Entre la fuga y la pérdida: historias de mujeres fugitivas interpretadas por artistas rioplatenses

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Yully Da Chaga Cabrera, artista popular del candombe montevideano, sostiene entre los dedos la cadenita que cuelga de su cuello. La aprieta con cuidado, como si protegiera algo frágil, y en ese gesto asoma una fuerza difícil de nombrar. Es una sankofa, uno de los símbolos Adinkra de Ghana: un ave con el rostro vuelto hacia atrás que resguarda un pequeño huevo. En lengua akan, de África occidental, esa imagen condensa una idea que Cabrera explica con una sonrisa amplia y contagiosa: “La sankofa abraza al mismo tiempo pasado y futuro y toma del pasado lo necesario para construir otros futuros”.

De esa idea —mirar hacia atrás sin dejar de avanzar— nace Sankofa: Cimarroneando el Archivo, el proyecto que Cabrera integra junto a las artistas afrouruguayas Karen Antúnez, Mary Porto Casas y la geógrafa histórica argentina Ana Laura Zavala Guillén, radicada en el Reino Unido. La iniciativa surgió a partir de búsquedas en archivos coloniales y, desde entonces, el grupo trabaja sobre historias de mujeres esclavizadas que lograron fugarse.

Karen Antúnez en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay. Natalia Rovira

Antes de convertirse en práctica colectiva y artística, Sankofa se gestó en un trabajo investigativo. Entre Uruguay y España, Zavala Guillén revisó documentos en el Archivo General de la Nación, en Montevideo, y en el Archivo General de Indias, en Sevilla, como parte de su investigación posdoctoral, con apoyo de la British Academy. Fue allí donde comenzó a identificar, como quien encuentra perlas dispersas, casos de mujeres fugitivas de la época esclavista que luego el colectivo retomaría para reinterpretar desde el arte. Esa forma de leer los archivos saca a la superficie su trayectoria en derechos humanos, marcada por el trabajo con víctimas de crímenes de guerra y de lesa humanidad. “Fue como intervenir para resignificarlas. Hay muchas emociones al ver cómo esas mujeres fueron objetivadas, desposeídas con violencia, descriptas desde la mirada de otros”, dice la geógrafa. Y agrega: “El archivo es un punto de partida, pero no de llegada”.

María Genoveva, Juana Morena y su hija Encarnación, Benita Tabeira y María de la Puente: sus historias aparecen en expedientes escritos por hombres blancos, atravesadas por silencios y finales abruptos. Hoy se reabren desde otra mirada: la de cuatro mujeres rioplatenses que buscan reponer esas vidas invisibilizadas. En la relectura de hojas teñidas por el tiempo de un amarillo valioso como el oro, los registros dejan de ser fragmentos para cobrar, otra vez, vida.

Esos archivos se inscriben en una historia mayor: entre los siglos XVI y XIX, unos 12,5 millones de africanos fueron forzados a cruzar el Atlántico como parte del comercio esclavista. El Río de la Plata fue un espacio central del sistema esclavista. Montevideo, en particular, funcionó como uno de los principales puertos de ingreso: entre fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, unas 70.000 personas africanas esclavizadas llegaron a la región. “Revivir estos archivos es una posibilidad real de reconocernos y repararnos al saber de dónde venimos. Las reparaciones pueden ser simbólicas, pero nos colocan en otro lugar. Estamos en el Segundo Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes (NU), cuya columna vertebral es la reparación. Esta experiencia de acceder a los archivos es conocer nuestra historia y una forma de reparar: era una puerta entreabierta y ahora entramos por ella”, dice Vicenta Camusso Pintos, presidenta del Instituto Afrodescendiente y colaboradora de Sankofa.

Paola Correa y Mario Silva Castro embajador uruguayo en Etiopia. Natalia Rovira

Y la recuperación de historias de esclavizadas fugitivas que impulsa este colectivo introduce una dimensión menos explorada. “Trabajamos desde una perspectiva de género: esas mujeres desplegaron múltiples estrategias para lograr su autonomía y la de sus hijos”, explica Zavala Guillén.

El grupo trabajó sobre cuatro expedientes. Uno registra la historia de María Genoveva. Su fuga comienza en Río de Janeiro. En el camino hacia el Río de la Plata recibe ayuda y, en un territorio donde la libertad de vientres ya regía —a diferencia del Imperio del Brasil—, se casa en busca de esa condición. Poco después, es capturada. El expediente se interrumpe ahí: en una carta en la que solicita su libertad. “No se sabe qué pasó después. Los archivos no son libros, sino fragmentos, retazos de una vida apenas esbozada”, explica la artista Cabrera, al recordar cuando tocó por primera vez esos documentos. “Fue como encontrarme con la vida”. Y esa historia también se enlaza con la suya. “Es entender lo que le pudo haber pasado a mi madre, a mis antepasados. No lo pongo en un lugar lejano: a mí me toca”. Aunque no exista un vínculo directo, reconstruir esas vidas de mujeres negras esclavizadas la lleva a una memoria cercana: “En el momento que la abrazo como parte de mi familia, es traer a María de un lugar en que estaba escondida”.

Karen Antúnez, Ana Laura Zvala, Yully Da Chaga y Mary Porto Casas, el 10 de abril. Natalia Rovira

Otra de las historias que Sankofa retoma es la de Benita Tabeira, trabajada por la afrouruguaya Karen Antúnez. Benita huye desde el sur de Brasil y atraviesa múltiples geografías hasta llegar al Río de la Plata. En ese recorrido fue tejiendo vínculos y estrategias: primero acompañada por un hombre indígena, luego en alianza con otros —también hombres blancos— para sostener su reclamo de libertad. Incluso logra reunir testigos que declararan a su favor. Antúnez traduce la historia en una serie de afiches: a través del papel, imagina y le concede la carta de libertad que Benita buscó. “El cielo claro transmite esperanza; el ojo, con lágrimas que se vuelven río es el origen de la transformación. El verde es el territorio recorrido y la mano que escribe, la libertad”, cuenta la artista.

En ese mismo entramado aparece el registro de Juana Morena y su hija Encarnación. Para protegerse del acoso del padre de la niña —y su esclavizador—, Juana regresa con su primera esclavizadora y negocia su libertad a cambio de dejar a la niña. En los expedientes, las versiones se enfrentan: él reclama su retorno como propiedad y asegura haberla comprado; Juana, en cambio, exige su carta de libertad, pide al juez que le prohíba seguirla y solicita que su hija reciba buen trato y educación. Juana obtiene la libertad y Encarnación queda con el padre. En la pintura de Mary Porto Casas, esa escena se vuelve objeto: sobre una mesa, un documento abierto, una copa, un libro y unas llaves. De pie, una figura de niña parece suspendida entre esos elementos.

La artista Yully Da Chaga durante la inauguración de la muestra. Natalia Rovira

Lejos del archivo y más cercana al cuerpo, Zavala Guillén arrulla a su pequeño hijo. De ese gesto íntimo se crea otra pieza de Sankofa: un objeto sonoro en el que imagina un destino posible para María de la Puente, quien logró negociar con su esclavizador un margen inusual de autonomía: a cambio de un pago, alquiló un cuarto propio en la Montevideo del siglo XIX. “En un sistema esclavista, una mujer negra negoció su espacio de vivienda, logró cimarronearse en ese cuarto y a la vista de todos”, dice. A partir de esos fragmentos, Ana Laura escribe un poema que recita en un arrullo: “Nunca se supo bien cómo ni cuándo María volvió a cruzar el Atlántico, entreveró el verde, marcó ruta para que otras llegaran siglos después”.

Las historias que reescriben las integrantes de Sankofa se condensan en una videoperformance artística de Yully Cabrera frente al Palacio Legislativo del Uruguay, cargada de emotividad. De pie y de espaldas a la escalinata, Cabrera está envuelta en una escena donde un humo blanco la rodea sin ocultarla; su figura permanece firme y erguida. Esta vez Yully no baila. “Toda mi corporalidad y energía están ahí”, dice. No hay musicalidad ni desplazamiento, sino una presencia que interpela y que evoca a María Genoveva y a las mujeres fugitivas, con la mirada hacia atrás sin dejar de avanzar, como la sankofa. “Cuando danzo me paro con esas mujeres ancestrales, con esa misma fuerza”. Todas viven en ella.