Revista 50 aniversario: así lo hemos vivido y así lo hemos contado

Los periodistas de EL PAÍS rememoran en clave personal, periodística e histórica los principales acontecimientos que han marcado el último medio siglo, desde el nacimiento del periódico, con la llegada de la democracia española, hasta la actualidad

Medio siglo no es nada. Y, sin embargo, en términos periodísticos parece una eternidad. EL PAÍS celebra este 4 de mayo sus primeros 50 años, con 17.806 números impresos y convertido ya en el gran medio global en español. Sus más de 450.000 suscriptores digitales marcan el futuro de un periódico en expansión. En este especial, con ilustración de apertura de Miquel Barceló para la ocasión, echamos la vista atrás para contar nuestra historia, pero también la del tiempo que hemos vivido. Los periodistas recuerdan cómo fue informar sobre los años de plomo del terrorismo de ETA o durante la pandemia de la covid. También recogemos los recuerdos de los lectores, sin los cuales nada de esto tendría sentido. Como colofón, escogemos 50 personalidades que explican este medio siglo, de Mijaíl Gorbachov a Anna Wintour.

El baúl de los recuerdos Un trozo del muro de Berlín del corresponsal que lo vio caer y un chaleco antibalas usado en Ucrania por un reportero de guerra. Las antiguas acreditaciones de un crítico de cine o las pelotas de goma que lanzaron los ‘mossos’ durante los disturbios del ‘procés’. De la máquina que usaba Javier Marías para escribir sus columnas a las cenizas del volcán de La Palma recogidas por un redactor de Ciencia. Esta colección de objetos compone un relato colectivo e íntimo

Los 50 personajes más influyentes de los últimos 50 años Ilustración de Sciammarella Los nombres imprescindibles en medio siglo en campos como la política, la ciencia, el arte y los derechos humanos

Las seis eras que han marcado nuestra historia

El siglo XXI no empezó el 1 de enero del año 2001, sino el 11 de septiembre de ese año, cuando dos aviones impactaron en las Torres Gemelas de Nueva York. Y los noventa del siglo XX, al menos en España, no arrancaron hasta que Antonio Rebollo encendió el pebetero olímpico una noche del verano de 1992 en Barcelona. ¿Los ochenta? Se inauguraron en 1982, cuando Felipe González se convirtió en presidente del Gobierno. El mundo se mueve a golpe de acontecimiento, grandes eventos y traumas colectivos. Así, a la hora de repasar estos 50 años hemos decidido dividirlos en seis eras, que van desde el nacimiento de este periódico con la democracia española hasta el actual desconcierto pospandémico y multipolar que habitamos, pasando por la entrada en la Unión Europea o la crisis financiera de 2008.

El mundo ha ido cambiando y este diario seha movido al mismo compás. Se ha hecho digital y global, y por el camino ha vivido y contado la Movida madrileña y la disolución de ETA. La burbuja inmobiliaria y el advenimiento de la IA. Hitos deportivos. Crisis migratorias. Un bolso en el Congreso. Todo esto que viene a continuación pasó; y todo esto que pasó, EL PAÍS lo contó.

1976-1989

La llegada de la democracia, por Joaquín Estefanía Ilustración de Eva Vázquez Estos fueron los años de las primeras elecciones democráticas, la Constitución, ETA, el 23-F… España vivió profundos cambios políticos y sociales, aunque lastrados por crisis económicas. Se resolvieron muchos problemas, otros quedaron pendientes

1989-2001

Viaje a Europa, por Lluís Bassets Ilustración de Fran Pulido La caída del muro de Berlín fue un broche dorado para el turbulento siglo XX. El mundo vivió una época de paz, progreso y esperanza, con Europa convertida en el símbolo de la globalización y la democracia liberal. El ataque a las Torres Gemelas rompió el espejismo

2001-2008

La década del terror global, por Ángeles Espinosa Ilustración de Enrique Flores El atentado que sacudió el mundo sembró el odio que vino después. El terrorismo y las guerras que desató el 11-S se cebaron con las poblaciones de Oriente Próximo, y en Occidente el miedo alimentó el virus de la xenofobia.

2008-2016

Y la burbuja explotó, por Claudi Pérez Ilustración de Del Hambre El ‘crash’ de Lehman Brothers desató un drama en tres actos: exuberancia, desplome e ira. Los parches para salvar el descalabro de un sistema económico codicioso y desregulado alimentaron el rencor sociopolítico de los populismos actuales

2016-2020

El germen de la polarización, por Máriam Martínez-Bascuñán Ilustración de Mikel Jaso El rechazo del plebiscito de Colombia, el Brexit, la primera victoria de Trump. Las urnas parecían haberse vuelto locas. La polarización lo ocupó todo. Los hechos dejaron de ser objetivos. La identidad se convirtió en la única certeza. Y el debate político se vació

2020-2026

Un mundo postpandémico, por Andrea Rizzi Ilustración de Cinta Arribas La propagación mundial de un virus alumbró un nuevo orden. Rigen el populismo y el ansia imperial que recurre sin escrúpulo a la guerra como sucede en Ucrania, Gaza o Irán. El desafío es plantar cara a un retroceso en cuyo centro están líderes como Trump o Putin

Protagonistas de las noticias... y lectores de toda la vida La jurista y exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena. Personalidades de la política, el cine, el arte, la moda, la empresa, la ciencia y el deporte visitan la redacción. Todos evocan las veces en que aparecieron en las páginas de este periódico y el vínculo que se ha creado

Los ocho directores de EL PAÍS seleccionan las portadas que marcaron su época ANTONIO GABRIEL En su medio siglo de vida, este diario ha tenido al frente seis hombres y dos mujeres. Cada uno imprimió su marca personal y bregó con diferentes crisis. Vista con perspectiva, su selección confirma aquello de que un periódico es el primer borrador de la historia