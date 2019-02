“Amo a España” y otras frases de la declaración de Junqueras

Oriol Junqueras, durante su declaración este jueves en el Tribunal Supremo. En vídeo, las frases de Oriol Junqueras. REUTERS / VÍDEO: REUTERS-QUALITY

El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras ha declarado este jueves durante algo más de una hora en el tercer día del juicio del procés que se celebra en el Tribunal Supremo. El político catalán ha sido el primero de los acusados en declarar, y ha contestado solo a las preguntas de su abogado. El líder de ERC está acusado de rebelión y malversación. La Fiscalía solicita para él 25 años de prisión y la Abogacía del Estado, 12. Estas han sido las frases más destacadas de su intervención:

— "Me encuentro en una situación de indefensión, porque estoy seguro de que se me acusa por mis ideas y no por mis hechos. Estoy en un juicio político". Junqueras ha comenzado su declaración explicando por qué no respondería a las preguntas de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y Vox (acusación popular). Todas las respuestas han sido para su abogado, Andreu Van den Eynde, que ha trazado, en las últimas semanas, una estrategia que pasa por no contestar a las preguntas de ninguna de las acusaciones. "Me considero un preso político", ha remachado.

— "Amo a España. Y lo he dicho muchas veces". El exvicepresident ha realizado una particular defensa de su conexión con el país del que se quiere independizar. "He dicho que amo a España muchas veces. En el Parlament y fuera. Porque es verdad. ¿Cómo es compatible con que sea republicano catalán? Porque estoy convencido de que el mejor modo de garantizar la convivencia es en un reconocimiento entre iguales", ha declarado.

— "Llevo un año y medio que no me dejan hablar". El exvicepresidente de la Generalitat ha interrumpido en ocasiones las preguntas de carácter político de su abogado para explayarse aún más en sus explicaciones. Junqueras ha declarado cada vez con más soltura, gesticulando y alzando la voz con un punto de indignación. El procesado se ha disculpado por poner "un poco de pasión" en su intervención.

— "Libertad, igualdad y fraternidad son mis principios". Junqueras ha repasado su trayectoria política y profesional al completo, incidiendo en sus creencias y valores, para explicar por qué no considera que se le pueda acusar de ninguna incitación a la violencia.

— "Para nosotros, el derecho a la autodeterminación es la aplicación del principio democrático". El líder de ERC ha hablado de Quebec y Escocia como ejemplos internacionales de la aplicación de este derecho, en una defensa política de la consulta ilegal del 1-O.

— "Siempre hemos rechazado la violencia". El político catalán ha dedicado gran parte de su locución a negar cualquier atisbo de violencia en el intento de secesión de Cataluña, elemento clave para poder condenarle por rebelión. "Cualquier objetivo noble puede resultar inmoral si los mecanismos para conseguirlo son indecentes. Esto es válido para la república catalana, para la Monarquía española o para cualquier otra cosa", ha concluido.

— "Esto no se resuelve poniendo a la gente en la cárcel. Habrá quien piense que sí y que incluso somos pocos, pero no se resuelve así". Junqueras ha hecho en la primera parte de su intervención un discurso de alto calado político, sin entrar en los hechos concretos de los que le acusa la Fiscalía.

— "Lástima, ahora que íbamos lanzados". Ha sido la frase que ha dicho Junqueras cuando el juez ha ordenado un receso. El exvicepresidente de la Generalitat ha exhibido bastante buen humor en todo momento, dadas las circunstancias.

— "Los recursos estaban controlados semanalmente". Junqueras también ha negado que se produjera ningún delito de malversación, como piden las acusaciones. ¿Se destinaron fondos públicos a la organización del referéndum?", pregunta su abogado. "Ninguno. "A los contribuyentes no les costo absolutamente nada la celebración del referéndum", responde Junqueras, que se apoya en las palabras del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro.

— "Votar no es un delito". Junqueras asegura que, pese a la prohibición del referéndum, el Gobierno catalán decidió mantener la convocatoria y llamó a la participación porque tenían "la obligación de proteger el derecho al voto".

— "Era imposible prever que hubiera algunos miembros de la Guardia Civil o la Policía que actuaran con una violencia francamente innecesaria". Junqueras ha achacado toda la violencia en la jornada del referéndum a las fuerzas de seguridad estatales y ha subrayado que el Govern nunca dio instrucciones políticas a los Mossos d'Esquadra para que se comportaran de una u otra forma durante el referéndum.

— "Asumí ir a la cárcel". Junqueras ha finalizado su intervención asegurando que contempló siempre que podía acabar en prisión. Aún así, ha hecho un último alegato antes de volver a su sitio: promover la independencia "no es delito, ni lo era, ni lo debe ser".