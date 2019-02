Irene Lozano compara la consulta ilegal del 1-O con una “violación”

En vídeo, declaraciones de Irene Lozano al canal Sky News. Foto: Irene Lozano durante una intervenciónen un desayuno informativo. EPV/EFE

La secretaria de Estado de España Global, Irene Lozano, ha comparado este miércoles durante una entrevista con la cadena de televisión británica Sky News la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña con "una violación", porque la votación se celebró a pesar de que las autoridades catalanes no tenían "permiso" para convocarla. Horas después, este jueves a mediodía, Lozano, cuya cartera tiene como principal cometido defender la reputación española en el exterior, ha rectificado diciendo que no hizo "la mejor de las comparaciones". "Trataba de explicar la diferencia entre hacer las cosas con o sin el consentimiento de los afectados. El referéndum del 1-O se hizo sin el acuerdo de la mitad de la sociedad catalana y la ha dejado dividida", ha escrito en un mensaje de Twitter.

Durante la entrevista, emitida el miércoles por la noche, Lozano lo argumentó así: "La cosa es que ellos querían hacer el referéndum pero no tenían el permiso. Yo normalmente uso esta metáfora del sexo. Quiero decir, el sexo no está prohibido, igual que votar no está prohibido, pero no lo puedes hacerlo a la fuerza, porque si no, sería una violación. Es lo mismo con la democracia. No solo es un tema de decir: nosotros siempre podemos votar, la democracia consiste en votar. No funciona así. La democracia es un régimen complejo en el que hay que obedecer la ley", afirmó Lozano.

Anoche no hice la mejor de las comparaciones. Trataba de explicar la diferencia entre hacer las cosas con o sin el consentimiento de los afectados. El referéndum del 1-O se hizo sin el acuerdo de la mitad de la sociedad catalana y la ha dejado dividida. — Irene Lozano (@lozanoirene) 14 de febrero de 2019

La secretaria de Estado concluyó su argumentación diciendo que "en todo caso" su opinión o la opinión de la persona con la que hablaba, "no importa". "Lo que importa es la decisión de Justicia", añadió. Desde este martes, el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y otros 11 líderes independentistas están respondiendo ante el Tribunal Supremo por el intento de secesión de Cataluña respecto al resto de España en el otoño de 2017, entre el que se incluye la votación del 1 de octubre. El entrevistador reaccionó preguntando a Lozano si estaba comparando el referéndum de Cataluña con una violación y si estaba manteniendo que tenían que ser condenados a 25 años de prisión por eso, un extremo que la exdirigente de UPyD negó.

"No. Quizá no me explicado adecuadamente. Lo que digo es que cualquier acto que tu hagas es distinto si lo haces porque tienes permiso o si no tienes permiso. Yo digo: el sexo está bien pero si no tienes permiso, entonces se convierte en una violación. Eso es lo que he dicho. Votar está bien pero si no tienes permiso, se convierte en un delito criminal en España", subrayó.