El Síndic insta a Torra a que retire “de forma excepcional” los lazos amarillos

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha recomendado este miércoles a la Generalitat que retire los lazos amarillos y las esteladas de los edificios institucionales durante el periodo electoral, tal como pide la Junta Electoral Central (JEC). Ribó defiende que es una medida temporal para "preservar escrupulosamente la neutralidad ideológica" durante las elecciones. El Defensor del Pueblo catalán ya envió una resolución al presidente Torra el pasado viernes, en la que recomendaba retirar la simbología, pero el president pidió aclaraciones.

El presidente de la Generalitat, después de haber desoído, por segunda vez, el requerimiento de la JEC sobre la retirada de lazos amarillos y banderas estelades, optó este martes por pedir al Síndic de Greuges un informe sobre el asunto, con el compromiso de acatarlo. Pero el Síndic Rafael Ribó ha revelado este miércoles que Torra ya conocía cual era la posición de este órgano desde el pasado viernes, cuando el Síndic le envió, por iniciativa propia, una resolución en la que se le instaba a hacer caso a la petición de la JEC y a retirar los símbolos de los edificios institucionales.

"Durante el periodo electoral, en los edificios institucionales, hay que mantener la neutralidad política, y por lo tanto hay que retirar la simbología", ha explicado Ribó sobre lo que contenía la primera resolución del Síndic. "Fuera del periodo electoral tiene que haber libertad, pero durante el periodo electoral hay que respetar la neutralidad de los edificios institucionales", ha añadido.

Ciudadanos anunció hace dos semanas, en la sesión de control, que acudiría a la Junta Electoral para que se retiren los lazos. Y no solo eso: tras la pasividad del Govern presentó una querella en la Fiscalía. "¿Qué parte de retire la propaganda separatista no ha entendido? ¿Pensaba que podían hacer lo que les diese la gana?", ha espetado esta mañana en el Parlament Inés Arrimadas a Torra alardeando de que el órgano electoral ha asumido su petición. Torra ha replicado entonces que él no prohibirá nada y ha zanjado: "Si ustedes [Ciudadanos] consideran que los lazos amarillos son símbolos políticos, entonces acepten que tenemos presos políticos", le ha respondido el president, que ha ironizado sobre la inminente marcha de Arrimadas al Congreso: "Echaremos de menos sus sonrisas y sus cartelitos".