El guardia civil a cargo del registro en Economía: “Sànchez tomaba las decisiones y Laplana las acataba”

Los fiscales Javier Zaragoza y Jaime Moreno, durante la sesión de este lunes. En vídeo, las declaraciones del teniente de la Guardia Civil responsable de los registros en la Consellería de Economía. EFE | ATLAS

Durante el juicio del procés se han escuchado ya varios testimonios de lo ocurrido en la Consellería de Economía el 20 de septiembre de 2017. Y el relato difiere mucho dependiendo de quién lo presente. El expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, evocó durante su declaración el pasado 22 de febrero aquel día como una jornada de concentración “espontánea”, cuyo “ambiente festivo” solo se rompió con algunos actos “puntuales” de violencia. Él, según su versión, se erigió por responsabilidad en intermediario entre la Guardia Civil, los Mossos y los manifestantes para “colaborar” con el registro judicial. El teniente de la Guardia Civil, que estuvo al frente del registro judicial ofreció este lunes una especie de cara b de esa jornada: los agentes percibieron “riesgo real” para la integridad física de la comitiva judicial y los Mossos delegaron en los líderes de las asociaciones civiles la seguridad de la movilización. “Sànchez tomaba las decisiones y Laplana [la intendente de la policía autonómica], las acataba”, afirmó el agente.

El guardia civil ha dibujado un escenario sobre el 20 de septiembre muy parecido al “asedio” que describe la Fiscalía en su escrito de acusación. El testigo (que cuando se produjeron los hechos era teniente y, posteriormente, ascendió a capitán) ha sostenido que la multitud empezó a concentrarse a primera hora de la mañana y que ya antes del mediodía la situación era de “hostigamiento” e “intimidación” hacia la comitiva judicial.

Esta situación le llevó a renunciar a que los tres ex altos cargos de la Generalitat detenidos que tenían que ser llevados a Economía para participar en el registro de sus despachos fueran trasladados al edificio. “Era imposible”, ha afirmado. La ausencia de los detenidos supuestamente obligada por la presión de los manifestantes es una de las bazas que tienen las acusaciones para atribuir los delitos de rebelión, o como mínimo, de sedición a Sànchez y al presidente de Òmnium, Jordi Cuixart.

El agente ha presentado al exlíder de la ANC como el responsable oficioso de las decisiones sobre seguridad ciudadana que se tomaron ese día para controlar a “la masa”. “Era esperpéntico porque él llevaba la voz cantante de lo que ocurría fuera”, ha señalado. Según el testigo, Sánchez fue poniendo trabas a las opciones que proponía la Guardia Civil para que los vehículos con los detenidos pudieran acceder al edificio. “A pesar de que él decía que tenía actitud colaborativa la verdad es que no aceptó ninguna de las propuestas. Ni siquiera llegó a plantearlo a la gente o a intentarlo”, ha dicho.

Mientras Sànchez hacía y deshacía, según la versión del agente, la intendente Laplana (acusada de sedición por la Audiencia Nacional) “se mantenía al margen” y “acataba” las decisiones del líder de la ANC. El testigo ha atribuido un papel menos activo al presidente de Òmnium, aunque le ha situado también como un “interlocutor” entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad y ha recordado que se reunió con él y con Sànchez sobre las 21.30 para buscar alternativas a la salida de la comitiva judicial. Los líderes sociales pretendían que salieran a pie atravesando la concentración, pero los agentes lo rechazaron. Según el testigo, había un “riesgo objetivo” que admitieron incluso varios agentes de los Mossos.

La situación en el exterior, donde se llegaron a concentrar 45.000 personas, retrasó varias horas la salida de los agentes una vez concluido el registro, según el testigo: terminaron el trabajo sobre las 21.30 y no pudieron salir hasta bien entrada la madrugada (lo hicieron en varios turnos y los últimos abandonaron el edificio a las 7.00 de la mañana).

El agente ha contestado con precisión a las preguntas que le han formulado las tres acusaciones, pero ha perdido seguridad en el turno de las defensas, que han intentado cuestionar su relato y acreditar que el registro judicial se hizo con normalidad. El uso reiterado de expresiones como “no recuerdo” o “no lo sé” ha llevado a intervenir al presidente del tribunal, Manuel Marchena para recordarle al agente su obligación de decir la verdad. “Intente contestar a las defensas con la misma precisión con la que ha contestado a las acusaciones y al ministerio fiscal”, le ha advertido.

Las defensas han intentado también restar valor a algunos de los incidentes que, según el agente, ocurrieron aquel día fuera. Entre ellos, una supuesta avalancha pasadas las 2.00 de la madrugada, que apunto estuvo de tumbar la puerta principal de la sede de Economía de la que hasta ahora no se había hablado en el juicio. “Tuvimos que aguantar la puerta de la Consejería para que la masa no la derribara”, ha afirmado. La abogada de Cuixart, Marina Roig, le ha preguntado si sabe por qué no existen imágenes de este incidentes. “No lo sé” ha respondido el agente.