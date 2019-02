El juicio del ‘procés’, en directo | Jordi Sànchez reivindica que las movilizaciones fueron “pacíficas”

EL PAÍS Jornada de huelga: un periodista, herido en Gurb (Barcelona). Un periodista de la cadena autonómica TV3 ha resultado herido por una pedrada lanzada por los manifestantes. Ha recibido asistencia médica, según el Departamento de Interior de la Generalitat. Informa Rebeca Carranco. 21/02/2019 11:45

Fernando J Pérez El llamamiento del 20-S. "Llamé a movilizarse en Rambla Catalunya-Gran Vía para protestar y mostrar la indignación por una intervención de la que no entendíamos los motivos de fondo. (...) La gente comenzó a movilizarse antes incluso de que convocáramos", afirma Sànchez. Los medios de comunicación al dar la noticia fueron un elemento de llamada a la concentración, sostiene. "No recuerdo cuántos tuits hice, quizá cuatro o cinco como máximo", señala. El fiscal Zaragoza pide la exhibición de los mensajes de Sànchez en la red social aquella mañana del 20 de septiembre de 2017. 21/02/2019 11:44

EL PAÍS Jornada de huelga: dos manifestaciones programadas. Están previstas dos manifestaciones principales en Barcelona, una a mediodía, convocada por los estudiantes, y otra, que se espera que sea masiva, a las seis de la tarde. Informan J. Catà, R. Carranco y D. Cordero. 21/02/2019 11:42

EL PAÍS Jornada de huelga: concentración en Barcelona. Un millar de manifestantes de los autodenominados Comités de Defensa de la República se han concentrando desde las 11 en la plaza Urquinaona de Barcelona (centro de la ciudad) procedentes de diversos puntos de la capital catalana, donde han realizado cortes de tráfico. Uno de los grupos ha marchado hacia este punto desde la Gran Via gritando consignas a favor de la independencia, la huelga general y la liberación de los que consideran "presos políticos". (EP) Foto: Grupo de manifestantes en la avenida Diagonal de Barcelona. (Efe) 21/02/2019 11:41

Jesús García Derecho de protesta. Sànchez cree que la movilización frente al Departamento de Economía se enmarca en el derecho de protesta y que no pretendía evitar los registros judiciales. 21/02/2019 11:41

Fernando J Pérez No fuimos los únicos. El fiscal Zaragoza pregunta a Jordi Sànchez si consideró la Operación Anubis contra los preparativos del referéndum "un ataque a las instituciones catalanas". "No es una percepción solo mía. El 20 de septiembre, esa movilización que se hizo solo para protestasr por la decisión judicial, se hizo bajo el argumento de 'defendamos las instituciones'. Esa proclama no era mía y de la ANC exclusivamente. Esa mañana instituciones como CCOO, UGT, los ocho rectores de las universidades públicas, entidades como asociaciones deportivas, los colegios de abogados... se manifestaron con los mismos términos, lo hicieron en ruedas de prensa, en las redes y lo hicieron convocando ante Rambla Catalunya". 21/02/2019 11:41

EL PAÍS Jornada de huelga: seguimiento mínimo. El paro ha dejado cortes puntuales en carreteras y muchas escuelas funcionando a medio gas pero el seguimiento es mínimo en la industria y el gran comercio. Crónica de Josep Catà, Rebeca Carranco y Dani Cordero. La huelga independentista no logra paralizar Cataluña Foto: Un grupo de personas cortan la Gran Vía en Barcelona durante la huelga general. En vídeo, protestas en algunas de las principales vías de circulación de Cataluña. (Albert Garcia) 21/02/2019 11:39

Jesús García Disputa entre el fiscal y el abogado de Sànchez. El fiscal cita declaraciones anteriores de Sànchez y le pregunta por ellas. Su abogado, Jordi Pina, reclama que primero se le debe preguntar y, si hay contradición, entonces se le deberán exhibir declaraciones anteriores. 21/02/2019 11:37

EL PAÍS Jornada de huelga: reabierta al AP-7. La circulación del tráfico se ha restablecido en la autovía a la altura de Sant Julià de Ramis (Girona). https://twitter.com/mossos/status/1098530318007627776 21/02/2019 11:36

EL PAÍS "Alto interés en evitar el choque de trenes". El resumen de la declaración del exconsejero Santi Vila, que ha declarado que en los días previos al la declaración de independencia intentó mediar "por orden de Puigdemont" y que dimitió al ser incapaz de frenar la DUI. Crónica de Jesús García. Vila asegura que PP y PSOE tenían “alto interés en evitar el choque de trenes” Foto: El exconseller de Territorio Santi Vila (en el centro de la imagen) este jueves a su llegada al Tribunal Supremo. (Efe) 21/02/2019 11:35

EL PAÍS 20-S: nace el relato de la violencia La Fiscalía sitúa el inicio de la violencia en la masiva concentración de rechazo a unos registros judiciales pocos días antes del referéndum. Reportaje de Jesús García. Foto: Agentes de la Policía Nacional inmovilizan a un hombre durante los incidentes en el colegio Balmes de Barcelona, el 1 de octubre de 2017. (Samuel Sánchez) 21/02/2019 11:32

Jesús García Los registros de la Guardia Civil. Sànchez dice que se entera del inicio de los registros de la Guardia Civil el 20-S "por los medios de comunicación, las redes sociales y los mensajes de algunas personas". "¿Fue Marta Rovira la que habló con usted?", le pregunta el fiscal Javier Zaragoza. Sànchez dice que habló con ella a lo largo del día, pero no recuerda si fue ella quien le avisó. 21/02/2019 11:31

EL PAÍS "Acusaciones falsas". Jordi Sànchez, en la cuenta a su nombre de Twitter: "Me considero un preso político, este juicio es un juicio político. Diré solamente la verdad. ¡Las acusaciones son falsas!". https://twitter.com/jordialapreso/status/1098529498990022657 21/02/2019 11:30

Jesús García El 20-S, fecha clave. El fiscal empieza a interrogar a Sànchez a propósito de los hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2017, fecha clave en el devenir judicial del procés. La Fiscalía sitúa en esa jornada el inicio de la violencia. Miles de personas (hasta 40.000) se concentraron frente al Departamento de Economía de la Generalitat contra unos registros ordenados por un juez de Barcelona para evitar el referéndum. La Fiscalía considera que fue un "asedio" para impedir el trabajo de la comitiva judicial, mientras que las defensas creen que se trató de una protesta pacífica. La movilización fue convocada, entre otros, por la ANC y Òmnium. 21/02/2019 11:29

EL PAÍS Jornada de huelga: pantalla gigante de Òmnium. La organización independentista ha instalado una pantalla gigante para seguir la declaración de su expresidente, el acusado Jordi Cuixart. https://twitter.com/omnium/status/1098515729631137794 21/02/2019 11:29

Jesús García Las movilizaciones de la ANC son "pacíficas". Sànchez reivindica el "absoluto respeto a las normas de civismo y de no violencia" de la Asamblea Nacional Catalana y considera que así "ha quedado claro en todas las grandes movilizaciones desde 2012, con centenares de miles de personas". 21/02/2019 11:27

Fernando J Pérez Sobre la hoja de ruta de la ANC. "Todo el mundo usa hojas de ruta, valor declarativo, sugerencias, caminos, escenarios, que tienen el valor que tiene". El fiscal Zaragoza le lee dos de los escenarios de esa hoja de ruta, en la que se contempla la posible intervención de la autonomía catalana. "Una hipótesis como otras que pudieran existir", lo califica Sànchez. El fiscal le hace referencia a la movilización de la sociedad civil, "¿Se contempla la vía unilateral?", pregunta Zaragoza. "Es perfectamente legítimo desear la independencia", afirma Sànchez. 21/02/2019 11:25

EL PAÍS Jornada de huelga: escasa incidencia en el Metro de Barcelona. A las 11.20, tan solo la L3 y la L4 acusan alteraciones reseñables en el servicio. https://twitter.com/TMBinfo/status/1098527768751554560 21/02/2019 11:23

EL PAÍS Jornada de huelga: abierta la A-2 en Lleida. Agentes antidisturbios de los Mossos d'Esquadra han desalojado esta mañana a un grupo de manifestantes que cortaban la autovía A-2 a su paso por Tàrrega (Lleida), con motivo de la huelga general. Según ha informado el Servicio Catalán de Tráfico (SCT), la vía sigue congestionada y los Bomberos de la Generalitat realizan tareas de limpieza para poder restablecer el tráfico, ya que los manifestantes habían quemado neumáticos en medio de la calzada. A media mañana, las vías cortadas en la demarcación de Lleida a causa de la huelga son la N260 en Lles, la C424 en la Granadella, la C13 en la Pobla de Segur, la N-IIa en Tàrrega y la N240 en Borges Blanques. (Efe) 21/02/2019 11:22

Jesús García Sànchez declara con lazo amarillo. Jordi Sànchez luce un lazo amarillo en la solapa, símbolo para pedir la liberación de los políticos independentistas encarcelados en la causa del procés, como él mismo. 21/02/2019 11:21

Fernando J Pérez El fiscal Javier Zaragoza pregunta a Sànchez por el Libro Blanco de la Transición Nacional. "Lo conozco, pero no lo he leído, tiene más de mil páginas". El libro hace hincapié en la movilización social para lograr la independencia. "No conozco detalles, porque no lo he leído, creo que salió divulgado hace tres, cuatro o cinco años". 21/02/2019 11:21

EL PAÍS Jornada de huelga: normalidad en el aeropuerto de Barcelona. El Aeropuerto de Barcelona-El Prat funciona con plena normalidad en las primeras horas de la huelga general en Cataluña, según AENA. Las únicas incidencias han sido que una decena de trabajadores ha llegado tarde a sus puestos de trabajo por los cortes de tráfico. (Efe) 21/02/2019 11:20

EL PAÍS "Evitar el choque de trenes". Santi Vila ha declarado: "Yo formé parte de los políticos que interlocutaron con altos dirigentes del PSOE y con altos dirigentes del Gobierno de España, que en contra de lo que se publica tenían un alto interés en evitar el choque de trenes". https://twitter.com/el_pais/status/1098526037200125952 21/02/2019 11:19

Fernando J Pérez Jordi Sànchez: "Me considero un preso político. Este es un juicio político". El expresidente de la ANC contestará a las preguntas del fiscal Javier Zaragoza. 21/02/2019 11:18

EL PAÍS Recurso al Constitucional. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos de PSC y Cidadanos contra la contabilización de la Mesa del Parlament de votos de diputados suspendidos de sus funciones, informa J. J. Gálvez. Ayer, el alto tribunal admitió también un recurso de Carles Puigdemont contra la Mesa del Parlament, por decidir no tener en cuenta el voto delegado como parlamentario del expresident. 21/02/2019 11:18

Fernando J Pérez Una voz discordante en el Govern. ¿Sabe por qué Puigdemont no lo cesó antes de que usted dimitiera?, le pregunta Molins. "Prefería que estuviera dentro a no que saliera. Mi papel sería más útil dentro, y creo que regeneraré una situación amical [de amistad] con Puigdemont. Me duele profundamente la situación suya y de su mujer y sus hijas en Girona. Puigdemont reiteraba que prefería que me quedara a su lado. Mantenía y mantengo buenas relaciones amicales [de amistad], personales y políticas con cuadros del PP y PSOE y mi interlocución en Madrid era para él valiosa. El riesgo compensaba porque tenía la sensación de que era útil al presidente, al Govern y al conjunto de los catalanes. "Se trataba de tensar la cuerda pero que no se rompiera, pero mi presencia en el Gobierno catalán era valorada en Madrid. En la crisis del gobierno del verano de 2017, Puigdemont me dijo que me quedara que sería útil, quizá me engañaba y pensaba en mi fuero interno que no se iba a producir ningún disparate", cierra Santi Vila su interrogatorio. 21/02/2019 11:17

Fernando J Pérez "Puigdemont me ordenó hablar con el Gobierno". "No deberíamos hablar de negociacion, sino de interlocucion, la llevé por orden del presidente Puigdemont y con conocimiento de miembros del Govern. Había mucho más moderado y centrista en los dos Gobiernos de lo que muchas veces se relata, y los había muy comprometidos con encauzar lo que parecía un conflicto institucional impropio de los tiempos". Los contactos, afirma, "siempre fueron por indicación del presidente Puigdemont". 21/02/2019 11:10

Fernando J Pérez Santi Vila responde a las preguntas de su abogado, Pau Molins. "[Tras la suspensión de la Ley del Referéndum] nunca se abordó [cómo llevar a cabo la consulta] en el seno del Consejo de Gobierno", afirma Vila. 21/02/2019 11:07

EL PAÍS Movilización política. Santi Vila: "Para mí ya no era un referéndum ilegal, era una gran movilización política". https://twitter.com/el_pais/status/1098522308463869952 21/02/2019 11:05

EL PAÍS Evitar el choque. Santi Vila: "Hasta el último minuto intentamos transaccionar con el Gobierno de España algún tipo de 'paren máquinas". https://twitter.com/el_pais/status/1098520382796005376 21/02/2019 11:04

Reyes Rincón “Impropio de una sociedad moderna”. La abogada del Estado pregunta a Vila sobre la expresión que él ha usado en el interrogatorio con el fiscal: que los miembros del Govern, incluido él, fueron “irresponsables”. Seoane le pide que aclare por qué. El exconsejero insiste en que si se volviera atrás se tomarían probablemente otras decisiones. Y añade: “Lo que ha pasado es impropio de una sociedad moderna como la catalana. Creo que visto con perspectiva igual podíamos haber encauzado mejor todos este conflicto y evitar que ahora estuviéramos aquí nosotros delante de ustedes”. 21/02/2019 11:02

EL PAÍS Santi Vila: "Mi impresión es que el 1-O se había financiado por parte de mecenas catalanes, catalanistas, dispuestos a pagar estos gastos. El presidente siempre me decía: 'No gastaremos ni un euro público". "Lo que pasó en Cataluña fue impropio de una sociedad moderna y avanzada como la catalana. Lo deberíamos haber hecho diferente y evitar [así] que ahora estuviéramos aquí, ante ustedes". https://twitter.com/rac1/status/1098522651092504576 21/02/2019 11:02

EL PAÍS Jornada de huelga: normalidad en los autobuses de Lleida. Los Mossos d'Esquadra han desalojado a los piquetes que mantenían bloqueada la salida de las cocheras de los autobuses urbanos en Lleida y los accesos la Central Integrada de Mercancías del área industrial de la ciudad por la huelga de este jueves. Según el Ayuntamiento, los autobuses urbanos que no habían podido iniciar la jornada a las 6.30, han empezado a circular con normalidad sobre las 9.50. Según Mossos d'Esquadra, el desalojo de las personas que impedían el acceso a la central de mercancías y la salida de los autobuses se ha producido sin cargas. (EP) 21/02/2019 10:54

Reyes Rincón Matices sobre la "voluntad popular". La abogada del Estado, Rosa María Seoane, insiste en por qué se mantuvo la convocatoria de referéndum pese a la prohibición del Constitucional. “La convocatoria del referéndum yo entendía que era para desescalar la tendencia unilateral que se tomó en julio de 2016”, afirma. Seoane le pregunta si él, en contra de la mayoría de acusados que han declarado, no considera que el referéndum respondiera al “mandato de la ciudadanía”. Vila se desmarca de ese argumento: “El mandato de la ciudadanía se expresaba a través de los representantes del pueblo en el Parlament y a través de un programa de Gobierno en el Ejecutivo. Los dos órganos creaíamos responder a la voluntad popular”, sostiene. 21/02/2019 10:52

EL PAÍS Perfil de Vila. Santi Vila (Granollers, 1973), era exconsejero de Empresa y Conocimiento el 1-O. Empezó militando en ERC pero pasó a CDC, de la que fue diputado autonómico desde 2006 y alcalde de Figueres entre 2007 y 2012. Dejó la vida municipal para ser conseller de Artur Mas y conservó el puesto en el Govern de Puigdemont, como consejero primero de Cultura y luego de Empresa, hasta su dimisión el 26 de octubre de 2017. Vila está acusado de delitos de malversación de caudales públicos y desobediencia. La Fiscalía solicita siete años de prisión, los mismos que la Abogacía del Estado. 21/02/2019 10:51

Fernando J Pérez La salida del Gobierno de Santi Vila. El exconsejero dimitió el 26 de octubre, antes de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. A preguntas del fiscal, da una larga explicación de lo que ocurrió esos días. "Dimito frustrado porque a partir de la noche del 1 de octubre, en el seno del movimiento soberanista hay discrepancia de interpretaciones sobre qué ha pasado. Algunos ven el referéndum como una movilización que obliga y les interpela y otros estamos convencidos de que es una movilización muy importante pero que ha habido más de dos millones y medio de catalanes -porque son catalanes- que se han quedado en casa y han visto una movilización en la que no se sintieron interpelados. Debíamos ser el Gobierno de todos y eso era el sentimiento mayoritario, creo". "Nunca sabré con qué actores más, pero formé parte de los políticos que interlocutaron con altos dirigentes del PSOE y del Gobierno de España que, en contra de lo que se publica, tenían interes en la concilaicion y evitar el choque, e ir desescalando. Algunos vivimos hasta el ultimo segundo la convicción de que no se llevaría a cabo el 1 de octubre, nos acompañará el dolor toda la vida de ver señoras por los suelos, pero esas semanas muchos nos comprometimos para evitar la suspensión del autogobierno que ya era una amenaza que se nos advertía. Algunos prometían la independencia y se van a quedar sin autonomía, se decía". "Empezamos no una negociación pero sí una aproximación con interlocutores políticos, religiosos, de la empresa e institucionales que de buena fe querían evitar el despropósito, que eso acabara mal. Formé parte de ello y con orgullo creo que el 25 de octubre lo habíamos conseguido y nos fuimos a dormir con aquella sensación de paz interior de que no vamos a tomar ninguna decisión unilateral, ningún tipo de declaración que aunque sea solo formal o política, que pueda resultar ofensiva e inflamatoria y vamos a convocar elecciones autonómicas". "El 25 por la noche, una noche que me acaba costando la carrera política de momento y quizá más cosas, creemos que lo hemos conseguido, no solo yo, sino muchos dirigentes del Gobierno. Creo que se respiró. Lo que habíamos acordado discretamente sin publicidad, se torció por el clima de desconfianza. Le dije a Puigdemont: 'yo que me he dado la mano con altos responsables del PP y PSOE, ahora no podemos, porque somos aprendices de mago, por la presión de las redes sociales... Eso generaba una confusión general. Si no somos capaces de gestionar esto, me voy y dimito" 21/02/2019 10:48

EL PAÍS Jornada de huelga: incidencias. El teléfono de emergencias de la Generalitat ha recibido 376 llamadas por 200 incidencias relacionadas con la huelga. El teléfono de emergencias de la Generalitat ha recibido 376 llamadas por 200 incidencias relacionadas con la huelga. https://twitter.com/112/status/1098515153862176773 21/02/2019 10:40

EL PAÍS Jornada de huelga: normalidad en el comercio. Los comercios en el centro de Barcelona han abierto sus puertas como un día normal, informa Grego Casanova. 21/02/2019 10:32

Fernando J Pérez El independentismo como palanca para la reforma constitucional. Santi Vila afirma que él, como cientos de miles de catalanes, veían la propuesta independentista de "forma instrumental". "Queríamos que sirviera para sacar al presidente del Gobierno del inmovilismo, no supo ni nosotros supimos poner las condiciones para algún tipo de negociación. Centenares de miles apoyábamos [el independentismo] confiando en que sirviera para palanca para la renovación de los consensos constitucionales". 21/02/2019 10:32

EL PAÍS Jornada de huelga: normalidad en algunas de las principales zonas industriales. Algunas de las principales plantas industriales de Cataluña, como la de Seat en Martorell (Barcelona) o la planta de Nissan en la Zona Franca funcionan con normalidad pese a la huelga, informa Dani Cordero. 21/02/2019 10:31

EL PAÍS Jornada de huelga: mínima incidencia de la huelga en los hospitales. En los grandes hospitales la afectación ha sido mínima. En Vall d’Hebron y el Clínic ni siquiera se había reprogramado previamente la actividad, una medida que suelen tomarse en días de huelga para sortear la ausencia de personal. Una portavoz del Sistema de Emergencias Médicas ha indicado también que todas las unidades están operativas y que no se ha producido ningún incidente relevante, informa Jessica Mouzo. 21/02/2019 10:31

EL PAÍS Jornada de huelga en Cataluña. Mossos ha anunciado que han intervenido en en las vías C-17 y C-25 en Gurb (Barcelona) y en la AP7 y N-II en Sant Julià de Ramis (Girona). Ha habido algunas agresiones a la línea policial. En Gurb, los Mossos ha detenido a un manifestante. 21/02/2019 10:30

Fernando J Pérez El referéndum del 1 de octubre, fue para Vila "una exhibición, una gran movilización política en beneficio de una determinada idea". 21/02/2019 10:28

EL PAÍS Jornada de huelga en Cataluña. Los Mossos disuelven a los huelguistas en Barcelona. Grupos de mossos han desalojado a huelguistas que cortaban el tráfico en la Gran Via. (Foto: Efe) 21/02/2019 10:27

Fernando J Pérez La financiación del referéndum. "Creo que se había financiado por mecenazgo, con empresarios mecenas catalanes y catalanistas, pero estoy especulando. Eso sí, he procurado no ser más ingenuo de lo imprescindible y preguntando, el presidente [Puigdemont] me dijo que estuviera tranquilo que no gastaríamos ni un euro del erario público". 21/02/2019 10:26

Reyes Rincón De referéndum a movilización política. El fiscal ha preguntado a Vila por qué no decidieron desconvocar el referéndum después de que el Constitucional lo suspendiera. El exconsejero asegura que desde ese momento, el referéndum “mutó” a “una gran movilización política”. “Una movilización que tuvo gran sentido pero que nunca más reconocí como referéndum”, añade. El exconsejero admite también que si pudiera volver atrás actuaría de otra forma: “Seguramente revisaríamos esas decisiones”. 21/02/2019 10:25

EL PAÍS Jornada de huelga en Cataluña. El tráfico se ha cortado en la C-16, a la altura de Berga, y se ha desviado hacia el interior de la población barcelonesa. (Fotografía del Servei Trànsit de la Generalitat) 21/02/2019 10:25

Fernando J Pérez Sobre el acuerdo del Govern el 6 de septiembre para organizar el referéndum. "En mi interpretación este era un acto debido, consecuencia de la ley del referéndum, que todavía no estaba suspendida y era una garantía para todos, que impedía hacer ningún gasto sin que fuera visto por todos" 21/02/2019 10:24

Fernando J Pérez "Si en la vida tuviéramos la oportunidad, a pelota pasada, quizá revisariamos esas decisiones", dice Vila sobre la convocatoria del referéndum. 21/02/2019 10:19

Fernando J Pérez El referendum para "desescalar" la movilización ciudadana. El fiscal Fidel Cadena pregunta a Vila si no le parece que aprobar el decreto de convocatoria suponía incumplir los mandatos del Constitucional. El exconseller explica: "En aquellas circunstancias, hay que recordar que la legislatura se había iniciado con una presión muy fuerte por parte de la ciudadanía y de los partidos para que el Govern tomara una decisión unilateral. Había que desescalar, la decisión fue anunciar por sorpresa para todo el mundo que el Gobierno iba a trabajar para conseguir que se celebrara un referéndum. “Referéndum o referéndum”, era el lema de Puigdemont. Desde aquel momento se iba a intentar acordar algún tipo de consulta para que los dos millones de catalanes que consideran que el consenso constitucional se ha roto pudieran renovarlo o legítimamente llegar a la independencia. No tiene que ver con resoluciones del Parlamento, sino por lógica gubernamental. Era tensar la cuerda, pero que no se rompiera y encauzar un movimiento ciudadano pacífico, cívico, reiterado y persistente". 21/02/2019 10:18

EL PAÍS Apoyo de ERC a los acusados. Un pequeño grupo de altos cargos de Esquerra se ha reunido en las proximidades del Supremo. Entre ellos, el president del Parlament, Roger Torrent (en segunda fila, en el centro); la portavoz y diputada al Parlament, Marta Vilalta (en primera fila, hacia la izquierda); los portavoces en el Congreso, Joan Tardà (segunda fila, tercero a la derecha), y Gabriel Rufián (segunda fila, segundo a la izquierda). (Efe) 21/02/2019 10:12

Fernando J Pérez "Ni yo ni ninguno de mis compañeros tomamos ninguna decisión sobre la base de aquella ley", dice Vila, sobre la Ley del Referéndum del 6 de septiembre de 2017, que fue suspendida por el Constitucional al día siguiente. La misma noche de la aprobación de la ley, y antes de que el alto tribunal se pronunciara, el Govern firmó el decreto de convocatoria del referéndum. 21/02/2019 10:11

Fernando J Pérez Las notificaciones del Constitucional para paralizar el procés. "En algunas no me sentía directamente aludido porque se refería a resoluciones políticas que se tomaban en el Parlament, en otras me sentí directamente interpelado". Vila dice que tiene la "convicción" de que cumplió las resoluciones que le fueron notificadas. 21/02/2019 10:09

EL PAÍS ¿Quién es Santi Vila? "El exconseller y 'traidor' se desmarcó de la desconexión, pero arriesga siete años de cárcel". El perfil de Rubén Amon. (Ilustración de Sciamarella) El último de la fila 21/02/2019 10:08

Fernando J Pérez Comienza la sexta jornada. Santi Vila contestará las preguntas de todas las partes excepto las de la acusación popular de Vox. 21/02/2019 10:05

Jesús García Vila inicia una larga sesión en el Supremo. El exconsejero de Cultura de la Generalitat Santi Vila es el primero de los acusados que declara este jueves en el Tribunal Supremo, en la sexta sesión del juicio del 'procés'. Vila afronta una petición de siete años de cárcel por malversación y también está acusado de un delito de desobediencia grave. Pasó una noche en prisión provisional. Se prevé una sesión larga, con la declaración de dos figuras clave en el proceso: Jordi Sànchez, expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural. 21/02/2019 09:56

EL PAÍS Torra en el Supremo. El presidente de la Generalitat acude hoy a la sexta sesión del juicio, que coincide con la convocatoria a huelga general en Cataluña. Los altos cargos de la Generalitat no tienen agenda pública este jueves, en apoyo a la llamada a los paros. (Efe) 21/02/2019 09:55

EL PAÍS Otro detenido, en Gurb (Barcelona). Una persona ha sido arrestada por incidentes en Gurb, informa Rebeca Carranco, donde Mossos informa de que se han producido "lanzamientos" a la línea policia en las vías C-17 y C-25. En la plaza Lesseps Barcelona, Mossos ya había detenido a otro manifestante, por dar un puñetazo a un agente. 21/02/2019 09:50

EL PAÍS Torra asiste al juicio. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, asiste a la sesión de hoy del juicio del procés. Ya acudió a la primera jornada de la vista, la semana pasada. En estos momentos, charla con Meritxell Borràs, exconsejera imputada por el caso. Informa Reyes Rincón. 21/02/2019 09:44

EL PAÍS Un acceso al puerto de Tarragona, cortado. Los CDR mantienen cortado uno de los acceso al puerto de Tarragona, el de la A-27, donde se han producido momentos de tensión con los Mossos d'Esquadra. También en Reus se ha producido otro corte de carretera, en la autovía Reus-Tarragona (T-11) en plena hora punta, informa Efe. Los manifestantes son unos 200, según Europa Press. 21/02/2019 09:38

EL PAÍS Cortes en la AP-7 y la N-II en Sant Julià de Ramis (Girona). https://twitter.com/transit/status/1098501104319504385 21/02/2019 09:37

EL PAÍS Así está transcurriendo la jornada de huelga general en Cataluña: Cortes en las principales carreteras catalanas por la huelga general contra el juicio del ‘procés’ Los servicios mínimos en Metro, autobuses y tranvía, así como en los Ferrocarriles de la Generalitat, son del 50% en horas punta y del 25% el resto del día. Crónica de Josep Catà y Rebeca Carranco. Foto: Diversas personas cortan la Gran Vía en Barcelona durante la huelga. (Albert Garcia) 21/02/2019 09:22

EL PAÍS Pequeñas alteraciones en transporte urbanos. Transportes Metropolitanos de Barcelona informa de incidencias en el tráfico normal en Via Augusta / Travessera - Gran Via / Entença / Marina - Fabra i Puig / Pi I Molist. https://twitter.com/TMBinfo/status/1098496738904760320 21/02/2019 09:20

EL PAÍS Piquetes en Lleida. Grupos de piquetes han bloqueado las cocheras de la estación de autobuses urbanos de Lleida, los accesos al edificio del Rectorado de la Universitat de Lleida (UdL) y la salida de la Central Integrada de Mercancías de la ciudad. Un grupo de estudiantes permanece encerrado en el edificio del Rectorado desde la tarde del miércoles, y otro grupo de estudiantes ha quemado neumáticos en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria (Etsea). También se ha bloqueado la biblioteca del campus de Cappont, según la UdL. (EP) 21/02/2019 09:16

EL PAÍS Panorama general en Cataluña. (Actualización a las 9 de la mañana del Departamento de Interior de la Generalitat): Se ha recibido hasta el momento un total de 289 llamadas al 112 por 137 incidencias.

Hay 11 vías cortadas: C-16 en Berga, AP7 en Viloví, C-60 a la Roca, N-260 en Lles, C-242 a Granadella, C-13 en la Pobla, A-27 en Tarragona, C-66 a Torrent, N-II aa Tàrrega, N-240 a Borges Blanques y C-17 en Gurb.

En Lleida Mossos trabaja para desbloquear la salida buses. A estas alturas no hay manifestantes pero se están retirando objetos.

Desde la madrugada hasta las nueve, Bomberos ha atendido 39 servicios relacionados con la huelga. La mayoría para apagar neumáticos incendiados en la vía, o para hacer limpiezas de calzada. 21/02/2019 09:14

EL PAÍS Situación del metro. El servicio en la línea 4 es el más afectado, pero en la mayoría de líneas presta está por encima del 80%. https://twitter.com/TMBinfo/status/1098492564766969856 21/02/2019 09:10

EL PAÍS Escasa incidencia en Mercabarna. El gran mercado mayorista de Barcelona ha registrado solo un 15%menos de compradores de pescado debido a la huelga general de este jueves. La mayoría de compradores ha avanzado la compra a las tres de la madrugada, cuando normalmente ésta se concentra en torno a las cuatro, ha informado Mercabarna a Europa Press. En las paradas de frutas y hortalizas se prevé una menor actividad porque ayer se adelantaron compras. (EP) 21/02/2019 09:04

EL PAÍS Un detenido por agredir a un mosso. Los mossos han detenido a una persona en la plaza Lesseps (no en la intersección de Gran Via con la calle Urgell, como había informado inicialmente Mossos) por darle un puñetazo a un agente. Informa Rebeca Carranco. https://twitter.com/RebecaCarranco/status/1098491209671155712 21/02/2019 09:01

EL PAÍS 13 tramos cortados por los CDR. A las ocho y media 13 tramos de carreteras y otras cinco estaban afectadas con retenciones debido a las protestas por la huelga general, según datos del Servei Català de Trànsit. (EP) 21/02/2019 08:53

EL PAÍS Cortes en Barcelona. Grupos de manifestantes, de entre 30 y 40 personas, han cortado la ronda General Mitre de Barcelona por la huelga. También, de modo puntual, han parado el tráfico en puntos de la Diagonal, Gran Via y los accesos de la Ronda de Dalt. (Foto: Ronda General Mitre, EP). 21/02/2019 08:52

EL PAÍS El sindicato de médicos Metges de Catalunya deja a criterio de sus afiliados el seguimiento de la huelga. El sindicado considera que hay motivos laborales y sociales "sólidos" que justifican la huelga general, pero no se ha adherido oficialmente a la protesta. Deja la cuestión a criterio personal de cada facultativo. (EP) 21/02/2019 08:51

EL PAÍS Un centenar de incidencias. El servicio telefónico de emergencias 112 ha recibido 246 llamadas por 103 incidencias en toda Cataluña. 21/02/2019 08:47

EL PAÍS Situación del metro de Barcelona. La mayoría de las líneas presta entre el 80% y el 100% del servicio. https://twitter.com/TMBinfo/status/1098487503194148866 21/02/2019 08:46

EL PAÍS Cortes en la Autopista del Vallès. Los mossos han disuelto el grupo de manifestantes que cortaba la C-58 en Terrassa (Barcelona). Vídeo de Cristóbal Castro. https://twitter.com/el_pais/status/1098487446139006977 21/02/2019 08:41

EL PAÍS Cortes por la manifestación. Según el Servei Català de Trànsit, estas osn las vías que siguen cortadas por manifestaciones. AP-7, en ambos sentidos (Vilobí d'Onyar, Girona)

A-27, ambos sentidos (Tarragona)

C-13, ambos sentidos (Lleida) 21/02/2019 08:39

EL PAÍS Normalización del tráfico en Barcelona. Se ha reabierto el tráfico de autobuses en Travessera de Dalt, permanecen afectadas las líneas que circulan por plaza Borràs, avenida Meridiana, Jardinets de Gràcia, plaza Francesc Macià y Creu Coberta (Fuente: TMB, Transports Metropolitans de Barcelona) 21/02/2019 08:35

EL PAÍS Medio millar de manifestantes en Girona. Unos 500 manifestantes de los autodenominados Comités de Defensa de la República han participado en una protesta por la huelga general contra el juicio del proceso soberanista en Girona y han ocupado momentáneamente una oficina bancaria. Bajo el lema "Parémoslo todo por la República", se han concentrado inicialmente ante la estación de AVE, blindada por los Mossos d'Esquadra. (EP) 21/02/2019 08:28

EL PAÍS Puigdemont llama a la huelga. En su cuenta de Twitter, el expresidente de la Generalitat ha llamado a la "movilización permanente" en referencia a la huelga general. https://twitter.com/KRLS/status/1098477878507905024 21/02/2019 08:26

EL PAÍS Dispositivos policiales en Girona. Un fuerte dispositivo policial protege la estación del AVE y los juzgados de Girona ante la presencia de activistas que, desde primera hora de este jueves, con motivo de la huelga general convocada se han concentrado en esos dos puntos estratégicos de la ciudad. (Efe) 21/02/2019 08:24

EL PAÍS Normalización gradual de Rodalies. Está restableciado el tráfico de la línea R2 Sur de las cercanías catalanas, que estaba interrumpida entre Sitges y Vilanova i la Geltrú. https://twitter.com/equipviari/status/1098481853231702016 21/02/2019 08:23

EL PAÍS Cortes en el centro de Barcelona. Interrupción del tráfico en la confluencia de la Gran Via con la calle Rocafort por pequeños grupos de manifestantes. https://twitter.com/alexsancharagon/status/1098481835217207296 21/02/2019 08:21

EL PAÍS Actuación de los 'mossos' en Terrasa. Los policías autonómicos están disolviendo el grupo de manifestantes que ha cortado la autopista a la altura de Terrassa (Barcelona). (Cristóbal Castro) 21/02/2019 08:15

EL PAÍS Cortes fuera de la provincia de Barcelona. El Servei Català de Trànsit informa de los siguientes cortes: N-340 en Camarles (Tarragona)

A-27 en Tarragona

AP-7 en Vilobí d'Onyà (Girona)

C-65 en Cassà de la Selva (Girona)

C-66 en Palol de Revardit (Girona) 21/02/2019 08:13

EL PAÍS Cortes a la entrada a Tarragona. Los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) han cortado la entrada a la ciudad. Tuit de la televisión local TAC 12. https://twitter.com/tac12_tv/status/1098472848883093504 21/02/2019 08:08

EL PAÍS Cortes en Rodalies. La circulación de trenes de Rodalies (servicio ferroviario de cercanías en Cataluña) se ha interrumpido a primera hora de este jueves entre las estaciones de Sitges y Vilanova i la Geltrú (Barcelona) por la presencia de personas caminando por las vías. El corte afecta al servicio de las líneas R2 sur, R13, R14, R15 y R16. https://twitter.com/rodalies/status/1098474997327249408 21/02/2019 08:05

EL PAÍS Los procesados intentaron desmontar el interrogatorio de la fiscal Consuelo Madrigal afeándole sus errores. Las preguntas se centraron en malversación y desobediencia. La crónica del quinto día de la vista del juicio del procés de Pablo Ordaz. La Fiscalía se enreda Foto: Declaración del exconseller de Territori, Josep Rull, en el Tribunal Supremo. En vídeo, parte del interrogatorio a Rull. (Efe) 21/02/2019 08:02

EL PAÍS Ausencia de diputados independentistas. Los diputados de ERC y del PDeCAT no participarán en los debates previstos en el Pleno del Congreso al secundar la huelga convocada en Cataluña. Solo asisitirán, a última hora, a las votaciones. (EP) 21/02/2019 08:00

EL PAÍS Cortes en la Autopista del Vallès (C-58). Un grupo de manifestantes ha cortado la autopista a la altura de Terrassa (Barcelona). (Cristóbal Castro) 21/02/2019 07:59

EL PAÍS Barcelona. Una decena de cortes de tráfico intermitentes afectan a la circulación de varias líneas de autobuses en Barcelona. Los Mossos van restableciendo la circulación en diversos puntos de la ciudad, como la Diagonal, Gran Vía o Paral·lel. Informa Rebeca Carranco. 21/02/2019 07:48

EL PAÍS Cortes en la avenida Diagonal. Una concentración de personas ha cortado el tráfico en la avenida, a la alutra de la plaza Reina Maria Cristina, según Guàrdia Urbana. https://twitter.com/barcelona_GUB/status/1098472091983192064 21/02/2019 07:42

EL PAÍS Colectivos estudiantiles. La asociación Universitats per la República ha convocado una manifestación que partirá de la plaza Universitat de Barcelona bajo el lema "Buidem les aules, omplim els carrers!" ("¡Vaciemos las aulas, llenemos las calles!"), en una de las convocatorias previstas en el marco de la huelga general impulsada por la Intersindical-CSC. (EP) 21/02/2019 07:33

EL PAÍS El Govern suspende su agenda. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, y todos los consellers de su gabinete suspenderán este jueves su agenda pública con motivo de la huelga general que ha sido convocada por el sindicato Intersindical-CSC y que tiene el apoyo de los partidos soberanistas. El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, alegó este martes que el Govern siempre respeta el derecho de huelga de los ciudadanos, y precisó que en este caso aún es "más sensible" por los motivos por los que se ha convocado el paro. (EP) 21/02/2019 07:17

EL PAÍS Foto: Carteles de apoyo a la huelga de Terrassa (Barcelona). (Cristóbal Castro) 21/02/2019 07:16

EL PAÍS Servicios mínimos. Según los servicios mínimos decretados por la Generalitat, Rodalies y trenes regionales de Renfe funcionarán al 33% durante todo el día, mientras que los trenes de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya lo harán al 50% en las horas punta (de 6.30 a 9.30 horas y de 17.00 a 20.000 horas) y al 25% el resto del día. Metro, tranvía y autobuses de TMB operarán en el mismo régimen. Están previstas dos manifestaciones principales en Barcelona, una a mediodía convocada por ls estudiantes, y una, que se espera más masiva, a las seis de la tarde. Informan Josep Catà y Rebeca Carranco. 21/02/2019 07:14

EL PAÍS Cortes de carretera. Las primeras consecuencias se han vivido ya de madrugada, con afectaciones en las principales vías desde las 4.30. Siguen cortadas por las protestas la AP7 en ambos sentidos en Vilobí d'Onyar (Girona), en L'Hospitalet de l'Infant (Tarragona) y en Llinars del Vallès (Barcelona), la C60 en la Roca Del Vallès y en Argentona (Barcelona), la N340 en Camarles (Tarragona) en ambos sentidos, la N260 en los dos sentidos en Lles de Cerdanya (Lleida), la C32 en Masnou (Barcelona), sentido norte, la C16 a Das (Girona), la A2 en Tàrrega (Lleida), donde unas 200 personas ocupan la vía y los Mossos avisan por megafonía para que vacíen la calzada, y la C242 en Granadella. También han bloqueado las cocheras de autobuses en Lleida. Informan Josep Catà y Rebeca Carranco. 21/02/2019 07:13

EL PAÍS Buenos días. Comenzamos aquí la narración en directo de la sexta jornada del juicio del procés. En Cataluña, la jornada está marcada por la convocatoria de huelga general convocada por el sindicato minoritario Intersindical-CSC (tiene solo 321 de los 50.000 representantes sindicales que hay en Cataluña), que cuenta con el apoyo de los partidos soberanistas pero no de las principales centrales sindicales, que no secundan los paros. 21/02/2019 07:12

EL PAÍS La fiscalía se enreda La crónica de Pablo Ordaz. Los procesados intentan desmontar el interrogatorio de Consuelo Madrigal afeándole sus errores. Las preguntas se centran en malversación y desobediencial. 20/02/2019 22:07

EL PAÍS El Govern se vuelca con la huelga por el juicio y anula su agenda Por Josep Catà. La protesta, convocada por Intersindical-CSC el 21 de febrero, cuenta con el apoyo de Ustec y otras plataformas, pero no de CC OO y UGT. 20/02/2019 21:39

EL PAÍS Borrás se queja de que los procesados sigan declarando a estas horas. La consejera de Cultura, Laura Borràs, se queja en su cuenta de Twitter de que los procesados siguen declarando a estas horas en el Supremo: "¿Cómo es posible la vergüenza de comenzar la declaración del Carles Mundó a las 20.19 de la noche si han llegado al Supremo a las 8 de la mañana? Y encima se habrán levantado a las 6 de la mañana y ahora llegarán casi a las 23.00 a la cárcel. ¡Esto es inaceptable! ¡Qué rabia y cuánta indecencia!". https://twitter.com/LauraBorras/status/1098310206285639681 20/02/2019 21:33

Jesús García Finaliza la quinta sesión del juicio. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, da por acabada la quinta sesión del juicio del procés y convoca a las partes para mañana, jueves, a las 10.30 horas. Buenas noches. 20/02/2019 21:31

Jesús García Finaliza la declaración de Mundó.Tras unas breves preguntas de su abogado, que Mundó ha contestado con un "sí" o un "no" y alguna aclaración, finaliza la declaración del exconsejero de Justicia. 20/02/2019 21:31

Jesús García Mundó responde a su abogado, Josep Riba. 20/02/2019 21:25

Jesús García Mundó insiste: no se gastó dinero público. El exconsejero de Justicia limita sus respuestas al delito de malversación e insiste, a preguntas de la abogada del Estado, que no se gastó dinero público en el referéndum. 20/02/2019 21:23

EL PAÍS Aragonès celebra que la exconsejera Bassa no respondiese a Vox. Pere Aragonès, vicepresidente de la Generalitat, sobre la declaración de la exconsejera Dolors Bassa este miércoles en la quinta sesión del juicio del procés en el Tribunal Supremo: https://twitter.com/perearagones/status/1098315731702304768 20/02/2019 21:20

Fernando J Pérez Sesión prolongada. El fiscal Javier Zaragoza termina su interrogatorio y toma la palabra la Abogacía del Estado. Jordi Pina, letrado de Jordi Sànchez, pide parar el interrogatorio habida cuenta de que mañana su cliente tiene que declarar, y tiene que venir desde la cárcel. 20/02/2019 21:14

Fernando J Pérez Mundó no contesta preguntas sobre los altercados del 20 de septiembre, porque no tienen relación con los delitos de malversación y desobediencia por los que está acusado. 20/02/2019 21:09

Fernando J Pérez Negación de los pagos. “Estos pagos no se produjeron y aunque digamos mil veces que eso es una factura [la de Unipost, que tenía el material electoral encargado], no lo es”, afirma Mundó. 20/02/2019 21:00

Fernando J Pérez Mundó defiende la imposibilidad de usar fondos públicos para contratar la logística del referéndum. "El Govern como tal no es un órgano de contratación, sino que el presupuesto lo tiene cada departamento. Cualquier contratación que hace la Generalitat lo hace de acuerdo con la ley de contratos del sector público. Cualquier contratación por sencilla que sea no implica a menos de 20 funcionarios en sus distintas fases y un proceso sencillo no tarda menos de 45 días". El fiscal Zaragoza le replica: "Eso en fase de normalidad está muy bien, pero aquí estamos ante un referéndum ilegal. Las mesas y papeletas estaban el 1 de octubre, díganos cómo se financió". "No se financió con dinero público, y como no hay otra alternativa se sufragó con dinero privado, pero no sé de quién", dice Mundó 20/02/2019 20:59

Fernando J Pérez Los certificados de gastos. "Lo relevante no es si el certificado lo firma el conseller o la interventora general, sino si lo que se firma es cierto o no. Todos los certificados en los que se dice que no se hacen gastos para el referéndum corresponden a la realidad", afirma Mundó. 20/02/2019 20:49

Fernando J Pérez La Ley de Transitoriedad. Mundó se acoge a su derecho a no contestar si la Ley de Transitoriedad Jurídica, del 7 de septiembre de 2017, es una especie de constitución provisional para Cataluña. 20/02/2019 20:46

Fernando J Pérez Interrogatorio tenso. "Usted siguió pensando que eso [las resoluciones del TC] no iba con usted", le reprocha el fiscal Zaragoza a Mundó. "Usted pone en mi boca cosas que yo no he dicho, lo importante es la conducta posterior y mi conducta fue la de atender los requerimientos, no realizar actos, resoluciones o acciones tendentes a realizar aquello que se me decía no realizar", contesta Mundó. 20/02/2019 20:45

EL PAÍS El sindicato minoritario que quiere paralizar Cataluña Con 321 de los casi 50.000 delegados que hay en Cataluña, Intersindical-CSC lidera las huelgas independentistas. Por Josep Catá Foto: El mercado de la Boqueria, durante la huelga del 3 de octubre de 2017. Claudio Álvarez 20/02/2019 20:40

Fernando J Pérez Los decretos de convocatoria del referéndum formaban parte del ordenamiento jurídico. "¿No consideró que esos decretos vulneraban la Constitución y sobre todo hacían caso omiso de las advertencias y resoluciones del Tribunal Constitucional?, pregunta Zaragoza. "Tanto la ley [del referéndum] como los decretos formaban parte en ese momento del ordenamiento jurídico, no habían sido ni recurridos, ni suspendidos. No me constan que se hicieran actos, disposciones o ejecuciones sobre estas normas cuando fueron suspendidos", afirma Mundó. 20/02/2019 20:40

Fernando J Pérez El fiscal pregunta por el cambio de Gobierno del 14 de julio de 2017 en el que Puigdemont remodeló su gabinete para incluir en él a consejeros comprometidos con el referéndum. "No tengo ni idea, las personas que fueron sustituidas están citadas como testigos, y fue una decisión tomada por la única persona que la puede tomar: el presidente de la Generalitat", responde Mundó 20/02/2019 20:33

EL PAÍS La agenda del cerebro del ‘procés’ Josep Maria Jové, ex secretario general de Vicepresidencia de la Generalitat, detalló en su dietario Moleskine la hoja de ruta del proceso independentista. El fiscal Zaragoza está preguntando a Mundó en referencia al contenido de dicha agenda 20/02/2019 20:32

Fernando J Pérez Mundó defiende que no se usaron fondos públicos para el referéndum. "Me consta que la Intervención General de la Generalitat paralizó cualquier uso de los fondos" [previstos en la disposición adicional 40 de los Presupuestos, con la que supuestamente se pensaba financiar el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017]. 20/02/2019 20:31

Fernando J Pérez Resoluciones del Constitucional. El fiscal Zaragoza está repasando las resoluciones del Constitucional que impedían seguir adelante con el proceso independentista y el referéndum de autodeterminación, y que le fueron notificadas a Mundó como consejero de Justicia. 20/02/2019 20:29

Fernando J Pérez Mundó reconoce que el Constitucional le notificó la resolución que le impedía seguir adelante con la resolución del Parlament que ponía en marcha el grupo de estudio del proceso independentista. 20/02/2019 20:28

Fernando J Pérez "No estuve en esa reunión". ¿No se reunió usted al margen de las reuniones de Gobierno con otras personas como Puigdemont, Rovira y el propio Artur Mas?, pregunta el fiscal Zaragoza en referencia a la agenda Moleskine de Josep Maria Jové. Mundó niega haber participado en tal encuentro. Es el primer desmentido categórico al contenido de la agenda del número dos de Junqueras, una de las claves del juicio. 20/02/2019 20:25

Fernando J Pérez Carles Mundó responde a las preguntas del fiscal de la Sala del Supremo Javier Zaragoza. 20/02/2019 20:23

Jesús García Declaración de Mundó. Empieza la declaración de Carles Mundó, exconsejero de Justicia. Advierte de que se va a limitar a contestar las preguntas que tienen que ver con los delitos de los que se le acusa: malversación y desobediencia grave. 20/02/2019 20:21

Jesús García "¿Hizo algo más con el referéndum?", pregunta la abogada de Borràs. "Fui a votar", contesta. 20/02/2019 20:19

Jesús García Borràs se desliga de la organización del 1-O. Judit Gené lanza una retahíla de preguntas a Borràs sobre diversas competencias del referéndum y si están ligadas a su departamento, el de Gobernación. "No", responde escuetamente la exconsejera. 20/02/2019 20:17

EL PAÍS La emoción de Borràs. La exconsellera de Gobernación ha roto a llorar al recordar el fallecimiento de su padre, en septiembre de 2017. Por ese motivo, Borràs no pudo ser notificada el 12 de septiembre de 2017 de la advertencia del Tribunal Constitucional relativa a la suspensión de la ley de transitoriedad aprobada por el Parlament el 7 de septiembre. https://twitter.com/el_pais/status/1098298913923031040 20/02/2019 20:13

Reyes Rincón "No se aprobaron gastos para el referéndum". Borràs insiste en que nunca se aprobó ningún gasto sin pasar por todos los trámites administrativos. ¿Recuerda algún acto que supusiera un compromiso económico de futuro que no contara con un informe previo de funcionarios de su departamento?, pregunta la abogada. “No, así es como se tiene que actuar y como se actuaba”. 20/02/2019 20:10

Reyes Rincón Sin notificación por la suspensión de la ley de transitoriedad. A preguntas de su abogada, Borràs se emociona recordando por qué a ella no le notificaron el 12 de septiembre de 2017 la advertencia del Constitucional relativa a la suspensión de la ley de transitoriedad aprobada por el Parlament el 7 de septiembre. El día que se entregaron las notificaciones falleció su padre y ella no estaba en su consejería, por lo que no la recibió. 20/02/2019 20:07

EL PAÍS La "lealtad" al país. David Bonheví, presidente del PDeCAT: "Todo mi reconocimiento a la consellera y amiga Meritxell Borràs, me enseñaste mucho como diputada en el Parlament y siempre leal a tu país". https://twitter.com/davidbonvehi/status/1098295500204314626 20/02/2019 20:05

Reyes Rincón Termina el interrogatorio de la abogada del Estado a Borràs. Ahora es el turno de las defensas. 20/02/2019 20:01

EL PAÍS Una declaración de independencia sin valor. La exconsellera de Gobernación de la Generalitat, Meritxell Borràs, declara ante el Tribunal Supremo que lo que se leyó "fue un preámbulo", restando importancia a la declaración unilateral de independencia. "Un preámbulo no obliga a nada ni establece nada", ha dicho Borràs. https://twitter.com/el_pais/status/1098293360777781248 20/02/2019 20:00

Reyes Rincón “El acuerdo de gobierno nos instaba al referéndum”. La abogada del Estado pregunta a la excosejera por qué aceptó seguir adelante con el referéndum si estaba suspendido. “Yo tenía una disyuntiva fruto de un programa electoral y de Gobierno en el que se nos instaba a llevar a cabo el referéndum. Yo lo entendía en el ámbito del conflicto político y en la voluntad siempre de llegar a un acuerdo con el Gobierno español”, afirma Borràs. 20/02/2019 19:59

Reyes Rincón "No hicimos ninguna acción para llevar a cabo el referéndum". La abogada del Estado, Rosa María Seoane, pregunta a Borràs por las actuaciones llevadas a cabo para facilitar la consulta independentista del 1-O. "Mi departamento no hizo ninguna acción concreta para el referéndum. Hablé con mi departamento y dije que todo lo íbamos a hacer de acuerdo con el jefe jurídico. Y eso hicimos", señala Borràs.. 20/02/2019 19:55

Reyes Rincón Termina el turno de la Fiscalía. Ahora va a preguntar a Borràs la abogada del Estado. 20/02/2019 19:53

EL PAÍS Documentos confidenciales prueban que Rajoy nunca consideró aplicar el estado de sitio en Cataluña por el 1-O Las defensas tratarán de usar esa información para demostrar que no se produjo el delito de rebelión. Por Ernesto Ekaizer Foto: Consejo de Ministros que aprobó las medidas a aplicar en Cataluña por el artículo 155 de la Constitución. Diego Crespo 20/02/2019 19:51

Jesús García DUI: no hay consecuencias jurídicas. La declaración unilateral de independencia fue "una expresión política", pero que "no tenía consecuencias jurídicas". 20/02/2019 19:48

EL PAÍS ‘Enfocats’: la profecía del Power Point que nadie conoce La Fiscalía insiste en preguntar sobre una "hoja de ruta" informal del 'procés' a la que los exconsejeros niegan valor. Por Jesús García Foto: Josep Maria Jové, junto a Oriol Junqueras frente al Parlament, en una foto de archivo. Toni Albir 20/02/2019 19:42

Jesús García Borràs se desmarca de otros acusados. La exconsejera afirma que su departamento, el de Gobernación, continuó remitiendo hasta el final, al Gobierno, los informes financieros. 20/02/2019 19:42

Jesús García Declaración exculpatoria. Borràs declara que ignora los supuestos encargos del Govern sobre el referéndum. "Lo he leído en la causa, pero yo no...", responde Borràs a las preguntas del fiscal. Tampoco supo en aquel momento, dice, si se pidieron locales para el referéndum a los alcaldes catalanes. 20/02/2019 19:38

Jesús García Borràs niega malversación. "No se utilizó para el referéndum y era una clara voluntad del conjunto del Gobierno", declara la exconsejera de Gobernación. 20/02/2019 19:36

EL PAÍS Carles Puigdemont responde al Rey. El expresidente de la Generalitat ha contestado a las declaraciones de Juan Carlos I en las que el Monarca decía que "no es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del derecho". Puigdemont: "Franco respetó la ley cuando nombró a Juan Carlos I como su sucesor. Es por eso que su hijo muestra esa obsesión por confundir la ley con la democracia (que por otro lado no es una confusión inocente). El expresidente de la Generalitat ha contestado a las declaraciones de Juan Carlos I en las que el Monarca decía que "no es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del derecho". Puigdemont: "Franco respetó la ley cuando nombró a Juan Carlos I como su sucesor. Es por eso que su hijo muestra esa obsesión por confundir la ley con la democracia (que por otro lado no es una confusión inocente). https://twitter.com/KRLS/status/1098222789784408064 20/02/2019 19:36

Jesús García Sobres y papeletas... para elecciones. Borràs responde sobre un contrato marco para la compra de sobres y papeletas que no tenían relación con el referéndum del 1-O, sino con la posible convocatoria de elecciones. "En mitad de todo eso anunciaron una querella contra mí y contra el secretario general del Departamento de Gobernación", sostiene Borràs. 20/02/2019 19:27

Jesús García Obedecer el "mandato" del Parlament. Sobre la aprobación de la ley del referéndum, Borràs asegura que se encontraba en "una disyuntiva". "Por un lado, había el mandato de una mayoría absoluta del Parlament para hacer un referéndum. Por otro lado, y no le quiero quitar valor al Tribunal Constitucional, no lo menosprecio ni mucho menos... Pero era un TC que en los últimos años se había politizado”, sostiene a preguntas del fiscal. 20/02/2019 19:20

Jesús García Notificar las resoluciones del Tribunal Constitucional. El fiscal pregunta a Borràs sobre las dificultades que tuvo la secretaria judicial para entregarle las actas del Tribunal Constitucional. "Puede parecer descortés, pero no era mi intención ni hubo una desbandada", responde Borràs. 20/02/2019 19:15

EL PAÍS Lluís Puig sobre la huelga de este jueves. El exconseller de Cultura, huido en Bélgica, ha llamado a la huelga en los actos culturales y deportivos: "Deseo que todos los equipos deportivos, desde los barrios hasta los grandes campos, hagan huelga mañana. Me gustaría que toda la cultura, desde el Ateneo más popular a las instalaciones culturales nacionales, se detengan también mañana. La cultura y el deporte con el país". Elde Cultura, huido en Bélgica, ha llamado a la huelga en los actos culturales y deportivos: "Deseo que todos los equipos deportivos, desde los barrios hasta los grandes campos, hagan huelga mañana. Me gustaría que toda la cultura, desde el Ateneo más popular a las instalaciones culturales nacionales, se detengan también mañana. La cultura y el deporte con el país". https://twitter.com/PuigGordi/status/1098283314920726528 20/02/2019 19:15

Jesús García Turno del fiscal Jaime Moreno. El fiscal Jaime Moreno toma el relevo en la acusación pública para interrogar a Meritxell Borràs, que únicamente está acusada de un delito de malversación de fondos públicos, pero no de rebelión. 20/02/2019 19:10

Jesús García Declara Meritxell Borràs. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, había anunciado la declaración de Carles Mundó. Sin embargo, finalmente será Meritxell Borràs, exconsejera de Gobernación, la próxima en declarar ante el Supremo. Ese es el orden en la lista de acusados de la Fiscalía y el que se ha seguido hasta la ahora. Comienzan así las declaraciones de los tres únicos acusados que afrontan este juicio en libertad provisional: Borràs, el exconsejero de Justicia Carles Mundó y el exconsejero de Cultura Santi Vila. 20/02/2019 19:06

EL PAÍS "Libertad y democracia". Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat y huido de España, apoya a los miembros de su Gobierno que están declarando este miércoles en el Tribunal Supremo. "Después del baño que les ha dado el admirado Josep Rull, tampoco se saldrán con la suya queriendo intimidar a Dolors Bassa. Es una mujer con profundas convicciones democráticas, que como el resto de presos políticos sabe el valor de las palabras 'libertad' y 'democracia". Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat y huido de España, apoya a los miembros de su Gobierno que están declarando este miércoles en el Tribunal Supremo. "Después del baño que les ha dado el admirado Josep Rull, tampoco se saldrán con la suya queriendo intimidar a Dolors Bassa. Es una mujer con profundas convicciones democráticas, que como el resto de presos políticos sabe el valor de las palabras 'libertad' y 'democracia". https://twitter.com/KRLS/status/1098279682364137473 20/02/2019 18:58

Jesús García Acaba la declaración de Bassa. Manuel Marchena ordena un receso de 10 minutos y anuncia la declaración de Carles Mundó. 20/02/2019 18:49

Jesús García Control "férreo y exigente". Bassa califica de "férreo y exigente" el control de las finanzas públicas ejercido por el Gobierno durante los meses del procés. Por ese motivo, opina que no era posible utilizar fondos sin que el Gobierno lo supiera. La exconsejera de Trabajo recuerda que se bloquearon algunas partidas; por ejemplo, la de procesos electorales, que "siempre está en todos los presupuestos". 20/02/2019 18:44

EL PAÍS Manifestaciones cívicas. Meritxell Serret, exconsellera de Agricultura y huida en Bélgica, apoya a su compañera Dolors Bassa, interrogada en el Supremo. "Dolors Bassa: 'El 1-O nunca pensé, nunca, que podría haber confrontaciones violentas. Las manifestaciones en Cataluña siempre han sido cívicas. La única variable impredecible fue la acción de la policía y la Guardia Civil". Meritxell Serret, exconsellera de Agricultura y huida en Bélgica, apoya a su compañera Dolors Bassa, interrogada en el Supremo. "Dolors Bassa: 'El 1-O nunca pensé, nunca, que podría haber confrontaciones violentas. Las manifestaciones en Cataluña siempre han sido cívicas. La única variable impredecible fue la acción de la policía y la Guardia Civil". https://twitter.com/MeritxellSerret/status/1098275958430318592 20/02/2019 18:44

Jesús García La declaración unilateral de independencia. La DUI "no era algo instaurado" porque hasta el último momento, dice Bassa, el Govern pensó "en la negociación y el pacto". La exconsejera de Trabajo recuerda que fue la amenaza de aplicación del artículo 155 de la Constitución la que llevó a Carles Puigdemont a "instar al Parlament" a aprobar la declaración de independencia. 20/02/2019 18:41

Jesús García La huelga general. Dolors Bassa responde a preguntas de su abogado sobre la huelga general ("paro de país") del 3 de octubre de 2017. Como consejera de Trabajo, Bassa tuvo un papel fundamental en la disposición de los servicios mínimos. Mañana, jueves, hay prevista una huelga general en Cataluña precisamente para protestar por la celebración del juicio del procés. 20/02/2019 18:35

EL PAÍS Análisis en directo de la quinta jornada de juicio. Hoy han declarado los exconsellers Jordi Rull y Dolors Bassa Programa en directo 20/02/2019 18:35

Jesús García Turno del abogado de Dolors Bassa, Mariano Bergés. 20/02/2019 18:09

Jesús García Ironía sobre el uso de centros cívicos. La abogada del Estado ironiza sobre el presunto uso de centros cívicos, el 1-O, para organizar "actividades", como ha dicho Bassa. "¿Había habido semejante utilización de solicitudes de los centros cívicos?", ha preguntado la abogada del Estado. "En Cataluña hay muchas entidades, nunca tanto como esta vez", responde Bassa, que intenta sortear la pregunta. 20/02/2019 18:02

Fernando J Pérez "No se pensaba dotar de medios la celebración del referéndum". Bassa insiste en que tras la suspensión de la ley del referéndum por el Constitucional, el Govern no realizó ningún gasto para la consulta del 1 de octubre. "No materializamos ninguna acción ni gasto". "¿Cómo pensaba que se iba a hacer la votación?", replica la abogada del Estado. "Cada uno debía pensarlo a su manera, el pensamiento es libre. Mi pensamiento no quiero responderlo", dice Bassa. 20/02/2019 17:57

EL PAÍS "No pueden hablar de violencia". Marta Rovira, secretaria general de ERC, ha criticado en su cuenta de Twitter que las preguntas del juicio "son todas sobre trámites administrativos": "¡Tienes toda la razón! Parece que estamos en jurisdicción contencioso-administrativa, en lugar de penal! ¡Todas son preguntas sobre trámites administrativos! Y con eso ya se dice todo". Marta Rovira, secretaria general de ERC, ha criticado en su cuenta de Twitter que las preguntas del juicio "son todas sobre trámites administrativos": "¡Tienes toda la razón! Parece que estamos en jurisdicción contencioso-administrativa, en lugar de penal! ¡Todas son preguntas sobre trámites administrativos! Y con eso ya se dice todo". https://twitter.com/martarovira/status/1098261521480777729 20/02/2019 17:52

Fernando J Pérez El fiscal Fidel Cadena termina de interrogar a Dolors Bassa. Toma la palabra la abogada del Estado, Rosa Seoane. El interrogatorio del fiscal ha sido el más ágil -tanto por las preguntas como por las respuestas- de cuantos se han realizado hasta ahora en el juicio. 20/02/2019 17:52

Fernando J Pérez Aviso al público. El juez Marchena amenaza con desalojar la sala si el público vuelve a realizar acciones de aprobación o desaprobación de las preguntas del fiscal o las contestaciones de la acusada. Es el segundo que realiza en las cinco sesiones que acumula el juicio del procés. 20/02/2019 17:49

Fernando J Pérez "Paro de país". Dolors Bassa distingue entre la huelga laboral del 3 de octubre, convocada por cuatro centrales sindicales, y el "paro de país" de esa misma fecha, para protestar por las cargas policiales el día del referéndum. 20/02/2019 17:42

Jesús García "Mil maneras" de evitar un referéndum. Bassa afirma que no debió utilizarse la violencia contra los votantes el 1-O y que se le ocurren "mil maneras" de impedir el referéndum. "Podrían haber desnaturalizado el resultado, podrían haberse llevado las urnas cuando la gente hubiera acabado de votar. Se me ocurren mil maneras de acabar con el referéndum". 20/02/2019 17:36

Jesús García Violencia inimaginable. Bassa afirma que no pudo imaginar la violencia policial del 1-O. El auto del TSJC (27 de septiembre) que ordenaba a la policía impedir el referéndum, pero sin alterar la convivencia ciudadana le invitó a ser optimista, explica ante el Tribunal Supremo. 20/02/2019 17:34

Fernando J Pérez Los voluntarios. El fiscal pregunta a Bassa si su departamento creó una web para voluntarios para el referéndum. Bassa lo niega. "La Fiscalía ha hecho como que el Pisuerga pasa por Valladolid. En el departamento hay un registro de voluntarios para entidades, y existe desde 1994. En él se registran entidades sociales como Cruz Roja o Cáritas, para que puedan dar difusión de sus actividades, solicitar ayudas y tener una red entre ellas. Las cridas [llamadas] las gestionan las entidades y escriben el perfil de voluntarios que necesitan". afirma Bassa. 20/02/2019 17:26

Fernando J Pérez "El referéndum nunca fue visto como un acto concluyente para la independencia". Bassa afirma que la consulta era un acto "para llegar al diálogo, a la negociación y a un pacto" con el Estado. "Nunca se pretendía llegar a la independencia por una insurrección después de un referéndum, siempre se planteó como algo pactado, con acuerdo". 20/02/2019 17:21

Fernando J Pérez La factura polémica. El fiscal enseña una supuesta factura del Departamento de Trabajo a la exconsejera Bassa por valor de algo más de 194.000 euros a Unipost. "Yo no veo factura, para mí esto no es una factura, no la entiendo como una factura. Me extraña que sea una factura, yo las facturas de la Generalitat siempre las he visto muy distintas", afirma Bassa. 20/02/2019 17:19

EL PAÍS "No era delito convocar un referéndum". La exconsellera Dolors Bassa asegura que no sintió que cometía un delito con la convocatoria del referéndum del 1-O. LaDolors Bassa asegura que no sintió que cometía un delito con la convocatoria del referéndum del 1-O. https://twitter.com/el_pais/status/1098247506880675852 20/02/2019 17:19

Jesús García No se gastó un euro en el referéndum. "No se hizo ningún gasto a partir del día en que se suspende la ley" del referéndum, afirma Bassa. 20/02/2019 17:13

Fernando J Pérez Las "actividades" del fin de semana del 1-O en los centros cívicos. Para Bassa, el fin de semana del referéndum fue "como todos los fines de semana en que hay actividades, solo que este fin de semana había muchas más actividades de lo que era normal". 20/02/2019 17:12

Fernando J Pérez La cesión de los centros cívicos para el referéndum. Dolors Bassa explica que la consejería asumió las competencias de los directores de los centros cívicos, alguno de los cuales estaba "inquieto". "Tenemos un problema de responsabilidad civil si alguien se hace daño durante las actividades en los centros cívicos. El día 29, cuando los directores generales del departamento expresan el problema, anuncio que avocamos las competencias en el departamento, pero no se firmó ningún decreto, ni se cesó a nadie. La avocación de competencias era para los centros cívicos, para que los directores tuvieran esa tranquilidad", señala. "En ningún momento tiene que ver con el 1 de octubre, lo que es cierto es que el 1-O la ciudadanía estaba haciendo actividades". 20/02/2019 17:09

Fernando J Pérez Bassa desconoce las cartas que mandó Puigdemont a los alcaldes catalanes para que facilitaran los locales para el referéndum. "No lo sabía, lo he sabido cuando lo ha preguntado usted" a otros procesados, afirma la exconsejera. 20/02/2019 17:04

EL PAÍS Convocar un referéndum ilegal no es delito desde 2005. La exconsellera de Trabajo y Asuntos Sociales Dolors Bassa ha recordado en su interrogatorio en el Tribunal Supremo que la convocatoria ilegal de un referéndum no es delito desde que en 2005 se aprobase así en el Congreso de los Diputados. El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero anunció a finales de 2004 la derogación de una ley aprobada en 2003 por el PP y que hubiera acabado con el exlehendakari Juan José Ibarretxe en prisión, ya que entonces trataba de llevar a cabo su plan soberanista en el País Vasco y amenazaba con convocar un referéndum. 20/02/2019 17:04

Fernando J Pérez El decreto por el que el Gobierno aprueba los gastos para el referéndum. Este acuerdo "es hasta que se suspende la ley, no se puede materializar nada porque acatamos la decisión" del Tribunal Constitucional, afirma Bassa. 20/02/2019 17:01

Fernando J Pérez "No lo hablamos". El fiscal pregunta a Dolors Bassa si nadie sugirió que la firma del decreto de convocatoria del referéndum iba contra las resoluciones anteriores del Constitucional que obligaban a paralizar el procés. "La ley [del referéndum] no estuvo suspendida ese día. No lo hablamos, ni sabíamos que se suspendería al día siguiente". Para Bassa, la ley estaba en vigor. 20/02/2019 16:54

Fernando J Pérez "Lo acatamos todo". "A partir del 7 de septiembre, en que la ley [del referéndum] es suspendida, no se materializa ningún otro acto que tenga que ver con el referéndum, lo acatamos todo", afirma Bassa. La exconsejera afirma que la Ley de Transitoriedad, que se aprobó al día siguiente, emanaba del programa electoral, que no había sido invalidado ni impugnado. 20/02/2019 16:49

Fernando J Pérez "No tengo ni idea [de dónde salieron las urnas]", afirma Bassa, en una respuesta similar a la ofrecida por todos los exconsejeros que han declarado hasta ahora. 20/02/2019 16:47

Fernando J Pérez "Admito y siento la autoridad del Tribunal Constitucional", afirma Dolors Bassa. La exconsejera justifica que siguieran adelante con el referéndum: "Creo que si estábamos en un conflicto íbamos a resolverlo, nunca pensé que era un delito y continuamos avanzando con esta idea. Tampoco hice nada para no cumplir las sentencias del TC. Sí que me las notificaron, pero ahí se quedaron. A partir de la suspensión de la ley no hicimos ninguna acción, no hacemos nada más, incluso acatamos la desautorización de la Sindicatura Electoral", sostiene. 20/02/2019 16:46

Fernando J Pérez "Yo entendía que no era delito". Dolors Bassa argumenta a preguntas del fiscal que no hacer caso a las resoluciones del Tribunal Constitucional no era delito, y que la prohibición de llevar a cabo el referéndum, era "un conflicto competencial" con el Estado. 20/02/2019 16:42

Jesús García "No hice nada a partir de la suspensión de la ley". Bassa se defiende. Asegura que, como sus compañeros, creyó que el referéndum "no era delito", porque se había derogado en 2005. Y afirma que no hizo nada sobre el referéndum desde el momento en que fue suspendido. 20/02/2019 16:39

Jesús García Requerimientos del Constitucional. Bassa, que contesta ágil y con respuestas breves al fiscal, admite que recibió hasta seis requerimientos del Tribunal Constitucional. 20/02/2019 16:37

Fernando J Pérez Desconoce el documento 'Enfocats'. Dolors Bassa afirma que ha conocido "por el procedimiento" el documento Enfocats, la hoja de ruta 'extraoficial' hallada en el despacho de Josep Maria Jové, mano derecha de Oriol Junqueras, el 20 de septiembre y al que que ninguno de los acusados ha dado validez. 20/02/2019 16:36

Fernando J Pérez El interrogatorio a Bassa lo lleva el fiscal Fidel Cadena, que toma el relevo de Consuelo Madrigal. 20/02/2019 16:35

Jesús García Consejera de Trabajo. Bassa, que permanece en prisión provisional por la causa del procés, fue consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia desde enero de 2016. "Lo ocupé hasta el 27 de octubre, cuando fui destituida por el 155". 20/02/2019 16:34

Fernando J Pérez Buenas tardes. En breves instantes se reanudará la quinta sesión del juicio del procés. Dolors Bassa, exconsejera de Trabajo, de ERC, será interrogada por su papel en la tentativa independentista. Contestará a todas las acusaciones excepto a Vox. Bassa está representada por el letrado Mariano Bergés. 20/02/2019 16:32

EL PAÍS "En Madrid, junto a Carme". La consellera de Salud, Alba Vergés, también ha asistido al acto en apoyo a Carme Forcadell en Madrid: "En Madrid, junto a Carme. El presidente del Parlament, Roger Torrent, y los expresidentes Núria de Gispert, Ernest Benach y Joan Rigol, han leído una declaración institucional de apoyo a Carme Forcadell con motivo de su declaración en el Tribunal Supremo. #LibertadPresosPolíticos". Lade Salud, Alba Vergés, también ha asistido al acto en apoyo a Carme Forcadell en Madrid: "En Madrid, junto a Carme. El presidente del Parlament, Roger Torrent, y los expresidentes Núria de Gispert, Ernest Benach y Joan Rigol, han leído una declaración institucional de apoyo a Carme Forcadell con motivo de su declaración en el Tribunal Supremo. #LibertadPresosPolíticos". https://twitter.com/albaverges/status/1098221264156721152 20/02/2019 16:29

EL PAÍS La jornada de paro de mañana. Òmnium Cultural, cuyo presidente, Jordi Cuixart, está sentado en el banquillo de los acusados del juicio del procés, anima a secundar la huelga general convocada para mañana jueves:"¡Mañana, párate por tus derechos y las libertades y por denunciar el juicio a la democracia!". Òmnium Cultural, cuyo presidente, Jordi Cuixart, está sentado en el banquillo de los acusados del juicio del, anima a secundar la huelga general convocada para mañana jueves:"¡Mañana, párate por tus derechos y las libertades y por denunciar el juicio a la democracia!". https://twitter.com/omnium/status/1098216953754210305 20/02/2019 15:50

EL PAÍS Rull justifica la desobediencia al Constitucional en su falta de “autoridad moral” El exconsejero de Territorio niega el uso de fondos públicos en el referéndum del 1-O y rechaza la violencia. Por Reyes Rincón Foto: El exconsejero Josep Rull, durante su declaración, en el Tribunal Supremo. (Efe) 20/02/2019 15:26

Fernando J Pérez Termina el interrogatorio de Josep Rull. El tribunal retomará la sesión a las 16.30 con la declaración de Dolors Bassa. 20/02/2019 14:15

EL PAÍS La situación de Cataluña, en el Congreso de los Diputados. Dolors Montserrat (PP): "¿Cuándo se dio cuenta de que los independentistas le iban a pedir la independencia? Responde Carmen Calvo (PSOE): "El mismo día que usted, el uno de octubre de 2017, estando sentada en el Gobierno permitiendo un referéndum ilegal". Dolors Montserrat (PP): "¿Cuándo se dio cuenta de que los independentistas le iban a pedir la independencia? Responde Carmen Calvo (PSOE): "El mismo día que usted, el uno de octubre de 2017, estando sentada en el Gobierno permitiendo un referéndum ilegal". https://twitter.com/el_pais/status/1098203616077328390 20/02/2019 14:03

Jesús García La tesis del buque. Rull trata de acreditar, a preguntas de su abogado, que la decisión de impedir el atraque del buque Moby Dada en Palamós estaba justificada. Rull comenta documentos con los que pretende demostrar su tesis y negar la acusación de la Fiscalía de que decidió "arbitrariamente" impedir la entrada al puerto. 20/02/2019 13:59

EL PAÍS Este es el momento en que Josep Rull rebaja la trascendencia de la declaración unilateral de independencia. https://twitter.com/el_pais/status/1098203999130402816 20/02/2019 13:59

Jesús García Jordi Pina, abogado de Rull. El letrado anuncia que hará tres o cuatro preguntas a su cliente para "matizar" algunas respuestas dadas a lo largo de la mañana. 20/02/2019 13:56

Jesús García Marchena ordena un receso, pero la defensa dice que será breve. Continúa la sesión. 20/02/2019 13:55

Fernando J Pérez La aparición de las urnas el 1 de octubre. Rull rechaza que el Govern tuviera "mecanismos de coordinación" para la aparición de las urnas. "La parte operativa fue una actuación de la sociedad civil, de personas concretas con una capacidad extraordinaria de que esa ola de esperanza se concretara en la aparición de las urnas el 1 de octubre", afirma Rull. 20/02/2019 13:53

Fernando J Pérez Datos personales. Rull dice no saber quién cedió los datos personales y censales de las personas llamadas a estar en las mesas electorales del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Las tarjetas censales fueron incautadas por la Guardia Civil en la sede de Unipost el 20 de septiembre anterior. 20/02/2019 13:50