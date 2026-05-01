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50 Aniversario

Así lo hemos vivido y así lo hemos contado

Ilustración: Miquel Barceló

REVISTA ESPECIAL ANIVERSARIO

Revista 50 aniversario: así lo hemos vivido y así lo hemos contado

Los periodistas de EL PAÍS rememoran en clave personal, periodística e histórica los principales acontecimientos que han marcado el último medio siglo, desde el nacimiento del periódico, con la llegada de la democracia española, hasta la actualidad

El País Semanal
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Medio siglo no es nada. Y, sin embargo, en términos periodísticos parece una eternidad. EL PAÍS celebra este 4 de mayo sus primeros 50 años, con 17.806 números impresos y convertido ya en el gran medio global en español. Sus más de 450.000 suscriptores digitales marcan el futuro de un periódico en expansión. En este especial, con ilustración de apertura de Miquel Barceló para la ocasión, echamos la vista atrás para contar nuestra historia, pero también la del tiempo que hemos vivido. Los periodistas recuerdan cómo fue informar sobre los años de plomo del terrorismo de ETA o durante la pandemia de la covid. También recogemos los recuerdos de los lectores, sin los cuales nada de esto tendría sentido. Como colofón, escogemos 50 personalidades que explican este medio siglo, de Mijaíl Gorbachov a Anna Wintour.

El baúl de los recuerdos

Un trozo del muro de Berlín del corresponsal que lo vio caer y un chaleco antibalas usado en Ucrania por un reportero de guerra. Las antiguas acreditaciones de un crítico de cine o las pelotas de goma que lanzaron los ‘mossos’ durante los disturbios del ‘procés’. De la máquina que usaba Javier Marías para escribir sus columnas a las cenizas del volcán de La Palma recogidas por un redactor de Ciencia. Esta colección de objetos compone un relato colectivo e íntimo

'El periódico de la independencia', por Joseph Oughourlian

Este ya no es el periódico que guía la transición española, sino el diario que defiende la democracia

'Soñar, iluminar y acompañar', por Pilar Gil

Ustedes, los lectores, son nuestro faro y son también quienes nos guían, trabajando con nosotros, codo con codo, por esa sociedad que merecemos

'La portada de Mañana', por Jan Martínez Ahrens

En momentos de tantas turbulencias como los actuales, el método es nuestro principal sostén. Porque la verdad es método, no opinión

Los 50 personajes más influyentes de los últimos 50 años

Los nombres imprescindibles en medio siglo en campos como la política, la ciencia, el arte y los derechos humanos

Las seis eras que han marcado nuestra historia

El siglo XXI no empezó el 1 de enero del año 2001, sino el 11 de septiembre de ese año, cuando dos aviones impactaron en las Torres Gemelas de Nueva York. Y los noventa del siglo XX, al menos en España, no arrancaron hasta que Antonio Rebollo encendió el pebetero olímpico una noche del verano de 1992 en Barcelona. ¿Los ochenta? Se inauguraron en 1982, cuando Felipe González se convirtió en presidente del Gobierno. El mundo se mueve a golpe de acontecimiento, grandes eventos y traumas colectivos. Así, a la hora de repasar estos 50 años hemos decidido dividirlos en seis eras, que van desde el nacimiento de este periódico con la democracia española hasta el actual desconcierto pospandémico y multipolar que habitamos, pasando por la entrada en la Unión Europea o la crisis financiera de 2008.

El mundo ha ido cambiando y este diario seha movido al mismo compás. Se ha hecho digital y global, y por el camino ha vivido y contado la Movida madrileña y la disolución de ETA. La burbuja inmobiliaria y el advenimiento de la IA. Hitos deportivos. Crisis migratorias. Un bolso en el Congreso. Todo esto que viene a continuación pasó; y todo esto que pasó, EL PAÍS lo contó.

1976-1989

La llegada de la democracia, por Joaquín Estefanía

Estos fueron los años de las primeras elecciones democráticas, la Constitución, ETA, el 23-F… España vivió profundos cambios políticos y sociales, aunque lastrados por crisis económicas. Se resolvieron muchos problemas, otros quedaron pendientes

Viaje a los años de plomo de ETA, cuando no había periodistas para cubrir tanta violencia

Una sociedad que tardó en reaccionar y un gremio que tuvo que aprender a significarse. Los periodistas del diario
en el País Vasco recuerdan los años de plomo y los que vinieron después

Así trabajó la infantería de EL PAÍS en la noche del 23-F

El Comité de Empresa subió a ver a Cebrián: "Si el diario se imprime, nosotros lo repartiremos"

Palabra de escritor: las firmas más ilustres del periódico

Escritores y filósofos forman parte de la identidad del diario desde el primer día. Entre sus firmas habituales figuran numerosos premios Nobel

Una historia personal de la Movida: cuando todo era posible

El espíritu que tomó Madrid en los años ochenta recibió un nombre tan polisémico que hoy cuesta entender a qué se refiere. Las imágenes, canciones y relatos de la época dibujan un mundo de posibilidades e incuestionable libertad

'La heroína no tiene prisa', por Xulia Alonso

La escritora gallega sufrió la adicción y el estigma de una generación que recibió, junto a la libertad de un país que despertaba, la bofetada de la droga y el sida

Siete palabras que explican aquella Latinoamérica de ruido y furia, por Martín Caparrós

Revolución, narco, petróleo… Los turbulentos setenta y ochenta, en un glosario que aún hoy marca el carácter de un territorio atravesado por la larga sombra del vecino del norte

Cuando los ovnis abdujeron el periódico

Fundado por científicos e intelectuales como José Ortega Spottorno, EL PAÍS siempre buscó el rigor académico, aunque hubo excepciones marcianas: noticias sobre abducciones alienígenas

1989-2001

Viaje a Europa, por Lluís Bassets

La caída del muro de Berlín fue un broche dorado para el turbulento siglo XX. El mundo vivió una época de paz, progreso y esperanza, con Europa convertida en el símbolo de la globalización y la democracia liberal. El ataque a las Torres Gemelas rompió el espejismo

Efecto 92: la década de los prodigios

El optimismo tras casi 20 años de apertura cosmopolita se había vuelto irrefrenable y revolucionó el diseño y el arte en España: atrás quedaron los referentes folclóricos y cañís. Eran tiempos ‘hi-tech’ de ideas sutiles y quirúrgicas. El presente era el futuro

Vinton Cerf: “Me niego a asumir la responsabilidad por quienes abusan de mi hermosa internet”

El informático muestra su optimismo ante el futuro de la inteligencia artificial cuando se cumplen 50 años del protocolo que inventó y que permitió al mundo estar conectado. Hablamos con él en Washington

Mario Conde, Miguel Boyer, 'Los Albertos': breve elenco del pelotazo

La ebullición financiera que trajo la entrada en la Comunidad Económica Europea y la liberalización dio también lugar a la cultura del exceso. Antes de los pufos, Javier de la Rosa, un “empresario ejemplar”

Aprender a contar África

El periodismo trabaja para ampliar la mirada, más allá de conflictos y pobreza, ante un territorio lleno de futuro

2001-2008

La década del terror global, por Ángeles Espinosa

El atentado que sacudió el mundo sembró el odio que vino después. El terrorismo y las guerras que desató el 11-S se cebaron con las poblaciones de Oriente Próximo, y en Occidente el miedo alimentó el virus de la xenofobia.

La historia de cómo EL PAÍS se transformó el 11-M para contar el horror

Un periodista llama desde un balcón que daba a las vías, reporteros de todas las áreas volcados en el atentado, una edición extra y otra de 50 páginas escritas en 10 horas

Del ‘caso Leganés’ a Noelia Castillo: el largo camino hacia la eutanasia

El acceso a la muerte digna ha recorrido décadas de obstáculos

La rotonda, el anillo de boda del urbanismo basura

La burbuja inmobiliaria dejó en España un paisaje espectral fruto de la especulación

Grande-Marlaska y Rosa Montero, 20 años después de su entrevista en el EPS: "¿Por qué no podemos vivir las mujeres y los homosexuales tranquilos?"

En julio de 2005 entró en vigor la ley del matrimonio igualitario en España. Ese octubre, el entonces juez se casó con su novio. Meses después lo contó en El País Semanal. “Me costó mucho porque era una exposición tremenda”, recuerda el ahora ministro del Interior

“¿Qué hago, Súper?” Descubre cuánto sabes de ‘realities’

Desde 2000 es el género rey de la televisión, fuente inagotable de expresiones populares y canario en la mina de los cambios en la sociedad

2008-2016

Y la burbuja explotó, por Claudi Pérez

El ‘crash’ de Lehman Brothers desató un drama en tres actos: exuberancia, desplome e ira. Los parches para salvar el descalabro de un sistema económico codicioso y desregulado alimentaron el rencor sociopolítico de los populismos actuales

La americanización de EL PAÍS

El 13 de marzo de 2013 nacía en México la edición América. Y nada sería ya igual: un continente pasaba a ser visto como centro, y no como periferia

Crónica de la agonía sangrienta de ETA

La organización terrorista emprendió en sus últimos años la “socialización del sufrimiento”, una espiral de violencia feroz para doblegar al Estado

'Móviles negros, años dorados', por Delia Rodríguez

El teléfono inteligente conectó a miles de millones de personas en unos pocos años y se convirtió en el objeto más importante del siglo. Esta es una crónica del tiempo que pasé junto a mis dispositivos

Wikileaks, una filtración con tintes de película de espías

Una entrevista en una localización secreta con el fugitivo Julian Assange. Un DVD lleno de escándalos diplomáticos y el equipo de periodistas que se encerraron en un sótano para contarlo

Los años en los que el deporte español dominó el planeta

No hay una explicación, pero, por accidente o magia, España se convirtió entre 2008 y 2016 en el vivero de la élite deportiva mundial

¿Qué fue de los 'hipsters'?

Formaban una tribu urbana de síntesis que solo aspiraba a un mundo más auténtico, en el que los tomates supieran a tomate. Por eso fue la última

2016-2020

El germen de la polarización, por Máriam Martínez-Bascuñán

El rechazo del plebiscito de Colombia, el Brexit, la primera victoria de Trump. Las urnas parecían haberse vuelto locas. La polarización lo ocupó todo. Los hechos dejaron de ser objetivos. La identidad se convirtió en la única certeza. Y el debate político se vació

Mujeres que han hecho historia(s) en EL PAÍS

La conversación entre la sociedad y el diario tiene en el feminismo uno de sus capítulos más relevantes. Charo Nogueira, Pilar Álvarez e Isabel Valdés, redactoras especializadas en igualdad en distintas etapas del diario, comparten anécdotas y luchas. De la defensa del divorcio y el aborto a la trágica estadística de la violencia de género. De los cambios en el lenguaje a las condiciones de las propias periodistas en una redacción que también ha cambiado

La tarde que España quedó en manos de un bolso

El cambio político de la moción de censura de 2018 llegó entre casualidades y con un gran motor de fondo: nadie quiso salvar a Rajoy

Un buzón puso fin al silencio sobre los abusos en la Iglesia

Durante ocho años un equipo de investigación propio ha destapado cientos de casos de abusos en la iglesia. La clave: una dirección de e-mail donde las víctimas podían escribir

2020-2026

Un mundo postpandémico, por Andrea Rizzi

La propagación mundial de un virus alumbró un nuevo orden. Rigen el populismo y el ansia imperial que recurre sin escrúpulo a la guerra como sucede en Ucrania, Gaza o Irán. El desafío es plantar cara a un retroceso en cuyo centro están líderes como Trump o Putin

Una redacción en casa: cómo hacer un periódico en plena pandemia

En pocas semanas hubo que hacer un diario 100% en remoto. comprar portátiles, crear chats infinitos, trabajar a destajo y confiar en que todo iba a salir bien

Bucha, la cruda realidad de la guerra en Ucrania

En febrero de 2022 las tropas rusas entraron en esta ciudad, primer ejemplo de la resistencia del pueblo ucranio, que lleva cuatro años plantando cara al invasor. Tras un mes de ocupación, Putin no llegó a Kiev, pero el precio fue alto: 500 vecinos asesinados. Unos 4.000 sobrevivieron escondidos, sin agua ni luz, con el horror en la calle

Cambio climático: crónica de un desastre anunciado

Décadas de advertencias científicas no han bastado para evitar una crisis que ya es cotidiana

Así colonizó la IA nuestro cerebro y las páginas del periódico

La noticia-monstruo de nuestro tiempo, el desarrollo de una superinteligencia artificial, se fraguó en la sección de Ciencia, saltó a la de Economía cuando empezó la inversión titánica y ha acabado anidando en la primera plana de nuestras preocupaciones

Crisis migratorias: cómo conjurar la indiferencia

El drama de la inmigración se repite tanto, desde hace tanto tiempo, que es necesario buscar historias que nos obliguen a mirar

Miércoles de barro y muerte en Valencia

En la capital del Turia, la gente tomaba café como cualquier otro día. Pero al cruzar el puente, el mundo era otro. Cadáveres en los coches y gente sin rumbo caminando como zombis entre el lodo

Protagonistas de las noticias... y lectores de toda la vida

Personalidades de la política, el cine, el arte, la moda, la empresa, la ciencia y el deporte visitan la redacción. Todos evocan las veces en que aparecieron en las páginas de este periódico y el vínculo que se ha creado

'Las columnas, pilares del periodismo', por Manuel Vicent

Umbral inventó la crónica de sociedad de izquierdas, Vázquez Montalbán logró fundir el posmarxismo con el POP

'Jesús de Polanco, el editor que hizo el universo más habitable', por Mercedes Cabrera

La identidad de EL PAÍS, un proyecto liberal y moderno inexistente en la prensa española en 1976, está muy vinculada al empresario. Su biógrafa retrata al personaje

Los ocho directores de EL PAÍS seleccionan las portadas que marcaron su época

En su medio siglo de vida, este diario ha tenido al frente seis hombres y dos mujeres. Cada uno imprimió su marca personal y bregó con diferentes crisis. Vista con perspectiva, su selección confirma aquello de que un periódico es el primer borrador de la historia

EL PAÍS fue el primer periódico en España en tener Defensor del Lector. Esto es lo que nos ha enseñado

El cargo de alguien encargado de responder pública y regularmente por los fallos que, inevitablemente, cometen sus periodistas existe desde 1985

Historias de suscriptores por el mundo: "El periódico ha estado conmigo toda mi vida"

Lectores de diferentes edades y países cuentan cómo y cuándo lo conocieron, dónde lo leen y qué les hace elegirlo una y otra vez. De Finlandia a Chipre, de Argelia a Paraguay

'¿Y si lo mejor está por venir?', por Kiko Llaneras

Haciendo honor al espíritu optimista con el que nació EL PAÍS y echando mano de Claude, el agente de IA de Anthropic, el autor trata de se asomarse al futuro sin pesimismo ni ingenuidad. La conclusión: España mejoró y los datos lo demuestran

El Roto

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