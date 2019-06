El juicio del ‘procés’, en directo | Las defensas presentan sus conclusiones y los acusados tienen la última palabra

Fernando J Pérez "Determinados poderes del Estado abordan las manifestaciones como una amenaza, algo que debe ser controlado, desalentado (...) incluso por el derecho penal", denuncia la letrada de Cuixart. 12/06/2019 09:47

Jesús García Roig está tratando de circunscribir lo ocurrido en el otoño de 2017 en Cataluña -y el papel de su cliente, Jordi Cuixart- en un ejercicio del derecho fundamental a manifestarse. 12/06/2019 09:47

Jesús García Derecho de reunión. De los interrogatorios que se han desarrollado, entendemos que la concepción del derecho de reunión no es tan obvio. Manifestarse es la opción por defecto que utiliza la ciudadanía para reclamar derechos. 12/06/2019 09:46

Fernando J Pérez "Ninguno de estos documentos [la hoja de ruta del procés, la agenda Moleskine de Jove instrumentaliza la movilización ciudadana como insurrección", subraya Marina Roig. 12/06/2019 09:46

Marina Roig, abogada de Jordi Cuixart, presidente de Òmnium, está presentando sus alegaciones finales. Esta fue la crónica del día en que declaró Cuixart en el Tribunal Supremo: Cuixart y Forcadell, la calle y los palacios El presidente de Òmnium se muestra dispuesto a seguir en prisión por la independencia mientras la expresidenta del Parlament trata de librarse de su responsabilidad. Por Pablo Ordaz

Jesús García "La apelación a la unidad de España no puede enturbiar el entendimiento sobre ningún derecho fundamental. No es posible ponderar entre la unidad de España y el ejercicio de derechos fundamentales", sigue Roig en un discurso muy teórico, alejado por ahora de los hechos concretos que son objeto de juicio. 12/06/2019 09:44

Jesús García Roig afirma que la base del movimiento independentista fue la "movilización social" y critica la "criminalización de la participación colectiva". La abogada se remite al constitucionalismo alemán para defender su tesis. 12/06/2019 09:42

Jesús García Marina Roig denuncia que tiene sospechas de que el juicio del procés tiene que ver con el "derecho penal del enemigo". 12/06/2019 09:39

Jesús García Arranca la última sesión del juicio del 'procés'. Turno de la abogada Marina Roig, defensora de Jordi Cuixart. 12/06/2019 09:37

EL PAÍS El juicio arrancará con el turno de Marina Roig, abogada de Jordi Cuixart, quien ha escrito en Twitter: "Desde el Supremo. Después de 52 sesionesy 603 días de cárcel, hoy no se acaba nada. Llenos de autoestima por haber convertido una ceremonia represiva en un acto de reafirmación social y nacional, de amor a la libertad". https://twitter.com/jcuixart/status/1138709924001865729 12/06/2019 09:34

EL PAÍS El juicio comienza con la defensa de Jordi Cuixart. La última sesión de la vista oral del juicio del procés comenzará a las 9.30 horas previsiblemente con el informe de la defensa del líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, a la que seguirán los letrados de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsellera Dolors Bassa. 12/06/2019 09:04

EL PAÍS Javier Melero, abogado de Joaquim Forn, en Más de uno (Onda Cero): "Hubo una crisis gravísima. El conflicto es constitucional y se resolvió constitucionalmente. Si siempre se ha mantenido que los delitos contra la constitución con armas se podían responder con el ejército, a ese nivel no se llegó". https://twitter.com/MasDeUno/status/1138702762533883904 12/06/2019 08:57

EL PAÍS Javier Melero, abogado de Joaquim Forn, en Más de uno (Onda Cero): "El derecho de autodeterminación existe para los territorios coloniales, no para Cataluña". 12/06/2019 08:54

EL PAÍS Javier Melero, abogado de Joaquim Forn, en Más de uno (Onda Cero): "Yo no sintonizo ni política ni ideológicamente con muchos de mis clientes. Pero efectivamente, mis simpatías políticas no se identifican con el independentismo". 12/06/2019 08:53

EL PAÍS Javier Melero, abogado de Joaquim Forn, en Más de uno (Onda Cero): "La fortaleza de la democracia española es mucho más fuerte de lo que muchos de sus defensores dicen". 12/06/2019 08:52

EL PAÍS Javier Melero, abogado de Joaquim Forn, en Más de uno (Onda Cero): "Ni uno solo de los trámites que contemplaban las leyes de desconexión fueron cumplidos. Cuando llega el momento del 155 todo el mundo se va para su casa. El mecanismo de reacción constitucional fue más que suficiente". 12/06/2019 08:51

Las tres negaciones de las defensas Los abogados de los presos utilizan sus mejores armas para rechazar la rebelión, la sedición y la malversación. Crónica de Pablo Ordaz.

EL PAÍS En el mismo sentido, Joaquim Forn ha agradecido su labor a su abogado, Xavier Melero. "Muchísimas gracias a mi abogado, Xavier Melero, por su relato impecable en las conclusiones finales, donde con todo detalle desmonta las acusaciones, también la de 'rebelión postmoderna', que es la que se comete 'sin armas' y donde los alzados 'son las víctimas de la violencia", ha dejado escrito en la cuenta de Twitter a su nombre. https://twitter.com/quimforn/status/1138519108952236032 11/06/2019 20:58

EL PAÍS Jordi Turull agradece el alegato de su abogado esta tarde en el juicio. Desde la cuenta a su nombre en Twitter, Turull ha dicho: "Me siento muy honrado al tiempo que identificado con la brillante exposición de nuestro abogado Jordi Pina en el informe de conclusiones, y por la gran profesionalidad y humanidad de todo el equipo durante estos meses". https://twitter.com/jorditurull/status/1138510599518859264 11/06/2019 20:46

Fernando J Pérez La 51ª sesión del juicio del procés termina en este momento. Mañana se reanudará el juicio a las 9.30. 11/06/2019 20:04

Fernando J Pérez Riba pide una sentencia absolutoria para Carles Mundó, y termina su intervención. 11/06/2019 20:03

Fernando J Pérez Riba recuerda que por hechos similares el TSJ de Cataluña no apreció responsabilidad contable, por lo que tampoco cabe la responsabilidad penal. 11/06/2019 20:03

Fernando J Pérez El letrado Riba rechaza la idea de la "coautoría ejecutiva" con el resto de miembros del Govern que maneja la Fiscalía para el delito de malversación. 11/06/2019 19:49

El exconseller Josep Rull, uno de los 12 acusados en el juicio del procés, ha dado las gracias a través de Twitter a su abogado, Jordi Pina, y a todo el equipo que ha trabajado en su defensa. Pina ha intervenido esta tarde en el Tribunal Supremo durante tres horas, ya que además de Rull, defiende a Jordi Turull y Jordi Sànchez y la Sala Segunda permite hasta una hora de intervención por defendido en el turno de las conclusiones definitivas. "Me siento muy honrado y a la vez identificado con la brillante exposición de nuestro abogado Jordi Pina en el informe de conclusiones, y por la gran profesionalidad y humanidad de todo el equipo: Ana Bernaola, Miriam Company y Francesc Homs durante estos meses. Gracias, de todo corazón", ha escrito Rull.

Josep Riba, abogado de Carles Mundó, está recordando el papel de la empresa Unipost en el procés. Tres exresponsables de la empresa de mensajería testificaron en el juicio en el Supremo. Esta fue la crónica de aquella jornada: El último (y surrealista) trabajo de Unipost Tres exresponsables de la firma, en quiebra, declaran que la empresa ni envió las cartas del 1-O ni cobró el encargo. Por Jesús García y Fernando J. Pérez

Fernando J Pérez Riba recuerda que Unipost no llegó a realizar el servicio de distribuir los cinco millones de tarjetas censales del referéndum ilegal, por lo que las facturas proforma no obedecen a ningún gasto real. 11/06/2019 19:41

Fernando J Pérez "Las facturas proforma no tienen valor contable ni fiscal", recuerda el letrado Riba, sobre algunas facturas que figuran en los escritos de acusación. 11/06/2019 19:39

Fernando J Pérez Josep Riba está desgranando los pasos para la disposición de fondos públicos según la Ley de Finanzas. Dice que, en el caso de su cliente, apenas si se dio el primer paso -la autorización- y de forma no completa. 11/06/2019 19:28

Fernando J Pérez "En el listado de dos mil y pico locales [utilizados para el referéndum ilegal] no hay ninguno de la Consejería de Justicia", recuerda el letrado Riba. El abogado señala que los altos funcionarios del departamento declararon en el juicio que recibieron la orden de Mundó de que no saliera ni un solo euro para el procés. 11/06/2019 19:13

Josep Riba, abogado de Carles Mundó, exconseller de Justicia, tiene que demostrar que no hubo malversación de caudales públicos ni desobediencia. Esta es la crónica del día en que Mundó testificó en el Tribunal Supremo durante el juicio del procés. Carles Mundó niega el uso de fondos públicos para el referéndum El exconsejero de Justicia mantiene un tenso interrogatorio con el fiscal Zaragoza

Fernando J Pérez Mundó está acusado de desobediencia y malversación. La Fiscalía pide para él siete años de prisión. 11/06/2019 19:10

Fernando J Pérez Interviene Josep Riba, en defensa de Carles Mundó, exconseller de Justicia. 11/06/2019 19:06

Fernando J Pérez Pina termina su alegato dando las gracias a todas las partes, excepto a Vox, y en especial a sus clientes:"Sea cual sea la sentencia, podéis estar tranquilos, sois gente de paz". 11/06/2019 19:06

Fernando J Pérez Pina dice que ha registrado sendos escritos por cada uno de sus clientes pidiendo la libertad una vez terminado el juicio y la sala se ponga a deliberar. 11/06/2019 19:04

Fernando J Pérez "Se lanzaron aviones de papel, y el que ha firmado un atestado con eso ni se ha ruborizado", clama Jordi Pina. 11/06/2019 19:03

Jordi Pina está relatando la jornada del 20-S, en la que su cliente Jordi Sànchez, expresidente de Assemblea Nacional Catalana (ANC), tuvo un papel activo frente a la Consejería de Economía. Esta fue la crónica del día en que Sànchez testificó en el juicio del procés: Jordi Sànchez, pirómano o bombero En un duro intercambio de golpes con la fiscalía, el líder de la ANC niega las acusaciones de rebelión y circunscribe la violencia a los vehículos de la Guardia Civil. Por Pablo Ordaz

Fernando J Pérez "Yo respeto mucho, de verdad, la sensación que pudo tener la letrada de la Administración de Justicia y no voy a hacer una valoración negativa de lo que percibió; pero lo que sí puedo criticar es que diga cosas que no son ciertas, como decir que había un intento de invasión, de asalto, contra la puerta [de la Consejería el 20-S", dice Pina. 11/06/2019 19:03

Fernando J Pérez El fiscal Fidel Cadena hace gestos de contrariedad y niega con la cabeza ante el alegato final de Jordi Pina. "No intentemos buscar cosas donde no las hay", dice. 11/06/2019 19:00

Fernando J Pérez Pina está relatando el 20-S. "La gente le tiene un respeto enorme a los voluntarios de la ANC, créanme", le pide al tribunal. 11/06/2019 18:56

Jordi Pina, abogado de Jordi Sànchez, expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), está recordando el papel de su cliente el 20 de septiembre de 2017, cuando miles de personas se concentraron frente a la Consejería de Economía. Esta es la crónica del día que el jefe de los antidisturbios de los Mossos relató en el juicio del procés las amenazas de Sànchez para evitar la labor de la policía el 20-S: El lado oscuro del hombre pacífico El jefe de los antidistubios de los Mossos desvela las amenazas de Jordi Sànchez para evitar la acción policial el 20-S. Por Pablo Ordaz

Fernando J Pérez "¡Por el amor de Dios!". Pina ha repetido esta expresión una decena de veces a lo largo de su alegato final. 11/06/2019 18:51

Fernando J Pérez "¿Es normal cometer un delito de sedición y comunicarlo a las autoridades?", se plantea Pina al recordar que la ANC comunicó que se iban a concentrar junto a la Consejería de Economía el 20-S. 11/06/2019 18:50

Fernando J Pérez "El ministerio fiscal hace oídos sordos a lo escuchado entre estas paredes", sostiene Pina. 11/06/2019 18:47

Fernando J Pérez Pina critica que la Fiscalía no haya individualizado debidamente las conductas de cada acusado que permiten atribuir unos delitos a unos y otros a otros. 11/06/2019 18:46

Fernando J Pérez "La actuación puntual y concreta de unos desalmados ha tirado por tierra la actuación pacífica", dice Pina sobre los daños en los coches de la Guardia Civil el 20-S. "Los catalanes hemos chuleado durante años de hacer movilizaciones pacíficas sin un solo papel al suelo". 11/06/2019 18:40

Fernando J Pérez "Son los ciudadanos, la sociedad, la que reclama [un referéndum de autodeterminación]. Son ellos [las entidades sociales] los que recogen el guante de lo que los ciudadanos reclaman y es la voz de la sociedad que se la trasladan al Govern", afirma Pina. 11/06/2019 18:39

Fernando J Pérez Pina reprocha a la Fiscalía que no preguntara a Jordi Sànchez sobre la hoja de ruta de la ANC, y luego lo considere un elemento esencial del plan secesionista. 11/06/2019 18:35

Fernando J Pérez ¿Cómo puede ser que Jordi Sànchez y por extensión Jordi Cuixart y Carme Forcadell sean jefes o promotores de una rebelión y en cambio no se les impute la malversación que va aparejada a esa rebelión? Da que pensar que no hay ningún argumento para imputarle a Jordi Sànchez esa participación. Parece que se quiere escarmentar especialmente a los líderes sociales, si no, no se explica", afirma Pina. 11/06/2019 18:31

Fernando J Pérez Pina defiende ahora a Jordi Sànchez, diputado nacional suspendido en sus funciones y expresidente de la Assemblea Nacional Catalana. 11/06/2019 18:28

Fernando J Pérez Se reanuda la sesión. El letrado Jordi Pina sigue exponiendo su informe final. 11/06/2019 18:26

Fernando J Pérez El tribunal concede un receso de 20 minutos. 11/06/2019 17:56

Fernando J Pérez Pina acusa a los funcionarios policiales con el informe en el que relatan la entrevista de Rull en el diario digital ElNacional.cat. "Recogen trocitos de una pregunta, y de otra, y trocitos de una respuesta y dan un significado que no tiene que ver con la entrevista", denuncia el letrado. 11/06/2019 17:53

Jesús García Pina niega que Rull rechazara, voluntariamente, el atraque de un buque de Estado en el puerto de Palamós. Y cree que en el juicio ha quedado clara esa tesis. 11/06/2019 17:49

Fernando J Pérez Pina analiza el tuit de Rull en el que se ufanaba de que no habían dejado atracar en Palamós a un ferri con policías. 11/06/2019 17:46

Jesús García "Respecto a Rull, no sé si debería hablar más de derecho penal o de derecho marítimo", ironiza Jordi Pina, que ahora aborda la defensa del exconsejero de Territorio. 11/06/2019 17:42

Fernando J Pérez Pina reprocha al fiscal que no haya tenido en cuenta en sus conclusiones el hecho de que en el juicio Jordi Turull afirmara que condenaba cualquier tipo de violencia. 11/06/2019 17:39

Fernando J Pérez Sobre Jordi Turull, Jordi Pina rechaza que se le esté imputando rebelión por haber entrado en el Govern de Puigdemont el 14 de julio de 2017, tras la remodelación que se hizo para incorporar a consellers leales al proceso independentista. 11/06/2019 17:37

Fernando J Pérez "El documento Enfocats es ahora el santo grial del independentismo. Ni una sola mención de los guardias civiles a que hubiera corrido por correo electrónico o whatsapp entre los acusados", afirma Pina. "En esta vida hay mucho iluminado y gente que hacía propuestas espeluznantes", dice el abogado, que niega toda validez al documento hallado en el despacho de Josep Maria Jové, número dos de Oriol Junqueras. 11/06/2019 17:28

Fernando J Pérez Tras analizar los delitos de rebelión, sedición, organización criminal y malversación, Pina aborda ahora los elementos que incriminan a cada uno de sus clientes. 11/06/2019 17:24

Fernando J Pérez "El servicio postal para el 1 de octubre de Unipost no se prestó: no hubo gasto para la Generalitat", sostiene Pina. 11/06/2019 17:21

Jesús García El abogado está tratando de desmontar, una a una, las partidas que la Fiscalía considera que se gastaron para el referéndum del 1-O. Aborda ahora las supuestas irregularidades en los registros de la sede de Unipost. 11/06/2019 17:19

Jesús García Pina reprocha a la Fiscalía que no haya modificado su escrito de conclusiones definitivas e incorporado aquellos elementos que, en su opinión, han quedado acreditados en el juicio. Cita como ejemplo la campaña de Civisme. Y cree que la Fiscalía trata de confundir así al tribunal. 11/06/2019 17:18

Fernando J Pérez "El carnet jove no sé si existe aquí en Madrid", dice Jordi Pina sobre uno de los gastos de publicidad imputados a Jordi Turull para el referéndum del 1-O. 11/06/2019 17:17

Jesús García Josep Rull "no tiene específicamente ningún gasto" que se le atribuya. Sí lo tiene Jordi Turull (Presidència) y a desmontar esos supuestos gastos se dedica ahora Pina. 11/06/2019 17:12

Jesús García La malversación. Pina aborda ahora el delito de malversación y asegura que Jordi Turull no era consejero de Presidència mientras se produjeron algunos de los gastos. Denuncia que, para salvar esa situación, la Fiscalía ha introducido un elemento que no concurre en este supuesto. 11/06/2019 17:06

Fernando J Pérez El letrado de Turull, Rull y Sànchez analiza ahora el delito de malversación, del que están acusados los dos primeros. 11/06/2019 17:06

Fernando J Pérez Pina sostiene que el delito de sedición requiere también de violencia, como la rebelión, solo que este tiene como objeto derogar el orden constitucional y aquel, alterar el orden público. 11/06/2019 17:03

Jesús García "No estamos juzgando a los ciudadanos, estamos juzgando a los inductores. ¿Hay algún tuit de mis clientes incitando a los ciudadanos a impedir la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado? No encontrarán ni uno", defiende Pina. 11/06/2019 17:03

Fernando J Pérez "No puedo estar de acuerdo en que el delito de sedición no supone la comisión de una acción violenta", afirma Jordi Pina. 11/06/2019 16:59

Fernando J Pérez Pina entra a analizar el delito de sedición del que acusa la Abogacía del Estado. 11/06/2019 16:58

Fernando J Pérez Pina pide al tribunal que estudie el diario de sesiones del Congreso sobre la reforma del Código Penal de 1995 para comprobar que el legislador no contemplaba una rebelión sin una violencia de tipo militar. 11/06/2019 16:55

Jesús García La Fiscalía y el 9-N. Pina cita un informe elaborado por la Fiscalía en la jornada del 9 de noviembre de 2014. Ese informe indicaba que, por el principio de proporcionalidad, no se iban a parar las votaciones. 11/06/2019 16:52

Fernando J Pérez "Si algo hemos aprendido en estos cuatro meses es que estas personas son gente de paz", afirma Pina. 11/06/2019 16:51

Jesús García "Estos señores son gente de paz. ¿Cómo se les puede atribuir que hayan inducido a la violencia?", insiste Pina en un discurso muy centrado en defender el pacifismo del movimiento independentista. Es otra perspectiva para negar, como el resto de las defensas, el delito de rebelión. 11/06/2019 16:50

Fernando J Pérez Pina rechaza que los líderes de la independencia utilizaran a las masas para doblegar al Estado. 11/06/2019 16:47

Jesús García "Yo vivo en Cataluña. Fui a votar. Y me fui a dormir a casa. Y al día siguiente fui a trabajar. No pasó absolutamente nada. No hubo ningún acto violento el día 2 de octubre. El 3 hubo una protesta pacífica", dice Jordi Pina. 11/06/2019 16:47

Fernando J Pérez "¿Se utilizó violencia sobre las instituciones del Estado con fuerza para doblegarlas? La respuesta rotundamente es no", afirma Pina. 11/06/2019 16:46

Jesús García Los vídeos. "Hemos visto dos días de vídeos. ¿Dónde están los golpes de ciudadanos a policías? Hemos visto actuaciones deleznables de policías, no de todos", sigue en un informe un tanto desordenado pero en el que está tratando de llevar al absurdo la existencia de una violencia suficiente que justifique el delito de rebelión. 11/06/2019 16:39

Fernando J Pérez "No he tenido el punto de control que tenía que tener en estrados y he recibido la reprimenda correcta del tribunal, y reitero mis disculpas", dice Pina. 11/06/2019 16:38

Jesús García Pina admite que perdió los nervios durante las declaraciones de agentes de la Guardia Civil al comprobar, con los vídeos, que estaban "mintiendo". Y recuerda que el 1-O solo hubo cinco detenidos en toda Cataluña. 11/06/2019 16:38

Fernando J Pérez "¿Esa es la violencia necesaria para doblegar al Estado?", afirma con vehemencia Jordi Pina, que dice que la patada en la cabeza de un policía fue obra de "un discapacitado". 11/06/2019 16:36

Jesús García La violencia, insuficiente. "¿La violencia para alcanzar la independencia de una parte del territorio son escupitajos o el lanzamiento de una valla?", se pregunta de forma retórica. 11/06/2019 16:35

Jesús García Pina rescata el "a por ellos". "Tuvimos que ver cómo se jaleaba a los funcionarios policiales en distintos puntos de España al grito de 'a por ellos", dice Pina. 11/06/2019 16:33

Fernando J Pérez El letrado esgrime un tuit de Pedro Sánchez del 1-O, cuando era jefe de la oposición, en el que rechazaba las cargas policiales contra el referéndum. "Nadie percibió lo que podemos entender como un golpe de Estado, la resistencia pasiva es incompatible con el alzamiento público del artículo 472 del Código Penal". 11/06/2019 16:32

Fernando J Pérez Pina dice que el delito de rebelión del artículo 472 del Código Penal, del que se acusa a sus clientes, no puede desligarse del resto de artículos que tienen que ver con ese delito y que lo configuran como un alzamiento armado. 11/06/2019 16:30

Fernando J Pérez Pina pone a los ciudadanos que votaron "no" y acudieron con la bandera española al referéndum ilegal del 1 de octubre como prueba de que no existió un delito de rebelión. 11/06/2019 16:29

Jesús García El Ejército como prueba de que no hay rebelión. "Las acusaciones no han traído a los responsables del Ejército en Cataluña diciendo que estaban en prevención. ¿Esto es compatible con el delito de rebelión? No", indica Pina. 11/06/2019 16:26

Fernando J Pérez Pina está recordando los testimonios de los ciudadanos que acudieron a votar el 1 de octubre y que dijeron que lo hicieron en uso de su libertad de expresión. 11/06/2019 16:26

Fernando J Pérez El letrado Jordi Pina es, hasta ahora, el más beligerante contra la Fiscalía y contra los jueces instructores de las causas contra el proceso independentista catalán de cuantos han intervenido este martes. 11/06/2019 16:24

Jesús García "Hay muchos jueces, y también jueces que han prevaricado mal que nos pese", dice Pina, que acaba de defender el derecho de los ciudadanos a protestar por la decisión del titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona de registrar la Generalitat por los preparativos del 1-O. 11/06/2019 16:19

Fernando J Pérez "La rebelión no nace el 27 de octubre cuando se proclama, a juicio de la Fiscalía, la independencia", afirma Pina. 11/06/2019 16:18

Jesús García "No es un alzamiento. Son protestas, son manifestaciones", dice Jordi Pina sobre lo ocurrido en Cataluña en el otoño de 2017. 11/06/2019 16:17

Fernando J Pérez Pina argumenta que si hubiera habido un alzamiento independentista no se hubiera permitido la celebración de las manifestaciones constitucionalistas de los días 8 y 12 de octubre de 2017. 11/06/2019 16:15

Jesús García "En Cataluña hay paz por más que se intente dibujar otra cosa por medios de comunicación o políticos que lo que quieren es la confrontación", dice Pina, que se desliza también hacia los argumentos de corte político. 11/06/2019 16:15

Fernando J Pérez Pina se adentra en el análisis jurídico del delito de rebelión. "Si no tenemos un alzamiento público no tenemos nada más", dice sobre el primero de los elementos del tipo penal. "Alzarse públicamente es una conducta patente de sublevación por parte de una multitud de ciudadanos". 11/06/2019 16:11

Jesús García El delito de rebelión. Jordi Pina dice que conviene empezar el análisis del delito de rebelión por su primera parte: el "alzamiento público". Si no se acredita que haya habido alzamiento público, ya no hace falta seguir argumentando. "Hay que saber cuándo ha habido ese alzamiento para el derecho de defensa", dice Pina, que afea a la Fiscalía de no haber concretado en su informe en qué preciso momento se pone en marcha el delito. 11/06/2019 16:11

Fernando J Pérez Pina recuerda que la Fiscalía dice que estamos ante un delito de rebelión "distinto". "No hay un delito de homicidio distinto, no hay un delito de lesiones distinto", ironiza. 11/06/2019 16:09

Jesús García "El fiscal Zaragoza nos decía, para jolgorio de los medios de comunicación, que estábamos ante un golpe de Estado", empieza Jordi Pina. Recuerda que el golpe de Estado no es un delito contemplado en el Código Penal. 11/06/2019 16:07

Fernando J Pérez Pina adelanta que su informe será "extenso" y rebatirá los delitos de rebelión, sedición, malversación y organización criminal. Después analizará individualmente las acusaciones de cada uno de sus clientes. El letrado da por reproducidas las denuncias de vulneración de derechos fundamentales de sus representados. 11/06/2019 16:06

Jesús García Se reanuda la sesión con la intervención de Jordi Pina, abogado defensor de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull. 11/06/2019 16:04

Fernando J Pérez En breves instantes se reanudará la sesión del juicio del procés. 11/06/2019 16:02

Lea aquí la crónica completa de Reyes Rincón: La defensa de Junqueras, Romeva y Forn admite que cometieron desobediencia, pero niega la rebelión El abogado del exvicepresidente de la Generalitat denuncia deficiencias en las pruebas de las acusaciones

Fernando J Pérez Receso hasta las 16.00 11/06/2019 13:41

Fernando J Pérez Melero termina su intervención dando las gracias al tribunal, a los agentes judiciales Paco -"que ha demostrado que todos somos contingentes y solo él es necesario"- y Piedad, y a la policía que ha custodiado el Supremo. 11/06/2019 13:39

Jesús García Cierre literario. Melero finaliza la intervención dando las gracias al tribunal, a los funcionarios del juzgado y a los policías. Y cita la película 'Amanece que no es poco', en la que un guardia civil catalán dice que el mayor problema de seguridad en el pueblo era criticar al escritor William Faulkner, al que todos adoraban allí. "Espero que reconstruyamos una España en la que solamente nos discutamos por William Faulkner". 11/06/2019 13:37

Fernando J Pérez "Nadie quería coordinarse con los Mossos, si alguien quedó al pie de los caballos [fueron los Mossos]. Desde el punto de vista policial, el cumplimiento del auto fue un fracaso", afirma Melero. 11/06/2019 13:34

Jesús García "Ningún cuerpo policial cumplió la orden policial. El cumplimiento del mandato fue un fracaso. La Guardia Civil y la policía no lograron que ningún centro permaneciera cerrado. Con intervenciones contundentes que podrían haberse evitado", subraya. 11/06/2019 13:33

Jesús García "El dispositivo de coordinación era un fraude. Nadie en el Ministerio [del Interior] quería coordinarse. Vinieron a hacer una intervención unilateral", denuncia Melero de forma contundente. Su informe se aproxima ya a la hora y media de duración. 11/06/2019 13:31

Fernando J Pérez "La profesora de gramática, para mí la testigo más útil de todo este juicio", afirma Melero, en referencia a la filóloga que explicó la traducción de la frase "s'ha de celebrar" el referéndum del 1-O. 11/06/2019 13:30

Fernando J Pérez "Les molestaban [a los Mossos] las declaraciones de los políticos, podían proyectar una sombra de duda sobre su actuación, les preocupaba porque habían estado apercibidos por el Tribunal Constitucional, no querían incurrir en desobediencia", afirma Melero. 11/06/2019 13:29

Fernando J Pérez Melero dice que la instrucción 7 de la Fiscalía, en la que se pide a los cuerpos estatales que pongan en marcha sus unidades es "la prueba documentada de la desconfianza" hacia los Mossos. 11/06/2019 13:24

Diego Pérez de los Cobos y Ferrán López (II) | Javier Melero, abogado de Joaquim Forn y Meritxell Borràs, ha recordado la figura de Diego Pérez de los Cobos, el coronel de la Guardia Civil encargado de coordinar el operativo policial del 1-0, y también la de Ferrán López, el número dos de los Mossos d'Esquadra durante el procés, y designado como jefe de la policía autonómica por el Gobierno central tras la aplicación del 155. Melero ha recordado la petición de careo que pidió entre ambos -denegada por el Tribunal Supremo- y ha asegurado que "uno de los dos miente, Pérez de los Cobos o López". Esta fue la crónica de la declaración de López en el Supremo. El 'número dos' de los Mossos acusa a Puigdemont de asumir que el 1-O fuera violento Ferran López niega la pasividad de sus agentes y acusa a los cuerpos estatales de romper el dispositivo conjunto pactado. Por Reyes Rincón

Diego Pérez de los Cobos y Ferrán López (I) | Javier Melero, abogado de Joaquim Forn y Meritxell Borràs, ha recordado la figura de Diego Pérez de los Cobos, el coronel de la Guardia Civil encargado de coordinar el operativo policial del 1-0, y también la de Ferrán López, el número dos de los Mossos d'Esquadra durante el procés, y designado como jefe de la policía autonómica por el Gobierno central tras la aplicación del 155. Melero ha recordado la petición de careo que pidió entre ambos -denegada por el Tribunal Supremo- y ha asegurado que "uno de los dos miente, Pérez de los Cobos o López". Esta fue la crónica de la declaración de Pérez de los Cobos en el Supremo. El coronel Pérez de los Cobos acusa a los Mossos de "favorecer" el referéndum El encargado de coordinar el operativo policial frente al referéndum ilegal fue especialmente duro con el exjefe de la policía catalana Josep Lluís Trapero. Por Fernando J. Pérez

Fernando J Pérez "El fiscal superior le dijo a Trapero que el plan operativo no era suficiente y Trapero recordó que se aumentaron los efectivos", recuerda el abogado Melero. "Y fue con conocimiento de todas las autoridades implicadas". 11/06/2019 13:20

Jesús García "Si la actuación de los Mossos estaba mal, nadie dijo nada. Ni la Fiscalía, ni la policía, ni el coordinador", dice sobre la planificación del 1-O. 11/06/2019 13:19

Jesús García "Es evidente que al conseller se le daba cuenta de parte de las instrucciones de la Fiscalía", señala Melero. Pero dice que era normal porque esas instrucciones "tenían una inmediata traducción" en la organización del departamento, ya que se necesitaba poner en marcha partidas presupuestarias y recursos. 11/06/2019 13:17

Jesús García Melero relata el "extraño papel" de Pérez de los Cobos como "coordinador" del dispositivo del 1-O. Resalta de nuevo la contradicción "mayestática" entre De los Cobos y quien era el número dos de los Mossos, el comisario Ferran López. 11/06/2019 13:15

Fernando J Pérez "No se detuvo a nadie, nadie acabó lesionado y el Ayuntamiento certificó daños en una valla por 800 euros, y a quien se comportó mal la BRIMO de los Mossos le dio lo suyo", recuerda Melero sobre el 20-S. 11/06/2019 13:13

Fernando J Pérez "El no uso de la fuerza el 20-S ha sido objeto de severa crítica por las acusaciones en los escritos, y yo traslado al tribunal: ¿Qué tenía que haber hecho la policía, disparar a matar?". 11/06/2019 13:08

Jesús García "Una cosa es la masa, otra el tumulto y otra la chusma", sigue Melero sobre el 20-S. 11/06/2019 13:08

Fernando J Pérez Melero lanza un salvavidas a otro acusado. Recuerda que un mando de los Mossos dijo que "el señor Sànchez contribuyó de manera decisiva a desconvocar el 20-S". 11/06/2019 13:07

Fernando J Pérez "El 20-S se produjeron delitos de desórdenes públicos, fuerza en las cosas como delito de atentado, y hubo actos concretos y minoritarios de resistencia a la autoridad", señala Melero. 11/06/2019 13:05

Fernando J Pérez "No se produjo ninguna injerencia operativa u orgánica en la estructura de la policía", recuerda Melero. 11/06/2019 13:02

Jesús García "El único plan de actuación con cara y ojos es el que elaboran los Mossos d'Esquadra", dice Melero sobre el 1-O. 11/06/2019 12:58

Fernando J Pérez Melero está citando diversas "muestras de desconfianza" de la cúpula de los Mossos hacia el Govern presidido por Carles Puigdemont. 11/06/2019 12:57

Javier Melero, abogado de Joaquim Forn, ha recordado la comparación del procés con el 23-F que hizo la Fiscalía. En este análisis, Xavier Vidal-Folch recuerda que no es lo mismo un golpe y la rebelión. Del golpe y de la rebelión Aunque puedan entrecruzarse, un golpe de Estado y un delito de rebelión no son cuestiones idénticas. Por Xavier Vidal-Folch

Jesús García "Ausencia de concierto" entre el Govern y los Mossos. Melero insiste en que los testigos -como el jefe de la Brigada Móvil o el major Josep Lluís Trapero- han ratificado que no hubo un concierto entre la Generalitat y los Mossos. 11/06/2019 12:54

Fernando J Pérez "Nos ponemos posmodernos y vemos el alzamiento del fiscal, incita a la gente a participar en las protestas o a concurrir en las votaciones sabiendo que el Estado ha enviado 6.000 efectivos a Cataluña y como estos señores a algo habrán venido, puede haber violencia", ironiza Melero. 11/06/2019 12:53

Jesús García Comparación con el 23-F. Melero recuerda la comparación de los fiscales con el golpe del 23-F. Y recuerda que, en el caso de Tejero, sí había un uso de armas aunque el intento de golpe fuera incruento. "Tenía usted divisiones de tanques. Su capacidad para doblegar al Estado a través de la violencia era notable". 11/06/2019 12:51

Javier Melero, abogado de Joaquim Forn, está recordando que el Govern acató el artículo 155 para tratar de demostrar que no hubo un golpe de Estado. Así contamos el 27 de octubre de 2017 cómo el Senado aprobó su aplicación en Cataluña. El Senado aprueba aplicar el artículo 155 en Cataluña Unidos Podemos, ERC, PNV y PDeCAT votaron en contra. Por Íñigo Domínguez y Miquel Alberola

Jesús García "Nos pongamos como nos pongamos, no podemos negar la evidencia de que el legislador está hablando de gente armada" en el delito de rebelión. 11/06/2019 12:50

Jesús García El abogado de Forn acusa a la Fiscalía de querer "innovar" para interpretar la rebelión de forma muy distinta a la forma en la que está contemplada en el Código Penal. "Habría que darle la vuelta como un calcetín", ironiza el abogado. 11/06/2019 12:48

Fernando J Pérez "Si algún núcleo de poder se ostentaba, a lo que asistimos es a la renuncia de los mecanismos. El Govern no hizo ninguna declaración de independencia", afirma Melero. 11/06/2019 12:48

Jesús García Golpe de Melero al independentismo. "No se arría la bandera, no se comunica nada al cuerpo diplomático y todo el mundo se adapta a la aplicación del artículo 155. Soy consciente de que a alguien puede molestarle esta versión de los hechos. Pero esto es lo que ocurrió". 11/06/2019 12:46

Fernando J Pérez Melero recuerda también que el fallecido fiscal general del Estado José Manuel Maza avisó de que si el 27 de octubre se convocaban elecciones anticipadas y no se declaraba la independencia no se interpondría la querella por rebelión que ha dado pie a esta causa. 11/06/2019 12:46

Jesús García La DUI del 27 de octubre. A la declaración de independencia "se le ha prestado una atención muy relativa" durante el juicio, recuerda Melero. "El Govern de la Generalitat incumplió sistemáticamente el contenido de sus leyes de desconexión para que nada de lo que hiciera tuviera validez normativa. El Gobierno de la Generalitat incumplió la declaración de independencia". 11/06/2019 12:45

Fernando J Pérez Melero recuerda que el 26 de octubre Forn se despidió del personal del Departamento de Interior y dijo que había dos opciones, o la convocatoria de elecciones autonómicas anticipadas o la aplicación del 155. Reprocha a la Fiscalía y las acusaciones que no lo hayan tenido en cuenta. 11/06/2019 12:45

Jesús García El artículo 155. Melero admite, como dice la Fiscalía, que se recurrió a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. "Sé que molesta en determinados círculos, pero fue acatado de inmediato. El 155 funcionó perfectamente". 11/06/2019 12:42

El abogado de Joaquim Forn, como el de Oriol Junqueras, está defendiendo que los acontecimientos que se vivieron en Cataluña no fueron una rebelión. No hubo violencia, dicen, sino en todo caso un acto de desobediencia. La semana pasada, la Fiscalía elevó el procés a "golpe de Estado" ejercido con violencia. Así lo explicamos hace seis días: La Fiscalía eleva el 'procés' a un golpe de Estado que recurrió a la violencia El ministerio público acusa a los líderes independentistas de "intentar liquidar" la Constitución. Por Reyes Rincón

Jesús García Ni siquiera se amplió -cita como ejemplo- la protección del aeropuerto por parte de la Guardia Civil. "No se reforzó ninguna infraestructura crítica", sigue Melero con su estrategia de defensa. 11/06/2019 12:40

Jesús García Melero dice que pidió al Estado cómo se había abordado el conflicto catalán en 2017. Recuerda que el Estado no solo no abordó la posibilidad de activar el estado de excepción o del estado de sitio, sino que ni siquiera se debatió. "Es un baremo para saber la entidad de la amenaza, la que va a habilitar al Estado para la más radical de las respuestas, el poder militar". 11/06/2019 12:38

Fernando J Pérez Javier Melero está respondiendo al alegato del fiscal Fidel Cadena, que hizo el pasado martes un estudio jurídico profundo del delito de rebelión. 11/06/2019 12:37

Jesús García La rebelión estaba históricamente pensada para el "cuartelazo", para el alzamiento en armas. Pero la Fiscalía se ha opuesto a ese planteamiento y que se ha pasado a "la época de las redes sociales". 11/06/2019 12:37

Jesús García El delito de rebelión. Melero entra ya al fondo del asunto: el delito de rebelión. Dice que empezó a estudiarlo de forma "clásica", tal como había sido analizado por la doctrina desde 1823. "Es un delito que pone en jaque al Estado de una forma determinada, de ahí la coexistencia en los Códigos militares y civiles". 11/06/2019 12:36

Fernando J Pérez La desobediencia en este juicio ha sido un "cuerpo extraño y disfuncional". 11/06/2019 12:35

Jesús García "La trinchera de la desobediencia la cedo con gusto. Si la desobediencia puede derivarse de participar en un Gobierno en el que se dice que si hace falta se desobedecerán las resoluciones del Tribunal Constitucional, contra eso no puedo hacer nada", insiste Melero. 11/06/2019 12:33

Fernando J Pérez "Forn hizo actos dispositivos de evitación del referéndum", sostiene Melero. Cita los refuerzos policiales, los cuadrantes de horarios de los Mossos... 11/06/2019 12:33

Jesús García Forn y la desobediencia. Melero entra ahora a abordar si Forn cometió un delito de desobediencia. Recuerda que recibió solamente una notificación del Tribunal Constitucional. "Cedo esa trinchera. El señor Forn desobedeció al Tribunal Constitucional". 11/06/2019 12:31

Fernando J Pérez "No será la misma aptitud la violencia intimidatoria la del Gobierno autonómico que disponga de una fuerza de 17.000 hombres armados, que el que no tiene a ninguno", admite Melero. 11/06/2019 12:30

Jesús García "¿De verdad la Fiscalía considera que lo que debe hacerse es descalificar a toda una comunidad autónoma proyectando sobre ellos la sospecha de deslealtad?", se pregunta sobre el hecho de que los Mossos estén bajo sospecha de estar al servicio del independentismo. 11/06/2019 12:30

Jesús García El papel de los Mossos. Melero sigue relatando lo que no se va a juzgar en el Supremo: ni a los ciudadanos que votaron el 1-O ni a los mossos que participaron en el dispositivo del referéndum. "¿Por qué las acusaciones dotan a los Mossos de una característica dual, según la cual a veces son un elemento de cargo esencial, y a veces los considera partícipes de la rebelión?". 11/06/2019 12:29

Fernando J Pérez "A mí solo me interesan las batallas que puedo ganar: los ciudadanos no ejercían un derecho fundamental, pero no estaban haciendo nada ilícito y no se les podía detener ni compeler en la jornada del 1 de octubre". 11/06/2019 12:28

Fernando J Pérez Melero se apoya en la declaración del exsecretario de Estado de Seguridad de que "el objetivo político [de la actuación policial del 1-O] fue que aquello no pareciera un referéndum homologable". 11/06/2019 12:27

Fernando J Pérez "Hubo una apariencia de coordinación [policial] para actuar de manera unilateral no con el objetivo de cumplir las resoluciones judiciales", denuncia Melero. 11/06/2019 12:26

Jesús García La actuación de la policía. Melero admite que no es asunto del juicio la actuación de la policía el 1-O. El abogado se presenta como "defensor" de todos los cuerpos policiales. "A la policía no se le defiende diciendo que es un honor, no dándole coba, sino dejando claro que la ineptitud de sus mandos en el diseño de un dispositivo por completo aberrante les condujo a una situación endemoniada en la cual el cumplimiento del deber llevaba a un deterioro de su imagen pública". Los policías "adolecieron de un gravísimo déficit de organización" que fue "pretendido y buscado". "Aquí no se enjuicia a la policía, los que se excedieron tienen sus propios procedimientos abiertos", recuerda. 11/06/2019 12:24

Fernando J Pérez Joaquim Forn fue consejero de Interior de la Generalitat desde el 14 de julio de 2017 hasta su destitución por el artículo 155 de la Constitución el 27 de octubre de ese año, tras la declaración de independencia en el Parlamento catalán. 11/06/2019 12:23

Fernando J Pérez El alegato de Melero, quizá el menos político de los letrados que han intervenido en el juicio del procés, discurre por senderos de gran altura jurídica. "El Gobierno de la Generalitat no tenía capacidad para imponer por la fuerza ningún marco normativo", afirma. 11/06/2019 12:20

Jesús García Melero sigue respondiendo al inicio de su intervención al informe de los fiscales. El abogado niega que el Govern tuviera en su mano "el poder" y que solo le faltaba "soltar las amarras". "El poder no es más que imponer por la fuerza un marco normativo. El Govern de la Generalitat no tenía ese poder". La Generalitat hizo "todo lo posible para abandonar" el poder "sin la menor resistencia", insiste el abogado. "Los únicos actos documentados son actos de abandono del poder". 11/06/2019 12:20

Jesús García Melero recuerda que la Fiscalía atribuyó la semana pasada al Govern también la violencia sufrida por los manifestantes del 1-O. El abogado de Forn responde ahora a esa tesis. Dice Melero que hay una "ruptura del nexo de imputación". 11/06/2019 12:17

Fernando J Pérez Frente a los grandes juristas citados por la Fiscalía, el abogado Melero se apoya en lo que irónicamente llama "juristas de segunda división", como los catedráticos Nicolás García Rivas, Sandoval y Joan Queralt, sobre la proporcionalidad en la actuación policial. 11/06/2019 12:16

Fernando J Pérez Al fiscal Zaragoza le dice que en su informe no citó a Hans Kelsen, por lo que este jurista dijo sobre el golpe de Estado, sino que lo introdujo incumpliendo la ley de Godwin de las analogías nazis o la reductio ad Hitlerum. "La mera mención a los nazis [que supone citar a Kelsen] puede contaminar a lo que aquí se juzga". 11/06/2019 12:14

En este momento interviene Javier Melero, abogado de Joaquim Forn y Meritxell Borràs, en su turno de conclusiones definitivas en el juicio del procés. El letrado ha sido uno de los protagonistas del juicio del procés. Recuperamos este perfil en el que se explicaba cómo planteaba la defensa Melero. Un púgil en el juicio del 'procés' El abogado Javier Melero plantea una estrategia golpe a golpe para defender al exconsejero de Interior Forn. Por Jesús García

Jesús García "Por mucho que se hable de violencia potencial, de que no es preciso que se esgriman armas, lo que no se puede hacer es trivializar o banalizar el concepto de violencia. Es una falta de respeto a todos los muertos de nuestros sangrientos pronunciamientos militares", dice Melero en respuesta al informe de los fiscales. 11/06/2019 12:13

Fernando J Pérez Forn afirma que "el derecho penal está en condiciones de dar respuesta a cuanto aquí se ha planteado" y califica de "brillantes" los informes de las acusaciones, en especial de la Fiscalía. 11/06/2019 12:11

Jesús García "Este es un juicio sobre un caso difícil", dice Melero. "Quizá lo difícil sea la presión, los comentarios externos a la sala. Pero lo que aquí debe plantearse es relativamente sencillo", insiste el defensor de Forn. 11/06/2019 12:10

Fernando J Pérez Se reanuda la sesión. Inicia su informe Javier Melero, abogado de Joaquim Forn, exconseller de Interior. Sus compañeros le han cedido unos minutos para que pueda intervenir entre 80 y 90 minutos, frente a los 60 que le correspondían inicialmente. 11/06/2019 12:08

Jesús García Finaliza el informe de Andreu Van den Eynde. Manuel Marchena ordena un receso hasta las 12.00. 11/06/2019 11:31

Jesús García Van den Eynde pide al tribunal que considere este juicio como "una oportunidad" para "devolverle la pelota a la política". "En Cataluña hay indignación. No deja de ser la desafección de Montilla de 2010 evolucionada. Es el punto en el que estamos. Estamos ahí, con la mano tendida para solucionar este conflicto. Es lo que esta sentencia tendría que ser. Espero haberles ayudado a hacer la mejor de las sentencias: la sentencia que resuelva conflictos". 11/06/2019 11:31

Fernando J Pérez "Debemos devolver la pelota a la política, es una cosa interesante que puede hacer la sentencia", pide Van den Eynde. 11/06/2019 11:31

Jesús García "El tribunal es dueño y señor de sus decisiones y puede modificarlas en cualquier momento", dice el abogado sobre la situación de prisión provisional de Junqueras y Romeva. 11/06/2019 11:29

Jesús García En el capítulo diez, el último, Van den Eynde aborda "el modelo de Estado". Su informe ha tenido dosis de elementos jurídicos, pero cada vez discurre más por la vía política. "¿Qué modelo queremos, un mundo feliz en el que nadie protesta ni insulta? ¿En el que cuando viene un policía y dice apártese la gente se aparta?", se pregunta el defensor de Junqueras. "Frente a la obediencia, todas las democracias responden igual. Frente a la protesta, ahí está la diferencia en cómo responde un Estado democrático y uno autoritario". 11/06/2019 11:28

Fernando J Pérez Van den Eynde tacha de "basura" algunas informaciones de televisión y prensa que afectan a sus clientes. 11/06/2019 11:27

Jesús García "Se ha instaurado la discusión sobre las condiciones de cumplimiento de una pena de prisión en el debate público", lamenta el abogado, aunque admite que la sentencia del caso no está dictada. "La pregunta es si vamos a tolerar que, cuando se juzgue a un ciudadano, ya antes se esté hablando cómo va a cumplir la pena", dice en alusión a la presunción de inocencia. 11/06/2019 11:26

Fernando J Pérez "El tribunal nos tiene que compensar", señala Van den Eynde. 11/06/2019 11:25

El Tribunal Supremo ha autorizado a Joaquim Forn, cabeza de lista de Junts per Catalunya en el Ayuntamiento de Barcelona, a ir al Consistorio para asistir al pleno de constitución de la nueva corporación municipal los días 14 y 15. El Supremo pide las medidas de seguridad adecuadas. Forn acudirá dos días: uno para realizar su declaración de bienes y otro para tomar posesión como concejal. Informa Reyes Rincón

Fernando J Pérez "Protestar no es intimidar, protestar no es odiar", afirma Van den Eynde, que recuerda la sentencia del caso Pussy Riot contra Rusia. 11/06/2019 11:22

Fernando J Pérez Van den Eynde enmarca el otoño secesionista catalán de 2017 en el derecho fundamental de libertad de expresión. 11/06/2019 11:20

Jesús García Derechos fundamentales. El abogado aborda ahora el noveno de los diez capítulos de su informe: los derechos fundamentales. "Es sorprendente que la Fiscalía encarase el derecho a la autodeterminación, lo ha usado casi más que las defensas", empieza el abogado. Van den Eynde defiende una cierta visión de ese derecho. "Yo no digo que este juicio se base en el derecho a la autodeterminación. Lo que digo es qué pasa cuando un político cree que el pueblo tiene derecho a la autodeterminación". "¿Qué sucede cuando en unas elecciones se vota a un partido legal que apuesta en un programa político por la independencia?". 11/06/2019 11:18

Fernando J Pérez Derechos fundamentales y contrapesos. Van den Eynde dice que los derechos fundamentales tienen que ponderarse a la hora de enjuiciar los hechos. "Es el siglo XXI del Derecho Penal, que tiende a las garantías, al juez de garantías, en el que los límites del ius puniendi se materializan por encima de los intereses inclusos de la sociedad". 11/06/2019 11:17

Jesús García Desobediencia. El abogado de Junqueras responde ahora al delito de la desobediencia. El asunto, dice, ya es otro: cómo hacer compatible el respeto a las órdenes judiciales con el mandato de los votantes. "Se produce un choque jurídico". 11/06/2019 11:14

El president de la Generalitat, Quim Torra, viajará este miércoles a Madrid para asistir a la sesión del juicio del 1-O en el Tribunal Supremo, que se prevé que sea la última. En un comunicado este martes, el Govern ha informado que el president, una vez finalizada la vista, comparecerá desde la delegación de la Generalitat en Madrid, en una hora aún por determinar. Otros líderes soberanistas y consellers también tienen previsto viajar a Madrid por el mismo motivo, por lo que el pleno del Parlament que debía empezar el miércoles lo hará el jueves. (EP)

Fernando J Pérez El letrado Van den Eynde desprecia la teoría de la organización criminal que pretende Vox. 11/06/2019 11:14

Jesús García El registro de catalanes en el exterior. "He mirado 200 veces el anuncio del registro de catalanes en el exterior. Y ahí no sale el mapa de España. No es un mapa de Cataluña que se desgaja de España. Se lo han inventado", dice sobre una de las campañas por las que la Fiscalía acusa de malversación. 11/06/2019 11:09

Jesús García "¿Qué hacía ilegal las conferencias en Bruselas de estos señores, de qué hablaron?", se preguntan, de nuevo de un modo irónico, el letrado. "Es un acto de libertad de expresión de un Gobierno que tiene legitimidad basada en votos". 11/06/2019 11:08

La Fiscalía se opone a la salida de Junqueras para adquirir la condición de eurodiputado El ministerio público no ha mostrado inconveniente en que Forn salga de prisión para la constitución del Ayuntamiento de Barcelona.Por Reyes Rincón

Jesús García La malversación. Van den Eynde aborda ahora el delito de malversación de un modo genérico (sus compañeros entraran más al detalle de las partidas). Empieza por el Departamento de Asuntos Exteriores que lideraba Raül Romeva. "Se viene a decir por la acusación que todo el departamento de exteriores es inconstitucional". Recuerda el abogado que las delegaciones internacionales fueron "validadas" por la justicia. 11/06/2019 11:06

Fernando J Pérez El abogado de Junqueras analiza ahora el delito de malversación. Dice que "el miedo a la internacionalización del debate territorial en el siglo XXI no se puede entender" para justificar la presencia de observadores internacionales del procés. 11/06/2019 11:06

Fernando J Pérez "El 1 de octubre la gente no fue a parar a la policía, fue la policía la que fue a parar a la gente", afirma el letrado de Junqueras, que dice que la actitud de la gente de no disolverse para que pudieran impedir la votación "es una desobediencia de toda la vida". 11/06/2019 11:04

Fernando J Pérez "Si por cerrar una puerta te pueden caer 15 años de prisión...", ironiza Van den Eynde. 11/06/2019 11:02

Jesús García El delito de sedición. La defensa de Junqueras y de Romeva aborda ahora el delito de sedición por el que acusa la abogada del Estado, Rosa María Seoane. Van den Eynde sugiere que la conducta de los acusados no tiene encaje en el Código Penal e invita al tribunal a que, en todo caso, dé indicaciones al legislador ante ese desajuste. 11/06/2019 11:00

Fernando J Pérez Van den Eynde da por "superado por los modernos" los postulados del jurista austriaco Hans Kelsen, padre de constitucionalismo moderno y que describió el golpe de Estado como la derogación de una Constitución por medios no previstos en la propia Constitución. 11/06/2019 10:59

Fernando J Pérez "Hablar de golpe de Estado es la demostración de lo que está ocurriendo aquí, se está confundiendo la desobediencia con la rebelión". "Se confunde la desobediencia de manual con la rebelión, la crisis de que alguien diga que no quiere cumplir con una cosa se traslada a la rebelión. Esa es la imposibilidad de demostrar el requisito de la violencia", afirma Van den Eynde en su alegato. 11/06/2019 10:58

Jesús García El golpe de Estado. El abogado alude a la intervención del fiscal Javier Zaragoza, que en su informe defendió que lo ocurrido en Cataluña durante el otoño de 2017 fue "un golpe de Estado". "Hablar de golpe de Estado es contraestratégico para la acusación. Es la demostración de lo que sucede aquí. Se está confundiendo la desobediencia con la rebelión". 11/06/2019 10:56

Jesús García La respuesta del Estado, dice, no fue la que hubiera sido proporcional ante un verdadero delito de rebelión. Se anuló jurídicamente el referéndum y se suspendió la autonomía de Cataluña, pero no se declaró, por ejemplo, el estado de sitio. 11/06/2019 10:55

Jesús García Van den Eynde alude al principio de "última ratio" de la ley penal. "Votar e incluso declarar la independencia no es delito. Nuestro sistema no se puede basar en el terror penal", dice el abogado, que recuerda el "principio de intervención mínima" de la vía penal en el Estado de Derecho. "Solo cabe una interpretación restrictiva de la rebelión", insiste. "La vara de medir más fácil sería la del estado de sitio", dice Van den Eynde en alusión a la respuesta del Estado frente a una rebelión. 11/06/2019 10:54

Fernando J Pérez Van den Eynde remacha que no hay ningún elemento que permita atribuir a sus clientes Junqueras y Romeva una justificación o amparo de la violencia. 11/06/2019 10:54

Jesús García El abogado se adentra ahora en el análisis de la autoría denuncia los "trucos" de la fiscalía en su informe, en el que citó como pruebas del delito "artículos de prensa". 11/06/2019 10:51

Jesús García "Nos piden 25 años de prisión, pero los acusados reniegan de cualquier forma de violencia. No han encontrado ningún mensaje en la que la promuevan. Todos los mensajes eran de una jornada de tranquilidad. No existía ningún actor que justificara, tolerara o ejercera la violencia. La población había hecho bandera de la paz. Era impensable que el 1 de octubre la policía cargase contra la gente". 11/06/2019 10:49

Fernando J Pérez "Desafección e indignación no son violencia", afirma Van den Eynde, tras recordar algunos episodios narrados por los testigos en el juicio, como cuando unos ciudadanos aplaudieron irónicamente a unos guardias civiles el 3 de octubre tras encararse con unos mossos que les recriminaron la actuación del 1-O. 11/06/2019 10:46