El juicio al ‘procés’, en directo | Mas dice que Puigdemont “alteró la hoja de ruta” al convocar el referéndum

Mas niega la existencia de un "comité estratégico" del procés . "En esas reuniones no había orden del día, no había nunca los mismos asistentes y no hubo acta de ninguna reunión, más informal imposible", afirma Mas a preguntas de Homs.

La posibilidad de un referéndum unilateral. “Lo único que recuerdo es que cuando periodísticamente se preguntaba a personas del Gobierno y de la política catalana del ámbito soberanista si había que descartar al 100% el referéndum unilateral, la respuesta era que no había que descartarlo al 100%, porque se perdería capacidad de negociación , pero que no era ni la primera, ni la segunda, ni la tercera opción. La prioridad absoluta y total en todo momento era buscar el acuerdo , pero en la otra parte tenía que haber alguien dispuesto a un diálogo político”, afirma Mas. "Diálogo político, mejor me callo", se escucha en voz baja al fiscal Zaragoza.

Los ecos del 9-N . El fiscal pregunta a Mas sobre la consulta del 9-N, el precedente del 1-O. El expresident admite que no era vinculante. Sobre el 1 de octubre de 2017, explica que "se quiso que fuera vinculante, pero no se consiguió". El fiscal recuerda que tras el 1-O sí hubo una declaración de independencia en el Parlamento catalán.

Fernando J Pérez

"¿Se produce ese cambio en el programa [la celebración adelantada del referéndum] porque lo exige la CUP?", pregunta el fiscal Zaragoza. "Creo recordar que no, yo no estaba en la primera línea, y mi apreciación puede ser subjetiva. La CUP incumplió un compromiso de aprobar el presupuesto en sede parlamentaria. Y el president Puigdemont decide someterse a una moción de confianza", responde Mas. "¿Qué condición puso la CUP?", insiste Zaragoza. "No recuerdo que fuera el referéndum, el referéndum se suscitó en amplios sectores de la sociedad catalana, y el Gobierno de la epoca decidió por distintos motivos llevar a cabo el referéndum", contesta el expresident. Zaragoza le replica que en fase de instrucción -cuando declaró como imputado- dijo que se adelantó el referéndum por exigencias de la CUP. "No le digo que no, digo que no fue la única razón por la que se convocó el referéndum".