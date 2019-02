Puigdemont asegura en Holanda que espera la tercera orden de detención de España

El expresidente catalán Carles Puigdemont, este miércoles en un coloquio organizado en la universidad de Groningen. En vídeo, las declaraciones de Puigdemont, ayer, en un acto en Holanda. FOTO: Anjo de Haan (EFE) | VÍDEO: EFE

Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, aseguró la noche de este miércoles en Holanda, en un coloquio organizado en la universidad de Groningen —en el norte del país—, que "está esperando la activación de una tercera orden internacional de arresto por parte de España". Después de subrayar que es "el mayor responsable político del referéndum del 1 de octubre de 2017", dedicó parte de sus intervenciones a justificar su escapada a Bélgica tras la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre del mismo año. "Era necesaria. Soy un hombre libre que se mueve por Europa, y esa es la mejor manera de explicar lo que ha pasado con la libertad de expresión y brindar fuera una opinión diferente a la del Estado".

Puigdemont ha respondido a las preguntas que no fueron pactadas de antemano con Tim Huiskes, profesor de Relaciones Internacionales en la misma universidad, que ha advertido de ello al público asistente. Después de presentarle como "presidente de la Generalitat de Cataluña", Huiskes ha querido saber si el político huido tiene relación con el resto de sus colegas, encausados en el juicio del procés, que ha cumplido su segunda jornada. "No se me permite hablar con ellos, así que escribo cartas y me comunico a través de terceras personas. Discutimos la situación política y personal, pero este es un juicio político; no será justo. Fui uno de los protagonistas de una rebelión que no cometimos, pero el tribunal rechaza llamarme como testigo cuando respondería a todas las preguntas", ha asegurado, sin explicar que la orden de arresto en su contra sigue vigente en España.

Tras proclamarse “un hombre de paz”, el expresident ha indicado que "lucha por una democracia real": "En mi opinión no debe ser para la gente, sino con la gente". Y añadió: "Por eso, los países pequeños y medianos son los más preparados para aplicarla y afrontar los retos actuales”. En este contexto, su modelo preferido ya no es Kosovo, cuya declaración unilateral de independencia puso como ejemplo en el pasado. "Es Montenegro, que celebró un referéndum en condiciones [en 2006] con un 55.5% de votos a favor". Durante el encuentro, se han proyectado algunos fragmentos de vídeos en los que aparecían políticos como el expresidente Mariano Rajoy o la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, además de escenas de las cargas policiales del 1 de octubre. Todo en blanco y negro. Otros momentos, como las manifestaciones de La Diada nacional de Cataluña, o gente portando la bandera estelada, aparecían en color.

En la despedida, Puigdemont afirmó que su respeto por la libertad de expresión es completo. "De modo que nadie acabaría en la cárcel por organizar un referéndum por la independencia de Barcelona, o Tarragona, en el marco de una Cataluña independiente. Cada sociedad tiene ese derecho. Nada es para siempre y cada generación hará lo que quiera". Su próxima parada es Suiza.