Jack Antonoff, el productor de la década: “Me importa una mierda la radio, las ventas y todo eso. Lo único que intento es hacer algo grande”

“Me importa una mierda la radio, las ventas y todo eso. Lo único que intento es hacer algo grande”, dice Jack Antonoff (Nueva Jersey, 1984) A pesar de lo que pueda parecer su tono no es agresivo. Es tajante y se explaya en las respuestas, pero es un tipo amable y educado. Y eso que el día de la entrevista, 31 de marzo, es su cumpleaños. Le caen 42 al hombre más ocupado de la industria musical y en vez de estar celebrándolo con su mujer, la actriz Margaret Qualley, está en el hotel Rosewood de Londres atendiendo esta entrevista bajo unos globos con forma de corazón que le ha traído su equipo, a modo de precario festejo. “No te preocupes, esta no es una parte del trabajo que me disguste”, responde a las disculpas por estropearle un día tan especial.

Antonoff con cárdigan Gucci y pantalones de la estilista. Kuba Ryniewicz

Delgado, fibroso y juvenil, mantiene ese aspecto de empollón indie que siempre ha cultivado: gafas que se quita y se pone constantemente, camiseta de gatitos, pantalones vaqueros... Bromea diciendo que se parece a Bad Bunny. “Podría ser mi primo, ¿no crees?”, ríe, y se apunta al rostro. “Vale, él es mucho más atractivo que yo, pero ¿no ves el parecido?”. Bueno, yo qué sé... Ya que estamos, ¿vio su actuación en la Superbowl? “Sí, me encantó. Hay mucha rabia hoy en día, y con razón, así que es genial ver a alguien que transmite esa alegría. Resulta bastante subversivo”, responde.

Lo bueno te inspira. Si veo a michael jordan no me entran ganas de jugar al baloncesto sino de mejorar en lo mío”

¿Quién es Jack Antonoff? Ni más ni menos que la persona que ha definido el sonido de éxito en la última década. Especialmente con su trabajo con interpretes femeninas. Ha producido a Sabrina Carpenter, Lorde, Lana del Rey, St. Vincent, Clairo, FKA Twigs y, sobre todo, a Taylor Swift. Desde 1989 (2014) a The Tortured Poets Department (2024), fueron inseparables. A partir de ahí cada uno siguió su camino. El tipo de clientela de Antonoff la definió muy bien la revista New Yorker: “Ha trabajado con todos los artistas pop con inquietudes artísticas, y con todos los artistas de otros géneros que sueñan con hacer pop”. En 2017, la web Stereogum titulaba un artículo: En el futuro, todos los álbumes los producirá Jack Antonoff. Era una broma, pero tenía cierta carga de profundidad: su influencia ha llegado a ese punto en el que hay artistas que suenan como si él las hubiera producido sin que sea así. Algunas incluso le añaden a sus títulos de crédito, por si acaso. La línea que separa el parecido del plagio es muy fina. Si el éxito de una fórmula se mide por la cantidad y calidad de sus imitadores, el toque Antonoff es la coca-cola del pop.

Y eso le ha convertido en el productor más premiado de esta década: Antonoff ganó el Grammy a Productor del Año en tres ediciones consecutivas (2022, 2023 y 2024), y en 2026 entró, gracias a su trabajo con Kendrick Lamar, en el exclusivo club de los Big Four, los dueños de los cuatro grandes grammys. Es un logro que no había conseguido ningún productor —Lo que le ha hecho entrar en el Libro Guinness de los records— y solo tres artistas: Adele, Billie Eilish y Christopher Cross.

Jack Antonoff celebra el día de su cumpleaños en la cama, con globo, vaqueros Wrangler y calcetines Falke. Kuba Ryniewicz

Antonoff inició su camino al Big Four en 2013,como músico. Su banda de entonces, Fun, consiguió el galardón a Nuevo Artista y Mejor Canción, la celebérrima We Are Young. El de Mejor Álbum lo ha ganado no una sino tres veces, por tres discos con Taylor Swift. El que le faltaba, Mejor Grabación lo consiguió en 2026 con Luther, de Kendrick Lamar.

Me gusta trabajar en álbumes bajo presión. Por ejemplo Melodrama, de Lorde, o GNX, de Kendrick Lamar

Hoy, sin embargo, hablamos con él en calidad de líder de Bleachers, su banda desde 2013, que el 22 de mayo publicará su quinto disco, el muy springsteeniano Everyone For Ten Minutes. La distancia entre Jack Antonoff productor y Jack Antonoff músico se puede medir, aunque sea de forma aproximada: Bleachers es una banda que llena el Madison Square Garden, cuyo último álbum llegó al número 5 en el Reino Unido y al 62 en EE UU y acumula 6.000 millones de escuchas. Un éxito más que respetable, pero no tiene nada que ver con los estratosféricos números que logra con los astros con los que trabaja. Según cálculos conservadores, la música que Antonoff ha producido lleva vendidos cerca de 120 millones de discos, o 90.000 millones de escuchas.

Pero él asegura que Bleachers es lo que le hace más feliz. “Cuando toco no pienso en nada más. Durante el día me pasan mil cosas por la cabeza, ansiedad, preocupaciones... Si encuentras algo que consiga silenciar todo el ruido de alrededor eres un tipo con suerte. Y yo, cuando toco, no pienso en nada”. Su compromiso con la banda es total. Asegura que disfruta cada segundo que está con ellos. Por eso, afirma, toca en cada concierto como si fuera la última noche de su vida: “Cuando termino me duele todo… Porque lo doy todo. Estoy lleno de cicatrices de las veces que me he hecho daño en el escenario”, asegura. “Ojalá fuera más tranquilo, pero no sé hacerlo de otra forma”.

Bajo esa actitud se esconde un trabajador incansable. “Cuando tenía nueve años, fuimos de vacaciones a Florida. Me pasé por la tienda de regalos, empecé a ayudar y, básicamente, al final pasé todas las vacaciones trabajando allí. Así soy yo”, ríe. Empezó a tocar con 15, en la escena indie de Nueva Jersey, y pasó muchos años en la ruina. Vivió hasta los 27 en el sotano de la casa de sus padres, un matrimonio acomodado, que, asegura, siempre le apoyó. “Cuando empecé con la música, lo toleraban. Su idea era que probara un año y luego veríamos. Pero cuando cumplí los 18, mi hermana enfermó y murió. A partir de entonces, a mis padres no les importó nada más que lo que me hiciera feliz. A veces pasar por cosas terribles lleva a dejar de preocuparse por pequeñeces”.

Antonoff lleva chaleco Hermès y 'shorts' Prada. Kuba Ryniewicz

“Si lo miro desde el principio, el pacto que ha marcado mi vida es sobrevivir, tener trabajo y proveer”, continúa. Mis bisabuelos eran europeos — polacos, rusos — y sus vidas giraban en torno a sobrevivir. Por eso emigraron a América, para sobrevivir. Y luego la generación de mis padres siguió con lo mismo: consigue un trabajo, sobrevive, sobrevive, sobrevive. Generaciones y generaciones mantuvieron esa mentalidad de aguantar. Y entonces llego yo y, de alguna manera, corto con todo eso. Con 15 años me subí a una furgoneta, dejé de esforzarme en el colegio, no fui a la universidad... rompí con todas esas cosas que se daban por sentadas. Cuando empecé todavía no había pinchado la burbuja del empleo y el planteamiento seguía siendo sacarse un título para conseguir un buen trabajo y una buena casa. Eso ahora ha desaparecido, pero recuerdo pensar: ‘Esto es una locura. Estoy rompiendo con toda una tradición’. Y me pesaba mucho”.

Cuando tienes la atención de la gente puedes hacer lo que quieras con ella, puedes hablarles, puedes sorprenderles"

Hay que tenerlo muy claro para aguantar sin blanca en la música hasta los 27. Muchos lo dejan antes. A los 26 fue la primera vez que gané algo de dinero. Recuerdo que al final de aquel año cobré algo parecido a un pequeño sueldo. Y me sentí muy orgulloso porque jamás se me había pasado por la cabeza que fuera posible. Me era suficiente. Creo que es en parte tierno y en parte una faena que en EE UU los artistas sientan que no tienen derecho a existir. En otros países es distinto. Me genera sentimientos encontrados. Por un lado, ojalá ser artista fuera una profesión en la que la gente no tuviera que preocuparse por llegar a fin de mes. Y por otro lado te endurece. Como mis amigos y yo: dormíamos en el suelo, tocábamos por el simple hecho de tocar, sin ganar un duro e incluso perdiendo dinero. No eran tiempos tristes, eran tiempos intensos.

¿No está romantizando la precariedad? Tuve altos y bajos. Recuerdo que con 15 años iba en la furgoneta y era el más cool. Con 18 era un pringado porque todos mis amigos se iban a la universidad. Con 21 volvía a ser el más cool porque todos mis amigos se estaban pudriendo en la universidad. Con 24 era un pringado porque todos mis amigos se independizaban y encontraban trabajo. Con 26 volvía a molar porque todos mis amigos se habían dado cuenta de que odiaban su trabajo y yo seguía en la furgoneta. Eres un pringado o un crack dependiendo de las decisiones que tomas, y no puedes preocuparte demasiado. Yo odiaba volver de una gira y que todos en el barrio me preguntasen: ‘¿Crees que algún día lo conseguirás?’. Me sentaba fatal, pero no me hizo cambiar.

A los 15 años me subí a una furgoneta, no fui a la universidad, rompí con todas esas cosas que se daban por sentadas. Y me pesaba

Pero la obsesión actual es llegar a la mayor cantidad de público posible, llenar estadios, contar las escuchas por millones... Es importante que los músicos se puedan ganar la vida, pero hemos llegado a un momento en el que el arte se ha monetizado tanto que se ha llenado de oportunistas. Cuando veo tocar a mis músicos favoritos, lo hacen porque es lo que aman. Los músicos de mi propia banda hace solo dos años estaban jodidos y tocaban en bodas para ganarse la vida y así grabar sus discos. Vivían así porque aman tocar. La monetización lo complica todo. ¿No te parece una locura que muchos fandoms hablen de streams y de aforos agotados como si fueran un indicador de calidad? Vivimos en una época de transición en la que no debería sorprender ver a alguien que toca solo por amor, pero sorprende. Es muy raro.

¿Cómo distingue a un artista de verdad de un oportunista? Lo bueno te inspira. No quieres imitarlo, sino mejorar en lo que haces. Si veo a Michael Jordan jugar, no me entran ganas de jugar al baloncesto, sino de mejorar en lo mío.

El músico y productor con camisa Loewe, pantalón Edward Cuming y zapatos Tod’s. Kuba Ryniewicz

La historia de la música popular puede leerse, en parte, como la de los productores que supieron capturar el sonido de su tiempo. Por ejemplo, algunos de los favoritos de Antonoff. George Martin construyó con los Beatles el lenguaje del álbum moderno. Brian Eno redefinió lo que se podía hacer en un estudio con David Bowie, Talking Heads o U2. Jeff Lynne con Electric Light Orchestra creó un sonido tan reconocible que acabó convirtiéndose en la referencia definitiva del paisaje sonoro de los ochenta. Jack Antonoff es el heredero de esa tradición, la del productor visionario. La idea es coger la esencia de un artista y hacerla más grande, más limpia. Ha absorbido las claves del sonido estadounidense que triunfa en las emisoras de radio desde los ochenta y es capaz de adaptarlo a cada uno de sus clientes. Por eso su huella está en discos tan distintos como Melodrama, de Lorde, Norman Fucking Rockwell!, de Lana Del Rey, o GNX, de Kendrick Lamar. Pero cuando se habla de su trabajo se insiste en que él no impone, escucha. El crítico Rob Sheffield lo resumió con una frase que ha calado: mientras la mayoría de los superproductores de primer nivel son “científicos del pop”, Antonoff es “un humanista”.

A Lana Del Rey la conocí en una cafetería, paseamos por la ciudad y luego vino a casa e hicimos tres canciones que están entre mis favoritas de todo lo que he hecho"

¿Cómo pasó de músico a productor? Siempre hice ambas cosas, solo que al principio no sabía que una de ellas se llamaba “producir”. Tocar es un tipo de amor. Ir de gira es otro. Grabar música es completamente diferente. Son experiencias distintas y a mí siempre me han gustado todas. Cuando era joven nos movíamos de un sitio a otro de gira, y luego yo grababa lo que hacíamos. También me gustaba grabar a mis amigos. Me salía natural tener ideas y querer darles forma. A los 15 años no decía “soy productor”, pero en el fondo no es tan diferente de mi trabajo ahora. Hago lo mismo: ayudar a mis amigos, componer mi música y tocar en directo.

¿Cómo elige con quién trabaja? Hay una imagen muy típica de lo que es la industria musical, eso de “ponme con Jack”, pero no es así. Siempre hay una historia detrás de todo lo que he hecho, y además tiene su gracia. Estaba en el estudio Electric Lady de Nueva York, Kendrick [Lamar] estaba arriba y mi amigo Sounwave, que producía, me dijo: “Venga, sube y hacemos algo”. Fui, empecé a tocar y a charlar y no me marché en tres años. A Lana Del Rey la conocí en una cafetería, tomamos un café, paseamos por la ciudad y luego vino a casa e hicimos tres canciones que están entre mis favoritas de todo lo que he hecho. Es muy raro que alguien me llame directamente para trabajar. Si pasa, suele acabar en un café y punto. En muy poco tiempo sabes si hay algo ahí, y lo curioso es lo poco que tiene que ver con cuánto te guste la música de la persona en cuestión. Por eso, cuando me preguntan con quién me gustaría colaborar, no sé qué decir. Con muchos de mis artistas favoritos no sabría ni por dónde empezar. Tienes que conocer a la persona de verdad. Le tengo mucho respeto a esto y sé que no puedo trabajar con cualquiera. Es algo muy caprichoso, como el amor: o hay algo o no lo hay, y no se puede fingir.

Rosalía es brillante y además es amiga mía, la quiero mucho. La veo de vez en cuando y es una maravilla de persona

A veces parece que le buscan para discos que en principio llegan en momentos cruciales para un artista: después de un gran éxito o tras un largo parón. Me gusta trabajar en álbumes bajo presión. Por ejemplo Melodrama, de Lorde. Había una presión tremenda. GNX, de Kendrick Lamar, también fue una locura. Con The Chicks fue igual, porque llevaban un montón de años sin publicar nada. Pero es que eso me encanta. Cuando tienes la atención de la gente puedes hacer lo que quieras con ella, puedes hablarle, puedes sorprenderla. Y encima creo que es cuando más puedes arriesgar, cuando más margen tienes para intentar algo que nadie espera.

En un texto sobre Bleachers que ha enviado su equipo se lee: “Tengo sitio para mi esposa, mi familia, mi banda y mi público. Si no formas parte de esos grupos, no eres nada”. Sí, bueno... Lo que quiero es centrarme en las personas que me importan. En realidad, hoy en día a nadie le importa una mierda el resto del mundo, porque no es posible. Alguien tiene que decirlo. Hay un estudio psicológico muy interesante: sostiene que una persona puede tener un máximo de 125 relaciones, más allá ya no puede sentir empatía. Es fascinante, ¿no? Hay matices, pero si piensas en la Humanidad en su mejor versión, las personas más satisfechas son las que pertenecen a pequeñas comunidades. Y esta es la cuestión, toda mi vida he sabido que pertenecía a una comunidad pequeña. Incluso si doy un concierto para mucha gente, sigue siendo pequeña. El problema es que, de repente, ha surgido la gran mentira de nuestra época: que todo tiene que ser para todo el mundo. Y es terrible. Daña el alma, daña el arte, es una completa tontería. No tengo ningún problema en decirlo. Siento que tengo que repetirlo como un mantra: solo los míos pueden verme.

Antonoff se esconde en una de las escaleras del hotel Rosewood con traje Giorgio Armani. Kuba Ryniewicz

¿A eso se refiere con el título del disco Everyone For Ten Minutes [Todos durante diez minutos]? Leí que viene de la configuración de AirDrop del iPhone, que permite compartir archivos con “todos” (everyone) durante 10 minutos antes de cerrarse. Sí, un día vi en AirDrop “Gone now” (ya no estoy disponible) y pensé que era muy bonito: no puedo estar accesible para todo el mundo. Si vas por Nueva York con el AirDrop abierto, te llegan infinidad de cosas que no quieres. Estoy obsesionado con la pregunta de qué significa la comunidad en el mundo moderno. Ya no hay subculturas. Cuando era pequeño y me hablaban de GG Allin o de My Bloody Valentine, me imaginaba como eran. Ahora puedo buscarlos. Así que tenemos que lograr un nuevo tipo de asombro. Y quizá sea tan sencillo como prestar atención solo a las personas a las que les importas de verdad.

Teniendo en cuenta que Jack Antonoff es una de las marcas más cotizadas de la industria, suena contradictorio. Mira, pasa una cosa: aunque el arte siempre se ha monetizado —vender un cuadro, un libro—, es la primera vez que cada interacción con el arte se monetiza. Cada vez que escuchas mi disco, alguien gana dinero. Cada vez que lees algo en tu móvil, también. Por eso me gusta tanto estar bañándome en el mar, o en casa sin nada encendido. Esa sensación de que lo que estás haciendo está generando dinero para otro… eso pesa en el alma. No soy ningún purista: me encanta tocar ante grandes públicos, me encanta que la gente escuche mi música. Pero quiero dejar claro que, aunque haga discos dentro del mainstream, lo que hago no es para todo el mundo. Es para cada individuo, pero no para todos en conjunto.

¿Qué le parece Rosalía? Es brillante y además es amiga mía, la quiero mucho. La veo de vez en cuando y es una maravilla de persona. Yo su álbum Lux lo entendí como una vuelta a la forma más clásica del arte elevado. Toda esa estética, las referencias a la música clásica y ese aire casi renacentista para mí son una especie de provocación, como si se estuviera riendo un poco de todos los que intentan simplificarlo.

La IA va a ser increíble. Va a haber muchas cosas malas, pero en el arte... va a ser otra cosa"

¿Qué cree que va a pasar con la inteligencia artificial en la música? Sé lo que va a pasar. Va a ser increíble. Va a haber muchas cosas malas, pero lo que salga de todo eso va a ser increíble. Ya se está notando. Será como un precipicio, mucha gente se va a caer, pero los que queden serán artistas buenísimos sacando lo más visceral de sí mismos. Te pongo un ejemplo. Me gusta ver 3a gente construyendo algo con sus manos, poner ladrillos, no sé por qué, pero me encanta. Cuando veo a alguien construir una casa, pienso: ‘Es increíble que alguien pueda hacer esto’. Y entonces pienso que quizá yo también puedo hacer algo increíble. Pero hace poco me enseñaron un vídeo de un robot haciendo paredes y no sentí nada. Creo que el sentido de estar vivo es crear cosas. Va a haber muchísima destrucción a nivel socioeconómico por culpa de la IA. Pero en el arte… va a ser otra cosa. De hecho ya lo es. A nadie le importa una mierda cuando escuchas, por ejemplo, la voz de Tupac recreada. Una voz artificial no dice nada.