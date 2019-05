¿Está escrita la sentencia? Protagonistas y partidarios del procés dicen que está redactada ya antes de empezar la vista.

Así se propaga en la radiotelevisión de la Generalitat. Intenta, es obvio, deslegitimar al tribunal. Este no esperaría a culminar las decisivas fases que empezaron este lunes, con la documental, para sentenciar. Emitiría condenas de rebelión a mansalva.

No prevén siquiera que la Fiscalía pueda modificar sus peticiones provisionales. Igual yerran. La vista ha perfilado ya detalles clave: no ha surgido evidencia de que el exconseller Joaquim Forn diese órdenes concretas a los mossos de violar la legalidad; las pruebas sobre malversación apuntarían seguramente a dos departamentos; Jordi Cuixart no tuvo papel en los hechos de Badalona, recién sobreseídos en la Audiencia de Barcelona.

Los sabiondos harían bien en leer una acertada declaración: “Todavía no sabemos dos cosas muy relevantes de la sentencia: el contenido y cuándo saldrá”. Es nada menos que ¡de Carles Puigdemont! (Ara, 19 de mayo).

De lo escuchado hasta ahora en las Salesas podrían estilizarse al menos cuatro hechos relevantes.

Primero, muchos testigos exageraron los daños recibidos y minimizaron los producidos por su “parte”: fuesen manifestantes, mossos, policías o guardias civiles. Eso no desacredita del todo sus deposiciones, ni su parte de verdad, salvo si mintieron flagrantemente. Veremos mañana la contraposición de vídeos.

Segundo, ha sorprendido a observadores que conocían el procés de segunda mano la afluencia de testigos de las defensas de alta calificación profesional (ingenieros, directivos de empresa...), gentes que se personaron en los colegios el fin de semana, o en la madrugada del 1-O, a hacer más o menos de boy-scout. Atentos a la digestión que de este hecho hacen los magistrados: si con ello ven más grave lo sucedido o más atenuado.

Tercero, este es un juicio a unos dirigentes y no una comisión parlamentaria sobre la conducta de los distintos cuerpos. A la causa le interesan los hechos concretos de violencia (aunque no generalizados) de los ciudadanos seguidores de aquellos. Exhibirán distinto peso según quién los inició, si ellos o los agentes.

Y cuarto, como sus declaraciones expresaron contradicciones insalvables (y no salvadas después), se espera con interés la decisión sobre la petición de careo entre el coronel Diego Pérez de Cobos y el comisario Ferran López. Acreditaría más claramente el rol de los mossos y su papel ante el Govern.

