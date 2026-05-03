De Oracle a Capgemini: por qué se aceleran los despidos por la IA y quiénes son los más afectados

Detalle de una pancarta en una protesta en contra de la IA en el exterior de las oficinas de OpenAI en Londres, Reino Unido, el pasado 28 de febrero.

Los expertos cuestionan que la IA sea ya lo suficientemente hábil como para sustituir mano de obra. La mala noticia es que las empresas echan mano de ella para justificar las salidas

Los primeros cuatro meses del año se saldan con una avalancha de despidos en las grandes empresas. El sector tecnológico, parte de la banca y la consultoría están recortando personal. Entre los diferentes motivos esgrimidos por las firmas, la implementación de inteligencia artificial (IA), o la necesidad de reorganizar sus estructuras por el impacto de esta tecnología, destacan como los argumentos más repetidos. Los expertos dudan sobre si realmente la IA es capaz de aportar tanta productividad como para prescindir de tanta gente. Todavía hay quien alega que la IA no es lo suficientemente hábil como para sustituir su trabajo. La mala noticia es que, capaz de aportar productividad real o no, las empresas echan mano de ella para justificar unos despidos que ya se están produciendo.

Según las cifras del portal especializado en recopilar datos sobre recortes de personal en grandes tecnológicas Layoffs.fyi, el primer trimestre de 2026 fue el segundo peor de todos los trimestres desde 2020 para las plantillas de este tipo de empresas, con 81.747 empleados afectados en total en todo el mundo. Si se incluye abril, la cifra escala a 92.272 trabajadores. Solo en Estados Unidos, según la firma de recolocación de empleados Challenger, Graf & Christmas, durante el primer trimestre del año el sector tecnológico despidió a 52.050 personas, un 40% más que en el mismo periodo del año pasado.

La inteligencia artificial no solo destruye empleos por su capacidad de automatizar. También lo hace desde el lado de los costes. La empresa que ha ejecutado el mayor recorte de personal en términos absolutos en los últimos meses es Oracle. A principios de marzo, la firma de Larry Ellison comunicó que prescindiría de 30.000 personas, aproximadamente, el 18,5% de su plantilla a nivel mundial. De otro lado, a finales de abril Meta anunció el despido del 10% de todo su personal, unas 8.000 personas, así como la cancelación de 6.000 nuevas contrataciones que tenía previsto acometer. El mismo día del anuncio de Meta, Microsoft expuso que busca reducir un 7% su plantilla de EE UU, unas 8.750 personas, a través de un plan de prejubilaciones. El elemento común entre estas tres empresas: inversiones millonarias en IA que buscan ser compensadas a base de reducir personal.

En España, los efectos de esta oleada de despidos también están empezando a llegar. Por ahora, no de forma tan virulenta como en EE UU por la estructura de nuestra economía, más basada en turismo y actividades tradicionales, así como compuesta en su mayoría por pymes. Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), el número de empleados en el sector tecnológico decayó en el primer trimestre de 2026. El sector de programación, consultoría y otras actividades relacionadas directamente con la informática empleaba a 512.100 personas en España, una caída del 4,4% o 23.400 ocupados menos comparado con el primer trimestre de 2025. Ello a pesar de que la ocupación general creció un 2,4% en el mismo periodo. A nivel concreto, la sueca especializada en telecomunicaciones Ericsson, el gigante tecnológico Amazon y las consultoras francesas Capgemini e Inetum han despedido a personal.

En el caso de Ericsson, la compañía explicó que los despidos se enmarcaron en un contexto de caída de su negocio tras el final de las grandes inversiones en la red 5G. En Amazon, empleados de oficina encargados de traducción y de atender a los vendedores que operan en la plataforma, así como también dedicados a la persecución de fraude en el popular sitio de venta, fueron sustituidos en parte por una IA y en parte externalizados para llevarse la actividad a la India, según explicaban la carta de despido y uno de los propios empleados afectados respectivamente.

Antonio Molar, delegado de UGT para Capgemini, cuenta que hay también razones más allá de la IA en el ERE activado por la consultora para despedir a 748 de sus empleados en España. “Hay un bench (término usado en consultoría para hablar de los profesionales contratados pero sin proyecto asignado) muy grande. La empresa ha dicho que los perfiles que estaban en ese bench ya no se ajustan a las tecnologías que piden los nuevos clientes y ha decidido echarles en vez de apostar por una formación para ellos como nosotros les hemos pedido", explica el delegado sindical.

Molar especifica que los perfiles afectados son profesionales que dominan lenguajes de programación legacy (como se denomina en la jerga a aquellos más antiguos) como As400, DB2 o Cobol. Capgemini, que ha despedido a otros 2.400 profesionales en Francia, arguye que los despidos se deben a una adaptación de la compañía a los requerimientos tecnológicos, si bien, el sindicato sospecha que más bien responde a una sustitución de los trabajadores por otros que cobren menos vía traslado de la programación necesaria a la India o Bangladesh.

Pedro Aller, responsable estatal de UGT del sector, asevera que en Inetum, el sindicato no conoce por el momento las causas alegadas por parte de la compañía para justificar los despidos porque la firma no ha enviado por el momento la documentación necesaria. “La actual oleada de despidos que se está produciendo en consultoras o contact centers (como en la empresa Majorel, que acaba de activar un ERE de 347 personas en Barcelona y de otras 422 en Zaragoza), obedece a dos causas principales: la implementación de IA de manera indiscriminada y sin comunicación y con abuso de las personas trabajadoras para su entrenamiento y por la deslocalización de servicios hacia lugares con una normativa más laxa en todas las materias, tanto en el plano laboral, como en el regulador", describe Aller.

En una entrevista anterior mantenida con este periódico con motivo de los despidos de Amazon en España, José Varela, responsable de Digitalización de UGT, detalló como la IA es en ocasiones una excusa para acometer recortes de personal por parte de las empresas. En España, alegar causas técnicas permite hacer despidos colectivos pagando la compensación mínima legal. Por ende, amparándose en ella, es posible abaratar despidos. Por otro lado, Varela reflexionó de cómo decir que se despedía por IA se ha convertido en una especie de perversa señal de prestigio. También, el experto advierte que alegar que los despidos son por IA es una forma de maquillar que la situación va peor de lo que se admite públicamente.

Los afectados por la IA

Más allá de los nombres de las empresas, por perfiles y analizando a nivel general, los más perjudicados por el momento están siendo los empleados con tareas administrativas, los traductores, los programadores y los consultores. También destacan los trabajadores de atención al cliente y los periodistas. Trabajo de oficina. Trabajo frente a un ordenador.

Por tamaño, los despidos por esta causa o relacionadas con la tecnología se dan principalmente en grandes empresas, algo que entra dentro de lo que cabría esperar, ya que ellas son las que tienen el músculo para incorporar nuevas tecnologías. Por tipo de empleo, aquellas personas que buscan un primer trabajo están viéndose más perjudicadas. Según el informe de Randstad The Gen Z workplace blueprint, el número de ofertas de trabajo para primeros empleos se ha reducido un 29% a nivel global.

En una reciente entrevista con Bloomberg, preguntado por el impacto de la IA en el mercado laboral, el Nobel de Economía ex aequo de 2024 y profesor del MIT, Simon Johnson, opinó que la IA va a tener un gran impacto en la economía y en el mercado laboral. “Es difícil saber cómo será exactamente. La trayectoria actual apunta a que va a haber mucha automatización, y en ese proceso, se van a perder muchos buenos empleos. Toda transformación tecnológica también crea trabajos, pero la trayectoria actual es que al menos en el futuro cercano es que siga produciendo una pérdida neta de empleo. De trabajo bien pagado. De trabajos dignos”, expresó.

Johnson habla de “buenos empleos” perdiéndose. Cuando se otea qué profesiones pueden ser consideradas como puertos seguros, las diferentes fuentes -y la lógica- apuntan siempre a lo mismo: oficios tradicionales. Trabajos que requieran de saber diagnosticar, acción física e intervenir en cada caso según la situación. En un reciente informe, InfoJobs menciona fontaneros y electricistas. La cadena de talleres Midas, cita a los mecánicos como otro de los oficios seguros.

Infojobs ilustra que la falta de relevo generacional hace que los inscritos en estos oficios tradicionales sean menos que en general. De media, cuando se publica una vacante en el portal de empleo, se inscriben unas 56 personas. En electricidad, lo hacen 25 candidatos. En fontanería, 26. Pero, si todo el mundo vira hacia este tipo de empleo en busca de seguridad, no tardarán en saturarse también. A pesar de su tenebrosa perspectiva, Johnson advirtió que todavía existen alternativas. “Aún no está todo dicho, pero por el momento, el camino parece cada vez más oscuro”, concluyó.