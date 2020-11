Guardianes de la materia prima

La ganadera Maite Sánchez habla con el monte porque conoce su lenguaje. Aunque se crio en Errenteria y en su casa nadie se dedicaba al mundo rural, siempre tuvo clara su vocación. En el año 2000, con tres hijos pequeños —el menor, de un año—, se separó y se instaló con ellos en Goizueta (Navarra). “Fue el sitio más barato que encontré para comprar terreno y un caserío caído que levanté con mis manos”, recuerda. A esta fuerza de la naturaleza de 56 años no hay nada que la frene. “Es muy difícil ser ganadera y empezar de cero. En estos pueblos no te aceptan si eres mujer haciendo un trabajo de hombres. Fue duro, pero me quedé”, dice.

Veinte años después, su familia vive de la venta directa de carne ecológica de sus terneros de raza betizu. “Me hice con vacas de esta raza porque es autóctona, la última salvaje que queda y se parece a mí”, dice riendo. Su ganadería Domiña suma 80 cabezas. “Viven en las 14.000 hectáreas de montes comunales de Goizueta, se reproducen y paren libremente. Además, mantienen limpios lugares de difícil acceso”, añade. Mientras pastan a su lado, explica que es una raza infravalorada debido a su baja rentabilidad. “La betizu nunca se ha explotado para carne, pero no soy la única que lo hago, aunque sí la que la ha dado a conocer. La gente las tiene por la subvención y muchos no las atienden”, cuenta.

Hasta marzo, Maite y sus hijos acudían con los filetes y carne picada a las ferias alimentarias de la zona, pero, una vez suspendidas, ¿qué podían hacer? “Teníamos a los terneros preparados y a mi hijo pequeño se le ocurrió hacer chorizos y salchichones para que no se echara a perder la carne”, recuerda. Una vez elaborados y sorprendidos por su sabor, llamaron a sus clientes para ofrecérselos. Al mismo tiempo, Ganaderas en Red, el grupo de mujeres de toda España con ganaderías extensivas al que pertenece Maite, les compraron, hicieron publicidad y comenzaron a enviar a toda la Península. “Entonces nos pasó algo increíble. Cuando la gente se agobió por si faltaba comida, nosotros sentimos que éramos los primeros de la cadena y que cuando todo fallara podríamos alimentar”, cuenta. Y aunque confiesa que le gustaría contar con una página web, no tiene prisa. Por ahora, sigue enviando por mensajería los pedidos que le encargan por teléfono o e-mail. Y a los que intentan convencerla de que vende barato para ser ecológico —a 14 euros el kilo de carne y 6,80 euros el chorizo—, les responde siempre lo mismo: “Si hiciera productos para ricos, preferiría no ser ganadera”.

Maite siente tal respeto por sus vacas que, cuando son viejas, no las lleva al matadero para intentar sacar el máximo provecho. “Permitir que mueran cuándo y dónde les toque es nuestra manera de darles las gracias por habernos ofrecido toda una vida de terneros y haber cuidado nuestros montes. Para poder hacerlo, pedimos un permiso de alimentación para animales necrófagos y se las comen los buitres”, dice con respeto. “Tengo hijos salvajes, vacas salvajes, caballos salvajes y una vida salvaje. ¡Así es difícil ser normal!”, añade riendo. Como si alguna vez se le hubiera pasado por la cabeza intentarlo.