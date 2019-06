Los acusados del ‘procés’ cierran el juicio con un alegato político

Los jueces, fiscales y abogados suelen decir que un acusado nunca ha sido absuelto por lo que haya dicho en su turno de última palabra, pero algunos sí han sido condenados. Las defensas se lo recordado en los últimos días a los líderes 12 líderes del procés que se han sentado durante cuatro meses en el banquillo del Tribunal Supremo. Pese a las advertencias, todos optaron por aprovechar esa última oportunidad de dirigirse el tribunal. Y aunque ninguno contradijo su estrategia de defensa ni desveló hechos nuevos que le pudiera incriminar, algunos sí fueron más allá de la mera reivindicación de la inocencia que suele ser habitual en estos casos.

Los primeros en intervenir han sido el exvicepresident Oriol Junqueras y el exconseller de Exteriores Raül Romeva. Los dos han hecho una llamada al diálogo, además Romeva ha añadido una crítica a la Fiscalía, de la que ha dicho que "no ha podido aportar ninguna prueba que demuestre el odio de los que estamos aquí sentados", ha asegurado.



“Siempre he evitado la mala política que niega el diálogo, la negociación y el acuerdo y les ha traspasado a ustedes la responsabilidad”, ha agregado Junqueras. “Lo mejor para todos es devolver el asunto al terreno del diálogo, la negociación y el acuerdo”, ha concluido.

Por su parte, el extitular de Interior Joaquim Forn ha mostrado sus “dudas” sobre lo sostenido por los fiscales la semana pasada, cuando afirmaron que a los independentistas no se les perseguía por sus ideas. “La realidad de los hechos lo desmiente”, ha replicado Forn. La intervención más contundente ha sido la del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart: “No hay ningún tipo de arrepentimiento, todo lo que hice lo volvería a hacer”. “Ninguna sentencia hará que los catalanes dejen de luchar pacíficamente por su derecho a la autodeterminación”, ha dicho para cerrar su intervención.

Más matizadas se han mostrado Dolors Bassa y Carme Forcadell. La expresidenta no ha dudado en declararse presa política. “Estoy siendo juzgada por mi trayectoria política, no por mis actos ni mis hechos”, ha proclamado. Por su lado, Bassa ha explicado que su generación conoció de sus mayores “el proceso contra Catalunya”, en referencia a la represión franquista, y ha pedido a los jueces que su nieta no tenga que oír hablar de una nueva edición del mismo.

El exconseller de Empresa Santi Vila, uno de los tres acusados que permanece en libertad provisional y que se expone a siete años de cárcel, ha utilizado su turno para asegurar que siempre actuó “respetando el espíritu y la letra de la Constitución, aquella que definió a España como una nación de naciones”. “Yo mismo intenté este acuerdo con el Gobierno de España para evitar el colapso o la crisis institucional”, ha relatado.

"Este juicio es el resultado de un fracaso de la política. Mi deseo es que los nueve compañeros en la cárcel puedan salir en libertad, regresar y su casa y abrazar a su familia.", ha dicho el exconseller de Justicia, Carles Mundó, en una breve intervención que ha cerrado el turno de palabras.