeva reivindica que el Govern fue muy "escrupuloso con la separación de poderes" y dice que las agendas del Parlament y del Ejecutivo eran "distintas". 19/02/2019 17:39

Fernando J Pérez "No tenía ninguna razón para pensar que el 1 de octubre pudiera haber violencia". "Insté por enésima vez al Gobierno español a que se sentara en una mesa a hablar, a dialogar, a que hiciera política. Obviamente fracasamos, pero nuestra determinacion para llegar a una mesa de diálogo era entonces y sigue siendo ahora absolutamente inquebrantable", sostiene Romeva. 19/02/2019 17:37

La "solvencia" de Turull y Romeva. Marta Rovira, secretaria general de Esquerra Republicana y huida en Suiza, apoya a Jordi Turull y Raül Romeva: "Escuchando a Jordi Turull y Raül Romeva tienes la sensación de que quien se está condenando es el Estado español. ¡Solvencia contrastada! ¡Gracias compañeros!" 19/02/2019 17:36

Fernando J Pérez "El powerpoint ese". Romeva responde sobre el documento EnfoCATs, hallado en el despacho de Josep Maria Jové, número dos de Oriol Junqueras, al que el abogado Van den Eynde se refiere como "el Powerpoint ese". "Si esa es la base en la que la acusación basa su estrategia, lo tienen muy difícil", ironiza Romeva. "No, no conocía el texto en sí ni a nadie que lo conociera". 19/02/2019 17:35

Jesús García El documento 'EnfoCATs'. El documento EnfoCATs, considerado la hoja de ruta hacia la independencia, es una de las pruebas que cita a menudo la Fiscalía contra los líderes independentistas. Si el EnfoCATs es la prueba de las acusaciones, ironiza Romeva, entonces "es muy frágil". "Ni yo lo había visto ni conocía su contenido hasta que me llegó a través de la causa". 19/02/2019 17:35

Jesús García Romeva estuvo en Madrid el 20-S. Raül Romeva no fue testigo directo de los hechos del 20-S porque se encontraba en Madrid, ha explicado a preguntas de su abogado. 19/02/2019 17:34

Jesús García Los hechos del día 20 de septiembre. "En absoluto se produjo un alzamiento", dice Romeva en su declaración. "Las únicas armas que ha habido han sido las de la Guardia Civil", dice sobre la presencia de armas en los vehículos aparcados frente al Departamento de Economía de la Generalitat. 19/02/2019 17:31

Fernando J Pérez Contra el delito de sedición. "Manifestarse no es alzarse, del mismo modo que protestar no es un tumulto y opinar no es un delito. Ese día [el 20 de septiembre] vi el ejercicio cívico, pacífico y democrático del derecho a la manifestación. No es que esté prohibido, es que las democracias deben garantizar el derecho a la protesta, incluso cuando va contra uno mismo". 19/02/2019 17:31

La necesaria negociación política. Meritxell Serret, exconsellera de Agricultura y huida a Bélgica, apoya a Raül Romeva, que está declarando ahora en el Tribunal Supremo: "El peso de la ley no puede imponerse contra el principio de legitimidad democrático. Es necesario negociar políticamente". 19/02/2019 17:28

Fernando J Pérez Los altercados del 20 de septiembre. “El referéndum no era algo ilegal, de ahí la sorpresa de que se estuviera persiguiendo de manera tan desproporcionada algo que no era delito”. 19/02/2019 17:28

Fernando J Pérez La no violencia pragmática. "Los que persiguen sus objetivos por la vía violenta lo logran en el 26% de los casos. Los que los persiguen por vías no violentas lo consiguen en el 53%. No solo por principios, sino también por pragmatismo, defiendo la vía no violenta". 19/02/2019 17:26

Jesús García Romeva niega el recurso a la violencia. "Jamás hemos hecho ninguna apelación a la violencia", dice sobre el proceso independentista en Cataluña, que aboga por una solución política al conflicto. El exconsejero asegura que va a quedar demostrado, en el proceso judicial, que no hubo violencia. 19/02/2019 17:24

Los referendos ilegales en el Código Penal. Dolors Montserrat defiende la posición del Partido Popular sobre los referendos ilegales. El PP quiere que el Código Penal castigue a quien convoque una votación de esas características. Hoy por la mañana, el conseller Jordi Turull ha recordado que desde 2005 convocar un referéndum no es un delito y ha protestado por llevar un año en la cárcel por algo que, según él, no debería llevarle a prisión. 19/02/2019 17:23

Fernando J Pérez "¿Desde cuándo defender públicamente el derecho de autodeterminación está prohibido?". Romeva enmarca el procés en el derecho fundamental a la libertad de expresión y el principio de pluralismo político consagrado en la Constitución. 19/02/2019 17:22

Fernando J Pérez ¿Qué es Diplocat? Romeva explica que Diplocat "es un consorcio público y privado formado por Administraciones públicas, Ayuntamientos, las cuatro Diputaciones y el Govern, pero también por entidades privadas como La Caixa, el Barça y sindicatos y patronales". Es, afirma, "la diplomacia pública en un mundo globalizado como el que vivimos". 19/02/2019 17:20

"En España no hay presos políticos". El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha declarado en la Sesión de Control del Senado: "En España no hay presos políticos. No hay nadie procesado por sus opiniones porque las opiniones son libres". Y ha añadido sobre el relator de la ONU: "El relator ha señalado en sus conclusiones preliminares que en España el poder judicial es independiente". 19/02/2019 17:19

Fernando J Pérez Las competencias del Departamento de Asuntos Exteriores de la Generalitat. "El Estatuto de Cataluña establece en los artículos 193 a 200 que el Govern tiene la obligación, el deber, de hacer acción exterior, con las excepciones del artículo 149 de la Constitución Española: no se permite que la Generalitat actúe como representante del Estado en el exterior, que actúe como firmante de tratados que competen al Estado y que desarrolle tareas consulares. Pido por favor que alguien me diga cuándo mi departamento hizo alguna de esas tres cosas", clama. 19/02/2019 17:18

Elsa Artadi, portavoz de la Generalitat: "Hemos visto la cara y la cruz de este juicio: un conseller Jordi Turull digno y firme, y un fiscal y una abogada del Estado sin ningún razonamiento jurídico". 19/02/2019 17:17

Fernando J Pérez "Cívica, pacífica, reiterada y persistente". Romeva utiliza de forma repetida la fórmula que el Tribunal Supremo de Canadá utilizó para describir las movilizaciones que dieron pie al referéndum de autodeterminación de Quebec. 19/02/2019 17:07

Fernando J Pérez La carpeta catalana. Romeva habla de la relevancia de la consulta del 9-N. "Fue un ejercicio ejemplar que demuestra la enorme voluntad de la ciudadanía de llegar a acuerdos políticos más allá de los esfuerzos represivos. Esta situación no va a desaparecer. Ante una carpeta incomoda, uno tiene que abrirla y afrontarla", afirma. 19/02/2019 17:06

Jesús García Una conferencia más que una declaración. Raül Romeva está convirtiendo su declaración ante el Tribunal Supremo en algo más parecido a una conferencia política o una clase magistral de derecho comparado. Manuel Marchena, por ahora, no le interrumpe. Nada ha dicho hasta ahora el exconsejero de Exteriores sobre el delito de rebelión del que se le acusa. 19/02/2019 17:04

Fernando J Pérez El principio democrático. "Esta es para mí la clave, la piedra que aguanta toda la estructura. Haciendo un paralelismo con los informes de la Fiscalía que dan vueltas y vueltas a documentos como EnfoCATs y otros, la clave de nuestras intenciones tiene que ver con el principio democrático. Como la Constitución Española en ningún artículo prohíbe el ejercicio de autodeterminación, es cuestión de voluntad política que se pueda encontrar la vía para ejercer este derecho". Romeva lo entronca en el proceso de Québec. 19/02/2019 17:01

La sentencia del Estatut en 2010. Raül Romeva: "Defendía el federalismo, pero la sentencia del Estatut rompió el pacto constitucional". 19/02/2019 17:00

Demócrata, republicano y europeísta. Es la definición que ha hecho de sí mismo Raül Romeva, que ahora mismo está declarando en el Tribunal Supremo. 19/02/2019 16:58

Fernando J Pérez Un procés del pueblo a las élites. "El caso catalán es un ejemplo paradigmático, lo que hay es una realidad que nace del pueblo, de la gente, una movilización prácticamente espontánea de miles de personas que empiezan a movilizarse de forma siempre cívica y pacífica, a la par que reiterada y persistente, para pedir a los poderes públicos que escuchen un clamor popular", sostiene Romeva. Su interrogatorio tiene, hasta este momento, mucho más de alegato político que de ejercicio de defensa jurídica. 19/02/2019 16:57

Fernando J Pérez Romeva sitúa el inicio del procés en la sentencia del Constitucional del Estatut en 2010. “Allí se había roto algo muy serio, era la ruptura de un pacto importante, el pacto constitucional de 1978, y esa ruptura, provocada de forma unilateral por un TC politizado, nos llevó a mucha gente a entender que en tanto que demócratas y republicanos había que reconstruir esos pactos, con diálogo y negociación”. 19/02/2019 16:50

Jesús García 2010, el año que transformó a Romeva en independentista. Romeva marca el punto de inflexión del movimiento independentista en 2010, con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut. "Hasta entonces, defendía un proyecto político que no era la independencia, sino una federación o una confederación". 19/02/2019 16:48

Fernando J Pérez Autodefinición de Romeva. "Me defino fundamentalmente como un demócrata, un republicano y un europeísta. Circunstancialmente soy independentista. Defiendo un proyecto europeo basado en la no discriminación sexual, de género, de lengua… Una república catalana defiende los valores de poblaciones que defienden estos valores, pongo de manifiesto unos valores por encima de una circunstancia temporal. Quienes defendemos estos valores nos encontramos en el banquillo de los acusados y quienes los amenazan de forma ostensible se sientan en el estrado entre las acusaciones. Este es un hecho que debería incomodar a los demócratas. Es difícil concebir una realidad tan paradójica como la que estamos viviendo", afirma el acusado, para quien la fiscalía reclama 16 años de cárcel por rebelión agravada con malversación. 19/02/2019 16:45

Jesús García "Soy republicano y europeísta". Discurso político de Romeva a preguntas de su abogado, Andreu Van den Eynde. 19/02/2019 16:44

Un "preso político". Así ha comenzado el interrogatorio al exconseller Raül Romeva, que comparece hoy en el Tribunal Supremo y solo contestará a las preguntas de su abogado, Andreu Van den Eynde, el mismo que tiene Oriol Junqueras. Tanto Junqueras, como ahora Romeva, han optado por no contestar a la Fiscalía ni la Abogacía del Estado, ni tampoco a la acusación popular de Vox. 19/02/2019 16:43

Fernando J Pérez Raül Romeva se lanza, a preguntas de su abogado, a una larga exposición sobre el derecho de autodeterminación. "El derecho de autodeterminación evoluciona con los tiempos (...) La Fiscalía recordó que el derecho a la autodeterminación se circunscribe a aquellos casos de descolonización, y eso es así en parte. Se han incorporado nuevos supuestos. Es especialmente significativo el que lleva a ejercerlo en la medida en que se ha intentado todo antes. Eso funciona muy bien en el caso que nos ocupa, que es un claro ejemplo de intentar hacer todo de otra forma sin ninguna posibilidad de avance. No hay ni un solo tratado internacional o europeo que prohíba el derecho de autodeterminación y la Constitución Española tampoco tiene ninguna disposición que lo prohíba". 19/02/2019 16:41

Jesús García El derecho a la autodeterminación, "legal y legítimo". El derecho a la autodeterminación es "legal y legítimo", subraya Romeva, que ha defendido siempre ese derecho. "Siempre lo he entendido como un derecho que evoluciona con los tiempos". 19/02/2019 16:38

Fernando J Pérez Romeva repasa su currículo como experto en cultura de paz y mediador internacional en conflictos. "La construccion de la paz es la mejor de las herramientas posibles para construir comunidad", afirma. 19/02/2019 16:35

Jesús García Romeva: "Me considero un preso político". El exconsejero de Exteriores empieza su declaración, de un gran calado político, como la del exvicepresidente Oriol Junqueras. Romeva recuerda que es "objetor de conciencia" y que su carrera profesional ha estado siempre ligada a "la resolución de conflictos". 19/02/2019 16:33

Fernando J Pérez "Este es un juicio político" y me acojo a mi derecho a responder solo a las preguntas de mi abogado. Hago constar que me sumo a la reclamación y al deseo de normalidad de utilizar la lengua catalana, lamento que no se pueda hacer como habíamos pedido, pero responderé igualmente en castellano. "Me considero un preso político", afirma Romeva, una expresión similar a la utilizada por Oriol Junqueras. 19/02/2019 16:33

Jesús García Romeva solo responderá a la defensa. Por "coherencia", dice, con lo que ha hecho durante la instrucción. El exconsejero pide añadirse a lo que han dicho sus compañeros sobre el uso de la lengua. 19/02/2019 16:32

Fernando J Pérez Empieza el interrogatorio de Raül Romeva. La Fiscalía considera a Romeva, exdirigente del partido ecosocialista Iniciativa per Catalunya, uno de los promotores del proceso independentista. Este acusado, según el ministerio público, defendió en el Parlament el incremento de la asignación presupuestaria de 3 a 6,5 millones de euros en 2017 porque era necesario “preparar el proceso constituyente de la República catalana”. Las delegaciones de la Generalitat en el exterior articularon el voto de los catalanes radicados fuera de España. Y el Diplocat contrató a una serie de “expertos” y “observadores” internacionales del referéndum ilegal del 1 de octubre, que supuestamente fueron abonados por fondos públicos. 19/02/2019 16:31

Jesús García Brevísima intervención de Turull. El abogado apenas ha formulado preguntas al exconsejero de Presidència, que esta mañana se ha explayado ante el fiscal. 19/02/2019 16:31

Jesús García Reforzar la tesis de la no violencia. El abogado Jordi Pina recita una serie de tuits y declaraciones públicas de su cliente, Jordi Turull, en los que anima a los catalanes a movilizarse pero siempre de forma "pacífica". La defensa pretende combatir así los mensajes "sesgados" que, en su opinión, incluyó la Guardia Civil en sus atestados sobre la causa del procés. 19/02/2019 16:25

Fernando J Pérez Tras la declaración de Jordi Turull, el tribunal llamará previsiblemente a declarar al exconsejero de Exteriores Raül Romeva, que sólo contestará a las preguntas de su abogado, Andreu Van den Eynde, que también representa a Oriol Junqueras. 19/02/2019 16:24

El presidente responde a ERC en la Sesión de Control del Senado. "Ustedes nunca quisieron dialogar. Porque ustedes viven mejor con un gobierno del Partido Popular en Madrid", responde Pedro Sánchez a ERC en la sesión de control del Senado. 19/02/2019 16:23

Jesús García La defensa: Turull no quiso impedir que se cumplieran las resoluciones judiciales. Turull opina que es "falso" que animara a los ciudadanos a impedir el cierre de los centros de votación en Cataluña durante el 1-O. 19/02/2019 16:19

Jesús García Turull retoma el hilo político. El abogado Jordi Pina introduce ahora nuevas preguntas sobre el contexto político previo al proceso independentista. Pina ve "sorprendente" que la Fiscalía no haya preguntado al exconsejero Turull sobre, por ejemplo, el Libro Blanco de la independencia. "Es un documento académico que pone mucha ciencia donde había un debate de tópicos". 19/02/2019 16:14

Fernando J Pérez Toma la palabra Jordi Pina, abogado de Jordi Turull. El letrado empieza su interrogatorio puntualizando aspectos del posible delito de malversación tras las preguntas del fiscal de esta mañana. 19/02/2019 16:10

Fernando J Pérez La abogada Arderiu pregunta si Carme Forcadell asistía a las reuniones del Govern. "No. A las reuniones del Govern va el Govern", afirma Turull. 19/02/2019 16:09

Fernando J Pérez Se reanuda la sesión. La abogada Olga Arderiu, representante de Carme Forcadell, interroga ahora a Jordi Turull, exconsejero de Presidencia de la Generalitat. 19/02/2019 16:08

El Govern suspenderá su agenda pública el jueves por la huelga contra el juicio del proceso. El Gobierno suspenderá su agenda pública por la huelga este jueves 21 de febrero, en protesta por el juicio del procés. Así lo ha explicado tras la reunión del Gobierno el consejero de Interior, Miquel Buch, que ha ejercido excepcionalmente de portavoz, en sustitución de la consejera de la Presidencia, Elsa Artadi, que se ha desplazado a Madrid para seguir desde el Tribunal Supremo la declaración de su antecesor, Jordi Turull. (Efe) 19/02/2019 15:46

Los criterios del Tribunal Constitucional. El exconseller Joaquim Forn, uno de los 12 acusados en el juicio del procés, ha aplaudido la declaración de su compañero y también exconseller Jordi Turull hoy en el Tribunal Supremo. "La declaración de Jordi Turull está siendo impecable. Enorme en la defensa de la voluntad y determinación libres del pueblo de Cataluña; también muy grande en la d

EL PAÍS Una declaración "espectacular". El expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha calificado de "espectacular" la declaración del exconseller Jordi Turull esta mañana en el Tribunal Supremo. "Jordi Turull ha estado espectacular, su firmeza y la decisión de plantar cara a la Fiscalía debería de provocar la vergüenza general de todos los que han desatado una represión indecente. ¡Gracias por tu firmeza!". Elde la Generalitat, Carles Puigdemont, ha calificado de "espectacular" la declaración delJordi Turull esta mañana en el Tribunal Supremo. "Jordi Turull ha estado espectacular, su firmeza y la decisión de plantar cara a la Fiscalía debería de provocar la vergüenza general de todos los que han desatado una represión indecente. ¡Gracias por tu firmeza!". https://twitter.com/KRLS/status/1097851787166564353 19/02/2019 14:37

EL PAÍS "Una declaración política". El exconseller Jordi Turull ha asegurado que la declaración de independencia fue una "declaración política". https://twitter.com/el_pais/status/1097847700492476416 19/02/2019 14:24

EL PAÍS La "transversalidad" del referéndum. El exconseller Jordi Turull ha defendido durante su interrogatorio que un referéndum en Cataluña tiene una gran "transversalidad". "Todas las encuestas, las haga quien las haga, dicen que entre el 70% y el 80% de los catalanes quieren decidir el futuro político de Cataluña votando en las urnas. El referéndum tiene una gran transversalidad". https://twitter.com/JuntsXCat/status/1097844315529842689 19/02/2019 14:08

Fernando J Pérez Se interrumpe la sesión hasta las 16.00. 19/02/2019 14:05

Fernando J Pérez Respeto a la sociedad civil. La Abogada del Estado pregunta ahora sobre los altercados del 20 de septiembre de 2017. Jordi Turull justifica que no se llamara a los congregados a disolverse antes "por respeto a la sociedad civil". El interrogatorio de Rosa María Seoane va llegando a su final. 19/02/2019 14:04

Jesús García El esquema del interrogatorio. La abogada del Estado reproduce el esquema de interrogatorio del fiscal a Jordi Turull, que sigue más o menos la misma línea que la del exconsejero Forn: las resoluciones del Tribunal Constitucional, el coste del referéndum, los sucesos del 20 de septiembre y la declaración de independencia. 19/02/2019 14:04

Jesús García "No sé desde dónde se hizo el censo universal". En la jornada del 1 de octubre de 2017, Jordi Turull anunció la creación de un censo universal, que permitía a los catalanes acudir a votar a cualquier colegio electoral. Pese a ello, Turull asegura que ignora cómo se elaboró técnicamente ese censo o quién lo hizo. No fue, en todo caso, Presidencia, el departamento que dirigía. "No sé desde dónde se hizo el censo universal", responde a la abogada del Estado Turull, que se ha escudado en esa supuesta ignorancia sobre varias preguntas que tienen que ver con la malversación. 19/02/2019 14:00

Fernando J Pérez Referendum.cat. La página web del referéndum, de la que está preguntando la abogada del Estado, todavía funciona. Probablemente sea alguna de las páginas clonadas aquella jornada a medida que se iban cerrando. La página web del referéndum, de la que está preguntando la abogada del Estado, todavía funciona. Probablemente sea alguna de las páginas clonadas aquella jornada a medida que se iban cerrando. http://referendum.cat/ 19/02/2019 13:55

Jesús García "Mil propuestas para hablar". Turull recuerda que la Generalitat trató de acordar el referéndum con el Gobierno. "Intentamos todo. No era la idea de un político, sino una cosa muy sentida por la sociedad", dice Turull. El exconsejero lamenta que, "cuantas más apelaciones al diálogo" hacía la Generalitat, más dura era la respuesta del Gobierno de Mariano Rajoy. "No podíamos desatender el compromiso con los ciudadanos". 19/02/2019 13:41

Fernando J Pérez Compromiso político. "Cuando acepté el cargo de consejero, el referéndum aún no estaba convocado, no estaba la ley y no se sabía en qué márgenes se iba a convocar esto. Estaba igual de comprometido que el resto de miembros del Govern con el referéndum", afirma Turull. 19/02/2019 13:37

Fernando J Pérez Debate jurídico-político. A preguntas de la abogada del Estado, Rosa María Seoane,Turull dice que los políticos independentistas exploraron "todas las posibilidades del ordenamiento jurídico para ejercer el derecho de autodeterminación" y que "si hay voluntad política se puede encontrar este encaje". 19/02/2019 13:35

Jesús García "Haga preguntas que puedan ser memorizadas". El presidente del tribunal, Manuel Marchena, reprocha a la abogada del Estado que formule preguntas demasiado extensas y le pide que, en la medida de posible, no repita las que ya han sido formuladas por el fiscal Jaime Moreno. 19/02/2019 13:28

Jesús García Acaba el interrogatorio del fiscal. Turno de la Abogacía del Estado. 19/02/2019 13:26

Jesús García Declaración "política" La declaración de independencia del Parlament "era una declaración política", defiende Turull a preguntas del fiscal. El interrogatorio de Jaime Moreno, muy extenso y prolijo, dura ya tres horas y media. 19/02/2019 13:24

Fernando J Pérez Enviar los resultados del referéndum "por cortesía". Turull reconoce que el 6 de octubre de 2017, trasladó los resultados del referéndum del día 1 al Parlament, y dice que lo hizo "por cortesía", ya que "la sindicatura electoral había cesado y era de lógica enviar los resultados". 19/02/2019 13:23

EL PAÍS Las obligaciones de la Generalitat. Miquel Buch, portavoz hoy de la Generalitat ante la ausencia de Barcelona de Elsa Artadi por encontrarse en el Tribunal Supremo acompañando a su antecesor, Jordi Turull, ha defendido la presencia de miembros del Govern en el juicio del procés. "El Govern en ningún caso desatiende las obligaciones y compromisos, acompañamos en el juicio a los consellers juzgados pero no tiene una afectación en el día a día del Govern". https://twitter.com/govern/status/1097832856024477697 19/02/2019 13:21

Fernando J Pérez Equilibrio difícil. En sus respuestas al fiscal, el exconsejero Turull sigue moviéndose en el complejo equilibrio entre el cumplimiento de las resoluciones judiciales, que obligaban a impedir la consulta ilegal del 1 de octubre de 2017, y el compromiso político del Govern "para que la gente pudiera votar". 19/02/2019 13:21

Jesús García Actuación "desproporcionada". Turull carga contra la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado el 1-O. "Fue una actuación desproporcionada no, lo siguiente". 19/02/2019 13:19

Jesús García Votar y cumplir la ley. Turull insiste en una de las ideas fuerza de su declaración: había que buscar el equilibrio entre cumplir la ley y poder votar. "Hicimos una cosa que podía compatibilizar que se llevaran a cabo las diligencias de la magistrada y que la gente pudiera votar: el censo universal", dice Turull sobre la jornada del 1-O. Ese método, puesto en marcha a las ocho de la mañana del 1 de octubre, permitía a los ciudadanos votar en cualquier colegio electoral. 19/02/2019 13:19

Fernando J Pérez Llamadas a defender los colegios el 1 de octubre. "¿No llamó a defender los colegios?", pregunta el fiscal. "No, nadie del Govern lo hizo", afirma Turull. Sobre las asociaciones ANC y Ómnium contesta: "No sé". 19/02/2019 13:17

EL PAÍS La "aberración" de "criminalizar" a Òmnium Cultural. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha defendido a las asociaciones Òmnium Cultural y Assemblea Nacional Catalana. "No puedo sentirme más orgulloso de ser socio y de haber sido presidente de Òmnium y asociado de la Assemblea. Encuentro aberrante que a los presos políticos se les pregunte por si son socios de estas entidades privadas, como queriendo criminalizarlas. Haceos socios, si todavía no lo sois", ha animado a través de Twitter. Elde la Generalitat, Quim Torra, ha defendido a las asociaciones Òmnium Cultural y Assemblea Nacional Catalana. "No puedo sentirme más orgulloso de ser socio y de haber sido presidente de Òmnium y asociado de la Assemblea. Encuentro aberrante que a los presos políticos se les pregunte por si son socios de estas entidades privadas, como queriendo criminalizarlas. Haceos socios, si todavía no lo sois", ha animado a través de Twitter. https://twitter.com/QuimTorraiPla/status/1097827712318783488 19/02/2019 13:15

Jesús García El 9-N, precedente. Turull explica que el único precedente del Gobierno sobre el 1-O era el 9-N, una jornada en la que "se votó de forma tranquila". "La gente votó de forma tranquila y así íbamos nosotros al 1 de octubre", dice Turull sobre la consulta del 9 de noviembre de 2014 organizada por el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas. 19/02/2019 13:13

Jesús García Marchena ata en corto a Turull. El presidente del tribunal le recuerda, por quinta vez, que no debe hacer "valoraciones" más allá de las preguntas de la Fiscalía. 19/02/2019 13:11

Fernando J Pérez "Cuatro esgarrapacristos [desgarramantas] no nos van hacer cambiar de ideario", afirma Turull, sobre los actos de violencia en el procés. 19/02/2019 13:11

EL PAÍS Defensa de la paz. El exconseller Jordi Turull ha condenado la violencia y defendido que el movimiento independentista es pacifista. "Somos el país de Pau Casals". ElJordi Turull ha condenado la violencia y defendido que el movimiento independentista es pacifista. "Somos el país de Pau Casals". https://twitter.com/el_pais/status/1097828578832445441 19/02/2019 13:11

Jesús García Turull saca a relucir las cloacas del Estado. Preguntado por unos tuits, Turull alude a las "cloacas del Estado" y recuerda el papel de la "policía política" en el proceso independentista. "El Estado, menos política, hace de todo", lamenta. 19/02/2019 13:10

Fernando J Pérez La no violencia. "Mis tuits apelan al pacifismo, al civismo y la serenidad; siempre criticamos el tema de los dos coches [de la Guardia Civil destrozados], no tiene justificación. En las ruedas de prensa lo critiqué, siempre que haya un acto de incivismo y violencia, aunque sea menor, lo criticaremos", afirma Turull, que aplica este mismo principio a las manifestaciones por la unidad de España que se celebraron en Cataluña durante el procés. 19/02/2019 13:08

Jesús García Quejas del abogado. Turull lamenta que se hayan "seleccionado" sus tuits en la instrucción de la policía. Manuel Marchena dice que no es el momento y el abogado del exconsjero, Jordi Pina, protesta por esa advertencia: "Creo que tiene todo el derecho del mundo de criticar lo que considera una actuación policial sesgada". 19/02/2019 13:04

Fernando J Pérez Una manifestación pacífica. "¿El 20 de septiembre fue un acto pacífico?", pregunta el fiscal, que aprecia que hubo violencia en esa jornada. "Si cogemos a las 50.000 personas, el 99% se fue a dormir al acabar al protesta, pues sí [fue pacífica]. Pero si hay alguno que se excede, siempre encontrará mi repulsa, pero lo que no vamos a hacer que haya dos, tres o cuatro personas que quieren destrozar, no vamos a generalizar, si por algo se han caracterizado las manifestaciones en Cataluña es por ser cívicas y pacíficas", afirma Turull. 19/02/2019 13:03

Jesús García Los tuits de Turull. El fiscal Jaime Moreno exhibe a Turull un mensaje de Twitter que el exconsejero escribió el 20 de septiembre. "Mil gracias por esta determinación cívica y pacífica", escribió. El fiscal pone en duda que la protesta frente al Departamento de Economía -donde ancla el relato de la violencia- fuese pacífica. "Si hay alguien que se excede, siempre encontrará mi repulsa", dice Turull. 19/02/2019 13:01

Jesús García "Somos el país de Pau Casals". "Aunque se intente generar tensión y violencia, quien lo haga en Cataluña ahora, antes y después es operación fracaso. La violencia no va con nada", dice Turull. El fiscal le había preguntado si, a partir del 20-S, se creó un "clima creciente violento". "Somos el país de Pau Casals", remacha el exconsejero. 19/02/2019 12:58

Fernando J Pérez Turull dice que se enteró "al día siguiente" de que la letrada de la administración de Justicia del juzgado 13 de Barcelona tuvo que salir de la sede de la Consejería de Economía por la azotea. "Son temas de orden público que son de Mossos, y no tengo más información que la que tiene el conseller Forn [de Interior], o mejor dicho, tengo mucha menos". 19/02/2019 12:56

Jesús García "Al día siguiente". Turull dice que se enteró "al día siguiente" tanto de que se habían destrozado coches de la Guardia Civil como de que la secretaria judicial de instrucción número 13 de Barcelona salió por la azotea del Departamento de Economía. 19/02/2019 12:55

Fernando J Pérez "No hubo ningún problema en la práctica de las diligencias", sostiene Turull. "¿No se enteró de que los detenidos no pudieron ser trasladados al interior de la consejería?", replica el fiscal. "Si los detenidos renuncian no tienen por qué estar". Dice que vio "por los medios de comunicación" los coches destrozados de la Guardia Civil. 19/02/2019 12:54

Fernando J Pérez "No sé quién convocó las manifestaciones del 20 de septiembre". "No sé quién la convocó, yo estuve todo el día en el Palau, tengo amigos y conocidos que estuvieron allí, se había convocado o autoconvocado una protesta". "¿No convocaron ANC y Ómnium?", pregunta el fiscal. "Yo recibía mensajes de amigos y conocidos que iban a la Rambla de Catalunya". 19/02/2019 12:52

Jesús García Turull no fue al 20-S. El exconsejero dice que permaneció todo el día en el Palau de la Generalitat, pero afirma que se trataba de una "protesta" y que el Gobierno catalán lo único que hizo fue "facilitar todas las diligencias" judiciales. 19/02/2019 12:51

Fernando J Pérez Los altercados del 20 de septiembre. "¿Sabe quién convocó las manifestaciones?", pregunta el fiscal. Turull se lanza a una larga explicación. "Las diligencias no eran para parar el referéndum, la CUP se quiso personar en la causa del [Juzgado número] 13 y el juzgado les dijo que no estaban investigando un referéndum. El gabinete jurídico central de la Generalitat estuvo perfectamente al caso de colaborar en la práctica de las diligencias y el 20 de septiembre estuve todo el día en el Palau con los servicios jurídicos para garantizar la asistencia jurídica a los detenidos y que no hubiera problemas con las diligencias. No nos llegaban problemas en la práctica de diligencias en ninguno de los departamentos", afirma. 19/02/2019 12:50

EL PAÍS Calendario de testigos. La próxima semana, el Tribunal Supremo se centrará en tomar declaración a los principales testigos del juicio del procés. El expresidente Mariano Rajoy declarará el martes 26 de febrero a las 16.00. Ese mismo día por la mañana testificarán Joan Tardà, Roger Torrent y Artur Mas, y por la tarde acudirá Marta Pascal y Xavier Domènech. El 27 de febrero acudirán como testigos Soraya Sáenz de Santamaría, Cristobal Montoro y Juan Ignacio Zoido por la mañana, y Núria de Gispert, entre otros, por la tarde. El jueves 28 comparecerán el lehendakari Íñigo Urkullu, así como Gabriel Rufián y Albano Dante-Fachín por la mañana, y Ernest Benach y Ada Colau por la tarde. Informa Reyes Rincón. 19/02/2019 12:49

Jesús García El 80% quiere votar. Turull dice que el 80% de la sociedad catalana quiere votar sobre el futuro de Cataluña. El fiscal cuestiona que todos los catalanes se sintieran llamados a votar el 1-O, dado que la consulta había sido declarada ilegal. El exconsejero contrapone que la sociedad catalana es "madura": "La gente, cuando se ponen urnas, libremente decide si va a votar o no". 19/02/2019 12:47

Fernando J Pérez Derecho de autodeterminación. ¿La celebración del referéndum era requisito indispensable para declarar la independencia?, pregunta el fiscal. "Los independentistas siempre defendemos conseguir la independencia a través del ejercicio del derecho de autodeterminación. Si la gente dice que la mayoría está en contra tienes que seguir trabajando para convertirlo en mayoría", responde Turull. Ahora están preguntando sobre la Ley de Referéndum aprobada el 6 de septiembre de 2017. 19/02/2019 12:45

Jesús García "Ni idea" de cómo se pagaron las urnas. El fiscal quiere saber cómo se compraron las urnas. Turull dice que no sabe nada. Y que acudió al acto de presentación de la urna sin saber cómo se habían adquirido. "Aún a día de hoy no sé cómo se adquirieron ni cómo llegaron a su destino". 19/02/2019 12:43

Jesús García Colaboración "privada" para el referéndum. Turull defiende que no se gastó dinero público: "Mucha gente quería colaborar en el referéndum". "¿Está usted insinuando que fue con fondos privados?", pregunta el fiscal. "Tengo que imaginar que es así". 19/02/2019 12:42

Jesús García "No se encargó nada a Unipost". Turull insiste en que "no se encargó nada" a la empresa Unipost. El fiscal le recuerda que la Guardia CIvil encontró sobres y papeletas del referéndum en distintos registros en Cataluña (Manresa, Terrassa) días antes de la consulta. "No tengo ni idea de nada de Unipost", dice Turull en su defensa. 19/02/2019 12:40

Fernando J Pérez Los testigos políticos, la semana que viene. El tribunal ha fijado para la próxima semana el comienzo de la prueba testifical, según una diligencia de ordenación de la letrada de la Administración de Justicia de la Sala. Entre los testigos citados entre el martes y el jueves próximos figuran el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy; la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaria; el lehendakari, Iñigo Urkullu; el expresidente de la Generalitat Artur Mas; el presidente del Parlament de Catalunya, Roger Torrent; los exministros Cristóbal Montoro y Juan Ignacio Zoido; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; los expresidentes del Parlamento catalán Ernest Benach y Nuria de Gispert; y los diputados del Congreso Joan Tardá y Gabriel Rufián. 19/02/2019 12:39

Fernando J Pérez Se reanuda la sesión. Turull sigue declarando sobre las facturas de la empresa Unipost para la celebración del referéndum. 19/02/2019 12:36

EL PAÍS Quim Torra apoya a Turull por Twitter. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha rescatado una frase de la declaración del exconseller Jordi Turull para defenderle. "Vestirte de constitucionalista es una ganga porque puedes incumplir la Constitución cuando te dé la gana'. Gracias conseller Jordi Turull por desenmascarar la justicia española y acusar a este Estado que persigue el independentismo en una causa general". Elde la Generalitat, Quim Torra, ha rescatado una frase de la declaración delJordi Turull para defenderle. "Vestirte de constitucionalista es una ganga porque puedes incumplir la Constitución cuando te dé la gana'. GraciasJordi Turull por desenmascarar la justicia española y acusar a este Estado que persigue el independentismo en una causa general". https://twitter.com/QuimTorraiPla/status/1097816953102782464 19/02/2019 12:23

EL PAÍS Ni presupuesto, ni encargo ni adjudicación. El exconseller Jordi Turull, que está declarando esta mañana en el Tribunal Supremo, se ha defendido de las acusaciones del fiscal a propósito de la organización del 1-O. "No hay ningún encargo ni ningún presupuesto para Unipost", ha dicho Turull en referencia a los contratos con la empresa encargada de distribuir el material del referéndum ilegal. https://twitter.com/el_pais/status/1097813419921616896 19/02/2019 12:10

Jesús García Facturas anuladas. La empresa Unipost no llegó a cobrar de la Generalitat ni un euro por el reparto de correspondencia para el referéndum del 1-O. Así lo comunicó, el pasado octubre, la administradora concursal de la compañía al juez de Barcelona que investiga los preparativos de la consulta. . La empresa Unipost no llegó a cobrar de la Generalitat ni un euro por el reparto de correspondencia para el referéndum del 1-O. Así lo comunicó, el pasado octubre, la administradora concursal de la compañía al juez de Barcelona que investiga los preparativos de la consulta. http://cort.as/-EyQh 19/02/2019 12:01

Fernando J Pérez Treinta minutos de receso. La sesión se reanudará a las 12.30. 19/02/2019 12:01

Jesús García Unipost, en el centro de la malversación. Uno de los caballos de batalla en el delito de malversación es el papel de la empresa de mensajería Unipost. La Fiscalía acusa a la Generalitat de contratar los servicios de esta mercantil (que entró en concurso de acreedores) para repartir sobres y papeletas del referéndum por 979.661 euros. Turull niega que la Generalitat contratara a Unipost. "De ninguna manera". 19/02/2019 11:59

Fernando J Pérez Próximo receso. La declaración de Jordi Turull se está prolongando más de lo previsto por el tribunal. El juez Marchena anuncia un receso después del bloque de preguntas sobre la empresa Unipost y las papeletas del referéndum. 19/02/2019 11:59

Jesús García La campaña publicitaria en TV-3, "gratuita". Turull insiste: la campaña de publicidad sobre el referéndum del 1-O, emitida en TV-3 y Catalunya Ràdio fue "gratuita" y no tuvo coste para el erario público. El fiscal muestra al exconsejero unas facturas, pero el acusado insiste en que "ni se han pagado ni se van a pagar". "Todos los técnicos y funcionarios dicen que no procede, porque esta campaña era gratuita" 19/02/2019 11:56

EL PAÍS El "compromiso" con los ciudadanos. El exconseller Jordi Turull ha defendido el 1-O. "Yo era el presidente del grupo parlamentario de Junts pel Sí, por el sí a la independencia. No es ninguna anormalidad que lo intentáramos hacer, por la vía pacífica y democrática, aquello con lo que nos comprometimos con los ciudadanos". https://twitter.com/Pdemocratacat/status/1097810691044585472 19/02/2019 11:56

Fernando J Pérez Al final el anuncio de las vías del tren se exhibió en TV3 "por el carácter potestativo que tiene la Generalitat de Cataluña", afirma Turull. 19/02/2019 11:54

Fernando J Pérez ¿Por qué renunciaron Carat y Focus a la campaña Civisme? "No lo sé". El fiscal pregunta sobre las empresas de publicidad llamadas a hacer la campaña Civisme, que renunciaron a la adjudicación. "¿No fue al percatarse de que era una campaña expresa del referéndum?", pregunta el fiscal Moreno. "No lo sé, yo con las empresas no he hablado y no los conozco, alguna me suena pero no he hablado", afirma Turull. "Los directores dicen que se encontraron con una petición expresa de encargar la petición de las vías del tren en relación con el referéndum, y por ello renunciaron", replica el fiscal. "Si algo tienes en la cárcel es tiempo para estudiar la causa, y las empresas dicen que consideraban que era una campaña política, no una campaña del referéndum. Una empresa dijo que era cuestión de tarifas y otra que era una campaña política. En ese clima político llegaron a asustarse. El Juzgado 13 de Barcelona llamaba a declarar a cualquier empresa que tuviera algo que ver con el referéndum, ese era el ambiente que había", afirma Turull. 19/02/2019 11:52

Jesús García La Generalitat lanzó el primer anuncio oficial sobre el referéndum a principios de septiembre de 2017. http://cort.as/-EyP4 19/02/2019 11:43

Fernando J Pérez El fiscal enseña el famoso anuncio de las vías del tren que tiene como lema "naciste con la capacidad de decidir ¿vas a renunciar?". Turull niega que forme parte de la campaña Civisme 19/02/2019 11:42

Fernando J Pérez La campaña 'Civisme' de difusión del referéndum. “Cuando llego al Departament, lo primero que me dicen es que tenemos un problema, que en el presupuesto de la secretaría general no hay ni un euro. Me pedían que apretara a Economía. Esa campaña quedó desierta y al final no se realizó”. 19/02/2019 11:40

Fernando J Pérez Los ciberataques. "No es exacto que se fueran abriendo páginas a medida que se iban cerrando. Cuando decidimos abrir referendum.cat nos dicen que en el 9-N hubo tal dimensión de ciberataques que pudo lesionar más allá de la página web. Se nos dijo que podría haber otros dominios mucho más seguros", afirma Turull. Dice que había ataques "del Este". "Cerrar una página web es poner puertas al campo; en este país hay mucho talento en esta materia", y se fueron creando réplicas de la web del referéndum. Turull deriva la responsabilidad sobre la persistencia de la página referendum.cat a los ciudadanos. 19/02/2019 11:37

Jesús García Marianorajoy.cat. Turull explica que, por motivos de seguridad, se replicó la página web Referendum.cat. Un particular llegó a crear una con el nombre de Marianorajoy.cat. "Cerrar una web es poner puertas al campo. Hay muchos particulares con mucho talento". 19/02/2019 11:37

EL PAÍS La convocatoria ilegal de referéndums, despenalizada desde 2005. Jordi Turull ha hecho referencia al Código Penal, que desde 2005 no contempla la convocatoria de referéndums como un delito penal. A propósito de esto, hoy el presidente del PP, Pablo Casado, ha anunciado la presentación de una modificación del Código Penal para "volver a tipificar como delito la convocatoria ilegal de referéndum". https://twitter.com/pablocasado_/status/1097799063339175937 19/02/2019 11:35

Jesús García La informática del procés: el CTTI. El fiscal pregunta por el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI), un organismo que estaba adscrito a la consejería de Presidència de Turull. El CTTI, según las acusaciones, tuvo un papel clave porque desarrolló las aplicaciones informáticas necesarias para el referéndum. Turull, sin embargo, lo niega. "No se llevó a cabo nada de eso", dice. 19/02/2019 11:34

Fernando J Pérez "Todo lo que se me informaba por el director del CTTI es que allí no se hizo nada", afirma Turull. El exconsejero está hablando ahora de la página web referendum.cat y las campañas de difusión de la consulta ilegal. 19/02/2019 11:33

Jesús García La malversación, a fondo. En la cuarta sesión del juicio, este martes en el Supremo, se está abordando a fondo por primera vez el presunto delito de malversación. A Jordi Turull se le considera uno de los principales responsables de la logística del referéndum. El exconsejero defiende que no se gastó un euro público en la consulta, pero el fiscal está preguntando ahora gasto por gasto. 19/02/2019 11:31

Jesús García "La Generalitat estaba bloqueada". Los controles financieros del Gobierno sobre el gasto público de la Generalitat mantuvieron a esta institución "bloqueada" en los días previos al referéndum, denuncia Turull. "No podíamos hacer casi nada". 19/02/2019 11:29

Fernando J Pérez "La Generalitat no funciona con papel carbón, sino con firma electrónica y un conseller no puede firmar nada si antes no ha pasado por todos los trámites de fiscalización", afirma Turull para justificar que no se destinaron fondos públicos a la celebración del referéndum. 19/02/2019 11:27

Jesús García Petición de gastos "surrealista". Turull tilda de "surrealista" algunas peticiones del Gobierno sobre posibles gastos del referéndum del 1-O. El exconsejero recuerda que el Ejecutivo preguntó si el "instituto oncológico" o "el circuito de motocrós" estaban empleando dinero público para la consulta. "Resulta ofensivo preguntarnos si a través del banco de tejidos o de sangre se está gastando dinero", reflexiona. 19/02/2019 11:26

Jesús García Los locales del referéndum. En el 1-O se utilizaron locales públicos para organizar la consulta. "¿Se destinaron a una finalidad declarada ilegal?", pregunta el fiscal, Jaime Moreno. Turull responde que sí, pero que la finalidad era "una actividad que no merece reproche penal". El exconsejero sigue tratando de mantener ese complejo equilibrio: no asume que desobedeció al Constitucional, aunque asegura que había que cumplir el mandato de los ciudadanos. 19/02/2019 11:24

Fernando J Pérez El decreto del 7 de septiembre de 2017 de organización del referéndum. Se pregunta a Turull por el decreto por el que el Govern, de forma solidaria asume las contrataciones para hacer efectiva la celebración del referéndum. Turull lo reconoce, pero añade: "No ha habido ningún elemento fáctico de su desarrollo". 19/02/2019 11:17

Fernando J Pérez "No se gastó ni un euro en el referéndum". El fiscal pregunta por una disposición de los Presupuestos, la número 40, suspendida y anulada por el Tribunal Constitucional, prevista para sufragar el referéndum. "No se gastó ni un euro en el referéndum", señala Turull. El exconsejero afirma que esa disposición se trataba de "un compromiso político para hacer el referéndum, estábamos en medio del Pacte Nacional del Referéndum, imagine que conseguimos el referéndum pactado con el Estado". 19/02/2019 11:10

Jesús García "Equilibrio" entre cumplir el mandato judicial y el de los ciudadanos. Una idea recorre el argumentario de Turull: el Govern tuvo que mantener un difícil "equilibrio" entre cumplir la ley y obedecer lo que los independentistas denominan el "mandato democrático". El exconsejero de Presidència afirma que el Govern cumplió "todas las diligencias que ordenó la magistrada Armas", en alusión al auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de impedir el referéndum. "Buscamos el equilibrio entre cumplir todas las diligencias y hacer efectivo un compromiso con los ciudadanos sobre algo que no merece reproche penal". 19/02/2019 11:07

Fernando J Pérez "El chollo de ser constitucionalista". Turull saca a colación en su defensa una serie de 25 sentencias del Tribunal Constitucional que no han sido cumplidas por el Estado español. “Esto de ponerse el traje de constitucionalista penalmente es un chollo porque te permite incumplir los mandatos del TC, yo llevo un año en la cárcel por un auto que no merece reproche penal. Después nos dirán que no nos persiguen por sus ideas. Ya lo veo”. 19/02/2019 11:04

Jesús García Organizar un referéndum no es delito. Jordi Turull se aferra a una de las ideas que han repetido los exconsejeros del Gobierno catalán: convocar un referéndum, aunque sea declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, no es delito. "No se nos podía denunciar por hacer un referéndum porque se despenalizó expresamente. Antes estaba en el Código Penal y se quitó", dice sobre la reforma de 2005. 19/02/2019 11:03

Fernando J Pérez "Había ganas de firmar el decreto de convocatoria del referéndum". Lo firman todos los miembros del Govern, afirma Turull "porque era nuestro compromiso con los ciudadanos de Cataluña, por imagen de unidad del Gobierno. Había habido mucha literatura sobre si el Gobierno había ido a la una, y había ganas de firmarlo", añade. "No lo hacíamos conscientes de ninguna ilegalidad, todo lo contrario (...) lo ponderamos todo", afirma Turull. 19/02/2019 10:59

EL PAÍS "El futuro de la democracia española". Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural y uno de los 12 acusados del juicio del procés en el Tribunal Supremo, ha publicado un texto en un medio de Uruguay: "Durante los próximos meses yo estaré sentado en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo de Madrid, pero será la democracia española en sí la que estará siendo juzgada. Yo, junto con 11 personas más, estoy siendo procesado por haber defendido los derechos humanos más básicos: el derecho de la gente a votar sobre su futuro político, el derecho a manifestarse pacíficamente, y el derecho a la libertad de expresión". https://twitter.com/jcuixart/status/1097794551446675456 19/02/2019 10:57

Jesús García Desoír al TC, obedecer a los ciudadanos. Jordi Turull admite que el Tribunal Constitucional le notificó, al menos una vez, una resolución para que paralizase los trámites del referéndum. El Gobierno catalán hizo entonces un "ejercicio de ponderación". "Tenemos que ponderar que nos debemos al Parlament. Que había sido expresamente despenalizado convocar referéndums. Y debemos ponderar también nuestro compromiso con los ciudadanos de Cataluña". 19/02/2019 10:56

Fernando J Pérez Por primera vez, en las cuatro jornadas de juicio, el presidente de la Sala, Manuel Marchena, está reconviniendo a un acusado por la manera de contestar a la Fiscalía. 19/02/2019 10:52

Fernando J Pérez Las resoluciones del Constitucional. El exconsejero Turull está siendo interrogado sobre si fue notificado de las resoluciones del Tribunal Constitucional que le obligaban a paralizar las acciones del proceso independentista. Recuerda que la resolución que le fue notificada venía acompañada por una querella por desobediencia que interpuso el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. 19/02/2019 10:51

EL PAÍS La agenda de Jové, el cerebro del procés. El fiscal Moreno ha preguntado a Turull por las reuniones anotadas en una agenda intervenida a Josep Maria Jové, número dos de Junqueras. En una libreta —una Moleskine negra— Jové apuntó reflexiones personales y políticas, y detalló el contenido de reuniones al más alto nivel que ilustran cómo se fraguó el desafío independentista. “¿Introducimos referéndum? Instrumento válido, pero si lo anunciamos se ha de hacer sí o sí”, escribió el ex alto cargo en agosto de 2016, tras una reunión en la que el expresident Carles Puigdemont aboga, según esas notas, por demostrar que están dispuestos a hacer “lo que sea” porque “es lo que pide la gente”. A finales de 2017 explicamos en EL PAÍS todo lo relativo a esa agenda de Jové. 19/02/2019 10:50

Fernando J Pérez "Eso en boca de Mas es imposible". El fiscal está repasando con Jordi Turull las supuestas reuniones de los líderes del procés de las que tomó nota Josep Maria Jové en su agenda. Según esas notas, en una de esas reuniones el expresidente Mas dijo que la respuesta del Estado a un referéndum ilegal "iba a ser peor que el 9-N", la consulta del 9 de noviembre de 2014. "Eso en boca del president Mas es imposible", señala Turull. 19/02/2019 10:45

Jesús García Los Mossos cumplen la ley. Turull sigue respondiendo a preguntas del fiscal sobre la famosa agenda de Josep María Jové, número dos de Oriol Junqueras. Jové anotó en una libreta una serie de reuniones celebradas durante el procés. Para las acusaciones, es una de las pruebas sobre las intenciones del Govern de provocar una ruptura unilateral. El fiscal cita una anotación sobre el papel de los Mossos d'Esquadra y las incógnitas sobre a quién obedecerá finalmente la policía. Turull dice que el presidente de la Generalitat "siempre ha dicho que los Mossos cumplirían con su deber" y que, por tanto, obedecerían los mandatos judiciales. 19/02/2019 10:45

Jesús García Protestas del abogado de Junqueras. El abogado de Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, interrumpe el interrogatorio a Turull para protestar "por la forma en que se desarrolla" el interrogatorio del fiscal. Manuel Marchena le recuerda que no es el abogado de Turull. "No está en el uso de la palabra", recrimina. 19/02/2019 10:39

Fernando J Pérez "El referéndum se intentó que fuera pactado con el Estado". Jordi Turull rememora una reunión de junio de 2016, anotada por Jové, en la que, ante la "no propuesta española" se habla de ir a la vía unilateral. El exconsejero de Presidencia, entonces portavoz del grupo parlamentario de Junts pel Sí, rechaza esta idea. "Desmiento que se apostara por la vía unilateral. Al cabo de un mes el president dijo "referéndum o referéndum, que era un referéndum pactado con el Estado (...) se intentó que fuera pactado hasta el último minuto". 19/02/2019 10:38

Jesús García Reuniones para investir a Mas. Turull recuerda las reuniones (fallidas) para tratar de investir a Artur Mas como presidente de la Generalitat, tras las elecciones catalanas de septiembre de 2015. En una de ellas, dice el fiscal, participaron los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. El exconsejero de Presidència justifica su presencia en que se buscaba "un lugar fuera del Parlament" porque "la presión mediática era absoluta". 19/02/2019 10:37

Fernando J Pérez La agenda de Jové. El fiscal Moreno pregunta a Turull por las reuniones anotadas en una agenda intervenida a Josep Maria Jové, número dos de Junqueras. 19/02/2019 10:35

Jesús García "El Govern busca el diálogo". Turull niega al fiscal que el Govern haya llevado a cabo una estrategia de "confrontación" con el Estado. "El Govern ha estado buscando el diálogo, lo ha hecho siempre, incluso cuando se aplicó el artículo 155". 19/02/2019 10:32

Fernando J Pérez "Turull cita a Machado: Antes que dialogar hay que escuchar". El acusado más combativo hasta ahora contra las tesis del fiscal, afirma: "En Cataluña la palabra resignación no existe en el diccionario político". 19/02/2019 10:32

Fernando J Pérez "No he visto el EnfoCATs". El fiscal pregunta ahora por el documento EnfoCATs, encontrado en el despacho de Josep Maria Jové, mano derecha de Oriol Junqueras y que contiene un itinerario hacia la independencia que pone el énfasis en la determinación ciudadana. "No lo he visto (...) no se buscaba la determinación ciudadana, existía la determinación ciudadana y había que darle salida política", afirma Turull. El documento habla de una movilización acorde con la respuesta del Estado, aumentar la conflictividad. "Los hechos lo desmienten, el Govern ha buscado el dialogo, el acuerdo, la negociación, hasta el último minuto" 19/02/2019 10:30

Jesús García "Salida política" a una demanda ciudadana. Turull insiste en que ya existía una "determinación ciudadana" previa hacia la independencia y que el Govern tuvo que darle una "salida política". 19/02/2019 10:30

Jesús García Marchena da un toque a Turull. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, pide a Turull que se contenga. “Tiene derecho a contestar o no contestar, pero tampoco es correcto es que usted aproveche una pregunta del ministerio fiscal para hacer alegaciones que podrá hacer en la última palabra". Marchena le recuerda que puede "repeler" las preguntas o "argumentarlas" como quiera, pero no formular "juicios de valor" sobre el papel de la Fiscalía. 19/02/2019 10:26

Fernando J Pérez "El movimiento político independentista va de abajo hacia arriba", sostiene Jordi Turull. "Este proceso lo sitúan en que un dia cae sobre la mesa un libro blanco. Eso no se aguanta por ninguna parte". El juez Marchena le corta para que responda a la pregunta sin hacer juicios de valor sobre las acusaciones. 19/02/2019 10:25

Jesús García “Los catalanes no son ovejas”. "Estos días he oído alguna expresión de la Fiscalía, en tono acusatorio, que es una falta de respeto a los ciudadanos de Cataluña. Los ciudadanos de Cataluña no son ovejas, no son gente militarizada, que les dices ve aquí y lo hacen. La gente, sea independentista o no, tiene criterio", dice Turull, que opta por un discurso duro contra el fiscal. 19/02/2019 10:24

Fernando J Pérez Tensión entre el fiscal y el acusado Turull. "Si usted me deja contestar, me gustaría exponer sin que me corte el fiscal", pide el exconsejero cuando se le pregunta por la "hoja de ruta" unitaria del procés, firmada por Josep Rull, de PDeCAT y Marta Rovira, de ERC; por la ANC, presidida por Carme Forcadell; por Òmnium, liderada entonces por la fallecida Muriel Casals, y la Asociación de Municipoios por la Independencia. "Yo no estaba en esas reuniones, no quiero tirar de memoria y decir una exactitud". 19/02/2019 10:23

Jesús García Contexto político. Jordi Turull explica al fiscal los antecedentes del procés y el camino que condujo al referéndum de independencia del 1-O. 19/02/2019 10:20

Fernando J Pérez Comienza la declaración de Jordi Turull. Pregunta el fiscal Jaime Moreno. 19/02/2019 10:19

EL PAÍS El consejero de Acción Exterior de la Generalitat, Alfred Bosch, en el centro, y el abogado de la acusación popular y secretario general de VOX, Javier Ortega Smith, a la derecha, a su llegada este martes al Tribunal Supremo. (EFE/Ballesteros) 19/02/2019 10:19

EL PAÍS "El juicio de la vergüenza". Elsa Artadi, consellera de Presidencia y portavoz del Govern, está hoy en el Tribunal Supremo para presenciar el interrogatorio a Jordi Turull, su antecesor en el cargo. "Estamos aquí para denunciar de nuevo este juicio de la vergüenza. El sábado volvimos a salir a la calle medio millón de personas, clamando por la libertad de los presos políticos y por el retorno de los exiliados", ha declarado Artadi antes de entrar en el Supremo. https://twitter.com/JuntsXCat/status/1097783296430198784 19/02/2019 10:14

Fernando J Pérez Contestará a Fiscalía y Abogacía del Estado. Turull, defendido por el letrado Jordi Pina, tiene previsto contestar a las preguntas de todas las partes excepto a la acusación popular del partido de extrema derecha Vox. 19/02/2019 10:07

Fernando J Pérez Buenos días. En el Tribunal Supremo estamos pendientes del inicio de la cuarta sesión del juicio del procés. Este martes declarará inicialmente Jordi Turull. El exconsejero de Presidencia, encargado de los principales aspectos logísticos y comunicativos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, está acusado por rebelión agravada con malversación. Será interrogado por los fiscales Consuelo Madrigal y Jaime Moreno, que toman el relevo de Javier Zaragoza y Fidel Cadena. 19/02/2019 10:06

EL PAÍS Estos son los 12 líderes catalanes juzgados por el Tribunal Supremo. http://cort.as/-EiOU 19/02/2019 09:47

EL PAÍS La cuarta sesión de la vista oral comenzará a las 10.00 en el Tribunal Supremo. http://cort.as/-EkHH Foto: El tribunal, con las acusaciones (derecha) y las defensas (izquierda). (EFE) 19/02/2019 09:36

EL PAÍS Elsa Artadi, portavoz del Govern, ha acusado este martes al presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, de "censurar la libertad de expresión" de Torra. "Nos dejan sin seguridad como venganza porque no se aprueban sus presupuestos", ha declarado Artadi a su llegada al Tribunal Supremo para asistir al juicio del procés, informa Jesús García. Tajani se negó a autorizar un acto en el Parlamento Europeo al que Torra y Puigdemont habían sido invitados por europarlamentarios afines. 19/02/2019 09:26

EL PAÍS Jordi Turull, licenciado en Derecho de 52 años, es natural de Parets de Vallès, un feudo del PSC en el cinturón industrial de Barcelona. Ingresó en 1983 en las juventudes de Convergència Democrática de Cataluña y con la formación pujolista escaló posiciones en todas las administraciones catalanas –concejal en Parets, entre 1987 y 2003, siempre en la oposición; diputado provincial en Barcelona y, desde 2006, diputado autonómico–. Turull, en prisión desde marzo pasado, se encuentra ahora suspendido de funciones como parlamentario. 19/02/2019 09:21

EL PAÍS Jordi Turull y la logística del ‘procés’ abren la segunda semana del juicio. Turull tiene previsto contestar a las preguntas de todas las partes, excepto a la acusación popular de Vox, según fuentes de su defensa. http://cort.as/-Ey7A 19/02/2019 09:13

EL PAÍS Las declaraciones de Oriol Junqueras y Joaquim Forn ocuparon la tercera sesión del juicio, celebrada el pasado jueves. http://cort.as/-EyA8 19/02/2019 08:53

EL PAÍS El Supremo estudia un último intento de Sànchez, Rull y Turull para apartar a Marchena del tribunal del procés. La sala 61 del Tribunal Supremo se reúne este martes para deliberar el incidente de nulidad que Jordi Pina, el abogado del expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez y de los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull, ha presentado contra la decisión de no apartar del tribunal del procés al presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, y los otros seis miembros de este órgano. Esta vista coincidirá con la cuarta sesión del juicio contra el procés. (EP) 19/02/2019 08:26

EL PAÍS Jordi Turull, el encargado de la logística del ‘procés’ El exconsejero de la Presidencia abre la segunda semana del juicio y contestará a la Fiscalía. Por Fernando J. Pérez y Jesús García Foto: Jordi Turull y Carles Puigdemont, en el Parlament en 2016. M. Minocri 19/02/2019 08:07

EL PAÍS Helena Soleto, profesora de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid, explica en este vídeo los términos jurídicos que con más regularidad escucharemos a lo largo del juicio. http://instanceplayer.prisasd.com/widget/v1/player/elpais/video/113/20190208181032920 19/02/2019 07:37

EL PAÍS Buenos días. Este martes se reanuda en el Tribunal Supremo el juicio del procés. En la cuarta jornada de la vista oral está previsto el interrogatorio al exconseller de Presidencia de la Generalitat, Jordi Turull. 19/02/2019 07:29

