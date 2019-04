Un testigo envenenado en el Supremo

Los fiscales Javier Zaragoza (i) y Jaime Moreno (d), durante la sesión de este martes del juicio del 'procés'. En vídeo, un testigo del juicio del procés asegura que vio entrar a "varios niños llorando" en la casa cuartel de Sant Andreu. EFE | ATLAS

El abogado Àlex Solà, que junto a otros lleva la defensa de Jordi Cuixart, interroga al primer testigo de la jornada. O, casi mejor, lo intenta. El juez Manuel Marchena lo interrumpe por segunda vez para advertirle de la improcedencia de la pregunta. El abogado vuelve a probar suerte:

–Le voy a hacer ahora una pregunta que sí interesa a la defensa…

–Lo importante –le aconseja Marchena– es que interese también al tribunal. Si no, está usted perdiendo el tiempo…

No es fácil interrogar a la contra al comisario Quintela. El jefe de la Brigada de Información de Barcelona, uno de los policías clave en la investigación sobre el intento de secesión, se las sabe todas, en el sentido literal y también en el figurado. No solo estuvo al tanto de casi todo lo que sucedió del 20 de septiembre al 1 de octubre –y también antes, y también después–, sino que sabe contarlo, de forma amena, concisa y también educada, ya sea la acusación la que interrogue o sean las defensas. A preguntas del fiscal Javier Zaragoza, que lo ha propuesto como testigo, el comisario Juan Manuel Quintela va cortando a medida el traje que falta en el armario de Josep Lluís Trapero. Si el mayor de los Mossos creía que su gran enemigo era el teniente coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, tal vez ahora haya cambiado de opinión. El comisario Quintela, sin decir una palabra más alta que otra, sostiene que los Mossos no solo no ayudaron a impedir el referéndum ilegal, sino que fueron parte activa en su celebración, avisando incluso a los organizadores de cuándo tendrían que ocupar los colegios para que no los pudieran desalojar y dedicándose al espionaje de guardias civiles y policías:

–Hay 271 comunicados en los que Mossos d'Esquadra informan de la ubicación de nuestras unidades en la ciudad de Barcelona.

Decía Tía Anica la Piriñaca, flamenca antigua de Jerez: “Cuando canto a gusto, la boca me sabe a sangre”. Y al fiscal Zaragoza también se le nota cuando un interrogatorio le está saliendo bien. No solo porque el comisario Quintela está tocando todos los palos que a él le gustaría ver plasmados en la sentencia, sino porque intuye que el testigo, su testigo, puede someterse a las preguntas de las defensas sin riesgo de flaquear. Así que Zaragoza no lo exprime, lo deja suelto, y desde el otro lado del Salón de Plenos, Javier Melero, el mejor abogado de la barra de las defensas, acepta el envite y lanza la primera pregunta.

La sala –abarrotada, como en los primeros días, a pesar de que el cartel solo ofrece un desfile de policías, guardias civiles, mossos y hasta dos agentes de la Guardia Urbana de Badalona– asiste entonces a una preciosa sesión de esgrima. Melero trata de que el testigo del fiscal –como ha hecho otras veces el fiscal con sus testigos– flaquee, se contradiga, deje de parecer un testigo fiable. Pero Quintela no solo no se tuerce, sino que aprovecha las preguntas del abogado de Joaquim Forn para colarle un par de segundos de publicidad sobre la capacitación de los antidisturbios de la Policía: “Somos un cuerpo admirado en todo el mundo. De hecho, nosotros formamos a los Mossos”. El fiscal Zaragoza sonríe desde su rincón, y el abogado Melero despide al testigo:

–Pues nada más. Muchísimas gracias por su amable atención.

–Muchas gracias a usted.

Hasta ahora se habían visto testigos de la defensa y testigos de la acusación. El comisario Quintela es un testigo envenenado, que hasta cuando decide no responder a las preguntas de la defensa lo hace cubriéndose las espaldas:

–No lo sé, no lo sé, le mentiría si le digo otra cosa.