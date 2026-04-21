San Pedro de Atacama se consolida como uno de los principales destinos turísticos del norte de Chile

Ubicado en la Región de Antofagasta, este destino concentra algunos de los paisajes más característicos del desierto de Atacama como el Valle de la Luna, los géiseres del Tatio y las lagunas altiplánicas, además de una oferta creciente de actividades turísticas

San Pedro de Atacama ha reforzado en los últimos años su posición como uno de los principales polos turísticos del norte de Chile, impulsado por la singularidad de su paisaje desértico, la diversidad de sus atractivos naturales y el creciente interés por experiencias vinculadas a la naturaleza y la observación astronómica

El pueblo, de calles de tierra y construcciones de adobe, funciona como base para recorrer el desierto de Atacama. Desde allí se accede a valles, salares, géiseres y lagunas de altura. La observación astronómica es también una de sus actividades destacadas debido a la baja humedad y la escasa contaminación lumínica.

El desierto de Atacama, cuya puerta de entrada es San Pedro, figura de forma recurrente en rankings internacionales de turismo elaborados por plataformas como Tripadvisor, guías especializadas como Lonely Planet o Marketplaces de experiencias como Tur.com

¿Qué debes conocer?

La región ofrece una combinación de paisajes desérticos, formaciones geológicas, fenómenos geotérmicos y ecosistemas de altura que permiten organizar recorridos variados en un mismo entorno. La cercanía entre los distintos puntos de interés facilita la planificación de visitas que integran actividades al aire libre, observación del paisaje y contacto con el entorno natural. Acá algunos de ellos:

Shutterstock

Valle de la Luna

Ubicado a 15 kilómetros de San Pedro de Atacama, el Valle de la Luna presenta formaciones de sal, arcilla y roca modeladas durante millones de años. Entre sus puntos más visitados figuran Las Tres Marías, el Anfiteatro, las cavernas de sal y la Duna Mayor.

El atardecer concentra gran parte de la afluencia de visitantes, cuando la luz solar modifica los colores del paisaje en la Cordillera de la Sal.

Valle de la Muerte

A seis kilómetros del pueblo, el Valle de la Muerte se caracteriza por sus dunas, que alcanzan hasta 200 metros de altura. El lugar es utilizado para la práctica de sandboard (o surf sobre las dunas) y otras actividades recreativas.

Durante el atardecer, las formaciones rocosas adquieren tonalidades más intensas por efecto de la luz.

Géiseres del Tatio

Los géiseres del Tatio se encuentran a 4.300 metros de altitud. Las visitas comienzan antes del amanecer, cuando las bajas temperaturas intensifican las fumarolas, que pueden alcanzar hasta diez metros de altura.

El recorrido suele incluir desayuno en el lugar y una parada en Machuca, una localidad del altiplano.

San Pedro Atacama

Laguna Cejar

Situada a unos 28 kilómetros de San Pedro, en el salar de Atacama, la laguna Cejar presenta una alta concentración salina que facilita la flotación.

Las excursiones incluyen también los Ojos del Salar y la laguna Tebinquinche, donde se observan reflejos del cielo sobre la superficie del agua.

Lagunas altiplánicas: Miscanti y Miñiques

A más de 4.000 metros de altitud, las lagunas Miscanti y Miñiques forman parte de la Reserva Nacional Los Flamencos. El entorno combina agua, salares y volcanes.

El recorrido suele incluir Piedras Rojas y el pueblo de Socaire, donde se conservan tradiciones de las comunidades atacameñas.

Shutterstock

Termas de Puritama

Las termas de Puritama se ubican en una quebrada del desierto y cuentan con ocho piscinas naturales de agua a unos 33 grados. El nombre proviene del idioma kunza y significa “agua caliente”.

El lugar se utiliza como espacio de descanso dentro de los circuitos turísticos.

Valle del Arcoíris

El Valle del Arcoíris debe su nombre a la diversidad cromática de sus formaciones minerales. El recorrido incluye el río Salado y los petroglifos de Yerbas Buenas, vestigios de antiguas poblaciones.

Turismo astronómico

San Pedro de Atacama es uno de los principales puntos de observación astronómica del mundo. Las condiciones climáticas permiten la visualización de estrellas, galaxias y constelaciones con gran nitidez.

Las excursiones incluyen telescopios y guías especializados, que combinan información científica con elementos de la cosmovisión andina.

Todos estos destinos y otras actividades, como caminatas al amanecer, vuelos en globos aerostáticos, trekkings al volcán y mucho más las encuentras dentro del catálogo de San Pedro de Atacama en Tur.com.

Planificación del viaje

San Pedro de Atacama puede visitarse durante todo el año. Entre abril y octubre predominan cielos despejados y temperaturas más estables; y en enero y febrero se registran lluvias altiplánicas que pueden afectar algunos recorridos. Por eso es recomendable llevar ropa por capas debido a la amplitud térmica, además de calzado para exteriores.

Para llegar a la ciudad, el acceso principal es por vía aérea hasta Calama (aeropuerto El Loa), con conexiones desde Santiago. Desde allí, el traslado por carretera dura aproximadamente una hora y media.

Una estadía de tres días permite recorrer los principales puntos de interés. Con cinco o más días se pueden incorporar excursiones más extensas. En tur.com puedes explorar toda la oferta de tours y actividades disponibles en San Pedro de Atacama, comparar opciones, leer reseñas y reservar con total seguridad desde donde estés.