La fiscalía acusa de falso testimonio a un cargo de la Generalitat

Se veía venir. Pero no ha sido hasta este miércoles cuando la Fiscalía ha dicho basta. Harto de testigos que eluden responder a las preguntas, que intentan proteger a la Generalitat o que dan versiones absolutamente contradictorias con la de otros testigos y documentos que constan en la causa, el fiscal Jaime Moreno ha pedido que se investigue por falso testimonio a Jaume Mestre, un alto cargo de la Generalitat.

"Intereso que la sala deduzca testimonio por delito de falso testimonio al juzgado de guardia", ha pedido Moreno después de tomar declaración a Mestre. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha rebajado las expectativas del fiscal al responder que no es el momento de hacerlo porque antes deben analizarse otros documentos y testigos. "Si el tribunal concluye que ha dicho algo contrario a su deber de decir verdad" se abrirá, entonces, un proceso penal contra él ante el juzgado de guardia.

Jaume Mestre era responsable de Difusión de la Generalitat durante los meses más convulsos del procés, entre septiembre y octubre de 2017. Sigue ocupando el cargo. Su declaración ha sido errática y evasiva desde el principio. "No lo sé", "no lo recuerdo", ha repetido en numerosas ocasiones pese a haber prometido decir la verdad. Está obligado a ello por su condición de testigo y no puede esquivar ninguna pregunta porque, a diferencia de otros testigos citados en el procés, no tiene la condición de investigado en ninguna otra causa.

Mestre, responsable de "coordinar" dos campañas del Govern vinculadas al 1-O, ha negado que ese fuera el propósito de los anuncios. Entre otras cosas, se ha desvinculado de la decisión de pedir ayuda a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), el ente público que gestiona TV-3 y Catalunya Ràdio, para difundir el anuncio de las vías del tren que pedía votar en el referéndum. Y ahí es donde el fiscal ha encontrado la brecha para tratar de demostrar que mentía. Moreno le ha recordado que la propia presidenta de la CCMA, Núria Llorach, declaró que fue Mestre quien le hizo ese encargo en persona.

Las contradicciones y evasivas del cargo de la Generalitat le han valido una severa reprimenda de Marchena antes incluso de que el fiscal pidiera investigarle. "En el Código Penal, el delito de falso testimonio no consiste solamente en no decir a la verdad. Cuando el testigo altere la verdad con reticencias o inexactitudes también hay responsabilidad penal", le ha advertido. "Es evidente que hay preguntas que usted está eludiendo".