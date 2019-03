Juicio del ‘procés’, en directo | Pérez de los Cobos: “El 1-O no hubo cargas policiales”

Jesús García Nueva discusión sobre el auto del TSJC. Ana Bernaola, abogada de Jordi Turull, pide a Pérez de los Cobos que aclare si las instrucciones de la Fiscalía decaían o no con la entrada en vigor del auto del TSJC. La abogada dice que los propios informes policiales contradicen esa tesis. "Son cosas distintas", aclara Pérez de los Cobos. "El auto decía que cesaría el ministerio fiscal, pero en ningún caso pone que deje de permanecer la vigancia de las instrucciones". 06/03/2019 10:52

Fernando J Pérez "¿Por qué asumieron los daños personales y materiales?", pregunta Mariano Bergés. "Había un auto absolutamente claro de la magistrada que había que llevar a efecto con la mayor profesionalidad, no se actuó a cualquier precio. Se asumen las consecuencias de una actuación policial en cumplimiento de un auto, como se hace siempre. En ningún momento se planteó permitir que la actividad ilegal se desarrollara, no contemplo incumplir el mandato judicial", recuerda Pérez de los Cobos. 06/03/2019 10:51

Jesús García Turno de Mariano Bergés, abogado de la exconsejera Meritxell Borràs, que pregunta por qué fue prioritario retirar material antes que cerrar colegios. Pérez de los Cobos niega, a preguntas de la defensa, que se impidiera el referéndum "a cualquier precio", pero matiza que sí se "asumieron las consecuencias de una actuación policial". 06/03/2019 10:50

EL PAÍS Pérez de los Cobos dice que la actuación policial del 1-O se acogió a la normativa vigente. "La hicieron unidades muy duchas en manifestaciones y altercados de orden público, muy acostumbradas a intervenciones de este tipo y actúan con los criterios de actuación que recoge nuestra normativa", ha dicho el coronel este miércoles en la duodécima jornada del juicio del procés. https://twitter.com/el_pais/status/1103229207553818624 06/03/2019 10:45

Fernando J Pérez Pérez de los Cobos, sobre la intervención policial el 1 de octubre. "La hicieron unidades muy duchas en manifestaciones y altercados de orden público, muy acostumbradas a intervenciones de este tipo y actúan con los criterios de actuación que recoge nuestra normativa" 06/03/2019 10:32

Jesús García Las hipótesis del dispositivos el 1-O."No tenía una previsión de cuánta gente podía haber en cada local", explica Pérez de los Cobos, que insiste en dos grandes "condicionantes" del dispositivo: la "actitud" de la gente ante esos colegios y la "disposición" de los Mossos a cumplir la orden judicial de impedir el referéndum. 06/03/2019 10:28

Jesús García Turno de Àlex Solà, uno de los tres abogados que defiende a Jordi Cuixart, el presidente de Òmnium Cultural. 06/03/2019 10:15

Fernando J Pérez Acuerdos y discrepancias con Trapero. "Estoy de acuerdo con el señor Trapero con la parte de que cualquier intervención debe buscar siempre garantizar la seguridad de los ciudadanos, y con mucho más énfasis cuando hay personas vulnerables. En lo que no estoy de acuerdo es que eso se convirtiera en el fin último de la actuación cuando tenemos un mandato que nos ordenaba unas actuaciones muy claras", dice Pérez de los Cobos. 06/03/2019 10:14

EL PAÍS Pérez de los Cobos insiste en que no hubo cargas policiales. El coronel responde al abogado Jordi Pina este miércoles en la duodécima sesión del juicio del procés sobre la actuación de la Policía Nacional durante la jornada del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. https://twitter.com/el_pais/status/1103221112106704896 06/03/2019 10:14

Jesús García Golpes en la cara. El abogado pregunta si hubo golpes en extremidades superiores de ciudadanos, así como en la cara. "Hubo multitud de intervenciones y golpes que afectaron a distintas partes del cuerpo" de los ciudadanos, explica De los Cobos. "Ninguno de los informes me llega con el detalle de en qué han consistido las actuaciones", insiste el testigo. Pina también pregunta por el uso de "gas pimienta" en una escuela de Aiguaviva (Girona). "Lo ignoro". 06/03/2019 10:13

Fernando J Pérez "No hubo ninguna carga policial", reitera De los Cobos. "¿Qué entiende por carga?", le pregunta el abogado Pina. El testigo repite la explicación del martes: "Desde el punto de vista de técnica policial es una actuación contundente para disolver una manifestación o desalojar un centro o un espacio. Ese día [el 1 de octubre de 2017] no se disolvió ninguna manifestación ni tampoco se practicó ningún desalojo", recuerda el coronel de la Guardia Civil. La explicación abre un rifirrafe entre el letrado y el juez Marchena. "No intentemos, como no le guste una respuesta, advertir al testigo de que puede convertirse en un delincuente", le reprende el magistrado al abogado cuando este le dice a De los Cobos que puede estar mintiendo al decir que no hubo cargas el día del referéndum ilegal. 06/03/2019 10:08

Jesús García Los encapuchados. Pina pregunta a Pérez de los Cobos por qué afirmó ayer que había personas "encapuchadas" el 1-O. "En el informe que recibí de la Jefatura Superior de Policía hacía referencia a que habían encontrado personas encapuchadas en algunos locales". 06/03/2019 10:04

Jesús García La intervención en Infant Jesús. Pina pregunta por la actuación policial en un centro privado -Infant Jesús de Sarrià, donde votó el expresident Artur Mas-. Pérez de los Cobos dice que no conoce el caso concreto. 06/03/2019 10:02

Jesús García Actuar o no actuar. La defensa pregunta por qué en algunas localidades intervinieron los antidisturbios durante el 1-O y en otras ni aparecieron. "En Badalona y Terrassa no hubo intervención, en L'Hospitalet y Sabadell sí. ¿Hay algún criterio?", pregunta Jordi Pina. "Que yo sepa no", responde De los Cobos. 06/03/2019 10:01

Jesús García División del terreno entre policías. Pérez de los Cobos detalla por qué la Guardia Civil actuó en unas zonas y la Policía en otras. El criterio fueron las "antiguas demarcaciones policiales" que había en Cataluña antes del despliegue de los Mossos, detalla. 06/03/2019 10:00

EL PAÍS Hemeroteca | Impedir el 1-O: relato de un naufragio. La coordinación policial se quebró entre sospechas, deslealtades y acusaciones mutuas sobre cómo cumplir la orden de frenar el referéndum. http://cort.as/-FPE7 06/03/2019 09:58

Jesús García Resistencia pasiva y activa. Pérez de los Cobos afirma que hubo resistencia "pasiva" durante el referéndum, pero también y "en la mayoría de los casos", esa resistencia se convirtió en "activa". 06/03/2019 09:57

Jesús García No hay contradicción, sino matices. Tras escuchar el audio, las dos frases pronunciadas por Pérez de los Cobos resultan bastante parecidas. En la fase de instrucción dijo: "El cumplimiento de la ley está por encima de la convivencia ciudadana". En la sesión de este miércoles ha afirmado: "En un Estado de derecho es imposible la convivencia ciudadana sin el respeto a la ley" 06/03/2019 09:55

Jesús García Posible contradicción de Pérez de los Cobos. El tribunal permite que se escuche un fragmento del audio de la declaración del testigo en búsqueda de una posible contradicción sobre una afirmación del testigo relacionada con la convivencia ciudadana y el cumplimiento de la ley. 06/03/2019 09:51

Jesús García Respeto a la ley. "En un Estado de derecho, es imposible la convivencia ciudadana sin el respeto a la ley", declara Pérez de los Cobos. 06/03/2019 09:48

Jesús García Las previsiones ante el 1-O. El testigo explica que el major de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero vaticinó, en la Junta de Seguridad del 28 de septiembre, que durante el referéndum podrían acudir a votar unos "dos millones de personas". "¿No tenía interés policial ese dato?", pregunta Van den Eynde. Para Pérez de los Cobos, lo importante era "la actitud de la gente" y "la actitud del cuerpo de los Mossos". 06/03/2019 09:48

Jesús García Las instrucciones de la Fiscalía "no habían perdido vigencia", dice Pérez de los Cobos. En su opinión, las diferentes instrucciones dictadas por la Fiscalía Superior de Cataluña (hasta siete) no decayeron cuando el TSJC dictó el auto que ordenó impedir el referéndum. Las defensas interpretan que sí. 06/03/2019 09:42

Jesús García Comienza el interrogatorio el abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva. Van den Eynde denuncia que los "planes de actuación detallados" no han sido entregados a la autoridad judicial. Dice De los Cobos que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no los exigió. El testigo detalla que el plan de actuación era más "genérico" inicialmente y más tarde se detalló, y recuerda que los agentes venían de "orígenes muy diversos". 06/03/2019 09:41

Jesús García Comienza la 12ª sesión del juicio del 'procés' con la declaración -inacabada ayer- del coronel Diego Pérez de los Cobos, coordinador del dispositivo del 1-O. 06/03/2019 09:36

EL PAÍS El nerviosismo de las defensas. A las 9.30 está previsto que arranque el interrogatorio de las defensas al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, que ayer acusó a los Mossos d’Esquadra de montar un dispositivo “insuficiente, inadecuado e ineficaz”. La declaración de Pérez de los Cobos y también la del exdelegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo han logrado que las defensas comiencen a ponerse nerviosas. Pablo Ordaz lo cuenta hoy en su crónica de la jornada de ayer en el juicio del procés. (Foto: GTres) 06/03/2019 09:33

EL PAÍS El "orgullo" de Forn. El exconseller de Interior, Joaquim Forn, acaba de enviar este mensaje de apoyo a los Mossos d'Esquadra en su cuenta de Twitter: "Después de escuchar ayer a Enric Millo y Pérez de los Cobos, solo me dan ganas de destacar y reconocer la profesionalidad y el rigor del cuerpo de los Mossos d'Esquadra y sus mandos, y el orgullo que siento de haber podido ser su responsable político". ¡Gracias Mossos!". Elde Interior, Joaquim Forn, acaba de enviar este mensaje de apoyo a los Mossos d'Esquadra en su cuenta de Twitter: "Después de escuchar ayer a Enric Millo y Pérez de los Cobos, solo me dan ganas de destacar y reconocer la profesionalidad y el rigor del cuerpo de los Mossos d'Esquadra y sus mandos, y el orgullo que siento de haber podido ser su responsable político". ¡Gracias Mossos!". https://twitter.com/quimforn/status/1103208157306896385 06/03/2019 09:27

EL PAÍS La secretaria judicial ‘invisible’ que salió por la azotea el 20-S El Supremo evitará que se divulgue hoy la imagen de Montserrat del Toro, testigo clave de la Fiscalía sobre el "asedio" en el Departamento de Economía. Por Jesús García. 06/03/2019 08:49

EL PAÍS Un dispositivo “insuficiente, inadecuado e ineficaz”. El juicio del procés se reanuda hoy en el Supremo con el interrogatorio de las defensas al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, que ayer acusó a los Mossos d’Esquadra de montar un dispositivo “insuficiente, inadecuado e ineficaz” y que estuvo “más encaminado a facilitar la celebración del referéndum ilegal que a impedirlo”. De los Cobos fue especialmente duro con el exjefe de la policía catalana Josep Lluís Trapero. 06/03/2019 08:24

EL PAÍS Buenos días. Comenzamos nuestro seguimiento de la duodécima sesión del juicio del procés. 06/03/2019 07:59

EL PAÍS Hasta aquí nuestro seguimiento de la undécima sesión del juicio del procés. Muchas gracias por su atención. Buenas noches. 05/03/2019 23:41

EL PAÍS El SUP aplaude la declaración de Nieto. El Sindicato Unificado de Policía ha aplaudido este martes la declaración del exsecretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto en el juicio sobre el procés frente al intento de "desvirtuar" la actuación policial durante el referéndum ilegal del 1 de octubre. En un comunicado, el sindicato ha denunciado la "utilización política" de la Policía Nacional para tratar de "desvirtuar la imagen y la neutralidad" de este Cuerpo y ha reiterado su defensa de la profesionalidad de los miembros del dispositivo policial durante su actuación en Catalunya durante el 1-O. (EP) 05/03/2019 22:55

EL PAÍS Buch se muestra "más que indignado" por las declaraciones de Millo y Pérez de los Cobos. El consejero de Interior, Miquel Buch, se ha mostrado este martes "más que indignado" por las declaraciones del ex delegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo y del teniente coronel Diego Pérez de los Cobos en el juicio del 'procés'. "Creo que los que hemos podido asistir a la sesión de hoy estamos más que indignados al ver las comparecencias y testigos", ha afirmado el actual responsable de los Mossos. (Efe) 05/03/2019 22:31

EL PAÍS Las defensas empiezan a ponerse nerviosas Las declaraciones de Millo y Pérez de los Cobos ponen en duda la versión dialogante y pacifista de los secesionistas. Por Pablo Ordaz Foto: El exdelegado del Gobierno Enric Millo (derecha) a su llegada al Tribunal Supremo. GTRES 05/03/2019 22:09

EL PAÍS ERC acusa a Millo de "cinismo y demagogia". La portavoz de ERC, Anna Caula, ha acusado este martes al exdelegado del Gobierno en Catalunya Enric Millo de haber hecho "cinismo y demagogia" en su declaración en el juicio del procés soberanista en el Tribunal Supremo. Caula ha asegurado que Millo ha mentido y ha demostrado "hasta qué nivel a veces políticamente se puede perder la dignidad". (EP) 05/03/2019 21:38

EL PAÍS El coronel Pérez de los Cobos acusa a los Mossos de “favorecer” el referéndum El encargado de coordinar el operativo policial con el referéndum ilegal fue especialmente duro contra el exjefe de la policía catalana Josep Lluís Trapero. Por Fernando J. Pérez Foto: El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, durante su declaración en el juicio del 'procés'. 05/03/2019 21:08

Jesús García El presidente del tribunal, Manuel Marchena, da por cerrada la sesión de este martes, la 11ª del juicio del 'procés', pese a que aún no ha concluido la declaración de Pérez de los Cobos. Ante la previsión de que el interrogatorio pueda alargarse aún más -todavía no han preguntado la mayoría de las defensas-, Marchena ha ordenado que el testigo vuelva mañana a partir de las 9.30 horas para concluir su declaración. 05/03/2019 20:34

Jesús García 1-O: más vale cumplir la misión que hacer detenciones. "¿Por qué no hubo apenas detenidos el 1-O?", pregunta Javier Melero. "A mí no me parece sorprendente. Cuando en una situación sobreviene un escenario de violencia un escenario de violencia muy superior al inicialmente previsto, la prioridad es el cumplimiento de la misión, no hacer detenciones", explica De los Cobos. 05/03/2019 20:29

Jesús García Policías investigados por el 1-O. "Me constan más de 100 sobreseimientos y ninguna condena", dice el testigo, todavía a preguntas del abogado Javier Melero. 05/03/2019 20:27

Jesús García De los Cobos desmiente la cifra dada por Enric Millo. El exdelegado del Gobierno había dicho por la mañana que solo hubo entre 15 y 30 colegios cerrados mediante el uso de la fuerza. 05/03/2019 20:25

EL PAÍS Cuixart, sobre la "brutalidad policial". Jordi Cuixart, presidente de Òmnium, ha escrito en su Twitter: "La brutalidad policial del 1-O vulnera el artículo tres del Convenio Europeo de los Derechos Humanos 'nadie puede ser sometido a tratos inhumanos o degradantes'. Human Rights Watch hace más de un año que demanda explicaciones por el 'desempeño ejemplar' del Estado". Jordi Cuixart, presidente de Òmnium, ha escrito en su Twitter: "La brutalidad policial del 1-O vulnera el artículo tres del Convenio Europeo de los Derechos Humanos 'nadie puede ser sometido a tratos inhumanos o degradantes'. Human Rights Watch hace más de un año que demanda explicaciones por el 'desempeño ejemplar' del Estado". https://twitter.com/jcuixart/status/1103012412096163840 05/03/2019 20:25

Jesús García La cifra de colegios cerrados el 1-O. El testigo detalla que el 1 de octubre se llegaron a cerrar 200 colegios por parte de la policía y la Guardia Civil. En 113 de esos casos hubo "necesidad de utilizar la fuerza". Pérez de los Cobos niega que hubiera "enfrentamientos con ciudadanos", sino con "grupos organizados en las puertas de los colegios". 05/03/2019 20:23

Jesús García Sin el plan de los Mossos. Pérez de los Cobos asegura que no tuvo las "pautas de actuación" de los Mossos antes del 1-O, sino solamente a partir del 9 de octubre, cuando se las remitió Trapero. 05/03/2019 20:19

EL PAÍS Sigue contestando Pérez de los Cobos a las preguntas de las defensas de los acusados. El responsable de la coordinación policial el 1-O ha afirmado en su declaración en el Tribunal Supremo que los Mossos no trataron de evitar el referéndum ilegal de 1-O, sino que lo entorpecieron; ha acusado a Trapero de poner "palos en las ruedas", y ha dicho que algunas personas fueron usadas como escudos humanos para proteger los centros de votación. "En determinados colegios, colocaron a niños y personas mayores como la vanguardia de esos parapetos". 05/03/2019 20:16

Jesús García El auto del 27 de septiembre. El abogado de Forn y el coronel Pérez de los Cobos discuten sobre el auto del TSJC. Dice el testigo que el auto que él recibió no contiene una afirmación comentada por Melero en el sentido de que, tras el auto, decaían las instrucciones de la Fiscalía. 05/03/2019 19:50

Jesús García "Críticas" a los Mossos y "recomendaciones" a policía y Guardia Civil. Pérez de los Cobos explica que el fiscal superior de Cataluña pudo analizar los planes de todos los cuerpos policiales durante las reuniones en la Fiscalía en las que se dieron las instrucciones para evitar el referéndum. 05/03/2019 19:41

Jesús García Los "palos en las ruedas" de Trapero. Melero pregunta si las objeciones de Trapero tenían que ver con una cuestión de competencias con los Mossos o con algún otro problema. "Había una parte competencial y había algo más que competencial... Porque se hablaba de cuestiones que no tenían que ver con lo competencial y la actitud de Trapero era de poner palos en las ruedas en todo. Le llegué a decir: 'Oye José Luis, si estamos todos en el mismo barco, parece que no formes parte del equipo". 05/03/2019 19:33

Jesús García Turno de Javier Melero, abogado del exconsejero de Interior Joaquim Forn. 05/03/2019 19:31

Fernando J Pérez Ortega-Smith le pide a Pérez de los Cobos que explique por qué en la fase de instrucción dijo que el dispositivo policial fue una "gran estafa y puesta en escena". El coronel repite todos los argumentos planteados antes ante la Fiscalía y la Abogacía del Estado 05/03/2019 19:30

Jesús García Contingente "insuficiente" y mal distribuido. El contingente (más de 7.000 agentes) era "absolutamente insuficiente", dice Pérez de los Cobos, y más teniendo en cuenta que la plantilla de los Mossos d'Esquadra se sitúa en torno a los 17.000 efectivos. El testigo explicó que se distribuyó de forma "atomizada". 05/03/2019 19:27

Fernando J Pérez Las tres patas del 1-O según Pérez de los Cobos. El coronel dice que el referéndum fue posible por "la actuación convergente de los convocantes, la dirección de un cuerpo policial que diseñó un dispositivo encaminado a facilitar el desarrollo del referéndum, y para que la actividad de los mossos no surtiera efecto. Se diseño un escenario que conduciría a la inactividad del cuerpo y ese escenario lo articularon otros colectivos sociales, esos grupos de personas que se establecieron en los colegios para impedir la actuación de los Mossos conforme al plan de actuación que ellos habían definido". 05/03/2019 19:27

Fernando J Pérez Toma la palabra Javier Ortega-Smith. El abogado de Vox se dirige a Pérez de los Cobos como "ilustrísimo señor coronel". 05/03/2019 19:18

Jesús García Conversaciones con la magistrada Armas. Pérez de los Cobos relata las conversaciones que mantuvo, el 1 de octubre, con la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Mercedes Armas, responsable del auto judicial que ordenaba impedir el referéndum. "Le daba cuenta de cuál era mi percepción de cómo estaban evolucionando los acontecimientos", declara. El coordinador del dispositivo recuerda que "en ningún momento" la magistrada le dijo que las actuaciones de la policía y la Guardia Civil no se estaban adecuando a lo ordenado en el auto del 27 de septiembre de 2017. 05/03/2019 19:17

Fernando J Pérez "La constatación fehaciente de que no había unidad de propósito [con los Mossos para cumplir la orden judicial contra la organización del referéndum] se confirma el 1 de octubre por la mañana, pero a partir de la Junta de Seguridad del día 28 de septiembre nuestra desconfianza ya iba in crescendo", afirma Pérez de los Cobos a preguntas de la abogada del Estado. 05/03/2019 19:16

Fernando J Pérez La "hostilidad" hacia las fuerzas de seguridad estatales. "Inicialmente solo se vio en las actuaciones judiciales, pero esa hostilidad se fue extendiendo poco a poco a casas cuarteles, comisarías del Cuerpo Nacional de Policía, y el 20 de septiembre, con la llegada de los refuerzos, esas situaciones de fuerte agresividad fueron cada vez más y más virulentas", afirma Pérez de los Cobos. 05/03/2019 19:09

Jesús García Turno de la abogada del Estado, que reformula ahora algunas preguntas ya expuestas por la Fiscalía. 05/03/2019 19:06

Fernando J Pérez "¿Cree que 6.000 efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado eran suficientes?", pregunta Madrigal. "Yo creo que con la colaboración de los Mossos habrían sido suficientes para cumplir en una parte considerable el auto de la magistrada. El sistema de los binomios de los Mossos no sirvió para nada, sirvió para diseminar la fuerza y hacerla inoperativa" 05/03/2019 19:05

Jesús García Niños y ancianos, de escudos humanos. Sigue la contundente declaración de Pérez de los Cobos, que señala que algunas personas fueron usadas como escudos humanos para proteger los centros de votación el 1-O. "En determinados colegios, colocaron a niños y personas mayores como la vanguardia de esos parapetos". 05/03/2019 19:03

Fernando J Pérez "¿Los Mossos favorecieron la consulta en lugar de impedirla?", sugiere la fiscal. "El dispositivo estaba encaminado a facilitar el desarrollo de la consulta en lugar de impedirla", sostiene de nuevo Pérez de los Cobos. 05/03/2019 19:02

Fernando J Pérez "El mecanismo estaba hecho para que no funcionara", dice Pérez de los Cobos sobre los protocolos de comunicaciones internas de los Mossos en la jornada del 1-O. 05/03/2019 19:00

Fernando J Pérez "En los 233 locales en los que se nos pide apoyo [de los Mossos], en el Excel dice que hay actitud pacífica, y en los 12 locales a los que fuimos en ninguno nos encontramos una actitud pacífica", afirma Pérez de los Cobos. 05/03/2019 18:59

Jesús García La "connivencia" entre los votantes y los Mossos. "En algunos casos, los Mossos estaban viendo cómo terminaba la votación y se vio cómo les daban las urnas. Y en otros casos eran los propios Mossos los que sostenían las urnas mientras los ciudadanos depositaban su voto", relata Pérez de los Cobos. El relato del testigo está dejando en muy mal lugar, por ahora, el papel de la policía autonómica durante el 1-O. 05/03/2019 18:58

Fernando J Pérez "He visto muchas actuaciones de absoluta pasividad, pero ninguna de retirada de material", recuerda Pérez de los Cobos sobre los Mossos el 1 de octubre. 05/03/2019 18:58

Fernando J Pérez Pérez de los Cobos desmonta el informe de los Mossos sobre el cierre de 99 colegios. "El 10 de octubre me llega el informe del mayor Trapero, que recoge los 99 locales que decía que habían sido cerrados por Mossos. Sometidos esos 99 locales a un análisis más exhaustivo comprobamos que más del 80% se corresponden con municipios muy pequeños en los que había una única mesa. Y curiosamente en la inmensa mayoría no solo se había producido la votación y había habido muchos más votos que censo, el doble o el triple. En muchos locales esperaron a que se votara y una vez terminada la votación, con la colaboración de los propios organizadores, recibieron las urnas y las papeletas y lo anotaron como un colegio cerrado, aparentando que se había actuado cuando en realidad se había permitido la votación". 05/03/2019 18:56

Jesús García Mossos que impiden "activamente" la actuación policial. "En la mayoría de casos, fue pasividad absoluta, incluidos los casos en los que las fuerzas de seguridad del Estado acudieron a los colegios", empieza explicando Pérez de los Cobos."La actividad fue más allá de la pasividad e intentaron obstruir físicamente la actuación de nuestras fuerzas [en 10 u 11 casos]", lo que desembocó en "situaciones delicadas", afirma el testigo. 05/03/2019 18:55

Jesús García Seguimientos de mossos a policía y Guardia Civil. La fiscal Consuelo Madrigal pregunta a Pérez de los Cobos por los criterios de los Mossos para informar sobre los movimientos de policía y Guardia Civil. "Nos comunicaron que habían localizado vehículos camuflados de Mossos d'Esquadra haciendo labores de seguimiento sobre nuestras unidades". El coordinador cree que la actuación estaba "más encaminada a favorecer el referéndum que a impedirlo". 05/03/2019 18:49

Fernando J Pérez Pérez de los Cobos relata el "procedimiento largo y enrevesado" puesto en marcha por los Mossos, según él, "para no cumplir con el auto" que ordenaba impedir el referéndum. 05/03/2019 18:47

Fernando J Pérez "El binomio [pareja] de mossos daba marchamo de institucionalidad a un proceso que era ilegal", afirma Pérez de los Cobos, que pidió en vano a la policía catalana que cambiara esa manera de actuar contra el referéndum. 05/03/2019 18:45

Fernando J Pérez "Los agentes actuaron en muchos casos con las propias manos para evitar actuaciones de mayor lesividad", afirma Pérez de los Cobos, que menciona que hubo "casos de violencia muy grave". El coronel recuerda un vídeo de un guardia civil en el suelo recibiendo una patada en la cabeza, "por suerte no acabó con consecuencias más graves". 05/03/2019 18:43

Jesús García Por qué pararon: menos locales y "desgaste físico". "Cada vez eran menos los locales que reunían los requisitos idóneos para actuar. Y había que tener en cuenta el extraordinario desgaste físico de estos efectivos, que se habían levantado a las cuatro de la mañana", explica Pérez de los Cobos. 05/03/2019 18:41

Fernando J Pérez El llamamiento de Puigdemont a defender las urnas "complicó muchísimo las actuaciones, el grado de virulencia de los grupos se incrementó considerablemente, las actuaciones se prolongaban en exceso en el tiempo, a veces más de una hora", afirma Pérez de los Cobos. 05/03/2019 18:41

Fernando J Pérez "En ningún momento hubo orden de paralizar la actuación, no sé de dónde ha salido, hubo actuaciones que se iniciaron a las 17.50. No hubo ninguna orden de dejar de actuar", explica Pérez de los Cobos. 05/03/2019 18:39

Fernando J Pérez Pérez de los Cobos dice que el 1-O solo se actuó contra las personas que trataban de impedir el acceso de los agentes a los colegios, y en ningún caso contra pacíficos votantes, ancianos, niños o personas con discapacidad. 05/03/2019 18:38

Jesús García Sin cargas policiales. "No hubo ninguna carga policial. El concepto de carga está encaminado a una disolución o a un desalojo de un local. Estas unidades, por un "uso exquisito de la proporcionalidad", evitaron desalojar los locales pese a que "el auto judicial" les facultaba para ello. "Pretendían cumplir la orden con el menor coste posible para la seguridad de los ciudadanos". 05/03/2019 18:38

Fernando J Pérez "Nos sorprendió el grado de virulencia al que tuvimos que hacer frente cuando las unidades trataban de acceder a los colegios. En la mayoría había unos grupos de masas perfectamente conformadas que mediante la fuerza física trataban de impedir el acceso de las unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tenían obligación de entrar por mandato judicial para impedir el referéndum. La actuación fue absolutamente profesional y proporcional, la actuación estaba encaminada a retirar el material y en ningún caso se encaminó sobre las personas que se encontraban allí, no se intentó ni desalojar ni cerrar los locales", rememora Pérez de los Cobos. 05/03/2019 18:36

Jesús García Encapuchados el 1-O. La fiscal pregunta si encontraron personas "encapuchadas", y Pérez de los Cobos asegura que había "murallas humanas" y que había una "jerarquía" entre los votantes: "Había quien repartía instrucciones y quien las ejecutaba". El coordinador confirma que había "gente encapuchada" y que incluso avisaban de la presencia de los cuerpos policiales. 05/03/2019 18:36

EL PAÍS Hemeroteca | Impedir el 1-O: relato de un naufragio. La coordinación policial se quebró entre sospechas, deslealtades y acusaciones mutuas sobre cómo cumplir la orden de frenar el referéndum. Por Jesús García y Rebeca Carranco https://bit.ly/2NGHUSf 05/03/2019 18:34

Fernando J Pérez Petición de ayuda de los Mossos. "Nos pareció demasiado tardía y excesivamente voluminosa [la petición de ayuda en 233 centros], después de no ver intervención en ningún local y que los Mossos apostan una pareja en cada colegio más a modo de ofrecer la imagen institucional de elecciones al uso, que de impedir el referéndum, decidimos que nos podía entorpecer más que ayudar en la misión encomendada", afirma Pérez de los Cobos. La fiscal Madrigal calificó de "torticera" esta petición de ayuda, realizada por el comisario Ferran López. 05/03/2019 18:33

Jesús García Nuevas diferencias con Trapero el 1-O. Pérez de los Cobos revela una conversación con Trapero a mediodía del 1-O. "Una vez más tuvimos una diferencia de criterio palpable sobre lo que estaba haciendo cada cual". El testigo dice que pensó entonces en una frase pronunciada por Trapero en la Junta de Seguridad del 28-S: "Cada uno es responsable de sus actos". 05/03/2019 18:33

Jesús García Coordinación suspendida. Pérez de los Cobos admite que suspendió "todas" las reuniones de coordinación (cuatro) previstas el 1-O. "No tenía sentido mantener la coordinación porque no había unidad de propósito. Había desaparecido" por parte de los Mossos, explica a preguntas de la fiscal. Suspendió todas las reuniones de coordinación. 05/03/2019 18:30

Fernando J Pérez "Vimos que lamentablemente todo indicaba que nos acercábamos al escenario b, se daban las tres condiciones: insuficiencia, inadecuación e ineficacia [por parte de Mossos], y actuamos por nuestra propia iniciativa, no tenía sentido mantener la coordinación porque la unidad de propósito había desaparecido", señala Pérez de los Cobos. 05/03/2019 18:30

Jesús García Dos hipótesis. Pérez de los Cobos revela dos escenarios: un dispositivo "en colaboración" con los Mossos, en el que éstos adoptaban medidas para impedir el referéndum; y un dispositivo sin los Mossos en el que "actuaríamos por propia iniciativa". 05/03/2019 18:27

Fernando J Pérez Se reanuda la sesión. La fiscal Madrigal sigue interrogando a Pérez de los Cobos. 05/03/2019 18:25

EL PAÍS Forn define el testimonio del exdelegado del Gobierno Enric Millo de "apocalíptico". El exconsejero Joaquim Forn ha escrito: "El relato apocalíptico de Enric Millo a la preguntas del fiscal sobre qué pasó en septiembre y octubre de 2017 en Cataluña, falso, manipulador y cargado de resentimiento, se deshace cuando en respuesta a la defensa se convierte en un cuento inconexo, lleno de 'no sé' y 'yo no estaba". El exconsejero Joaquim Forn ha escrito: "El relato apocalíptico de Enric Millo a la preguntas del fiscal sobre qué pasó en septiembre y octubre de 2017 en Cataluña, falso, manipulador y cargado de resentimiento, se deshace cuando en respuesta a la defensa se convierte en un cuento inconexo, lleno de 'no sé' y 'yo no estaba". https://twitter.com/quimforn/status/1102980616142970880 05/03/2019 18:19

EL PAÍS "Nuestro objetivo era impedir el referéndum", ha declarado el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos. Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, le ha contestado en su cuenta de Twitter: "El Estado es capaz de decir que pones en peligro la convivencia ciudadana para organizar un referéndum, y al mismo tiempo criticarte por querer defender la convivencia ciudadana durante el referéndum". , ha declarado el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos. Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, le ha contestado en su cuenta de Twitter: "El Estado es capaz de decir que pones en peligro la convivencia ciudadana para organizar un referéndum, y al mismo tiempo criticarte por querer defender la convivencia ciudadana durante el referéndum". https://twitter.com/KRLS/status/1102976653146419200 05/03/2019 18:10

Fernando J Pérez Receso de 15 minutos en el Supremo. El juez Marchena ordena un descanso antes de que el coronel Pérez de los Cobos conteste a las preguntas de la fiscal sobre el 1-O. 05/03/2019 18:03

Jesús García La coordinación policial fallida. Pérez de los Cobos dice que, en las reuniones de coordinación, el criterio era que la actuación prioritaria correspondía a los Mossos y la de auxilio, a policía y Guardia Civil. "Inicialmente, la actuación sería de los Mossos. Si no conseguía sus propósitos, los solicitaría. Pero también dejábamos constancia de que cumpliríamos con la obligación de intentar impedir la celebración de esa actividad ilegal". 05/03/2019 17:57

Fernando J Pérez Pérez de los Cobos recuerda que sugirieron a Puigdemont desconvocar el referéndum ilegal el 28 de septiembre en la Junta de Seguridad. 05/03/2019 17:55

Fernando J Pérez Pérez de los Cobos: "Expuse que el auto de la juez mandataba intervenir a los Mossos y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y si los Mossos no actuaban, como se traslucía de las intervenciones, nosotros teníamos en todo caso la orden de actuar". 05/03/2019 17:54

Fernando J Pérez Andanada de Pérez de los Cobos contra Trapero. "Trapero no solo asistió a la Junta de Seguridad, sino que se alineó con los convocantes de la actividad ilegal que se le había ordenado impedir". 05/03/2019 17:51

Fernando J Pérez "Puigdemont se agarraba a un clavo ardiendo". Pérez de los Cobos recuerda, a preguntas de la fiscal Madrigal, la Junta de Seguridad del 28 de septiembre de 2017, convocada por Puigdemont. "En primer lugar, Puigdemont ponía sobre la mesa el bien superior, supremo o sagrado que era la convivencia ciudadana porque así figuraba en el auto de la magistrada, que hablaba de actuar sin afectar la convivencia, y se agarraba como a un clavo ardiendo a esa expresión para condicionar la actuación policial". 05/03/2019 17:50

Jesús García De los Cobos, a Puigdemont: lo esencial es impedir el referéndum. Pérez de los Cobos recuerda el "ambiente tenso" de la Junta de Seguridad del 28 de septiembre y la respuesta que dio a Puigdemont: "Le dije que no podíamos confundir lo sustantivo con lo adjetivo. Y lo sustantivo era el mandato judicial, que era impedir el referéndum. Y que de la forma de hacerlo se podía hablar". 05/03/2019 17:49

Jesús García Trapero y la imposibilidad de cumplir la instrucción. Pérez de los Cobos sigue relatando el contenido de las reuniones en la sede de la Fiscalía. En la del 27 de septiembre, Trapero trasladó al fiscal que era "de difícil consecución llegar a precintar la totalidad de los locales" y, también, "evitar la votación en la calle", siempre según la versión de De los Cobos. El entonces major de los Mossos también pidió que se delimitara el alcance de lo que podía considerarse o no referéndum. "A ver si va a haber cuatro individuos votando en una caja de zapatos y vamos a tener que impedirlo", dijo Trapero, según el testigo. 05/03/2019 17:40

Fernando J Pérez Pérez de los Cobos: "Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que hicieron la investigación, facilitaron la lista de los locales del referéndum al señor Trapero. No conocía el listado de los locales y se les facilitó", recuerda el coronel de la Guardia Civil. 05/03/2019 17:39

Fernando J Pérez Pérez de los Cobos a los Mossos: "¿Qué vais a hacer?". "Teníamos esa preocupación desde hacía mucho tiempo y la pregunta de qué iban a hacer la había hecho a muchos responsables de Mossos, con Albert Batlle en 2015 o 16, cuando se manifestó públicamente en el sentido de que ellos cumplirían lo que se les ordenaba desde la autoridad judicial o el ministerio fiscal. Él me dijo, "yo lo tengo clarísimo y mientras yo esté aquí siempre cumpliremos con el mandato". También le hice la misma pregunta a Ferran López el 19 de agosto en Madrid en la mesa de amenaza terrorista. Tras la reunión, en un aparte le transmití mi inquietud por la evolución de los acontecimientos. ¿Qué vais a hacer? "No tengas ninguna duda, Diego, lo tenemos claro y obedeceremos", recuerda el coronel de la Guardia Civil. 05/03/2019 17:33

Jesús García La dimisión del director de los Mossos tras la llegada de Forn. Pérez de los Cobos dice que habló con el director general de los Mossos, Albert Batlle, sobre su decisión de dimitir. Batlle le trasladó que vino motivada por las declaraciones públicas del nuevo consejero, Joaquim Forn, en el sentido de que iban a garantizar las votaciones. "Tuve claro que tenía que preparar mi carta de dimisión y así lo hice", cuenta que le explicó Batlle. 05/03/2019 17:33

Jesús García Dudas sobre los Mossos desde "muchísimo tiempo atrás". "Las dudas sobre la actuación de los Mossos el 1-O venían albergándose desde muchísimo tiempo antes. No las teníamos nosotros, sino toda la sociedad. Era la pregunta que se hacía todo el mundo desde que se había anunciado que se iba a seguir adelante con el desafío de convocar un referéndum". 05/03/2019 17:30

Fernando J Pérez Tensión con Trapero. Pérez de los Cobos habla de la primera junta de coordinación en la Delegación del Gobierno, el 25 de septiembre, a la que no acude Trapero. "¿Había un ambiente de confianza mutua?", pregunta la fiscal. "El ambiente era complicado, el señor Ferran López deja constancia que no están conformes con la figura del coordinador, y los servicios jurídicos interponen un recurso contencioso administrativo contra una orden verbal mía –la de modificar el plan de actuación de los Mossos- pero fue una reunión con cordialidad, sin la tensión que había con el mayor Trapero". 05/03/2019 17:29

Fernando J Pérez Las instrucciones del fiscal superior de Cataluña. El día 25 de septiembre de 2017, el fiscal manda la instrucción 5, en la que ordena a los mossos ir a los locales del referéndum y comunicar que no se podían usar con la advertencia de las consecuencias de permitir su uso. La instrucción 6, del 26, encomienda a los mossos cerrar anticipadamente los locales y precintarlos antes del 30 y custodiar los precinto y posteriormente impedir su apertura para el día 1. También le dice que en caso de necesitarlo deberían contar con el apoyo de las policías locales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 05/03/2019 17:26

Jesús García Siete instrucciones del fiscal. Pérez de los Cobos recuerda el contenido de las distintas instrucciones (hasta siete) emitidas por el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, para evitar el referéndum del 1-O. 05/03/2019 17:24

Fernando J Pérez "Después de que el fiscal le dijera a Trapero que era él quien le impartía la instrucción de modificar el plan para que fuera efectivo para impedir el referéndum, dijo que así lo haría", recuerda Pérez de los Cobos. 05/03/2019 17:21

Jesús García El enfado de Trapero. Pérez de los Cobos trasladó a Trapero que pensaba convocar otra reunión para el 25 de septiembre y le pidió que le concretara si iba a necesitar algún apoyo de las fuerzas de seguridad del Estado. Trapero me dice. 'Sí, no te preocupes que tendréis la respuesta. Es más, la respuesta ya os la ha dado el conseller". Pérez de los Cobos dice que no supo en ese momento a qué se refería Trapero. Pero que luego conoció que aludía a la carta enviada por el entonces consejero de Interior, Joaquim Forn, al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. En esa misiva, Forn trasladó que no necesitaba apoyos para el 1-O. 05/03/2019 17:20

Jesús García Las críticas del fiscal al plan de Trapero. Trapero, explica el testigo, presentó un primer plan de actuación el día 23 de septiembre. El fiscal superior le trasladó que el plan "no era apropiado para impedir el referéndum", sino que parecía más el de "unas elecciones normales y habituales y no de un referéndum prohibido que hay que impedir". El coronel también consideró que el plan, "tal como está redactado", no impedía la celebración del referéndum. Siempre según la versión de Pérez de los Cobos, después de esa "recriminación", Trapero se quejó al fiscal y le dijo que no le "reconocía" como mando para darle instrucciones. El fiscal, insiste el testigo, le pidió que modificara el plan. 05/03/2019 17:17

Jesús García La "disconformidad" de Trapero. Pérez de los Cobos relata una reunión en la que el fiscal superior comunicó su nombramiento y en la que también participó Josep Lluís Trapero, major de los Mossos. "Trapero comunicó su disconformidad con esa decisión y pidió" que se le hiciera llegar como escrito. Trapero lo interpretó como una "injerencia" y que se establecía "una autoridad por encima de él". El fiscal le aclaró que iba a tener el mando de los dispositivos, pero que debería haber "un profesional de la seguridad pública que le auxiliara en la labor de coordinación". 05/03/2019 17:12

Fernando J Pérez La fiscal Consuelo Madrigal interroga a Pérez de los Cobos. Le pregunta sobre cómo fue designado para coordinar la actuación policial contra el 1-O. "Recibo una llamada del fiscal jefe del TSJC el 20 de septiembre de 2017 para encargarme la coordinación de los dispositivos policiales, que él había encargado a los tres cuerpos. Y me pedía que me trasladara a una reunión al día siguiente a Barcelona. Así empezó todo". 05/03/2019 17:09

Jesús García José María Romero de Tejada, fiscal superior de Cataluña en 2017, llamó por teléfono a Diego Pérez de los Cobos para comunicarle que iba a nombrarle coordinador del dispositivo para abordar el procés. Lo hizo el 20 de septiembre y le pidió que asistiera a una primera reunión el día 21. 05/03/2019 17:09

Fernando J Pérez Termina Juan Antonio Puigserver, y el tribunal llama a Diego Pérez de los Cobos, coronel de la Guardia Civil, y el testigo más relevante de la sesión vespertina. Fue el encargado de coordinar la actuación policial contra el referéndum del 1 de octubre. 05/03/2019 17:05

Jesús García La compra de armamento para los Mossos. En 2016, se abrió un expediente para adquirir armamento y munición para los Mossos. Melero pregunta si retomó ese expediente cuando adquirió el mando de la policía autonómica. "No tenía noticia de ese expediente que se había paralizado en Interior y Defensa hasta ese momento. Una vez que me contaron lo que había sucedido con ese expediente, y con alguna información de la Secretaría de Estado de Seguridad, les propuse que se ajustara la solicitud para reajustar las cantidades y el armamento que se solicitaba. Le di el visto bueno y se tramitó". Puigserver dice que el contenido de la propuesta era "razonable". En los últimos días se ha hablado, en el juicio del procés, de la adquisición de armas de guerra por parte de los Mossos. Los expedientes de las armas de guerra "tardaron más" porque necesitaban el visto bueno de la intervención de armas de la Guardia Civil, pero también la autorización de Defensa. "No se solucionó hasta abril de 2018". 05/03/2019 16:59

Fernando J Pérez Sobre la actuación de los Mossos el 8 de noviembre, cuando tras la aplicación del 155, hubo una huelga en la que se invadieron las vías del AVE. Melero pregunta a Puigserver si criticó la actuación por pasividad o le pareció correcta. "Creo que comenté que hubiera sido preferible evitar que se concentrara demasiada gente, pero es difícil prever si van a invadir las vías del tren. En este tipo de actuaciones si no se realiza una intervención temprana es difícil la efectividad". 05/03/2019 16:56

Jesús García Puigserver al frente de los Mossos. Puigserver describe como "leal y profesional" la relación con los mandos de los Mossos durante su etapa en Cataluña. 05/03/2019 16:56

Jesús García El comisario López, leal o desleal. El abogado de Forn cita de nuevo a Ferran López, comisario de los Mossos d'Esquadra que participó, por delegación del major Josep Lluís Trapero, en las reuniones de coordinación del 1-O. Se da la circunstancia de que López fue nombrado, tras el 155, máximo jefe policial de los Mossos. La defensa trata de acreditar la supuesta contradicción entre esos dos papeles: si López formó parte de los 'mossos' "desleales" que se pusieron de espaldas para impedir el referéndum, ¿cómo es que después fue aupado al liderazgo de la policía catalana? 05/03/2019 16:52

Jesús García Puigserver explica su papel como máximo responsable político de los Mossos tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución. El comisario Ferran López ejerció de máximo jefe policial de la policía autonómica. 05/03/2019 16:48

Fernando J Pérez "Recuerdo que Trapero dijo que se usaría la fuerza para impedir agresiones a ciudadanos y a los propios miembros de las fuerzas de seguridad", cuenta Puigserver a preguntas de Javier Melero, abogado del exconsejero de Interior Joaquim Forn. 05/03/2019 16:43

Jesús García Dos visiones (Generalitat y Gobierno) sobre el auto del TSJC. "Hubo referencias por parte del presidente de la Generalitat y del major Trapero en el sentido de que se iba a cumplir lo mandado en el auto", explica Puigserver a preguntas de Javier Melero, abogado del exconsejero de Interior Joaquim Forn. "Pero a lo largo de la reunión llegamos a la conclusión de que lo que decíamos nosotros sobre el auto y lo que entendían ellos no era lo mismo", relata el cargo del Ministerio del Interior. "La diferencia es que en un caso se entendía que lo esencial era mantener la convivencia y en nuestro caso, que lo esencial era impedir el referéndum. Resultaba la cuadratura del círculo intentar hacer lo uno y lo otro". 05/03/2019 16:41

EL PAÍS Testimonios pospuestos. El Tribunal Supremo ha emitido una diligencia de ordenación por la que redefine el calendario de testigos previsto para esta semana, después de que la declaración este lunes del exsecretario de Estado de Seguridad copase toda la mañana retrasando el resto de intervenciones previstas. Así, se mueven al jueves las testificales previstas de mandos policiales y se posponen a la semana que viene las de los responsables de Unipost y Artyplan, empresas vinculadas a la logística del referéndum. (EP) 05/03/2019 16:37

Jesús García El dispositivo de Mossos el 1-O. "El 1 de octubre se empleó un número inferior de efectivos, que rondaría los 8.000", explica Puigserver. El fiscal da por concluido su interrogatorio. Turno de la abogada del Estado. 05/03/2019 16:34

Fernando J Pérez La Junta de Seguridad del 28 de septiembre. "¿Preguntaron cuándo y cómo iban a actuar los Mossos?", pregunta el fiscal a Puigserver. "No recuerdo que se hablara en esa reunión del contenido de los diferentes planes operativos de las diferentes fuerzas y cuerpos llamados a actuar ese día", responde el funcionario. "¿Le dijeron que fueran a impedir el referéndum?", insiste el fiscal. "No, no lo dijeron". 05/03/2019 16:28

Fernando J Pérez Las murallas humanas. "¿Se llamó a defender los colegios a las personas actuando de muros humanos?", pregunta el fiscal Jaime Moreno. "No tuve noticia directa de ello por órganos del Ministerio, solo la información que tenía por medios de comunicación, no por canales oficiales". 05/03/2019 16:23

Jesús García El uso de la fuerza. Trapero trasladó que los Mossos solo usarían la fuerza el 1-O en el caso de agresiones contra terceros o contra la policía, según Puigserver. 05/03/2019 16:22

Fernando J Pérez La reunión de la Junta de Seguridad. "Puigdemont dijo que ante esta jornada del 1-O era necesario preservar la normal convivencia ciudadana como bien superior a proteger", como había puesto la juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en la parte expositiva del auto en el que ordenaba impedir el referéndum. "Pérez de los Cobos dijo que no había que confundir los criterios de actuación con el objetivo último, impedir la votación, sin perjuicio de hacerlo preservando la normal convivencia ciudadana", explica Puigserver. 05/03/2019 16:17

Jesús García La Junta de Seguridad del 28 de septiembre, última oportunidad. "El objeto no era tanto impedir la votación como coordinarnos en la jornada del 1 de octubre como si se tratara una jornada electoral", explica Puigserver sobre la reunión, a la que también asistió. "Era una de las últimas oportunidades para conseguir que se retirara la consulta". 05/03/2019 16:14

Fernando J Pérez "No tengo conocimiento de si había una preocupación clara por la situación en Cataluña, pero no participé en ninguna reunión en el Ministerio del Interior en la que se tratara específicamente este tema", explica Puigserver, que empieza a relatar la Junta de Seguridad del 28 de septiembre de 2017, convocada por Carles Puigdemont antes del referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de octubre. 05/03/2019 16:11

Fernando J Pérez Comienza el interrogatorio de Juan Antonio Puigserver, abogado del Estado y máximo responsable político de los Mossos durante la aplicación del artículo 155 de la Constitución. 05/03/2019 16:08

Fernando J Pérez Buenas tardes desde el Supremo. Pendientes de la reanudación de la undécima sesión del juicio del procés. Esta tarde declarará el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos. 05/03/2019 16:02

EL PAÍS Rifirrafe de Millo y Torra en Twitter. El exdelegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo ha exigido en su cuenta de Twitter que el diario El Punt Avui cambie el titular de la crónica que recoge su declaración como testigo esta mañana en el Supremo. Millo se ha referido también a Quim Torra, que en su cuenta en la red social ha retuiteado el artículo. El artículo en cuestión recoge unas supuestas declaraciones de Millo: "No se puede negar que el independentismo es violento". El exdelegado ha escrito en su cuenta: "Exijo rectificación pública de esta infamia. Yo no he pronunciado jamás esto. Es una falsedad inaceptable. Os hago responsables de generar odio contra mí, intencionadamente. Me reservo el derecho de emprender acciones judiciales por calumnias si no hay rectificación inmediata". En respuesta al retuit de Quim Torra, en el que el president de la Generalitat precedía su mención al artículo con "están las mentiras, están las falsedades y después están estas declaraciones del Sr. Millo", Enric Millo ha publicado: "La peor falsedad, la más inmoral y más perversa es la tuya, ya que yo no he dicho jamás eso de lo que me acusas, y hoy tampoco. Lo puedes comprobar. Quien lo afirma miente. Lo que haces es generar odio contra mí. Te hago responsable de ello". https://twitter.com/EnricMillo/status/1102934683682246656 El exdelegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo ha exigido en su cuenta de Twitter que el diariocambie el titular de la crónica que recoge su declaración como testigo esta mañana en el Supremo. Millo se ha referido también a Quim Torra, que en su cuenta en la red social ha retuiteado el artículo. El artículo en cuestión recoge unas supuestas declaraciones de Millo: "No se puede negar que el independentismo es violento". El exdelegado ha escrito en su cuenta: "Exijo rectificación pública de esta infamia. Yo no he pronunciado jamás esto. Es una falsedad inaceptable. Os hago responsables de generar odio contra mí, intencionadamente. Me reservo el derecho de emprender acciones judiciales por calumnias si no hay rectificación inmediata". En respuesta al retuit de Quim Torra, en el que elde la Generalitat precedía su mención al artículo con "están las mentiras, están las falsedades y después están estas declaraciones del Sr. Millo", Enric Millo ha publicado: "La peor falsedad, la más inmoral y más perversa es la tuya, ya que yo no he dicho jamás eso de lo que me acusas, y hoy tampoco. Lo puedes comprobar. Quien lo afirma miente. Lo que haces es generar odio contra mí. Te hago responsable de ello". https://twitter.com/EnricMillo/status/1102935654898507776 05/03/2019 15:58

EL PAÍS Hemeroteca. El coordinador de seguridad de Cataluña, que testifica esta tarde, dirigirá a 4.600 guardias civiles de Madrid. Crónica de F. Javier Barroso. Diego Pérez de los Cobos toma posesión de su nuevo cargo de jefe de la Comandancia Foto: El coronel Diego Pérez de los Cobos, en su toma de posesión el pasado mes de abril. 05/03/2019 15:50

Fernando J Pérez Termina la declaración de Neus Munté. La sesión se reanudará a las 16.00 con la declaración de Diego Pérez de los Cobos, coronel de la Guardia Civil y coordinador del dispositivo policial para impedir la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre. 05/03/2019 14:34

Fernando J Pérez Sobre el 1 de octubre: "Pude votar con toda normalidad, en mi colegio no hubo cargas policiales, seguro que efectué llamamientos en las redes sociales para acudir a votar y comenté algunos de los lamentables hechos del 1 de octubre". 05/03/2019 14:31

Jesús García Munté defiende el 20-S. La exconsejera defiende la bondad de las protestas del 20 de septiembre de 2017 frente a la sede del Departamento de Economía de la Generalitat, en la Rambla de Barcelona, en protesta por los registros judiciales. "Vi a muchísimas personas serenas congregadas delante de Economía en una protesta legítima". Munté dice que pasó parte del día cerca de la puerta del departamento. "No vi ningún altercado y no hubo ninguna llamada a otra cosa que no fuera la tranquilidad y la serenidad". 05/03/2019 14:30

Fernando J Pérez Neus Munté rechaza que el convenio firmado por la Generalitat con el Centro de Telecomunicacines y Tecnología de la Información (CTTI) para usar una nave de este organismo público no era para la logística del referéndum ilegal del 1 de octubre. 05/03/2019 14:27

Jesús García Puigdemont tenía la "voluntad de conseguir un acuerdo con el Estado". Francesc Homs pregunta a Munté por las reuniones entre el 'lehendakari' Íñigo Urkullu y el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. Munté asegura que participó en una parte de las reuniones entre Urkullu y Puigdemont, en las que el 'expresident' pidió al gobernante vasco que mediara con el Gobierno de Mariano Rajoy para lograr un referéndum pactado. "Percibí una voluntad sincera de conseguir un acuerdo con el Estado". 05/03/2019 14:26

Jesús García Turno de las defensas. El abogado defensor Francesc Homs pregunta si se planteaban "escenarios unilaterales" cuando Munté cesó de su cargo como consejera y portavoz del Govern. La testigo responde que no. 05/03/2019 14:23

Jesús García Turno de la acusación popular (Vox), que pregunta a Munté por su participación en el 20-S y el 1-O. La exconsejera responde afirmativamente a ambas cuestiones. 05/03/2019 14:22

Fernando J Pérez Termina el fiscal Jaime Moreno y toma el relevo la abogada del Estado, Rosa Seoane. 05/03/2019 14:17

Fernando J Pérez Neus Munté no ratifica el contenido de las reuniones que consignó Josep Maria Jové, número dos de Oriol Junqueras, en su agenda Moleskine, intervenida por la Guardia Civil el 20 de septiembre de 2017. 05/03/2019 14:15

Jesús García Munté confiaba en los Mossos. El fiscal pregunta a Munté por las intenciones de los Mossos ante el referéndum, y por si ese debate surgió en el seno del Govern. La testigo lo niega. "Como portavoz del Govern, se me preguntaba en ocasiones, y a mí me sorprendía, sobre los Mossos. Y yo decía siempre que actuarían conforme a la legalidad y responderían ante cualquier mandato judicial que recibieran". 05/03/2019 14:12

Fernando J Pérez ¿Recuerda si el señor Baiget [consejero de Empresa destituido por Puigdemont en julio de 2017] señaló en una entrevista que era una irresponsabilidad seguir por ese camino [de la independencia]?, pregunta el fiscal Jaime Moreno. "No lo recuerdo con esas palabras", afirma Munté. 05/03/2019 14:07

Fernando J Pérez El contenido del diálogo. Munté recuerda que "en mayo de 2017 se había producido en Madrid, en el auditorio Caja de Música, una conferencia de Puigdemont con Junqueras y Romeva con una oferta de diálogo permanente". "Estábamos dispuestos a hablar de todo, de la fecha, de la pregunta, de las condiciones de la votación...". afirma Munté. 05/03/2019 14:04

Jesús García Escenario de "desobediencia". "El único escenario que yo podía intuir en ese momento era una desobediencia", dice Munté, que alude a la causa judicial contra el expresident Artur Mas. "Era el escenario del 9 de noviembre de 2014 que acabó con una condena, a mi juicio injusta, por desobediencia". Esa expectativa de afrontar un proceso penal le daba todavía más "problemas" para afrontar una vida personal que era complicada en ese momento. "No tenía sensación", matiza, "de que estuviésemos desobedeciendo". "¿Tuvo miedo a incurrir en responsabilidades penales?". "Más que miedo, me daba respeto". 05/03/2019 14:03

Jesús García Referéndum pactado. El fiscal pregunta a Munté si había una motivación política para su abandono del Govern. "No porque estábamos trabajando en una vía de diálogo para acordar un referéndum con el Estado y yo comparto esa vía". Munté recuerda que, en ese momento, no había "otra vía" que no fuera la de buscar el acuerdo. 05/03/2019 14:00

Jesús García La trayectoria de Munté y su salida del Govern por "sobrecarga" de trabajo. Munté fue consejera de Familia, consejera de Presidencia y portavoz del Govern. Estuvo en el Ejecutivo hasta el 14 de julio de 2017. Munté explica por qué salió. "Solicité mi relevo a Puigdemont. Había hecho una reflexión personal y con mi familia y se lo comuniqué", dice la exconsejera, que niega haber sido destituida. "Me veía desbordada en mis funciones, especialmente como portavoz. Acusaba una sobrecarga de trabajo y el primer semestre de 2017 fue especialmente duro a nivel familiar, porque perdí a mi padre. Creía que no estaba en disposición de ejercer mis responsabilidades". 05/03/2019 13:59

Jesús García Neus Munté expresa su "profunda tristeza" por la presencia de Vox en el juicio. 05/03/2019 13:56

Jesús García Finaliza la declaración de Enric Millo como testigo. El presidente, Manuel Marchena, le pide disculpas porque estaba citado inicialmente el lunes y no hoy martes. Turno de la exvicepresidenta del Govern Neus Munté. 05/03/2019 13:54

Fernando J Pérez Los incidentes del 8 de noviembre tras el 155 y la prisión de los acusados. "El 8 de noviembre hubo un paro general en protesta por la privación de libertad de los acusados, y se cortó el AVE en Girona", recuerda Pina. "¿Se practicaron detenciones?", pregunta. "No recuerdo que se hicieran. Sí recuerdo gritos, insultos, amenazas en las subdelegaciones del Gobierno. Hubo que usar la fuerza y lanzar disparos al aire para evitar que entraran en la Subdelegación de Lleida", recuerda Millo. 05/03/2019 13:54

Jesús García Un agente herido con un "quad". Millo explica que, el 1-O, salieron a la calle muchas personas "con diferentes voluntades". A preguntas de la defensa, afirma que no sabe quiénes o cuántos de ellos llevaban objetos para enfrentarse a la policía. Pero sí, que al hablar con los policías lesionados supo que algunas heridas "no se hacen con la mano". El exdelegado del Gobierno en Cataluña ha recordado que uno de los agentes le explicó que había sido "lesionado con un quad que se abalanzó sobre él". 05/03/2019 13:51

Fernando J Pérez “¿Ha podido localizar mensajes que haya podido mandar en redes sociales o entrevistas el señor Jordi Sànchez en las que no utilice siempre como conceptos básicos la no violencia, el civismo y el pacifismo?”, pregunta Jordi Pina. “No”, reconoce Millo. 05/03/2019 13:49

Jesús García Los vínculos ANC y CDR. Jordi Pina pregunta a Millo sobre su afirmación de que hay vínculos entre los CDR y la Asamblea Nacional Catalana. "¿Es una opinión suya o alguien se lo ha dicho?", pregunta el abogado. "Es mi percepción, lo que vi y observé, y el conocimiento que tengo de la realidad de la sociedad catalana. Sé positivamente que hay muchas personas que participan en distintos movimientos y asociaciones y están en varias entidades al mismo tiempo". 05/03/2019 13:47

EL PAÍS Hemeroteca | Los CDR, el ala más vandálica del independentismo. Expertos en la agitación social, los llamados Comités de Defensa de la República fueron recrudeciendo sus acciones Los CDR, el ala más vandálica del independentismo. Expertos en la agitación social, los llamados Comités de Defensa de la República fueron recrudeciendo sus acciones https://bit.ly/2ITyqUL 05/03/2019 13:47

Fernando J Pérez "¿Cómo puede ser que los CDR hicieran estas proclamas el 20 de septiembre de 2017 si no existían?", pregunta Jordi Pina. "Si no existían, lo hicieron las asociaciones de las que nacieron los CDR o las personas que luego las integraron", responde Millo. 05/03/2019 13:43

Fernando J Pérez Toma la palabra el letrado Jordi Pina, que vuelve sobre una entrevista de Millo el 6 de octubre de 2017 en TV3 tras los incidentes del día del referéndum. El exdelegado del Gobierno insiste en que pidió disculpas a los ciudadanos por la violencia de aquella jornada arrogándose la representación del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, a quien responsabiliza de los altercados en la jornada de la consulta ilegal. 05/03/2019 13:37

Fernando J Pérez "¿Pidió estado de sitio o excepción o una situación de interés para la seguridad nacional?", pregunta el letrado Francesc Homs a Millo. "No, yo consideré que la actuación de los cuerpos de seguridad tenía que ser suficiente para frenar estos actos", afirma el exdelegado del Gobierno. 05/03/2019 13:33

Jesús García Las "informaciones falsas" del 1-O. El abogado de Jordi Cuixart, Benet Salellas, pregunta a Millo por las alusiones que ha hecho, durante el interrogatorio del fiscal, a una chica que, supuestamente, había inventado que la policía le rompió los dedos. "Hay un informe médico con las lesiones de esta persona", le recuerda Salellas. "¿No será que era cierto que esa señora fue lesionada en la intervención policial?". 05/03/2019 13:28

Jesús García El uso de la fuerza, en una treintena de centros. Millo explica que en "30" colegios electorales fue necesario "usar la fuerza para cumplir con el mandato judicial"; y en 13 de ellos, "de manera más intensa". La defensa pregunta por ese dato para ponerlo en contraste con el número de colegios electorales que estuvieron en funcionamiento en Cataluña: más de 2.200. 05/03/2019 13:25

Jesús García Millo sobre el 20-S. "Siempre he defendido el derecho de todo el mundo a defender sus ideas pacíficamente. Si hay otras que se manifiestan violentamente, eso no impide que no lo pueda sancionar", declara Millo, que admite que durante el 20-S había gente pacífica, pero también gente "violenta" que destrozó coches de la Guardia Civil. 05/03/2019 13:21

Fernando J Pérez "Da la impresión de que se está usted careando con el testigo, no interrogando", le reprocha el juez Marchena al abogado Van den Eynde, letrado de Oriol Junqueras y Raül Romeva. 05/03/2019 13:19

EL PAÍS Millo explica la trampa del Fairy. El exdelegado del Gobierno explica que un agente le relató que había caído en la trampa del Fairy: "Verter detergente en la entrada de algunos colegios para que, cuando los policías entraran, patinaran y después les patearan en la cabeza". https://twitter.com/el_pais/status/1102906061776859136 05/03/2019 13:19

Jesús García Llamadas "intimidatorias" a los alcaldes. Millo cuenta que habló con numerosos alcaldes catalanes antes del 1-O sobre la cesión de locales para el referéndum. "Los alcaldes me llamaban manifestándome su preocupación. Decían que no querían colaborar, pero habían recibido alguna llamada intimidatoria. Que si no colaboraban, podía verse señalados", explica el exdelegado. 05/03/2019 13:18

Fernando J Pérez La pintada de "Millo, muerte". "Esa pintada apareció en Girona, donde he vivido 27 años. Y allí la actividad de los CDR es muy notoria. No sé quién la hizo, pero sí sé quién fue a limpiarla: fue mi hija". 05/03/2019 13:15

Jesús García Testigo presencial o de referencia. Turno del abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva, Andreu van den Eynde. Quiere saber "cuántos episodios ha visto personalmente" de violencia en Cataluña. "Solo los que me afectan a mí, amenazas a mi familia, a mi esposa y a mis hijos. El resto no estaba presente". 05/03/2019 13:13

Fernando J Pérez "¿Tras la declaración de independencia del supuesto nuevo estado le comunicaron el hecho formal de la declaración?", pregunta Melero. "No", admite Millo. Y añade: "Supongo que consideraron que no era muy importante para ellos ya". 05/03/2019 13:12

Jesús García Las reuniones en la Delegación del Gobierno. Millo recuerda que no fue "convocado" a las reuniones de coordinación que se celebraron en la sede de la Delegación del Gobierno en Barcelona. El exdelegado recuerda que Trapero asistió a alguno de esos encuentros, pero luego delegó en su 'número dos', Ferran López. Melero pregunta si los jefes de la Policía Nacional y la Guardia Civil acudieron el 1-O a la Delegación del Gobierno. "No lo recuerdo. Recuerdo que estaba en mi despacho intentando recibir información de todas las vías de lo que estaba pasando. Mi relación era con el secretario de Estado". El abogado de Forn pregunta si había "videoconferencia" con el Gobierno en Madrid. "No me consta", responde Millo. 05/03/2019 13:11

Fernando J Pérez El registro de Unipost y la tardanza de los Mossos: "Se concentró mucha gente [el 20 de septiembre en la sede de Unipost en Terrassa] y las redes contribuían a esa convocatoria, pasaron horas, no sé cuántas, pero horas, y finalmente llegó una unidad de ARRO, de los Mossos, en cumplimiento de sus competencias. Ese hecho fue muy largo, duró mucho. Pasó un largo periodo hasta que llegó la unidad ARRO para despejar la zona", afirma el exdelegado del Gobierno. Millo dice no tener conocimiento de que la demora se debiera a que la Guardia Civil que debía actuar en Unipost no tenía lista la preceptiva orden judicial para el registro. 05/03/2019 13:09

EL PAÍS Hemeroteca | El papel de las fuerzas policiales en el 1-O. “Fuimos utilizados de forma errónea en el 1-O”. Una mossa d'esquadra y un policía nacional recuerdan para EL PAÍS el papel que desempeñaron los dos cuerpos en la celebración del referéndum. 05/03/2019 13:07

Jesús García 'Whatsapps' con Forn el 1-O. El abogado Melero recuerda a Millo que continuó comunicándose con Forn a través de WhatsApp. El exconsejero le preguntó si no le parecía indigna la manera de actuar de la policía y el exdelegado le contestó: "Ya está hecho lo que hemos hablado", contestó Millo a las 18.09. El testigo asegura que no recuerda a qué se refería esa información. 05/03/2019 13:04

Jesús García La reunión con Forn. Melero vuelve a preguntar sobre la reunión de Millo con Forn y la respuesta del exconsejero de Interior en el sentido de que la jornada del 1-O se iba a celebrar "con normalidad". "¿A qué se refería? ¿A garantizar la convivencia, a que no hubiera incidentes, o fue una respuesta telegráfica?", pregunta el abogado. "Fue una respuesta telegráfica". 05/03/2019 13:02

Fernando J Pérez El abogado Melero pone de relieve que tras la incorporación de Forn, el 14 de julio de 2017, como conseller de Interior, tanto el mayor Trapero como el secretario general de la consejería, César Puig se mantuvieron en el cargo. Forn nombró a Pere Soler como director de los Mossos. 05/03/2019 13:01

Jesús García Manifestaciones de Trapero fuera del acta. "Trapero no dijo que no cumpliría el mandato judicial. Dijo que no utilizaría en ningún caso al uso de la fuerza", dice el exdelegado. Melero recuerda a Millo que esas afirmaciones no constan en el acta de la Junta, y Millo lo admite. 05/03/2019 12:58

Fernando J Pérez Sobre la reunión de la Junta de Seguridad del 28 de septiembre. "¿Usted cree que lo que dice el acta es correcto?", pregunta el abogado Melero. "Todo lo que dice el acta pasó, pero hay cosas que pasaron allí dentro que no están en el acta". 05/03/2019 12:58

Jesús García Trapero, entre dos aguas en la Junta de Seguridad del 28 de septiembre. Melero pregunta sobre la intervención del major de los Mossos Josep Lluís Trapero en la junta. "Recuerdo que mantenía una posición matizada a los representantes políticos del Gobierno de la Generalitat". Dice el exdelegado que "no contradecía" la posición del Govern, pero, al mismo tiempo, recordaba que la policía autonómica "siempre había cumplido con los mandatos judiciales". "Creo que al final se impuso la línea política por encima del criterio profesional, porque en los Mossos hay grandes profesionales". 05/03/2019 12:56

Fernando J Pérez El abogado Melero profundiza en la idea del "clima de progresiva violencia" del que habló Millo a la Fiscalía y pone de relieve que el 1 de octubre solo fueron detenidas cinco personas y el 20 de septiembre, ninguna. "La violencia tiene relación directa con lo que vimos, observamos y comprobamos. Si no hubo detenciones habrá que preguntar a los cuerpos policiales presentes, los Mossos en ese caso, por qué no hubo detenciones". 05/03/2019 12:54

Jesús García Policías "suficientes" si no hay resistencia. Melero pregunta si había efectivos suficientes durante la jornada del 1-O. Millo recuerda que esos análisis no forman parte de sus competencias. "Si no se hubieran concentrado en los colegios de votación masas importantísimas de personas con el objetivo de impedir la acción de la policía judicial, la dotación que había de policía, Guardia Civil y Mossos era suficiente para dar cumplimiento" a la orden judicial. Foto: Colegio Ramon Llull de Barcelona, el 1-O. (Albert García) 05/03/2019 12:49

Fernando J Pérez Los incumplimientos de los Mossos. "Entre el 27 de septiembre y hasta el 1 de octubre, cumplir el auto obligaba a impedir el uso de los espacios destinados a ser usados el 1-O como espacios electorales, y ese mandato no se cumplió, y ese mandato, durante la Junta de Seguridad, los propios responsables de los Mossos dijeron que lo iban a hacer". 05/03/2019 12:45

Jesús García El auto del TSJC lo puso más difícil. Millo explica que, con las instrucciones de la Fiscalía -que ordenó cerrar los colegios días antes del 1-O- era más fácil impedir el referéndum. "Si los colegios estaban cerrados, facilitaba mucho cumplir con el mandato judicial. Al desaparecer esa restricción, aumenta la dificultad", dice a preguntas del abogado Javier Melero, que le ha preguntado sobre una entrevista en la que criticaba el cambio de escenario que supuso el auto del TSJC de 27 de septiembre. 05/03/2019 12:44

Fernando J Pérez Sobre la ocupación de los colegios el fin de semana anterior al 1-O. "Hubo una necesidad expansiva de actividad escolar absolutamente inusitada y desconocida en la historia. Uno puede llegar fácilmente a la conclusión a que el fin no era una actividad extraescolar normal", afirma Millo, a preguntas de Javier Melero. 05/03/2019 12:41

Fernando J Pérez Se reanuda la sesión. Enric Millo sigue respondiendo las preguntas de Xavier Melero, abogado del exconsejero de Interior de la Generalitat Joaquim Forn. 05/03/2019 12:34

EL PAÍS Los letrados del Parlament desbaratan la tesis de defensa de Carme Forcadell. Una información de Fernando J. Pérez y de Jesús García. Antoni Bayona y Xavier Muro confirmaron este lunes por la tarde que la Mesa de la Cámara tenía el deber de vetar las iniciativas inconstitucionales que dieran curso al desafío secesionista que desembocó en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y en la declaración de independencia del día 27 de ese mismo mes. https://twitter.com/miqueliceta/status/1102887116915310592 05/03/2019 12:12

EL PAÍS Receso de 30 minutos en la undécima sesión del juicio del procés en el Supremo. https://twitter.com/el_pais/status/1102886829114634240 05/03/2019 12:05

EL PAÍS Reabierta la causa por una actuación policial en un colegio el 1-O. La Audiencia Provincial de Barcelona ha reabierto este martes un caso por las cargas del 1 de octubre en la Escuela Estel de Barcelona y en su resolución asegura que en algunos centros "se empleó una desmesurada violencia", por lo que plantea la posibilidad de imputar las lesiones a los responsables operativos. La sección tercera de la Audiencia de Barcelona ha estimado el recurso presentado por el Ayuntamiento de Barcelona y ha reabierto el caso, que fue sobreseído por el juzgado de instrucción número 7 de Barcelona, al considerar que la falta de grabaciones de vídeos o fotografías para identificar a los agentes no es motivo suficiente para así decidirlo y que se debe profundizar en la investigación. Información de Efe. 05/03/2019 12:03

Jesús García Manuel Marchena ordena un receso de 30 minutos. La sesión se reanudará a las 12.30 horas. 05/03/2019 12:00

Fernando J Pérez El reparto de tareas para evitar el referéndum. "¿Pusieron algún precinto los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil?" Antes del 1 de octubre no, se consideró que tenían que hacerlo los Mossos (...). La información que me trasladaron los responsables del dispositivo es que en primera instancia actuarían los Mossos y en caso de que pidieran auxilio o por pasividad o inactividad de los Mossos actuaría las Fuerzas y Cuerpos estatales. La actuación preventiva de la policía y la Guardia Civil desde el 8 de septiembre consistió en la incautación de material electoral, papeletas, censo, material informático, y no en el cierre de centros antes del 1 de octubre, de esa materia se ocupaban los Mossos". 05/03/2019 11:59

Jesús García Entrevista de agosto de 2018. Melero recuerda una entrevista del exdelegado en Nació Digital en la que hablaba de enfrentamientos en unos 15 centros. Millo dice que dio una cifra "equivocada" y que fueron muchos más. 05/03/2019 11:54

Fernando J Pérez "A medida que avanzaba el día y tras la declaración institucional de Puigdemont, en algunos colegios llegaron a concentrarse miles de personas que no iban a votar, con el objetivo claro de enfrentarse a la policía judicial, y [los agentes estatales] se replegaron". Millo habla de altercados unos 30 colegios. 05/03/2019 11:53

Jesús García Eficacia ante las "murallas" humanas del 1-O. Millo insiste en defender la eficacia de la actuación policial frente a las preguntas de Melero, que subraya que la policía y la Guardia Civil solo lograron cerrar "el 5%" de los colegios. "Hay que tener en cuenta las circunstancias. Prácticamente en todos los centros se movilizaron personas que formaron auténticas murallas que tenían como objetivo impedir esa actuación". En algunos lugares, dice, se "replegaron" ante la violencia de los manifestantes o para evitar males mayores. 05/03/2019 11:51

EL PAÍS Hemeroteca | Un púgil en el juicio del ‘procés’. Javier Melero, el abogado del exconseller de Interior, Joaquim Forn, está interrogando al exdelegado del Gobierno, Enric Millo. Durante el juicio del procés, Melero está planteando una estrategia de defensa golpe a golpe. "Los interrogatorios de Melero, especialmente a Sáenz de Santamaría y al exministro del Interior Juan Ignacio Zoido, fueron una sucesión de golpes rápidos, derecha izquierda, crochets y uppercuts que dejaron a los políticos renqueantes, agarrados a las cuerdas", cuenta Jesús García en un perfil sobre Melero. (Fotografía: Emilio Naranjo, Efe) 05/03/2019 11:49

Fernando J Pérez Las cifras de colegios cerrados. Melero pregunta a Millo cuántos centros de votación clausuraron las fuerzas estatales el 1 de octubre. "Durante ese día no tuve la información, con posterioridad sí, en la medida que el ministerio hizo públicos los datos, fueron unos 130", afirma el exdelegado del Gobierno. "¿Y por los Mossos?", replica Melero. "Más de 200. Sé que algunos no abrieron y desconozco el motivo", recuerda Millo. 05/03/2019 11:49

Jesús García Defensa de la actuación policial. "¿Cumplieron fielmente el auto del 27 de septiembre los policías y guardias civiles?", pregunta Melero "Sí, por supuesto. Lo hicieron proporcionalmente y actuaron de manera ejemplar. Y eso no significa que pueda haber actuaciones de personas que han planteado denuncias". 05/03/2019 11:48

Jesús García Turno del abogado de Joaquim Forn, Javier Melero, que empieza preguntando a Millo sobre los ciudadanos "heridos" del 1-O. 05/03/2019 11:45

EL PAÍS Millo dice que en la convocatoria del referéndum no se hizo referencia a la consulta. El exdelegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo responde a la Abogacía del Estado sobre la noche previa al referéndum de independencia en los colegios electorales de Cataluña. https://twitter.com/el_pais/status/1102881454491463680 05/03/2019 11:43

Fernando J Pérez El 3 de octubre, una "demostración de fuerza". Para Millo, el paro de país del 3 de octubre, tras los altercados del referéndum, era "una demostración de fuerza, de capacidad de paralizar toda Cataluña, de que había una capacidad real de controlar el territorio y llevar a cabo la declaración de independencia". Termina su interrogatorio la abogada del Estado y toma el relevo la acusación popular de Vox. Crónica de la huelga: Para Millo, el paro de país del 3 de octubre, tras los altercados del referéndum, era "una demostración de fuerza, de capacidad de paralizar toda Cataluña, de que había una capacidad real de controlar el territorio y llevar a cabo la declaración de independencia". Termina su interrogatorio la abogada del Estado y toma el relevo la acusación popular de Vox. Crónica de la huelga: https://bit.ly/2yoJaVa Fotografía: Cristóbal Castro 05/03/2019 11:43

Jesús García Finaliza el interrogatorio del fiscal. Turno de la abogada del Estado. Marchena pide que no se repitan las preguntas para no "alargar demasiado el interrogatorio". La abogada del Estado pregunta por las competencias del delegado. Marchena le interrumpe para recriminarle que es una pregunta "jurídica" y para pedirle que le pregunte por "hechos". 05/03/2019 11:33

Fernando J Pérez La Declaración de Independencia "iba en serio". "¿La declaración de independencia fue simbólica?", pregunta el fiscal Zaragoza en su turno de cierre. "No, creo que nadie pensó que fuera simbólica; ni la situación, ni el entorno, ni el contexto, ni las proclamas, ni las soflamas [lo indicaban], la situación no hacía pensar a nadie que fuera una broma, esto iba en serio. Una parte minoritaria de la sociedad pensaba que Cataluña se iba a convertir en una república independiente y una parte mayoritaria estaba preocupadísima porque eso pudiera pasar, esto iba en serio". 05/03/2019 11:33

Jesús García Puigdemont preguntó el 27 si se podía evitar el 155. El fiscal pregunta a Millo si tuvo algún contacto con Puigdemont hasta el 27 de octubre, cuando el Parlament proclamó la independencia. El exdelegado del Gobierno cita una comunicación por teléfono móvil el mismo día 27 por la mañana, cuando daba la impresión de que el expresident iba a convocar elecciones autonómicas. "Puigdemont me mandó un mensaje y me dijo si era cierto que, en caso de convocar elecciones, no se iba a aplicar el artículo 155. Le dije que una cosa no tenía que ver con la otra. Le dije 'haz lo que tengas que hacer, es tu decisión'. Pero le dije que la tramitación estaba en esos momentos en el Senado y dependía de lo que se votara allí". 05/03/2019 11:29

Fernando J Pérez Millo explica las "disculpas" a los ciudadanos por el 1 de octubre: "Me arrogué la representación de Puigdemont". El exdelegado del Gobierno en Cataluña recuerda y contextualiza una entrevista en TV3 en la que pidió disculpas a los ciudadanos por lo vivido el 1 de octubre. "El mensaje que di era muy claro. Primero, que durante el 1 de octubre las fuerzas de seguridad han actuado con profesionaldad, y proporcionalidad, cumpliendo con su mandato, de forma ejemplar. Segundo, que la situación que vimos era lamentable, y eso lo decía mientras emitían un bucle de siete imágenes muy desagradables durante 45 minutos.Y tercero, les dije que la situación tenía un único responsable, que era Puigdemont, que debía haberlo evitado desconvocando el referéndum, y lo dije pensando en las personas que de buena fe estaban engañadas por su Gobierno y se vieron en una situación muy desagradable. Pedí disculpas al no hacerlo Puigdemont, yo me arrogué la representación de Puigdemont y dije esto". 05/03/2019 11:27

EL PAÍS Hemeroteca | Entrevista de Millo en TV3. El exdelegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha recordado a preguntas del fiscal Javier Zaragoza, una entrevista que concedió a TV3 en la que se malinterpretó su mensaje. "Yo pedí disculpas a las personas que de buena fe se habían encontrado con la situación (las cargas policiales el 1-O). Pero no me disculpaba por la actuación policial, como hizo ver el titular de TV3". Aquello causó malestar en algunos sindicatos policiales, pero Millo ha asegurado que lo aclaró con ellos a los pocos días. 05/03/2019 11:26

Jesús García El "paro" del 3 de octubre. El fiscal pregunta ahora si hubo "episodios de violencia" durante la huelga ("paro de país", se le llamó) convocada para protestar por la actuación policial del 1-O. Millo explica que continuaba el "clima de acoso" en Cataluña. El día 3, explica el exdelegado, hubo "más de 80 carreteras y vías de tren cortadas" en todo el territorio. El objetivo, dice, era "colapsar Cataluña". El Gobierno catalán tuvo "una cierta permisividad" ante esa jornada de paros. "Mantener cortada todo el día la autopista no es una actitud proactiva". "No hubo ningún pronunciamiento contrario del Gobierno de la Generalitat hacia esas concentraciones". 05/03/2019 11:26

EL PAÍS Enric Millo, tras ser preguntado esta mañana por imágenes de violencia del 1-O: "La primera imagen de un herido ensangrentado que vi, resultó ser de Tarragona de 2012 y la chica que dijo que la policía le había roto los dedos de uno en uno confesó que era mentira". tras ser preguntado esta mañana por imágenes de violencia del 1-O: "La primera imagen de un herido ensangrentado que vi,y la chica que dijo que la policía le había roto los dedos de uno en uno confesó que era mentira". https://twitter.com/europapress/status/1102876395426832384 05/03/2019 11:22

Fernando J Pérez El presidente del tribunal avisa al público de que no haga comentarios o expresiones de aprobación o desaprobación cuando Millo relata las lesiones de agentes policiales de los que dijo ser testigo. 05/03/2019 11:19

Jesús García Los ciudadanos heridos. "Al principio, la cifra era de 45 y al final del día era de 400 y pico. Al día siguiente cuando me levanté por la mañana eran 1.000. Las cifras iban evolucionando", explica Millo sobre los votantes afectados durante el 1-O. Añade que la Generalitat no informó sobre el balance de lesionados. 05/03/2019 11:19

Fernando J Pérez Los agentes lesionados el 1 de octubre. "A partir del día 2 estuve visitando a funcionarios en el puerto de Barcelona en los barcos, estuve también en algunos establecimientos donde estaban alojados, tenía mucho interés en conocer de ellos lo que habían vivido y experimentado. Los testimonios eran estremecedores, tuvieron que afrontar situaciones muy difíciles, cumpliendo su obligación y su deber de forma ejemplar, no era nada fácil. 05/03/2019 11:18

EL PAÍS La violencia el 1-O. El exdelegado del Gobierno, Enric Millo, ha detallado su vivencia sobre la jornada del 1-O y los enfrentamientos entre ciudadanos y policía. https://twitter.com/el_pais/status/1102874511819468800 05/03/2019 11:17