‘Black Inmobiliario’ 2026 en Chile: ofertas y empresas participantes en el evento de venta de casas y departamentos

Chile enfrenta una crisis por los problemas de acceso a la vivienda de las familias, en una crisis que se ha profundizado por el alto precio de las propiedades. En ese contexto, y como una forma de ofrecer más alternativas para los compradores, el sector inmobiliario, financiero y asegurador del país sudamericano ha lanzado el Black Inmobiliario, un evento de compras y ventas por internet similar al Black Friday, Cyber Monday y al Cyber Day —todas del comercio detallista— que entrega una vitrina única para comprar, invertir o financiar una casa o un departamento.

La sexta edición del evento de ventas online es organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y reúne a más 50 empresas del sector. Los organizadores destacan que esta es una oportunidad imperdible para conocer ofertas con condiciones favorables. Rafael Gana, presidente de la CChC, ha asegurado que el stock de viviendas es amplio, con 105.000 viviendas disponibles en todo el país. “Hoy en Chile tenemos la mayor disponibilidad de viviendas nuevas de la historia, y eso significa poder elegir, negociar y acceder a condiciones que antes no existían”, ha dicho el dirigente gremial.

Desde cuándo y dónde están disponibles las ofertas

Las jornadas de ofertas del Black Inmobiliario han comenzado este lunes 27 de abril y finaliza el miércoles 29 de abril. Los usuarios interesados pueden ingresar a la página web oficial del evento para revistar el listado completo de las empresas y los descuentos disponibles. La aplicación móvil CyberApp, que es usada para las jornadas de Cyber Monday o Black Friday, se ha actualizado para informar sobre las ofertas inmobiliarias. Los organizadores han incorporado Cyber AI, un asistente basado en inteligencia artificial que funcionará como un personal shopper [comprador personal] digital, ayudando a los usuarios a encontrar ofertas de propiedades o financiamiento de forma más rápida y personalizada.

El subsidio a la tasa de créditos hipotecarios

El sector inmobiliario chileno ha resaltado que el Black Inmobiliario aparece en un momento clave para el mercado gracias a la implementación del subsidio a la tasa de créditos hipotecarios, que es impulsado por la CChC y la ABIF. El beneficio permite que quienes deseen adquirir una vivienda nueva —que se comercialice por primera vez— de hasta 4.000 unidades de fomento (UF), equivalentes a 160.321.160 de pesos (unos 179.000 dólares), puedan optar a una reducción en la tasa del crédito hipotecario, además de contar con una garantía estatal del 50% por la mitad del plazo del crédito. Esta opción deriva en el pago de un dividendo menor y reduce las exigencias de ingreso para acceder a un financiamiento. Hasta el pasado 10 de abril, la banca había recibido 75.657 solicitudes de subsidios elegibles, con un total de 66.678 aprobadas o en evaluación, y de las cuales 23.680 ya han sido cursadas.

La fiscalización de las ofertas

El evento de compras, al igual que los otros días Cyber, es fiscalizada por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), el organismo público encargado de verificar el cumplimiento de las leyes que favorecen a los consumidores. La entidad ha recomendado que los compradores realicen un doble chequeo de las ofertas y las estudien en detalle. Las denuncias por posibles irregularidades se pueden entregar en el Portal del Consumidor de Sernac, al que se accede a través de la Clave Única —la clave emitida por el Registro Civil para concretar trámites en línea—. También se puede llamar al número de teléfono gratuito 800 700 100 o asistir a una de las sucursales del servicio a lo largo del país.