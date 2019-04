Varios policías señalan que fueron vigilados por una pareja de paisano que iba en un coche de la Generalitat

Xavier Melero, abogado de Joaquim Forn, durante la sesión de este miércoles del juicio del 'procés'. En vídeo, el testimonio de un policía. EFE / VÍDEO: QUALITY

Dos hombres con vestimenta de calle mezclados entre los centenares de ciudadanos que el 1 de octubre de 2017 por la mañana se concentraban fuera de la Escuela Pau Romeva de Barcelona han centrado las primeras declaraciones del juicio del procés de este miércoles. Cinco agentes de la Policía Nacional citados como testigos se han referido a esa pareja que, según ha querido demostrar la Fiscalía, son una prueba del supuesto espionaje que ejercieron los Mossos sobre los agentes estatales el día de la consulta independentista. Solo uno de los agentes ha definido a esos dos hombres como mossos, pero todos han coincidido en que la pareja portaba equipos de intercomunicación por los que parecían ir contando lo que veían y que, cuando la Policía Nacional abandonó el recinto, ellos se subieron en un coche no logotipado pero cuya matrícula corresponde a un vehículo propiedad del Departamento de Presidencia de la Generalitat.

Los cinco agentes que han declarado trabajaron el 1-O en el distrito de Les Corts. Unos tenían que entrar dentro de los centros para requisar el material e intentar cerrar el colegio y otros iban de un centro a otro realizando labores de información y avisaban de cuándo era buen momento para la intervención policial. En la Escuela Pau Romeva tuvieron que abortar un primer intento de entrada porque, cuando las Unidades de Intervención Policial (UIP) iban de camino, los policías de paisano que estaban fuera escucharon que algunos ciudadanos estaban alertando de la llegada de la policía. “Entonces montaron un círculo de defensa y cerraron el colegio. El responsable de las UIP decidió abortar”, ha contado el inspector encargado de un equipo de policías no uniformados.

La operación se retomó pasados 10 o 15 minutos, cuando los agentes que ejercían funciones de contravigilancia avisaron de que todo había vuelto a la normalidad y el centro estaba de nuevo abierto. A la entrada y la salida se produjeron “incidentes gravísimos”, según su relato. Entre estos incidentes, el inspector ha sido el primero en destacar la presencia de esos dos hombres vestidos de paisano y mezclados con la multitud pero equipados con “discretos equipos de comunicación”. “A uno se le veía la defensa extensible entre la ropa y al otro, botas tácticas”, ha dicho. Los equipos de contravigilancia de la Policía Nacional los detectan y el inspector les pide que les identifiquen. “Cuando se acaba la intervención de las UIP, estos señores se montan en un Seat Ibiza cuya matrícula no recuerdo, pero que estaba a nombre del Departamento de Presidencia de la Generalitat, y salen en persecución de nuestras unidades", ha afirmado el agente, que aunque no se ha referido directamente a esta pareja como “mossos” sí ha afirmado que este episodio, unido a la actitud de los agentes de la policía catalana sí uniformados que vio en los centros, le hicieron ratificar las “sospechas” que él ya tenía sobre el papel de los Mossos d’Esquadra durante la consulta ilegal.

Otro inspector que ha declarado después sí ha identificado explícitamente a esos dos hombres como mossos, mientras que tres agentes de la base que actuaron en el mismo centro han relatado el mismo episodio, pero sin identificar a la pareja como miembros de la policía catalana. Las acusaciones consideran que esa pareja de Mossos pudo tener algo que ver en el hecho de que, antes del primer intento de acceso de las UIP, los concentrados fuera del colegio ya supieran que la policía iba hacia allí. Los agentes que han testificado han afirmado que esos dos hombres que luego se subieron a un coche de la Generalitat iban comunicándole a alguien lo que veían, pero que ellos no pudieron escuchar lo que decían. El abogado Javier Melero, que defiende al exconsejero de Interior Joaquim Forn ha intentado cuestionar la posibilidad que apunta la Fiscalía. “¿Con quién comunicaban estos mossos?”. “No lo sé”, ha admitido un agente.

Contravigilancia

Alguno de estos testigos trabajaron también el 1-O realizando labores de contravigilancia fuera del colegio, una circunstancia que ha utilizado Melero para poner en duda la tesis del supuesto espionaje. “¿Usted cómo vestía?” “De paisano”, ha afirmado un agente. “¿Y su coche cómo era?” “Camuflado”, ha contestado. “¿Había agentes de ustedes en situación similar? ¿Con pinganillo, portando armas cortas...?”, le ha preguntado Melero a otro policía. “Nosotros”, ha afirmado el testigo. “¿Había otros cuerpos policiales con labores de vigilancia?”, ha inquirido el letrado. “No, en principio nosotros”. “¿Sabía usted si en otros cuerpos policiales estaban haciendo labores de vigilancia?” “No lo sé”.

Al margen de las dudas que ha querido sembrar la defensa sobre el supuesto espionaje de los Mossos, la respuesta del agente (ratificadas en términos parecidos por otros compañeros que han declarado tras él) vuelven a constatar las deficiencias de la coordinación entre los tres cuerpos policiales, no solo el día de la votación (cuando los mandos policiales aseguran que se quebró la coordinación por la actitud de los Mossos) sino en los días previos. El primer inspector que ha declarado este miércoles ha contado que él tenía una cadena de órdenes claras desde la noche previa: “Los equipos de información me decían cómo estaba la situación en el colegio. Yo comunicaba con mis superiores y me daban o no luz verde para actuar. Cuando me la daban, yo comunicaba con el responsable de UIP que me habían asignado y él decidía cuándo entrar”.