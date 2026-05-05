Costa Rica logra un ascenso inédito de mujeres en el poder político, a pesar del auge conservador

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Este 8 de mayo se verá una escena inédita en la historia de Costa Rica: una mujer en el cargo de presidenta de la Asamblea Legislativa juramentará a otra mujer como presidenta de la República, Laura Fernández, la segunda en gobernar el país centroamericano que, sin embargo, vive un auge del conservadurismo de la mano del mandatario saliente, Rodrigo Chaves.

Esa escena será posible porque este viernes la abogada oficialista Yara Jiménez se convierte en la cuarta mujer en tomar la presidencia del plenario legislativo. La elección de la abogada, secretaria del Consejo de Gobierno de Rodrigo Chaves hasta este mes, es producto de la mayoría suficiente que posee el Partido Pueblo Soberano (PPSO) para tomar numerosas decisiones legislativas gracias a los 31 escaños que alcanzaron en las elecciones de febrero, pero también refleja un dato histórico en la política de Costa Rica: la mayor presencia de mujeres diputadas en los dos siglos de vida independiente.

Con 30 mujeres y 27 hombres, la Asamblea Legislativa unicameral para el cuatrienio 2026-2030 consolida la tendencia de mayor participación femenina en la vida política nacional. Solo superan a Costa Rica en escaños de mujeres otros países con regímenes autoritarios: Ruanda, con 63,8%; Cuba, con 57,2%; y Nicaragua, con 55%, según la Unión Interparlamentaria (UIP). Hay también mayoría de mujeres en la bancada PPSO, un hombre más en la principal fuerza opositora, el Partido Liberación Nacional (PLN), mayoría en el Frente Amplio (izquierda) y dos bancadas unipersonales, ambas mujeres. Una de ellas es Claudia Dobles, primera dama en el Gobierno de Carlos Alvarado (2018-2022).

Tras introducir el voto femenino en la Constitución en mitad del siglo XX y elegir a tres mujeres en 1953, incluso una sola en 1962, el sistema costarricense fue dando pasos para reducir la brecha en puestos de poder. En 1986, la Asamblea Legislativa, dominada por hombres e influenciada por el presidente Óscar Arias, eligió a la primera mujer para presidir el pleno legislativo, Rose Marie Karpinsky. En los 40 años siguientes, solo dos mujeres más alcanzaron ese puesto, aunque cada cuatrienio incrementaron su presencia legislativa por el fomento de igualdad en la política y leyes específicas que obligaron a partidos políticos a la paridad dentro de las listas.

Así fue como llegó 2026 a marcar este hito que subrayó Eugenia Zamora, presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), en su discurso al entregar las credenciales de nuevas diputadas y diputados. “Será el primer órgano legislativo en nuestra historia integrado en su mayoría por mujeres, consecuencia no del azar ni circunstancias espontáneas, sino de décadas de lucha por una sociedad más democrática y más igualitaria”. Zamora, en 2021, se convirtió también en la primera mujer en presidir el órgano electoral.

Lo que para algunos sectores es un logro, no lo es precisamente para el oficialismo que encarna esa mayor presencia femenina. Lo ha dicho explícitamente Pilar Cisneros, la jefa de la bancada oficialista en el cuatrienio de Gobierno de Chaves, y en cierto modo lo expresa la propia Fernández. Rechazó la “a” y eligió llamarse “presidente”, como será juramentada el 8 de mayo. La politóloga de 39 años toma el poder como ficha de Chaves tras unas elecciones de tinte plebiscitario sobre el Gobierno 2022-2026, apoyada en mayor medida por hombres y personas mayores.

“El lenguaje inclusivo se asocia con el progresismo y, por tanto, está en la mira de este sector conservador”, explica María José Cascante, politóloga e investigadora de la Universidad de Costa Rica especializada en asuntos de género. “No es algo superficial, es un elemento de la batalla cultural, un asunto que hiere sensibilidades”.

Cascante celebra la cuota femenina como resultado de políticas afirmativas y el activismo del país en sintonía con compromisos internacionales y la presión de grupos activistas internos, aunque advierte la fuerte presencia de una corriente conservadora cuyo discurso desprecia de manera explícita esa ‘ideología de género’. Lo dice en referencia a la frase peyorativa utilizada por grupos religiosos o afines. Ese sector es ahora parte del oficialismo, como quedó en evidencia con nuevos encuentros de Chaves y Fernández con líderes cristianos evangélicos.

El abanderado de ese conservadurismo no es ya un partido específico de corte religioso neopentecostal, como el que lideró el predicador Fabricio Alvarado y que fue absorbido por el ‘chavismo’. Son aliados, como lo ha hecho explícito la legisladora Cisneros, pero bajo la figura fuerte de Chaves.

Alvarado, quien en 2018 disputó como candidato presidencial la segunda ronda contra el progresista Carlos Alvarado, acabó siendo protagonista esta semana de la Asamblea Legislativa, debido a una pugna por aprobar una sanción contra él por acoso sexual, denunciado por una exasesora suya. La bancada oficialista, sin embargo, evitó formar cuórum para poder sesionar y hacer posible la votación contra el diputado, a pesar de que durante la campaña electoral la propia Fernández también lo acusó de haberla acosado sexualmente.

“Nunca voy a olvidar cuando me arrinconó en una oficina con la falsa promesa de regalarme una Biblia. Nunca voy a dejar de levantar la voz por las miles de costarricenses que han sido víctimas de un montón de cochinos”, dijo en televisión en vivo. Sin embargo, pasadas las elecciones y confirmado el triunfo del oficialismo, quedó de lado ese mensaje de corte feminista y se han vuelto a repetir sus reuniones con dirigentes evangélicos.