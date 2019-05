Juicio del ‘procés’ en directo | La sala verá los vídeos para respaldar o refutar el relato de los testigos

EL PAÍS Buenos días. Tras una semana marcada por la toma de posesión y posterior suspensión de los diputados independentistas presos, a las 10 se reanuda el juicio del 'procés'. 27/05/2019 09:07

EL PAÍS Multa de 2.500 euros a los dos diputados de la CUP que no contestaron a Vox en el juicio del procés. El Supremo confirma la multa de 2.500 euros para Antonio Baños y Eulalia Reguant, de la CUP, por negarse a contestar en el juicio a la acusación popular (que ejerce Vox) que les había propuesto como testigos. Los dos habían recurrido y el tribunal ha rechazado los recursos. Contra la decisión cabe recurso de alzada ante la Sala de Gobierno del Supremo en el plazo de cinco días. Asimismo, el tribuna acuerda deducir testimonio y remitirlo al Juzgado de Guardia de Madrid para depurar posibles responsabilidades penales. Información de Reyes Rincón. 23/05/2019 17:55

Fernando J Pérez Termina la última de las periciales del juicio y 46ª sesión de la vista oral del procés. El lunes se reanudará el juicio con el comienzo de la prueba documental. 23/05/2019 17:46

Fernando J Pérez El perito informático señala que la web estaba alojada en un servidor externo, Cedemón, que compartían tanto Òmnium como el CTTI. 23/05/2019 17:20

Fernando J Pérez La siguiente prueba pericial, pedida por la defensa de Jordi Cuixart, es sobre la titularidad y gastos de una web sobre el referéndum, que se atribuía a Òmnium Cultural a través del Centro de Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat. 23/05/2019 17:19

EL PAÍS El Supremo rechaza el recurso de Puigdemont contra su cese como president. La Sala III de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso planteado por Carles Puigdemont contra el Real Decreto 942/2017, de 27 de octubre, por el que se acordó su cese como presidente de la Generalitat de Cataluña en virtud de las medidas autorizadas el 27 de octubre de 2017 en aplicación del artículo 155 de la Constitución, y declara que el mismo fue conforme a derecho. Información de Reyes Rincón. 23/05/2019 17:11

Jesús García La prueba pericial está relacionada con un informe de la Comisaría General de Información de los Mossos d'Esquadra de 28 de septiembre de 2017 sobre el dispositivo del 1-O. En el primer párrafo, escrito en lengua catalana, se dice "El dia 1 d'octubre de 2017 s'ha de celebrar el referéndum". En el escrito de la Fiscalía, esa expresión se traduce como literalmente al castellano como "se ha de celebrar", en un sentido imperativo. La Fiscalía interpreta con esa frase que los Mossos se implicaron en la celebración del referéndum. Para Forn, sin embargo, la traducción da lugar a confusión y así lo ratifica la perito de la defensa. "La traducción no es adecuada ni desde el punto de vista discursivo, porque es un texto que proyecta escenarios del 1 de octubre, ni tampoco pragmáticamente. En español puede tener un sentido obligatorio cuando en realidad es un informe de los Mossos dirigido a sus superiores, por tanto no se entiende que pueda ser una orden o mandato". "La traducción ideal sería el 1 de octubre se va a celebrar o se celebrará". 23/05/2019 17:05

Jesús García Turno de una perito filóloga citada por la defensa del exconsejero de Interior Joaquim Forn. 23/05/2019 16:59

Fernando J Pérez Termina la declaración de los dos peritos médicos. 23/05/2019 16:59

Fernando J Pérez "Nosotros la etiología no la podemos decir, nos basamos en lo que dice el informe", señalan los peritos. Los expertos médicos reconocen que los tipos de lesiones que presentaron los guardias se eran compatibles con las agresiones que dijeron recibir al ser atendidos. 23/05/2019 16:54

Fernando J Pérez "Usted puede tener una lesión si va por la calle mirando el móvil y tropieza con un árbol", afirma uno de los médicos. 23/05/2019 16:53

Jesús García "¿Una patada genera una contusión?", pregunta el fiscal Javier Zaragoza, que trata de acreditar que las lesiones de los policías el 1-O se produjeron como consecuencia el enfrentamiento con los votantes. 23/05/2019 16:52

Fernando J Pérez "Por el informe médico es imposible determinar [que el origen de una lesión es una agresión]", señalan los peritos médicos. 23/05/2019 16:52

Fernando J Pérez "La práctica totalidad de los informes hablan de contusiones y erosiones". En 33 casos el agente refiere "agresión", constatan los peritos. "La etiología [origen] de la agresión o eres testigo presencial o no la puedes determinar, una lesión se puede producir por una multitud de causas, infinitas"., explica el doctor Caballero. 23/05/2019 16:51

Fernando J Pérez "No hemos encontrado ningún caso grave", afirma el doctor Crusí sobre los 60 informes analizados. En 32 casos, recuerda Caballero, no se prescribe tratamiento, y en 12 casos es para alivio sintomático. En 11 casos se inmovilizan dedos de una mano, afirman. 23/05/2019 16:49

Fernando J Pérez Los doctores Crusí y Caballero han analizado los partes de lesiones de 60 policías y no han encontrado documentación sobre los 41 agentes que alegaron lesiones con asistencia médica. 23/05/2019 16:47

Fernando J Pérez La siguiente prueba pericial, propuesta por la defensa de Junqueras y Romeva, tiene que ver con el origen de las lesiones sufridas por los guardias civiles y los policías nacionales el 1 de octubre de 2017. Los declarantes son Xavier Crusí y Ferran Caballero, médicos. 23/05/2019 16:44

Fernando J Pérez Las defensas aducen que los documentos de los que está interrogando el fiscal no constan en la causa. "A pesar de que está en el informe el análisis de los documentos y las dificultades para seguir con el interrogatorio, el fiscal renuncia a seguir con el interrogatorio", dice Zaragoza. 23/05/2019 16:42

Fernando J Pérez En el despacho del señor Jové, explica el agente, se encontraron anotaciones manuscritas sobre el referéndum ilegal. "Es una movilización coordinada desde el Govern, una de las instituciones de la Generalitat", valora el agente, con las protestas de la defensa. 23/05/2019 16:41

Fernando J Pérez El Enfocats también se refiere a estructuras de Estado, las que ya existían y las de nueva creación, entre ellas la Seguridad Social catalana, señala el agente. 23/05/2019 16:37

Fernando J Pérez El fiscal Javier Zaragoza interroga al testigo sobre el documento Enfocats -la hoja de ruta apócrifa del procés y que los acusados no reconocen como verdadero-. "La movilización social es un elemento estratégico para la consecución de los objetivos [la independencia]", afirma el sargento. El miembro de la Guardia Civil señala que el documento incorporaba la vía unilateral para la independencia de Cataluña. 23/05/2019 16:36

Fernando J Pérez La prueba pericial arranca entonces con el sargento, aunque lo hará en calidad de testigo-experto, como ha decidido el tribunal. 23/05/2019 16:33

Fernando J Pérez El tribunal termina de deliberar y por unanimidad decide que la pericial de los guardias civiles sobre la documentación recogida en el despacho de Jové puede celebrarse, y que uno de los agentes -un capitán del instituto armado- que ya ha declarado como testigo no lo hará como perito. Esta se celebrará solo con la presencia de un sargento. 23/05/2019 16:29

Fernando J Pérez El tribunal se retira a deliberar durante 10 minutos sobre la admisión de la pericial. 23/05/2019 16:14

Fernando J Pérez Turno ahora para otra pericial de dos guardias civiles sobre los objetos incautados en el despacho de Josep Maria Jové, número dos de Oriol Junqueras. La defensa del exvicepresidente catalán recuerda al tribunal que ha impugnado la pericial. 23/05/2019 16:10

Fernando J Pérez La defensa de Joaquim Forn afirma que da por buena y correcta la traducción que hizo el sargento. Y el perito ratifica la traducción, con lo que termina su pericial. 23/05/2019 16:08

Fernando J Pérez La entrevista, publicada en el diario digital Vilaweb el 11 de octubre de 2017, fue traducida por el sargento por orden de su superior. 23/05/2019 16:06

Fernando J Pérez Se reanuda la 46ª sesión del juicio del procés. El tribunal llama como perito a un sargento de la Guardia Civil en relación con la traducción de una entrevista al exconsejero catalán de Interior Joaquim Forn. 23/05/2019 16:04

EL PAÍS AMPLIACIÓN | Los miembros de la Mesa del PP y Ciudadanos han votado en contra de pedir informe a los letrados. Pero ha salido adelante con los votos de PSOE y Unidas Podemos. La Mesa se reunirá el viernes a las 12.30 para ver el dictámen. PP y Cs reconocen que tanto Supremo como las cámaras pueden suspender a los presos. Son artículos concurrentes el de la Lecrim y el del Congreso. 23/05/2019 16:03

EL PAÍS ÚLTIMA HORA | La Mesa del Congreso ha decidido pedir un informe a los letrados y se volverá a reunir mañana para tomar una decisión sobre los presos. Informa Anabel Díez. 23/05/2019 15:45

EL PAÍS Los independentistas abonan los 2,1 millones restantes de la fianza por el ‘procés’ Entidades, partidos y afectados aportan nuevas sumas para sortear el embargo de las cuentas Una información de Jesús García. En la foto, Ernest Benach, expresidente del Parlament de Cataluña. La fotografía es de Massimiliano Minocri. 23/05/2019 15:13

Fernando J Pérez Termina la pericial de la valoración de los inmuebles del 1-O. El tribunal suspende la vista hasta las 16.00. 23/05/2019 13:08

EL PAÍS Junts propone que un diputado preso participe en la ronda con el Rey Los nacionalistas catalanes plantean que Jordi Sànchez acuda a La Zarzuela desde la cárcel de Soto cuando se inicien los contactos para negociar el próximo presidente. Por Javier Casqueiro y Anabel Díez 23/05/2019 13:05

Fernando J Pérez "Se puede obtener dinero por esos locales, ojalá me los dejaran a mí gratis", responde el perito de la acusación Irisarri cuando el abogado de la defensa Mariano Vergès le pregunta si se pueden alquilar esos inmuebles públicos. 23/05/2019 12:56

Fernando J Pérez "Ustedes reprochan al dictamen de los peritos de la acusación que no han visitado los inmuebles ¿han realizado ustedes visitas a los locales?" pregunta la abogada del Estado. "Nosotros somos de la zona, hemos consultado el catastro y tenemos elementos objetivos", explica uno de los autores de la contrapericial. 23/05/2019 12:51

Fernando J Pérez "No hay valoración posible porque los edificios públicos de la Generalitat no están en el mercado de alquiler", dice uno de los peritos de la defensa. 23/05/2019 12:42

Fernando J Pérez "Los edificios públicos no están sujetos a rentas de alquiler", reiteran los peritos de la defensa. "[Si los jueces les hubieran encargado un peritaje] hubiésemos contestado que los edificios públicos dedicados a equipamientos públicos" y no lo habrían realizado, afirma el perito Joan Güell. 23/05/2019 12:36

Fernando J Pérez Se reanuda la sesión tras el receso. Turno para las abogada del Estado, Rosa Seoane, para interrogar a los cuatro peritos tasadores sobre el valor de uso de los inmuebles públicos utilizados para el 1 de octubre. 23/05/2019 12:33

Fernando J Pérez El tribunal ordena un receso hasta las 12.25. 23/05/2019 11:59

Fernando J Pérez "No es de sentido común que un edificio público tenga una rentabilidad que duplica a la de uno privado", afirma el perito de la defensa Jordi Duatis. 23/05/2019 11:57

Fernando J Pérez El perito de la defensa dice que no cabe aplicar una "prima de riesgo" a los inmuebles públicos del 1-O, al no ser una inversión. 23/05/2019 11:55

Fernando J Pérez El perito de Ibertasa explica cómo han calculado la tasa de rentabilidad inmobiliaria de los inmuebles del 1-O. 23/05/2019 11:49

Fernando J Pérez Los peritos siguen explicando los criterios técnicos que han aplicado para sus informes de tasación de los inmuebles públicos utilizados para el referéndum ilegal del 1 de octubre. 23/05/2019 11:43

Fernando J Pérez Un perito de la defensa afirma que el dictamen de los peritos de la acusación es "un mero ejercicio teórico para llegar a un valor", y que se basa en parte en una normativa catastral, y "para calcular el valor catastral utilizan la superficie de todo el inmueble: en un edificio se usan 300 metros y se valoran 10.000". 23/05/2019 11:36

Fernando J Pérez El perito de Ibertasa explica los criterios de elaboración de su dictamen, y dice que han calculado los valores de suelo, construcción y depreciación de los inmuebles utilizados para el referéndum, dando por hecho que son edificios singulares y que están fuera del tráfico inmobiliario ordinario. 23/05/2019 11:31

Fernando J Pérez El valor de uso de los locales públicos utilizados el 1 de octubre, integra, según las acusaciones, los fondos supuestamente malversados por la Generalitat para el 1 de octubre. 23/05/2019 11:26

Fernando J Pérez "Los edificios públicos utilizados el día de autos no están en el mercado inmobiliario y no dan lugar a una contraprestación. El servicio que se hizo el día de autos no está sujeto a tasas o precios públicos", contrapone Güell, perito de la defensa. 23/05/2019 11:24

Fernando J Pérez "En nuestro informe decimos que son bienes excluidos del tráfico del mercado inmobiliario ordinario, pero esto ocurre con todos los bienes de titularidad pública, hay ámbitos en los que trabajamos como peritos, como inmuebles de uso portuario o bienes de uso público que usan privados de forma especial, y para calcular la tasa o el canon permiten comparar esos inmuebles con el tráfico inmobiliario ordinario", explica el perito Irisarri. 23/05/2019 11:21

Fernando J Pérez El valor de uso que manejan los peritos de la acusación es el valor potencial de arrendamiento que podrían tener los locales usados el 1-O en el mercado. Los peritos tasadores de la defensa consideran que el informe de Segipsa e Ibertasa soslaya el hecho de que no existe la posibilidad de alquiler de edificios civiles ni el lucro cesante. 23/05/2019 11:17

Fernando J Pérez Por parte de la fiscalía, los técnicos pertenecen a la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio [Irisarri] y la empresa privada Ibertasa [Cámara]. 23/05/2019 11:14

Fernando J Pérez Termina la declaración de los testigos. El tribunal llama a la tercera de las pruebas periciales previstas en el juicio del procés, sobre el valor de uso de los locales del 1 de octubre. Son Carlos Javier Irisarri, José Manuel Cámara [propuestos por el fiscal y la Abogacía del Estado] y Jordi Duatis y Joan Güell [propuestos por la defensa de Dolors Bassa]. 23/05/2019 11:12

Fernando J Pérez "Esa orden [la del 6 de septiembre de la colegiación de los gastos del 1-O] era imposible de ejecutar, y además tenía claramente las indicaciones del propio secretario general de que no se llevaría a cabo ningún gasto [para el referéndum], explica Solà. "Era imposible de ejecutar porque lamentablemente quizá seamos ineficientes en capacidad de gestión y necesitábamos seis meses para ejecutar un contrato". 23/05/2019 11:06

Fernando J Pérez "Es un procedimiento absolutamente reglado y el conseller de ninguna manera podía comprometer ningún gasto". "El conseller [Vila] me dijo que el departamento no haría ningún gasto relacionado con el 1 de octubre", afirma el funcionario autonómico Solà. "Todas las adjudicaciones están fiscalizadas previa o posteriormente por la Intervencion", añade. 23/05/2019 10:59

EL PAÍS El Supremo devuelve al Congreso la decisión sobre la suspensión de los diputados presos El alto tribunal rechaza dar más explicaciones y reitera las indicaciones previas para que aparte a los parlamentarios independentistas. Por Reyes Rincón 23/05/2019 10:58

Fernando J Pérez El cuarto testigo de este jueves es Josep Solà. Este declarante, propuesto por la defensa de Santi Vila, fue director de servicios del departamento de Empresa, dirigido por aquel acusado. 23/05/2019 10:54

Fernando J Pérez El alto funcionario Villòria afirma que "ni este acuerdo [del 6 de septiembre de 2017] ni cualquier otro acuerdo puede servir para realizar un gasto o contratación" y que "se debe seguir el procedimiento administrativo que está establecido y reglado". Añade que "no existen dotaciones presupuestarias compartidas entre departamentos de la Generalitat" y que "ningún departamento puede comprometer ningún gasto ni afectar a partidas de otro departamento". A preguntas del abogado Juan Segarra, confirma que ni en ese momento ni posteriormente, Vila cambió sus instrucciones. 23/05/2019 10:47

Fernando J Pérez Sobre el acuerdo de 6 de septiembre para la autorización colectiva de los gastos para el 1-O, Villòria señala que Vila le dijo que "se trataba de una declaración política y bajo la cobertura del mismo no se debía realizar ningún gasto para el 1 de octubre". 23/05/2019 10:43

Fernando J Pérez Villòria dice que ningún edificio perteneciente o adscrito a la Consejería de Empresas fue utilizado para el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. 23/05/2019 10:41

Fernando J Pérez El procedimiento para comprometer un gasto en una consejería es "un circuito reglado de obligado cumplimiento, con fases muy determinadas y marcadas", explica Villòria. "El señor Vila me dijo que diera indicaciones para que no se iniciase ningún expediente de gasto relacionado con el referéndum del 1-O", explica el exsecretario del departamento. "Me dijo que el presidente [Puigdemont] le dijo que el 1-O se financiaría con aportaciones de particulares". 23/05/2019 10:41

Fernando J Pérez "No fui cesado [con el 155] y con las peculiaridades y situación anómala de la intervención pude seguir ejerciendo mi cargo", explica Villòria, que ejerció de interlocutor con las autoridades estatales durante esa etapa. 23/05/2019 10:38

Fernando J Pérez El tercer testigo de la mañana es Pau Villòria, abogado y funcionario del cuerpo superior de la Generalitat. Este testigo, propuesto por la defensa del exconsejero de Empresa Santi Vila, fue secretario general de este departamento. 23/05/2019 10:37

EL PAÍS El Supremo devuelve al Congreso la decisión sobre los diputados presos. El Tribunal Supremo insiste en los argumentos que ya ofreció en su auto del 14 de mayo y "que fue debidamente comunicado a la Cámara". En cuanto al informe sobre la posible aplicación del 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal le dice que "la configuración constitucional del Tribunal Supremo hace inviable la elaboración del informe requerido". Informa Reyes Rincón. 23/05/2019 10:26

Jesús García "Tenía la certeza absoluta de que no se estaba haciendo nada para el referéndum del 1 de octubre", dice Urios sobre la actividad del Departamento de Gobernación. "¿Y quién pensaba usted que corría con los cargos del referéndum?", pregunta el fiscal. "No podía saberlo, no entraba en el ámbito de mis actuaciones", dice el testigo. Urios admite que tenía "dudas" de que pudiera llevarse a cabo el referéndum porque "no se movía nada a nivel administrativo". 23/05/2019 10:22

Jesús García "En el ámbito administrativo, hablar de solidaridad no tiene relevancia ninguna. Es más una voluntad política", sigue el testigo sobre el acuerdo en el que el Gobierno catalán se comprometía a asumir conjuntamente las consecuencias de organizar el referéndum. 23/05/2019 10:20

Jesús García "La señora Borràs, como miembro del Gobierno, tomó parte en él", dice el testigo a preguntas del fiscal. La toma de decisiones se definía como "colectiva, colegiada y solidaria", admite. Señala que le "extrañó" ese tipo de lenguaje en el ámbito administrativo. La pugna está clara: el fiscal trata de demostrar que todos los miembros del Govern de Carles Puigdemont se implicaron en la organización del referéndum del 1-O (y por tanto, en el gasto público); la defensa, por su parte, trata de alejar a Meritxell Borràs de ese tipo de decisiones. 23/05/2019 10:18

Jesús García El fiscal Jaime Moreno pregunta a Urios sobre el acuerdo del Gobierno catalán en el que mostraba su disposición a impulsar el referéndum del 1-O de forma solidaria. "Primero lo supe por la prensa. Vi que era en términos muy políticos". 23/05/2019 10:14

Jesús García Los gastos del referéndum. La defensa alude a la denuncia del Tribunal de Cuentas sobre los gastos del referéndum. Urios dice que "ninguno de los gastos" aludidos en esa denuncia tienen que ver con el Departamento de Gobernación. El testigo dice que no le consta que algún local del departamento se utilizara como centro de votación para el 1 de octubre 23/05/2019 10:11

Jesús García El voto exterior. El asesor jurídico explica que Borràs estaba "muy complicada" por la dificultad de ejercer el voto desde el extranjero. Fue entonces -el testigo lo sitúa en 2015- cuando empezó a impulsar un proyecto de voto electrónico para catalanes en el exterior. El proyecto decayó porque acabó la legislatura, añade el testigo, que dice que "en absoluto" tenía todo eso relación con el referéndum del 1 de octubre. 23/05/2019 10:10

Jesús García El testigo está explicando un episodio poco conocido del 'procés' porque ocurrió antes del otoño convulso de 2017. La Fiscalía se querelló en junio de ese año contra la consejera Meritxell Borràs por un proceso de licitación para la compra de urnas. La Fiscalía interpretó que esas urnas podrían estar vinculdas con el referéndum del 1-O. 23/05/2019 10:09

Jesús García El testigo explica que, una vez dictada la providencia del Tribunal Constitucional, "no se hizo nada en relación con el 1 de octubre". 23/05/2019 10:05

Jesús García Turno del segundo testigo de la jornada. Se trata de Xavier Urios, director general de asuntos contenciosos del gabinete jurídico de la Generalitat. En octubre de 2017 era jefe de la asesoría jurídica del Departamento de Gobernación. Su testimonio también ha sido solicitado por la defensa de la exconsejera Meritxell Borràs. 23/05/2019 10:02

Jesús García "No cedimos ningún local del departamento para el 1-O. No pedimos por carta que se pusiera a disposición ningún local", explica la testigo, que asegura además que ningún expediente tramitado tiene relación con el referéndum del 1 de octubre. 23/05/2019 09:51

Jesús García La testigo afirma que el Departamento de Gobernación certificaba "todos los pagos" tal como exigía el Ministerio de Hacienda. "Todo estaba de acuerdo con la legalidad, no tuve dudas, se hico correctamente", añade. Dice que el departamento no trabajaba con Unipost para los envíos sino con la empresa pública Correos. 23/05/2019 09:46

EL PAÍS Hemeroteca | Borràs, la exconsejera en libertad, se desvincula del núcleo duro del 1-O. La exconsejera Meritxell Borràs, que afronta el juicio del procés en libertad, se desmarcó del núcleo de decisiones sobre el referéndum del 1-O. Borràs, que fue titular del Departamento de Gobernación, afirmó en el juicio del procés que su departamento no tuvo un papel relevante y, en la última pregunta de su abogada, explicitó su intento por desvincularse de las acusaciones. "¿Qué más hizo por el referéndum?" "Fui a votar", contestó. Por Jesús García y Fernando J. Pérez. http://cort.as/-F_Xd 23/05/2019 09:46

Jesús García "La consejera nos reunió y nos dijo que teníamos que aplicar la providencia del Tribunal Constitucional", explica Josefina Valls en su declaración a preguntas de la defensa. La testigo confirma que se cumplieron esas órdenes y también las instrucciones llegadas del Ministerio de Hacienda. 23/05/2019 09:44

Jesús García La defensa de Borràs quiere que el testimonio de Valls sirva para exculpar del delito de malversación a la exconsejera de Gobernación, que afronta una petición de siete años de cárcel por ese delito. 23/05/2019 09:43

Jesús García Comienza la sesión del juicio del 'procés' en el Tribunal Supremo. La vista se reanuda con la declaración de cuatro testigos que no pudieron declarar en la sesión del miércoles por falta de tiempo. La primera de ellas es Josefina Valls, que fue directora de servicios del Departamento de Gobernación dirigido por Meritxell Borràs. Su testimonio ha sido solicitado por la abogada de Borràs, Judit Gené 23/05/2019 09:41

EL PAÍS La sesión del juicio del procés se reanuda a las 9.30, con la declaración en el Supremo de peritos sobre los locales empleados en el 1-O y lesiones sufridas por policías. 23/05/2019 09:19

EL PAÍS El PP formaliza su petición para suspender a Romeva. El PP ha presentado también en el Senado un escrito reclamando a la Mesa de la Cámara Alta que suspenda "automáticamente" al senador de ERC Raül Romeva de su condición de senador por su procesamiento por rebelión y por su situación de prisión preventiva, lo mismo que ha solicitado para los cuatro políticos presos que han logrado escaño en el Congreso de los Diputados. PP y Ciudadanos anunciaron este martes nada más constituirse el nuevo Senado que solicitarían la suspensión del político preso. Los populares registraron a última hora de este miércoles la propuesta dirigida a la Mesa, que en una próxima reunión tendrá que abordar este asunto. (EP) 23/05/2019 09:11

Fernando J Pérez Termina la 45ª sesión del juicio del procés. La vista oral se reanudará mañana a las 9.30. 22/05/2019 19:02

Jesús García Finaliza la declaración de los peritos. Manuel Marchena da por finalizada la sesión de hoy, en la que no se ha podido escuchar a todos los testigos previstos. Marchena ha dado paso, sin embargo, al inicio de la prueba pericial. 22/05/2019 19:01

Fernando J Pérez "Puede haber actos de no violencia que generen inestabilidad", afirma Castañar a preguntas de Pedro Fernández, abogado de Vox. 22/05/2019 19:01

Jesús García La abogada del Estado cuestiona otra de las conclusiones de los peritos: que no hubo apenas detenidos el 1-O. Pregunta si han tenido en cuesta que la prioridad era actuar de manera muy rápida e impedir el referéndum. 22/05/2019 18:59

Jesús García Las "faltas de disciplina". La abogada del Estado pide en qué se concretan las llamadas "faltas de disciplina" a las que han aludido los peritos de la defensa de Jordi Cuixart. "Se concretan en actos puntuales de agresión, fruto de un momento de tensión, que no están planificados", detallan. 22/05/2019 18:58

Fernando J Pérez "Eso [el hecho de que fuera el Govern quien convocara el referéndum ilegal] le da al referéndum una legitimidad, cuando hay un conflicto entre legalidad y legitimidad", afirma Castañar. 22/05/2019 18:56

Jesús García "Se hizo un esfuerzo por legitimar el referéndum", explica el perito, ahora a preguntas de la abogada del Estado. La acusación insiste en si las movilizaciones obedecían a un "impulso estratégico". 22/05/2019 18:49

Fernando J Pérez "¿La desobediencia civil apoyada por el Gobierno no rompe la esencia de la desobediencia civil?", pregunta el fiscal. "No tanto, la desobediencia civil tenía como meta el referéndum, tenía una función muy concreta", responde Lederach. 22/05/2019 18:48

Fernando J Pérez El fiscal interroga a los peritos sobre una serie de actuaciones de los manifestantes del 1-O, como patadas, insultos, empujones o puñetazos son o no violencia desde su punto de vista. Los expertos admiten que en algunos caso pueden serlo. 22/05/2019 18:44

Fernando J Pérez El juez Marchena ha llamado la atención tres veces al fiscal por las preguntas que ha planteado a los peritos. 22/05/2019 18:43

Jesús García El fiscal pregunta a los peritos si sabían que en los meses del procés había "alerta 4" antiterrorista y por tanto los policías debían llevar armas. El fiscal alude así a las armas aparecidas en los coches de la Guardia Civil aparcados frente al Departamento de Economía, que según los peritos no suponen una buena praxis. 22/05/2019 18:42

Fernando J Pérez El fiscal Jaime Moreno sigue interrogando a Paul Lederach y Jesús Castañar, sociólogos y expertos en desobediencia civil no violenta, que realizaron un dictamen pericial a petición de la defensa de Jordi Cuixart. 22/05/2019 18:35

Fernando J Pérez Se reanuda la sesión tras el receso de la tarde. 22/05/2019 18:31

Fernando J Pérez El tribunal ordena un receso de 15 minutos. 22/05/2019 18:08

Fernando J Pérez Las dos manos de la disciplina no violenta. “Una es firme en convicciones y principios, firme en lo que cree y lo que hace. La otra es la mano abierta a la convicción, la persuasión y proteger la dignidad del otro”, explica Lederach. 22/05/2019 18:08

Fernando J Pérez El fiscal recuerda el informe de los Mossos a Puigdemont en el que alertaban de una posible escalada de violencia si se seguía adelante con el referéndum ilegal del 1-O. "Hay unas agresiones puntuales, una falta de disciplina [en la estrategia no violenta] por una agresión anterior [de los policías a los concentrados], pero no se ve una escalada de violencia". 22/05/2019 18:03

Fernando J Pérez El fiscal pregunta a los peritos si en su dictamen oyeron testimonios de personas presentes en los hechos, como guardias civiles y policías, o si han visto partes de lesiones. "Hemos manejado siempre la cifra más alta [de partes de lesiones], 93, creo que fueron", explica Castañar. 22/05/2019 18:00

Fernando J Pérez Lederach afirma que el 1-O fue más bien una movilización horizontal y dispersa geográficamente, no de las élites hacia las masas. 22/05/2019 17:55

Fernando J Pérez "Cuixart y Òmnium apelaron a la no agresión física y material de forma explícita", señalan los expertos. 22/05/2019 17:51

Fernando J Pérez Los expertos dicen que los concentrados el 1-O ante los colegios electorales no recibieron a los agentes con violencia, y que los actos hostiles fueron aislados, aunque afirman en esa ocasión se notó la falta de experiencia en resistencia no violenta. 22/05/2019 17:49

Fernando J Pérez El 1 de octubre, señalan los expertos en resistencia civil, constituye un ejemplo de "no colaboración e interposición no violenta". "Se nota que requiere otro nivel de preparación, que se mantuvo en su mayoría la perspectiva no violenta, pero faltaba la preparación para los momentos más fuertes cuando llegan los cuerpos de seguridad. Quizá no todos tenían el mismo nivel de entrenamiento desde la perspectiva de la no violencia", explica Lederach. 22/05/2019 17:44

Fernando J Pérez Los destrozos en los coches de la Guardia Civil el 20-S fue una "ruptura de la disciplina no violenta", explica Castañar. "No es que se haya roto los coches, sino que pequeños actos poco a poco han dado lugar a la destrucción" de los vehículos, señala el sociólogo. 22/05/2019 17:42

Fernando J Pérez "Desde la lógica de la no violencia no tendría ningún sentido una acción violenta [el 20-S]. Eso podía haber supuesto una deslegitimación del movimiento y poner en riesgo el referéndum del 1-O", afirma Castañar. 22/05/2019 17:41

Fernando J Pérez El 20 de septiembre no fue un acto de resistencia civil, afirman Lederach y Castañar al unísono. 22/05/2019 17:38

Fernando J Pérez “Hay una plataforma histórica sobre acción civil no violenta en Cataluña (…) En otoño de 2017 la gente tenía esa actitud de no violencia en lo que hicieron, se nota en las formas de base, en los discursos de liderazgo y en las acciones, que son eventos emergentes en el tiempo, había esa capacidad espontánea de abogar y mantener esa disciplina (…) El número de participantes que salieron en varios de los eventos más importantes mantuvieron una disciplina importante de no violencia. Notamos que era más por eventos que por un proceso que podemos encontrar en los documentos que pueden trazar una estrategia de acción civil no violencia”, afirma Lederach. 22/05/2019 17:36

Fernando J Pérez El concepto de desobediencia civil. "Es una transgresión consciente, pública, colectiva para generar un cambio social y asumiendo la responsabilidad por ello. Es una forma de acción no violenta", afirma Castañar. Lederach cita a líderes como Martin Luther King o Gandhi. 22/05/2019 17:31

Fernando J Pérez Los peritos hablan de tres categorías de "acción no violenta": la protesta y persuasión, la no colaboración y la interposición no violenta. Bajo esas tres categorías saca 200 tácticas, tanto de movilizaciones como de liderezgo. Los expertos distinguen entre pacifismo y resistencia civil no violenta. "No toda persona que esté en un proceso no violento es pacifista", señala Lederach. 22/05/2019 17:29

Fernando J Pérez John Paul Lederach es doctor en Sociología y profesor emérito de Construcción de la Paz Internacional en la Universidad de Notre Dame (Indiana, Estados Unidos). Jesús Castañar, también sociólogo, es experto en resistencia civil y no violencia. Ambos elaboraron un informe en enero de 2019 a petición de la defensa de Jordi Cuixart, presidente de Òmnium. 22/05/2019 17:25

Fernando J Pérez La segunda pericial de la jornada la propuso la defensa de Jordi Cuixart y tiene que ver con el "análisis estratégico del procés". Los peritos son John Paul Lederach y Jesús Castañar. 22/05/2019 17:22

Fernando J Pérez Termina la declaración de las cuatro peritos sobre la malversación de caudales públicos en el referéndum del 1-O. 22/05/2019 17:19

Fernando J Pérez Las peritos insisten en que analizaron el programa del registro de catalanes en el exterior porque, además de incluir actuaciones como el carné de bibliotecas o las colonias de verano, contemplaba, a su entender, la participación en el referéndum ilegal de autodeterminación del 1-O. 22/05/2019 17:04

Fernando J Pérez Francesc Homs, abogado de Jordi Turull, pregunta sobre los informes sobre la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. "¿Puede haber campañas publicitarias que no se contabilizan a efectos de gasto, que no generan gasto, en los entes que emiten los anuncios?", pregunta. "Son medios de titularidad pública y el uso de ese espacio televisivo para una actividad suspendida por el TC tiene un valor que nosotros no podemos determinar; se le da el valor que la Corporación da a la hora de emitir la factura", afirma una de las peritos. 22/05/2019 16:57

Fernando J Pérez Judit Gené, abogada de Raül Romeva, pregunta a las peritos sobre cómo hicieron el estudio sobre el Diplocat. "Nuestra fuente de conocimiento es la documentación que nos remite la interventora general [de la Generalitat de Cataluña]", afirma una de las peritos del Ministerio de Hacienda. 22/05/2019 16:39

Fernando J Pérez "El producto [el anuncio del registro de catalanes en el exterior] estaba vinculado con el referéndum por el contenido", afirma una de las peritos a preguntas del abogado Andreu Van den Eynde, defensor de Junqueras y Romeva. Esta experta recuerda que el anuncio contenía un mapa de Cataluña y la expresión "sí o no", que para ella evoca el referéndum ilegal. 22/05/2019 16:28

Fernando J Pérez Turno para la abogada del Estado, Rosa Seoane, que interroga a las cuatro peritos. Las expertas en materia de contabilidad pública explican que en caso de que se interrumpa la prestación del servicio por parte de la Administración y por causas ajenas al contratista "hay obligación de indemnizar a este" por los servicios efectivamente prestados y por el lucro cesante del servicio que no se llegó a prestar. 22/05/2019 16:25

Fernando J Pérez "La suma de todos los importes [para el referéndum] es de 917.648 euros", cuantifica una de las peritos. El subtipo agravado de la malversación se sitúa en el umbral de 250.000 euros. 22/05/2019 16:13

Fernando J Pérez La fiscal Madrigal está desgranando los diferentes servicios supuestamente abonados por el Govern de Carles Puigdemont para la realización del referéndum del 1-O. Estos servicios integran la acusación por malversación de caudales públicos que pesa sobre exmiembros del Ejecutivo catalán que se sientan en el banquillo. 22/05/2019 16:09

Fernando J Pérez Se reanuda la 45ª sesión del juicio del procés. La fiscal Consuelo Madrigal sigue interrogando a las cuatro peritos del Ministerio de Hacienda sobre los gastos de la Generalitat para el referéndum ilegal del 1 de octubre. 22/05/2019 16:05

EL PAÍS Los testigos desvinculan a Forcadell del núcleo de poder del ‘procés’ La expresidenta del Parlament no escribía sus mensajes en Twitter ni pretendía dedicarse a la política tras abandonar la ANC. Por Jesús García Foto: Imagen de la señal institucional del Tribunal Supremo de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell durante su declaración. (Efe) 22/05/2019 14:04

Jesús García Manuel Marchena ordena un receso hasta las 16 horas. La sesión seguirá con el interrogatorio de la fiscal Consuelo Madrigal a las cuatro peritos de Hacienda. 22/05/2019 14:01

Jesús García Los anuncios del 1-O en TV-3. La fiscal pregunta ahora por la emisión de anucios en TV-3 sobre el referéndum del 1 de octubre de 2017. La perito de Hacienda dice que se emitieron dos facturas, pero que la interventora general de la Generalitat nunca las mencionó en sus comunicaciones con hacienda. 22/05/2019 13:54

Jesús García La campaña "no se llegó a emitir", admite la perito de Hacienda, que dice que se encargó por parte de Presidència por el procedimiento de urgencia. 22/05/2019 13:48

Jesús García La campaña Civisme. La fiscal pregunta una solicitud para pedir fondos para la campaña de Civisme, que según han declarado los responsables de la Generalitat pretendía promover valores cívicos y no llegó a ejecutarse. "Se pedían 3,4 millones de euros". 22/05/2019 13:47

Jesús García La campaña del registro en el exterior "no se llegó a pagar", aunque las facturas se emitieron contra el Departamento de Presidencia. 22/05/2019 13:43

Jesús García Campaña del registro de catalanes en el exterior. Hernández explica que esa campaña tenía tres expedientes distintos: el diseño del anuncio, la inserción en prensa escrita y la inserción en redes sociales. La Generalitat defiende que era para que los catalanes que viven en el extranjero se beneficiaran de ciertos servicios. 22/05/2019 13:42

Jesús García La campaña internacional del referéndum. Teresa Hernández, una de las cuatro peritos, explica que la intención expresada de esa campaña era "dar a conocer el momento trascendental de la política catalana". La campaña se concretó con la inserción, en los principales diarios europeos, del anuncio de una conferencia. Del contenido de las publicaciones se desprende su vínculo con el referéndum del 1-O, concluye Hernández. "El dibujo era una urna con una papeleta que entraba y ponía 'referéndum catalán' en la lengua de cada país". 22/05/2019 13:39

Jesús García El Diplocat. Las peritos explican que Diplocat se financia en un "85%" por parte de la Generalitat. "El hecho de que la financie mayoritariamente no es una casualidad, sino que en sus propios estatutos está previsto que la Generalitat debe hacerlo". Concluyen que este órgano "forma parte de la hacienda pública catalana". 22/05/2019 13:36

Jesús García "El gasto se considera realizado en el momento de la prestación de servicio. Pero eso no impide que si luego se renuncia a ese crédito, se va a cancelar la obligación. Se va a producir un aumento del patrimonio que tiene la consideración, desde el punto de vista de la hacienda pública, de ingreso", explica una de las cuatro peritos de Hacienda. 22/05/2019 13:33

Jesús García Las abogadas del Estado ratifican que hubo compromiso de gasto a preguntas de la fiscal, que trata de apuntalar su tesis sobre la malversación de fondos públicos. Cuando el servicio se ha prestado ya se puede considerar que hay obligación de gasto público, coinciden en su declaración las peritos de Hacienda. 22/05/2019 13:26

Jesús García Tejera dice que hubo un intento de "búsqueda de la verdad material" sobre los gastos del referéndum. "Estuvimos trabajando intensamente", dice, en los requerimientos. 22/05/2019 13:18

Jesús García Denuncias. Tejera explica que hubo diversas denuncias planteadas ante la Fiscalía por supuestos incumplimientos en relación con gastos de la Generalitat. 22/05/2019 13:15

Jesús García Segunda advertencia de Marchena ante un interrogatorio espeso de la fiscal Consuelo Madrigal. "Vamos a centrarnos en aspectos concretos". 22/05/2019 13:14

Jesús García El control financiero de la Generalitat. Tejera dice que se hacía un doble sistema con "verificaciones formales" sobre los gastos de la Administración autonómica. 22/05/2019 13:14

Jesús García "Lo que interesa al tribunal son las partidas concretas", interrumpe Manuel Marchena a la fiscal Consuelo Madrigal, que está haciendo preguntas genéricas sobre modelos de gestión, conocimiento de los peritos de Hacienda, etcétera. El presidente del tribunal pide que formule las preguntas con más concreción para averiguar determinadas partidas presupuestadas supuestamente ligadas al 1-O. 22/05/2019 13:09

Jesús García María del Carmen Tejera, abogada del Estado, dice que participó en el asesoramiento "técnico" al Ministerio de Hacienda sobre el control financiero de la Generalitat. Dice Tejera que en ningún momento recibieron ningún tipo de indicaciones sobre cómo debían trabajar. Tejera recuerda que los abogados del Estado tienen garantizada la plena libertad de criterio respecto a los cargos políticos. 22/05/2019 13:00

Jesús García Se reanuda la sesión. Manuel Marchena ordena que se practique la prueba pericial. Considera el presidente del tribunal, entre otras cosas, que la alegación de las defensas es extemporánea. 22/05/2019 12:54

EL PAÍS El Congreso devuelve el balón al Supremo. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha pedido al presidente del Supremo, Carlos Lesmes, un informe de la sala sobre la aplicación del artículo 384bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), del cual se tendría que desprender su suspensión de funciones. Batet devuelve así la polémica cuestión de la suspensión de los cuatro diputados encausados en el juicio del procés al Supremo. La Fiscalía ha instado al Supremo a que obligue a la Mesa a suspender a los diputados. 22/05/2019 12:44

Jesús García Marchena ordena un nuevo receso, esta vez de diez minutos, para decidir definitivamente sobre el testimonio de las cuatro funcionarias de Hacienda. 22/05/2019 12:40

Jesús García Sigue la discusión en la sala de vistas sobre la pertinencia o no de la prueba de los peritos de Hacienda. Las defensas alegan que genera indefensión y las acusaciones piden que se practique sin más. Marchena ya se ha inclinado, en una de sus intervenciones, por escuchar a las cuatro funcionarias de Hacienda, que esperan sentadas su turno. Su testimonio es clave sobre el delito de malversación de fondos públicos. 22/05/2019 12:39

Jesús García El abogado de Dolors Bassa también se queja de que no podrán rebatir a las peritos. Manuel Marchena dice que "valora" las alegaciones de las defensas. Pero dice que se basa en la idea de si hay que rechazar o no una práctica de la prueba por la existencia de un informe previo. Marchena recuerda que ha admitido periciales médicas propuestas por las defensas sobre las heridas de la policía. 22/05/2019 12:30

Jesús García El abogado Josep Riba, que defiende al exconsejero de Justicia Carles Mundó, protesta por la forma de comparecencia (conjunta) de las peritos de Hacienda. 22/05/2019 12:27

Jesús García Comienza la prueba pericial con funcionarios de Hacienda. Marchena ordena que comience la prueba pericial con la comparecencia conjunta de cuatro peritos propuestos por la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Vienen a explicar y responder preguntas sobre su informe relativo a la "determinación de fondos públicos destinados a la organización, preparación, logística, financiación y ejecución del referéndum". Se trata de cuatro funcionarias de Hacienda. Todas ellas juran decir la verdad. 22/05/2019 12:25

Jesús García Se reanuda la sesión en el juicio del procés. Comienza ahora la prueba pericial para ganar tiempo. Esta tarde seguirán los últimos cuatro testigos del juicio. 22/05/2019 12:23

Jesús García Manuel Marchena ordena un receso hasta las 12.15. 22/05/2019 11:46

Jesús García Los presupuestos están asignados "a órganos de la administración", no al Gobierno como tal, porque no lo es, concluye el testigo. El fiscal Jaime Moreno pregunta al testigo si conocía que la disposición adicional 40, que contenía un presupuesto para el referéndum, había sido suspendida. "Tuve conocimiento por los medios de comunicación, pero no me afectaba al presupuesto del departamento". 22/05/2019 11:32

Jesús García El abogado pregunta si el consejero de Justicia tenía "disposición" sobre los expedientes de contratación de otra consejería. El testigo responde que no. 22/05/2019 11:29

Jesús García Cortadelles explica los procesos de contratación que se seguían en el Departamento de Justicia. El objetivo de la defensa es tratar de demostrar que el exconsejero de Justicia, Carles Mundó, no participó en ningún tipo de contratación vinculada al referéndum del 1-O. La fiscalía pide siete años de cárcel para Mundó, que permanece en libertad provisional, por malversación de fondos públicos. 22/05/2019 11:19

Jesús García El quinto testigo de la mañana es Ángel Cortadelles, exdirector de servicios del Departamento de Justicia dirigido por Carles Mundó. 22/05/2019 11:14

Jesús García Las huelgas posteriores al 1-O. El alto cargo de Trabajo defiende que se utilizaron los criterios habituales para los servicios mínimos. El abogado pregunta por los "acuerdos en frío", que sirven como "referencia" para dictar esos servicios. 22/05/2019 11:07

Jesús García Turno del cuarto testigo de la mañana, Enric Vinaixa, que fue director general de Relaciones Laborales e Igualdad en el Departamento de Trabajo de la Generalitat, dirigido por Dolors Bassa. 22/05/2019 11:05

Jesús García La abogada del Estado trata de poner en duda que la cesión de los centros previa al 1-O fuese como las demás. La testigo replica que otros fines de semana se reciben incluso más peticiones. 22/05/2019 11:00

Jesús García El fiscal pregunta si había "inquietud" por parte de algunos responsables de los centros. La testigo admite que sí, pero era por falta de información sobre lo que iba a ocurrir el 1-O y cuáles serían los centros de votación que iban a utilizarse. 22/05/2019 10:53

Jesús García Correo del Departamento de Trabajo. La testigo dice que se envió un correo electrónico a los centros cívicos recordando que se debían cumplir las normas. Sobre las noches previas al 1-O, se recibieron "12 peticiones", que fueron autorizadas. "Si reunían los requisitos, se autorizan". 22/05/2019 10:49

Jesús García Sans detalla los eventos anuales que justifican la cesión de locales: la castañada, la verbena de Sant Joan, fiestas de barrio... Eran actividades que se llevaban a cabo fuera del horario habitual, incluida la noche. La defensa trata de demostrar con este testimonio que el uso de escuelas e institutos durante los días previos al 1-O se enmarcaba en esta cesión de espacios. "Hay unas 9.000 cesiones de espacios al año", explica la testigo, que añade que son gratuitas. 22/05/2019 10:47

Jesús García Turno de la tercera testigo de la jornada. Es Rosa Maria Sans, que en 2017 era jefa del servicio de programación de actividades del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias. Su testimonio ha sido solicitado por la defensa de la exconsejera de Trabajo Dolors Bassa. "Gestionamos la vida de equipamientos con la cesión de espacios a las entidades". Sans asegura que este tipo de actividades son normales y habituales antes del 1-O. 22/05/2019 10:44

Jesús García El fiscal no puede preguntar por hechos que van más allá de 2015 -la defensa, que ha soliciltado al testigo, se ha circunscrito a esas fechas- y decide no formular más preguntas. 22/05/2019 10:42

Jesús García El fiscal Jaime Moreno pregunta sobre la hoja de ruta de la ANC, que hablaba de movilizaciones "espectaculares". "Habla de movilizaciones, no recuerdo si ese u otro calficativo porque ha pasado mucho tiempo". 22/05/2019 10:40

Jesús García Gené explica que, en 2015, dejó la ANC junto a Forcadell. Niega que la que más tarde fue nombrada presidenta del Parlament tuviera entonces aspiraciones políticas. "Me dijo que quería regresar a su trabajo y descansar". 22/05/2019 10:39

Jesús García "En las manifestaciones de la ANC jamás había incidentes de ningún tipo", reivindica el testigo, que trata de apuntalar la tesis de la defensa: las entidades independentistas siempre han defendido las movilizaciones pacíficas y no violentas. 22/05/2019 10:37

Jesús García Forcadell "no participaba en la redacción" de la hoja de ruta unitaria, sino que se limitaba a emitir su "opinión". Gené dice que en la ANC hay gente "de lo más variopinto" y de distintas ideologías. 22/05/2019 10:34

Jesús García La "hoja de ruta unitaria" de la ANC no tenía relación con el libro blanco elaborado por el Govern, explica el testigo. La defensa de Forcadell trata de desmontar una de las tesis de la Fiscalía: que el proceso hacia la independencia contó con tres patas perfectamente coordinadas -Govern, Parlament, entidades independentistas- y que todas ellas colaboraron para conseguirlo. 22/05/2019 10:33

Jesús García La relación de la ANC con los partidos políticos. Gené dice que había "independencia total" de la ANC respecto a los partidos políticos. El testigo recuerda que se establecieron "incompatibilidades muy estrictas" para los miembros de la entidad independentista, que no podían ser cargos públicos para mantener la libertad de criterio. 22/05/2019 10:32

Jesús García Forcadell al frente de la ANC. Gené explica que Forcadell fue elegida presidenta de la ANC en 2012 porque fue la que obtuvo un mayor número de votos. La abogada pregunta por sus competencias como presidenta y el testigo explica que es meramente "representativa" y que es "uno más". "No es una presidencia ejecutiva. Su voto tenía el mismo valor que el mío". 22/05/2019 10:29

Jesús García Turno del segundo testigo de la jornada, Ricard Gené. Su testimonio también ha sido solicitado por la abogada de Carme Forcadell. Gené formó parte del secretariado de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) desde su fundación, en 2012, hasta 2015. 22/05/2019 10:28

Jesús García Con el aval de Manuel Marchena, el fiscal pregunta ahora por otro tuit de Forcadell sobre el 1-O, en el que daba las gracias a los votantes del referéndum. El testigo dice que ese mensaje también lo redactó él. 22/05/2019 10:22

EL PAÍS El presidente del Senado no cree que esta semana estuviera disponible el informe sobre la suspensión de Romeva. El presidente del Senado, Manuel Cruz, ha señalado que "no cree" que esta semana la Mesa de la Cámara alta disponga del informe de los letrados para suspender las funciones del senador preso Raül Romeva. "Toca esperar días, esto no va de horas", ha señalado. "Estamos a la espera del informe de los letrados y no creo que en esta semana se pueda tener", ha explicado Cruz en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, señalando que el procedimiento es similar al del Congreso e irá "en paralelo". En la Cámara baja se abordará la posible suspensión de los diputados procesados, a partir de un informe que elaborarán los letrados. "Es la sensación que yo tengo, pero también quiero respetar el tiempo de los letrados", ha añadido sobre cuándo se puede suspender al senador de ERC que permanece en prisión preventiva y juzgado en el Tribunal Supremo por el procés independentista. (EP) 22/05/2019 10:22

Jesús García La abogada de Forcadell, Olga Arderiu, dice que no ha hecho "una sola pregunta" sobre redes sociales y acusa al fiscal de "extralimitarse" en las preguntas. 22/05/2019 10:20

Jesús García El tuit de Forcadell. El fiscal pregunta por un tuit emitido por Forcadell llamando a la defensa de las instituciones. El testigo dice que el tuit lo escribió él y no la presidenta del Parlament, y que no fue a las 9 de la mañana sino a las 6 de la tarde. "Es un error de Twitter, de cómo accede quien ha hecho el atestado". 22/05/2019 10:18

Jesús García Turno de las acusaciones. El fiscal Jaime Moreno pregunta a Martínez si informó a Forcadell de que había vehículos de la Guardia Civil dañados. "Cuando fui, no me fijé en los coches y no tenía idea ni constancia de cómo estaba el registro judicial". Dice que había tanta gente que resultaba "asfixiante" permanecer allí. Tampoco pudo seguir las redes sociales porque "no había cobertura" y Twitter "no cargaba" los mensajes. 22/05/2019 10:16

Jesús García Saludos con Junqueras. Forcadell entró con Oriol Junqueras al Departamento de Economía, pero "en ningún momento" se dirigió a las personas concentradas frente a la sede. La defensa trata de demostrar que Forcadell mantuvo un cierto perfil institucional en su tarea y que en ningún caso fue responsable de movilizar a los ciudadanos durante el otoño caliente del 'procés'. 22/05/2019 10:11

Jesús García La presencia de Forcadell el 20-S. Martínez asegura que Carme Forcadell únicamente estuvo una hora (de 17 a 18 horas) frente a la sede de Economía. Llegaron en el coche oficial de la presidenta del Parlament. 22/05/2019 10:09

Jesús García La abogada de Forcadell pregunta a Martínez por su presencia durante los registros del 20-S en el Departamento de Economía. "Había más y más gente con tono reivindicativo y festivo, sin más", dice el testigo, en línea con lo explicado ya por la mayoría de testigos propuestos por las defensas. 22/05/2019 10:08

Jesús García El primer testigo de la jornada es Jordi Martínez Soler, que era asesor del gabinete de Presidencia del Parlament y se encargaba de la gestión de redes sociales de la entonces presidenta, Carme Forcadell. 22/05/2019 10:07

EL PAÍS Suspensión. El Supremo había dejado en manos del Congreso la activación del artículo 21.2 del Reglamento del Congreso, que prevé la suspensión de los parlamentarios que se encuentren en prisión preventiva. Esa es la primera decisión clave de la nueva Mesa del Congreso. Con todo, la suspensión no sería automática sino que mediaría un informe de los letrados de las Cortes que abocará previsiblemente a suspenderles de derechos, sueldo y funciones. 22/05/2019 10:00

La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que suspenda a los cinco parlamentarios presos del procés en el día en que se reanuda el juicio tras dos días de suspensión por la constitución de las Cortes, donde los encausados tomaron posesión ayer.

EL PAÍS El comienzo de la fase pericial. Los primeros peritos, a propuesta del fiscal, comparecen para ratificar su informe sobre "determinación de fondos públicos destinados a la organización, preparación, logística, financiación y ejecución del referéndum" ilegal. Han sido citados para ratificar los funcionarios de Hacienda María del Carmen Tejera, Sara Izquierdo y Teresa Hernández Guerra. Le seguirá una pericial propuesta por la Abogacía del Estado sobre un informe emitido el 29 de octubre de 2018 por la Intervención General del Estado a solicitud del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, que ha procesado a una veintena de altos cargos de la Generalitat por la organización del 1-O y ha sido aportado al Supremo. Se ha llamado para ratificarlo a la subdirectora general de Estudios y Coordinación de la Intervención General de la Administración del Estado, Mercedes Vega. 22/05/2019 09:50

EL PAÍS Puigdemont también lamenta la muerte de Eduard Punset. En un tuit, el presidente fugado en Bélgica ha expresado su pesar por la desaparición del expolítico y divulgador de la ciencia en su cuenta de Twitter. "Perdemos a un hombre brillante, humanista, generoso, heterodoxo. Tuve el privilegio de conocerle y siempre recordaré sus reflexiones, su punto de vista siempre en vanguardia, fresco y rompedor. Deja una obra publicada que resistirá el paso del tiempo. Descanse en paz", ha escrito. https://twitter.com/KRLS/status/1131093271806205953 22/05/2019 09:31

EL PAÍS Pésame de Junqueras por Punset. Oriol Junqueras ha lamentado en la cuenta de Twitter a su nombre la muerte del expolítico y divulgador científico Eduard Punset. El político preso reproduce una carta que Punset le dirigió en su época de vicepresidente de la Generalitat expresándole su deseo de votar en el referéndum sobre la independencia de Cataluña. https://twitter.com/junqueras/status/903229121689411584 22/05/2019 09:28

EL PAÍS Tras los testigos, llega la fase pericial. La segunda fase del juicio consistirá en la ratificación de varios informes de expertos propuestos por las acusaciones y las defensas relativos a gastos del referéndum del 1-O, lesiones sufridas por agentes de la Guardia Civil y de la Policía en dicha jornada y hasta un estudio sobre una entrevista concedida por el exconsejero del Interior Joaquim Forn. 22/05/2019 09:06

EL PAÍS Los últimos testigos, a la tarde. A las cuatro se ha citado a Josefina Valls, directora de Servicios del Departamento de Gobernación; Xavier Urios, abogado jefe de Gobernación; Pau Villòria, secretario general de la Consejería de Empresa; y finalmente Josep Solà, director de Servicios del Departamento de Empresa. Con ellos concluirá la fase testifical del juicio, por la que han pasado más de 400 declarantes. 22/05/2019 08:20

EL PAÍS Otros testigos de la mañana. Les seguirán también en la sesión de la mañana Enric Vinaixa, director general de Relaciones Laborales e Igualdad en el Trabajo de la Generalitat y Ángel Cortadelles, exdirector de Servicios de la Consejería de Justicia. 22/05/2019 08:12

EL PAÍS Primeros citados. A las 10 se ha citado a Jordi Martínez i Soler, miembro del departamento de Comunicación de la Presidencia del Parlament; Ricard Gené Casals, miembro de la Secretaría General de la ANC, y a Rosa Sans, responsable recursos humanos de la empresa Artyplan y jefa del servicio de programación de actividades de la Generalitat. 22/05/2019 08:09

EL PAÍS La renuncia al acta o una Cámara con cuatro votos menos La suspensión de los líderes del procés abre la posibilidad de una investidura más fácil para Sánchez. Por Javier Casqueiro y Reyes Rincón Foto: Los 12 líderes independentistas acusados en el banquillo del Tribunal Supremo, el primer día del juicio del procés. (Efe) 22/05/2019 08:05

EL PAÍS Protestas. La bancada en el Congreso de PP, Ciudadanos y Vox protestaron cuando algunos diputados prometieron el cargo en otro idioma diferente al castellano, especialmente cuando lo hicieron con proclamas en favor de políticos en prisión preventiva. El diputado y líder de ERC, Oriol Junqueras, acató la Constitución "desde el compromiso republicano y por imperativo legal" y como "preso político" en medio de un gran alboroto. Batet, en su discurso antes de finalizar la sesión, dijo: "Ninguno de nosotros ni de nuestros partidos representa en exclusiva a España. Cada uno de nosotros somos del pueblo, pero ninguno somos el pueblo". 22/05/2019 08:04

EL PAÍS El juicio se reanuda hoy después de la interrupción, el lunes y el martes, de las sesiones por la constitución de las Cortes. Cuatro de los encausados recogieron sus actas de diputados (Oriol Junqueras por ERC y Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez por Junts per Cat) y un quinto, Raül Romeva (ERC), de senador. 22/05/2019 07:57

EL PAÍS Junqueras manda un mensaje desde el Congreso y pide el voto “para llevar al país a la libertad” Los parlamentarios separatistas presos se registran y recogen sus actas en las Cortes. Custodiados por la policía, no han tenido contacto con los medios pero han distribuido imágenes y declaraciones en las redes sociales. Crónica de Anabel Díez y Javier Casqueiro. Foto: Oriol Junqueras, en prisión preventiva por el 'procés' catalán, ha acudido este lunes al Congreso para acreditarse con autorizacion del Supremo. (Efe) 20/05/2019 12:16

EL PAÍS También Sànchez. El diputado por el PdeCAT Jordi Sànchez también ha recogido el acta. "¡Gracias a toda la gente que nos votó ya somos diputados al Congreso! Ahora toca que este domingo hagan lo mismo Joaquim Forn y Carles Puigdemont en el Ayuntamiento [de Barcelona] y en Europa", ha publicado en la cuenta a su nombre en Twitter. El diputado por el PdeCAT Jordi Sànchez también ha recogido el acta. "¡Gracias a toda la gente que nos votó ya somos diputados al Congreso! Ahora toca que este domingo hagan lo mismo Joaquim Forn y Carles Puigdemont en el Ayuntamiento [de Barcelona] y en Europa", ha publicado en la cuenta a su nombre en Twitter. https://twitter.com/jordialapreso/status/1130394159792234496 20/05/2019 10:58

EL PAÍS Recogida del acta del diputado por el PdeCAT Jordi Turrull. "Recogiendo y firmando el acta de diputado en @Congreso_Es. Orgulloso de ser la voz de los ciudadanos de Lleida, el Pirineo y Arán y de defender el mandato del 1 de Octubre. Unidad, transversalidad y determinación.", ha publicado en la cuenta de Twitter a su nombre el político preso. https://twitter.com/jorditurull/status/1130394320891187200 20/05/2019 10:57

EL PAÍS No habrá juicio hasta el miércoles. La decisión de los magistrados de permitir salir a los presos implica que se suspende la sesión del juicio de este lunes, por lo que la vista oral se retomará ya el miércoles con los últimos testigos y las primeras periciales. 20/05/2019 10:46

EL PAÍS Críticas de Puigdemont. "Bestial. Presos políticos acreditando su condición: entran en el Congreso elegidos para defender las mismas ideas por las que los tienen presos. ¡Una vergüenza para unos, una dignidad inmensa para vosotros, amigos!", apunta el expresidente en su cuenta de Twitter. https://twitter.com/KRLS/status/1130391112601014272 20/05/2019 10:36

EL PAÍS Junqueras hace declaraciones en el Congreso en un tuit con vídeo. https://twitter.com/Esquerra_ERC/status/1130389450880684032 20/05/2019 10:34

EL PAÍS Oriol Junqueras ya ha recogido sus credenciales. El líder de ERC ha publicado fotografías de su firma y recogida de acta de diputado en la cuenta a su nombre en Twitter. "Hoy hemos podido salir de la cárcel de Soto del Real gracias a vuestros votos para recoger las credenciales que nos acreditan como senadores y diputados del Congreso. Vuestros votos nos han hech libres. Y el domingo nos harán libres en Europa". https://twitter.com/junqueras/status/1130388525260660736 20/05/2019 10:25

EL PAÍS Así ha sido la llegada de Raül Romeva (ERC) al Senado, entre abrazos con sus compañeros de partido. https://twitter.com/Esquerra_ERC/status/1130385447643963393 20/05/2019 10:17

EL PAÍS Apoyo de Puigdemont. El expresidente de la Generalitat ha mostrado su apoyo a los políticos presos. "Acabo de ver las imagenes de Raül Romea entrando en el Senado cono una dignidad inmensa. Imposible no emocionarse viendo la fortaleza ante la injusticia. Espero poder ver las [entradas] de Jordi Sànchez, Josep Rull, Jordi Turrull y Oriol Junqueras entrando al Congreso", ha publicado en su cuenta de Twitter. https://twitter.com/KRLS/status/1130384648276762630 20/05/2019 10:16

EL PAÍS Los políticos presos ya están dentro del Congreso, en la primera planta. Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull tienen que hacer los trámites, como la presentación de credenciales y declaración de bienes e ingresos, previa para que mañana puedan tomar posesión como diputados. Raül Romeva también ha llegado al Senado. 20/05/2019 10:11