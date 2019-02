Junqueras renuncia a contestar a la Fiscalía y se presenta como un “preso político”

Si no puede ver el vídeo en directo, pinche aquí.

Oriol Junqueras ha optado este jueves por una estrategia arriesgada de defensa. El exvicepresidente de la Generalitat, para quien la Fiscalía pide 25 años de cárcel por rebelión agravada con malversación, ha decidido no responder a las preguntas que el ministerio público y el resto de las acusaciones (Abogacía del estado y Vox) y contestar solo a las de su defensa. Con esta decisión, su declaración se ha convertido en un largo discurso político en el que se ha presentado como “un preso político” y ha reivindicado ante el tribunal sus ideas a favor de la independencia de Cataluña, pero ha negado todos los delitos que se le atribuyen. “Las acusaciones retuercen la argumentación. Desde mi punto de vista nada de lo que hemos hecho es delito. Ni votar en un referéndum ni trabajar para a independencia de Cataluña. Nada, absolutamente nada.”, ha sostenido.

"Entendiendo que estoy en un juicio político, eso es lo que yo entiendo, y entendiendo también que soy un representante electo y que me debo a mis votantes, no contestaré a las preguntas de las acusaciones". Así ha explicado Junqueras al tribunal que le juzga que había decidido dejar plantada a la Fiscalía y a las otras dos acusaciones y no responder al interrogatorio que habían preparado. A partir de ahí, la declaración del exvicepresident ha pasado de puntillas por el relato de hechos en el que se sustentan las acusaciones contra él y se ha centrado en exponer con todo detalle su trayectoria una política que, a su juicio, resulta incompatible con los delitos que la Fiscalía dice que cometió.

Junqueras ha defendido el derecho a la autodeterminación que, asegura, está recogido en “numerosos” tratados internacionales y ha incidido en que el procés no fue otra cosa que la respuesta política de la Generalitat a la voluntad de la mayoría de los catalanes. Su partido siempre ha tenido la mano tendida para el diálogo con el Estado, pero al otro lado solo encontraban “una silla vacía”, ha afirmado Junqueras. “Nosotros solo queremos convencer en positivo, pero nos tratan como enemigos. No somos enemigos de nadie”, ha afirmado el exvicepresident, que ha insistido en la necesidad de buscar una “salida política” al conflicto catalán. “Lo he dicho muchas ocasiones: amo a España y a las gentes de España y la lengua y la cultura española”. “Es evidente que esto no se resuelve poniendo a la gente en la cárcel" .

Solo en la última parte del interrogatorio de su abogado, que se ha prolongado alrededor de una hora y media, ha habido referencia explícita a los hechos que recogen los escritos de acusaciones, como la concentración en la Conselleria de Economía el 20 de septiembre de 2017 y la consulta independendista ilegal del 1-O, fechas en las que la Fiscalía concentra los episodios violentos que sustentan la acusación de rebelión. Junqueras se ha reafirmado en que la única violencia que se generó la ejecutaron las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. “Nunca nadie puede tener duda alguna sobre que siempre hemos rechazado cualquier forma de violencia. Y lo hacemos y lo seguiremos haciendo. Porque cualquier noble objetivo en la vida puede resultar inmoral si los mecanismos que se usan para conseguirlo son indecentes”, ha afirmado el exvicepresidente catalán, que en varias ocasiones ha recalcado sus valores “pacíficos y cívicos”.