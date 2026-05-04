El Rey, en el 50 aniversario de EL PAÍS: “El periodismo es crucial para las libertades y la democracia”

Fue José Ortega y Gasset quien afirmó que “sólo cabe progresar cuando se piensa en grande, solo es posible avanzar cuando se mira lejos”. Y las indicaciones del filósofo y ensayista español conservan valor como brújula intelectual 75 años después de su muerte. En un contexto de frenético hervidero informativo, la ambición por contar exclusivas aquí, ahora y antes que nadie se da por descontada, pero no hay grandeza sin rigor y se impone la obligación de afilar la mirada y amaestrar el olfato para diferenciar las noticias de lo que parecen serlo. Los Premios Ortega y Gasset de Periodismo han condecorado este lunes las trayectorias de la Premio Nóbel de Literatura Svetlana Alexiévich, el escritor Sergio Ramírez y el exdirector de The Washington Post Martin Baron, tres referentes globales de “honestidad, valentía, ética y oficio”.

Ha sucedido durante una edición extraordinaria de los galardones celebrada en Barcelona, con motivo de los primeros 50 años de vida de EL PAÍS y que ha culminado esta noche con una ceremonia de gala presidida por el rey Felipe VI y la reina Letizia durante un acto que ha contado con la presencia de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz; la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant; el president de la Generalitat, Salvador Illa; y varios consellers del Govern catalán, como Alícia Romero, Jaume Duch y Ramon Espadaler. En su discurso, el Rey ha destacado que “el periodismo es crucial para las libertades y la democracia”. También ha ensalzado “el papel de los informadores y de la prensa” en la defensa de las instituciones.

La gala de los premios más prestigiosos del periodismo en español, que otorga anualmente este periódico desde 1984, se ha celebrado en el Museo Marítimo, a la sombra del monumento de Colón y de su dedo que señala, como sugería Ortega y Gasset, a lo lejos.

En ese escenario han pronunciado sus discursos el rey Felipe VI; el president catalán, Salvador Illa; el presidente del Grupo Prisa y de EL PAÍS, Joseph Oughourlian; y el director de EL PAÍS, Jan Martínez Ahrens. El Rey ha hecho memoria para poner de manifiesto que ha crecido con EL PAÍS: “Si es 4 de mayo de 1976, tengo 8 años y estoy en 3º de EGB. Escucho en el telediario de ese día que hay un nuevo periódico; bueno quizá fue el día anterior, quizá unos días antes o después, no lo puedo precisar. No les diré que me puse a leerlo porque, con razón, no me creerían”, ha reconocido. “Pero sí les cuento que en casa fue un asunto muy comentado —y yo percibí que era algo muy importante", ha evocado. “Tengo claro que desde muy pronto y hasta hoy, hasta esta misma mañana, este diario me ha acompañado como fuente para estar informado”, ha afirmado Felipe VI.

“Estamos hoy aquí para felicitar a una redacción vibrante que mantiene el pulso informativo, con un gran esfuerzo profesional a ambos lados del Atlántico”, ha dicho el monarca. “Porque conviene pensar y conviene el análisis serio de lo que sucede”, ha remachado.

07:57 Discurso íntegro de Felipe VI

El president Salvador Illa ha recordado el último artículo que publicó en el diario Manuel Vázquez Montalbán en 2003, seis días antes de morir. La columna se titulaba, en catalán, Triomf, en un claro guiño a la revista Triunfo.

“Tan leído en Cataluña como en Madrid, jamás hubo vehículo de comunicación más fecundo entre ambos imaginarios’ (...) Pasaron una ristra de talentos centrífugos y democráticos, proyectaron conciencia crítica catalana mediante un puente cultural sin precedentes.“, decía ese texto del escritor que ha parafraseado el president, que ha recurrido a esa metáfora para añadir: “Este papel de puente y de crítica lo ha ejercido EL PAÍS. Deseo que lo siga haciendo las próximas décadas y ejerciendo un buen periodismo”.

En su discurso, Illa ha recordado la primera portada del periódico, publicada el 4 de mayo de 1976, cuyo titular era que Europa exigía ya como condición la creación de los partidos políticos. “Todo estaba por hacer y por escribir pero EL PAÍS ya tenía claro entonces que Europa era nuestra esperanza colectiva. Y hoy 50 años después en el corazón europeo. Y somos uno de sus motores”, ha señalado Illa.

El director de EL PAÍS ha augurado que el periódico va a seguir creciendo cumpliendo su compromiso con el lector, que ha resumido así: “Informar con rigor, informar con honestidad”. “En los próximos años vamos a hacer más y mejor en América y en Europa, en Estados Unidos, en España y en México”, ha asegurado. “Vamos a crecer ofreciendo lo que sabemos hacer: periodismo, información de calidad, contrastada, separada de la opinión, anteponiendo el dato al prejuicio, contando la verdad y defendiendo, desde la independencia, nuestros valores: la democracia, la tolerancia y la pluralidad”.

En su intervención, Martínez Ahrens ha resaltado que los periodistas escriben tanto para un lector de Monterrey como para uno de Barcelona, de Bogotá, de San Diego o de Buenos Aires. “Y lo hacemos con una misma identidad, la de un medio que defiende la democracia y apuesta por el periodismo de calidad. Dos principios que no han cambiado desde el origen y que nos han valido la confianza de los lectores”, ha destacado.

Joseph Oughourlian, por su parte, ha reivindicado el “contrato moral” del diario con sus lectores. “Es cierto que EL PAÍS no es el mismo, pero porque España no es la misma, porque el mundo no es el mismo, porque el periodismo no es el mismo”, aseguró en su discurso durante la gala de la noche. “Siempre hemos trabajado pensando en los lectores. En su inteligencia, en su derecho a estar bien informados y en su capacidad para desarrollar su propio criterio”, recordó.

“EL PAÍS está más vivo y pujante que nunca”, aseguró el presidente de Prisa y EL PAÍS. También reivindicó las luces, y no ocultó lo que considera sombras de los 50 años de andadura del diario. “Nos hemos equivocado en algunas ocasiones por una cierta altivez, por haber leído mal el momento político o por haber infravalorado el ritmo de los cambios tecnológicos”, confesó. “Reconocer los errores no nos debilita. Al contrario: nos hace mejores, más honestos y todavía más creíbles”, añadió, para después recordar la apuesta por América Latina y el compromiso con el europeísmo y la defensa de los derechos humanos y las libertades.

Al acto han acudido representantes del mundo empresarial, político y cultural como Ángel Simón, presidente de Indra; Carlos Torres, presidente del BBVA; Josep Oliu, presidente del Banco Sabadell; Toni Ruiz, presidente de Mango; Josep Sánchez Llibre, jefe de la patronal Foment; Juan José Bruguera, presidente de Colonial; Juan Naya, consejero delegado de Isdin; Sergio Fuster, consejero delegado de Codorníu; Antoni Cañete, presidente de Pimec, o Carlos Godó, presidente ejecutivo del Grupo Godó. También acudieron, entre otros, el abogado Cristóbal Martell, el director de la policía catalana Josep Lluís Trapero, la astronauta Sara García, el sumiller Josep Roca o la cocinera Carme Ruscalleda, entre otros.

Antes de la gala vespertina en el museo se homenajeó a los galardonados en un acto solemne celebrado en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona. Allí, Svetlana Alexiévich, al recoger el premio de manos de Martínez Ahrens recordó una anécdota de su libro sobre los testigos del accidente de Chernóbil: “Hoy los periodistas tenemos que ir en busca de los testigos allá donde estén. Quizá ellos, como nosotros, no acabamos de entender la locura de hoy, pero tenemos que dejarlo por escrito”.

El periodismo desde su vertiente dual: fuente de información y herramienta para fiscalizar los excesos de poder. Durante su intervención en el salón consistorial, el director de EL PAÍS reivindicó “las banderas de periodismo de calidad y defensa de la democracia” que han definido a este periódico en su medio siglo de historia. Unos estandartes, ha enfatizado, que el diario nunca ha abandonado. Manuel Vicent, escritor cuya firma ha estado en este diario desde sus primeros ejemplares, concluyó en esta jornada para el recuerdo: “El éxito de un periodista no está en ser leído, sino en ser creído. La credibilidad es su único patrimonio, y su prestigio viene de ponerse al servicio del derecho del ciudadano a estar bien informado”.