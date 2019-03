La Junta Electoral da otras 24 horas a Torra para que retire lazos amarillos y ‘esteladas’

La Junta Electoral Central (JEC) ha dado de nuevo otras 24 horas al presidente de la Generalitat, Quim Torra, para que retire los lazos amarillos y esteladas de cualquier edificio público dependiente del Govern catalán como le había requerido hace una semana. El órgano ha pedido también a la Delegación del Gobierno de Cataluña que informe sobre el cumplimiento de esa instrucción para, en el caso de no cumplir con el mandato, se tomen las acciones pertinentes y advierte a Torra de las responsabilidades administrativas y penales en las que podría incurrir.

El acuerdo de la Junta Electoral no atiende a las alegaciones presentadas a su vez por el presidente catalán y rechaza sus argumentos.Y en un tono conminatorio, y tras más de seis horas de reunión, reitera el requerimiento hecho el pasado 11 de marzo para que en esas 24 horas el presidente Torra "ordene la retirada de las banderas esteladas y de los lazos amarillos que puedan encontrarse en cualquier edificio público dependiente de la Generalitat de Cataluña, apercibiéndole de las responsabilidades administrativas y, en su caso, penales, en que pudiera incurrir si persiste en la desobediencia a estos Acuerdos de la Junta Electoral Central".

Los asesores de Quim Torra sostenían en su recurso que la "bandera estelada es un símbolo que representa un anhelo de libertad y una reivindicación democrática, legítima, legal y no violenta" según mantienen que declaró la Resolución 497/X del Parlamento de Cataluña. La Junta recuerda que ambos símbolos, esteladas y lazos, pueden simbolizar "las aspiraciones de una parte de la sociedad catalana, pero no de toda ella". Y agregan: "Se trata de un símbolo legítimo que pueden utilizar las formaciones políticas en su propaganda electoral pero que, al menos durante los periodos electorales, por exigencia en lo dispuesto en el artículo 50.2 de la LOREG, no lo pueden hacer los poderes públicos ya que estos deben mantener una rigurosa neutralidad política".

Los componentes de la Junta Electoral descartan que se pueda invocar en este caso la vigencia de esa resolución aprobada parlamentaria por la mayoría de la Cámara autonómica, "frente al referido precepto legal, que goza además de la reserva constitucional material establecida en el artículo 81.1 de la Constitución". Y recuerda lo ya declarado por el Tribunal Constitucional sobre que "en el Estado constitucional el principio democrático no puede desvincularse de la primacía incondicional de la Constitución" y requiere "que toda decisión del poder quede, sin excepción, sujeta a la Constitución, sin que existan, para el poder público, espacios libres de la Constitución o ámbitos de inmunidad frente a ella".

"La legitimidad de una actuación o política del poder público consiste básicamente en su conformidad a la Constitución y al ordenamiento jurídico. Sin conformidad con la Constitución no puede predicarse legitimidad alguna. En una concepción democrática del poder no hay más legitimidad que la fundada en la Constitución", remacha la Junta Electoral aludiendo a lo fijado por el Alto tribunal.

En una reunión de más de seis horas, los magistrados y catedráticos que componen la Junta, resaltaron que "el lazo amarillo y la bandera estelada son símbolos partidistas utilizados por formaciones electorales concurrentes a las elecciones". A modo de descripción se apunta que "el lazo amarillo, se ha utilizado para recordar a dirigentes o candidatos pertenecientes a formaciones políticas que se encuentran en situación de prisión preventiva".