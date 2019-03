Torra: “Ni voy a prohibir los lazos amarillos ni me escondo de nada”

La polémica por los lazos amarillos que cuelgan de los edificios públicos de la Generalitat se ha trasladado este miércoles al Pleno del Parlament. Tras desoír el ultimátum de la Junta Electoral para que los retire y garantice la neutralidad de las instituciones, el president Quim Torra ha asegurado que no piensa prohibir los símbolos. "Yo no voy a prohibir nada ni me escondo de nada, yo estoy por la libertad de expresión", ha dicho, en respuesta a una pregunta de la líder de la oposición, Inés Arrimadas. La presidenta de Ciudadanos ha protagonizado el momento más tenso de la sesión de control, cuando ha recriminado, por dos veces, la actitud de la bancada independentista. "Ustedes son muy gallitos aquí, pero ante los jueces se vienen abajo", ha afirmado ante las quejas de los grupos soberanistas.

Pese a la tajante afirmación de Torra, el Govern trasladó este martes la decisión sobre los lazos amarillos al Síndic de Greuges, el equivalente al Defensor del Pueblo. Torra pidió un informe al síndic, Rafael Ribó, y aseguró que, si este concluye que los símbolos deben ser retirados, acatará su consejo. El síndic emitirá sus conclusiones en los próximos días mientras la Junta Electoral Central se dispone a acudir a la Fiscalía para hacer cumplir su requerimiento. "No se esconda detrás de sus consejeros o del procesista mayor del reino, que es el síndic, seguramente también el mejor pagado", le ha recriminado Arrimadas al president.

Ciudadanos anunció hace dos semanas, en la sesión de control, que acudiría a la Junta Electoral para que se retiren los lazos. Y no solo eso: tras la pasividad del Govern ya ha presentado una querella en la Fiscalía. "¿Qué parte de retire la propaganda separatista no ha entendido? ¿Pensaba que podían hacer lo que les diese la gana?", ha espetado Arrimadas a Torra alardeando de que el órgano electoral ha asumido su petición. Torra ha replicado entonces que él no prohibirá nada y ha zanjado: "Si ustedes [Ciudadanos] consideran que los lazos amarillos son símbolos políticos, entonces acepten que tenemos presos políticos", le ha respondido el president, que ha ironizado sobre la inminente marcha de Arrimadas al Congreso: "Echaremos de menos sus sonrisas y sus cartelitos".

La diputada de la CUP Maria Sirvent pide a la Mesa que analice si Arrimadas ha infringido el reglamento al llamar “gallitos” a los presos

Arrimadas ha concluido su intervención mostrando dos fotos: una del Palau de la Generalitat y otra con la imagen de una fachada de un edificio público con lazos y retratos de los presos, que ha acabado rompiendo. La diputada de la CUP Maria Sirvent ha elevado a la Mesa una petición para que analice si Arrimadas ha incumplido el artículo 225 del reglamento del Parlament, que alude al código de conducta de los diputados, tras calificar de "gallitos" a los líderes independentistas que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo. Carlos Carrizosa, portavoz del partido, se ha referido con antelación, en una pregunta al Govern, a las pintadas que realizó Arran en su sede. La organización juvenil cercana a la CUP lanzó este martes pintura y rompió cristales de las sedes de Ciudadanos y PP. Carrizosa ha acusado al Govern de permitir estos ataques, que ha comparado con los "camisas pardas", las milicias del partido nazi en Alemania en los años treinta.