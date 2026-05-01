Entre el crimen y el Estado: impactos en los pueblos indígenas y respuestas insuficientes en la Amazonia

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En la frontera entre Perú y Brasil, un puesto de control estatal fue abandonado. Las organizaciones indígenas de la Comisión Transfronteriza lo retomaron. No como un gesto simbólico o de protesta, sino por necesidad: cuidar y defender el territorio en una zona estratégica donde actores armados, rutas de transporte y diversas economías ilegales convergen.

Esta escena resume una crisis que rara vez ocupa la agenda pública: comunidades que, bajo amenaza y con recursos mínimos, asumen el monitoreo y la vigilancia en territorios que el Estado ha dejado en manos del crimen organizado.

La minería ilegal, el narcotráfico, la tala y la trata de personas no operan como fenómenos aislados. Se trata de redes interconectadas que controlan rutas, regulan la movilidad y la vida cotidiana en amplias zonas de la Amazonia. Lo que existe no es un vacío de poder: es un orden alternativo. La gobernanza criminal no solo está reemplazando al Estado, sino que se está instalando donde nunca ha llegado.

Las consecuencias son claras. América Latina concentra más del 80% de los crímenes contra defensores ambientales en el mundo, muchos de ellos vinculados a disputas por el control de recursos que abastecen los mercados globales de oro, madera y cocaína. Entre 2014 y 2022, al menos 296 personas fueron asesinadas por defender la naturaleza. En el caso del pueblo kakataibo, seis de nuestros líderes fueron asesinados desde 2019.

Un informe reciente de Amazon Watch —elaborado con organizaciones indígenas de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, incluyendo la Organización Regional Aidesep de Ucayal (ORAU)— documenta cómo las economías ilícitas y las respuestas represivas de los Estados amenazan los derechos, los territorios y la pervivencia de los pueblos indígenas. El resultado es una reconfiguración de la gobernanza de la Panamazonía desde adentro.

El pueblo kakataibo enfrenta la expansión del narcotráfico, la construcción de carreteras ilegales y la instalación de pistas de aterrizaje, inclusive en la reserva de nuestros hermanos aislados. De forma similar, el pueblo munduruku (Brasil) enfrenta la expansión de la minería ilegal. En el Putumayo colombiano, actores armados regulan la movilidad de las comunidades. En Napo (Ecuador), los ríos funcionan como corredores de extracción minera. En Perú, la nación wampís afronta la presión de mineros ilegales que amenazan a su gobierno territorial.

Lo que está en juego no es el poder y el control sobre los “recursos”, sino la posibilidad de decidir cómo habitar el territorio. La violencia define quién navega, dónde se pesca, hasta qué hora y cómo se circula. Los jóvenes son reclutados, las autoridades indígenas amenazadas, las mujeres y niñas expuestas a explotación sexual, trata y trabajo forzado, y sus sistemas alimentarios propios son contaminados. Porque cuando se defiende el territorio, no solo se defiende a un pueblo. Se defiende la vida de todos y todas.

Sin embargo, frente a la presencia selectiva y, en algunos casos, complicidad estatal, los pueblos indígenas han fortalecido sus guardias comunitarias y redes de monitoreo ambiental. Por eso, a inicios de este año, más de 60 líderes y lideresas indígenas de la cuenca amazónica hicieron un llamado a los Estados amazónicos y a la comunidad internacional sobre sus realidades. Las solicitudes están compiladas en la Declaración de Pucallpa, que llevamos en abril al Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, en Nueva York.

“Hablar hoy aquí no es solo un acto político. Es una urgencia. Es la voz de un pueblo que está resistiendo para no desaparecer”, dijo Herlín Odicio Estrella, líder kakataibo durante el foro.

¿Qué hacer? Ante esta problemática, la respuesta de los Estados sigue siendo insuficiente y no atiende las causas estructurales. Privilegian intervenciones de militarización y estrategias represivas de corto plazo que buscan demostrar control sin transformar las dinámicas que las hacen posibles, como la corrupción, la captura institucional y la falta de reconocimiento territorial.

No se trata de reemplazar al Estado por los pueblos indígenas en la gestión del territorio, sino reconocer, fortalecer y complementar los esfuerzos efectivos que ya existen. Donde la gobernanza indígena es sólida, las economías ilícitas encuentran límites. Ignorar sus sistemas de conocimiento y capacidades es una elección política con graves consecuencias para las presentes y futuras generaciones, y para la estabilidad del clima global.

Este reconocimiento supone una participación plena y efectiva en espacios de decisión como el liderado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Reconociendo los impactos transnacionales de las economías criminales sobre los territorios de los pueblos indígenas como un delito que afecta sus derechos colectivos, la comunidad internacional debe contribuir a que se reconozcan y protejan sus territorios y sistemas de gobierno, así como al apoyo a las economías propias y acciones conjuntas para desmantelar las redes criminales. La Amazonía necesita una gobernanza intercultural. Sin esto, no habrá qué defender.