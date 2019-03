Las defensas del ‘procés’ protestan ante el tribunal por “limitar” sus preguntas y vetar los vídeos

Las defensas de los acusados del procés se han coordinado para presentar este viernes en el Tribunal Supremo quejas por varias de las decisiones anunciadas en los últimos días por el presidente de la sala, Manuel Marchena. Las protestas se centran en dos asuntos: el rechazo del tribunal a exhibir pruebas videográficas durante las declaraciones de los testigos y las “restricciones” a los interrogatorios que, aseguran, vulneran derechos de la defensa.

Los dos temas de los que se quejan los abogados han ido surgiendo durante el juicio y han sido ya objeto de protestas orales que el tribunal se ha comprometido a que consten en acta. Pero las defensas, que durante todo el proceso tienen puestas las vistas en un futuro recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, han querido también registrarlas por escrito.

La decisión de no exhibir vídeos en los interrogatorios de los testigos la tomó la sala después de que en las primeras sesiones algunos abogados pidieran que se reprodujeran vídeos de varios minutos que ratificaban o rebatían un testimonio. El tribunal, tras deliberar al término de una de las sesiones, anunció que ya no iba a permitir más vídeos en esta fase porque “eternizaría” los interrogatorios. Los magistrados argumentaron su decisión en que en la fase de pruebas documentales y periciales se analizarán todos los vídeos que hayan solicitado las defensas y las acusaciones.

Los abogados, sin embargo, creen que esta decisión produce “una merma en la contradicción y en las facultades de conducir un interrogatorio en condiciones”, lo que afecta al derecho a la prueba y a la defensa. La defensa de Oriol Junqueras y Raül Romeva considera en su escrito que deberían exhibirse los vídeos cuando el testigo deba reconocerse en una grabación como partícipe o cuando exprese “hechos incompatibles o divergentes sustancialmente” con los que aparezcan en grabaciones sobre esos mismos hechos.

Aunque este parecía un asunto zanjado por el tribunal, los abogados han insistido ahora en reclamar la reproducción de imágenes porque la próxima semana está prevista la comparecencia de guardias civiles que actuaron en algunos de los días claves del procés y las defensas pretendían contrastar sus testimonios con vídeos de aquellos días. En sus escritos de queja, los letrados sostienen que, durante la comparecencia de algunos agentes “será indispensable” mostrar documentos audiovisuales cuando los hechos narrados por los testigos contradigan las imágenes.

El segundo tema del que se han quejado por escrito tiene que ver con la decisión de la sala de limitar los interrogatorios a las acusaciones y a las defensas que no hayan solicitado la comparecencia de un determinado testigo. Ha ocurrido varias veces durante el juicio y es lo que pasó este jueves cuando la Fiscalía, que no había pedido la declaración del exjefe de los Mossos Josep Lluís Trapero, quiso preguntarle por una reunión con la cúpula del Govern. La sala no le permitió hacerlo porque Vox, que era la única acusación que había solicitado la presencia de Trapero, no había preguntado por ese encuentro.

Las defensas admiten que el tribunal ha aplicado a la acusación el mismo criterio que le había aplicado a ellas anteriormente. Pero se quejan precisamente de esto: consideran que el derecho a la defensa está más blindado y que los abogados deben poder preguntar por todo lo que pueda “influir en el fallo”.

Los letrados cuestionan también el hecho de que, a pesar de haber prohibido al fiscal preguntar por la reunión de los Mossos con el Govern, al final de la declaración fuera Marchena quien hiciera esa pregunta. El presidente de la sala usó la potestad que le da la ley ara interrogar a los testigos sobre asuntos que deban ser esclarecidos, pero las defensas creen que Marchena “suplantó” a las acusaciones y cuestionan que actuara con la “debida imparcialidad”.