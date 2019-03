Un ex alto cargo de Hacienda señala que la Generalitat pudo “burlar” el control del Estado para el 1-O

El Ministerio de Hacienda no consiguió recabar pruebas de que la Generalitat desviara fondos públicos para organizar el referéndum, pero no descarta que ocurriera. Así lo ha sugerido este martes Felipe Martínez Rico, el que fuera subsecretario de Estado de Hacienda durante el procés. Martínez Rico, que ha comparecido como testigo en el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo, ha explicado cómo el Gobierno fue ampliando el seguimiento de las cuentas catalanas desde noviembre de 2015. El control se volvió exhaustivo desde julio de 2017. “¿Este control era inexpugnable? ¿Admitía ser burlado?” ha preguntado la fiscal Consuelo Madrigal. El testigo no ha descartado esta posibilidad. "Es un sistema de certificación propio de la intervención, pero no son la realidad material de los hechos", ha admitido.

La respuesta de Martínez Rico va en la línea de lo declarado en su día por el que fuera su jefe, el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, quien también dio cuenta de los férreos controles pero sugirió que el Govern pudo esquivarlos, lo que dejaría abierta la puerta a un posible delito de malversación. Martínez Rico ha afirmado a preguntas de la Fiscalía que los controles del Ministerio “llegan a donde llegan y tienen los límites que tienen”, por lo que no pueden detectar una contratación irregular. “Una contratación irregular es irregular en cualquier caso, con certificado y sin él y quedaría al margen del control”, ha reconocido.

Tras Martínez Rico han comparecido dos agentes de la Guardia Civil citados por la Fiscalía. El primero estuvo presente en el registro de la casa y el despacho del exsecretario Hacienda de la Generalitat Josep Lluís Salvadó. Ha explicado que el registro se pudo hacer “con total normalidad” pese a que debajo de la sede de la Consellería se habían concentrado miles de personas. Según el agente, en esta concentración advirtió actitudes de “hostigamiento”, aunque ha admitido que él lo presenció desde dentro y que esta conclusión la extrajo, principalmente, del visionado posterior de grabaciones de televisión que revisó para realizar un informe.

Entre la documentación encontrada en la casa y el despacho de Salvadó, que está imputado en el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, el agente ha destacado unos folios rotos hallados en una papelera. Al reconstruirlos se leía: “Escenarios posteriores al referéndum” y hablaba de cuatro fases: la noche electoral, el recuento y proclamación formal, transitoriedad jurídica y proceso constituyente de transición. También se encontró otro documento con dos títulos: “Escenario de guerra” y “Escenario de guerrilla”. Según el agente, se trataba de las medidas jurídicas y financieras que podía tomar el Estado frente al desafío independentista y las vías de subsistencia que podría tomar Cataluña.

El segundo agente que ha declarado asistió, entre otros, al registro y detención de Josep Maria Jové, el número 2 de Oriol Junqueras en la Consejería de Economía. El agente ha declarado que pudieron registrar el domicilio, pero que no pudieron llevar al detenido a su despacho de Economía debido a la concentración que había ante la sede. “Me decían que había tal concentración de gente que de momento era imposible acceder”, ha explicado el guardia civil, que ha añadido que su jefe le dijo por teléfono que Jordi Sànchez, entonces presidente de la Asamblea Nacional Catalana, le transmitió que no iba a permitir la entrada de vehículos de la Guardia Civil a la sede de Economía.

Este agente ha explicado también su participación en algunas de las investigaciones para averiguar si la Generalitat empleó dinero público en la organización del referéndum. En particular, en las sedes de Unipost, del Diplocat y de empresas de cartelería. Y el testigo ha revelado algunos detalles que ayudan a la acusación de la Fiscalía relacionada con la malversación. Según el agente, hay documentación acreditativa del pago en casi todos los casos, pero está en distintos estadios del proceso. En el caso de Unipost, existen compromisos de pago documentados, mientras que en la campaña de Civisme (para promover la participación en el referéndum) llegaron a emitirse facturas, aunque no se abonaron. Respecto a los gastos de observadores internacionales, Ha sostenido que sí llegaron a abonarse.