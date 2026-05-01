Revista 50 aniversario: así lo hemos vivido y así lo hemos contado
Los periodistas de EL PAÍS rememoran en clave personal, periodística e histórica los principales acontecimientos que han marcado el último medio siglo, desde el nacimiento del periódico, con la llegada de la democracia española, hasta la actualidad
Medio siglo no es nada. Y, sin embargo, en términos periodísticos parece una eternidad. EL PAÍS celebra este 4 de mayo sus primeros 50 años, con 17.806 números impresos y convertido ya en el gran medio global en español. Sus más de 450.000 suscriptores digitales marcan el futuro de un periódico en expansión. En este especial, con ilustración de apertura de Miquel Barceló para la ocasión, echamos la vista atrás para contar nuestra historia, pero también la del tiempo que hemos vivido. Los periodistas recuerdan cómo fue informar sobre los años de plomo del terrorismo de ETA o durante la pandemia de la covid. También recogemos los recuerdos de los lectores, sin los cuales nada de esto tendría sentido. Como colofón, escogemos 50 personalidades que explican este medio siglo, de Mijaíl Gorbachov a Anna Wintour.
El baúl de los recuerdos
Un trozo del muro de Berlín del corresponsal que lo vio caer y un chaleco antibalas usado en Ucrania por un reportero de guerra. Las antiguas acreditaciones de un crítico de cine o las pelotas de goma que lanzaron los ‘mossos’ durante los disturbios del ‘procés’. De la máquina que usaba Javier Marías para escribir sus columnas a las cenizas del volcán de La Palma recogidas por un redactor de Ciencia. Esta colección de objetos compone un relato colectivo e íntimo
'El periódico de la independencia', por Joseph Oughourlian
'Soñar, iluminar y acompañar', por Pilar Gil
'La portada de Mañana', por Jan Martínez Ahrens
Los 50 personajes más influyentes de los últimos 50 años
Los nombres imprescindibles en medio siglo en campos como la política, la ciencia, el arte y los derechos humanos
Las seis eras que han marcado nuestra historia
El siglo XXI no empezó el 1 de enero del año 2001, sino el 11 de septiembre de ese año, cuando dos aviones impactaron en las Torres Gemelas de Nueva York. Y los noventa del siglo XX, al menos en España, no arrancaron hasta que Antonio Rebollo encendió el pebetero olímpico una noche del verano de 1992 en Barcelona. ¿Los ochenta? Se inauguraron en 1982, cuando Felipe González se convirtió en presidente del Gobierno. El mundo se mueve a golpe de acontecimiento, grandes eventos y traumas colectivos. Así, a la hora de repasar estos 50 años hemos decidido dividirlos en seis eras, que van desde el nacimiento de este periódico con la democracia española hasta el actual desconcierto pospandémico y multipolar que habitamos, pasando por la entrada en la Unión Europea o la crisis financiera de 2008.
El mundo ha ido cambiando y este diario seha movido al mismo compás. Se ha hecho digital y global, y por el camino ha vivido y contado la Movida madrileña y la disolución de ETA. La burbuja inmobiliaria y el advenimiento de la IA. Hitos deportivos. Crisis migratorias. Un bolso en el Congreso. Todo esto que viene a continuación pasó; y todo esto que pasó, EL PAÍS lo contó.
1976-1989
La llegada de la democracia, por Joaquín Estefanía
Estos fueron los años de las primeras elecciones democráticas, la Constitución, ETA, el 23-F… España vivió profundos cambios políticos y sociales, aunque lastrados por crisis económicas. Se resolvieron muchos problemas, otros quedaron pendientes
Viaje a los años de plomo de ETA, cuando no había periodistas para cubrir tanta violencia
en el País Vasco recuerdan los años de plomo y los que vinieron después
Así trabajó la infantería de EL PAÍS en la noche del 23-F
Palabra de escritor: las firmas más ilustres del periódico
Una historia personal de la Movida: cuando todo era posible
'La heroína no tiene prisa', por Xulia Alonso
Siete palabras que explican aquella Latinoamérica de ruido y furia, por Martín Caparrós
Cuando los ovnis abdujeron el periódico
1989-2001
Viaje a Europa, por Lluís Bassets
La caída del muro de Berlín fue un broche dorado para el turbulento siglo XX. El mundo vivió una época de paz, progreso y esperanza, con Europa convertida en el símbolo de la globalización y la democracia liberal. El ataque a las Torres Gemelas rompió el espejismo
Efecto 92: la década de los prodigios
Vinton Cerf: “Me niego a asumir la responsabilidad por quienes abusan de mi hermosa internet”
Mario Conde, Miguel Boyer, 'Los Albertos': breve elenco del pelotazo
Aprender a contar África
2001-2008
La década del terror global, por Ángeles Espinosa
El atentado que sacudió el mundo sembró el odio que vino después. El terrorismo y las guerras que desató el 11-S se cebaron con las poblaciones de Oriente Próximo, y en Occidente el miedo alimentó el virus de la xenofobia.
La historia de cómo EL PAÍS se transformó el 11-M para contar el horror
Del ‘caso Leganés’ a Noelia Castillo: el largo camino hacia la eutanasia
La rotonda, el anillo de boda del urbanismo basura
Grande-Marlaska y Rosa Montero, 20 años después de su entrevista en el EPS: "¿Por qué no podemos vivir las mujeres y los homosexuales tranquilos?"
“¿Qué hago, Súper?” Descubre cuánto sabes de ‘realities’
2008-2016
Y la burbuja explotó, por Claudi Pérez
El ‘crash’ de Lehman Brothers desató un drama en tres actos: exuberancia, desplome e ira. Los parches para salvar el descalabro de un sistema económico codicioso y desregulado alimentaron el rencor sociopolítico de los populismos actuales
La americanización de EL PAÍS
Crónica de la agonía sangrienta de ETA
'Móviles negros, años dorados', por Delia Rodríguez
Wikileaks, una filtración con tintes de película de espías
Los años en los que el deporte español dominó el planeta
¿Qué fue de los 'hipsters'?
2016-2020
El germen de la polarización, por Máriam Martínez-Bascuñán
El rechazo del plebiscito de Colombia, el Brexit, la primera victoria de Trump. Las urnas parecían haberse vuelto locas. La polarización lo ocupó todo. Los hechos dejaron de ser objetivos. La identidad se convirtió en la única certeza. Y el debate político se vació
Mujeres que han hecho historia(s) en EL PAÍS
La tarde que España quedó en manos de un bolso
Un buzón puso fin al silencio sobre los abusos en la Iglesia
2020-2026
Un mundo postpandémico, por Andrea Rizzi
La propagación mundial de un virus alumbró un nuevo orden. Rigen el populismo y el ansia imperial que recurre sin escrúpulo a la guerra como sucede en Ucrania, Gaza o Irán. El desafío es plantar cara a un retroceso en cuyo centro están líderes como Trump o Putin
Una redacción en casa: cómo hacer un periódico en plena pandemia
Bucha, la cruda realidad de la guerra en Ucrania
Cambio climático: crónica de un desastre anunciado
Así colonizó la IA nuestro cerebro y las páginas del periódico
Crisis migratorias: cómo conjurar la indiferencia
Miércoles de barro y muerte en Valencia
Protagonistas de las noticias... y lectores de toda la vida
Personalidades de la política, el cine, el arte, la moda, la empresa, la ciencia y el deporte visitan la redacción. Todos evocan las veces en que aparecieron en las páginas de este periódico y el vínculo que se ha creado
'Las columnas, pilares del periodismo', por Manuel Vicent
'Jesús de Polanco, el editor que hizo el universo más habitable', por Mercedes Cabrera
Los ocho directores de EL PAÍS seleccionan las portadas que marcaron su época
En su medio siglo de vida, este diario ha tenido al frente seis hombres y dos mujeres. Cada uno imprimió su marca personal y bregó con diferentes crisis. Vista con perspectiva, su selección confirma aquello de que un periódico es el primer borrador de la historia