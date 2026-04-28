La democracia ya no empieza en las urnas, sino en la pantalla

La democracia ya no empieza el día de las elecciones. Empieza mucho antes, en la pantalla del móvil. Antes del café, antes de la primera conversación, antes incluso de que aparezca un argumento, ya pasó por nosotros un vídeo fuera de contexto, una frase fabricada para irritar, una imagen dudosa, una certeza instantánea. Cuando por fin salimos de casa, la conversación pública ya ha sido empujada unos milímetros hacia el enfado o la sospecha. Y eso importa porque la democracia necesita exactamente lo contrario: tiempo, distancia y matiz.

Toda democracia se apoya en una tecnología vieja y frágil: el tiempo. Tiempo para escuchar, para contrastar, para discutir sin convertir al adversario en enemigo. El problema es que el entorno digital premia otra cosa: la velocidad, el sobresalto, la reacción automática. Por eso el gran riesgo de esta época no es solo el bulo, el deepfake o el rumor viral. Es algo más hondo: una conversación pública alojada en sistemas que ganan dinero cuanto más alterados, más ansiosos y más desconfiados estamos.

Una investigación reciente de la Universidad de Glasgow ayuda a ponerle nombre a ese deslizamiento. Su tesis es incómoda pero útil: la democracia digital no funciona como una prolongación limpia de la democracia constitucional, sino como un entorno de actores múltiples (Estados, plataformas, usuarios y tecnologías) donde pueden convivir rasgos democráticos y autoritarios al mismo tiempo. De ahí la idea de “régimen híbrido digital”. La expresión importa porque nombra algo que ya se percibe en la vida cotidiana: podemos seguir viviendo en una democracia formal y, sin embargo, movernos cada día en espacios gobernados por reglas opacas de visibilidad, vigilancia y modelado del discurso.

Por eso ya no tiene demasiado sentido preguntar si las plataformas son neutrales. No lo son. Deciden qué se ve más, qué se hunde, qué circula con fuerza y qué llega tarde. No hace falta tocar una papeleta para dañar una democracia. A veces basta con erosionar la confianza pública antes de que se abran los colegios electorales.

A esa erosión se le ha sumado otra, menos estridente pero igual de seria: la dificultad creciente para llegar a información confiable. El Reuters Institute retrata un sector mediático a la defensiva: solo el 38% de los directivos de medios consultados dice confiar en las perspectivas del periodismo, y los editores prevén una caída del 43% del tráfico procedente de buscadores en los próximos años. Al mismo tiempo, datos agregados de Chartbeat citados por el propio instituto muestran un descenso del 33% en el tráfico desde Google Search a escala global entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025. La crisis democrática ya no es solo una crisis de verdad. Es también una crisis de acceso: la información nos llega cada vez más filtrada por resúmenes automáticos, cajas de respuesta y otras capas de intermediación cuya lógica pública apenas conocemos.

Mientras tanto, la autoridad se mueve de la institución a la personalidad. El mismo informe señala que siete de cada diez responsables de medios temen que creadores e influencers estén capturando tiempo y atención que antes pertenecían al periodismo, y que el 76% quiere que sus periodistas se comporten más como “creadores de contenido”. El dato es más profundo de lo que parece. La confianza ya no recae necesariamente en quién verifica mejor, sino en quién parece más cercano, más espontáneo, más auténtico. La política ha aprendido rápido esa lección: hoy un candidato no compite solo con un programa, compite también con un tono, una intimidad y una presencia emocional.

Conviene mirar a los jóvenes sin paternalismo. El informe Youth Pulse 2026 del Foro Económico Mundial desmonta el tópico de la apatía: los líderes comunitarios aparecen como los actores más eficaces para impulsar cambios positivos, más de un tercio de los encuestados contempla la posibilidad de presentarse a un cargo público y la transparencia, junto con la rendición de cuentas, figuran entre las cualidades de liderazgo más valoradas. No estamos ante una generación despolitizada. Estamos ante una generación que desconfía de lo lejano y exige proximidad, integridad y resultados visibles.

Ese mismo informe deja otra lección importante. Los jóvenes no están pidiendo que se frene la tecnología; están pidiendo que se gobierne. La inteligencia artificial ya forma parte de su vida cotidiana, pero al mismo tiempo crece el temor a que reduzca las oportunidades de entrada al mercado laboral y aumentan las alertas sobre privacidad, uso indebido de datos y pérdida de interacción humana. No hay se trata una reacción espontanea, sino de algo más sensato: la intuición de que la innovación sin reglas casi nunca produce libertad; produce asimetría.

Iberoamérica haría mal en verse como una espectadora de esta mutación. Aquí también la conversación pública se desplaza hacia canales cerrados, clips descontextualizados, recomendaciones algorítmicas y campañas que ajustan el mensaje en tiempo real según los datos de comportamiento. Sabemos, además, que la microsegmentación digital ha convertido la granularidad de los datos en una pieza central de la campaña contemporánea El resultado es una fragmentación del espacio público: ya no hay una sola campaña sometida al contraste general, sino muchas campañas invisibles, diseñadas para tocar el miedo, el agravio o la identidad de grupos distintos sin que unos vean lo que se les dice a los otros.

Por eso la pregunta seria no es si las plataformas deben intervenir. Ya intervienen. Lo hacen cuando recomiendan, despriorizan, eliminan, aceleran o convierten una pieza marginal en tendencia nacional. La pregunta real es con qué límites, con qué controles y bajo qué obligaciones democráticas. Hace falta trazabilidad para los contenidos sintéticos, transparencia real sobre la publicidad política, acceso estable para investigadores independientes, protección reforzada para periodistas y verificadores, y una alfabetización cívica que no se limite a enseñar a usar herramientas, sino a reconocer arquitecturas de manipulación.

Pero ni siquiera eso bastará si no reconstruimos instituciones dignas de ser creídas. Ningún protocolo algorítmico va a reparar una democracia cuyos ciudadanos sospechan de toda mediación y de todo hecho incómodo. Frente al ruido automatizado, la democracia vuelve a depender de cosas mucho más básicas: comunidad, credibilidad, contexto, conversación. No empieza a vaciarse solo cuando se manipula el voto. Empieza antes, cuando desaparecen las condiciones para pensar juntos. Y entonces no cae de golpe. Simplemente deja de reconocerse a sí misma.