El tribunal ve inviable que Puigdemont declare como testigo

El presidente del tribunal que juzga el proceso independentista de Cataluña, el magistrado Manuel Marchena, ha vuelto a rechazar este jueves, en la tercera sesión de la causa, la posibilidad de que declare el expresidente Carles Puigdemont en calidad de testigo, porque el procedimiento penal español, ha destacado, no permite "ser acusado por la mañana y testigo por la tarde".

"Seamos serios, en un proceso penal no se puede cambiar el formato con el que uno declara", ha manifestado Marchena en su exposición sobre la resolución de las cuestiones previas del juicio, en la que ha apelado a la profesionalidad de los abogados de las defensas para que entiendan el rechazo a la declaración del expresidente catalán, huido en Bélgica.

La comparecencia como testigo y por videoconferencia de Puigdemont, que también está procesado en esta causa, aunque no acusado al estar en rebeldía, había sido solicitada por varias de las defensas de los 12 acusados. Sí se ha aceptado la declaración como testigo del que era ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, cuando se produjeron los hechos enjuiciados, a petición del abogado del exconseller Joaquim Forn.

En cuanto a la petición del letrado de Jordi Cuixart sobre la expulsión de Vox como acusación popular, el presidente del tribunal ha indicado también se ha opuesto "para evitar cualquier riesgo" de caer en "argumentos ideológicos". Eso sí, ha advertido a todas las partes presentes en la sala de que los interrogatorios "sólo van a poder centrarse en aspectos fácticos", es decir, "no va a ser posible un debate ideológico" sobre las preguntas que la acusación popular pueda hacer.

La sala también ha rechazado la petición de algunas defensas de incorporar al juicio un vídeo de una entrevista de la Sky News en el que la secretaria de Estado de España Global, Irene Lozano, se refiere con la expresión condenados —"convicted"— a los acusados por el proceso independentista. Marchena ha resaltado el "significado" que tiene el derecho de la presunción de inocencia, como "regla de tratamiento" no solo frente a los tribunales sino también frente a los poderes públicos que, ha añadido, "tienen que proclamar la inocencia de los que están soportando la acusación".

Los abogados de los acusados también habían reclamado a los miembros del tribunal que sus defendidos pudieran declarar en catalán con traducción simultánea. Manuel Marchena ha indicado que los dirigentes independentistas podrán responder a las preguntas en ese idioma, pero que la traducción será consecutiva. La interpretación simultánea es la traducción oral de un discurso a medida que se va desarrollando. En la consecutiva el orador habla, el intérprete escucha, toma notas y luego reproduce el discurso en el idioma de destino.

El presidente del tribunal ha argumentado su decisión de no permitir la primera opción en que "supondría una inadmisible restricción del principio de publicidad, por cuanto supondría que todos los que están en esta sala o fuera de esta sala y que no disponen de auriculares no podrían entender las respuestas exoneratorias de los acusados".