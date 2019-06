20

21 de marzo. El odio

Los agentes narraron el odio que sintieron: "Lo que me ha quedado es cómo me miraban, a mí nunca por hacer mi trabajo me habían escupido", declaró un agente que intervino el 1-O. También durante la jornada se reveló que la Generalitat calculaba que necesitaría 22.800 millones para sobrevivivr tras la declaración de independencia. De estos, 11.000 se suponía que podrían llegar de China.