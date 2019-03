El juicio del ‘procés’, en directo | Declaran agentes de la Guardia Civil y de los Mossos d’Esquadra

EL PAÍS Hasta aquí nuestro seguimiento de la vigésima jornada del juicio del procés. La vista se reanuda el próximo lunes a las 10.00 horas con la declaración de dos tenientes de la Guardia Civil. Muchas gracias por su atención. Buenas noches. 21/03/2019 21:41

Fernando J Pérez Termina la declaración de la cabo primero y la 20ª sesión del juicio del procés. La vista se reanuda el próximo lunes a las 10.00 con la declaración de dos tenientes de la Guardia Civil. 21/03/2019 19:01

Fernando J Pérez "Hay un menor entre la masa, cerca de la puerta, de unos 12 o 13 años", relata la cabo primero de la Guardia Civil. 21/03/2019 18:52

Fernando J Pérez Una votación simulada. "Aprovechamos para entrar por el lateral y la masa se puso más violenta y quería rebasar el cordón que se había formado, ejerciendo mucha más fuerza, con empujones... Cuando accedemos al punto de votación nos encontramos una urna de cartón del 9-N con siete u ocho papeletas y una lista de figurantes, porque uno de los apuntados era una persona de Vigo, y el resto sería gente ficticia, era una simulación. A posteriori, en el Facebook abierto de la alcaldesa postea que gracias al pueblo y a las ideas del pueblo habían tenido la brillante idea de engañar a la Guardia Civil y que se llevaran la urna de cartón. Votaron en el garaje de un particular. Si sabían que no había nada se podía haber obviado esa violencia hacia nosotros, lamenta la testigo. 21/03/2019 18:46

EL PAÍS Insultos y cánticos. "El jefe del dispositivo de policía judicial les indicó lo que íbamos a hacer, les comentó el auto y cuál era nuestro cometido. Aquello duró cinco, seis, siete segundos y empezaron a insultar: fills de puta, feixistes, y luego los cánticos de siempre: els carrers seran sempre nostres", recuerda la cabo primero de la Guardia Civil. 21/03/2019 18:45

Fernando J Pérez "La alcaldesa en actitud enarbolada, con los brazos en jarras, vino a decirnos, 'qué, qué venís a hacer aquí'. De forma despectiva nos dijo: 'mientras restéis aquí no vais a hacer otra cosa'. rememora la testigo. "El jefe de seguridad decide apartar las mesas, que eran el primer impedimento, con nosotros encapsulados dentro para intentar entrar en el local. Se observa que hay una puerta lateral y se decide entrar por ahí para evitar males mayores", señala. 21/03/2019 18:42

Fernando J Pérez "La gente alertaba de nuestra llegada con bocinas. En el punto de votación había una masa de 80-90 personas con los brazos entrelazados entre ellas. Entre ese casal y la gente habían interpuesto una serie de mesas y sillas en forma de barricada. Había dos componentes de los Mossos sin vehículo, que nos dijeron que no habían podido hacer nada y que habían hablado con ellos", relata la cabo primero. 21/03/2019 18:38

Fernando J Pérez Esta agente actuó el 1 de octubre en un colegio electoral de Sant Martí de Sesgueioles. "Desde que salimos el ambiente era muy hostil, enrarecido, te pitaban, insultaban, se burlaban de ti, se había evaporado en horas el sentido de respeto a la autoridad". La comitiva paró en un polígono industrial y cinco camiones les impidieron el paso para salir de la zona. Luego accedieron a desbloquear. En el pueblo vimos palés en la entrada del pueblo para que no pudieran entrar los vehículos y tres tractores para impedir el paso a la calle principal con vehículos. Tuvimos que dejarlos casi a 200 metros" 21/03/2019 18:37

EL PAÍS Termina la declaración del testigo. Entra ahora el último miembro del instituto armado citado para este jueves, se trata de una cabo primero. 21/03/2019 18:25

EL PAÍS Se masticaba el odio. "Yo viví los insultos, fill de puta, fora. Pude ver las caras de odio y desprecio a los agentes de la autoridad, que éramos nosotros. Se masticaba el odio, no sé cómo podían tener tanta rabia y tanto odio durante tanto tiempo. Yo no vi la producción de ninguna lesión [a ciudadanos]. Se hizo un uso proporcionado, congruente y oportuno de la fuerza. No fue una sorpresa porque las primeras personas que golpearon fueron las personas que impedían a la Guardia Civil cumplir su cometido. Tengo noticias de que hay un agente que está investigado", dice el guardia. 21/03/2019 18:25

Homenaje a Forcadell. El presidente catalán, Quim Torra, el del Parlament, Roger Torrent, y diputados de JxCat, ERC, Catalunya en Comú y la CUP se han concentrado a las puertas de la Cámara para rendir homenaje a la expresidenta de la institución Carme Forcadell y a los otros líderes del procés que están en prisión. La consejera Elsa Artadi ha escrito en su Twitter: "Hoy hace un año del encarcelamiento de la presidenta del Parlament Carme Forcadell y los consejeros Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa y Josep Rull. Un año en la cárcel por dar voz al pueblo y defender el mandato del 1-O. ¡La autodeterminación es un derecho, no un crimen!". 21/03/2019 18:18

Jesús García Los hechos del instituto de Sant Andreu de la Barca. El testigo ha explicado que es uno de los padres que denunció "el asunto del instituto". Sin dar detalles, ha aludido a lo ocurrido en el instituto púbilco El Palau de Sant Andreu de la Barca, donde hay una de las mayores comandancias de la Guardia Civil. El 2 de octubre, al día siguiente del referéndum, algunos profesores señalaron públicamente a varios alumnos, hijos de guardias civiles, y les recriminaron la actuación de sus padres. La Fiscalía denunció a nueve docentes. 21/03/2019 17:58

Fernando J Pérez El guardia que está declarando ahora se refiere a este episodio en el instituto de Sant Andreu de la Barca. http://cort.as/--96P 21/03/2019 17:53

Fernando J Pérez Acoso a los hijos de guardias civiles. Soy una de las personas que puso la denuncia en el instituto de Sant Andreu de la Barca, por supuesto acoso a los hijos de los guardias civiles. "Mi hijo está orgulloso y quiere seguir la profesión de su padre, y no es posible que le hagan salir a protestar por la actuación de su padre" 21/03/2019 17:51

Jesús García Cambio de destino. El testigo explica que la situación del 1-O le ha afectado y que se ha planteado "pedir cambio de destino" porque lo ocurrido les afecta a ellos y a sus familiares. "Afectó el asunto del instituto..." El guardia explica que es uno de los que denunció a profesores en Sant Andreu de la Barca por obligar a los alumnos a "salir a protestar" el 1-O. 21/03/2019 17:51

Fernando J Pérez Lanzamiento de una silla. "Al primero que entró por la puerta después de fracturarla le lanzaron una silla metálica, que le alcanzó y le tiró al suelo", recuerda el agente. 21/03/2019 17:50

Jesús García Bomberos "en primera línea de resistencia". El testigo lamenta la presencia de Bomberos uniformados que se pusieron prácticamente "en primera línea de resistencia" de los ciudadanos de Sant Joan de Vilatorrada el 1-O. 21/03/2019 17:49

Fernando J Pérez "No vamos a salir de aquí". "Me he visto en situaciones diversas y peligrosas, pero el personal que vino conmigo temió por su integridad", recuerda el agente de la Guardia Civil que intervino en el Instituto Quercus de Sant Joan de Vilatorrada. 21/03/2019 17:48

Fernando J Pérez "No eran simplemente insultos, que no dejan de ser violencia a mi humilde juicio, ahí había acometidas, una masa de oponentes con patadas y puñetazos buscaban contrarrestar la presión de los GRS". "Me dieron puñetazos en la espalda y algún arañazo, pero no lo denuncié", recuerda el agente. 21/03/2019 17:47

Fernando J Pérez "Me quedo aislado con mis componentes, y algunos empezaron a sentir temor, 'como nos conozcan no sé lo que va a pasar". "[la gente] impedía que los GRS hicieran un pasillo y a duras penas pudimos entrar". 21/03/2019 17:46

Fernando J Pérez "Aquello derivó en una violencia inusitada, he estado en diferentes unidades y provincias y lo que viví ese día no se me va a olvidar nunca, una muestra de odio y desprecio... y he estado en sitios que no quiero nombrar", explica el agente. "No había pacifismo por ningún lado, nos impedían que cumpliéramos el cometido que nos había encomendado la magistrada [de intervenir las urnas]. 21/03/2019 17:45

Jesús García Intervención el 1-O: vigilancias de los Mossos. El testigo explica también su intervención en un instituto de Sant Joan de Vilatorrada durante el referéndum del 1 de octubre de 2017. Dice que estuvieron un tiempo "esperando instrucciones" antes de acudir al municipio. El fiscal pregunta si fueron vigilados. "Efectivamente, a las 6 de la mañana fuimos identificados por una dotación de Mossos d'Esquadra". El guardia explica que lleva 30 años de profesión y que sabe que ese día les estaban siguiendo a él y a sus compañeros. "Se veía que iban comunicando a alguien el paso de nuestra caravana". 21/03/2019 17:43

Fernando J Pérez El agente también estuvo el 17 de septiembre de 2017 en la intervención de 369.000 dípticos con la imagen de las vías del tren para llamar al voto en el referéndum. Esto ocurrió en la empresa Buzoneo Directo SL. 21/03/2019 17:32

Fernando J Pérez Termina el tercer testigo de la sesión vespertina del juicio. Este intervino en una empresa en Sant Adrià del Besós (Barcelona) el 16 de septiembre, en la que se intervinieron 11 planchas para fabricar carteles."El gerente de la empresa nos franqueó voluntariamente la puerta" 21/03/2019 17:27

Fernando J Pérez "Mientras duró la actuación los ochos mossos siguieron con su actitud pasiva y no se acercaron", evoca el sargento de la Guardia Civil que actuó en Sant Andreu de la Barca (Barcelona). 21/03/2019 17:24

Jesús García Cámaras para los guardias. Àlex Solà, abogado de Jordi Cuixart, pregunta si el general Ángel Gozalo -jefe de la Guardia Civil en Cataluña- ordenó que los agentes llevaran cámaras. El testigo afirma que era una cuestión de los mandos y que él la ignoraba. 21/03/2019 17:21

Fernando J Pérez "La misión no eran las detenciones, si nos hubiéramos dedicado a detener habríamos creado un mal mayor, pero en la actuación en la que yo estuve hubo un detenido, que mordió a un GRS". 21/03/2019 17:14

Jesús García La relación de la Guardia Civil con los Mossos. El abogado pregunta qué relación debía tener la Guardia Civil con los Mossos el 1-O. "Eso iba por los mandos. Yo no lo sé", declara. El briefing (reunión policial) se celebró, dice, uno o dos días antes del referéndum. "Yo solo recibía órdenes", insiste. 21/03/2019 17:13

Fernando J Pérez "No tenía conocimiento [de la instrucción de que en caso de haber grandes aglomeraciones, abandonar el lugar y pedir el auxilio de los Mossos]", reconoce el testigo. "Eso no me competía a mí, yo solo recibía órdenes". 21/03/2019 17:12

Jesús García El abogado de Forn pregunta si les transmitieron la idea de que había que priorizar la seguridad de los ciudadanos. "No, los principios básicos de actuación". 21/03/2019 17:10

Fernando J Pérez Insultos. "Aquel día se produjeron muchos delitos, a mí me insultaron", señala el guardia civil. 21/03/2019 17:10

Fernando J Pérez "En aquel centro de votación había tres hombres con camisetas de color lila, y en otros colegios, estaban esas personas también", señala el sargento de la Guardia Civil. "Las pautas que nos dieron era cumplir la parte dispositiva del auto y entrar, requisar [las urnas] y marcharnos, en ningún momento nos dijeron que el problema fueran las personas". 21/03/2019 17:10

Jesús García El dolor de un guardia civil el 1-O. "Lo único que sufrí fue un daño moral. No sé si me insultaron porque fui a cumplir una orden judicial o porque soy guardia civil. A mí me ha quedado cómo me miraban. No sé si era desprecio u odio. Pero nunca por hacer mi trabajo me habían escupido. A día de hoy no entiendo por qué aquellas personas, que eran personas del pueblo, se habían comportado como delincuentes", afirma, con un dejo de emoción en la voz, el guardia civil que actuó en un centro de votación de Sant Andreu de la Barca. 21/03/2019 17:08

Jesús García "Todos nos grababan". "Era un muro infranqueable para llegar al punto de votación. Estaban todos sentados y tirados en el suelo. Todos nos estaban grabando. Alguna persona decía 'todos callados, no decir nada'. Tuvimos que apartar las piernas y nos costó llegar al punto de votación. Al llegar, no encontramos urnas, sino solo 2.500 sobres, algunas papeletas y creo que una CPU". "Una persona se empezó a marear, y fuimos nosotros los que la asistimos y abrimos las ventanas para que pudiera respirar", recuerda el agente. 21/03/2019 17:05

Fernando J Pérez Pasividad de los Mossos. "Los GRS se lo hicieron decir [a los que estaban en la puerta, que no iban a permitir la entrada en el colegio electoral] cuatro veces antes de actuar. Había ochos mossos de forma pasiva que en ningún momento acudieron a prestar auxilio ni a ayudar ni a hablar con nosotros". "Estuvieron todo el rato a 40 metros". 21/03/2019 17:03

Jesús García Participación el 1 de octubre. El sargento explica que también participó en el 1 de octubre para cumplir "la parte dispositiva" de la orden del TSJC de impedir el referéndum. "Solo intervine una vez en un centro, a las 11 horas. Nos dijeron que nos teníamos que trasladar a un centro de atención primaria de Sant Andreu de la Barca. Íbamos de paisano. Ya sabíamos que muchos compañeros ya habían tenido muchas dificultades". 21/03/2019 17:00

Jesús García Todo preparado para llevarse el material. Turno de un sargento de la Guardia Civil que también participó en la recogida de material de Disnet. "Era una recogida voluntaria en la empresa Disnet de Sabadell. Una vez que llegamos se encontraba Rosa María, que era de la empresa Artyplan, y un trabajador de Disnet. Nos abrieron la puerta y el trabajador ya nos había colocado los palés a un lado y otro de la puerta", cuenta. 21/03/2019 16:57

Fernando J Pérez Termina de declarar el segundo guardia civil de la tarde. El tribunal llama ahora a un sargento primero del instituto armado. Este intervino en la misma comisión que acudió a Disnet a recoger los carteles del referéndum, que la empresa entregó en Sabadell de manera voluntaria. La propaganda del referéndum ilegal pesaba seis toneladas. 21/03/2019 16:54

Fernando J Pérez "Vamos porque la propia empresa nos llama, porque quiere entregarnos el material", que eran 400.000 dípticos, 15.000 flyers A3, 11.000 flyers A4 y 30.000 carteles con el anuncio de las vías del tren para la campaña del referéndum ilegal del 1 de octubre. "El material estaba perfectamente preparado en once palets". 21/03/2019 16:51

Fernando J Pérez Termina de declarar el primer testigo de la tarde. El tribunal llama a un teniente de la Guardia Civil. Este testigo intervino en la incautación de material en la empresa Disnet. 21/03/2019 16:46

Fernando J Pérez "Mal vamos". "Le voy a hacer preguntas sobre informática", le anuncia el abogado Andreu Van den Eynde al testigo. "Mal vamos...", ironiza el testigo, que se declara inexperto en esta materia. "Cuando haga un curso en informática avanzada volvemos a tener esta conversación", bromea el sargento de la Guardia Civil. 21/03/2019 16:39

Jesús García Dedicación "exclusiva" a la web del referéndum con recursos públicos. "Gómez se dedicaba exclusivamente a eso: a la web del referéndum. A mejorarla, a actualizarla, todo... Y con medios de la Generalitat, el ordenador, el móvil, los pendrives...", responde el sargento a preguntas de la abogada del Estado. 21/03/2019 16:36

Fernando J Pérez Los organizadores de la logística informática del referéndum adquirieron dominios de Internet para evitar la acción judicial, afirma el testigo. Uno de ellos estaba ubicado en Samoa. Todos los elementos de hardware, como ordenadores, pendrives, teléfonos móviles, etc, eran propiedad de la Generalitat, dice el guardia civil. 21/03/2019 16:34

Jesús García Las intervenciones telefónicas de Gómez. El sargento insiste en que las llamadas telefónicas indicaban que Gómez intentaba hacerse con distintos dominios de Internet para la web del referéndum. 21/03/2019 16:33

Jesús García Críticas al "censo universal". El sargento relata las dudas que Gómez expresó en distintas llamadas telefónicas sobre la puesta en marcha de un "censo universal" durante la jornada del referéndum del 1-O. "El censo universal es que cualquiera podía votar donde le pareciese. Gómez decía que no iba a funcionar, les advirtió de que no lo pusieran en marcha", explica el testigo. En conversaciones con otras personas, se llegó a plantear la posibilidad de seguir "el modelo kurdo", dice en alusión al referéndum del Kurdistán. El sargento relata las llamadas del mismo día 1, en las que Gómez habla por los codos y se presta a ir a Reus a "montar barullo". 21/03/2019 16:27

Jesús García La abogada de Santiago Vidal renuncia a defenderle. Santiago Vidal, el juez suspendido por confeccionar un borrador de constitución catalana y exsenador de Esquerra Republicana, no declarará mañana como investigado. Vidal había pedido comparecer ante el juez del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que indaga los preparativos del referéndum y que le mantiene como investigado. Finalmente, sin embargo, ha renunciado a hacerlo porque "tanto su abogada como el procurador han presentado la renuncia a su representación", según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. 21/03/2019 16:24

Jesús García La reunión con Jordi Turull. Gómez fue llamado a una reunión a Presidència por Jordi Turull para tratar temas vinculados al referéndum, explica el sargento. 21/03/2019 16:19

Jesús García Pendrive con instrucciones para el 1-O. El guardia explica que se incautaron unos pendrives en casa de Gómez. "Uno con listado de todas las mesas electorales de Cataluña, otro contenía un manual sobre cómo debían comportarse los convocados a las mesas, y el otro tenía unas cuentas de correos de los representantes de las mesas", explica. Asegura el sargento que el administrador de Referendum.cat era Gómez y que tenía a su disposición "dos grupos de trabajo". Uno de ellos se llamaba "Londres" y el otro, "A tope", detalla 21/03/2019 16:14

Jesús García Registro en el domicilio de Gómez. El guardia civil explica que tuvieron que esperar largo rato al abogado antes de registrar el domicilio de Gómez. Al detenerle, los agentes encontraron un "maletín" con dos ordenadores portátiles. Él no había puesto inconveniente en hacerlo, pero el abogado le dijo "que no colaborase en nada". El sargento explica que algunos de los documentos incautados estaban relacionados con la web Referendum.cat, activada por el Gobierno catalán para promover la participación en el referéndum. 21/03/2019 16:12

Jesús García El empleado al que se refiere el sargento es Joan Manel Gómez, detenido en la Operación Anubis lanzada por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona el 20 de septiembre de 2017. 21/03/2019 16:08

Jesús García Se reanuda la 20ª sesión del juicio del 'procés' con la declaración del sexto testigo de este jueves. Se trata de un sargento que participó en el registro de un empleado de la Administració Oberta de Cataluña y en el Cesicat. 21/03/2019 16:07

Fernando J Pérez Los testigos que faltan están citados para la sesión de la tarde. El tribunal ordena un receso hasta las 16.00. 21/03/2019 13:41

Fernando J Pérez Termina la declaración del guardia civil. "Si no ordena nada, señor presidente, a sus órdenes", se despide el testigo. 21/03/2019 13:40

Fernando J Pérez Andreu Van den Eynde pregunta al testigo cuánta gente componía "el grupillo de personas" en Bigues i Riells. "Unas 200", responde el guardia civil. 21/03/2019 13:32

Fernando J Pérez "Insultos, amenazas, escupitajos, se me grabó la cara de odio de un señor mayor como si estuviéramos quitándole cosas de su familia", relata el guardia civil sobre la actuación en Bigues i Riells. 21/03/2019 13:25

Jesús García Compara la protesta con el "conflicto vasco". El testigo explica que estaba "centrado en el reportaje fotográfico" del material incautado en la nave de Bigues i Riells, por lo que no tenía demasiado conocimiento de lo que estaba pasando en la calle. El secretario judicial, sin embargo, sí pidió que le tapasen la cara. "Un compañero le dio un pañuelo y él se tapó la cara. Tenía miedo. Era para tenerlo porque la gente estaba bastante exaltada. No he vivido el conflicto vasco, gracias a Dios, pero compañeros míos de allí me han dicho que se asemejaba a los inicios del conflicto vasco, de la cara de odio de la gente". 21/03/2019 13:23

Fernando J Pérez "El material era tan pesado que para cargarlo en las furgonetas tuvimos que ayudamos de un toro mecánico de la empresa de al lado", explica el guardia testigo. 21/03/2019 13:21

Jesús García La llave de Pau Furriol. El dueño de la nave, Pau Furriol, entregó voluntariamente la llave a la Guardia Civil para registrar la nave, explica el testigo. "En las cajas había papeletas de votación y también actas de escrutinio y formularios de asistencia, además de carteles identificativos de mesas", dice a preguntas del fiscal Jaime Moreno. 21/03/2019 13:16

Jesús García El registro en Bigues i Riells por las papeletas del 1-O. El guardia civil que declara ahora como testigo, el quinto de la jornada, explica que participó en el registro e unas naves industriales en Can Barris el 20 de septiembre de 2017. Es la nave de Bigues i Riells (Barcelona) donde la Guardia Civil requisó 9,8 millones de papeletas y 6.000 sobres que iban a ser usados para el referéndum. 21/03/2019 13:14

Fernando J Pérez Termina el interrogatorio del cabo primero testigo de la actuación de la Guardia Civil en la sede de Unipost. El tribunal llama a otro agente del instituto armado que participó en la inspección de unas naves en el polígono de Can Barris, donde estaban las papeletas del referéndum ilegal. La actuación se realizó el 20 de septiembre de 2017. 21/03/2019 13:12

Jesús García Material retenido "en espera de autorización judicial". La abogada Marina Roig pregunta por la llegada del secretario judicial para intervenir uno de los sobres encontrados en la nave y llevarlo al juzgado. Allí se abrió para saber si, efectivamente, el material tenía que ver con el referéndum. Según explica el guardia civil, el material quedó retenido en la nave "en espera de la autorización judicial de intervención". 21/03/2019 13:09

Jesús García La autorización de un responsable de Unipost. "Si él nos autoriza a inspeccionar por encima el material, para mí es suficiente", dice el testigo. 21/03/2019 13:04

Jesús García Las defensas persiguen irregularidades en la actuación de Unipost. El abogado Jordi Pina pregunta al guardia civil sobre la presencia de un responsable de Unipost, a primera hora, en la sede de la empresa en Terrassa. "Se limitó a decirnos dónde estaba la mercancía y que no tenía ningún problema en colaborar con nosotros. Cuando nosotros preguntamos si había algún responsable, la primera persona que nos atendió se dirigió a ese señor, Malagón... Luego aparecieron otros responsables". 21/03/2019 13:02

Jesús García Los gritos de los manifestantes. El guardia civil explica que los manifestantes gritaban "lo de siempre": "Votarem", "fuera las fuerzas de ocupación", etcétera. 21/03/2019 12:59

Fernando J Pérez "Tiraron vallas delante de los coches. Era una calle en obras. Normalmente cuando se produce una obra prevén unas planchas galvanizadas para que pasen los vehículos y no cortar la circulación. Retiraron las planchas y los todoterrenos nuestros no podían salir", afirma el testigo. El cabo primero da una versión distinta a la que ofreció el subteniente que declaró antes que él, que manifestó que los todoterrenos pasaron sin mayor problema por la zanja. 21/03/2019 12:55

Fernando J Pérez El letrado de la administración de Justicia que acudió al acto de intervención de los sobres del 1-O en Unipost se encontraba, afirma el testigo, "anímicamente mal, con ganas de acabar su trabajo y marchar a casa". El letrado acudió al registro con el rostro oculto bajo un pasamontañas. 21/03/2019 12:50

Fernando J Pérez "Una actitud para nada pacífica". El cabo primero explica, a preguntas del fiscal, que la actitud de los concentrados ante la sede de Unipost fue de "increpar absolutamente y siempre a la fuerza que estaba interviniendo". Hubo "insultos, amenazas, cánticos, grabaciones... no había visto una cosa así en mi vida. Estaban organizados, no era una cosa espontánea, casual. Un político de Terrassa, Samper, portavoz del PDeCAT en Terrassa estuvo alentándolos, animándolos, una actitud para nada pacífica", explica el testigo. 21/03/2019 12:48

Fernando J Pérez En la sede de Unipost, en Terrassa, se encontraban los más de 400.000 sobres para el referéndum ilegal del 1 de octubre, que llevaban el anagrama de la Generalitat. 21/03/2019 12:44

Fernando J Pérez Se reanuda el juicio del procés. El tribunal llama a declarar a un cabo primero de la Guardia Civil. Este miembro del instituto armado participó en la intervención de los sobres del 1-O de la nave de Unipost el 19 de septiembre de 2017. 21/03/2019 12:39

Jesús García El presidente del tribunal, Manuel Marchena, ordena un receso tras la declaración del tercero de los testigos citados hoy. La sesión se reanudará a las 12.30 horas. 21/03/2019 11:53

Fernando J Pérez El tribunal ordena un receso en la 20ª sesión del juicio del procés hasta las 12.30. 21/03/2019 11:52

Fernando J Pérez El letrado Jordi Pina trata de impugnar la entrada de la Guardia Civil en la sede de Unipost el 19 de septiembre de 2017. Sus preguntas buscan hacer ver al tribunal que los agentes accedieron a las instalaciones sin haber pedido permiso al administrador de la empresa y sin mandamiento judicial. "Le contesté [a un empleado que reclamaba el auto judicial] varias veces que era una inspección", recuerda el subteniente. 21/03/2019 11:42

Fernando J Pérez "El letrado de la Administración de Justicia iba encapuchado, le llamaban traidor y le decían no te tapes que te conocemos, en cualquier momento podía pasar cualquier cosa y podría ser grave", evoca el subteniente. 21/03/2019 11:36

Jesús García "Fuera las fuerzas de ocupación". El testigo relata los gritos e insultos de las personas concentradas contra la Guardia Civil, que actuaba por orden del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona. "Gritaban lo típico: fascistas, hijos de puta, fuera las fuerzas de ocupación... Nos tiraban claveles a los coches". 21/03/2019 11:34

Fernando J Pérez Salida accidentada de Unipost. "Delante de los vehículos, incluidos los de los Mossos, habían tirado las vallas para impedir la salida del convoy, y la gente tenía la cara pegada en el cristal, movieron las chapas que tapan las zanjas para que los vehículos cayeran en ellas. Esa calle era una ratonera. Llegó un momento que ni los Mossos podían contener aquello", evoca el subteniente. 21/03/2019 11:25

Jesús García "Vi el odio". "Vi en la cara de la gente, por primera vez en mi vida profesional, el reflejo del odio. Los Mossos se tuvieron que emplear a fondo", sigue a preguntas del fiscal Jaime Moreno. 21/03/2019 11:25

Jesús García Los Mossos no pueden. "No soy un especialista en control de masas, pero aquello me pareció inaudito", explica el guardia civil sobre la salida de Unipost. "Hubo una proximidad extrema de las personas que había allí. Ni los Mossos podían contener a la gente", asegura el testigo. 21/03/2019 11:24

Fernando J Pérez Los altercados en la sede de Unipost. "Mi superior fue a recoger al letrado al juzgado y me informa de que no pueden llegar porque hay un cúmulo de gente que lo impide, a las proximidades de la empresa llegan sobre las cinco, pero no pueden avanzar y estuvieron casi dos horas parados", rememora el subteniente. "Había problemas, gente que no quería levantarse, los Mossos estaban intentando que quedara un paso expedito para que llegara el vehículo, la comitiva estaba dentro del coche, por mi superior supe que les estuvieron insultando, fotografiando, zarandeando el coche, pasaron un mal rato". 21/03/2019 11:18

Jesús García Turno de un subteniente de la Guardia Civil que participó en los registros, el 19 de septiembre de 2017, de la nave de Unipost en Terrassa (Barcelona). Allí se encontró cuantioso material electoral para el referéndum antes de ser enviado. 21/03/2019 11:03

Fernando J Pérez Termina el segundo guardia civil de la jornada. Hoy están citados un total de 10. 21/03/2019 11:00

Fernando J Pérez El registro en la casa de Sutrias. "No entiendo de seguridad de masas, yo vi gente y la actitud no era la que había visto en otros sitios y pedimos refuerzos, pero no sé decirle si eran más o menos violentos, mi percepción personal es que no lo eran. Se montó un dispositivo porque hay que asegurarlo todo, nunca se sabe. Se buscaba que no relacionaran a la secretaria con el señor Sutrias en la salida", explica el guardia civil. 21/03/2019 10:55

Fernando J Pérez “Aquellos días estábamos nerviosos todos, creo”, le contesta el guardia civil al fiscal cuando este le pregunta si la secretaria de Francesc Sutrias estaba nerviosa cuando llegaron al registro en la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017. 21/03/2019 10:51

Fernando J Pérez La salida escalonada de la casa de Sutrias por "motivos de seguridad". "Había unas 70 personas, allí en Rubí, la letrada de la Administración de Justicia y yo, como íbamos de paisano, decidimos salir del edificio como si fuéramos una pareja de vecinos del bloque, así salimos y nos fuimos andando, el coche estaba a unos 300 metros. Un chico nos siguió y nos estuvo grabando, pero creo que no sabía lo que estaba grabando. Después los compañeros sacaron a Sutrias detenido y los Mossos hicieron un buen trabajo, hicieron un pasillo", rememora el guardia civil testigo. 21/03/2019 10:48

Fernando J Pérez Sutrías fue detenido como presunto autor de un delito de sedición, malversación y desobediencia. "Su derecho de defensa por un letrado fue cumplimentado", recuerda el agente. "Recogimos varios pendrives, un portátil, un disco duro y un documento manuscrito. Yo iba de apoyo, no lo analicé". 21/03/2019 10:42

Jesús García Turno del segundo guardia civil de la mañana, que también participó en el registro del domicilio y el despacho de Francesc Sutrias, director de Patrimonio de la Generalitat durante los meses del procés. 21/03/2019 10:40

Fernando J Pérez Termina el interrogatorio del guardia civil que participó en el registro del despacho de Francesc Sutrias, exdirector de Patrimonio de la Generalitat y uno de los supuestos organizadores del referéndum ilegal de 1-O y de las estructuras de Estado para una Cataluña independiente. La abogada Marina Roig ha tratado, con sus preguntas, de arrojar dudas sobre la adecuación del registro al auto judicial que lo autorizaba. 21/03/2019 10:39

Fernando J Pérez El caso esloveno. "Entre la documentación de Salvadó había un viaje a Eslovenia de Pere Aragonés [y otras tres personas], con el membrete de la Consejería de Economía, con una hoja de ruta con la independencia de Eslovenia y una comparación que no era exacta con España", explica el agente de la Guardia Civil. 21/03/2019 10:23

Fernando J Pérez Los impuestos para la transición nacional. "Ellos necesitaban ese dinero, se encontró un correo en un pendrive, sin remitente, que reflejaba que pidieron 11.000 millones de financiación a China, que necesitaban los 4.500 millones de ese programa informático. También contaban con los impuestos de los Ayuntamientos e impuestos propios, con eso pensaban tirar hasta que tuvieran una estructura tributaria propia". 21/03/2019 10:20

Fernando J Pérez Un registro "espectacular". El agente de la Guardia Civil analizó documentación de Josep Lluís Salvadó, buscando información sobre un posible delito de malversación, dinero público destinado al procés. "En su despacho había muchísima información, el registro fue espectacular en cuanto a documentación: aduanas, catastro, agencia tributaria, facturas de viajes al extranjero. La Agencia Tributaria no estaba preparada para el día después de la independencia, pero tenía un sistema informático que estaba preparando IBM. IBM nos aportó una factura de 240.000 euros". 21/03/2019 10:18

Jesús García Pere Aragonès "buscaba financiación internacional". "Había una preocupación muy grande en la financiación. Una vez declarada la independencia, cómo podrían sobrevivir económicamente hablando. Había muchísima documentación, incluso facturas de viajes al extranjero de Pere Aragonès", dice en alusión al actual vicepresidente de la Generalitat. "El señor Aragonès buscaba financiación internacional, y el señor Salvadó era más gestión interna de impuestos", dice el guardia. 21/03/2019 10:16

Fernando J Pérez Documentos de Sutrias. En el despacho de Sutrias en Economía los agentes encontraron, entre otros efectos, documentos sobre el Consejo Asesor para la Transición Nacional, la hoja de ruta del proceso independentista y el dossier de estructuras de Estado, explica el guardia civil. 21/03/2019 10:12

Jesús García Los "nervios" de la secretaria. El guardia civil explica el registro del despacho de Sutrias en el Departamento de Economía, donde ejercía como director de Patrimonio. "La secretaria vino muy nerviosa. Las manos le temblaban, se tuvo que sentar. Nos había dicho que había tenido previamente un hecho bastante violento". Es la secretaria que venía de los incidentes del Departamento de Exteriores. 21/03/2019 10:08

Jesús García Comienza la 20ª sesión del juicio del procés en el Tribunal Supremo. Este jueves está prevista la declaración de una decena de miembros de la Guardia Civil. Comparece ahora ante el tribunal el primero de ellos, un cabo del instituto armado. Participó en el registro del despacho de Francesc Sutrias, alto cargo de la Generalitat con Oriol Junqueras. Pregunta el fiscal Jaime Moreno. 21/03/2019 10:06

Fernando J Pérez Termina la 19ª sesión del juicio del procés. La vista oral se reanudará mañana a las 10 con el examen de otros diez guardias civiles. 20/03/2019 18:11

Fernando J Pérez Paciencia para salir. "Me dijo mi oficial que tuviéramos paciencia, que no íbamos a salir hasta que no nos lo dijera", rememora el guardia civil testigo sobre el registro en la Consejería de Economía el 20-S. 20/03/2019 17:54

Jesús García El registro del 20-S en Economía. El guardia explica que también participó en los registros en la sede del Departamento de Economía del 20 de septiembre de 2017. Fueron ordenados por el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, que investigaba los preparativos del referéndum. "Llegué el último y no tuve sitio para aparcar. Tuve que dejar el vehículo en la parte de arriba", dice. El vehículo era "camuflado" y "no sufrió ningún daño", a diferencia de los coches logotipados aparcados frente a Economía. 20/03/2019 17:40

Jesús García "Evasivas" a los jueces. El fiscal pregunta si en los correos se ponían "obstáculos" a lo que pedían los jueces. "Obstáculos o evasivas. Veían que ya eran suficientes las medidas que había. Y que si tenían algún problema, que llamasen a emergencias". 20/03/2019 17:39

Jesús García Los correos de Carles Mundó y la preocupación de los jueces. El testigo también analizó los correos del exconsejero de Justicia Carles Mundó, uno de los tres procesados que está en libertad provisional. Mundó afronta una petición de siete años de cárcel únicamente por un delito de malversación. Los correos seleccionados del exconsejero tienen que ver con las "inquietudes" expresadas por los jueces decanos sobre lo que podría pasar en Cataluña el 1-O. "Hicieron unas solicitudes de medidas a adoptar". "El juez de Mataró, por ejemplo, solicita que los juzgados abran antes y que haya más vigilancia". 20/03/2019 17:37

Jesús García Los cinco correos de Oriol Junqueras. El guardia civil explica que seleccionó como relevantes cinco correos electrónicos (de la cuenta de Vicepresidencia) y ninguno de su otra cuenta. "Me dijeron que había que seleccionar los que tuvieran relación con el referéndum y posible utilización de fondos públicos para ese fin". 20/03/2019 17:33

Fernando J Pérez El testigo realizó el informe de análisis de los correos de Oriol Junqueras. Seleccionó cinco correos de la cuenta de la Generalitat y de la cuenta personal ninguno era relevante para la investigación. 20/03/2019 17:31

Fernando J Pérez Termina de testificar el agente de la Guardia Civil. Entra a declarar el último agente de la jornada. 20/03/2019 17:30

Fernando J Pérez "No sigo la política", le contesta el agente de la Guardia Civil a Jordi Pina, cuando este le pregunta por uno de los correos de Jordi Sànchez, exlíder de la ANC. 20/03/2019 17:23

Jesús García Movilizaciones por el juicio del 9-N. El agente relata un correo de Sànchez sobre unas movilizaciones frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en protesta por el juicio contra Artur Mas. El expresidente de la Generalitat fue juzgado por organizar la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014. 20/03/2019 17:03

Jesús García "Los correos estaban abiertos. Leído o no eso ya depende del usuario", dice sobre el análisis de los correos de Sànchez. El agente consideró relevante mencionar en los atestados más de 30 de esos correos. "Me dieron un cometido y unas pautas a seguir: tema movilizaciones, reuniones, económicos, algo que tuviera que ver con fraude o malversación". 20/03/2019 17:00

Fernando J Pérez El agente que declara también intervino en el análisis de los correos de Jordi Sànchez, de una cuenta distinta del presidente de la ANC a la que analizó el testigo anterior. 20/03/2019 16:58

EL PAÍS ÚLTIMA HORA. Polémica de los lazos amarillos. El Síndic de Greuges (equivalente al Defensor del pueblo en Cataluña) insta a Torra a que retire “de forma excepcional” los lazos amarillos. El defensor estima que se trata de una medida temporal para "preservar escrupulosamente la neutralidad ideológica" durante las elecciones. Información de Josep Catà Figuls y Àngels Piñol http://cort.as/-FxR0 20/03/2019 16:58

Fernando J Pérez "Cualquier persona a simple vista ve la página y sabe que es una página oficial de la Generalitat de Cataluña", afirma el agente sobre la web referendum.cat. 20/03/2019 16:52

Jesús García Referendum.cat, la página durmiente. El fiscal pregunta ahora por la web Referendum.cat, creada en 2006 pero que estuvo "inactiva hasta el 7 de septiembre de 2017", justo después de la aprobación de las leyes de desconexión en el Parlamento catalán. 20/03/2019 16:51

Fernando J Pérez Termina la declaración del agente de la Guardia Civil que revisó los correos de Jordi Sànchez. El tribunal llama a otro miembro del instituto armado 20/03/2019 16:47

Jesús García Ni un correo de los consejeros. El abogado Jordi Pina está acorralando al guardia civil a propósito de los correos de Jordi Sànchez. Ni uno solo de los 3.800 correos analizados, admite el testigo con la boca pequeña, fue enviado por alguno de los consejeros del Gobierno catalán. "No lo recuerdo". 20/03/2019 16:47

Jesús García Correos recibidos por Sànchez, no escritos por él. Jordi Pina, abogado de Jordi Sànchez, consigue que el guardia civil explique que los correos analizados fueron todos "recibidos" por el expresidente de la ANC, pero no enviados por él. "Los miré uno a uno", afirma el agente de la Guardia Civil sobre los 3.800 correos de Sànchez. 20/03/2019 16:42

Fernando J Pérez Posibles escenarios de violencia. "Hay un correo con dos archivos que hacen referencia a que pueden aparecer escenarios de violencia de la extrema derecha y de grupos armados independentistas. Son escenarios que ellos preveían que podían suceder", afirma el agente que analizó las comunicaciones de Jordi Sànchez. 20/03/2019 16:39

Fernando J Pérez Varios correos son sobre el registro de catalanes en el Exterior. "Se insta a potenciar este registro, se dice que había quedado en desuso después de ponerse en servicio el 9-N. Se insta a potenciar la página web para que los catalanes se puedan apuntar para participar en un referéndum a celebrar en el mes de septiembre. Se dice que aunque no es la función oficial se va a utilizar para eso". 20/03/2019 16:33

Fernando J Pérez Jordi Sànchez le pasa un papel a su abogado, Jordi Pina, mientras el agente de la Guardia Civil declara sobre sus correos electrónicos. 20/03/2019 16:31

Jesús García Los correos de Xabi Strubell. El fiscal pregunta por dos correos electrónicos remitidos a Jordi Sànchez por un tal Xabi Strubell, que le propuso poner "vehículos" delante de los colegios electorales para impedir la actuación policial. El expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) ya fue preguntado durante su interrogatorio por esos correos. Sànchez dijo que no tenía constancia de haber leído ese correo. 20/03/2019 16:31

Fernando J Pérez Colegios "asegurados". Uno de los correos lleva a un enlace de Google Docs con los colegios electorales del 1 de octubre y la expresión "asegurado / no asegurado" en referencia a si estaban o no ocupados el día del referéndum ilegal. 20/03/2019 16:30

Jesús García Correos leídos. El fiscal Javier Zaragoza trata de acreditar (para contrarrestar un argumento repetido por las defensas) que los correos electrónicos fueron efectivametne leídos por Jordi Sànchez. "Estaban en la bandeja de entrada y constan como leídos", afirma el guardia civil. 20/03/2019 16:28

Fernando J Pérez El agente analizó unos 3.800 correos de Jordi Sànchez, de los cuales se quedaron con 22 para la causa, todos ellos de la bandeja de entrada. "Cuando abro esos correos todos aparecen como abiertos, como si hubieran estado leídos". Uno de ellos se refería a la huelga-paro de país del 3 de octubre de 2017. Hablan de obtener el apoyo de CDR, de bomberos, de estudiantes... 20/03/2019 16:27

Fernando J Pérez Entra a declarar otro agente de la Guardia Civil de la unidad de Policía Judicial de Barcelona y que analizó los correos de Jordi Sànchez, expresidente de la entidad soberanista Assemblea Nacional Catalana (ANC) 20/03/2019 16:25

Fernando J Pérez Termina la agente de la Guardia Civil que participó en la detención de Mercedes Martínez Martos. 20/03/2019 16:22

Jesús García La detención de Mercedes Martínez Martos. La agente de la Guardia Civil que inicia la ronda de declaraciones de esta tarde participó en la detención de Mercedes Martínez Martos y el registro de su casa. Martínez era responsable de la empresa Fox Box Publi Alternativa SL. La guardia también participó, explica, en los registros de Unipost y en los análisis de correos electrónicos de Jordi Cuixart. 20/03/2019 16:11

Jesús García Se reanuda la sesión en el Tribunal Supremo. 20/03/2019 16:05

Fernando J Pérez El tribunal ordena un receso hasta las 16.00. Por la tarde están previstos cuatro testigos más de la Guardia Civil. 20/03/2019 14:00

Fernando J Pérez "¿Qué interés tiene la mencion a Pep Guardiola?", pregunta el abogado de Cuixart, Benet Salellas. "Yo elegí ese correo porque entendí que era interesante para la investigación", señala el sargento. "¿Era investigado Pep Guardiola?", pregunta insiste Salellas. "Yo hice análisis, mi labor no era investigadora sino de análisis de los correos", afirma el sargento. 20/03/2019 13:59

Jesús García Menciones a Pep Guardiola, no al 1-O. El testigo cita un manifiesto leído por el exentrenador del Barça Pep Guardiola al que se hacía referencia en los correos de Jordi Cuixart. El sargento, sin embargo, no recuerda "ningún correo" en el que se dieran "pautas de actuación" sobre el referéndum del 1-O. 20/03/2019 13:49

Jesús García Los correos de Cuixart. Turno de un nuevo testigo. Se trata de un sargento de la Guardia Civil que analizó, entre otras cosas, los correos electrónicos de Jordi Cuixart, líder de Òmnium Cultural. 20/03/2019 13:46

EL PAÍS La Fiscalía investiga si el ‘mosso’ que ayudó a huir a Puigdemont siguió haciéndole de escolta El ministerio público admite una denuncia de Ciudadanos sobre el fichaje de Lluís Escolà como asesor del Departamento de Interior. Por Jesús García. 20/03/2019 13:44

Fernando J Pérez Termina la declaración del comandante de la Guardia Civil.El tribunal convoca a declarar a un sargento del instituto armado que analizó los correos de Jordi Cuixart, presidente de la entidad soberanista Òmnium Cultural. 20/03/2019 13:44

Fernando J Pérez El abogado Melero trata de hacer ver que su cliente, el exconseller de Interior Joaquim Forn pudo no haber leído los correos con los informes de la Comisaría General de Información de los Mossos que le advertían del riesgo de violencia si seguían adelante con el referéndum ilegal del 1-O. 20/03/2019 13:23

Fernando J Pérez Los informes sobre el riesgo de violencia. "¿Se preveía en los correos [recogidos a Forn] la posibilidad cierta de altercados el 1-O?", pregunta el abogado de Vox, Javier Ortega-Smith. "Sí, en los informes de valoraciones que remitía la Comisaría General de Información de Mossos y que eran transmitidos tanto a Forn, como a Puig y Pere Soler, sobre todo los de 29 y 30 de septiembre hacen mención a ello. Lo dividían en grupos a favor del referéndum, lo llamaban IR, Independentismo Radical, decía que ya se estaban ocupando puntos de votación, que había llamamientos de Ómnium y ANC para ocupar los puntos de votación, y que había declaraciones de la CUP en las que advierten a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad diciendo que iban a encontrarse muros humanos en caso de que hubiera alguna actuación para cerrar los puntos de votación y que se esperaban unas acciones combativas". 20/03/2019 13:18

Fernando J Pérez Niños y mayores en las murallas humanas. "Había casos muy concretos que decían [los Mossos] por las emisoras de que habían estado hablando con las personas responsables de los centros de votación, sobre su estrategia si venían policías o guardias civiles, porque entendían que con los Mossos la votación no corría peligro. En La Junquera se habló de que harían un pasillo a la Guardia Civil y que cuando entraran se encontrarían la urna atornillada a la mesa y que se pondrían personas mayores y niños en la muralla humana", relata el comandante. 20/03/2019 13:05

Jesús García Los Mossos vigilan a la Guardia Civil. "Éramos vigilados para saber nuestros movimientos. Tenían órdenes", dice el comandante sobre el supuesto espionaje de Mossos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado durante el 1-O. "Se siguió a convoyes nuestros, se pasaron placas de matrícula de vehículos camuflados para ver si era de Policía Nacional o de Mossos, e incluso se llegó a ordenar que se enviaran fotos de los mismos", afirma el comandante. 20/03/2019 13:01

Fernando J Pérez Los "banderines" y "escudos". El comandante hace referencia a las supuestas vigilancias de los Mossos de los movimientos de Guardia Civil y Policía Nacional el 1 de octubre de 2017. 20/03/2019 13:00

Jesús García Críticas del sindicato USPAC a Forn por la actuación de la jefatura de Mossos tras el 1-O. El fiscal pregunta ahora por correos enviados por sindicatos de los Mossos d'Esquadra al exconsejero Joaquim Forn. "El 18 de octubre, el sindicato USPAC escribió a Forn para decirle que no entendía por qué los mandos de los Mossos estaban encargando informes a los agentes que participaron en los locales de votación. El presidente del sindicato no entendía por qué se les hacían confeccionar esos informes cuando ya tenían las actas de ese día". 20/03/2019 12:57

Jesús García "Comentarios" de Trapero a Forn. El comandante relata un correo con "comentarios" que el major Josep Lluís Trapero remitió al consejero de Interior Joaquim Forn. "Es una cara de un folio. Hace mención a los principios de actuación de los Mossos d'Esquadra. También transcriben unos mensajes del fiscal general del Estado sobre el perjuicio para el orden público. Y por último también hacía un comentario a una eximente del estado de necesidad del Código Penal. Que se debe evitar causar un mal mayor al que se necesitaba evitar", dice el testigo sobre la información remitida por Trapero. 20/03/2019 12:52

Fernando J Pérez Forn y la cuadratura del círculo. En sus entrevistas en prensa, recuerda el comandante, el exconseller Forn decía que "si había que buscar la cuadratura del círculo -mirar cómo hacer para no desacatar los mandatos judiciales o del fiscal y al tiempo celebrar el referéndum ilegal- la buscarían". 20/03/2019 12:45

Jesús García El papel de los Mossos. El comandante explica que Forn recibía en la bandeja de entrada de su correo las entrevistas que dio a distintos medios de comunicación a propósito del referéndum. En esas entrevistas, analiza el testigo, habló entre otras cosas del papel de los Mossos d'Esquadra ante el 1-O. "Hablaba de que cada vez que viniera una orden contra el referéndum, había que estudiarla muy bien para no caer en la trampa". 20/03/2019 12:43

Fernando J Pérez Las entrevistas de Forn. Los periodistas le preguntaban cómo iba a ser su actuación o disposición cuando hubiera choque de legalidades sobre el 1-O. "En todo momento se refiere al 1-O como una votación normal, totalmente legal, pero incluso decía que en caso de contradicciones no le cabía ninguna duda de que iba a prevalecer la legalidad catalana, que emana de su Parlamento y que no puede ser otra que la celebración del 1 de octubre", explica el comandante. 20/03/2019 12:42

Jesús García Los correos de Forn. Joaquim Forn tomó posesión como consejero de Interior a mediados de julio de 2017, tras la renuncia de su antecesor, Jordi Jané. Según el guardia civil, Forn expresó "orgullo y emoción" por el nombramiento a pocas semanas del referéndum del 1 de octubre. "Decía que si había aceptado ese reto era asumiendo todas las consecuencias". 20/03/2019 12:39

Fernando J Pérez El tribunal llama ahora a un comandante de la Guardia Civil. Este mando elaboró el informe sobre los correos del exconsejero de Interior Joaquim Forn. 20/03/2019 12:36

Fernando J Pérez Termina su declaración el agente de la Guardia Civil que analizó los correos de Meritxell Borràs, en apenas 12 minutos. 20/03/2019 12:35

Fernando J Pérez El agente de la Guardia Civil que analizó los correos de Meritxell Borrás declara sobre supuestos contratos para poner en marcha un sistema de voto electrónico para catalanes residentes en el extranjero. "Hay un documento de 170 páginas, creo que es el proyecto final, venía una memoria económica con unos plazos y una carta firmada por ANC en Bruselas, Luxemburgo y Estados Unidos". 20/03/2019 12:30

EL PAÍS El Constitucional no da la razón a Puigdemont, Rull y Turull. El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado denegar la petición del expresident Carles Puigdemont de suspender cautelarmente la decisión del Tribunal Supremo que le impide ejercer un cargo público. El Constitucional también deniega la petición de los exconsellers Josep Rull y Jordi Turull, sentados en el banquillo de los acusados en el juicio del procés, de suspender por falta de imparcialidad el proceso penal en el Supremo. Informa J. J. Gálvez. 20/03/2019 12:27

Fernando J Pérez Empieza a declarar un agente de la Guardia Civil que analizó los correos de Meritxell Borrás, exconsejera de Gobernación de la Generalitat, y acusada de malversación de caudales públicos. 20/03/2019 12:27

Fernando J Pérez Termina su declaración el testigo, que apenas ha permanecido en la sala ante el tribunal 15 minutos. "Si no ordena nada, señor presidente"..., saluda el guardia antes de despedirse. 20/03/2019 12:24

Fernando J Pérez El guardia está relatando la salida de la comitiva judicial de la Consejería de Trabajo el 20 de septiembre de 2017. También habla sobre los correos electrónicos intervenidos a Dolors Bassa. El abogado Mariano Bergés consigue que el testigo diga que seleccionaron los correos con indicios incriminatorios y que no recogieron también aquellos que podrían ser exculpatorios. 20/03/2019 12:22

Fernando J Pérez Se reanuda la sesión del juicio del procés. Declara un nuevo guardia civil que participó en los registros de la Consejería de Trabajo el 20 de septiembre de 2017. 20/03/2019 12:10

EL PAÍS Sesión de control al Govern. La líder de la oposición en el Parlament, Inés Arrimadas, pregunta al president de la Generalitat, Quim Torra, si se ha leído el informe de la Junta Electoral Central sobre los lazos amarillos. Torra le responde que sí y Arrimadas denuncia: "Ustedes han llenado los edificios públicos de todos los catalanes de lazos que ustedes usan. ¿Qué le dice usted a los funcionarios que no son separatistas? Esto es una vergüenza en cualquier época del año, pero ahora más. No se esconda detrás del procesista mayor del reino, el Síndic. Luego delante de los jueces se vienen ustedes abajo". El president le ha respondido: "Señora Arrimadas, echaremos de menos sus sonrisas y sus carteles. No tendremos la oportunidad de disfrutar de estos espectáculos que nos ofrecen en cada sesión de control. He leído la resolución de la JEC y la he contestado. Mientras ustedes presentan recursos y querellas, yo he visitado 150 ayuntamientos y 40 comarcas catalanas". 20/03/2019 11:39

Fernando J Pérez Termina la declaración del brigada, y el tribunal ordena un receso de media hora. 20/03/2019 11:31

Fernando J Pérez Interroga el letrado de Dolors Bassa, Mariano Bergés, que pregunta sobre los procedimientos utilizados para el volcado de los correos electrónicos de la exconsejera de Trabajo. 20/03/2019 11:27

EL PAÍS Hemeroteca | 20-S: el acelerador del procés. Faltaban pocos días para el referéndum de independencia y las espadas estaban en alto. Arropado por las movilizaciones del independentismo en la calle, el Gobierno catalán lo disponía todo para llevar las urnas a los colegios electorales. El Estado, mientras tanto, fiaba su respuesta al desafío a los tribunales: un juez de Barcelona investigaba los preparativos de la consulta y trataba de cortocircuitarla con registros quirúrgicos de la Guardia Civil. El 20 de septiembre de 2017, el juez decidió dar lo que parecía ser el mazazo definitivo al referéndum: ordenó la detención de 15 altos cargos de la Generalitat, incluidos dos de los arquitectos del procés: el número dos de Vicepresidencia, Josep Maria Jové, y el secretario de Hacienda, Lluís Salvadó. http://cort.as/-ANaEPor Jesús García. 20/03/2019 11:23

Fernando J Pérez “Una actitud pacífica de personas que te increpan e insultan no lo definiría yo como pacífica”, responde el brigada que participó en el registro de la Consejería de Trabajo de la Generalitat el 20-S. "No vi mas Mossos d'Esquadra que la escolta de la señora Bassa". 20/03/2019 11:19

EL PAÍS Hemeroteca | La huelga del 3-O. Dos días después de la celebración del referéndum ilegal del 1-O, unas 700.000 personas salieron a la calle en Cataluña para seguir un paro de país. La Generalitat se unió a la huelga. Por Miquel Noguer. 20/03/2019 11:18

Fernando J Pérez Correo sobre los altercados del 20-S. "La señora Bassa recibe y da el visto bueno a una nota interna, y ordena remitirla a todos los trabajadores de la Consejería, en la que les felicita por la respuesta de indignación creada por lo que define como acto injusto de la fiscalía y les anima a seguir con la misma firmeza y constancia". 20/03/2019 11:15

EL PAÍS Hemeroteca | La creación de la Agencia Catalana de Protección Social. Los votos de Junts pel Sí y la CUP en el Parlament dieron luz verde a la Agencia de Protección Social, el ente que el independentismo reivindicó como una de las estructuras del hipotético Estado catalán. “La agencia le permitirá a los ciudadanos de nuestro país tener más cerca las prestaciones y las ayudas a las que tienen derecho en este momento y todas las que puedan tener en cada momento según la legalidad establecida”, defendió la consejera de Trabajo y Asuntos Sociales, Dolors Bassa, hoy sentada en el banquillo de los acusados del juicio del procés. Por Camilo S. Baquero. 20/03/2019 11:15

Fernando J Pérez La huelga-paro de país del 3 de octubre. “Hay un correo de la señora Dolors Bassa con una colaboradora sobre la nota interna que debe dirigir esta a los trabajadores de la Consejería y en los que se informa de que la Generalitat se ha unido a la huelga” 20/03/2019 11:13

Fernando J Pérez Un rechazo creciente. "Cuando llegamos a primera hora a la Consejería era un día de trabajo normal, pero según se va desarrollando la jornada empezamos a ver primero leves muestras de rechazo a nuestra presencia. Todas las paredes por donde podíamos pasar y el ascensor se llenaron de panfletos con el eslogan de “Votarem” y la urna", explica el brigada. "Realizando el registro del despacho David Palanques hubo un incidente porque fue sorprendido durante la diligencia el señor Francesc Iglesias grabando un vídeo de la comitiva judicial; fue advertido al letrado de la Administración de Justicia, que le requisó el móvil y comprobó que efectivamente se había grabado. Poco a poco se iba aglutinando personas ante la fachada del edificio, unas 300 o 400 personas". 20/03/2019 11:07

Fernando J Pérez En los registros en la Consejería de Trabajo, que dependía de Dolors Bassa, se encontró un proyecto de ley de sucesión de ordenamientos jurídicos para el momento de la hipotética independencia de Cataluña. 20/03/2019 11:02

Fernando J Pérez El nuevo testigo, también propuesto por la Fiscalía, es otro brigada de la Guardia Civil, con el número de placa F98511S. Este participó en los registros de la Consejería de Trabajo de la Generalitat, en los despachos de David Franco, David Palanques y Josep Ginesta, el 20 de septiembre de 2017, por orden del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona. El auto de detención de David Franco era por delitos de desobediencia y sedición. 20/03/2019 11:01

Fernando J Pérez Termina la declaración del brigada de la Guardia Civil. El tribunal llamará a continuación a otro miembro del instituto armado. 20/03/2019 10:57

Fernando J Pérez Fricciones. Las declaraciones de los testigos guardias civiles, propuestos por la Fiscalía, están suponiendo una de las grandes fricciones entre las defensas y el Tribunal en las 19 jornadas de juicio que se iniciaron el 12 de febrero. 20/03/2019 10:55

Fernando J Pérez Nueva protesta de las defensas. La abogada Marina Roig protesta por el hecho de que la Fiscalía haya propuesto como testigos a los guardias civiles de estos días, que "exceden el objeto de la prueba propuesta". 20/03/2019 10:53

Fernando J Pérez "¿Encontraron urnas?", pregunta el abogado Francesc Homs. "No", reconoce el brigada de la Guardia Civil. 20/03/2019 10:51

Fernando J Pérez "Lo que me informan es que no nos van a dejar salir", responde el brigada a preguntas de Jordi Pina, que opta por no seguir insistiendo en la salida de la comitiva judicial de la nave de Bigues i Riells. 20/03/2019 10:49

EL PAÍS El papel del Síndic de Greuges y los lazos amarillos. La portavoz del Ejecutivo catalán, Elsa Artadi, ha hablado sobre los lazos amarillos en SER Catalunya: “El Síndic de Greuges no es un órgano consultivo pero expresa su opinión cuando quiere y el pasado martes se reunió con el president Torra y expresó su voluntad de posicionarse”. El Síndic en principio no presentará hoy el informe sobre los lazos amarillos. 20/03/2019 10:45

Jesús García ¿Dispositivo de seguimiento? El abogado Jordi Pina pregunta si los guardias civiles colocaron un "dispositivo de seguimiento" en el vehículo particular de la mujer de Pau Furriols. "No me consta", responde el testigo, que dice que los seguimientos eran parte de otra unidad. 20/03/2019 10:45

Jesús García Los correos de Forn, Trapero y las estructuras de Estado. El abogado Javier Melero pregunta al testigo si hay alusiones a las estructuras de Estado en los correos electrónicos del exconsejero de Interior Joaquim Forn y del major de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero. El guardia civil admite que no, y que solamente existió un correo remitido por Lluís Salvadó (cargo de Hacienda) a Trapero sobre la posibilidad de que los Mossos asumieran nuevas competencias en materia de costas y fronteras. 20/03/2019 10:42

EL PAÍS Hemeroteca | Las claves de la operación contra los preparativos del 1-O. La investigación que el juez Ramírez Sunyer inició en febrero de 2017 es la base de la principal causa contra los mimbres del referéndum. Por Guiomar del Ser. 20/03/2019 10:39

Jesús García El testigo admite que no vio la salida definitiva. A preguntas del abogado de Oriol Junqueras, el testigo admite que no vio la escena de la "salida definitiva" de los vehículos de la Guardia Civil con el material sobre el referéndum incautado. 20/03/2019 10:36

Jesús García Los incidentes de Bigues i Riells. Van den Eynde define como "grupillo" a las cerca de 30 personas presentes frente a la nave industrial y habla también de dos señores "mayores pesados". El abogado dice que fue una "sentada". "Su técnica", dice el testigo, "era sentarse en el suelo e impedir el paso de los vehículos", relata el guardia civil, cuyo relato intenta desmontar Van den Eynde. 20/03/2019 10:35

Fernando J Pérez “El objetivo que se marcaba [en los correos analizados] era celebrar el referéndum y que este referéndum legitimaría la declaración de independencia”, señala el testigo. 20/03/2019 10:34

Jesús García Protesta de las defensas por los vídeos. El abogado Andreu van den Eynde pide la exhibición del vídeo sobre lo ocurrido a las afueras de la nave de Bigues i Riells. "Vamos a hacer ver que no lo hemos oído", replica Manuel Marchena, que insiste en el criterio de la sala de no exhibir vídeos a los testigos. "Ya está resuelto y nos remitimos a ello". 20/03/2019 10:34

Jesús García Referéndum para legitimar la independencia. "En los correos analizados el objetivo que se marcaba era el referéndum, que legitimaría una declarción de independencia", dice el testigo a preguntas de Vox. 20/03/2019 10:33

Fernando J Pérez El testigo afirma que la documentación incautada en los registros daba a entender que los Mossos serían una estructura de "defensa militar, no policial". 20/03/2019 10:28

Fernando J Pérez Estructuras de Estado. El brigada testigo cuenta que un directivo de la empresa alemana T-Systems mantuvo una reunión con la cúpula de los Mossos para crear un sistema de inteligencia policial. "T-Systems está desarrollando herramientas informáticas para la creación de estructuras de Estado", señala. En junio de 2017, hubo una reunión en la que participaron el major Trapero, el jefe político de los Mossos César Puig, Josep Lluís Salvadó y otros en la que se contemplaron dos escenarios. El primero era el actual, y el segundo era uno futuro en el que los Mossos tuvieran competencias plenas y fueran también policía de aduanas. 20/03/2019 10:27

Jesús García Presencia de Quim Torra en la nave de Bigues. "Durante la vigilancia en la nave, vimos que entraban distintas personas, entre ellas Quim Torra", dice el testigo en alusión a la presencia del actual presidente de la Generalitat en los días previos al 20-S en la nave de Bigues i Riells. 20/03/2019 10:19

Jesús García Registro en el interior, con normalidad. "El registro se realizó con total normalidad" en el interior de la nave de Bigues i Riells, afirma el guardia civil. Los problemas se dieron en el exterior, por la concentración de personas que trataron de impedir la salida de los vehículos de la Guardia Civil con material electoral. 20/03/2019 10:15

Jesús García Tras dos advertencias de Manuel Marchena para evitar que el guardia civil emita valoraciones sobre informes que poco tienen que ver con el juicio, el fiscal Fidel Cadena da por concluido su interrogatorio. Turno de la abogada del Estado Rosa Seoane. 20/03/2019 10:13

Fernando J Pérez Los Mossos como estructura de Estado. El último documento que cita el testigo sobre el papel de los Mossos en la ruta hacia la independencia es un informe jurídico de enero de 2017 sobre las posibles consecuencias que pueden sufrir los agentes de la policía catalana si se ponían de parte del procés. "Se reflejan una serie de circunstancias que se constatan con todo lo que se ve en la investigación; se constata que con el ordenamiento jurídico están sometidos a la Constitución y funcionalmente a jueces, tribunales y ministerio fiscal. Plantean el escenario de que hay que dar garantía jurídica a los Mossos para que no puedan ser sancionados penalmente, plantea dictar normas que acaben con esas dos barreras". 20/03/2019 10:12

EL PAÍS Hemeroteca | Las papeletas incautadas. A solo 45 kilómetros de la ciudad de Barcelona, en una nave industrial del polígono Can Barris, en la localidad de Bigues i Reills (8.900 habitantes). Allí encontró la Guardia Civil “todas o gran parte” de las papeletas y del material electoral que iban a ser utilizados en la consulta del 1-O. Los agentes intervinieron 9.894.350 papeletas impresas con el sí y el no. Casi el doble de las necesarias para un censo electoral que en los últimos comicios celebrados en Cataluña, las elecciones generales de junio de 2016, superó los 5,5 millones de potenciales votantes. Envueltas en plástico por bloques y dentro de cajas de cartón, las papeletas estaban listas para su distribución. Por Óscar López-Fonseca. 20/03/2019 10:07

Jesús García La "vía unilateral". El guardia civil asegura que los documentos hallados en casa de Josep Maria Jové dan por descontado que la Generalitat asumía la "vía unilateral". Los documentos que cita el guardia ya han sido citados en numerosas ocasiones en el juicio del procés. Algunos de los acusados negaron tener conocimiento alguno tanto de Enfocats como de las anotaciones contenidas en la libreta Moleskine del número dos de Junqueras. 20/03/2019 10:07

Jesús García Las estructuras de Estado: competencias en Defensa. El guardia civil explica que participó también en el análisis de documentos sobre la creación de estructuras de Estado. Y, en particular, sobre la creación de estructuras de Defensa y de inteligencia. El testigo cita el documento Enfocats, en el que aparece una hoja de ruta "perfectamente definida" y que fue hallada en casa del número dos de Oriol Junqueras, Josep Maria Jové. "Allí aparece, dentro de las estructuras de Estado que se han de adaptar a la nueva situación, los Mossos d'Esquadra". 20/03/2019 10:05

Jesús García El guardia investigó también la actividad de Interior y de Joaquim Forn. El fiscal pregunta ahora por otras funciones del guardia civil en la investigación del procés. Explica el testigo que participó en el análisis del papel que tuvo el Departamento de Interior y el análisis también de correos elecrónicos tanto del entonces consejero de Interior,Joaquim Forn, como del 'major' de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero. 20/03/2019 10:02

Jesús García Las gestiones de Mossos y un atropello "simulado". La patrulla de Mossos medió de nuevo, logró que los ciudadanos se apartaran y los vehículos de la Guardia Civil siguieron circulando. Uno de los concentrados, pese a todo, "se lanzó encima uno de los vehículos y simuló un atropello". "La suerte", dice el testigo, es que "no se trasladó la situación de pánico". Los Mossos finalmente retiraron a ese individuo y ellos pudieron salir de allí. 20/03/2019 10:00

Fernando J Pérez "La actitud era totalmente hostil, nos estamos llevando sus papeletas para el referéndum. Se lanzan, me dicen los conductores, latas de cocacola llenas, botellas de plástico llenas, se golpean los vehículos con patadas", afirma el guardia civil testigo del registro de la nave de Bigues i Riells. 20/03/2019 09:59

Jesús García Y aun así, hay incidentes. Los vehículos empezaron a desfilar por el pasillo formado por los ciudadanos. Pero de todos modos hubo problemas. Algunos ciudadanos, explica el testigo, "volvieron a situarse delante de los furgones". Durante todo ese tiempo se produjeron "gritos e insultos". También se lanzaron "objetos" contra los coches policiales, como patadas y botellas de plástico. 20/03/2019 09:58